As apostas para o Nobel da Literatura – e a praga que ronda estes autores

Em 2023, a autora chinesa Can Xue, 71 anos, liderava as apostas para conquistar o Nobel da Literatura. A lista que circula entre jornais gringos e especialistas trazia ainda nomes como o do japonês Haruki Murakami, a canadens Margaret Atwood e o australiano Gerald Murnane. O vencedor, porém, foi o dramaturgo norueguês Jon Fosse. Em 2024, a lista de apostas não mudou muito em comparação com a do ano passado. Can Xue voltou ao topo entre os prováveis vencedores – mas, será que agora vai? Difícil dizer. Apesar do hábito anual de tentar adivinhar quem será laureado com o principal prêmio da literatura mundial, a Academia Sueca, responsável pela honraria, insiste em surpreender.

Em 2021, por exemplo, desafiou as apostas ao premiar o escritor tanzaniano Abdulrazak Gurnah. Em 2019, arrebanhou críticas por eleger o controverso autor austríaco Peter Handke, que apoiou no passado o ditador sérvio Slobodan Milošević. O maior choque da comunidade literária, porém, ocorreu em 2016, quando o compositor Bob Dylan foi eleito o Nobel daquele ano. Por outro lado, vira e mexe alguns profissionais listados entre possíveis ganhadores de fato levam a cobiçada medalha. Foi o que aconteceu com a francesa Annie Ernaux, em 2022, e a poetisa Louise Glück, em 2020. Há quem compare a situação com o chamado “efeito James Bond” — no período em que espera-se o anúncio sobre quem será o próximo ator a interpretar o 007, diversos astros do cinema são envoltos em rumores e notícias sobre “negociações”. Porém, nenhum deles é, de fato, o escolhido.

No caso do Nobel da Literatura, um palpite certeiro é que, raramente, o prêmio vai para autores populares — os quais são cotados pelas listas de apostas por muitos anos. Neste limbo estão Murakami e Atwood, além de nomes como Ian McEwan, Ngũgĩ wa Thiong’o, Salman Rushdie e Karl Ove Knausgård. Nessa brincadeira, o Nobel amarga uma longa tradição de esnobar autores sensacionais, caso de Philip Roth (1933-2018) e de personalidades hoje intocáveis, como James Joyce (1882-1941). O vencedor do Nobel de Literatura de 2024 será anunciado nesta quinta-feira 10, às 8 horas da manhã.