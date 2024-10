Artista plástica expõe em Miami obras concebidas durante sessões de terapia

A psicóloga e artista plástica carioca Robertha Blatt expõe neste mês, no Pérez Art Museum, em Miami, nos Estados Unidos, obras criadas durante sessões de terapia. Com estreia prevista para 12 de outubro, ela apresentará sua Rosa dos Ventos, uma escultura construída como se fosse um grande tear circular e por onde passam grossos fios de lã.

A ideia da obra é convidar os visitantes a aprender a tricotar usando somente os dedos, produzindo uma longa “corda” feita de tecido, onde cada visitante ensina como fazer ao próximo. A ideia da obra surgiu durante uma sessão de terapia, em parceria com Aline Gonet. Em seu consultório, no Rio de Janeiro, ela costumava disponibilizar materiais para que os pacientes produzissem desenhos e colagens, incentivando a interação entre os membros das famílias.

Com as paredes repletas de obras feitas por pacientes, Blatt resolveu expô-las na Exposição Arte Aproxima, em 2018, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que teve curadoria de Lisette Lagnado. Com obras de Aline Gonet, Efrain Almeida, Emilia Estrada, Ernesto Neto, Prili e da própria Robertha, a exposição estava prevista para durar um mês, mas ficou em cartaz durante três meses. A exposição foi vista por mais de 10.000 pessoas. Os trabalhos expostos se transformaram no livro Arte Aproxima (Ed. Nau das Letras), lançado em 2022.

Robertha mora desde 2022 em Miami, onde cursa mestrado em artes visuais pela Barry University. Seu objetivo é estimular pesquisas envolvendo a saúde mental. Um de seus trabalhos autorais reflete essa transformação pessoal. Usando a técnica da cianotipia, a artista tem produzido quadros que se parecem com enormes “negativos” de fotografias. Eles são feitos a partir de papel tratado quimicamente e depois expostos à luz ultravioleta.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial