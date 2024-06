Após passar mal em casa, Lulu Santos é internado

Depois de passar mal em casa nesta sexta-feira, 7, o cantor e compositor Lulu Santos foi levado para um hospital no Rio de Janeiro, onde segue internado. Duas apresentações do artista, de 71 anos, que aconteceriam neste fim de semana foram canceladas. Ele seria uma das atrações do Festival João Rock, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e no evento Salve o Sul, no Allianz Parque, na capital paulista.

De acordo com o comunicado postado em suas redes sociais na manhã deste sábado, Lulu está sob cuidados médicos e seu quadro de saúde é estável. A nota, que informa que ele deu entrada na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, Zona Sul carioca, devido a um mal-estar quando estava em casa e que ele deve ficar em observação pelas próximas 48 horas.

Em turnê com o show “Barítono”, com o qual está rodando o país, o cantor tem em sua agenda apresentações marcadas em Sorocaba (14/6), Campinas (15), Brasília (28) e Goiânia (29). Até o momento, só os shows de hoje e deste domingo estão cancelados.