Após briga com ex, Johnny Depp se envolve em processo por plágio

Após a intensa batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard, eis que o ator agora se envolve em outro processo. Depp e seu parceiro de banda, Jeff Beck, estão movendo uma ação contra o professor e folclorista Bruce Jackson, que acusa a dupla de ter plagiado, na música Sad Motherfuckin’ Parade, um poema documentado por ele que foi escrito por um homem que estava preso.

As acusações feitas por Jackson começaram em agosto deste ano, quando ele afirmou que a canção copiava vários trechos do poema “Hobo Ben” presente em seu livro Get Your Ass in the Water and Swin Like Me, de 1974. O texto não tem um autor definido: foi recontado para Jackson por um detento da Penitenciária Estadual do Missouri chamado Slim Wilson — pseudônimo dado por Jackson na publicação do livro para preservar a identidade do preso e evitar represálias. Os dois nunca foram nomeados como co-autores da música de Johnny Depp e Jeff Beck.

Após as alegações do professor, um representante da dupla disse que iria rever o pedido e, se achassem apropriado, dariam os créditos de direitos autorais. Mas isso não aconteceu. De acordo com a revista Rolling Stone, Depp e Beck entraram com uma ação contra Jackson por danos não especificados, honorários advocatícios e o principal: uma declaração de que eles não violaram nenhuma lei de direitos autorais. No processo, a dupla alega que o professor não possui direitos autorais sobre as palavras do poema.

“Eles não escreveram uma palavra de Sad Motherfuckin’ Parade e estão processando a pessoa de quem roubaram e que os pegou fazendo isso. Do meu ponto de vista, isso é como um ladrão processando um proprietário porque cortou a mão na janela da cozinha que quebrou ao entrar”, disse Jackson em entrevista a Rolling Stone. O professor está sendo defendido por seus filhos, Rachel e Michael, que são advogados, e descreveram o processo movido por Johnny Depp e Jeff Beck como uma tentativa de distrair o público para tentar reivindicar a autoria de uma música que eles não escreveram.

