Antes de mandado de prisão, Gusttavo Lima foi ao Rock in Rio

A última aparição pública do cantor sertanejo Gusttavo Lima, antes de ter um mandado de prisão expedido, foi no camarote VIP do Rock in Rio neste domingo, 22. Na ocasião, o cantor se encontrou com o criador do festival, Roberto Medina, com quem fez uma reunião. Na sequência, ele assistiu ao show de Akon, que encerrou a programação.

O músico teve seu pedido de prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) nesta segunda-feira, 23. Nas cenas que Gusttavo Lima postou nos bastidores do Rock in Rio, ele aparece vendo a maquete do festival The Town, que acontece em São Paulo. “Sensacional”, ele escreveu nos comentários. Esta foi a primeira vez que o ritmo sertanejo foi apresentado no festival fluminense.

Lima é investigado dentro da operação Integration, sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa nesta mesma operação.