‘Animais Fantásticos 3’: os segredos de Dumbledore que filme pode revelar

No dia 14 de abril, os fãs de Harry Potter retornarão ao mundo do bruxo mais uma vez. É nessa data que chega aos cinemas o aguardado Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, terceiro longa da saga do “magizoologista” Newt Scamander. A trama segue os acontecimentos do filme anterior, Os Crimes de Grindelwald, se aprofundando na disputa entre o vilão e o diretor de Hogwarts. A julgar pelos trailers, o longa deve entregar muita ação e cenários mesmerizantes, mas também uma aproximação definitiva com a história de Harry Potter.

Com Dumbledore (Jude Law) no centro da história, o longa tem a chance de revelar, como denuncia o título, os segredos do bruxo misterioso, apontado por parte dos fãs como uma figura ambígua, menos bondosa do que o retratado. Um dos pontos a serem desenrolados vem do filme anterior: no final de Animais Fantásticos 2, Grindelwald revela que o verdadeiro nome de Credence Barebone (Ezra Miller) é Aurelius Dumbledore, e que ele seria um “irmão” de Alvo – que nunca foi citado nos livros de Harry Potter. Espera-se, portanto, que a sequência elucide qual o real parentesco entre os dois.

Outro ponto que também deve ser explorado mais a fundo é a relação entre Dumbledore e Grindelwald. Os dois, segundo a própria J.K Rowling, tiveram um relacionamento amoroso, mas isso não foi exposto nos livros ou filmes anteriores. Com a trama focada na guerra entre eles, é possível que haja flashbacks sobre o que de fato aconteceu. Por sinal, se Dumbledore e Grindelwald foram amantes, tudo foi por água abaixo com a morte de Ariana, irmã do diretor de Hogwarts. No livro Relíquias da Morte, descobre-se que a menina, então com 14 anos, foi morta durante um duelo entre os irmãos Alvo e Aberforth Dumbledore e Grindelwald. Dumbledore sempre se culpou pelo ocorrido, que marcou a ruptura definitiva entre os antigos amigos. Não se sabe, porém, de qual varinha partiu o feitiço que matou Ariana.

Prestes chegar aos cinemas, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore acompanha o jovem Newet Scamander, convocado por Dumbledore (Jude Law) para uma missão que ajudará na batalha contra o Grindelwald, que inicia um guerra violenta contra os trouxas afim de implantar uma “supremacia bruxa”. A história ainda disseca a luta de Dumbledore contra o vilão, se aprofundando na vida do lendário diretor de Hogwarts.

Confira o trailer: