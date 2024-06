Americana que viralizou com Machado de Assis opina sobre ‘Dom Casmurro’

Após viralizar nas redes sociais com uma resenha de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis, a escritora e influenciadora americana Courtney Henning Novak terminou a leitura de outro clássico do autor carioca: Dom Casmurro. Em um vídeo publicado no TikTok nesta quarta-feira, 12, ela disse que adorou o livro e deu sua opinião sobre a polêmica mais famosa da literatura brasileira: Capitu traiu ou não traiu Bentinho?

“Dom Casmurro talvez seja meu novo livro favorito, talvez ele tome o lugar de Memórias Póstumas. Se você não está familiarizado com Machado de Assis, ele é um escritor brasileiro, é um tesouro, o mundo inteiro deveria louvá-lo. Ele deveria estar [no mesmo patamar de] Shakespeare”, diz Courtney. Na sequência, ela assume um lado no debate que cerca a trama: “Não li críticas e não mergulhei profundamente no assunto, mas minha opinião inicial é que Capitu não traiu. Sou time Capitu. Acho que o narrador não é confiável, ele foi consumido pelo próprio ciúme. Por enquanto essa é a minha opinião, mas vocês podem tentar me fazer mudar de ideia”, revela a influenciadora.

Um dos grandes clássicos da literatura em língua portuguesa, Dom Casmurro foi escrito em 1899, mas é ambientado no Rio de Janeiro do Segundo Império. Conta a história de Bentinho Santiago, com foco em seu relacionamento e o ciúme de uma possível traição de sua esposa Capitu com seu melhor amigo Escobar.

Entenda como Brás Cubas virou fenômeno de vendas na gringa

Em maio de 2024, a edição em inglês de Memórias Póstumas de Brás Cubas chegou ao topo da lista de mais vendidos na categoria Literatura Latino-Americana e Caribenha na Amazon dos Estados Unidos. A popularidade repentina do livro veio após ter sido citado em uma resenha viral de Courtney Henning Novak, que avalia obras de diferentes países no TikTok. O vídeo já soma mais de 1 milhão de visualizações e 206.000 curtidas na plataforma.

Considerada o marco inicial do movimento realista no Brasil, a obra foi inicialmente veiculada como folhetim em uma revista, entre março e dezembro de 1880. Sua publicação oficial como romance aconteceu um ano depois, em 1881. A trama é narrada por Brás Cubas, “defunto-autor” que, após morrer de pneumonia, decide escrever um livro com suas lembranças. Ao longo de 160 capítulos curtos, o personagem expõe a hipocrisia e a extravagância da elite carioca do século XIX.

