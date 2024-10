‘Almanaque anos 80’ será relançado no Rio em edição comemorativa

Sucesso de vendas no início do século, o Almanaque anos 80 será relançado em edição comemorativa nesta terça-feira, 15, no Rio de Janeiro. Com mergulho na nostalgia dessa década, o livro, publicado pela Editora Agir, tem como autores Luiz André Alzer e Mariana Claudino, e traz além de novas fotos, uma edição colorida e em capa dura. O primeiro Rock in Rio, bastidores de filmes como “De volta para o futuro” e registros dos programas de auditório estão na lista dos diferentes temas abordados pela obra, que traz ainda curiosidades e histórias do período.

O lançamento é gratuito e está marcado para as 19h desta terça-feira, 15, na Cobal do Humaitá, Zona Sul do Rio. Lá, os autores prometem sessão de autógrafos, desconto de 40% na compra do almanaque e um telão com imagens e vídeos da década de 80. Entre as curiosidades trazidas pelo livro, está a disputa na Justiça pelo título de maior ganhador do jogo “Qual é a música?”, a quantidade de gel para cabelo consumida para o Rock in Rio, além de número de cobras usadas na trilogia Indiana Jones.

Ao todo, são mais de 900 imagens em oito capítulos: Televisão, Cinema, Esportes, Livros & Revistas, Música, Guloseimas, Brinquedos e Modismos. Lançada em sua primeira versão no ano de 2004, a obra vendeu mais de 150 mil exemplares na ocasião e ficou ficou por 52 semanas consecutivas nas listas de mais vendidos do Brasil. Nesta nova edição, traz prefácio de Leo Jaime e mantém o projeto gráfico nas mãos de do designer Marcelo Martinez.

“Nossa maior obsessão é que cada página do Almanaque mexa afetivamente com o leitor e o surpreenda, seja com uma curiosidade que estivesse apagada da memória ou com uma imagem que ele não visse desde os anos 80. Também é uma forma de apresentar o livro para gerações que não viveram a década”, diz Alzer.

“Vinte anos atrás, com a internet ainda engatinhando, era difícil buscar boas imagens da década, especialmente em capítulos como Guloseimas, Diversão e Modismos. Hoje, existem ferramentas e recursos para isso, além de permitir que a gente entre em contato com colecionadores e especialistas em qualquer tipo de assunto para enriquecer o conteúdo”, completa Mariana.