A mensagem subliminar por trás das novas obras de Banksy

Há duas semanas, o artista Banksy assumiu uma postura curiosa: grafiteiro misterioso e de claro tom político e crítico, ele vem espalhando pelas paredes de Londres desenhos de animais. Até o momento, foram nove intervenções. Entre elas estão dois elefantes que interagem em janelas separadas. Macacos pendurados nos trilhos dos trens. Pelicanos roubando peixes na fachada de um restaurante de frutos do mar. Um rinoceronte em um muro em posição comprometedora perto de um carro. E, na imagem mais recente, um gorila na portaria do zoológico da cidade ajudando outros bichos a fugirem dali.

Sem explicações óbvias, o artista postou as artes em seu perfil no Instagram e saiu correndo, motivando as mais diversas teorias de seus seguidores. A mais popular, até o momento, é que Banksy estaria usando as imagens como uma mensagem subliminar para exaltar a liberdade. Outros analistas virtuais sugerem que seria ainda uma homenagem ao livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que critica ditaduras ao imaginar uma fazenda na qual os animais assumem o controle — mas se revelam tão opressores quanto os homens. Há, também, os que enxergam as obras de forma literal, dizendo que Banksy teria saído do armário para assumir ser um ambientalista. Seja qual for a intenção do artista misterioso, fato é que ele colocou seu séquito de seguidores para pensar além da imagem – e não há dúvidas de que a força da liberdade é o tema que une todas as opiniões. Confira abaixo os murais.

