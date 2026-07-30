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encerrado
Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
0 × 1
Bolívar Bolívar

R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Quinta-feira, 30/0719h

Minuto a Minuto: Grêmio X Bolívar - 30/07/2026

fim

57'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

57'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Grêmio volta a cair nos playoffs da Sul-Americana pelo segundo ano seguido; Bolívar nas oitavas para enfrentar o São Paulo.

bola

56'

2ºTEMPO

NÃO ENTRA!!! Mec bate falta ensaiada na frente da área rolando de lado e Enamorado bate rasteiro para defesa de Lampe. Na sobra, Braithwaite entra sozinho de frente e acerta a trave. Incrível!

bola

55'

2ºTEMPO

Torcida gremista pede Renato Gaúcho nas arquibancadas.

bola

54'

2ºTEMPO

Matheus Nascimento leva da ponta esquerda para o fundo da área, cruza fechado e Lampe defende.

vermelho

53'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO MARLON! O lateral gremista chega forte por baixo para cima de Saavedra no carrinho por trás e recebe vermelho.

bola

52'

2ºTEMPO

Mais cinco além dos seis iniciais; 11 de acréscimo.

substituicao

51'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Zabala no lugar de Asprilla.

substituicao

50'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Patito para entrada de Paz.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Melgar, entra Vaca.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kannemann amarelado na confusão.

vermelho

47'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
Vermelho para Noriega.

vermelho

46'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
FECHOU O TEMPO E TEM VERMELHO! Melgar tenta sair pelo meio campo para ganhar tempo, os jogadores se estranham e sobe vermelho para Justiniano e Noriega.

bola

45'

2ºTEMPO

Seis de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

LAAAMPE!!! Cruzamento da esquerda para o meio da área, a defesa não corta em definitivo e Gabriel Mec chapa com a destra no alto para bela defesa do goleiro!

bola

43'

2ºTEMPO

Grêmio totalmente bagunçado no campo e sem conseguir levar perigo contra a meta de Lampe nos últimos minutos.

bola

42'

2ºTEMPO

GRAAANDO!!! Romero descola ótimo lançamento para Pato Rodríguez por dentro do ataque, o atacante sai sozinho na cara do gol, chuta no vácuo para tirar o goleiro mas chuta em cima de Grando!

bola

41'

2ºTEMPO

Bolívar não vence um brasileiro no Brasil há 24 anos.

bola

40'

2ºTEMPO

No domingo o Grêmio encara o Mirassol pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

bola

39'

2ºTEMPO

Pavón carrega com espaço na meia direita, bate forte por baixo e Lampe defende em dois tempos.

bola

38'

2ºTEMPO

Kannemann puxa Asprilla fora do lance e comete falta no meio campo.

bola

37'

2ºTEMPO

Vai dando Bolívar por 4x2 no placar agregado.

bola

36'

2ºTEMPO

Gabriel Mec recebe dentro da área, balança na frente da marcação dupla e chuta travado por Sagredo.

bola

35'

2ºTEMPO

O meio-campista Saavedra tem curta passagem pelo Goiás em 2017.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Bolívar: sai Robson Matheus entra Saavedra.

bola

33'

2ºTEMPO

Perde-ganha no campo defensivo do Bolívar deixa o jogo feio.

bola

32'

2ºTEMPO

Restrepo pede calma ao seu time quando recupera a bola.

bola

31'

2ºTEMPO

Pavón recebe na ponta direita, tenta brecar e Sagredo corta para fora.

bola

30'

2ºTEMPO

Pato prende bola no meio campo e sofre falta de Gustavo Martins.

bola

29'

2ºTEMPO

PRA FOORA! Sagredo fica com a sobra na esquerda da área, cruza na pequena área e Romero testa sobre o travessão.

bola

28'

2ºTEMPO

Pato Rodríguez recebe ajeitada curta na frente da área, bate de canhota, ela pega na zaga e sai.

bola

27'

2ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

25'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

24'

2ºTEMPO

Pavón alça da intermediária para o meio da área, Braithwaite antecipa no movimento de cabeça e Lampe segura firme no centro da meta.

bola

23'

2ºTEMPO

Pavón bate falta de longe alçando na área, Gustavo Martins cabeceia fraco e Lampe defende.

bola

22'

2ºTEMPO

Gabriel Mec sai da marcação de três marcadores na meia central, toca curto e Villasanti sofre falta de Pato Rodríguez.

bola

21'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Descida vertical com passes curtos, Enamorado recebe com espaço pela direita e chuta em cima de Lampe. Na sobra, Matheus Nascimento finaliza pressionado e erra o alvo.

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Melgar chuta a bola para longe após falta marcada e recebe cartão.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pavón recebe amarelo por reclamação.

bola

19'

2ºTEMPO

Este é o sexto jogo entre as equipes na história; três vitórias gremistas e duas bolivianas.

amarelo

18'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mec já recebe amarelo após falta no círculo central.

bola

17'

2ºTEMPO

No domingo o Grêmio encara o Mirassol no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

bola

16'

2ºTEMPO

GRANDO! Pato Rodríguez recebe com liberdade na ponta esquerda, leva para área e chuta em cima do goleiro, que solta e Kannemann sai jogando.

bola

15'

2ºTEMPO

Bolívar vai garantindo vaga nas oitavas para enfrentar o São Paulo.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Mec substitui Tetê.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Castro coloca Enamorado no lugar de Amuzu.

bola

12'

2ºTEMPO

Já tem mais movimentação no banco gremista.

bola

11'

2ºTEMPO

Robson Matheus bate falta de perto da bandeira de escanteio pela direita e Grando fica com ela no alto.

bola

10'

2ºTEMPO

Bola longa buscando Romero na meia direita, Grando sai da área e alivia na base do chutão.

bola

9'

2ºTEMPO

Tetê tenta jogada individual pela ala direita, mas José Sagredo manda para fora.

bola

8'

2ºTEMPO

Grêmio se lança ao ataque neste segundo tempo mas deixa espaços na defesa.

bola

7'

2ºTEMPO

Marlon cobra escanteio da esquerda aberto, Lampe sai errado, ela pega na cabeça de Matheus Nascimento e sai.

bola

6'

2ºTEMPO

TORTO! Melgar recebe de Pato Rodríguez na meia-lua da área, finaliza com espaço mas joga à direita.

bola

5'

2ºTEMPO

Bolívar é o mesmo da primeira etapa.

bola

4'

2ºTEMPO

Marlon experimenta chute de canhota de muito longe e erra por muito.

bola

3'

2ºTEMPO

SAALVE LAMPE! Bola longa de Marlon para meio do ataque, Villsanti ajeita de cabeça e deixa Matheus na cara do gol. O atacante finaliza por baixo para ótima defesa do goleiro usando a perna.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Matheus Nascimento na vaga de Nardoni.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Villasanti na vaga de Dodi.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Grêmio: Marlon no lugar de Pedro Gabriel.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo e vai dando Bolívar.

bola

47'

1ºTEMPO

No ano passado o Grêmio foi eliminado pelo Alianza Lima nesta fase de playoffs.

bola

46'

1ºTEMPO

Advertência verbal para Asprilla por reclamação no lance com Gustavo Martins.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

44'

1ºTEMPO

Tetê puxa o time desde o campo defensivo pelo meio, acha bela enfiada para Pavón na direita mas o camisa 7 não domina. Que fase!

bola

43'

1ºTEMPO

Torcedor gremista canta sem parar; faz a sua parte.

bola

42'

1ºTEMPO

Pato cai com dores no meio campo, mas já vai se levantando.

bola

41'

1ºTEMPO

Sétimo jogo seguido que o Grêmio não consegue ficar sem levar gol.

bola

40'

1ºTEMPO

LAMPE! Pedro Gabriel bate escanteio da esquerda aberto, Gustavo Martins ganha de cabeça testando para baixo. Boa defesa do goleiro.

bola

39'

1ºTEMPO

Grêmio precisa virar o jogo para levar a decisão para pênaltis.

bola

38'

1ºTEMPO

Pavón recebe ótimo passe de Tetê na área, domina errado e não evita a saída antes do cruzamento.

bola

37'

1ºTEMPO

Pavón tenta corte curto na ponta direita e Pato Rodríguez consegue o desarme.

bola

36'

1ºTEMPO

Noriega lança da intermediária para entrada da área pela direita e José Sagredo corta de cabeça.

bola

35'

1ºTEMPO

Tetê cava da direita para perto da marca penal, Braithwaite gira bonito voleio mas erra o alvo por muito.

bola

34'

1ºTEMPO

Bola longa de Nardoni para entrada da área, Echevarría raspa de cabeça e Lampe fica com ela.

bola

33'

1ºTEMPO

Melgar sofre falta após carga de Nardoni na jogada aérea.

bola

32'

1ºTEMPO

Joga bem fechado o time boliviano e vai espetando bolas nas costas da defesa gremista.

bola

31'

1ºTEMPO

PRA FORA!!! Romero recebe ótima enfiada de Jesús Sagredo nas costas de Dodi, avança com espaço para área e finaliza à esquerda da meta.

bola

30'

1ºTEMPO

Bolívar toca na defesa e o Grêmio sobe para pressionar.

bola

29'

1ºTEMPO

Resultado classifica o Bolívar para enfrentar o São Paulo.

bola

28'

1ºTEMPO

Pavón cobra falta da ala direita para área, ela fica viva no meio e Arreaga consegue aliviar de canhota.

bola

27'

1ºTEMPO

Lançamento longo buscando Amuzu no meio da área e Jesús Sagredo tira de cabeça.

bola

26'

1ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

25'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

24'

1ºTEMPO

Braithwaite bate falta da meia central e manda sobre o gol.

bola

23'

1ºTEMPO

Dodi consegue boa tabela curta na meia central, domina protegendo e sofre falta de Justiniano.

bola

22'

1ºTEMPO

Romero é lançado na meia direita, cai sozinho na disputa com Pedro Gabriel e o árbitro manda seguir.

bola

21'

1ºTEMPO

Grêmio vai precisar se lançar ao ataque e precisa cuidar da defesa para não deixar muitos espaços.

bola

20'

1ºTEMPO

Asprilla chega a quatro gols nos últimos quatro jogos pelo Bolívar.

bola

19'

1ºTEMPO

Pavón cruza da direita rasteiro e Arreaga bloqueia o desvio de Braithwaite.

bola

18'

1ºTEMPO

Melgar solta a bomba de pé direito de fora da área e manda muito por cima.

bola

17'

1ºTEMPO

Pato Rodríguez caído na intermediária após pisão de Pavón.

bola

16'

1ºTEMPO

Bolívar abre 4x2 no agregado com este gol. Ainda tem muito jogo.

gol

15'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! Robson Matheus acha boa enfiada pelo meio do ataque com Asprilla. O colombiano acelera para área, breca tirando de Kannemann e finaliza no cantinho esquerdo baixo para abrir o placar!

bola

15'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!

bola

14'

1ºTEMPO

Grêmio aumenta a blitz no ataque em busca do gol.

bola

13'

1ºTEMPO

Pedro Gabriel cruza da ponta esquerda para área, a defesa boliviana rebate e o árbitro aponta falta de ataque.

bola

12'

1ºTEMPO

TRAVADO! Mais uma boa transição do Grêmio pelo meio, Braithwaite recebe de Amuzu na área e bate com desvio de Arreaga ao se jogar de carrinho.

bola

11'

1ºTEMPO

Tetê carrega na meia direita para o bico da área, abre espaço com a canhota e finaliza à direita da meta.

bola

10'

1ºTEMPO

UUHH!!! Boa chegada do Grêmio pelo meio, Tetê aciona Braithwaite na esquerda da área e o dinamarquês finaliza por baixo na saída do goleiro que desvia para fora.

bola

9'

1ºTEMPO

Amuzu recebe de Tetê na meia central, tenta o chute sem muita força e carimba Justiniano.

bola

8'

1ºTEMPO

Pavón recebe na lateral direita, Pato Rodriguez ajuda na marcação e consegue mandar para fora.

bola

7'

1ºTEMPO

Grêmio roda a bola com calma perto do meio campo.

bola

6'

1ºTEMPO

Torcedor gremista faz barulho nas arquibancadas.

bola

5'

1ºTEMPO

Justiniano bate com espaço da entrada da área, ela amortece em Kannemann e Grando fica com ela.

bola

5'

1ºTEMPO

Romero é lançado na ponta direita nas costas de Pedro Gabriel, corta o lateral e rola para trás. Melgar finaliza por baixo e carimba a defesa.

bola

4'

1ºTEMPO

Pedro Gabriel tenta o cruzamento da linha de fundo pela direita e carimba Jesús Sagredo.

bola

3'

1ºTEMPO

Tetê tenta avançar pela lateral direita do ataque, mas Melgar corta de carrinho.

bola

2'

1ºTEMPO

Romero arrisca chute fraco e rasteiro de fora da área e Noriega se joga de carrinho para travar.

bola

1'

1ºTEMPO

Grêmio de camisa tricolor e calção preto, Bolívar inteiro de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena do Grêmio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Público modesto na Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Imortal não vence há cinco jogos sem contar os amistosos no período da Copa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Grêmio ocupa a 17ª posição na tabela do Brasileirão mas com um jogo a menos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bolívar é o terceiro colocado no Campeonato Boliviano atrás de Always Ready e The Strongest.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco, RB Bragantino, Santos, Tigre e Cienciano já garantiram vaga nas oitavas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Piero Maza, do Chile, apita o jogo na Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Suspenso, Carlos Vinícius desfalca o Grêmio esta noite.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

DE OLHO NAS OITAVAS! O classificado daqui terá pela frente o São Paulo na próxima fase da Sula.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na partida de ida o Bolívar venceu o Grêmio por 3x2 e joga por um empate para avançar de fase. O Imortal precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os termômetros marcam 18°C em Porto Alegre.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Grêmio x Bolívar pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Vale vaga nas oitavas!

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Gabriel Grando

    Goleiro

  • Cristian Pavón

    Atacante

  • Gustavo Martins

    Defesa

  • Walter Kannemann

    Defesa

  • Pedro Gabriel

    Defesa

  • Juan Nardoni

    Meio-Campo

  • Dodi

    Meio-Campo

  • Erick Noriega

    Meio-Campo

  • Tetê

    Atacante

  • Francis Amuzu

    Atacante

  • Martin Braithwaite

    Atacante

Bolívar BLV

  • Alejandro Restrepo

    TECNICO

  • Carlos Lampe

    Goleiro

  • Jesús Sagredo

    Defesa

  • Xavier Arreaga

    Defesa

  • Santiago Echeverría

    Defesa

  • José Sagredo

    Defesa

  • Leonel Justiniano

    Meio-Campo

  • Robson Matheus

    Meio-Campo

  • Carlos Melgar

    Meio-Campo

  • Pato Rodríguez

    Atacante

  • Dairon Asprilla

    Atacante

  • Dorny Romero

    Atacante

  • Piero Maza (CHI)

    ÁRBITRO

  • Alejandro Molina (CHI)

    ASSISTENTE

  • Carlos Poblete (CHI)

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