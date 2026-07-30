R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Quinta-feira, 30/07•19h
Minuto a Minuto: Grêmio X Bolívar - 30/07/2026
57'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
57'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Grêmio volta a cair nos playoffs da Sul-Americana pelo segundo ano seguido; Bolívar nas oitavas para enfrentar o São Paulo.
56'
•
2ºTEMPO
NÃO ENTRA!!! Mec bate falta ensaiada na frente da área rolando de lado e Enamorado bate rasteiro para defesa de Lampe. Na sobra, Braithwaite entra sozinho de frente e acerta a trave. Incrível!
55'
•
2ºTEMPO
Torcida gremista pede Renato Gaúcho nas arquibancadas.
54'
•
2ºTEMPO
Matheus Nascimento leva da ponta esquerda para o fundo da área, cruza fechado e Lampe defende.
53'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO MARLON! O lateral gremista chega forte por baixo para cima de Saavedra no carrinho por trás e recebe vermelho.
52'
•
2ºTEMPO
Mais cinco além dos seis iniciais; 11 de acréscimo.
51'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Zabala no lugar de Asprilla.
50'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Patito para entrada de Paz.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Melgar, entra Vaca.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kannemann amarelado na confusão.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! Vermelho para Noriega.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! FECHOU O TEMPO E TEM VERMELHO! Melgar tenta sair pelo meio campo para ganhar tempo, os jogadores se estranham e sobe vermelho para Justiniano e Noriega.
45'
•
2ºTEMPO
Seis de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
LAAAMPE!!! Cruzamento da esquerda para o meio da área, a defesa não corta em definitivo e Gabriel Mec chapa com a destra no alto para bela defesa do goleiro!
43'
•
2ºTEMPO
Grêmio totalmente bagunçado no campo e sem conseguir levar perigo contra a meta de Lampe nos últimos minutos.
42'
•
2ºTEMPO
GRAAANDO!!! Romero descola ótimo lançamento para Pato Rodríguez por dentro do ataque, o atacante sai sozinho na cara do gol, chuta no vácuo para tirar o goleiro mas chuta em cima de Grando!
41'
•
2ºTEMPO
Bolívar não vence um brasileiro no Brasil há 24 anos.
40'
•
2ºTEMPO
No domingo o Grêmio encara o Mirassol pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
39'
•
2ºTEMPO
Pavón carrega com espaço na meia direita, bate forte por baixo e Lampe defende em dois tempos.
38'
•
2ºTEMPO
Kannemann puxa Asprilla fora do lance e comete falta no meio campo.
37'
•
2ºTEMPO
Vai dando Bolívar por 4x2 no placar agregado.
36'
•
2ºTEMPO
Gabriel Mec recebe dentro da área, balança na frente da marcação dupla e chuta travado por Sagredo.
35'
•
2ºTEMPO
O meio-campista Saavedra tem curta passagem pelo Goiás em 2017.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Bolívar: sai Robson Matheus entra Saavedra.
33'
•
2ºTEMPO
Perde-ganha no campo defensivo do Bolívar deixa o jogo feio.
32'
•
2ºTEMPO
Restrepo pede calma ao seu time quando recupera a bola.
31'
•
2ºTEMPO
Pavón recebe na ponta direita, tenta brecar e Sagredo corta para fora.
30'
•
2ºTEMPO
Pato prende bola no meio campo e sofre falta de Gustavo Martins.
29'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA! Sagredo fica com a sobra na esquerda da área, cruza na pequena área e Romero testa sobre o travessão.
28'
•
2ºTEMPO
Pato Rodríguez recebe ajeitada curta na frente da área, bate de canhota, ela pega na zaga e sai.
27'
•
2ºTEMPO
Recomeça o jogo.
25'
•
2ºTEMPO
Pausa para hidratação.
24'
•
2ºTEMPO
Pavón alça da intermediária para o meio da área, Braithwaite antecipa no movimento de cabeça e Lampe segura firme no centro da meta.
23'
•
2ºTEMPO
Pavón bate falta de longe alçando na área, Gustavo Martins cabeceia fraco e Lampe defende.
22'
•
2ºTEMPO
Gabriel Mec sai da marcação de três marcadores na meia central, toca curto e Villasanti sofre falta de Pato Rodríguez.
21'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Descida vertical com passes curtos, Enamorado recebe com espaço pela direita e chuta em cima de Lampe. Na sobra, Matheus Nascimento finaliza pressionado e erra o alvo.
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Melgar chuta a bola para longe após falta marcada e recebe cartão.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pavón recebe amarelo por reclamação.
19'
•
2ºTEMPO
Este é o sexto jogo entre as equipes na história; três vitórias gremistas e duas bolivianas.
18'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mec já recebe amarelo após falta no círculo central.
17'
•
2ºTEMPO
No domingo o Grêmio encara o Mirassol no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
16'
•
2ºTEMPO
GRANDO! Pato Rodríguez recebe com liberdade na ponta esquerda, leva para área e chuta em cima do goleiro, que solta e Kannemann sai jogando.
15'
•
2ºTEMPO
Bolívar vai garantindo vaga nas oitavas para enfrentar o São Paulo.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Mec substitui Tetê.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Castro coloca Enamorado no lugar de Amuzu.
12'
•
2ºTEMPO
Já tem mais movimentação no banco gremista.
11'
•
2ºTEMPO
Robson Matheus bate falta de perto da bandeira de escanteio pela direita e Grando fica com ela no alto.
10'
•
2ºTEMPO
Bola longa buscando Romero na meia direita, Grando sai da área e alivia na base do chutão.
9'
•
2ºTEMPO
Tetê tenta jogada individual pela ala direita, mas José Sagredo manda para fora.
8'
•
2ºTEMPO
Grêmio se lança ao ataque neste segundo tempo mas deixa espaços na defesa.
7'
•
2ºTEMPO
Marlon cobra escanteio da esquerda aberto, Lampe sai errado, ela pega na cabeça de Matheus Nascimento e sai.
6'
•
2ºTEMPO
TORTO! Melgar recebe de Pato Rodríguez na meia-lua da área, finaliza com espaço mas joga à direita.
5'
•
2ºTEMPO
Bolívar é o mesmo da primeira etapa.
4'
•
2ºTEMPO
Marlon experimenta chute de canhota de muito longe e erra por muito.
3'
•
2ºTEMPO
SAALVE LAMPE! Bola longa de Marlon para meio do ataque, Villsanti ajeita de cabeça e deixa Matheus na cara do gol. O atacante finaliza por baixo para ótima defesa do goleiro usando a perna.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Matheus Nascimento na vaga de Nardoni.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Villasanti na vaga de Dodi.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Grêmio: Marlon no lugar de Pedro Gabriel.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo e vai dando Bolívar.
47'
•
1ºTEMPO
No ano passado o Grêmio foi eliminado pelo Alianza Lima nesta fase de playoffs.
46'
•
1ºTEMPO
Advertência verbal para Asprilla por reclamação no lance com Gustavo Martins.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 48.
44'
•
1ºTEMPO
Tetê puxa o time desde o campo defensivo pelo meio, acha bela enfiada para Pavón na direita mas o camisa 7 não domina. Que fase!
43'
•
1ºTEMPO
Torcedor gremista canta sem parar; faz a sua parte.
42'
•
1ºTEMPO
Pato cai com dores no meio campo, mas já vai se levantando.
41'
•
1ºTEMPO
Sétimo jogo seguido que o Grêmio não consegue ficar sem levar gol.
40'
•
1ºTEMPO
LAMPE! Pedro Gabriel bate escanteio da esquerda aberto, Gustavo Martins ganha de cabeça testando para baixo. Boa defesa do goleiro.
39'
•
1ºTEMPO
Grêmio precisa virar o jogo para levar a decisão para pênaltis.
38'
•
1ºTEMPO
Pavón recebe ótimo passe de Tetê na área, domina errado e não evita a saída antes do cruzamento.
37'
•
1ºTEMPO
Pavón tenta corte curto na ponta direita e Pato Rodríguez consegue o desarme.
36'
•
1ºTEMPO
Noriega lança da intermediária para entrada da área pela direita e José Sagredo corta de cabeça.
35'
•
1ºTEMPO
Tetê cava da direita para perto da marca penal, Braithwaite gira bonito voleio mas erra o alvo por muito.
34'
•
1ºTEMPO
Bola longa de Nardoni para entrada da área, Echevarría raspa de cabeça e Lampe fica com ela.
33'
•
1ºTEMPO
Melgar sofre falta após carga de Nardoni na jogada aérea.
32'
•
1ºTEMPO
Joga bem fechado o time boliviano e vai espetando bolas nas costas da defesa gremista.
31'
•
1ºTEMPO
PRA FORA!!! Romero recebe ótima enfiada de Jesús Sagredo nas costas de Dodi, avança com espaço para área e finaliza à esquerda da meta.
30'
•
1ºTEMPO
Bolívar toca na defesa e o Grêmio sobe para pressionar.
29'
•
1ºTEMPO
Resultado classifica o Bolívar para enfrentar o São Paulo.
28'
•
1ºTEMPO
Pavón cobra falta da ala direita para área, ela fica viva no meio e Arreaga consegue aliviar de canhota.
27'
•
1ºTEMPO
Lançamento longo buscando Amuzu no meio da área e Jesús Sagredo tira de cabeça.
26'
•
1ºTEMPO
Recomeça o jogo.
25'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação.
24'
•
1ºTEMPO
Braithwaite bate falta da meia central e manda sobre o gol.
23'
•
1ºTEMPO
Dodi consegue boa tabela curta na meia central, domina protegendo e sofre falta de Justiniano.
22'
•
1ºTEMPO
Romero é lançado na meia direita, cai sozinho na disputa com Pedro Gabriel e o árbitro manda seguir.
21'
•
1ºTEMPO
Grêmio vai precisar se lançar ao ataque e precisa cuidar da defesa para não deixar muitos espaços.
20'
•
1ºTEMPO
Asprilla chega a quatro gols nos últimos quatro jogos pelo Bolívar.
19'
•
1ºTEMPO
Pavón cruza da direita rasteiro e Arreaga bloqueia o desvio de Braithwaite.
18'
•
1ºTEMPO
Melgar solta a bomba de pé direito de fora da área e manda muito por cima.
17'
•
1ºTEMPO
Pato Rodríguez caído na intermediária após pisão de Pavón.
16'
•
1ºTEMPO
Bolívar abre 4x2 no agregado com este gol. Ainda tem muito jogo.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! Robson Matheus acha boa enfiada pelo meio do ataque com Asprilla. O colombiano acelera para área, breca tirando de Kannemann e finaliza no cantinho esquerdo baixo para abrir o placar!
15'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!
14'
•
1ºTEMPO
Grêmio aumenta a blitz no ataque em busca do gol.
13'
•
1ºTEMPO
Pedro Gabriel cruza da ponta esquerda para área, a defesa boliviana rebate e o árbitro aponta falta de ataque.
12'
•
1ºTEMPO
TRAVADO! Mais uma boa transição do Grêmio pelo meio, Braithwaite recebe de Amuzu na área e bate com desvio de Arreaga ao se jogar de carrinho.
11'
•
1ºTEMPO
Tetê carrega na meia direita para o bico da área, abre espaço com a canhota e finaliza à direita da meta.
10'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Boa chegada do Grêmio pelo meio, Tetê aciona Braithwaite na esquerda da área e o dinamarquês finaliza por baixo na saída do goleiro que desvia para fora.
9'
•
1ºTEMPO
Amuzu recebe de Tetê na meia central, tenta o chute sem muita força e carimba Justiniano.
8'
•
1ºTEMPO
Pavón recebe na lateral direita, Pato Rodriguez ajuda na marcação e consegue mandar para fora.
7'
•
1ºTEMPO
Grêmio roda a bola com calma perto do meio campo.
6'
•
1ºTEMPO
Torcedor gremista faz barulho nas arquibancadas.
5'
•
1ºTEMPO
Justiniano bate com espaço da entrada da área, ela amortece em Kannemann e Grando fica com ela.
5'
•
1ºTEMPO
Romero é lançado na ponta direita nas costas de Pedro Gabriel, corta o lateral e rola para trás. Melgar finaliza por baixo e carimba a defesa.
4'
•
1ºTEMPO
Pedro Gabriel tenta o cruzamento da linha de fundo pela direita e carimba Jesús Sagredo.
3'
•
1ºTEMPO
Tetê tenta avançar pela lateral direita do ataque, mas Melgar corta de carrinho.
2'
•
1ºTEMPO
Romero arrisca chute fraco e rasteiro de fora da área e Noriega se joga de carrinho para travar.
1'
•
1ºTEMPO
Grêmio de camisa tricolor e calção preto, Bolívar inteiro de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena do Grêmio!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Público modesto na Arena.
PRÉ-JOGO
Imortal não vence há cinco jogos sem contar os amistosos no período da Copa.
PRÉ-JOGO
O Grêmio ocupa a 17ª posição na tabela do Brasileirão mas com um jogo a menos.
PRÉ-JOGO
O Bolívar é o terceiro colocado no Campeonato Boliviano atrás de Always Ready e The Strongest.
PRÉ-JOGO
Vasco, RB Bragantino, Santos, Tigre e Cienciano já garantiram vaga nas oitavas.
PRÉ-JOGO
Piero Maza, do Chile, apita o jogo na Arena.
PRÉ-JOGO
Suspenso, Carlos Vinícius desfalca o Grêmio esta noite.
PRÉ-JOGO
DE OLHO NAS OITAVAS! O classificado daqui terá pela frente o São Paulo na próxima fase da Sula.
PRÉ-JOGO
Na partida de ida o Bolívar venceu o Grêmio por 3x2 e joga por um empate para avançar de fase. O Imortal precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal.
PRÉ-JOGO
Os termômetros marcam 18°C em Porto Alegre.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Grêmio x Bolívar pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Vale vaga nas oitavas!
Luís Castro
TECNICO
Gabriel Grando
Goleiro
Cristian Pavón
Atacante
Gustavo Martins
Defesa
Walter Kannemann
Defesa
Pedro Gabriel
Defesa
Juan Nardoni
Meio-Campo
Dodi
Meio-Campo
Erick Noriega
Meio-Campo
Tetê
Atacante
Francis Amuzu
Atacante
Martin Braithwaite
Atacante
Alejandro Restrepo
TECNICO
Carlos Lampe
Goleiro
Jesús Sagredo
Defesa
Xavier Arreaga
Defesa
Santiago Echeverría
Defesa
José Sagredo
Defesa
Leonel Justiniano
Meio-Campo
Robson Matheus
Meio-Campo
Carlos Melgar
Meio-Campo
Pato Rodríguez
Atacante
Dairon Asprilla
Atacante
Dorny Romero
Atacante
Piero Maza (CHI)
ÁRBITRO
Alejandro Molina (CHI)
ASSISTENTE
Carlos Poblete (CHI)
ASSISTENTE