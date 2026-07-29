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encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
1 × 0
Ind. Medellín Ind. Medellín

R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Quarta-feira, 29/0719h

Minuto a Minuto: Vasco X Ind. Medellín - 29/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Vasco vence o Independiente Medellín por 1x0 e avança para as oitavas da Sul-Americana com um placar agregado de 3x2. Cariocas enfrentarão o Olímpia do Paraguai na próxima fase.

bola

51'

2ºTEMPO

Brenner derruba Klinger no meio de campo. Falta marcada.

bola

50'

2ºTEMPO

Adson chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sobra limpa nas mãos de Chaux.

bola

49'

2ºTEMPO

Prende a bola no ataque o Vasco, com tranquilidade e sem nenhuma pressa.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Klinger dá uma rasteira em Brenner no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

47'

2ºTEMPO

Andrés Gómez cruza pela direita de ataque, mas exagera na força. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Independiente Medellín. Sai Juan Córdoba e entra Klinger.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Andrés Gómez recebe na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

43'

2ºTEMPO

Vasco tenta segurar a bola no campo de ataque.

bola

42'

2ºTEMPO

Brenner recebe de Thiago Mendes na área adversária. Atacante chuta e Chaux faz a defesa.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Thiago Mendes por tirar a camisa no momento da comemoração do gol.

gol

40'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! THIAGO MENDES! Paulo Henrique vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Thiago Mendes chapa da pequena área. Chaux ainda toca na bola, mas ela entra chorando no gol. Abre o placar o Vasco.

bola

40'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

39'

2ºTEMPO

Tensão total em São Januário nesse momento. Se empate persistir, teremos cobranças de pênaltis.

bola

38'

2ºTEMPO

Saldívia erra passe no meio de campo e torcida vaia.

bola

37'

2ºTEMPO

Andrés Gómez parte para a finta pela esquerda de ataque. Esneyder Mena corta de carrinho e joga pra lateral.

bola

36'

2ºTEMPO

Medina pede falta de Cuesta no meio de campo. Juiz manda seguir.

bola

35'

2ºTEMPO

Equipe visitante frequenta mais o campo de ataque nesse momento.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Didier Moreno também sai e vem Perlaza em seu lugar.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Independiente Medellín. Sai Montaño e entra Cataño.

bola

33'

2ºTEMPO

Martegani tenta arrancada pelo meio e é parado com falta por Adson.

bola

32'

2ºTEMPO

NADA DE PÊNALTI! Após checagem no monitor, é marcado toque no braço de Jair no início de toda a jogada, que aparentemente foi involuntário. Falta para o Independiente Medellín na direita de ataque.

bola

31'

2ºTEMPO

Árbitro é chamado ao monitor para analisar a jogada.

bola

30'

2ºTEMPO

Jogo segue parado. Lance ainda sendo analisado pelo árbitro de vídeo.

bola

29'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checando a jogada sobre possível penalidade a favor do Vasco.

bola

28'

2ºTEMPO

Adson recebe na área adversária e chuta. Bola toca na barriga e depois no braço de Mantilla. Vascaínos pedem pênalti, mas somente escanteio é apontado.

bola

27'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Rio de Janeiro.

bola

26'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

25'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

amarelo

24'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Jair por entrada forte em Esneyder Mena na área colombiana.

bola

23'

2ºTEMPO

Andrés Gómez parte pra cima da marcação pela esquerda de ataque. Mantilla comete a falta.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ramon Rique deixa o campo para a entrada de Jair.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no Vasco. Sai Spinelli e entra Brenner.

bola

21'

2ºTEMPO

UHHH! Montaño cruza pela esquerda de ataque. Medina finaliza de cabeça e assusta Léo Jardim.

bola

20'

2ºTEMPO

Colombianos sentem a pressão em cima dos mandantes e se aventuram mais no campo de ataque.

bola

19'

2ºTEMPO

Esneyder Mena é acionado na direita de ataque, mas não alcança a bola e ela se perde pela linha lateral.

bola

18'

2ºTEMPO

Spinelli leva trombada na entrada da área visitante de Martegani. Juiz manda seguir.

bola

17'

2ºTEMPO

Torcedor vascaíno extremamente insatisfeito com a equipe. Diversas vaias são ouvidas nas arquibancadas a todo instante.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mais uma troca no Vasco. Sai Robert Renan, que sente lesão, e entra Saldivia.

bola

15'

2ºTEMPO

Martegani chuta de fora da área. Direto pra fora. Chute sai mascado.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Independiente Medellín. Sai Loboa e entra Yony González.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tchê Tchê também vai embora para a entrada de Adson.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Vasco. Sai Lucas Piton e entra Cuiabano.

bola

12'

2ºTEMPO

Paulo Henrique cruza pela direita de ataque, na direção do gol colombiano. Chaux agarra.

bola

11'

2ºTEMPO

Spinelli tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta por Montaño.

bola

10'

2ºTEMPO

Esneyder Mena chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Robert Renan corta e cede escanteio.

bola

9'

2ºTEMPO

Jogo muito faltoso nesse momento, mas Vasco chega ao ataque com mais perigo.

bola

8'

2ºTEMPO

Medina dá um rapa em Nuno Moreira no meio de campo. Mais uma falta marcada.

bola

7'

2ºTEMPO

Empurrão de Martegani em Thiago Mendes no meio de campo. Falta.

bola

6'

2ºTEMPO

Paulo Henrique vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Spinelli finaliza de primeira e manda pra fora.

bola

5'

2ºTEMPO

Medina lança do meio em direção a Loboa no ataque. Forte demais. Léo Jardim fica com ela.

bola

4'

2ºTEMPO

Mais uma falta em cima de Martegani no meio de campo, agora cometida por Tchê Tchê.

bola

3'

2ºTEMPO

Thiago Mendes derruba Martegani no meio de campo. Falta marcada.

bola

2'

2ºTEMPO

Ramon Rique chuta de fora da área. Sem força. Chaux agarra firme.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Paulo Henrique cruza pela direita de ataque e Spinelli finaliza de cabeça, fraquinho. Chaux fica com ela.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Jhan Mena carrega sozinho pela ala esquerda, fica sem opções de passe e perde a bola.

bola

43'

1ºTEMPO

Lucas Piton recebe no fundo pela esquerda de ataque e cruza. Zaga colombiana rebate e afasta.

bola

42'

1ºTEMPO

Martegani tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e sofre falta de Ramon Rique.

bola

41'

1ºTEMPO

Tchê Tchê é derrubado por Loboa no meio de campo. Falta assinalada.

bola

40'

1ºTEMPO

Nuno Moreira cobra a falta e manda por cima do gol.

bola

39'

1ºTEMPO

Mais uma ótima oportunidade na bola parada para as vascaínos.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Paulo Henrique arranca mais uma vez, agora desde o seu campo de defesa. Ele é derrubado por Varela quase na risca da grande área adversária. Cartão amarelo para o zagueiro.

bola

37'

1ºTEMPO

Cruzamento pela esquerda de ataque de Lucas Piton. Jhan Mena corta pelo alto e afasta o perigo.

bola

36'

1ºTEMPO

Montaño prende demais a bola pelo meio e é desarmado por Andrés Gómez.

bola

35'

1ºTEMPO

Lucas Piton tenta jogada pela esquerda de ataque, se enrola sozinho com a bola e joga pela linha lateral.

bola

34'

1ºTEMPO

Juan Córdoba derruba Nuno Moreira no meio de campo. Falta marcada.

bola

33'

1ºTEMPO

Medina chuta de fora da área e manda direto pela linha de fundo.

bola

32'

1ºTEMPO

Roda a bola pelo meio de campo a equipe do Independiente Medellín, sem nenhuma pressa.

bola

31'

1ºTEMPO

Andrés Gómez arrisca de fora da área, de canhota. Por cima do gol. Sem nenhum perigo.

bola

30'

1ºTEMPO

Esneyder Mena carrega pela ala direita em velocidade e se joga. Juiz manda seguir e não marca nada.

bola

29'

1ºTEMPO

Nuno Moreira recebe na área adversária, limpa a marcação com categoria, mas demora demais pra finalizar e acaba desarmado por Loboa.

bola

28'

1ºTEMPO

Spinelli ataca pela direita e Varela bloqueia, jogando pra lateral.

bola

27'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Rio de Janeiro.

bola

26'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

25'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

24'

1ºTEMPO

Nuno Moreira cobra escanteio pela esquerda. Chaux sai no soco e afasta.

bola

23'

1ºTEMPO

Lucas Piton cobra a falta, bola desvia na barreira e sai em escanteio.

bola

22'

1ºTEMPO

Boa oportunidade na bola parada para o Vasco.

bola

21'

1ºTEMPO

Paulo Henrique arranca pelo meio, deixa dois marcadores pra trás e é parado com falta por Jhan Mena na entrada da área colombiana.

bola

20'

1ºTEMPO

Segue rodando a bola no meio de campo a equipe da casa.

bola

19'

1ºTEMPO

Ramon Rique recebe na esquerda de ataque, escorrega, mas mesmo assim ganha o arremesso lateral.

bola

18'

1ºTEMPO

Cuesta tenta passe do meio em direção ao ataque, mas entrega de graça para a defesa adversária.

bola

17'

1ºTEMPO

Equipe visitante aperta a saída de bola vascaína.

bola

16'

1ºTEMPO

Vasco mantém a maior posse de bola do jogo, mas não consegue levar perigo real ao gol de Chaux.

bola

15'

1ºTEMPO

Mais uma jogada de Andrés Gómez pela direita de ataque. Ele vai ao fundo e cruza. Varela corta e joga pra escanteio.

bola

14'

1ºTEMPO

Lucas Piton é lançado na esquerda de ataque, mas não chega na bola.

bola

13'

1ºTEMPO

Andrés Gómez tenta jogada de fundo pela direita de ataque. Jhan Mena chega junto e corta pra lateral.

bola

12'

1ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o Vasco.

bola

11'

1ºTEMPO

Tchê Tchê derruba Medina no meio de campo. Falta marcada.

bola

10'

1ºTEMPO

Thiago Mendes lança do meio pra Andrés Gómez na direita de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Martegani. Bola sai à esquerda com desvio. Escanteio para o Independiente Medellín.

bola

8'

1ºTEMPO

Martegani cochila no meio de campo e acaba desarmado por Tchê Tchê.

bola

7'

1ºTEMPO

Medina disputa pela esquerda de ataque com Paulo Henrique e juiz aponta a falta dele no vascaíno.

bola

6'

1ºTEMPO

Colombianos tentam, aos poucos, subir suas linhas e já frequentam o campo de ataque.

bola

5'

1ºTEMPO

Mais uma falta do Vasco no meio de campo. Agora de Ramon Rique em cima de Medina.

amarelo

4'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Spinelli por carrinho forte em Juan Córdoba no meio de campo.

bola

3'

1ºTEMPO

Spinelli vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Moreno consegue o corte e afasta o perigo.

bola

2'

1ºTEMPO

Equipe brasileira começa na pressão e se lança ao ataque. Visitantes se fecham na defesa.

bola

1'

1ºTEMPO

O Vasco joga de camisas e meiões pretos e calções brancos. O Independiente Medellín vem a campo de camisas e meiões brancos e calções azuis.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em São Januário.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Maximiliano Ramirez (ARG), auxiliado por Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Independiente Medellín definido por Luis Amaranto Perea: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Loboa, Didier Moreno, Juan Córdoba, Montaño e Martegani; Jeison Medina.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco escalado por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Ramon Rique; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Mateus Carvalho, lesionado, além do suspenso Cauan Barros. Os visitantes não contarão com Frank Fabra, entregue ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado colombiano, a turbulência vivida antes da pausa para a Copa do Mundo se foi. Com novo treinador e ainda sem saber o que é derrota nesse retorno, o foco é manter o bom ritmo e brigar pela vaga na fase seguinte da competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Para os brasileiros, o jogo tem uma importância enorme. A classificação servirá como combustível para a sequência da temporada, tendo em vista que, nas últimas 10 partidas oficiais, a equipe venceu somente 2, além de 3 empates e 5 derrotas. No Brasileirão, o time está na zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo de ida, disputado em Medellín, na Colômbia, terminou empatado em 2x2. Quem vencer avança para as oitavas, onde o adversário será o Olímpia, do Paraguai. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco e Independiente Medellín, jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 19h.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo Henrique

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Lucas Piton

    Defesa

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Tchê Tchê

    Meio-Campo

  • Ramon Rique

    Meio-Campo

  • Nuno Moreira

    Atacante

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Claudio Spinelli

    Atacante

Ind. Medellín IME

  • Luis Perea

    TECNICO

  • Eder Chaux

    Goleiro

  • Esneyder Mena

    Defesa

  • Kevin Mantilla

    Defesa

  • Joaquín Varela

    Defesa

  • Jhan Carlos Mena

    Meio-Campo

  • Halam Loboa

    Meio-Campo

  • Didier Moreno

    Meio-Campo

  • Juan Córdoba

    Atacante

  • John Montaño

    Atacante

  • Agustín Martegani

    Meio-Campo

  • Jeison Medina

    Atacante

  • Maximiliano Ramirez (ARG)

    ÁRBITRO

  • Pablo Gonzales (ARG)

    ASSISTENTE

  • Pablo Acevedo (ARG)

    ASSISTENTE

  • VAR - Hector Paletta (ARG)

    QUARTO ÁRBITRO

Vasco VAS
Ind. Medellín IME

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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