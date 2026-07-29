R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Quarta-feira, 29/07•19h
Minuto a Minuto: Vasco X Ind. Medellín - 29/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Vasco vence o Independiente Medellín por 1x0 e avança para as oitavas da Sul-Americana com um placar agregado de 3x2. Cariocas enfrentarão o Olímpia do Paraguai na próxima fase.
51'
•
2ºTEMPO
Brenner derruba Klinger no meio de campo. Falta marcada.
50'
•
2ºTEMPO
Adson chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sobra limpa nas mãos de Chaux.
49'
•
2ºTEMPO
Prende a bola no ataque o Vasco, com tranquilidade e sem nenhuma pressa.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Klinger dá uma rasteira em Brenner no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
47'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez cruza pela direita de ataque, mas exagera na força. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Independiente Medellín. Sai Juan Córdoba e entra Klinger.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez recebe na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
43'
•
2ºTEMPO
Vasco tenta segurar a bola no campo de ataque.
42'
•
2ºTEMPO
Brenner recebe de Thiago Mendes na área adversária. Atacante chuta e Chaux faz a defesa.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Thiago Mendes por tirar a camisa no momento da comemoração do gol.
40'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! THIAGO MENDES! Paulo Henrique vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Thiago Mendes chapa da pequena área. Chaux ainda toca na bola, mas ela entra chorando no gol. Abre o placar o Vasco.
40'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
39'
•
2ºTEMPO
Tensão total em São Januário nesse momento. Se empate persistir, teremos cobranças de pênaltis.
38'
•
2ºTEMPO
Saldívia erra passe no meio de campo e torcida vaia.
37'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez parte para a finta pela esquerda de ataque. Esneyder Mena corta de carrinho e joga pra lateral.
36'
•
2ºTEMPO
Medina pede falta de Cuesta no meio de campo. Juiz manda seguir.
35'
•
2ºTEMPO
Equipe visitante frequenta mais o campo de ataque nesse momento.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Didier Moreno também sai e vem Perlaza em seu lugar.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Independiente Medellín. Sai Montaño e entra Cataño.
33'
•
2ºTEMPO
Martegani tenta arrancada pelo meio e é parado com falta por Adson.
32'
•
2ºTEMPO
NADA DE PÊNALTI! Após checagem no monitor, é marcado toque no braço de Jair no início de toda a jogada, que aparentemente foi involuntário. Falta para o Independiente Medellín na direita de ataque.
31'
•
2ºTEMPO
Árbitro é chamado ao monitor para analisar a jogada.
30'
•
2ºTEMPO
Jogo segue parado. Lance ainda sendo analisado pelo árbitro de vídeo.
29'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checando a jogada sobre possível penalidade a favor do Vasco.
28'
•
2ºTEMPO
Adson recebe na área adversária e chuta. Bola toca na barriga e depois no braço de Mantilla. Vascaínos pedem pênalti, mas somente escanteio é apontado.
27'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Rio de Janeiro.
26'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
25'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
24'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Jair por entrada forte em Esneyder Mena na área colombiana.
23'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez parte pra cima da marcação pela esquerda de ataque. Mantilla comete a falta.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ramon Rique deixa o campo para a entrada de Jair.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no Vasco. Sai Spinelli e entra Brenner.
21'
•
2ºTEMPO
UHHH! Montaño cruza pela esquerda de ataque. Medina finaliza de cabeça e assusta Léo Jardim.
20'
•
2ºTEMPO
Colombianos sentem a pressão em cima dos mandantes e se aventuram mais no campo de ataque.
19'
•
2ºTEMPO
Esneyder Mena é acionado na direita de ataque, mas não alcança a bola e ela se perde pela linha lateral.
18'
•
2ºTEMPO
Spinelli leva trombada na entrada da área visitante de Martegani. Juiz manda seguir.
17'
•
2ºTEMPO
Torcedor vascaíno extremamente insatisfeito com a equipe. Diversas vaias são ouvidas nas arquibancadas a todo instante.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mais uma troca no Vasco. Sai Robert Renan, que sente lesão, e entra Saldivia.
15'
•
2ºTEMPO
Martegani chuta de fora da área. Direto pra fora. Chute sai mascado.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Independiente Medellín. Sai Loboa e entra Yony González.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tchê Tchê também vai embora para a entrada de Adson.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Vasco. Sai Lucas Piton e entra Cuiabano.
12'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique cruza pela direita de ataque, na direção do gol colombiano. Chaux agarra.
11'
•
2ºTEMPO
Spinelli tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta por Montaño.
10'
•
2ºTEMPO
Esneyder Mena chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Robert Renan corta e cede escanteio.
9'
•
2ºTEMPO
Jogo muito faltoso nesse momento, mas Vasco chega ao ataque com mais perigo.
8'
•
2ºTEMPO
Medina dá um rapa em Nuno Moreira no meio de campo. Mais uma falta marcada.
7'
•
2ºTEMPO
Empurrão de Martegani em Thiago Mendes no meio de campo. Falta.
6'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Spinelli finaliza de primeira e manda pra fora.
5'
•
2ºTEMPO
Medina lança do meio em direção a Loboa no ataque. Forte demais. Léo Jardim fica com ela.
4'
•
2ºTEMPO
Mais uma falta em cima de Martegani no meio de campo, agora cometida por Tchê Tchê.
3'
•
2ºTEMPO
Thiago Mendes derruba Martegani no meio de campo. Falta marcada.
2'
•
2ºTEMPO
Ramon Rique chuta de fora da área. Sem força. Chaux agarra firme.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique cruza pela direita de ataque e Spinelli finaliza de cabeça, fraquinho. Chaux fica com ela.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Jhan Mena carrega sozinho pela ala esquerda, fica sem opções de passe e perde a bola.
43'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton recebe no fundo pela esquerda de ataque e cruza. Zaga colombiana rebate e afasta.
42'
•
1ºTEMPO
Martegani tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e sofre falta de Ramon Rique.
41'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê é derrubado por Loboa no meio de campo. Falta assinalada.
40'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira cobra a falta e manda por cima do gol.
39'
•
1ºTEMPO
Mais uma ótima oportunidade na bola parada para as vascaínos.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Paulo Henrique arranca mais uma vez, agora desde o seu campo de defesa. Ele é derrubado por Varela quase na risca da grande área adversária. Cartão amarelo para o zagueiro.
37'
•
1ºTEMPO
Cruzamento pela esquerda de ataque de Lucas Piton. Jhan Mena corta pelo alto e afasta o perigo.
36'
•
1ºTEMPO
Montaño prende demais a bola pelo meio e é desarmado por Andrés Gómez.
35'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton tenta jogada pela esquerda de ataque, se enrola sozinho com a bola e joga pela linha lateral.
34'
•
1ºTEMPO
Juan Córdoba derruba Nuno Moreira no meio de campo. Falta marcada.
33'
•
1ºTEMPO
Medina chuta de fora da área e manda direto pela linha de fundo.
32'
•
1ºTEMPO
Roda a bola pelo meio de campo a equipe do Independiente Medellín, sem nenhuma pressa.
31'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez arrisca de fora da área, de canhota. Por cima do gol. Sem nenhum perigo.
30'
•
1ºTEMPO
Esneyder Mena carrega pela ala direita em velocidade e se joga. Juiz manda seguir e não marca nada.
29'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira recebe na área adversária, limpa a marcação com categoria, mas demora demais pra finalizar e acaba desarmado por Loboa.
28'
•
1ºTEMPO
Spinelli ataca pela direita e Varela bloqueia, jogando pra lateral.
27'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Rio de Janeiro.
26'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
25'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
24'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira cobra escanteio pela esquerda. Chaux sai no soco e afasta.
23'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton cobra a falta, bola desvia na barreira e sai em escanteio.
22'
•
1ºTEMPO
Boa oportunidade na bola parada para o Vasco.
21'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique arranca pelo meio, deixa dois marcadores pra trás e é parado com falta por Jhan Mena na entrada da área colombiana.
20'
•
1ºTEMPO
Segue rodando a bola no meio de campo a equipe da casa.
19'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique recebe na esquerda de ataque, escorrega, mas mesmo assim ganha o arremesso lateral.
18'
•
1ºTEMPO
Cuesta tenta passe do meio em direção ao ataque, mas entrega de graça para a defesa adversária.
17'
•
1ºTEMPO
Equipe visitante aperta a saída de bola vascaína.
16'
•
1ºTEMPO
Vasco mantém a maior posse de bola do jogo, mas não consegue levar perigo real ao gol de Chaux.
15'
•
1ºTEMPO
Mais uma jogada de Andrés Gómez pela direita de ataque. Ele vai ao fundo e cruza. Varela corta e joga pra escanteio.
14'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton é lançado na esquerda de ataque, mas não chega na bola.
13'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez tenta jogada de fundo pela direita de ataque. Jhan Mena chega junto e corta pra lateral.
12'
•
1ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o Vasco.
11'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê derruba Medina no meio de campo. Falta marcada.
10'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes lança do meio pra Andrés Gómez na direita de ataque. Forte demais. Bola sai pela linha lateral.
9'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Martegani. Bola sai à esquerda com desvio. Escanteio para o Independiente Medellín.
8'
•
1ºTEMPO
Martegani cochila no meio de campo e acaba desarmado por Tchê Tchê.
7'
•
1ºTEMPO
Medina disputa pela esquerda de ataque com Paulo Henrique e juiz aponta a falta dele no vascaíno.
6'
•
1ºTEMPO
Colombianos tentam, aos poucos, subir suas linhas e já frequentam o campo de ataque.
5'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta do Vasco no meio de campo. Agora de Ramon Rique em cima de Medina.
4'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Spinelli por carrinho forte em Juan Córdoba no meio de campo.
3'
•
1ºTEMPO
Spinelli vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Moreno consegue o corte e afasta o perigo.
2'
•
1ºTEMPO
Equipe brasileira começa na pressão e se lança ao ataque. Visitantes se fecham na defesa.
1'
•
1ºTEMPO
O Vasco joga de camisas e meiões pretos e calções brancos. O Independiente Medellín vem a campo de camisas e meiões brancos e calções azuis.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em São Januário.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Maximiliano Ramirez (ARG), auxiliado por Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG).
PRÉ-JOGO
Independiente Medellín definido por Luis Amaranto Perea: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Loboa, Didier Moreno, Juan Córdoba, Montaño e Martegani; Jeison Medina.
PRÉ-JOGO
Vasco escalado por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Ramon Rique; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Mateus Carvalho, lesionado, além do suspenso Cauan Barros. Os visitantes não contarão com Frank Fabra, entregue ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado colombiano, a turbulência vivida antes da pausa para a Copa do Mundo se foi. Com novo treinador e ainda sem saber o que é derrota nesse retorno, o foco é manter o bom ritmo e brigar pela vaga na fase seguinte da competição.
PRÉ-JOGO
Para os brasileiros, o jogo tem uma importância enorme. A classificação servirá como combustível para a sequência da temporada, tendo em vista que, nas últimas 10 partidas oficiais, a equipe venceu somente 2, além de 3 empates e 5 derrotas. No Brasileirão, o time está na zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
O jogo de ida, disputado em Medellín, na Colômbia, terminou empatado em 2x2. Quem vencer avança para as oitavas, onde o adversário será o Olímpia, do Paraguai. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco e Independiente Medellín, jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 19h.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Thiago Mendes
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Ramon Rique
Meio-Campo
Nuno Moreira
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
Luis Perea
TECNICO
Eder Chaux
Goleiro
Esneyder Mena
Defesa
Kevin Mantilla
Defesa
Joaquín Varela
Defesa
Jhan Carlos Mena
Meio-Campo
Halam Loboa
Meio-Campo
Didier Moreno
Meio-Campo
Juan Córdoba
Atacante
John Montaño
Atacante
Agustín Martegani
Meio-Campo
Jeison Medina
Atacante
Maximiliano Ramirez (ARG)
ÁRBITRO
Pablo Gonzales (ARG)
ASSISTENTE
Pablo Acevedo (ARG)
ASSISTENTE
VAR - Hector Paletta (ARG)
QUARTO ÁRBITRO