R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 28/07•21h30
Minuto a Minuto: Santos X Universidad Central-VEN - 28/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo na Vila Belmiro! Santos vence novamente a Universidad Central-VEN e agora joga contra o Macará, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Gabriel Bontempo descola o levantamento na área, Rony desvia de cabeça e amplia o marcador!
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
48'
•
2ºTEMPO
Que confusão! A demora de Gabriel Brazão para cobrar o tiro de meta, juiz marca o escanteio para o time venezuelano.
47'
•
2ºTEMPO
O passe forte na frente para Carrillo, Verissimo chega primeiro e deixa a bola sair pela linha de fundo.
46'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Rony finaliza de fora da área e a bola pega no travessão de Schiavone!
44'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa faz o arremate após tabela com Neymar e manda direto para fora!
43'
•
2ºTEMPO
Igor Vinícius manda a bola na área e Mottes faz o corte.
42'
•
2ºTEMPO
Zapata desvia mais uma cruzamento e manda para fora.
41'
•
2ºTEMPO
Neymar fica caído após contato com o defensor dentro da área, nada e o jogo segue sem a falta.
40'
•
2ºTEMPO
Todos em campo, Zapata está de volta.
39'
•
2ºTEMPO
A partida retorna na Vila.
38'
•
2ºTEMPO
Zapata é atendido na beira do campo.
37'
•
2ºTEMPO
Faltas: Santos 7x6 Universidad Central-VEN.
36'
•
2ºTEMPO
Zapata cai após dividida com Rony.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vicente Rodriguez sai e entra Velásquez, na Universidad.
34'
•
2ºTEMPO
Na soma dos placares está 7x3 para o Santos.
33'
•
2ºTEMPO
Mais um impedimento marcado, agora de Rony.
32'
•
2ºTEMPO
Neymar bate o escanteio na área e a defesa afasta com Maicol Ruiz.
31'
•
2ºTEMPO
O chute de Igor Vinicius de fora da área toca na zaga e sai para escanteio.
30'
•
2ºTEMPO
Quase sete mil torcedores presentes na Vila.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Rollheiser é substituído por Igor Vinícius.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações também de Cuca, Rony no lugar de Barreal.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Outra mudança na UCV, com Sarli na vaga de Mosquera.
26'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!! Mosquera faz a cobrança de escanteio na área, Mottes toca de coxa e desconta o placar!
26'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!!
25'
•
2ºTEMPO
Escanteio para os visitantes.
24'
•
2ºTEMPO
A partida é reiniciada.
22'
•
2ºTEMPO
Pausa para hidratação.
21'
•
2ºTEMPO
Carrillo despeja a bola na área, Zapata cabeceia e a fica com Brazão.
20'
•
2ºTEMPO
O Santos praticamente mata o confronto e tem 7x2 no placar agregado.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Gabigol tabela com Barreal e finaliza no travessão de Schiavone, na sobra Gabriel Menino confere!
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
18'
•
2ºTEMPO
Santos pressiona pelo terceiro!
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Alexander González substitui Sosa.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca nos venezuelanos, com Sousa no lugar de Lugo.
14'
•
2ºTEMPO
Agora o impedimento é de Neymar na ponta esquerda.
13'
•
2ºTEMPO
ESPALMA, SCHIAVONE! Barreal solta a pancada de canhota e o goleiro defende!
12'
•
2ºTEMPO
O VAR confirma o lance irregular.
11'
•
2ºTEMPO
NÃO VALEU! Gabriel Barbosa marca de novo, mas o auxiliar sobe a bandeira e marca impedimento.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Gabriel Bontempo recebe pela direita e cruza, a bola desvia na zaga e engana o goleiro Schiavne, e fica fácil para Gabriel Barbosa marcar de cabeça!
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
8'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino força o passe na área e a bola vai direto pela linha de fundo.
7'
•
2ºTEMPO
O Peixe tem 5x2 na soma dos placares.
6'
•
2ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Neymar faz bom passe e deixa Gabriel Barbosa livre na área, mas o atacante desperdiça a ótima chance!
5'
•
2ºTEMPO
Depois do gol, Gabriel Brazão é atendido rapidamente pelos médicos.
4'
•
2ºTEMPO
QUE DEFESA! Sosa cobra a falta com categoria e no cantinho, Brazão voa e evita o segundo gol venezuelano!
3'
•
2ºTEMPO
Mosquera sofre a falta de Rollheiser perto da área.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Universidad Central tem a troca de Cumana por Carrillo.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Neymar substitui Miguelito.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Willian Arão também sai no intervalo para entrada de Gabriel Bontempo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cuca faz três alterações, primeiro tira Frias e coloca Verissimo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lugo chega atrasado em Arão, comete a falta e recebe o cartão amarelo.
46'
•
1ºTEMPO
A equipe venezuelana fica com a posse de bola no campo ofensivo.
45'
•
1ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
POR POUCO! Oliva encontra Barreal livre na grande área, o meia serve Gabigol e o atacante divide com o zagueiro antes do chute, o gol estava aberto!
43'
•
1ºTEMPO
Gabriel Menino é desarmado no contra-ataque por Cumana.
42'
•
1ºTEMPO
A finalização de Vicente Rodríguez de fora da área vai nas mãos de Gabriel Brazão.
41'
•
1ºTEMPO
Miguelito arrisca outro da entrada da área e manda para fora.
40'
•
1ºTEMPO
O Santos tem 5x2 na soma dos placares.
39'
•
1ºTEMPO
O VAR confirma o gol legal e o empate santista.
38'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Miguelito entra na grande área, arrisca o chute de canhota e o goleiro Schiavone aceita!
38'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
37'
•
1ºTEMPO
A bola alçada na área, Zapata apenas raspa de cabeça e a bola sai em tiro de meta.
36'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Barreal encontra Gabigol livre na área e o camisa 9 chuta para fora!
34'
•
1ºTEMPO
Na soma dos placares está 4x2 para o Santos.
33'
•
1ºTEMPO
BRAZÃO! Zapata recebe dentro da área, ajeita e bate colocado, o goleiro salva o Peixe!
32'
•
1ºTEMPO
ESPALMA! Miguelito recebe pela direita no contra-ataque, puxa para a canhota e bate, Schiavone vai na bola!
31'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Santos 68% x 32% Universidad Central-VEN.
30'
•
1ºTEMPO
Quem avançar para fase oitavas de final vai enfrentar o Macará, do Equador.
29'
•
1ºTEMPO
Tem atendimento médico para Escobar.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Solé atinge Escobar e é punido com o amarelo.
27'
•
1ºTEMPO
Solé bate curto a falta e Rollheiser afasta.
26'
•
1ºTEMPO
Lugo aplica um lindo drible entre as pernas de Barreal, que comete a falta.
25'
•
1ºTEMPO
Miguelito tenta o drible na entrada da área e acaba desarmado por Cumana.
24'
•
1ºTEMPO
O jogo é reiniciado na Vila.
23'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação.
22'
•
1ºTEMPO
Gabriel Menino tem espaço e dispara o chute de longe, sem perigo para a meta de Schiavone.
21'
•
1ºTEMPO
Lugo avança pela direita e cruza fechado, Frias tira de cabeça.
20'
•
1ºTEMPO
Miguelito na jogada ensaiada e a defesa venezuela corta pelo alto.
19'
•
1ºTEMPO
Árbitro pega outra falta para o time santista, dessa vez em cima de Oliva.
18'
•
1ºTEMPO
Barreal ergue a cobrança na área e Mottes corta.
17'
•
1ºTEMPO
Santos tem a falta pela esquerda.
16'
•
1ºTEMPO
Rollheiser erra o toque para Escobar e irrita a torcida.
15'
•
1ºTEMPO
DAÍ? Mosquera rouba a bola na defesa e arrisca o chute antes do meio campo, praticamente recua para Gabriel Brazão.
14'
•
1ºTEMPO
Arão no passe pela esquerda e Solé intercepta.
13'
•
1ºTEMPO
DE NOVO, SCHIAVONE! Arão rouba a bola e toca para Gabigol, o centroavante invade a área e chuta em cima do goleiro!
12'
•
1ºTEMPO
Barreal recebe na entrada da área e finaliza sobre o gol.
10'
•
1ºTEMPO
IMPEDIDO! Gabriel Barbosa é acionado entre a zaga, sai na frente e chuta em cima do goleiro! Mas, o camisa 9 estava em posição irregular!
9'
•
1ºTEMPO
SCHIAVONE! Barreal tem a sobra dentro da área e bate firme de canhota para defesa do goleiro!
8'
•
1ºTEMPO
Escobar despeja a bola na área e a zaga afasta parcial.
7'
•
1ºTEMPO
Oliva força o lançamento para Gabigol, que não domina e a bola sai pela linha de fundo.
6'
•
1ºTEMPO
O Peixe trabalha a bola no ataque.
5'
•
1ºTEMPO
Gabriel Menino no passe para Gabriel Barbosa e o atacante estava em impedimento.
4'
•
1ºTEMPO
Solé cobra escanteio na área e a bola fica com Brazão.
3'
•
1ºTEMPO
O paraguaio Carlos Benitez é o árbitro do jogo.
2'
•
1ºTEMPO
O sonho venezuelano que parecia impossível, agora precisa de mais dois gols para levar a disputa nas cobranças de pênaltis. Na soma dos placares, 4x2 para o Santos.
1'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!! Frias erra na saída de jogo no campo defensivo, entrega para Sosa que avança e toca na saída de Brazão para abrir o placar!
1'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!!
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Vila Belmiro.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
Quem avançar para fase oitavas de final vai enfrentar o Macará, do Equador.
PRÉ-JOGO
O triunfo nesta noite afasta a pressão santista após o empate em casa contra a lanterna Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.
PRÉ-JOGO
UNIVERSIDAD CENTRAL-VEN: Schiavone; Kendrys Silva, Maicol Ruiz, Mottes e Cumana; Solé, Vicente Rodríguez, Lugo e Samuel Sosa; Edwin Mosquera e Zapata.
PRÉ-JOGO
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Frias, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Oliva, Barreal e Miguelito; Rollheiser e Gabriel Barbosa.
PRÉ-JOGO
Vamos conferir as escalações.
PRÉ-JOGO
Com Neymar no banco, o Peixe recebe a equipe venezuelana após um confortável placar na partida de ida, vitória por 4x1.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 21h30, siga as emoções de Santos x Universidad Central-VEN pelo segundo jogo dos play-offs da Copa Sul-Americana 2026.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Gabriel Menino
Meio-Campo
Adonis Frias
Defesa
João Ananias
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Miguelito
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Daniel Sasso
TECNICO
Giancarlo Schiavone
Goleiro
Kendrys Silva
Defesa
Maicol Ruiz
Defesa
Gonzalo Mottes
Defesa
Yohan Cumana
Defesa
Francisco Solé
Meio-Campo
Vicente Rodríguez
Meio-Campo
Williams Lugo
Atacante
Camilo Zapata
Atacante
Samuel Sosa
Atacante
Edwin Mosquera
Atacante
Carlos Benitez (PAR)
ÁRBITRO
Roberto Cañete (PAR)
ASSISTENTE
Jose Villagra (PAR)
ASSISTENTE