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encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
4 × 2
Universidad Central-VEN Universidad Central-VEN

R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 28/0721h30

Minuto a Minuto: Santos X Universidad Central-VEN - 28/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo na Vila Belmiro! Santos vence novamente a Universidad Central-VEN e agora joga contra o Macará, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

bola

49'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Gabriel Bontempo descola o levantamento na área, Rony desvia de cabeça e amplia o marcador!

gol

49'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

48'

2ºTEMPO

Que confusão! A demora de Gabriel Brazão para cobrar o tiro de meta, juiz marca o escanteio para o time venezuelano.

bola

47'

2ºTEMPO

O passe forte na frente para Carrillo, Verissimo chega primeiro e deixa a bola sair pela linha de fundo.

bola

46'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Rony finaliza de fora da área e a bola pega no travessão de Schiavone!

bola

44'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa faz o arremate após tabela com Neymar e manda direto para fora!

bola

43'

2ºTEMPO

Igor Vinícius manda a bola na área e Mottes faz o corte.

bola

42'

2ºTEMPO

Zapata desvia mais uma cruzamento e manda para fora.

bola

41'

2ºTEMPO

Neymar fica caído após contato com o defensor dentro da área, nada e o jogo segue sem a falta.

bola

40'

2ºTEMPO

Todos em campo, Zapata está de volta.

bola

39'

2ºTEMPO

A partida retorna na Vila.

bola

38'

2ºTEMPO

Zapata é atendido na beira do campo.

bola

37'

2ºTEMPO

Faltas: Santos 7x6 Universidad Central-VEN.

bola

36'

2ºTEMPO

Zapata cai após dividida com Rony.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vicente Rodriguez sai e entra Velásquez, na Universidad.

bola

34'

2ºTEMPO

Na soma dos placares está 7x3 para o Santos.

bola

33'

2ºTEMPO

Mais um impedimento marcado, agora de Rony.

bola

32'

2ºTEMPO

Neymar bate o escanteio na área e a defesa afasta com Maicol Ruiz.

bola

31'

2ºTEMPO

O chute de Igor Vinicius de fora da área toca na zaga e sai para escanteio.

bola

30'

2ºTEMPO

Quase sete mil torcedores presentes na Vila.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Rollheiser é substituído por Igor Vinícius.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações também de Cuca, Rony no lugar de Barreal.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Outra mudança na UCV, com Sarli na vaga de Mosquera.

gol

26'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!! Mosquera faz a cobrança de escanteio na área, Mottes toca de coxa e desconta o placar!

bola

26'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!!

bola

25'

2ºTEMPO

Escanteio para os visitantes.

bola

24'

2ºTEMPO

A partida é reiniciada.

bola

22'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

21'

2ºTEMPO

Carrillo despeja a bola na área, Zapata cabeceia e a fica com Brazão.

bola

20'

2ºTEMPO

O Santos praticamente mata o confronto e tem 7x2 no placar agregado.

gol

19'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Gabigol tabela com Barreal e finaliza no travessão de Schiavone, na sobra Gabriel Menino confere!

bola

19'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

18'

2ºTEMPO

Santos pressiona pelo terceiro!

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Alexander González substitui Sosa.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca nos venezuelanos, com Sousa no lugar de Lugo.

bola

14'

2ºTEMPO

Agora o impedimento é de Neymar na ponta esquerda.

bola

13'

2ºTEMPO

ESPALMA, SCHIAVONE! Barreal solta a pancada de canhota e o goleiro defende!

bola

12'

2ºTEMPO

O VAR confirma o lance irregular.

bola

11'

2ºTEMPO

NÃO VALEU! Gabriel Barbosa marca de novo, mas o auxiliar sobe a bandeira e marca impedimento.

gol

10'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Gabriel Bontempo recebe pela direita e cruza, a bola desvia na zaga e engana o goleiro Schiavne, e fica fácil para Gabriel Barbosa marcar de cabeça!

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

8'

2ºTEMPO

Gabriel Menino força o passe na área e a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

7'

2ºTEMPO

O Peixe tem 5x2 na soma dos placares.

bola

6'

2ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Neymar faz bom passe e deixa Gabriel Barbosa livre na área, mas o atacante desperdiça a ótima chance!

bola

5'

2ºTEMPO

Depois do gol, Gabriel Brazão é atendido rapidamente pelos médicos.

bola

4'

2ºTEMPO

QUE DEFESA! Sosa cobra a falta com categoria e no cantinho, Brazão voa e evita o segundo gol venezuelano!

bola

3'

2ºTEMPO

Mosquera sofre a falta de Rollheiser perto da área.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Universidad Central tem a troca de Cumana por Carrillo.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Neymar substitui Miguelito.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Willian Arão também sai no intervalo para entrada de Gabriel Bontempo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cuca faz três alterações, primeiro tira Frias e coloca Verissimo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lugo chega atrasado em Arão, comete a falta e recebe o cartão amarelo.

bola

46'

1ºTEMPO

A equipe venezuelana fica com a posse de bola no campo ofensivo.

bola

45'

1ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

POR POUCO! Oliva encontra Barreal livre na grande área, o meia serve Gabigol e o atacante divide com o zagueiro antes do chute, o gol estava aberto!

bola

43'

1ºTEMPO

Gabriel Menino é desarmado no contra-ataque por Cumana.

bola

42'

1ºTEMPO

A finalização de Vicente Rodríguez de fora da área vai nas mãos de Gabriel Brazão.

bola

41'

1ºTEMPO

Miguelito arrisca outro da entrada da área e manda para fora.

bola

40'

1ºTEMPO

O Santos tem 5x2 na soma dos placares.

bola

39'

1ºTEMPO

O VAR confirma o gol legal e o empate santista.

gol

38'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Miguelito entra na grande área, arrisca o chute de canhota e o goleiro Schiavone aceita!

bola

38'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

37'

1ºTEMPO

A bola alçada na área, Zapata apenas raspa de cabeça e a bola sai em tiro de meta.

bola

36'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Barreal encontra Gabigol livre na área e o camisa 9 chuta para fora!

bola

34'

1ºTEMPO

Na soma dos placares está 4x2 para o Santos.

bola

33'

1ºTEMPO

BRAZÃO! Zapata recebe dentro da área, ajeita e bate colocado, o goleiro salva o Peixe!

bola

32'

1ºTEMPO

ESPALMA! Miguelito recebe pela direita no contra-ataque, puxa para a canhota e bate, Schiavone vai na bola!

bola

31'

1ºTEMPO

Posse de bola: Santos 68% x 32% Universidad Central-VEN.

bola

30'

1ºTEMPO

Quem avançar para fase oitavas de final vai enfrentar o Macará, do Equador.

bola

29'

1ºTEMPO

Tem atendimento médico para Escobar.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Solé atinge Escobar e é punido com o amarelo.

bola

27'

1ºTEMPO

Solé bate curto a falta e Rollheiser afasta.

bola

26'

1ºTEMPO

Lugo aplica um lindo drible entre as pernas de Barreal, que comete a falta.

bola

25'

1ºTEMPO

Miguelito tenta o drible na entrada da área e acaba desarmado por Cumana.

bola

24'

1ºTEMPO

O jogo é reiniciado na Vila.

bola

23'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

22'

1ºTEMPO

Gabriel Menino tem espaço e dispara o chute de longe, sem perigo para a meta de Schiavone.

bola

21'

1ºTEMPO

Lugo avança pela direita e cruza fechado, Frias tira de cabeça.

bola

20'

1ºTEMPO

Miguelito na jogada ensaiada e a defesa venezuela corta pelo alto.

bola

19'

1ºTEMPO

Árbitro pega outra falta para o time santista, dessa vez em cima de Oliva.

bola

18'

1ºTEMPO

Barreal ergue a cobrança na área e Mottes corta.

bola

17'

1ºTEMPO

Santos tem a falta pela esquerda.

bola

16'

1ºTEMPO

Rollheiser erra o toque para Escobar e irrita a torcida.

bola

15'

1ºTEMPO

DAÍ? Mosquera rouba a bola na defesa e arrisca o chute antes do meio campo, praticamente recua para Gabriel Brazão.

bola

14'

1ºTEMPO

Arão no passe pela esquerda e Solé intercepta.

bola

13'

1ºTEMPO

DE NOVO, SCHIAVONE! Arão rouba a bola e toca para Gabigol, o centroavante invade a área e chuta em cima do goleiro!

bola

12'

1ºTEMPO

Barreal recebe na entrada da área e finaliza sobre o gol.

bola

10'

1ºTEMPO

IMPEDIDO! Gabriel Barbosa é acionado entre a zaga, sai na frente e chuta em cima do goleiro! Mas, o camisa 9 estava em posição irregular!

bola

9'

1ºTEMPO

SCHIAVONE! Barreal tem a sobra dentro da área e bate firme de canhota para defesa do goleiro!

bola

8'

1ºTEMPO

Escobar despeja a bola na área e a zaga afasta parcial.

bola

7'

1ºTEMPO

Oliva força o lançamento para Gabigol, que não domina e a bola sai pela linha de fundo.

bola

6'

1ºTEMPO

O Peixe trabalha a bola no ataque.

bola

5'

1ºTEMPO

Gabriel Menino no passe para Gabriel Barbosa e o atacante estava em impedimento.

bola

4'

1ºTEMPO

Solé cobra escanteio na área e a bola fica com Brazão.

bola

3'

1ºTEMPO

O paraguaio Carlos Benitez é o árbitro do jogo.

bola

2'

1ºTEMPO

O sonho venezuelano que parecia impossível, agora precisa de mais dois gols para levar a disputa nas cobranças de pênaltis. Na soma dos placares, 4x2 para o Santos.

gol

1'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!! Frias erra na saída de jogo no campo defensivo, entrega para Sosa que avança e toca na saída de Brazão para abrir o placar!

bola

1'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DA UNIVERSIDAD CENTRAL!!!

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Vila Belmiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem avançar para fase oitavas de final vai enfrentar o Macará, do Equador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O triunfo nesta noite afasta a pressão santista após o empate em casa contra a lanterna Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

UNIVERSIDAD CENTRAL-VEN: Schiavone; Kendrys Silva, Maicol Ruiz, Mottes e Cumana; Solé, Vicente Rodríguez, Lugo e Samuel Sosa; Edwin Mosquera e Zapata.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Frias, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Oliva, Barreal e Miguelito; Rollheiser e Gabriel Barbosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos conferir as escalações.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com Neymar no banco, o Peixe recebe a equipe venezuelana após um confortável placar na partida de ida, vitória por 4x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 21h30, siga as emoções de Santos x Universidad Central-VEN pelo segundo jogo dos play-offs da Copa Sul-Americana 2026.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Gabriel Menino

    Meio-Campo

  • Adonis Frias

    Defesa

  • João Ananias

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Miguelito

    Meio-Campo

  • Benja Rollheiser

    Atacante

  • Gabriel Barbosa

    Atacante

Universidad Central-VEN UCE

  • Daniel Sasso

    TECNICO

  • Giancarlo Schiavone

    Goleiro

  • Kendrys Silva

    Defesa

  • Maicol Ruiz

    Defesa

  • Gonzalo Mottes

    Defesa

  • Yohan Cumana

    Defesa

  • Francisco Solé

    Meio-Campo

  • Vicente Rodríguez

    Meio-Campo

  • Williams Lugo

    Atacante

  • Camilo Zapata

    Atacante

  • Samuel Sosa

    Atacante

  • Edwin Mosquera

    Atacante

  • Carlos Benitez (PAR)

    ÁRBITRO

  • Roberto Cañete (PAR)

    ASSISTENTE

  • Jose Villagra (PAR)

    ASSISTENTE

Santos SAN
Universidad Central-VEN UCE

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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