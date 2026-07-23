R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Quinta-feira, 23/07•19h
Minuto a Minuto: Bolívar X Grêmio - 23/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Grêmio perde partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.
50'
•
2ºTEMPO
Grêmio tenta pressionar em busca do empate.
49'
•
2ºTEMPO
SALVOU!!! Wagner Leonardo chuta a bola contra Romero e ela acerta a trave direita de Weverton. Na sobra, o goleiro do Grêmio defende duas finalizações do atacante do Bolívar.
48'
•
2ºTEMPO
Gustavo Martins aciona Matheus Nascimento no ataque e o árbitro aponta impedimento.
47'
•
2ºTEMPO
Lucas Chávez para Dodi com falta no campo de ataque do Bolívar.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Grêmio: Matheus Nascimento substitui Braithwaite.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS 6! Teremos jogo até os 51 minutos.
44'
•
2ºTEMPO
Chavez recebe passe no lado esquerdo da área, chuta cruzado e a defesa do Grêmio rebate a bola para fora da área.
43'
•
2ºTEMPO
Jhon Velásquez finaliza de fora da área, à direita do gol.
42'
•
2ºTEMPO
Asprilla comete falta em disputa com Ddi.
40'
•
2ºTEMPO
Partida paralisada para atendimento ao goleiro Weverton.
39'
•
2ºTEMPO
DEFENDEU!!! Romero domina lançamento no lado esquerdo da área, mas Weverton evita o gol. Na sobra, Asprilla finaliza para fora.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Bolívar: Romero substitui Robson Matheus.
37'
•
2ºTEMPO
A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (30), em Porto Alegre.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Bolívar: Jhon Velásquez substitui Pato Rodríguez
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Bolívar: Lucas Chávez substitui Cauteruccio.
35'
•
2ºTEMPO
PERDEU!!! Luis Paz tabela com Asprilla no lado direito da área e cruza rasteiro. Pato Rodriguez, livre, finaliza por cima do gol.
34'
•
2ºTEMPO
Robson Matheus intercepta recuo de Nardoni, mas cai em disputa com Gustavo Martins e o árbitro manda o jogo seguir.
33'
•
2ºTEMPO
José Sagredo vai ao fundo pela esquerda, mas cruza a bola direto para as mãos de Weverton.
32'
•
2ºTEMPO
Pavón cobra o escanteio pelo lado esquerdo e a defesa do Bolívar afasta.
31'
•
2ºTEMPO
Braithwaite tenta acionar Gabriel Mec no lado esquerdo da área, mas Luis Paz desvia a bola para escanteio.
30'
•
2ºTEMPO
QUASE!!! Justiniano chuta rasteiro de fora da área e a bola sai rente a trave direita de Weverton.
29'
•
2ºTEMPO
Pato Rodriguez alça a bola da esquerda e Gustavo Martins afasta pelo alto.
28'
•
2ºTEMPO
QUASE!!! Gabriel Mec é acionado por Braithwaite no lado esquerdo da área, tenta encobrir o goleiro, mas manda a bola por cima do gol.
27'
•
2ºTEMPO
José Sagredo cruza a bola da esquerda, direto para a linha de fundo.
26'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gabriel Mec para ataque do Bolívar com falta em Asprilla e é advertido com cartão amarelo.
24'
•
2ºTEMPO
DEFENDEU!!! José Sagrado aproveita erro de saída de bola do Grêmio, invade a área, mas Weverton sai do gol e evita o gol.
23'
•
2ºTEMPO
PAUSA PARA HIDRATAÇÃO!
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Grêmio: Juan Nardoni substitui Villasanti.
19'
•
2ºTEMPO
Pato Rodríguez cruza a bola da esquerda e Cauteruccio finaliza por cima do gol.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Bolívar: Luis Paz substitui Jesús Sagredo.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança dupla no Bolívar: Justiniano substitui Ervin Vaca.
16'
•
2ºTEMPO
Pato Rodriguez cobra escanteio pelo lado esquerdo e Weverton afasta de soco.
15'
•
2ºTEMPO
Pato Rodríguez vai ao fundo pela esquerda e Pavon faz o desarme para escanteio.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança por atacado no Grêmio: Gustavo Martins substitui Luis Eduardo.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança por atacado no Grêmio: Monsalve substitui Tetê.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança por atacado no Grêmio: Gabriel Mec substitui Enamorado.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOLIVAR!!! Sagredo cruza da direita e Asprilla, na segunda trave, empurra para a rede.
11'
•
2ºTEMPO
QUASE!!! Pavon cruza a bola da direita e Enamorado, na segunda trave, finaliza para fora.
10'
•
2ºTEMPO
VAR confirma impedimento no lance do gol.
10'
•
2ºTEMPO
NÃO VALEU!!! Melgar cobra escanteio pelo lado direito, Cauteruccio desvia e Asprilla cabeceia na entrada da pequena área, para a rede. Mas árbitro aponta impedimento no lance.
9'
•
2ºTEMPO
Pato Rodriguez chuta rasteiro de fora da área e Villasanti desvia para escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Leonel Pérez é advertido com cartão amarelo por segurar Asprilla.
7'
•
2ºTEMPO
Robson Matheus cobra o escanteio pelo lado esquerdo e Luis Eduardo afasta na primeira trave.
6'
•
2ºTEMPO
Robson Matheus recebe passe de Pato Rodriguez na meia lua e Pedro Gabriel desvia a finalização para escanteio.
5'
•
2ºTEMPO
Asprilla recebe passe de Pato Rodriguez e finaliza de fora da área, à esquerda do gol.
4'
•
2ºTEMPO
Robson Matheus alça a bola da direita, mas Asprilla não alcança e ela se perde à direita do gol.
3'
•
2ºTEMPO
Pavón tenta lançar Enamorado na esquerda, mas o passe sai com muita força e a bola se perde pela lateral.
2'
•
2ºTEMPO
Robson Matheus aciona Sagredo no lado direito da área, mas Wagner Leonardo pressiona e garante a saída da bola em tiro de meta.
1'
•
2ºTEMPO
Pato Rodríguez alça a bola da esquerda, direto para a linha de fundo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final! As duas equipes voltam com a mesma formação do primeiro tempo.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! FIM DA PRIMEIRA ETAPA! Bolívar e Grêmio vão para o intervalo empatados.
48'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE!!! Pavón cobra o escanteio pelo lado esquerdo. A defesa do Bolívar afasta na primeira trave e, no rebote, o próprio lateral direito do Grêmio manda a bola no travessão.
47'
•
1ºTEMPO
Pavón cruza a bola rasteira da direita e Sagredo afasta para escanteio antes da chegada de Enamorado.
46'
•
1ºTEMPO
Grêmio troca passes no campo de defesa.
45'
•
1ºTEMPO
Pavón cobra o escanteio pelo lado esquerdo e a defesa do Bolívar afasta.
45'
•
1ºTEMPO
MAIS 3! Primeiro tempo irá até os 48 minutos.
44'
•
1ºTEMPO
Enamorado é lançado por Tetê pela esquerda, invade a área e finaliza em cima de Lampe.
44'
•
1ºTEMPO
Pavón cobra o escanteio pelo lado direito e a defesa do Bolívar afasta.
43'
•
1ºTEMPO
Pavon tenta tabela com Tetê na direita e Echeverría manda a bola para escanteio.
42'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Melgar finaliza de fora da área e a bola sai raspando o travessão de Weverton.
41'
•
1ºTEMPO
Grêmio troca passes no campo de defesa.
40'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Tetê recebe passe de Braithwaite no lado direito da área, finaliza colocado e a bola sai à direita do gol defendido por Lampe.
39'
•
1ºTEMPO
Pato Rodríguez ginga para cima da marcação e cruza a bola direto para a linha de fundo.
38'
•
1ºTEMPO
Pato Rodríguez cruza a bola da esquerda e Wagner Leonardo afasta de cabeça.
37'
•
1ºTEMPO
Dodi parte em contra ataque, aciona Tetê, que tromba com Melgar e perde a posse de bola.
36'
•
1ºTEMPO
Pato Rodriguez tenta a finalização de fora da área e Luis Eduardo bloqueia.
35'
•
1ºTEMPO
Pavón cobra o escanteio pelo lado direito e a defesa do Bolívar afasta pelo alto.
34'
•
1ºTEMPO
Tetê invade a área pela direita, toca para trás e Melgar bloqueia a finalização de Pavón.
33'
•
1ºTEMPO
Melgar para avanço de Luis Eduardo com falta na lateral direita.
32'
•
1ºTEMPO
Asprilla tenta pressionar a saída de bola do Grêmio e comete falta em Dodi.
31'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! José Sagredo alça a bola do bico esquerdo da área e Robson Matheus, na marca do pênalti, finaliza por cima do gol.
30'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU!!! Pato Rodriguez chuta colocado do bico esquerdo da área e Weverton espalma.
29'
•
1ºTEMPO
Pato Rodriguez tenta tabela com Cauteruccio no bico esquerdo da parea e Pavón intercepta a devolução.
28'
•
1ºTEMPO
Pavón cruza a bola rasteira da ponta direita e Echeverría rebate para fora da área.
27'
•
1ºTEMPO
Bolivar toca passes no meio de campo.
26'
•
1ºTEMPO
Robson Matheus arrisca o chute de fora da área e manda a bola à esquerda do gol de Weverton.
25'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Tetê arrisca a finalização de canhota de fora da área e a bola sai rente à trave esquerda de Lampe.
23'
•
1ºTEMPO
PAUSA PARA HIDRATAÇÃO!
22'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón cobra escanteio pelo lado esquerdo e Lampe afasta de soco. Tetê fica com a sobra na entrada da área e finaliza, com desvio em Cauteruccio, para empatar.
22'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
21'
•
1ºTEMPO
Pavón tenta inverter a jogada para a esquerda e Echeverría faz o corte para escanteio.
20'
•
1ºTEMPO
Pato Rodriguez cruza a bola da ponta esquerda e Leonel Pérez afasta de cabeça.
19'
•
1ºTEMPO
Sagredo alça a bola de três dedos do lado direito e Luis Eduardo afasta pelo alto.
18'
•
1ºTEMPO
Bolivar tenta manter a bola no campo de ataque.
17'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! Pato Rodriguez aciona José Sagredo no lado esquerdo da área. Ele cruza fechado e Robson Matheus finaliza para a rede.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Ervin Vaca não consegue cortar o passe de Braithwaite, Villasanti domina com a perna direita e finaliza de canhota para empatar.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
14'
•
1ºTEMPO
Pato Rodríguez cobra escanteio curto para Melgar pelo lado esquerdo, recebe a devolução, invade a área e é desarmado.
13'
•
1ºTEMPO
Sagredo cruza a bola da direita e Dodi afasta para escanteio.
12'
•
1ºTEMPO
Tetê tenta tabela com Pavón no bico direito da área, mas Melgar intercepta a devolução.
11'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Cauteruccio alça a bola da ponta direita e Asprilla cabeceia à direita do gol.
10'
•
1ºTEMPO
Bolívar troca passes no meio de campo.
9'
•
1ºTEMPO
Robson Matheus cobra o escanteio pelo lado direito e Villasanti afasta de cabeça.
8'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU!!! Asprilla chuta de fora da área e Weverton espalma para escanteio.
6'
•
1ºTEMPO
QUASE!!! Tetê é lançado na entrada da área, se livra do goleiro, mas Arreaga bloqueia a finalização em cima da linha.
5'
•
1ºTEMPO
Melgar arrisca chute de fora da área e a bola sai à esquerda do gol defendido por Weverton
4'
•
1ºTEMPO
Bolívar tenta pressionar a saída de bola do Grêmio.
3'
•
1ºTEMPO
Pavón cruza a bola da ponta direita e Lampe afasta de soco.
2'
•
1ºTEMPO
Grêmio tenta pressionar em busca do empate.
1'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! Pato Rodriguez alça a bola da risca esquerda da área e Cauteruccio, na entrada da pequena área, cabeceia para o lado esquerdo de Weverton.
1'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! A bola está rolando!
PRÉ-JOGO
O Bolívar joga com camisas e calções azul claro. O Grêmio veste camisas listradas em azul e branco e calções pretos.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo!
PRÉ-JOGO
O trio de arbitragem é peruano: Roberto Perez apita a partida, auxiliado por Jesus Sanchez e Stephen Atoche. Diego Haro comanda o VAR.
PRÉ-JOGO
O Grêmio inicia a partida com: Weverton, Pavon, Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Dodi, Leo Pérez e Villasanti; Tetê, Enamorado e Braithwaite.
PRÉ-JOGO
O Bolívar está escalado com: Lampe, Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Robson Matheus, Ervin Vaca e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodríguez.
PRÉ-JOGO
Aquecimento concluído e equipes definidas!
PRÉ-JOGO
O Bolívar vai com força total para a partida. O Grêmio não conta com Carlos Vinicius, suspenso, Marlon, em transição, e Amuzu, que cumpre protocolo de concussão. Luís Castro, técnico do Grêmio, também não viajou com para a Bolívia por questões de saúde e será substituído à beira do gramado pelo auxiliar Vitor Severino.
PRÉ-JOGO
Os playoffs da Copa Sulamericana são disputados entre os times que terminaram a fase de grupos da competição em 2° lugar contra as equipes que ficaram em 3° colocação na fase de grupos da Copa Libertadores - caso do Bolívar, que terminou a primeira fase da Copa Libertadores em 3° lugar do Grupo C. O Grêmio foi o 2° colocado do Grupo F da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe, a partir de agora, os lances de Bolívar x Grêmio, partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026.
Alejandro Restrepo
TECNICO
Carlos Lampe
Goleiro
Jesús Sagredo
Defesa
Xavier Arreaga
Defesa
Santiago Echeverría
Defesa
José Sagredo
Defesa
Ervin Vaca
Meio-Campo
Robson Matheus
Meio-Campo
Patricio Rodríguez
Atacante
Carlos Melgar
Meio-Campo
Martin Cauteruccio
Atacante
Dairon Asprilla
Atacante
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Cristian Pavón
Atacante
Luis Eduardo
Defesa
Wagner Leonardo
Defesa
Pedro Gabriel
Defesa
Dodi
Meio-Campo
Leonel Pérez
Meio-Campo
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Tetê
Atacante
José Enamorado
Atacante
Martin Braithwaite
Atacante
Roberto Perez (PER)
ÁRBITRO
Jesus Sanchez (PER)
ASSISTENTE
Stephen Atoche (PER)
ASSISTENTE