Os playoffs da Copa Sulamericana são disputados entre os times que terminaram a fase de grupos da competição em 2° lugar contra as equipes que ficaram em 3° colocação na fase de grupos da Copa Libertadores - caso do Bolívar, que terminou a primeira fase da Copa Libertadores em 3° lugar do Grupo C. O Grêmio foi o 2° colocado do Grupo F da Sul-Americana.