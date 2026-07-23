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encerrado
Hernando Siles La Paz, Bolívia
Bolívar Bolívar
3 × 2
Grêmio Grêmio

R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Quinta-feira, 23/0719h

Minuto a Minuto: Bolívar X Grêmio - 23/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Grêmio perde partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

bola

50'

2ºTEMPO

Grêmio tenta pressionar em busca do empate.

bola

49'

2ºTEMPO

SALVOU!!! Wagner Leonardo chuta a bola contra Romero e ela acerta a trave direita de Weverton. Na sobra, o goleiro do Grêmio defende duas finalizações do atacante do Bolívar.

bola

48'

2ºTEMPO

Gustavo Martins aciona Matheus Nascimento no ataque e o árbitro aponta impedimento.

bola

47'

2ºTEMPO

Lucas Chávez para Dodi com falta no campo de ataque do Bolívar.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Grêmio: Matheus Nascimento substitui Braithwaite.

bola

45'

2ºTEMPO

MAIS 6! Teremos jogo até os 51 minutos.

bola

44'

2ºTEMPO

Chavez recebe passe no lado esquerdo da área, chuta cruzado e a defesa do Grêmio rebate a bola para fora da área.

bola

43'

2ºTEMPO

Jhon Velásquez finaliza de fora da área, à direita do gol.

bola

42'

2ºTEMPO

Asprilla comete falta em disputa com Ddi.

bola

40'

2ºTEMPO

Partida paralisada para atendimento ao goleiro Weverton.

bola

39'

2ºTEMPO

DEFENDEU!!! Romero domina lançamento no lado esquerdo da área, mas Weverton evita o gol. Na sobra, Asprilla finaliza para fora.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Bolívar: Romero substitui Robson Matheus.

bola

37'

2ºTEMPO

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (30), em Porto Alegre.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Bolívar: Jhon Velásquez substitui Pato Rodríguez

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Bolívar: Lucas Chávez substitui Cauteruccio.

bola

35'

2ºTEMPO

PERDEU!!! Luis Paz tabela com Asprilla no lado direito da área e cruza rasteiro. Pato Rodriguez, livre, finaliza por cima do gol.

bola

34'

2ºTEMPO

Robson Matheus intercepta recuo de Nardoni, mas cai em disputa com Gustavo Martins e o árbitro manda o jogo seguir.

bola

33'

2ºTEMPO

José Sagredo vai ao fundo pela esquerda, mas cruza a bola direto para as mãos de Weverton.

bola

32'

2ºTEMPO

Pavón cobra o escanteio pelo lado esquerdo e a defesa do Bolívar afasta.

bola

31'

2ºTEMPO

Braithwaite tenta acionar Gabriel Mec no lado esquerdo da área, mas Luis Paz desvia a bola para escanteio.

bola

30'

2ºTEMPO

QUASE!!! Justiniano chuta rasteiro de fora da área e a bola sai rente a trave direita de Weverton.

bola

29'

2ºTEMPO

Pato Rodriguez alça a bola da esquerda e Gustavo Martins afasta pelo alto.

bola

28'

2ºTEMPO

QUASE!!! Gabriel Mec é acionado por Braithwaite no lado esquerdo da área, tenta encobrir o goleiro, mas manda a bola por cima do gol.

bola

27'

2ºTEMPO

José Sagredo cruza a bola da esquerda, direto para a linha de fundo.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gabriel Mec para ataque do Bolívar com falta em Asprilla e é advertido com cartão amarelo.

bola

24'

2ºTEMPO

DEFENDEU!!! José Sagrado aproveita erro de saída de bola do Grêmio, invade a área, mas Weverton sai do gol e evita o gol.

bola

23'

2ºTEMPO

PAUSA PARA HIDRATAÇÃO!

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Grêmio: Juan Nardoni substitui Villasanti.

bola

19'

2ºTEMPO

Pato Rodríguez cruza a bola da esquerda e Cauteruccio finaliza por cima do gol.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Bolívar: Luis Paz substitui Jesús Sagredo.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança dupla no Bolívar: Justiniano substitui Ervin Vaca.

bola

16'

2ºTEMPO

Pato Rodriguez cobra escanteio pelo lado esquerdo e Weverton afasta de soco.

bola

15'

2ºTEMPO

Pato Rodríguez vai ao fundo pela esquerda e Pavon faz o desarme para escanteio.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança por atacado no Grêmio: Gustavo Martins substitui Luis Eduardo.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança por atacado no Grêmio: Monsalve substitui Tetê.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança por atacado no Grêmio: Gabriel Mec substitui Enamorado.

gol

12'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOLIVAR!!! Sagredo cruza da direita e Asprilla, na segunda trave, empurra para a rede.

bola

11'

2ºTEMPO

QUASE!!! Pavon cruza a bola da direita e Enamorado, na segunda trave, finaliza para fora.

bola

10'

2ºTEMPO

VAR confirma impedimento no lance do gol.

bola

10'

2ºTEMPO

NÃO VALEU!!! Melgar cobra escanteio pelo lado direito, Cauteruccio desvia e Asprilla cabeceia na entrada da pequena área, para a rede. Mas árbitro aponta impedimento no lance.

bola

9'

2ºTEMPO

Pato Rodriguez chuta rasteiro de fora da área e Villasanti desvia para escanteio.

amarelo

8'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Leonel Pérez é advertido com cartão amarelo por segurar Asprilla.

bola

7'

2ºTEMPO

Robson Matheus cobra o escanteio pelo lado esquerdo e Luis Eduardo afasta na primeira trave.

bola

6'

2ºTEMPO

Robson Matheus recebe passe de Pato Rodriguez na meia lua e Pedro Gabriel desvia a finalização para escanteio.

bola

5'

2ºTEMPO

Asprilla recebe passe de Pato Rodriguez e finaliza de fora da área, à esquerda do gol.

bola

4'

2ºTEMPO

Robson Matheus alça a bola da direita, mas Asprilla não alcança e ela se perde à direita do gol.

bola

3'

2ºTEMPO

Pavón tenta lançar Enamorado na esquerda, mas o passe sai com muita força e a bola se perde pela lateral.

bola

2'

2ºTEMPO

Robson Matheus aciona Sagredo no lado direito da área, mas Wagner Leonardo pressiona e garante a saída da bola em tiro de meta.

bola

1'

2ºTEMPO

Pato Rodríguez alça a bola da esquerda, direto para a linha de fundo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final! As duas equipes voltam com a mesma formação do primeiro tempo.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
FIM DA PRIMEIRA ETAPA! Bolívar e Grêmio vão para o intervalo empatados.

bola

48'

1ºTEMPO

NA TRAVE!!! Pavón cobra o escanteio pelo lado esquerdo. A defesa do Bolívar afasta na primeira trave e, no rebote, o próprio lateral direito do Grêmio manda a bola no travessão.

bola

47'

1ºTEMPO

Pavón cruza a bola rasteira da direita e Sagredo afasta para escanteio antes da chegada de Enamorado.

bola

46'

1ºTEMPO

Grêmio troca passes no campo de defesa.

bola

45'

1ºTEMPO

Pavón cobra o escanteio pelo lado esquerdo e a defesa do Bolívar afasta.

bola

45'

1ºTEMPO

MAIS 3! Primeiro tempo irá até os 48 minutos.

bola

44'

1ºTEMPO

Enamorado é lançado por Tetê pela esquerda, invade a área e finaliza em cima de Lampe.

bola

44'

1ºTEMPO

Pavón cobra o escanteio pelo lado direito e a defesa do Bolívar afasta.

bola

43'

1ºTEMPO

Pavon tenta tabela com Tetê na direita e Echeverría manda a bola para escanteio.

bola

42'

1ºTEMPO

QUASE!!! Melgar finaliza de fora da área e a bola sai raspando o travessão de Weverton.

bola

41'

1ºTEMPO

Grêmio troca passes no campo de defesa.

bola

40'

1ºTEMPO

QUASE!!! Tetê recebe passe de Braithwaite no lado direito da área, finaliza colocado e a bola sai à direita do gol defendido por Lampe.

bola

39'

1ºTEMPO

Pato Rodríguez ginga para cima da marcação e cruza a bola direto para a linha de fundo.

bola

38'

1ºTEMPO

Pato Rodríguez cruza a bola da esquerda e Wagner Leonardo afasta de cabeça.

bola

37'

1ºTEMPO

Dodi parte em contra ataque, aciona Tetê, que tromba com Melgar e perde a posse de bola.

bola

36'

1ºTEMPO

Pato Rodriguez tenta a finalização de fora da área e Luis Eduardo bloqueia.

bola

35'

1ºTEMPO

Pavón cobra o escanteio pelo lado direito e a defesa do Bolívar afasta pelo alto.

bola

34'

1ºTEMPO

Tetê invade a área pela direita, toca para trás e Melgar bloqueia a finalização de Pavón.

bola

33'

1ºTEMPO

Melgar para avanço de Luis Eduardo com falta na lateral direita.

bola

32'

1ºTEMPO

Asprilla tenta pressionar a saída de bola do Grêmio e comete falta em Dodi.

bola

31'

1ºTEMPO

QUASE!!! José Sagredo alça a bola do bico esquerdo da área e Robson Matheus, na marca do pênalti, finaliza por cima do gol.

bola

30'

1ºTEMPO

DEFENDEU!!! Pato Rodriguez chuta colocado do bico esquerdo da área e Weverton espalma.

bola

29'

1ºTEMPO

Pato Rodriguez tenta tabela com Cauteruccio no bico esquerdo da parea e Pavón intercepta a devolução.

bola

28'

1ºTEMPO

Pavón cruza a bola rasteira da ponta direita e Echeverría rebate para fora da área.

bola

27'

1ºTEMPO

Bolivar toca passes no meio de campo.

bola

26'

1ºTEMPO

Robson Matheus arrisca o chute de fora da área e manda a bola à esquerda do gol de Weverton.

bola

25'

1ºTEMPO

QUASE!!! Tetê arrisca a finalização de canhota de fora da área e a bola sai rente à trave esquerda de Lampe.

bola

23'

1ºTEMPO

PAUSA PARA HIDRATAÇÃO!

gol

22'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Pavón cobra escanteio pelo lado esquerdo e Lampe afasta de soco. Tetê fica com a sobra na entrada da área e finaliza, com desvio em Cauteruccio, para empatar.

bola

22'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

21'

1ºTEMPO

Pavón tenta inverter a jogada para a esquerda e Echeverría faz o corte para escanteio.

bola

20'

1ºTEMPO

Pato Rodriguez cruza a bola da ponta esquerda e Leonel Pérez afasta de cabeça.

bola

19'

1ºTEMPO

Sagredo alça a bola de três dedos do lado direito e Luis Eduardo afasta pelo alto.

bola

18'

1ºTEMPO

Bolivar tenta manter a bola no campo de ataque.

gol

17'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! Pato Rodriguez aciona José Sagredo no lado esquerdo da área. Ele cruza fechado e Robson Matheus finaliza para a rede.

gol

15'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! Ervin Vaca não consegue cortar o passe de Braithwaite, Villasanti domina com a perna direita e finaliza de canhota para empatar.

bola

15'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

14'

1ºTEMPO

Pato Rodríguez cobra escanteio curto para Melgar pelo lado esquerdo, recebe a devolução, invade a área e é desarmado.

bola

13'

1ºTEMPO

Sagredo cruza a bola da direita e Dodi afasta para escanteio.

bola

12'

1ºTEMPO

Tetê tenta tabela com Pavón no bico direito da área, mas Melgar intercepta a devolução.

bola

11'

1ºTEMPO

QUASE!!! Cauteruccio alça a bola da ponta direita e Asprilla cabeceia à direita do gol.

bola

10'

1ºTEMPO

Bolívar troca passes no meio de campo.

bola

9'

1ºTEMPO

Robson Matheus cobra o escanteio pelo lado direito e Villasanti afasta de cabeça.

bola

8'

1ºTEMPO

DEFENDEU!!! Asprilla chuta de fora da área e Weverton espalma para escanteio.

bola

6'

1ºTEMPO

QUASE!!! Tetê é lançado na entrada da área, se livra do goleiro, mas Arreaga bloqueia a finalização em cima da linha.

bola

5'

1ºTEMPO

Melgar arrisca chute de fora da área e a bola sai à esquerda do gol defendido por Weverton

bola

4'

1ºTEMPO

Bolívar tenta pressionar a saída de bola do Grêmio.

bola

3'

1ºTEMPO

Pavón cruza a bola da ponta direita e Lampe afasta de soco.

bola

2'

1ºTEMPO

Grêmio tenta pressionar em busca do empate.

gol

1'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! Pato Rodriguez alça a bola da risca esquerda da área e Cauteruccio, na entrada da pequena área, cabeceia para o lado esquerdo de Weverton.

bola

1'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
A bola está rolando!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bolívar joga com camisas e calções azul claro. O Grêmio veste camisas listradas em azul e branco e calções pretos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O trio de arbitragem é peruano: Roberto Perez apita a partida, auxiliado por Jesus Sanchez e Stephen Atoche. Diego Haro comanda o VAR.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Grêmio inicia a partida com: Weverton, Pavon, Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Dodi, Leo Pérez e Villasanti; Tetê, Enamorado e Braithwaite.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bolívar está escalado com: Lampe, Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Robson Matheus, Ervin Vaca e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aquecimento concluído e equipes definidas!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bolívar vai com força total para a partida. O Grêmio não conta com Carlos Vinicius, suspenso, Marlon, em transição, e Amuzu, que cumpre protocolo de concussão. Luís Castro, técnico do Grêmio, também não viajou com para a Bolívia por questões de saúde e será substituído à beira do gramado pelo auxiliar Vitor Severino.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os playoffs da Copa Sulamericana são disputados entre os times que terminaram a fase de grupos da competição em 2° lugar contra as equipes que ficaram em 3° colocação na fase de grupos da Copa Libertadores - caso do Bolívar, que terminou a primeira fase da Copa Libertadores em 3° lugar do Grupo C. O Grêmio foi o 2° colocado do Grupo F da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe, a partir de agora, os lances de Bolívar x Grêmio, partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026.

Bolívar BLV

  • Alejandro Restrepo

    TECNICO

  • Carlos Lampe

    Goleiro

  • Jesús Sagredo

    Defesa

  • Xavier Arreaga

    Defesa

  • Santiago Echeverría

    Defesa

  • José Sagredo

    Defesa

  • Ervin Vaca

    Meio-Campo

  • Robson Matheus

    Meio-Campo

  • Patricio Rodríguez

    Atacante

  • Carlos Melgar

    Meio-Campo

  • Martin Cauteruccio

    Atacante

  • Dairon Asprilla

    Atacante

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Cristian Pavón

    Atacante

  • Luis Eduardo

    Defesa

  • Wagner Leonardo

    Defesa

  • Pedro Gabriel

    Defesa

  • Dodi

    Meio-Campo

  • Leonel Pérez

    Meio-Campo

  • Mathías Villasanti

    Meio-Campo

  • Tetê

    Atacante

  • José Enamorado

    Atacante

  • Martin Braithwaite

    Atacante

  • Roberto Perez (PER)

    ÁRBITRO

  • Jesus Sanchez (PER)

    ASSISTENTE

  • Stephen Atoche (PER)

    ASSISTENTE

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