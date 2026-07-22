R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Quarta-feira, 22/07•19h
Minuto a Minuto: Ind. Medellín X Vasco - 22/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ENCERRADO! Independiente Medellín e Vasco empatam por 2x2 pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Partida de volta será na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro.
49'
•
2ºTEMPO
Instantes finais de partida em Medellín.
48'
•
2ºTEMPO
Vasco vai conquistando um importante empate fora de casa.
47'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.
46'
•
2ºTEMPO
Marino Hinestroza chega no ataque, mas Didier chuta a bola para fora.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ OS 50! Sobe a placa com cinco minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Agora clube carioca segura a bola e joga com o relógio.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO VASCO!!! Cuiabano participa da jogada e rola para o meio da área, Spinelli mostra oportunismo e empata no finalzinho!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO VASCO!!!
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Cordoba por Palacios.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Medellín muda agora Martegani por Moreno.
40'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Ind. Medellín 9x8 Vasco.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Time da casa troca Mena por Escorcia.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Vasco, sai Andrés Gómez, entra o garoto Ramon Rique.
36'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.
35'
•
2ºTEMPO
Gómez dispara no gol de longe e o goleiro desvia com a pontinha dos dedos!
34'
•
2ºTEMPO
Goleiro Eder Chaux sai bem da meta e defende em dois tempos cruzamento rasteiro.
33'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Ind. Medellín 43%x57% Vasco.
32'
•
2ºTEMPO
Córdoba escapa pela direita e falha na hora do levantamento na área.
31'
•
2ºTEMPO
Equipe colombiana fica com a bola no ataque e deixa o relógio correr.
30'
•
2ºTEMPO
Arbitragem confirmou o gol para Montano.
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!! Montano recebe na área e finaliza, Cuesta tenta evitar e não consegue!
29'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!!
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Yony por Medina.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Medellín troca Loboa por Catano.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Puma Rodriguez por Paulo Henrique.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vasco muda Brenner por Spinelli.
24'
•
2ºTEMPO
Nova pausa para hidratação na partida.
23'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.
22'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez leva da esquerda para o meio e chuta com desvio para fora.
21'
•
2ºTEMPO
Mais uma falta de Halam Loboa, que já tem amarelo.
20'
•
2ºTEMPO
Loboa fica com a bola na área e acaba bloqueado bem na hora do arremate em gol.
19'
•
2ºTEMPO
Cuesta aparece atrasado e com falta em Didier Moreno.
18'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Ind. Medellín 45%x55% Vasco.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Adson por Marino Hinestroza.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vasco troca Nuno Moreira por Rojas.
15'
•
2ºTEMPO
Pedro Emanuel prepara mudança dupla no Vasco: Rojas e Marino.
14'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para o volante Cauan Barros, por falta dura.
13'
•
2ºTEMPO
Equipes ainda não fizeram substituições na partida.
12'
•
2ºTEMPO
Agora a falta é em cima de Thiago Mendes.
11'
•
2ºTEMPO
Robert Renan arrisca com Cuiabano no apoio pela esquerda e a bola escorrega para fora.
10'
•
2ºTEMPO
Independiente Medellín gira a bola perto da área rival.
9'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Ind. Medellín 6x4 Vasco.
8'
•
2ºTEMPO
Pertinho da jogada, árbitro pega falta de Cuiabano em Agustín Martegani.
7'
•
2ºTEMPO
Quem avançar enfrentará o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas.
6'
•
2ºTEMPO
Partida de volta será na próxima quarta-feira, em São Januário.
5'
•
2ºTEMPO
Reservas do Vasco estão no trabalho de aquecimento.
4'
•
2ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.
3'
•
2ºTEMPO
Pela esquerda, Andrés Gómez arrisca lance individual e fica sem a bola.
2'
•
2ºTEMPO
Falta mais dura em Martegani, do Medellín.
1'
•
2ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOOOLLLLL DO VASCO!!! Com menos de um minuto, Varela tenta cortar cruzamento de Cuiabano e manda contra!
1'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO VASCO!!!
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa a segundo tempo. Times sem mudanças.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Encerrado o primeiro tempo no estádio Atanasio Girardot.
48'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!! Após boa trama do ataque, Yony rola na medida e Montano inaugura o placar na Colômbia!
48'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!!
47'
•
1ºTEMPO
Mendes tenta aproveitar rebote do goleiro e emenda a bola para fora.
46'
•
1ºTEMPO
Vasco não aproveita dois escanteios consecutivos com Nuno pela direita.
45'
•
1ºTEMPO
Sobe a placa com três minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x1 Palmeiras.
42'
•
1ºTEMPO
Confronto vale vaga nas oitavas de final da competição.
41'
•
1ºTEMPO
Chegamos na reta final da primeira etapa e o placar segue em branco na Colômbia.
40'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Ind. Medellín 4x2 Vasco.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por falta dura em Nuno, cartão amarelo para Loboa. O primeiro do jogo.
37'
•
1ºTEMPO
Martegani volta para ajudar e ganha lance para os donos da casa.
36'
•
1ºTEMPO
UUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!!! Nuno Moreira arrisca colocadinho de muito longe e a bola quase quase entra!
35'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Ind. Medellín 35%x65% Vasco.
34'
•
1ºTEMPO
Equipe da casa tenta levar perigo e Barros fica com a jogada.
33'
•
1ºTEMPO
Jogo equilibrado neste momento e continua 0x0 no Atanasio Girardot.
32'
•
1ºTEMPO
Yony González completa de cabeça levantamento e a bola vai fraca nas mãos do goleiro do time brasileiro.
31'
•
1ºTEMPO
Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x0 Palmeiras.
30'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Ind. Medellín 3x1 Vasco.
29'
•
1ºTEMPO
Entrada mais dura e com falta de Moreno em Brenner.
28'
•
1ºTEMPO
Puma tenta sair jogando pela direita e por pouco não se complica.
27'
•
1ºTEMPO
Independiente Medellín fica com a bola e tenta encontrar espaços.
26'
•
1ºTEMPO
Segue 0x0 na Colômbia para Medellín x Vasco pela Sul-Americana.
25'
•
1ºTEMPO
Goleiro Léo Jardim (Vasco) ainda não trabalhou no jogo até agora.
24'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação e o jogo logo retorna.
23'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez ganha pé de ferro, mas Varela não deixa ele avançar na área.
22'
•
1ºTEMPO
Leitura perfeita de Robert Renan, que ganha disputa com Córdoba.
21'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Ind. Medellín 1x3 Vasco.
20'
•
1ºTEMPO
Bom momento do clube brasileiro na partida.
19'
•
1ºTEMPO
Atacante vascaíno Brenner experimenta do meio da rua e o goleiro Eder Chaux espalma o perigo!
18'
•
1ºTEMPO
CHAUX!!! Adson pega sobra viva na área e emenda de esquerda, mas não consegue vencer o goleirão!
17'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes tenta empurrar a bola no gol após cruzamento vindo da direita e não acerta em cheio na redonda.
16'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Ind. Medellín 35%x65% Vasco.
15'
•
1ºTEMPO
Goleiro Eder Chaux sai de soco na bola e tira ela da área.
14'
•
1ºTEMPO
De Loboa para Yony González e o camisa 11 não chega na bola.
13'
•
1ºTEMPO
Nova tentativa de Córdoba, mas a bola bate no próprio jogador do Medellín e vai para fora.
12'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes tenta com Puma pela direita e a bola sai direto pela linha de fundo.
11'
•
1ºTEMPO
Quem se classificar vai enfrentar o Olimpia nas oitavas de final.
10'
•
1ºTEMPO
Partida de volta será na semana que vem com mando do Vasco.
9'
•
1ºTEMPO
VASCO NO ATAQUE! Andrés Gómez deixa a marcação na saudade, tabela com Nuno e chuta a bola para fora!
8'
•
1ºTEMPO
Com Mendes e Barros, Cruz-Maltino troca passes no meio-campo e estuda dos donos da casa.
7'
•
1ºTEMPO
Medellín não aproveita cobrança de escanteio pela direita do gramado.
6'
•
1ºTEMPO
Córdoba avança pela direita, encara Cuiabano e não consegue cruzar.
5'
•
1ºTEMPO
Independiente Medellín tenta finalização no gol e a bola explode na zaga.
4'
•
1ºTEMPO
Vasco troca passes no meio-campo e estuda os donos da casa.
3'
•
1ºTEMPO
Este é o primeiro jogo do técnico Luis Perea no comando da equipe colombiana.
2'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez aparece pela esquerda e cruza na área, mas defesa consegue cortar.
1'
•
1ºTEMPO
O Independiente Medellín está punido por confusões no jogo contra o Flamengo (pela Libertadores) e o estádio Atanasio Girardot está totalmente vazio nesta quarta-feira.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! VALENDO! Bola rolando em Medellín.
PRÉ-JOGO
Jogadores perfilados lado a lado para o hino da Colômbia.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e vai começar a partida pelos playoffs da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Ex-Fluminense, atacante Yony González é um dos titulares hoje no Medellín.
PRÉ-JOGO
Acompanhe aqui todos os lances de Independiente Medellín x Vasco pelo mata-mata da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto. A bola rola em cerca de 40 minutos na Colômbia.
PRÉ-JOGO
Vasco vem com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Adson; Andre Gomez, Nuno Moreira e Brenner.
PRÉ-JOGO
Independiente Medellín: Eder Chaux, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela e Jhan Mena; Montano, Loboa, Didier Moreno e Córdoba; Martegani e Yony González.
PRÉ-JOGO
Times estão oficialmente escalados para o jogo de logo mais.
PRÉ-JOGO
Vasco encerrou a fase de grupos da competição na segunda posição do grupo G.
PRÉ-JOGO
Partida de volta será na próxima quarta-feira, em São Januário. Quem avançar vai enfrentar o Olimpia nas oitavas de final da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Jogo será disputado com portões fechados por punição aos torcedores do Independiente Medellín.
PRÉ-JOGO
O Medellín está nos playoffs após terminar em terceiro lugar no grupo A da Libertadores (grupo do Flamengo).
PRÉ-JOGO
Lesionado, Mateus Carvalho desfalca a equipe brasileira nesta quarta-feira.
PRÉ-JOGO
Este será o primeiro jogo do time colombiano após a pausa no calendário para a Copa do Mundo.
PRÉ-JOGO
O Vasco foi derrotado pelo Vitória na semana passada pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Piero Maza (CHI) será o árbitro da partida.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Independiente Medellín e Vasco se enfrentam no estádio Atanasio Girardot, às 19:00, pelo jogo de ida dos playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana.
Luis Perea
TECNICO
Eder Chaux
Goleiro
Esneyder Mena
Defesa
Kevin Mantilla
Defesa
Joaquín Varela
Defesa
Jhan Carlos Mena
Meio-Campo
John Montaño
Atacante
Halam Loboa
Meio-Campo
Didier Moreno
Meio-Campo
Juan Córdoba
Atacante
Agustín Martegani
Meio-Campo
Yony González
Atacante
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Cauan Barros
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Nuno Moreira
Atacante
Adson
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Brenner
Atacante
Piero Maza (CHI)
ÁRBITRO
Claudio Urrutia (CHI)
ASSISTENTE
Juan Serrano (CHI)
ASSISTENTE