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encerrado
Atanasio Girardot Medellín, Colômbia
Ind. Medellín Ind. Medellín
2 × 2
Vasco Vasco

R16ª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Quarta-feira, 22/0719h

Minuto a Minuto: Ind. Medellín X Vasco - 22/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ENCERRADO! Independiente Medellín e Vasco empatam por 2x2 pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Partida de volta será na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro.

bola

49'

2ºTEMPO

Instantes finais de partida em Medellín.

bola

48'

2ºTEMPO

Vasco vai conquistando um importante empate fora de casa.

bola

47'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.

bola

46'

2ºTEMPO

Marino Hinestroza chega no ataque, mas Didier chuta a bola para fora.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ OS 50! Sobe a placa com cinco minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Agora clube carioca segura a bola e joga com o relógio.

gol

43'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO VASCO!!! Cuiabano participa da jogada e rola para o meio da área, Spinelli mostra oportunismo e empata no finalzinho!

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO VASCO!!!

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Cordoba por Palacios.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Medellín muda agora Martegani por Moreno.

bola

40'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Ind. Medellín 9x8 Vasco.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Time da casa troca Mena por Escorcia.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Vasco, sai Andrés Gómez, entra o garoto Ramon Rique.

bola

36'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.

bola

35'

2ºTEMPO

Gómez dispara no gol de longe e o goleiro desvia com a pontinha dos dedos!

bola

34'

2ºTEMPO

Goleiro Eder Chaux sai bem da meta e defende em dois tempos cruzamento rasteiro.

bola

33'

2ºTEMPO

Posse de bola: Ind. Medellín 43%x57% Vasco.

bola

32'

2ºTEMPO

Córdoba escapa pela direita e falha na hora do levantamento na área.

bola

31'

2ºTEMPO

Equipe colombiana fica com a bola no ataque e deixa o relógio correr.

bola

30'

2ºTEMPO

Arbitragem confirmou o gol para Montano.

gol

29'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!! Montano recebe na área e finaliza, Cuesta tenta evitar e não consegue!

bola

29'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!!

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Yony por Medina.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Medellín troca Loboa por Catano.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Puma Rodriguez por Paulo Henrique.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vasco muda Brenner por Spinelli.

bola

24'

2ºTEMPO

Nova pausa para hidratação na partida.

bola

23'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.

bola

22'

2ºTEMPO

Andrés Gómez leva da esquerda para o meio e chuta com desvio para fora.

bola

21'

2ºTEMPO

Mais uma falta de Halam Loboa, que já tem amarelo.

bola

20'

2ºTEMPO

Loboa fica com a bola na área e acaba bloqueado bem na hora do arremate em gol.

bola

19'

2ºTEMPO

Cuesta aparece atrasado e com falta em Didier Moreno.

bola

18'

2ºTEMPO

Posse de bola: Ind. Medellín 45%x55% Vasco.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Adson por Marino Hinestroza.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vasco troca Nuno Moreira por Rojas.

bola

15'

2ºTEMPO

Pedro Emanuel prepara mudança dupla no Vasco: Rojas e Marino.

amarelo

14'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para o volante Cauan Barros, por falta dura.

bola

13'

2ºTEMPO

Equipes ainda não fizeram substituições na partida.

bola

12'

2ºTEMPO

Agora a falta é em cima de Thiago Mendes.

bola

11'

2ºTEMPO

Robert Renan arrisca com Cuiabano no apoio pela esquerda e a bola escorrega para fora.

bola

10'

2ºTEMPO

Independiente Medellín gira a bola perto da área rival.

bola

9'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Ind. Medellín 6x4 Vasco.

bola

8'

2ºTEMPO

Pertinho da jogada, árbitro pega falta de Cuiabano em Agustín Martegani.

bola

7'

2ºTEMPO

Quem avançar enfrentará o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas.

bola

6'

2ºTEMPO

Partida de volta será na próxima quarta-feira, em São Januário.

bola

5'

2ºTEMPO

Reservas do Vasco estão no trabalho de aquecimento.

bola

4'

2ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x2 Palmeiras.

bola

3'

2ºTEMPO

Pela esquerda, Andrés Gómez arrisca lance individual e fica sem a bola.

bola

2'

2ºTEMPO

Falta mais dura em Martegani, do Medellín.

gol_contra

1'

2ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOOOLLLLL DO VASCO!!! Com menos de um minuto, Varela tenta cortar cruzamento de Cuiabano e manda contra!

bola

1'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO VASCO!!!

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa a segundo tempo. Times sem mudanças.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Encerrado o primeiro tempo no estádio Atanasio Girardot.

gol

48'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!! Após boa trama do ataque, Yony rola na medida e Montano inaugura o placar na Colômbia!

bola

48'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO IND. MEDELLÍN!!!

bola

47'

1ºTEMPO

Mendes tenta aproveitar rebote do goleiro e emenda a bola para fora.

bola

46'

1ºTEMPO

Vasco não aproveita dois escanteios consecutivos com Nuno pela direita.

bola

45'

1ºTEMPO

Sobe a placa com três minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x1 Palmeiras.

bola

42'

1ºTEMPO

Confronto vale vaga nas oitavas de final da competição.

bola

41'

1ºTEMPO

Chegamos na reta final da primeira etapa e o placar segue em branco na Colômbia.

bola

40'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Ind. Medellín 4x2 Vasco.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por falta dura em Nuno, cartão amarelo para Loboa. O primeiro do jogo.

bola

37'

1ºTEMPO

Martegani volta para ajudar e ganha lance para os donos da casa.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!!! Nuno Moreira arrisca colocadinho de muito longe e a bola quase quase entra!

bola

35'

1ºTEMPO

Posse de bola: Ind. Medellín 35%x65% Vasco.

bola

34'

1ºTEMPO

Equipe da casa tenta levar perigo e Barros fica com a jogada.

bola

33'

1ºTEMPO

Jogo equilibrado neste momento e continua 0x0 no Atanasio Girardot.

bola

32'

1ºTEMPO

Yony González completa de cabeça levantamento e a bola vai fraca nas mãos do goleiro do time brasileiro.

bola

31'

1ºTEMPO

Brasileirão, em andamento: Coritiba 0x0 Palmeiras.

bola

30'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Ind. Medellín 3x1 Vasco.

bola

29'

1ºTEMPO

Entrada mais dura e com falta de Moreno em Brenner.

bola

28'

1ºTEMPO

Puma tenta sair jogando pela direita e por pouco não se complica.

bola

27'

1ºTEMPO

Independiente Medellín fica com a bola e tenta encontrar espaços.

bola

26'

1ºTEMPO

Segue 0x0 na Colômbia para Medellín x Vasco pela Sul-Americana.

bola

25'

1ºTEMPO

Goleiro Léo Jardim (Vasco) ainda não trabalhou no jogo até agora.

bola

24'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação e o jogo logo retorna.

bola

23'

1ºTEMPO

Andrés Gómez ganha pé de ferro, mas Varela não deixa ele avançar na área.

bola

22'

1ºTEMPO

Leitura perfeita de Robert Renan, que ganha disputa com Córdoba.

bola

21'

1ºTEMPO

Finalizações: Ind. Medellín 1x3 Vasco.

bola

20'

1ºTEMPO

Bom momento do clube brasileiro na partida.

bola

19'

1ºTEMPO

Atacante vascaíno Brenner experimenta do meio da rua e o goleiro Eder Chaux espalma o perigo!

bola

18'

1ºTEMPO

CHAUX!!! Adson pega sobra viva na área e emenda de esquerda, mas não consegue vencer o goleirão!

bola

17'

1ºTEMPO

Thiago Mendes tenta empurrar a bola no gol após cruzamento vindo da direita e não acerta em cheio na redonda.

bola

16'

1ºTEMPO

Posse de bola: Ind. Medellín 35%x65% Vasco.

bola

15'

1ºTEMPO

Goleiro Eder Chaux sai de soco na bola e tira ela da área.

bola

14'

1ºTEMPO

De Loboa para Yony González e o camisa 11 não chega na bola.

bola

13'

1ºTEMPO

Nova tentativa de Córdoba, mas a bola bate no próprio jogador do Medellín e vai para fora.

bola

12'

1ºTEMPO

Thiago Mendes tenta com Puma pela direita e a bola sai direto pela linha de fundo.

bola

11'

1ºTEMPO

Quem se classificar vai enfrentar o Olimpia nas oitavas de final.

bola

10'

1ºTEMPO

Partida de volta será na semana que vem com mando do Vasco.

bola

9'

1ºTEMPO

VASCO NO ATAQUE! Andrés Gómez deixa a marcação na saudade, tabela com Nuno e chuta a bola para fora!

bola

8'

1ºTEMPO

Com Mendes e Barros, Cruz-Maltino troca passes no meio-campo e estuda dos donos da casa.

bola

7'

1ºTEMPO

Medellín não aproveita cobrança de escanteio pela direita do gramado.

bola

6'

1ºTEMPO

Córdoba avança pela direita, encara Cuiabano e não consegue cruzar.

bola

5'

1ºTEMPO

Independiente Medellín tenta finalização no gol e a bola explode na zaga.

bola

4'

1ºTEMPO

Vasco troca passes no meio-campo e estuda os donos da casa.

bola

3'

1ºTEMPO

Este é o primeiro jogo do técnico Luis Perea no comando da equipe colombiana.

bola

2'

1ºTEMPO

Andrés Gómez aparece pela esquerda e cruza na área, mas defesa consegue cortar.

bola

1'

1ºTEMPO

O Independiente Medellín está punido por confusões no jogo contra o Flamengo (pela Libertadores) e o estádio Atanasio Girardot está totalmente vazio nesta quarta-feira.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
VALENDO! Bola rolando em Medellín.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores perfilados lado a lado para o hino da Colômbia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e vai começar a partida pelos playoffs da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Ex-Fluminense, atacante Yony González é um dos titulares hoje no Medellín.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Acompanhe aqui todos os lances de Independiente Medellín x Vasco pelo mata-mata da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto. A bola rola em cerca de 40 minutos na Colômbia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco vem com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Adson; Andre Gomez, Nuno Moreira e Brenner.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Independiente Medellín: Eder Chaux, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela e Jhan Mena; Montano, Loboa, Didier Moreno e Córdoba; Martegani e Yony González.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times estão oficialmente escalados para o jogo de logo mais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco encerrou a fase de grupos da competição na segunda posição do grupo G.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Partida de volta será na próxima quarta-feira, em São Januário. Quem avançar vai enfrentar o Olimpia nas oitavas de final da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogo será disputado com portões fechados por punição aos torcedores do Independiente Medellín.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Medellín está nos playoffs após terminar em terceiro lugar no grupo A da Libertadores (grupo do Flamengo).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Lesionado, Mateus Carvalho desfalca a equipe brasileira nesta quarta-feira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Este será o primeiro jogo do time colombiano após a pausa no calendário para a Copa do Mundo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vasco foi derrotado pelo Vitória na semana passada pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Piero Maza (CHI) será o árbitro da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Independiente Medellín e Vasco se enfrentam no estádio Atanasio Girardot, às 19:00, pelo jogo de ida dos playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana.

Ind. Medellín IME

  • Luis Perea

    TECNICO

  • Eder Chaux

    Goleiro

  • Esneyder Mena

    Defesa

  • Kevin Mantilla

    Defesa

  • Joaquín Varela

    Defesa

  • Jhan Carlos Mena

    Meio-Campo

  • John Montaño

    Atacante

  • Halam Loboa

    Meio-Campo

  • Didier Moreno

    Meio-Campo

  • Juan Córdoba

    Atacante

  • Agustín Martegani

    Meio-Campo

  • Yony González

    Atacante

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Cuiabano

    Defesa

  • Cauan Barros

    Meio-Campo

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Nuno Moreira

    Atacante

  • Adson

    Atacante

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Brenner

    Atacante

  • Piero Maza (CHI)

    ÁRBITRO

  • Claudio Urrutia (CHI)

    ASSISTENTE

  • Juan Serrano (CHI)

    ASSISTENTE

Ind. Medellín IME
Vasco VAS

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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