Os brasileiros atravessam péssimo momento na temporada. A equipe não sabe o que é vencer uma partida oficial desde o dia 26/05, quando bateu o Boston River em casa, pela fase de grupos da própria Sul-Americana, por 2x0. Após um bom empate no jogo de ida, o desejo é retomar o caminho das vitórias conquistando a classificação e, para isso, conta mais uma vez com o apoio dos seus torcedores.