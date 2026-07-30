Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 18/08•21h30
Minuto a Minuto: São Paulo X Bolívar - 18/08/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! São Paulo vence o Bolívar por 3x1 e garante vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2026.
50'
•
2ºTEMPO
Falta no meio de campo de Domingos Duarte.
49'
•
2ºTEMPO
Arreaga fica sentindo o rosto após cabeçada, recebe atendimento médico e se recupera rapidamente.
48'
•
2ºTEMPO
Cobrança de escanteio da direita da equipe visitante. Arreaga sobe pra finalizar de cabeça e manda pela linha de fundo, completamente sem direção.
47'
•
2ºTEMPO
Asprilla recebe na esquerda de ataque e sofre falta de Lucas Ramon.
46'
•
2ºTEMPO
Equipe do Bolívar troca passes no seu campo de defesa, sem objetividade nenhuma.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Time visitante visivelmente desanimado em campo. São Paulo controla bem esses minutos finais de jogo.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Romero deixa a partida e entra Cauteruccio no seu lugar.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas últimas mudanças no Bolívar. Sai Robson Matheus e entra Bruno Miranda,
42'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Asprilla domina na área do São Paulo, gira e bate. Rafael defende, mas bandeira aponta impedimento na jogada.
41'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no seu campo de defesa a equipe do Bolívar. São Paulo segue marcando alto.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Marcos Antônio vai descansar e entra Victor Sá no seu lugar.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Calleri e entra André Silva.
39'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Lampe.
38'
•
2ºTEMPO
Bolívar roda a bola no meio de campo, mas marcação brasileira é justa e não permite que adversários cheguem ao ataque.
37'
•
2ºTEMPO
Pablo Maia disputa pela ala esquerda do campo co Romero. Arremesso lateral para o time da casa.
36'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon é derrubado no meio de campo. Falta marcada.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Artur também deixa a partida e entra Pablo Maia no seu lugar.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no São Paulo. Sai Luciano e entra Ferreira.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Luciano por chutar a bola longe após fazer falta no meio de campo.
33'
•
2ºTEMPO
Torcida do São Paulo empurra o time durante toda a partida e agora aumenta ainda mais o volume.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! SABINO! Cobrança de escanteio de Artur do lado direito, direto na cabeça de Sabino na pequena área. Amplia o Tricolor e praticamente mata o jogo.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
31'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon vai até a linha de fundo pela direita de ataque e tenta o cruzamento. Romero trava e cede escanteio.
30'
•
2ºTEMPO
QUASE! Luciano arruma de calcanhar pra Calleri na direita de ataque. Ele cruza rasteiro e Artur chapa pra fora.
29'
•
2ºTEMPO
Newton chuta desequilibrado de dentro da área visitante. Direto pela linha de fundo.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO São Paulo faz uma alteração. Sai Buta e entra Lucas Ramon.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Echeverría também vai embora para a entrada de Billy Arce.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Saavedra deixa o jogo para a entrada de Ervin Vaca.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Bolívar. Sai Pato Rodríguez e entra Batallini.
26'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar.
25'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
24'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
23'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! CALLERI! Chute forte no canto direito alto de Lampe, que acerta o lado, mas não chega nela. São Paulo na frente novamente.
23'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
22'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Juiz confirma toque no braço de Echeverría e aponta a marca da cal.
21'
•
2ºTEMPO
VAR! Juizão vai ao monitor analisar a jogada. Possível penalidade para o Tricolor.
20'
•
2ºTEMPO
Time da casa pede penalidade no início da jogada da finalização de Newton. Braço de Echeverría após cabeçada de Sabino.
19'
•
2ºTEMPO
DEFENDE LAMPE! Newton pega sobra na pequena área adversária e chuta. Lampe faz grande defesa no reflexo.
18'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pato Rodríguez agarra Artur no meio de campo. Falta apontada e cartão amarelo pra ele.
17'
•
2ºTEMPO
Mesmo com toda a reclamação do brasileiros, juiz confirma o gol do Bolívar e bola volta a rolar.
16'
•
2ºTEMPO
Jogadores do São Paulo reclamam demais, alegando saída de bola pela linha lateral no início da jogada que resultou no gol de empate da equipe boliviana.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! ASPRILLA! Um canudo de fora da área, no ângulo esquerdo de Rafael. Empata o Bolívar.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!
14'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Contra ataque rápido do Tricolor. Artur passa pra Luciano no ataque. Ele limpa a marcação e chuta de fora da área. Bola carimba o poste esquerdo de Lampe e sai pela linha de fundo.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carrinho forte de Buta em cima de José Sabredo no meio de campo. Cartão amarelo pra ele.
12'
•
2ºTEMPO
São Paulo marca alto e dificulta a saída de jogo da equipe boliviana.
11'
•
2ºTEMPO
Lançamento do meio de campo de Melgar pra área do São Paulo. Rafael fica com ela pelo alto.
10'
•
2ºTEMPO
Luciano derruba Melgar no meio de campo. Falta assinalada.
9'
•
2ºTEMPO
Pato Rodríguez cruza pela esquerda de ataque. Sabino consegue fazer o corte.
8'
•
2ºTEMPO
Jogo morno demais nesse momento. Muita disputa pelo meio de campo.
7'
•
2ºTEMPO
Romero é lançado na ponta direita de ataque, mas não alcança e bola sai pela linha lateral.
6'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com o atacante argentino do Tricolor. Bola volta a rolar.
5'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Calleri disputa a bola pelo alto na área boliviana e aparentemente desloca o cotovelo esquerdo.
4'
•
2ºTEMPO
Artur cobra escanteio pela direita. Asprilla ajuda a defesa e afasta pelo alto.
3'
•
2ºTEMPO
São Paulo cadencia o jogo nesses minutos iniciais do segundo tempo, trabalhando pelo meio de campo.
2'
•
2ºTEMPO
Luciano lança do meio de campo em direção a Artur no comando de ataque. Bola corre demais e fica com Lampe.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Pato Rodríguez cobra escanteio pela esquerda. Rafael afasta no soco e Melgar chuta de fora da área. Longe do gol são paulino.
46'
•
1ºTEMPO
Asprilla chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio para o Bolívar.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Saavedra tenta jogada pela esquerda de ataque. Domingos Duarte chega junto e ganha o lance.
43'
•
1ºTEMPO
Melgar arrisca de fora da área. Rafael faz a defesa em dois tempos, com facilidade.
42'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Marcos Antônio recebe na área boliviana pela esquerda e bate colocadinha. Por cima do gol.
41'
•
1ºTEMPO
Sem pressa, Tricolor volta a rodar a bola no meio de campo.
40'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Echeverría por carrinho em Calleri no meio de campo.
39'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta puxar contra ataque pelo meio de campo e acaba desarmado pelo marcador.
38'
•
1ºTEMPO
Buta erra domínio pela direita de ataque e comete falta em Pato Rodríguez na sequência.
37'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio derruba Arreaga no meio de campo. Falta apontada.
36'
•
1ºTEMPO
São Paulo troca passes pelo meio de campo.
35'
•
1ºTEMPO
Cobrança de lateral de Iago pra Marcos Antônio na linha de fundo do lado esquerdo de ataque. Arreaga toma a frente e protege até a saída da bola pela linha de fundo.
34'
•
1ºTEMPO
São Paulo volta a tentar frequentar o campo de ataque, mas bolivianos ficam mais com a bola nesse momento.
33'
•
1ºTEMPO
LAMPEEE! Iago recebe completamente livre no ataque. Ele entra na área adversária e finaliza. Lampe faz boa defesa e joga pra escanteio.
32'
•
1ºTEMPO
Pato Rodríguez tenta jogada pela esquerda de ataque e é parado com falta por Newton.
31'
•
1ºTEMPO
Arreaga lança do meio de campo em direção ao ataque. Pra ninguém. Buta recolhe e sai jogando.
30'
•
1ºTEMPO
Jogo começa a esquentar demais. Arbitragem, sem a firmeza necessária, está perdendo o controle da partida.
29'
•
1ºTEMPO
Jogador do São Paulo fica com a mão no rosto, alegando ter sido agredido pelo adversário, mas juiz manda ele se levantar e jogo segue.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo também para Danielzinho, mesmo ainda caído no gramado.
27'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Danielzinho é agarrado e derrubado por Asprilla após ter sua camisa puxada pelo são paulino no meio de campo. Amarelo para o jogador do Bolívar.
26'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar.
25'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
24'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
23'
•
1ºTEMPO
Asprilla tenta matar a bola no meio de campo e toca a mão nela. Falta.
22'
•
1ºTEMPO
Juiz dá uma bela bronca em Danielzinho e Echeverría, que ficam se empurrando antes de batida de escanteio do Bolívar.
21'
•
1ºTEMPO
São Paulo recua demais após o gol marcado e bolivianos já se lançam mais ao ataque.
20'
•
1ºTEMPO
Melgar cobra falta no balãozinho do meio de campo pra área brasileira. Defesa afasta o perigo.
19'
•
1ºTEMPO
Time boliviano precisará mudar sua postura em campo a partir de agora. Resultado parcial elimina a equipe da competição.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! LUCIANO! Danielzinho recebe na esquerda de ataque e faz o cruzamento na medida. Luciano pega de primeira e faz um bonito gol. Tricolor abre a contagem.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
17'
•
1ºTEMPO
Jesús Sagredo empurra Marcos Antônio no meio de campo. Falta marcada.
16'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Saavedra chega de carrinho com força demais em cima de Buta no meio de campo. Amarelo pra ele.
15'
•
1ºTEMPO
Artur tenta finta pela direita de ataque, mas acaba desarmado.
14'
•
1ºTEMPO
Newton lança do meio em direção ao ataque. Pra ninguém. Lampe fica com ela.
13'
•
1ºTEMPO
Bom passe pra Buta na direita de ataque. Ele invade a área adversária, mas Echeverría chega junto e rasga com um bico pra linha de lado.
12'
•
1ºTEMPO
Erro de domínio de Marcos Antônio pela ala esquerda de campo. Bola escapa pela linha lateral.
11'
•
1ºTEMPO
Bolívar fica posicionado na defesa, apostando somente nos contra ataques.
10'
•
1ºTEMPO
São Paulo domina as ações da partida nesses minutos iniciais, mas ainda sem levar real perigo ao gol de Lampe.
9'
•
1ºTEMPO
Boa bola pra Iago na ponta esquerda de ataque. Ele cruza mal e defesa boliviana consegue o corte, afastando o perigo na sequência.
8'
•
1ºTEMPO
Equipe do Bolívar tenta esfriar o jogo e troca passes pela faixa central de campo.
7'
•
1ºTEMPO
Danielzinho vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Lampe sobe no terceiro andar e fica com ela.
6'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta passe em profundidade para Luciano dentro da área visitante. Arreaga faz o corte providencial.
5'
•
1ºTEMPO
Iago pega sobra dentro da área boliviana e chuta. Bola carimba a marcação.
4'
•
1ºTEMPO
Tentativa de arrancada de Buta pela ala direita. Pato Rodríguez chega junto e corta pra linha lateral.
3'
•
1ºTEMPO
Mais de 40 mil torcedores do São Paulo fazem a festa nas arquibancadas e empurram a equipe do Tricolor.
2'
•
1ºTEMPO
Buta recebe na direita de ataque e cruza. Lampe sai bem e agarra firme.
1'
•
1ºTEMPO
O São Paulo joga todo de branco. O Bolívar vem a campo inteiro de cor de vinho.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Kevin Ortega (PER), auxiliado por Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER).
PRÉ-JOGO
Bolívar escalado por Alejandro Restrepo: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Saavedra, Melgar, Robson Matheus e Pato Rodríguez; Asprilla e Romero.
PRÉ-JOGO
São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Buta, Domingos Duarte, Sabino e Iago; Newton, Danielzinho e Marcos Antônio; Luciano, Artur e Calleri.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Lucas, Lucca e Rafael Tolói, lesionados. Os visitantes não terão nenhum desfalque e vêm com força máxima para o confronto.
PRÉ-JOGO
Pelo lado boliviano, apesar do empate em casa, a equipe está com a motivação em alta. Nos últimos 10 jogos oficiais, a equipe venceu 7, sem contar que ocupa a segunda colocação no Campeonato Boliviano. O grande objetivo do time é seguir mostrando seu bom futebol e, mesmo jogando como visitante, conseguir avançar na competição.
PRÉ-JOGO
Os brasileiros atravessam péssimo momento na temporada. A equipe não sabe o que é vencer uma partida oficial desde o dia 26/05, quando bateu o Boston River em casa, pela fase de grupos da própria Sul-Americana, por 2x0. Após um bom empate no jogo de ida, o desejo é retomar o caminho das vitórias conquistando a classificação e, para isso, conta mais uma vez com o apoio dos seus torcedores.
PRÉ-JOGO
No jogo de ida, disputado em La Paz, na Bolívia, empate de 1x1. Quem vencer, avança para as quartas e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 5 partidas entre as duas equipes. O São Paulo venceu 2, o Bolívar levou a melhor em 1 oportunidade, além de 2 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Bolívar, jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Aurélio Buta
Defesa
Domingos Duarte
Defesa
Sabino
Defesa
Iago
Defesa
Newton
Meio-Campo
Danielzinho
Meio-Campo
Marcos Antônio
Meio-Campo
Luciano
Atacante
Artur
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
Alejandro Restrepo
TECNICO
Carlos Lampe
Goleiro
Jesús Sagredo
Defesa
Xavier Arreaga
Defesa
Santiago Echeverría
Defesa
José Sagredo
Defesa
Erwin Saavedra
Meio-Campo
Carlos Melgar
Meio-Campo
Robson Matheus
Meio-Campo
Pato Rodríguez
Atacante
Dairon Asprilla
Atacante
Dorny Romero
Atacante
Kevin Ortega (PER)
ÁRBITRO
Stephen Atoche (PER)
ASSISTENTE
Enrique Pinto (PER)
ASSISTENTE
Augusto Menendez (PER)
QUARTO ÁRBITRO