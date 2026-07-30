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encerrado
Morumbis São Paulo, São Paulo
São Paulo São Paulo
3 × 1
Bolívar Bolívar

Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 18/0821h30

Minuto a Minuto: São Paulo X Bolívar - 18/08/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! São Paulo vence o Bolívar por 3x1 e garante vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2026.

bola

50'

2ºTEMPO

Falta no meio de campo de Domingos Duarte.

bola

49'

2ºTEMPO

Arreaga fica sentindo o rosto após cabeçada, recebe atendimento médico e se recupera rapidamente.

bola

48'

2ºTEMPO

Cobrança de escanteio da direita da equipe visitante. Arreaga sobe pra finalizar de cabeça e manda pela linha de fundo, completamente sem direção.

bola

47'

2ºTEMPO

Asprilla recebe na esquerda de ataque e sofre falta de Lucas Ramon.

bola

46'

2ºTEMPO

Equipe do Bolívar troca passes no seu campo de defesa, sem objetividade nenhuma.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Time visitante visivelmente desanimado em campo. São Paulo controla bem esses minutos finais de jogo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Romero deixa a partida e entra Cauteruccio no seu lugar.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas últimas mudanças no Bolívar. Sai Robson Matheus e entra Bruno Miranda,

bola

42'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Asprilla domina na área do São Paulo, gira e bate. Rafael defende, mas bandeira aponta impedimento na jogada.

bola

41'

2ºTEMPO

Roda a bola no seu campo de defesa a equipe do Bolívar. São Paulo segue marcando alto.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Marcos Antônio vai descansar e entra Victor Sá no seu lugar.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Calleri e entra André Silva.

bola

39'

2ºTEMPO

Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Lampe.

bola

38'

2ºTEMPO

Bolívar roda a bola no meio de campo, mas marcação brasileira é justa e não permite que adversários cheguem ao ataque.

bola

37'

2ºTEMPO

Pablo Maia disputa pela ala esquerda do campo co Romero. Arremesso lateral para o time da casa.

bola

36'

2ºTEMPO

Lucas Ramon é derrubado no meio de campo. Falta marcada.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Artur também deixa a partida e entra Pablo Maia no seu lugar.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no São Paulo. Sai Luciano e entra Ferreira.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Luciano por chutar a bola longe após fazer falta no meio de campo.

bola

33'

2ºTEMPO

Torcida do São Paulo empurra o time durante toda a partida e agora aumenta ainda mais o volume.

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! SABINO! Cobrança de escanteio de Artur do lado direito, direto na cabeça de Sabino na pequena área. Amplia o Tricolor e praticamente mata o jogo.

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

31'

2ºTEMPO

Lucas Ramon vai até a linha de fundo pela direita de ataque e tenta o cruzamento. Romero trava e cede escanteio.

bola

30'

2ºTEMPO

QUASE! Luciano arruma de calcanhar pra Calleri na direita de ataque. Ele cruza rasteiro e Artur chapa pra fora.

bola

29'

2ºTEMPO

Newton chuta desequilibrado de dentro da área visitante. Direto pela linha de fundo.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
São Paulo faz uma alteração. Sai Buta e entra Lucas Ramon.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Echeverría também vai embora para a entrada de Billy Arce.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Saavedra deixa o jogo para a entrada de Ervin Vaca.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Bolívar. Sai Pato Rodríguez e entra Batallini.

bola

26'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar.

bola

25'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

24'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola_goal

23'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! CALLERI! Chute forte no canto direito alto de Lampe, que acerta o lado, mas não chega nela. São Paulo na frente novamente.

bola

23'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

22'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Juiz confirma toque no braço de Echeverría e aponta a marca da cal.

bola

21'

2ºTEMPO

VAR! Juizão vai ao monitor analisar a jogada. Possível penalidade para o Tricolor.

bola

20'

2ºTEMPO

Time da casa pede penalidade no início da jogada da finalização de Newton. Braço de Echeverría após cabeçada de Sabino.

bola

19'

2ºTEMPO

DEFENDE LAMPE! Newton pega sobra na pequena área adversária e chuta. Lampe faz grande defesa no reflexo.

amarelo

18'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pato Rodríguez agarra Artur no meio de campo. Falta apontada e cartão amarelo pra ele.

bola

17'

2ºTEMPO

Mesmo com toda a reclamação do brasileiros, juiz confirma o gol do Bolívar e bola volta a rolar.

bola

16'

2ºTEMPO

Jogadores do São Paulo reclamam demais, alegando saída de bola pela linha lateral no início da jogada que resultou no gol de empate da equipe boliviana.

gol

15'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOLÍVAR!!! ASPRILLA! Um canudo de fora da área, no ângulo esquerdo de Rafael. Empata o Bolívar.

bola

15'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BOLÍVAR!!!

bola

14'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Contra ataque rápido do Tricolor. Artur passa pra Luciano no ataque. Ele limpa a marcação e chuta de fora da área. Bola carimba o poste esquerdo de Lampe e sai pela linha de fundo.

amarelo

13'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carrinho forte de Buta em cima de José Sabredo no meio de campo. Cartão amarelo pra ele.

bola

12'

2ºTEMPO

São Paulo marca alto e dificulta a saída de jogo da equipe boliviana.

bola

11'

2ºTEMPO

Lançamento do meio de campo de Melgar pra área do São Paulo. Rafael fica com ela pelo alto.

bola

10'

2ºTEMPO

Luciano derruba Melgar no meio de campo. Falta assinalada.

bola

9'

2ºTEMPO

Pato Rodríguez cruza pela esquerda de ataque. Sabino consegue fazer o corte.

bola

8'

2ºTEMPO

Jogo morno demais nesse momento. Muita disputa pelo meio de campo.

bola

7'

2ºTEMPO

Romero é lançado na ponta direita de ataque, mas não alcança e bola sai pela linha lateral.

bola

6'

2ºTEMPO

Tudo certo com o atacante argentino do Tricolor. Bola volta a rolar.

bola

5'

2ºTEMPO

Jogo parado. Calleri disputa a bola pelo alto na área boliviana e aparentemente desloca o cotovelo esquerdo.

bola

4'

2ºTEMPO

Artur cobra escanteio pela direita. Asprilla ajuda a defesa e afasta pelo alto.

bola

3'

2ºTEMPO

São Paulo cadencia o jogo nesses minutos iniciais do segundo tempo, trabalhando pelo meio de campo.

bola

2'

2ºTEMPO

Luciano lança do meio de campo em direção a Artur no comando de ataque. Bola corre demais e fica com Lampe.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Pato Rodríguez cobra escanteio pela esquerda. Rafael afasta no soco e Melgar chuta de fora da área. Longe do gol são paulino.

bola

46'

1ºTEMPO

Asprilla chuta de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio para o Bolívar.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Saavedra tenta jogada pela esquerda de ataque. Domingos Duarte chega junto e ganha o lance.

bola

43'

1ºTEMPO

Melgar arrisca de fora da área. Rafael faz a defesa em dois tempos, com facilidade.

bola

42'

1ºTEMPO

PRA FORA! Marcos Antônio recebe na área boliviana pela esquerda e bate colocadinha. Por cima do gol.

bola

41'

1ºTEMPO

Sem pressa, Tricolor volta a rodar a bola no meio de campo.

amarelo

40'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Echeverría por carrinho em Calleri no meio de campo.

bola

39'

1ºTEMPO

Calleri tenta puxar contra ataque pelo meio de campo e acaba desarmado pelo marcador.

bola

38'

1ºTEMPO

Buta erra domínio pela direita de ataque e comete falta em Pato Rodríguez na sequência.

bola

37'

1ºTEMPO

Marcos Antônio derruba Arreaga no meio de campo. Falta apontada.

bola

36'

1ºTEMPO

São Paulo troca passes pelo meio de campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Cobrança de lateral de Iago pra Marcos Antônio na linha de fundo do lado esquerdo de ataque. Arreaga toma a frente e protege até a saída da bola pela linha de fundo.

bola

34'

1ºTEMPO

São Paulo volta a tentar frequentar o campo de ataque, mas bolivianos ficam mais com a bola nesse momento.

bola

33'

1ºTEMPO

LAMPEEE! Iago recebe completamente livre no ataque. Ele entra na área adversária e finaliza. Lampe faz boa defesa e joga pra escanteio.

bola

32'

1ºTEMPO

Pato Rodríguez tenta jogada pela esquerda de ataque e é parado com falta por Newton.

bola

31'

1ºTEMPO

Arreaga lança do meio de campo em direção ao ataque. Pra ninguém. Buta recolhe e sai jogando.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogo começa a esquentar demais. Arbitragem, sem a firmeza necessária, está perdendo o controle da partida.

bola

29'

1ºTEMPO

Jogador do São Paulo fica com a mão no rosto, alegando ter sido agredido pelo adversário, mas juiz manda ele se levantar e jogo segue.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo também para Danielzinho, mesmo ainda caído no gramado.

amarelo

27'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Danielzinho é agarrado e derrubado por Asprilla após ter sua camisa puxada pelo são paulino no meio de campo. Amarelo para o jogador do Bolívar.

bola

26'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar.

bola

25'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

24'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

23'

1ºTEMPO

Asprilla tenta matar a bola no meio de campo e toca a mão nela. Falta.

bola

22'

1ºTEMPO

Juiz dá uma bela bronca em Danielzinho e Echeverría, que ficam se empurrando antes de batida de escanteio do Bolívar.

bola

21'

1ºTEMPO

São Paulo recua demais após o gol marcado e bolivianos já se lançam mais ao ataque.

bola

20'

1ºTEMPO

Melgar cobra falta no balãozinho do meio de campo pra área brasileira. Defesa afasta o perigo.

bola

19'

1ºTEMPO

Time boliviano precisará mudar sua postura em campo a partir de agora. Resultado parcial elimina a equipe da competição.

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! LUCIANO! Danielzinho recebe na esquerda de ataque e faz o cruzamento na medida. Luciano pega de primeira e faz um bonito gol. Tricolor abre a contagem.

bola

18'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

17'

1ºTEMPO

Jesús Sagredo empurra Marcos Antônio no meio de campo. Falta marcada.

amarelo

16'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Saavedra chega de carrinho com força demais em cima de Buta no meio de campo. Amarelo pra ele.

bola

15'

1ºTEMPO

Artur tenta finta pela direita de ataque, mas acaba desarmado.

bola

14'

1ºTEMPO

Newton lança do meio em direção ao ataque. Pra ninguém. Lampe fica com ela.

bola

13'

1ºTEMPO

Bom passe pra Buta na direita de ataque. Ele invade a área adversária, mas Echeverría chega junto e rasga com um bico pra linha de lado.

bola

12'

1ºTEMPO

Erro de domínio de Marcos Antônio pela ala esquerda de campo. Bola escapa pela linha lateral.

bola

11'

1ºTEMPO

Bolívar fica posicionado na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

10'

1ºTEMPO

São Paulo domina as ações da partida nesses minutos iniciais, mas ainda sem levar real perigo ao gol de Lampe.

bola

9'

1ºTEMPO

Boa bola pra Iago na ponta esquerda de ataque. Ele cruza mal e defesa boliviana consegue o corte, afastando o perigo na sequência.

bola

8'

1ºTEMPO

Equipe do Bolívar tenta esfriar o jogo e troca passes pela faixa central de campo.

bola

7'

1ºTEMPO

Danielzinho vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Lampe sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

6'

1ºTEMPO

Calleri tenta passe em profundidade para Luciano dentro da área visitante. Arreaga faz o corte providencial.

bola

5'

1ºTEMPO

Iago pega sobra dentro da área boliviana e chuta. Bola carimba a marcação.

bola

4'

1ºTEMPO

Tentativa de arrancada de Buta pela ala direita. Pato Rodríguez chega junto e corta pra linha lateral.

bola

3'

1ºTEMPO

Mais de 40 mil torcedores do São Paulo fazem a festa nas arquibancadas e empurram a equipe do Tricolor.

bola

2'

1ºTEMPO

Buta recebe na direita de ataque e cruza. Lampe sai bem e agarra firme.

bola

1'

1ºTEMPO

O São Paulo joga todo de branco. O Bolívar vem a campo inteiro de cor de vinho.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Kevin Ortega (PER), auxiliado por Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bolívar escalado por Alejandro Restrepo: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Saavedra, Melgar, Robson Matheus e Pato Rodríguez; Asprilla e Romero.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Buta, Domingos Duarte, Sabino e Iago; Newton, Danielzinho e Marcos Antônio; Luciano, Artur e Calleri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Lucas, Lucca e Rafael Tolói, lesionados. Os visitantes não terão nenhum desfalque e vêm com força máxima para o confronto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado boliviano, apesar do empate em casa, a equipe está com a motivação em alta. Nos últimos 10 jogos oficiais, a equipe venceu 7, sem contar que ocupa a segunda colocação no Campeonato Boliviano. O grande objetivo do time é seguir mostrando seu bom futebol e, mesmo jogando como visitante, conseguir avançar na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os brasileiros atravessam péssimo momento na temporada. A equipe não sabe o que é vencer uma partida oficial desde o dia 26/05, quando bateu o Boston River em casa, pela fase de grupos da própria Sul-Americana, por 2x0. Após um bom empate no jogo de ida, o desejo é retomar o caminho das vitórias conquistando a classificação e, para isso, conta mais uma vez com o apoio dos seus torcedores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo de ida, disputado em La Paz, na Bolívia, empate de 1x1. Quem vencer, avança para as quartas e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 5 partidas entre as duas equipes. O São Paulo venceu 2, o Bolívar levou a melhor em 1 oportunidade, além de 2 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Bolívar, jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Aurélio Buta

    Defesa

  • Domingos Duarte

    Defesa

  • Sabino

    Defesa

  • Iago

    Defesa

  • Newton

    Meio-Campo

  • Danielzinho

    Meio-Campo

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • Luciano

    Atacante

  • Artur

    Atacante

  • Jonathan Calleri

    Atacante

Bolívar BLV

  • Alejandro Restrepo

    TECNICO

  • Carlos Lampe

    Goleiro

  • Jesús Sagredo

    Defesa

  • Xavier Arreaga

    Defesa

  • Santiago Echeverría

    Defesa

  • José Sagredo

    Defesa

  • Erwin Saavedra

    Meio-Campo

  • Carlos Melgar

    Meio-Campo

  • Robson Matheus

    Meio-Campo

  • Pato Rodríguez

    Atacante

  • Dairon Asprilla

    Atacante

  • Dorny Romero

    Atacante

  • Kevin Ortega (PER)

    ÁRBITRO

  • Stephen Atoche (PER)

    ASSISTENTE

  • Enrique Pinto (PER)

    ASSISTENTE

  • Augusto Menendez (PER)

    QUARTO ÁRBITRO

São Paulo SPA
Bolívar BLV

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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