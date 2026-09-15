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encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
2 × 0
Santa Fé Santa Fé

Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 15/0919h

Minuto a Minuto: Vasco X Santa Fé - 15/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Vasco vence o Santa Fe por 2x0 e avança para a semifinal da Copa Sul-Americana 2026.

bola

50'

2ºTEMPO

Bola sobra com Rodallega na área do Vasco. Ele finaliza e Léo Jardim agarra firme, no meio do gol.

bola

49'

2ºTEMPO

Segue cantando e fazendo festa a torcida do Vasco, aguardando o apito final.

bola

48'

2ºTEMPO

Mafla cruza pela esquerda de ataque. Zaga vascaína raspa pelo alto e bola sai pela linha lateral do lado oposto.

bola

47'

2ºTEMPO

Andrés Gómez é lançado na direita de ataque, mas passe é forte demais. Defesa visitante recolhe e sai jogando.

bola

46'

2ºTEMPO

Santa Fe não leva perigo nenhum no ataque. Equipe colombiana completamente entregue na partida.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos seis minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Vai à loucura o torcedor vascaíno, que aumenta ainda mais o volume nas arquibancadas, cantando feliz da vida com a classificação, que está muito próxima.

bola

43'

2ºTEMPO

David é lançado no ataque, pela esquerda. Impedimento é sinalizado.

bola

42'

2ºTEMPO

Fagúndez cobra escanteio pela esquerda. Léo Jardim sai no soco e afasta o perigo.

bola

41'

2ºTEMPO

Mafla vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Saldivia consegue o corte e joga pra escanteio.

bola

40'

2ºTEMPO

Gasta o tempo rodando a bola pelo meio de campo o time da casa.

bola

39'

2ºTEMPO

Andrés Gómez parte em velocidade para o ataque, pela direita. Ele cruza, mas joga direto nas mãos de Mosquera.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vasco também troca. Sai Santiago Sosa e entra Lucas Freitas.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Santa Fe. Sai Jhojan Torres e entra Zapata.

bola

36'

2ºTEMPO

Lovera tenta arrancada pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado.

bola

35'

2ºTEMPO

Vasco mais perto do terceiro do que Santa Fe do primeiro. Controla bem o jogo a equipe brasileira.

bola

34'

2ºTEMPO

Desânimo está no visual na equipe do Santa Fe.

bola

33'

2ºTEMPO

Nuno Moreira recebe na esquerda de ataque e cruza. Pra ninguém.

bola

32'

2ºTEMPO

Thiago Mendes recebe na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

31'

2ºTEMPO

Santa Fe segue na luta, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Léo Jardim.

bola

30'

2ºTEMPO

Bola bate e rebate na áres do Vasco. Tchê Tchê consegue mandar um bico pra longe.

bola

29'

2ºTEMPO

Lovera cobra escanteio pela direita. Lucas Piton afasta o perigo.

bola

28'

2ºTEMPO

David é acionado no comando de ataque. Ele domina bem mas, na hora de bater, isola.

bola

27'

2ºTEMPO

Vasco controla bem a partida e administra a boa vantagem que possui.

bola

26'

2ºTEMPO

Santa Fe parte com tudo para o ataque, na base da raça. Vasco encontra muitos espaços em campo.

bola

25'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar em São Januário.

bola

24'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

23'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

22'

2ºTEMPO

Torcida do Vasco está absolutamente em êxtase nas arquibancadas, cantando sem parar.

bola

21'

2ºTEMPO

Rodallega recebe na entrada da área vascaína e bate cruzado. Léo Jardim faz boa intervenção.

gol

20'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! DAVID! Puma Rodríguez cruza na medida pela direita de ataque. David aparece de cabeça e amplia a contagem para o cruzmaltino.

bola

20'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ramon Rique também deixa o campo para a entrada de Thiago Mendes.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Marino Hinestroza vai descansar e entra Andrés Gómez.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bruno Duarte vai embora e entra David.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vasco também muda, e de baciada. Sai Adson e entra Nuno Moreira.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dani Torres também vai embora para a entrada de Toscano.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Santa Fe. Sai Obrian e entra Bustos.

bola

16'

2ºTEMPO

Jogo fica muito embolado pelo meio de campo, mas espaços começas a surgir para ambos os lados, conforme o cansaço bate.

bola

15'

2ºTEMPO

Ramon Rique fica sentindo a perna direita e manca em campo.

bola

14'

2ºTEMPO

QUE PAULADA! Contra ataque rápido do Vasco. Bola com Ramon Rique na área colombiana pela direita. Ele chuta forte e Mosquera espalma.

bola

13'

2ºTEMPO

Sosa divide com força com Fagúndez no meio de campo. Falta assinalada.

bola

12'

2ºTEMPO

Adson arruma e bate de canhota de fora da área. Mosquera faz a defesa em dois tempos, no meio do gol.

bola

11'

2ºTEMPO

Palacios tenta finta pela direita de ataque, bola respinga e Ramon Rique desarma.

bola

10'

2ºTEMPO

Sosa lança do meio de campo em direção ao ataque. Mosquera deixa sua grande área e dá um bico na bola.

bola

9'

2ºTEMPO

Dani Torres arranca pela direita de ataque, mas acaba apertado pela marcação e é obrigado a voltar a jogada.

bola

8'

2ºTEMPO

Bola bate no braço de Marino Hinestroza em disputa de bola com Jhojan Torres no meio de campo. Falta apontada.

bola

7'

2ºTEMPO

Comanda as ações pelo meio de campo o time brasileiro. Santa Fe encontra dificuldades em chegar com a bola dominada ao campo de ataque.

bola

6'

2ºTEMPO

Puma Rodríguez tenta cruzar da direita de ataque. Bola bate no marcador e sai em escanteio.

bola

5'

2ºTEMPO

Troca passes na faixa central de campo a equipe do Vasco.

bola

4'

2ºTEMPO

Marino Hinestroza tenta finta na entrada da área visitante. Jhojan Torres não cai na dele e faz o desarme.

bola

3'

2ºTEMPO

Postura vascaína nesses instantes iniciais é manter a bola e, caso surja oportunidade, tentar matar o jogo.

bola

2'

2ºTEMPO

Bruno Duarte dá bom passe pra Adson na área adversária. Ele erra o domínio e não consegue a batida.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

48'

1ºTEMPO

Marino Hinestroza tenta puxar contra ataque pelo meio de campo, mas erra passe fácil.

bola

47'

1ºTEMPO

Marcação vascaína é justa e visitantes encontram dificuldades para atacar.

bola

46'

1ºTEMPO

Tchê Tchê força demais no passe pra Bruno Duarte na esquerda de ataque. Olivera toma a frente e fica com a bola.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Palacios tenta passe do meio de campo em direção ao ataque. Lucas Piton intercepta bem e retoma.

bola

43'

1ºTEMPO

Donos da casa não recuam completamente. Time tenta manter as linhas mais altas.

bola

42'

1ºTEMPO

Santa Fe roda a bola no meio de campo.

bola

41'

1ºTEMPO

Colombianos precisarão partir pra cima, o que fará com que Vasco tenha mais espaços em campo, caso consiga se segurar na defesa.

bola

40'

1ºTEMPO

Abrir o marcador tira muita pressão dos ombros do Vasco, que agora terá mais calma pra controlar o jogo.

substituicao

39'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Santa Fe. Sai Emerson Rodríguez, sentindo, e entra Lovera.

bola

38'

1ºTEMPO

Torcida do Vasco faz uma enorme festa nas arquibancadas, cantando feliz da vida.

bola

37'

1ºTEMPO

Fagúndez e Puma Rodríguez se chocam em disputa de bola no meio de campo. Ambos ficam sentindo, mas se levantam e seguem no jogo.

gol

36'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! BRUNO DUARTE! Saldivia cruza a meia altura pela direita de ataque. Bruno Duarte fecha no meio da área adversária e chapa pra rede. Vasco na frente.

bola

36'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

35'

1ºTEMPO

Santa Fe se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataque nesse momento.

bola

34'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Vasco, buscando alguma brecha na defesa adversária.

bola

33'

1ºTEMPO

Puma Rodríguez cobra escanteio pela direita. Saldivia finaliza de cavela, mas sem direção. Tiro de meta pra Mosquera bater.

bola

32'

1ºTEMPO

Bruno Duarte recebe na esquerda de ataque e cruza na direção de Adson. Mafla consegue desviar e joga pra escanteio.

bola

31'

1ºTEMPO

Ramon Rique tenta tabela com Puma Rodríguez pela direita de ataque, mas força demais.

bola

30'

1ºTEMPO

Lucas Piton vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Palacios consegue fazer o corte e afasta.

bola

29'

1ºTEMPO

Marino Hinestroza recebe na esquerda de ataque e sai limpando a marcação para o meio. Ele manda uma sapatada e nocauteia Moreno. Zageuri fica tonto, mas segue no jogo.

bola

28'

1ºTEMPO

Saldivia dá uma bela de uma furada no meio de campo. Rodallega rouba e avança para o ataque. Zagueiro consegue se recuperar e toma a bola.

bola

27'

1ºTEMPO

Lucas Piton cruza pela esquerda de ataque. Mafla recua de peixinho e Mosquera fica com ela.

bola

26'

1ºTEMPO

Bola pra Rodallega na direita de ataque. Sosa chega rasgando e dá um bico pra linha lateral.

bola

25'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar em São Januário.

bola

24'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

23'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

22'

1ºTEMPO

Contra ataque rápido do Vasco. Adson carrega pela direita de ataque e aciona Tchê Tchê no comando de ataque. Forte demais. Bola fica com Mosquera.

bola

21'

1ºTEMPO

Vasco recua e assiste visitantes rodarem a bola na frente da sua grande área.

bola

20'

1ºTEMPO

UHHH! De novo Rodallega. Agora ele bate uma falta pela esquerda da área vascaína, cheia de veneno. Bola passa raspando o travessão.

bola

19'

1ºTEMPO

LÉO JAAARDIM! Bola sobra na pequena área com Rodallega, que finaliza e Léo Jardim faz uma defesa sensacional, no reflexo.

bola

18'

1ºTEMPO

Empolgação inicial do Vasco esfria e Santa Fe começa a frequentar mais o campo de ataque.

bola

17'

1ºTEMPO

Puma Rodríguez lança do meio de campo para a área visitante. Obrian afasta pelo alto.

bola

16'

1ºTEMPO

Chute fraquinho de Emerson Rodríguez de fora da área. Léo Jardim defende com tranquilidade.

bola

15'

1ºTEMPO

Emerson Rodríguez vai ao fundo pela direita de ataque. Robert Renan consegue fazer o corte, jogando pra escanteio.

bola

14'

1ºTEMPO

Santa Fe tenta acalmar o jogo e finalmente fica com a bola dominada no campo ofensivo.

bola

13'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Vasco.

bola

12'

1ºTEMPO

Franco Fagúndez é derrubado por Santiago Sosa no meio de campo. Falta marcada.

bola

11'

1ºTEMPO

Ramon Rique cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado.

bola

10'

1ºTEMPO

Obrian tenta carregar pelo meio de campo. Marino Hinestroza volta em velocidade e faz o desarme limpo.

bola

9'

1ºTEMPO

Bola acerta o rosto de Palacios, que estava na barreira. Ele fica sentindo, mas se levanta e jogo segue.

bola

8'

1ºTEMPO

Puma Rodríguez cobra a falta e carimba a barreira.

amarelo

7'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Erro na saída de jogo do Santa Fe. Marino Hinestroza arranca em velocidade e é derrubado no carrinho por Emmanuel Olivera. Falta e amarelo para o defensor.

bola

6'

1ºTEMPO

Adson tenta jogada pela direita de ataque. Ele dá uma finta e tenta passe para op meio. Mafla bloqueia.

bola

5'

1ºTEMPO

Lucas Piton é lançado na esquerda de ataque, mas bola corre demais e se perde pela linha de fundo.

bola

4'

1ºTEMPO

Tchê Tchê arrisca de fora da área e manda longe do gol de Mosquera.

bola

3'

1ºTEMPO

Começa na pressão o Vasco. Visitantes se fecham na defesa, tentando segurar a empolgação inicial do cruzmaltino.

bola

2'

1ºTEMPO

Torcedor vascaíno começa o jogo fazendo barulho nas arquibancadas, empurrando sua equipe.

bola

1'

1ºTEMPO

O Vasco joga de camisas e meiões pretos e calções brancos. O Santa Fe vem a campo de camisas e meiões brancos e calções vermelhos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Marino Hinestroza e Bruno Duarte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santa Fe escalado por Pablo Repetto: Mosquera; Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Dani Torres, Jhojan Torres e Franco Fagúndez; Obrian, Emerson Rodríguez e Rodallega.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Brenner e Mateus Carvalho, lesionados. Alan Lescano e Colidio, que não foram inscritos na competição, também serão ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Kevin Balanta e Omar Fernández, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado colombiano, já são 12 partidas oficiais sem saber o que é derrota. Mesmo tendo empatado em casa no jogo de ida, a expectativa pela classificação é enorme.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os brasileiros, que brigam pra sair da zona da degola no Brasileirão, vivem momento de reorganização e recuperação. Nos últimos 6 jogos oficiais, a equipe venceu 4, o que dá esperanças de dias melhores aos seus torcedores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem passar, pegará na semifinal o classificado entre São Paulo e Boca Juniors, que já jogaram o jogo de ida em Buenos Aires, com vitória dos argentinos por 1x0. A partida de volta, no Morumbi, também será hoje.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo de ida, disputado na Colômbia, o resultado foi de 0x0. Quem vencer avança e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Vasco venceu 2, o Santa Fe levou a melhor em 1 oportunidade, além de 1 empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Vasco da Gama, conhecido como São Januário, no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco e Santa Fe, jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 19h.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Alan Saldivia

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Lucas Piton

    Defesa

  • Santiago Sosa

    Meio-Campo

  • Ramon Rique

    Meio-Campo

  • Tchê Tchê

    Meio-Campo

  • Adson

    Atacante

  • Marino Hinestroza

    Atacante

  • Bruno Duarte

    Atacante

Santa Fé SFE

  • Pablo Repetto

    TECNICO

  • Andrés Mosquera

    Goleiro

  • Helibelton Palacios

    Defesa

  • Emmanuel Olivera

    Defesa

  • Victor Moreno

    Defesa

  • Christian Mafla

    Defesa

  • Daniel Torres

    Meio-Campo

  • Jhojan Torres

    Meio-Campo

  • Franco Fagúndez

    Atacante

  • Jáder Obrian

    Atacante

  • Emerson Rodríguez

    Atacante

  • Hugo Rodallega

    Atacante

  • Alexis Herrera (VEN)

    ÁRBITRO

  • Lubin Torrealba (VEN)

    ASSISTENTE

  • Alberto Ponte (VEN)

    ASSISTENTE

  • VAR - Carlos Urbe (EQU)

    QUARTO ÁRBITRO

Vasco VAS
Santa Fé SFE

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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