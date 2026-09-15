Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 15/09•19h
Minuto a Minuto: Vasco X Santa Fé - 15/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Vasco vence o Santa Fe por 2x0 e avança para a semifinal da Copa Sul-Americana 2026.
50'
•
2ºTEMPO
Bola sobra com Rodallega na área do Vasco. Ele finaliza e Léo Jardim agarra firme, no meio do gol.
49'
•
2ºTEMPO
Segue cantando e fazendo festa a torcida do Vasco, aguardando o apito final.
48'
•
2ºTEMPO
Mafla cruza pela esquerda de ataque. Zaga vascaína raspa pelo alto e bola sai pela linha lateral do lado oposto.
47'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez é lançado na direita de ataque, mas passe é forte demais. Defesa visitante recolhe e sai jogando.
46'
•
2ºTEMPO
Santa Fe não leva perigo nenhum no ataque. Equipe colombiana completamente entregue na partida.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos seis minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Vai à loucura o torcedor vascaíno, que aumenta ainda mais o volume nas arquibancadas, cantando feliz da vida com a classificação, que está muito próxima.
43'
•
2ºTEMPO
David é lançado no ataque, pela esquerda. Impedimento é sinalizado.
42'
•
2ºTEMPO
Fagúndez cobra escanteio pela esquerda. Léo Jardim sai no soco e afasta o perigo.
41'
•
2ºTEMPO
Mafla vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Saldivia consegue o corte e joga pra escanteio.
40'
•
2ºTEMPO
Gasta o tempo rodando a bola pelo meio de campo o time da casa.
39'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez parte em velocidade para o ataque, pela direita. Ele cruza, mas joga direto nas mãos de Mosquera.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vasco também troca. Sai Santiago Sosa e entra Lucas Freitas.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Santa Fe. Sai Jhojan Torres e entra Zapata.
36'
•
2ºTEMPO
Lovera tenta arrancada pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado.
35'
•
2ºTEMPO
Vasco mais perto do terceiro do que Santa Fe do primeiro. Controla bem o jogo a equipe brasileira.
34'
•
2ºTEMPO
Desânimo está no visual na equipe do Santa Fe.
33'
•
2ºTEMPO
Nuno Moreira recebe na esquerda de ataque e cruza. Pra ninguém.
32'
•
2ºTEMPO
Thiago Mendes recebe na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
31'
•
2ºTEMPO
Santa Fe segue na luta, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Léo Jardim.
30'
•
2ºTEMPO
Bola bate e rebate na áres do Vasco. Tchê Tchê consegue mandar um bico pra longe.
29'
•
2ºTEMPO
Lovera cobra escanteio pela direita. Lucas Piton afasta o perigo.
28'
•
2ºTEMPO
David é acionado no comando de ataque. Ele domina bem mas, na hora de bater, isola.
27'
•
2ºTEMPO
Vasco controla bem a partida e administra a boa vantagem que possui.
26'
•
2ºTEMPO
Santa Fe parte com tudo para o ataque, na base da raça. Vasco encontra muitos espaços em campo.
25'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar em São Januário.
24'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
23'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
22'
•
2ºTEMPO
Torcida do Vasco está absolutamente em êxtase nas arquibancadas, cantando sem parar.
21'
•
2ºTEMPO
Rodallega recebe na entrada da área vascaína e bate cruzado. Léo Jardim faz boa intervenção.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! DAVID! Puma Rodríguez cruza na medida pela direita de ataque. David aparece de cabeça e amplia a contagem para o cruzmaltino.
20'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ramon Rique também deixa o campo para a entrada de Thiago Mendes.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Marino Hinestroza vai descansar e entra Andrés Gómez.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bruno Duarte vai embora e entra David.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vasco também muda, e de baciada. Sai Adson e entra Nuno Moreira.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dani Torres também vai embora para a entrada de Toscano.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Santa Fe. Sai Obrian e entra Bustos.
16'
•
2ºTEMPO
Jogo fica muito embolado pelo meio de campo, mas espaços começas a surgir para ambos os lados, conforme o cansaço bate.
15'
•
2ºTEMPO
Ramon Rique fica sentindo a perna direita e manca em campo.
14'
•
2ºTEMPO
QUE PAULADA! Contra ataque rápido do Vasco. Bola com Ramon Rique na área colombiana pela direita. Ele chuta forte e Mosquera espalma.
13'
•
2ºTEMPO
Sosa divide com força com Fagúndez no meio de campo. Falta assinalada.
12'
•
2ºTEMPO
Adson arruma e bate de canhota de fora da área. Mosquera faz a defesa em dois tempos, no meio do gol.
11'
•
2ºTEMPO
Palacios tenta finta pela direita de ataque, bola respinga e Ramon Rique desarma.
10'
•
2ºTEMPO
Sosa lança do meio de campo em direção ao ataque. Mosquera deixa sua grande área e dá um bico na bola.
9'
•
2ºTEMPO
Dani Torres arranca pela direita de ataque, mas acaba apertado pela marcação e é obrigado a voltar a jogada.
8'
•
2ºTEMPO
Bola bate no braço de Marino Hinestroza em disputa de bola com Jhojan Torres no meio de campo. Falta apontada.
7'
•
2ºTEMPO
Comanda as ações pelo meio de campo o time brasileiro. Santa Fe encontra dificuldades em chegar com a bola dominada ao campo de ataque.
6'
•
2ºTEMPO
Puma Rodríguez tenta cruzar da direita de ataque. Bola bate no marcador e sai em escanteio.
5'
•
2ºTEMPO
Troca passes na faixa central de campo a equipe do Vasco.
4'
•
2ºTEMPO
Marino Hinestroza tenta finta na entrada da área visitante. Jhojan Torres não cai na dele e faz o desarme.
3'
•
2ºTEMPO
Postura vascaína nesses instantes iniciais é manter a bola e, caso surja oportunidade, tentar matar o jogo.
2'
•
2ºTEMPO
Bruno Duarte dá bom passe pra Adson na área adversária. Ele erra o domínio e não consegue a batida.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
48'
•
1ºTEMPO
Marino Hinestroza tenta puxar contra ataque pelo meio de campo, mas erra passe fácil.
47'
•
1ºTEMPO
Marcação vascaína é justa e visitantes encontram dificuldades para atacar.
46'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê força demais no passe pra Bruno Duarte na esquerda de ataque. Olivera toma a frente e fica com a bola.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Palacios tenta passe do meio de campo em direção ao ataque. Lucas Piton intercepta bem e retoma.
43'
•
1ºTEMPO
Donos da casa não recuam completamente. Time tenta manter as linhas mais altas.
42'
•
1ºTEMPO
Santa Fe roda a bola no meio de campo.
41'
•
1ºTEMPO
Colombianos precisarão partir pra cima, o que fará com que Vasco tenha mais espaços em campo, caso consiga se segurar na defesa.
40'
•
1ºTEMPO
Abrir o marcador tira muita pressão dos ombros do Vasco, que agora terá mais calma pra controlar o jogo.
39'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Santa Fe. Sai Emerson Rodríguez, sentindo, e entra Lovera.
38'
•
1ºTEMPO
Torcida do Vasco faz uma enorme festa nas arquibancadas, cantando feliz da vida.
37'
•
1ºTEMPO
Fagúndez e Puma Rodríguez se chocam em disputa de bola no meio de campo. Ambos ficam sentindo, mas se levantam e seguem no jogo.
36'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! BRUNO DUARTE! Saldivia cruza a meia altura pela direita de ataque. Bruno Duarte fecha no meio da área adversária e chapa pra rede. Vasco na frente.
36'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
35'
•
1ºTEMPO
Santa Fe se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataque nesse momento.
34'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Vasco, buscando alguma brecha na defesa adversária.
33'
•
1ºTEMPO
Puma Rodríguez cobra escanteio pela direita. Saldivia finaliza de cavela, mas sem direção. Tiro de meta pra Mosquera bater.
32'
•
1ºTEMPO
Bruno Duarte recebe na esquerda de ataque e cruza na direção de Adson. Mafla consegue desviar e joga pra escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique tenta tabela com Puma Rodríguez pela direita de ataque, mas força demais.
30'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Palacios consegue fazer o corte e afasta.
29'
•
1ºTEMPO
Marino Hinestroza recebe na esquerda de ataque e sai limpando a marcação para o meio. Ele manda uma sapatada e nocauteia Moreno. Zageuri fica tonto, mas segue no jogo.
28'
•
1ºTEMPO
Saldivia dá uma bela de uma furada no meio de campo. Rodallega rouba e avança para o ataque. Zagueiro consegue se recuperar e toma a bola.
27'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton cruza pela esquerda de ataque. Mafla recua de peixinho e Mosquera fica com ela.
26'
•
1ºTEMPO
Bola pra Rodallega na direita de ataque. Sosa chega rasgando e dá um bico pra linha lateral.
25'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar em São Januário.
24'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
23'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
22'
•
1ºTEMPO
Contra ataque rápido do Vasco. Adson carrega pela direita de ataque e aciona Tchê Tchê no comando de ataque. Forte demais. Bola fica com Mosquera.
21'
•
1ºTEMPO
Vasco recua e assiste visitantes rodarem a bola na frente da sua grande área.
20'
•
1ºTEMPO
UHHH! De novo Rodallega. Agora ele bate uma falta pela esquerda da área vascaína, cheia de veneno. Bola passa raspando o travessão.
19'
•
1ºTEMPO
LÉO JAAARDIM! Bola sobra na pequena área com Rodallega, que finaliza e Léo Jardim faz uma defesa sensacional, no reflexo.
18'
•
1ºTEMPO
Empolgação inicial do Vasco esfria e Santa Fe começa a frequentar mais o campo de ataque.
17'
•
1ºTEMPO
Puma Rodríguez lança do meio de campo para a área visitante. Obrian afasta pelo alto.
16'
•
1ºTEMPO
Chute fraquinho de Emerson Rodríguez de fora da área. Léo Jardim defende com tranquilidade.
15'
•
1ºTEMPO
Emerson Rodríguez vai ao fundo pela direita de ataque. Robert Renan consegue fazer o corte, jogando pra escanteio.
14'
•
1ºTEMPO
Santa Fe tenta acalmar o jogo e finalmente fica com a bola dominada no campo ofensivo.
13'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Vasco.
12'
•
1ºTEMPO
Franco Fagúndez é derrubado por Santiago Sosa no meio de campo. Falta marcada.
11'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado.
10'
•
1ºTEMPO
Obrian tenta carregar pelo meio de campo. Marino Hinestroza volta em velocidade e faz o desarme limpo.
9'
•
1ºTEMPO
Bola acerta o rosto de Palacios, que estava na barreira. Ele fica sentindo, mas se levanta e jogo segue.
8'
•
1ºTEMPO
Puma Rodríguez cobra a falta e carimba a barreira.
7'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Erro na saída de jogo do Santa Fe. Marino Hinestroza arranca em velocidade e é derrubado no carrinho por Emmanuel Olivera. Falta e amarelo para o defensor.
6'
•
1ºTEMPO
Adson tenta jogada pela direita de ataque. Ele dá uma finta e tenta passe para op meio. Mafla bloqueia.
5'
•
1ºTEMPO
Lucas Piton é lançado na esquerda de ataque, mas bola corre demais e se perde pela linha de fundo.
4'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê arrisca de fora da área e manda longe do gol de Mosquera.
3'
•
1ºTEMPO
Começa na pressão o Vasco. Visitantes se fecham na defesa, tentando segurar a empolgação inicial do cruzmaltino.
2'
•
1ºTEMPO
Torcedor vascaíno começa o jogo fazendo barulho nas arquibancadas, empurrando sua equipe.
1'
•
1ºTEMPO
O Vasco joga de camisas e meiões pretos e calções brancos. O Santa Fe vem a campo de camisas e meiões brancos e calções vermelhos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Marino Hinestroza e Bruno Duarte.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Alexis Herrera (VEN), auxiliado por Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN).
PRÉ-JOGO
Santa Fe escalado por Pablo Repetto: Mosquera; Palacios, Olivera, Moreno e Mafla; Dani Torres, Jhojan Torres e Franco Fagúndez; Obrian, Emerson Rodríguez e Rodallega.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Brenner e Mateus Carvalho, lesionados. Alan Lescano e Colidio, que não foram inscritos na competição, também serão ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Kevin Balanta e Omar Fernández, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado colombiano, já são 12 partidas oficiais sem saber o que é derrota. Mesmo tendo empatado em casa no jogo de ida, a expectativa pela classificação é enorme.
PRÉ-JOGO
Os brasileiros, que brigam pra sair da zona da degola no Brasileirão, vivem momento de reorganização e recuperação. Nos últimos 6 jogos oficiais, a equipe venceu 4, o que dá esperanças de dias melhores aos seus torcedores.
PRÉ-JOGO
Quem passar, pegará na semifinal o classificado entre São Paulo e Boca Juniors, que já jogaram o jogo de ida em Buenos Aires, com vitória dos argentinos por 1x0. A partida de volta, no Morumbi, também será hoje.
PRÉ-JOGO
No jogo de ida, disputado na Colômbia, o resultado foi de 0x0. Quem vencer avança e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Vasco venceu 2, o Santa Fe levou a melhor em 1 oportunidade, além de 1 empate.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Vasco da Gama, conhecido como São Januário, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Vasco e Santa Fe, jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 19h.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Alan Saldivia
Defesa
Robert Renan
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Santiago Sosa
Meio-Campo
Ramon Rique
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Adson
Atacante
Marino Hinestroza
Atacante
Bruno Duarte
Atacante
Pablo Repetto
TECNICO
Andrés Mosquera
Goleiro
Helibelton Palacios
Defesa
Emmanuel Olivera
Defesa
Victor Moreno
Defesa
Christian Mafla
Defesa
Daniel Torres
Meio-Campo
Jhojan Torres
Meio-Campo
Franco Fagúndez
Atacante
Jáder Obrian
Atacante
Emerson Rodríguez
Atacante
Hugo Rodallega
Atacante
Alexis Herrera (VEN)
ÁRBITRO
Lubin Torrealba (VEN)
ASSISTENTE
Alberto Ponte (VEN)
ASSISTENTE
VAR - Carlos Urbe (EQU)
QUARTO ÁRBITRO