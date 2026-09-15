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encerrado
Morumbis São Paulo, São Paulo
São Paulo São Paulo
1 × 1
Boca Juniors Boca Juniors

Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 15/0921h30

Minuto a Minuto: São Paulo X Boca Juniors - 15/09/2026

fim

54'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

54'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! São Paulo e Boca Juniors ficam no empate de 1x1. Argentinos avançam para as semifinais da Copa Sul-Americana 2026.

bola

53'

2ºTEMPO

Juiz acrescenta somente mais um minuto de acréscimos além dos sete já dados. Total de oito.

bola

53'

2ºTEMPO

Após atendimento, Montero se levanta e juiz manda o jogo seguir.

bola

52'

2ºTEMPO

Ferreira cruza pela esquerda de ataque. Montero sobe no terceiro andar e fica com ela, caindo em seguida e pedindo atendimento médico. Jogo parado.

bola

51'

2ºTEMPO

Tirando Rafael, todos os jogadores do São Paulo na frente da área do Boca Juniors. Tensão total no Morumbi.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Artur por reclamar com a arbitragem da lentidão do Boca pra bater o escanteio.

bola

49'

2ºTEMPO

Villa puxa contra ataque sozinho pela esquerda e descola um escanteio para o Boca.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Ángel Romero por falta em Ferreira no meio de campo.

bola

47'

2ºTEMPO

Se fizer mais um gol, São Paulo levará a decisão para os pênaltis. Boca Juniors se defende como pode.

bola

46'

2ºTEMPO

Vem para o tudo ou nada o São Paulo, que se lança inteiro ao ataque, na base do desespero.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

gol

44'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! DOMINGOS DUARTE! Artur cobra falta pela esquerda de ataque, direto para a área argentina. Domingos Duarte finaliza de cabeça e empata o jogo.

bola

44'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

43'

2ºTEMPO

André Silva recebe na esquerda de ataque e sofre falta de Lozano.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no São Paulo. Sai Iago e entra André Silva.

bola

41'

2ºTEMPO

Torcida lota o Morumbi e faz bonita festa, mas São Paulo mais uma vez não consegue corresponder em campo.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Boca Juniors. Sai Merentiel e entra Enner Valencia.

bola

39'

2ºTEMPO

Artur é derrubado por Blanco na direita de ataque. Juiz manda seguir.

bola

38'

2ºTEMPO

Ferreira tenta finta pela esquerda de ataque e acaba desarmado.

bola

37'

2ºTEMPO

Chute de fora da área de Marcos Antônio. Montero defende em dois tempos, no meio do gol.

bola

36'

2ºTEMPO

Victor Sá tenta dominar na direita de ataque e bola passa entre suas pernas, saindo em lateral para o Boca.

bola

35'

2ºTEMPO

Marcos Antônio manda balãozinho do meio em direção a área argentina. Nas mãos de Montero.

bola

34'

2ºTEMPO

São Paulo insiste no ataque, mas não leva perigo real ao gol de Montero.

bola

33'

2ºTEMPO

Merentiel chuta de fora da área e manda longe do gol de Rafael.

bola

32'

2ºTEMPO

Time do Boca Juniors segue controlando o jogo, com extrema tranquilidade.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Leonel Flores vai embora e entra Ángel Romero.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Boca Juniors. Sai Delgado e entra Belmonte.

bola

30'

2ºTEMPO

Parte para o ataque na base da raça o São Paulo.

bola

29'

2ºTEMPO

Artur cruza pela direita de ataque. Bola pega uma curva estranha e bate no travessão antes de sair pela linha de fundo.

bola

28'

2ºTEMPO

Victor Sá vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Villa corta e joga pra escanteio.

bola

27'

2ºTEMPO

São Paulo inteiro no ataque e Boca Juniors todo fechado no seu campo de defesa.

bola

26'

2ºTEMPO

Cartão amarelo pra Dorival Júnior por reclamação.

bola

25'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Morumbi.

bola

24'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

23'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

22'

2ºTEMPO

IMPEDIMENTO CONFIRMADO! Ombro de Luciano estava pouca coisa na frente. Árbitro mantém a marcação de impedimento e gol do São Paulo não vale.

bola

21'

2ºTEMPO

VAR! Checagem sobre impedimento no gol do São Paulo.

bola

20'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Luciano recebe na área argentina e rola pra Ryan Francisco empurrar pra rede. Bandeira aponta impedimento no lance.

bola

19'

2ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o São Paulo, que agora vem mais pra cima do que nunca.

bola

18'

2ºTEMPO

Villa cruza pela esquerda de ataque. Arboleda afasta o perigo.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gustavo Santana também vai embora para a entrada de Ryan Francisco.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sabino deixa o campo para a entrada de Victor Sá.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no São Paulo. Sai Lucas Ramon e entra Ferreira.

bola

16'

2ºTEMPO

Empurrão de Delgado em cima de Djhordney no meio de campo. Falta.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Boca Juniors. Sai Velasco e entra Villa.

gol

14'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!! LOZANO! Uma completa bobeada de toda a equipe são-paulina. Lozano domina praticamente no meio de campo e carrega com liberdade até a área brasileira, onde chuta firme no canto direito de Rafael e abre o placar.

bola

14'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!!

bola

13'

2ºTEMPO

Só o São Paulo joga nesse segundo tempo, mas a ansiedade é nítida e muitos erros acontecem. Boca mantém o controle, mesmo sem a maior posse de bola.

bola

12'

2ºTEMPO

Duas faltas seguidas no meio de campo de Lozano e Paredes, onde são-paulinos pedem amarelos. Juiz não aplica.

bola

11'

2ºTEMPO

Artur cobra escanteio pela direita. Sabino desvia de cabeça e joga pela linha de fundo.

bola

10'

2ºTEMPO

Domingos Duarte leva uma bolada em uma região sensível e jogo para rapidamente até que ele se recupere.

bola

9'

2ºTEMPO

Montero joga uma segunda bola em campo, retardando a partida. Juiz nem sequer adverte verbalmente o goleiro, pra revolta dos são-paulinos.

bola

8'

2ºTEMPO

Se lança ao ataque o São Paulo, mais na base do desespero e da pressa do que da organização.

bola

7'

2ºTEMPO

Artur cobra escanteio pela esquerda, força demais e bola passa por toda a grande área adversária.

bola

6'

2ºTEMPO

Luciano arrisca de fora da área. Bola sai com desvio em escanteio.

bola

5'

2ºTEMPO

Delgado derruba Djhordney no meio de campo. Falta marcada.

amarelo

4'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Djhordney por falta em Velasco no meio de campo.

bola

3'

2ºTEMPO

Boca Juniors segue com a mesma postura. Time marca alto e evita o início das jogadas do Tricolor.

bola

2'

2ºTEMPO

Iago recebe na esquerda de ataque e faz o cruzamento. Di Lollo consegue desviar e afasta.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
São Paulo volta com uma mudança. Sai Danielzinho e entra Djhordney.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Lozano erra passe na entrada da área brasileira. Zaga sai jogando.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Luciano passa pra Artur na entrada da área do Boca. Ele se desequilibra e desaba. Bola fica com Montero.

bola

43'

1ºTEMPO

Velasco tenta o chute de fora da área. Bola carimba a marcação.

bola

42'

1ºTEMPO

Falta de Herrera em Luciano no meio de campo.

bola

41'

1ºTEMPO

Lucas Ramon cruza rasteiro pela direita de ataque. Bola desvia na marcação e sobra limpa com Montero.

bola

40'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o São Paulo, buscando brechas na defesa adversária.

bola

39'

1ºTEMPO

Velasco recebe na esquerda de ataque e cruza. Arboleda faz o corte e afasta.

bola

38'

1ºTEMPO

Se anima o São Paulo e mais ainda a torcida, que quer ação do Tricolor. O empate não interessa em nada.

bola

37'

1ºTEMPO

MONTEEERO! Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Gustavo Santana finaliza de cabeça e Montero espalma. Bola ainda bate no travessão na sequência.

bola

36'

1ºTEMPO

Jogo muito estudado. Marcação do Boca segue impecável e a criatividade do São Paulo é quase zero.

bola

35'

1ºTEMPO

Herrera dá um rapa em Artur no meio de campo e mata o ataque do São Pualo. Falta, mas nada de cartão.

bola

34'

1ºTEMPO

Tentativa de cruzamento de Iago na linha de fundo do lado esquerdo. Lozano bloqueia bem.

bola

33'

1ºTEMPO

Lançamento pra Iago pela esquerda de ataque. Di Lollo rasga e manda um bico pra linha lateral.

bola

32'

1ºTEMPO

Tentativa de passe de calcanhar de Leonel Flores pela direita de ataque. Completamente errado.

bola

31'

1ºTEMPO

Chegada forte de Lucas Ramon em cima de Delgado no meio de campo. Falta.

bola

30'

1ºTEMPO

Artur cobra falta pela direita de ataque, direto para a área adversária. Gustavo Santana finaliza de cabeça, mas sem direção.

bola

29'

1ºTEMPO

Lucas Ramon arranca pela direita de ataque e é empurrado por Blanco. Falta apontada.

bola

28'

1ºTEMPO

Time Xeneize mantém o jogo do jeito que quer. São Paulo não consegue encontrar alternativas para agredir.

bola

27'

1ºTEMPO

Blanco erra domínio de passe de Leonel Flores pela esquerda de ataque. Lateral para o Tricolor.

bola

26'

1ºTEMPO

Delgado derruba Marcos Antônio no meio de campo. Falta marcada.

bola

25'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Morumbi.

bola

24'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

23'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

22'

1ºTEMPO

Lucas Ramon cruza pela direita de ataque. Lozano corta de cabeça e afasta o perigo.

bola

21'

1ºTEMPO

Boca Juniors segue marcando alto, o que complica demais a saída de jogo do São Paulo.

bola

20'

1ºTEMPO

Blanco arranca pela esquerda de ataque e é parado com falta por Lucas Ramon.

bola

19'

1ºTEMPO

Leonel Flores recebe na direita de ataque, tenta a finta e é desarmado por Iago, que corta para a linha lateral.

bola

18'

1ºTEMPO

São Paulo busca alternativas, mas segue errando muitos passes.

bola

17'

1ºTEMPO

Jogo muito equilibrado até aqui. Marcação argentina é justa e não cede espaços.

bola

16'

1ºTEMPO

Contra ataque rápido do Boca. Merentiel recebe na entrada da área mandante e chuta. Bola explode na marcação.

bola

15'

1ºTEMPO

Luciano recebe no fundo, pela esquerda de ataque. Ele explora a marcação de Ascacíbar e descola um escanteio.

bola

14'

1ºTEMPO

Dorival Júnior começa a se irritar com a sequência de passes errados do São Paulo. Ele gesticula sem parar à beira de campo.

bola

13'

1ºTEMPO

Lozano força no passe pra Ascacíbar na direita de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

São Paulo começa a ganhar campo, mas ainda sem conseguir levar perigo ao gol de Montero.

bola

11'

1ºTEMPO

Danielzinho erra passe fácil no meio de campo. Di Lollo retribui a gentileza e devolve a posse de bola para os brasileiros.

bola

10'

1ºTEMPO

Artur tenta jogada pela direita de ataque. Melhor pra Herrera.

bola

9'

1ºTEMPO

Sabino lança do meio de campo em direção a Iago na esquerda de ataque. Forte demais.

bola

8'

1ºTEMPO

Lucas Ramon cruza pela direita de ataque. Defesa visitante afasta o perigo.

bola

7'

1ºTEMPO

Lentamente, São Paulo começa a ganhar campo e a trocar bons passes.

bola

6'

1ºTEMPO

Na tentativa de esfriar o ímpeto inicial dos mandantes, argentinos prendem a bola pelo meio de campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Boca Juniors marca alto e dificulta a saída de jogo do São Paulo. Equipe não pretende se fechar inteira no campo de defesa.

bola

4'

1ºTEMPO

Blanco tenta passe pela ala esquerda. Lucas Ramon intercepta e joga pra linha lateral.

bola

3'

1ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o Tricolor. Equipes ainda em fase de estudos.

bola

2'

1ºTEMPO

Torcida do São Paulo lota o Morumbi e faz uma festa maravilhosa nas arquibancadas. A promessa é jogar junto com a equipe.

bola

1'

1ºTEMPO

O São Paulo joga todo de branco. O Boca Juniors vem a campo todo de azul.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Gustavo Tejera (URU), auxiliado por Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boca Juniors escalado por Rodolfo Arruabarrena: Alvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores e Merentiel.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Gustavo Santana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Bobadilla, Buta, Lucas e Lucca, lesionados. Os visitantes não contarão com Adam Bareiro, Ayrton Costa, Marchesín e Tomás Aranda, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado argentino, já são 12 partidas oficiais sem saber o que é derrota. Os titulares também foram poupados no último compromisso do campeonato local e chegam empolgados pra que o bom momento seja mantido, seguido da classificação para a semifinal, mesmo jogando fora de casa e em ambiente extremamente hostil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os brasileiros pouparam 100% dos seus titulares na última rodada do Brasileirão. O intuito era chegar com a equipe totalmente descansada pra tentar reverter o placar desfavorável diante dos argentinos. Para isso, conta-se com o apoio massivo dos torcedores, que esgotaram os ingressos colocados à venda e prometem empurrar a equipe do início ao fim.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem passar, pegará na semifinal o Vasco, que empatou o jogo de ida na Colômbia contra o Santa Fe em 0x0, mas fez a lição de casa e venceu na volta, em São Januário, por 2x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo de ida, disputado na Argentina, o resultado foi de 1x0 para o time da casa. Em caso de empate ou nova vitória Xeneize, avança o Boca. Se o Tricolor vencer por um gol de diferença, decisão por pênaltis e, se fizer dois ou mais gols, aí sim avançam os brasileiros.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 20 partidas entre as duas equipes. O São Paulo venceu 7, o Boca Juniors levou a melhor em 8 oportunidades, além de 5 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Boca Juniors, jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Domingos Duarte

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Sabino

    Defesa

  • Lucas Ramon

    Defesa

  • Danielzinho

    Meio-Campo

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • Iago

    Defesa

  • Artur

    Atacante

  • Luciano

    Atacante

  • Gustavo Santana

    Atacante

Boca Juniors BOC

  • Rodolfo Arruabarrena

    TECNICO

  • Álvaro Montero

    Goleiro

  • Leandro Lozano

    Defesa

  • Lautaro Di Lollo

    Defesa

  • Ander Herrera

    Meio-Campo

  • Lautaro Blanco

    Defesa

  • Santiago Ascacíbar

    Meio-Campo

  • Leandro Paredes

    Meio-Campo

  • Milton Delgado

    Meio-Campo

  • Alan Velasco

    Meio-Campo

  • Leonel Flores

    Atacante

  • Miguel Merentiel

    Atacante

  • Gustavo Tejera (URU)

    ÁRBITRO

  • Nicolás Taran (URU)

    ASSISTENTE

  • Martín Soppi (URU)

    ASSISTENTE

  • Jose Burgos (URU)

    QUARTO ÁRBITRO

São Paulo SPA
Boca Juniors BOC

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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