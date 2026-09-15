Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 15/09•21h30
Minuto a Minuto: São Paulo X Boca Juniors - 15/09/2026
54'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
54'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! São Paulo e Boca Juniors ficam no empate de 1x1. Argentinos avançam para as semifinais da Copa Sul-Americana 2026.
53'
•
2ºTEMPO
Juiz acrescenta somente mais um minuto de acréscimos além dos sete já dados. Total de oito.
53'
•
2ºTEMPO
Após atendimento, Montero se levanta e juiz manda o jogo seguir.
52'
•
2ºTEMPO
Ferreira cruza pela esquerda de ataque. Montero sobe no terceiro andar e fica com ela, caindo em seguida e pedindo atendimento médico. Jogo parado.
51'
•
2ºTEMPO
Tirando Rafael, todos os jogadores do São Paulo na frente da área do Boca Juniors. Tensão total no Morumbi.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Artur por reclamar com a arbitragem da lentidão do Boca pra bater o escanteio.
49'
•
2ºTEMPO
Villa puxa contra ataque sozinho pela esquerda e descola um escanteio para o Boca.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Ángel Romero por falta em Ferreira no meio de campo.
47'
•
2ºTEMPO
Se fizer mais um gol, São Paulo levará a decisão para os pênaltis. Boca Juniors se defende como pode.
46'
•
2ºTEMPO
Vem para o tudo ou nada o São Paulo, que se lança inteiro ao ataque, na base do desespero.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! DOMINGOS DUARTE! Artur cobra falta pela esquerda de ataque, direto para a área argentina. Domingos Duarte finaliza de cabeça e empata o jogo.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
43'
•
2ºTEMPO
André Silva recebe na esquerda de ataque e sofre falta de Lozano.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no São Paulo. Sai Iago e entra André Silva.
41'
•
2ºTEMPO
Torcida lota o Morumbi e faz bonita festa, mas São Paulo mais uma vez não consegue corresponder em campo.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Boca Juniors. Sai Merentiel e entra Enner Valencia.
39'
•
2ºTEMPO
Artur é derrubado por Blanco na direita de ataque. Juiz manda seguir.
38'
•
2ºTEMPO
Ferreira tenta finta pela esquerda de ataque e acaba desarmado.
37'
•
2ºTEMPO
Chute de fora da área de Marcos Antônio. Montero defende em dois tempos, no meio do gol.
36'
•
2ºTEMPO
Victor Sá tenta dominar na direita de ataque e bola passa entre suas pernas, saindo em lateral para o Boca.
35'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio manda balãozinho do meio em direção a área argentina. Nas mãos de Montero.
34'
•
2ºTEMPO
São Paulo insiste no ataque, mas não leva perigo real ao gol de Montero.
33'
•
2ºTEMPO
Merentiel chuta de fora da área e manda longe do gol de Rafael.
32'
•
2ºTEMPO
Time do Boca Juniors segue controlando o jogo, com extrema tranquilidade.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Leonel Flores vai embora e entra Ángel Romero.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Boca Juniors. Sai Delgado e entra Belmonte.
30'
•
2ºTEMPO
Parte para o ataque na base da raça o São Paulo.
29'
•
2ºTEMPO
Artur cruza pela direita de ataque. Bola pega uma curva estranha e bate no travessão antes de sair pela linha de fundo.
28'
•
2ºTEMPO
Victor Sá vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Villa corta e joga pra escanteio.
27'
•
2ºTEMPO
São Paulo inteiro no ataque e Boca Juniors todo fechado no seu campo de defesa.
26'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo pra Dorival Júnior por reclamação.
25'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Morumbi.
24'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
23'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
22'
•
2ºTEMPO
IMPEDIMENTO CONFIRMADO! Ombro de Luciano estava pouca coisa na frente. Árbitro mantém a marcação de impedimento e gol do São Paulo não vale.
21'
•
2ºTEMPO
VAR! Checagem sobre impedimento no gol do São Paulo.
20'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Luciano recebe na área argentina e rola pra Ryan Francisco empurrar pra rede. Bandeira aponta impedimento no lance.
19'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o São Paulo, que agora vem mais pra cima do que nunca.
18'
•
2ºTEMPO
Villa cruza pela esquerda de ataque. Arboleda afasta o perigo.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gustavo Santana também vai embora para a entrada de Ryan Francisco.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sabino deixa o campo para a entrada de Victor Sá.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no São Paulo. Sai Lucas Ramon e entra Ferreira.
16'
•
2ºTEMPO
Empurrão de Delgado em cima de Djhordney no meio de campo. Falta.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Boca Juniors. Sai Velasco e entra Villa.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!! LOZANO! Uma completa bobeada de toda a equipe são-paulina. Lozano domina praticamente no meio de campo e carrega com liberdade até a área brasileira, onde chuta firme no canto direito de Rafael e abre o placar.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!!
13'
•
2ºTEMPO
Só o São Paulo joga nesse segundo tempo, mas a ansiedade é nítida e muitos erros acontecem. Boca mantém o controle, mesmo sem a maior posse de bola.
12'
•
2ºTEMPO
Duas faltas seguidas no meio de campo de Lozano e Paredes, onde são-paulinos pedem amarelos. Juiz não aplica.
11'
•
2ºTEMPO
Artur cobra escanteio pela direita. Sabino desvia de cabeça e joga pela linha de fundo.
10'
•
2ºTEMPO
Domingos Duarte leva uma bolada em uma região sensível e jogo para rapidamente até que ele se recupere.
9'
•
2ºTEMPO
Montero joga uma segunda bola em campo, retardando a partida. Juiz nem sequer adverte verbalmente o goleiro, pra revolta dos são-paulinos.
8'
•
2ºTEMPO
Se lança ao ataque o São Paulo, mais na base do desespero e da pressa do que da organização.
7'
•
2ºTEMPO
Artur cobra escanteio pela esquerda, força demais e bola passa por toda a grande área adversária.
6'
•
2ºTEMPO
Luciano arrisca de fora da área. Bola sai com desvio em escanteio.
5'
•
2ºTEMPO
Delgado derruba Djhordney no meio de campo. Falta marcada.
4'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Djhordney por falta em Velasco no meio de campo.
3'
•
2ºTEMPO
Boca Juniors segue com a mesma postura. Time marca alto e evita o início das jogadas do Tricolor.
2'
•
2ºTEMPO
Iago recebe na esquerda de ataque e faz o cruzamento. Di Lollo consegue desviar e afasta.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO São Paulo volta com uma mudança. Sai Danielzinho e entra Djhordney.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Lozano erra passe na entrada da área brasileira. Zaga sai jogando.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Luciano passa pra Artur na entrada da área do Boca. Ele se desequilibra e desaba. Bola fica com Montero.
43'
•
1ºTEMPO
Velasco tenta o chute de fora da área. Bola carimba a marcação.
42'
•
1ºTEMPO
Falta de Herrera em Luciano no meio de campo.
41'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon cruza rasteiro pela direita de ataque. Bola desvia na marcação e sobra limpa com Montero.
40'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o São Paulo, buscando brechas na defesa adversária.
39'
•
1ºTEMPO
Velasco recebe na esquerda de ataque e cruza. Arboleda faz o corte e afasta.
38'
•
1ºTEMPO
Se anima o São Paulo e mais ainda a torcida, que quer ação do Tricolor. O empate não interessa em nada.
37'
•
1ºTEMPO
MONTEEERO! Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Gustavo Santana finaliza de cabeça e Montero espalma. Bola ainda bate no travessão na sequência.
36'
•
1ºTEMPO
Jogo muito estudado. Marcação do Boca segue impecável e a criatividade do São Paulo é quase zero.
35'
•
1ºTEMPO
Herrera dá um rapa em Artur no meio de campo e mata o ataque do São Pualo. Falta, mas nada de cartão.
34'
•
1ºTEMPO
Tentativa de cruzamento de Iago na linha de fundo do lado esquerdo. Lozano bloqueia bem.
33'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Iago pela esquerda de ataque. Di Lollo rasga e manda um bico pra linha lateral.
32'
•
1ºTEMPO
Tentativa de passe de calcanhar de Leonel Flores pela direita de ataque. Completamente errado.
31'
•
1ºTEMPO
Chegada forte de Lucas Ramon em cima de Delgado no meio de campo. Falta.
30'
•
1ºTEMPO
Artur cobra falta pela direita de ataque, direto para a área adversária. Gustavo Santana finaliza de cabeça, mas sem direção.
29'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon arranca pela direita de ataque e é empurrado por Blanco. Falta apontada.
28'
•
1ºTEMPO
Time Xeneize mantém o jogo do jeito que quer. São Paulo não consegue encontrar alternativas para agredir.
27'
•
1ºTEMPO
Blanco erra domínio de passe de Leonel Flores pela esquerda de ataque. Lateral para o Tricolor.
26'
•
1ºTEMPO
Delgado derruba Marcos Antônio no meio de campo. Falta marcada.
25'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Morumbi.
24'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
23'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
22'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon cruza pela direita de ataque. Lozano corta de cabeça e afasta o perigo.
21'
•
1ºTEMPO
Boca Juniors segue marcando alto, o que complica demais a saída de jogo do São Paulo.
20'
•
1ºTEMPO
Blanco arranca pela esquerda de ataque e é parado com falta por Lucas Ramon.
19'
•
1ºTEMPO
Leonel Flores recebe na direita de ataque, tenta a finta e é desarmado por Iago, que corta para a linha lateral.
18'
•
1ºTEMPO
São Paulo busca alternativas, mas segue errando muitos passes.
17'
•
1ºTEMPO
Jogo muito equilibrado até aqui. Marcação argentina é justa e não cede espaços.
16'
•
1ºTEMPO
Contra ataque rápido do Boca. Merentiel recebe na entrada da área mandante e chuta. Bola explode na marcação.
15'
•
1ºTEMPO
Luciano recebe no fundo, pela esquerda de ataque. Ele explora a marcação de Ascacíbar e descola um escanteio.
14'
•
1ºTEMPO
Dorival Júnior começa a se irritar com a sequência de passes errados do São Paulo. Ele gesticula sem parar à beira de campo.
13'
•
1ºTEMPO
Lozano força no passe pra Ascacíbar na direita de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.
12'
•
1ºTEMPO
São Paulo começa a ganhar campo, mas ainda sem conseguir levar perigo ao gol de Montero.
11'
•
1ºTEMPO
Danielzinho erra passe fácil no meio de campo. Di Lollo retribui a gentileza e devolve a posse de bola para os brasileiros.
10'
•
1ºTEMPO
Artur tenta jogada pela direita de ataque. Melhor pra Herrera.
9'
•
1ºTEMPO
Sabino lança do meio de campo em direção a Iago na esquerda de ataque. Forte demais.
8'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon cruza pela direita de ataque. Defesa visitante afasta o perigo.
7'
•
1ºTEMPO
Lentamente, São Paulo começa a ganhar campo e a trocar bons passes.
6'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar o ímpeto inicial dos mandantes, argentinos prendem a bola pelo meio de campo.
5'
•
1ºTEMPO
Boca Juniors marca alto e dificulta a saída de jogo do São Paulo. Equipe não pretende se fechar inteira no campo de defesa.
4'
•
1ºTEMPO
Blanco tenta passe pela ala esquerda. Lucas Ramon intercepta e joga pra linha lateral.
3'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o Tricolor. Equipes ainda em fase de estudos.
2'
•
1ºTEMPO
Torcida do São Paulo lota o Morumbi e faz uma festa maravilhosa nas arquibancadas. A promessa é jogar junto com a equipe.
1'
•
1ºTEMPO
O São Paulo joga todo de branco. O Boca Juniors vem a campo todo de azul.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Gustavo Tejera (URU), auxiliado por Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU).
PRÉ-JOGO
Boca Juniors escalado por Rodolfo Arruabarrena: Alvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores e Merentiel.
PRÉ-JOGO
São Paulo definido por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Gustavo Santana.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Bobadilla, Buta, Lucas e Lucca, lesionados. Os visitantes não contarão com Adam Bareiro, Ayrton Costa, Marchesín e Tomás Aranda, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado argentino, já são 12 partidas oficiais sem saber o que é derrota. Os titulares também foram poupados no último compromisso do campeonato local e chegam empolgados pra que o bom momento seja mantido, seguido da classificação para a semifinal, mesmo jogando fora de casa e em ambiente extremamente hostil.
PRÉ-JOGO
Os brasileiros pouparam 100% dos seus titulares na última rodada do Brasileirão. O intuito era chegar com a equipe totalmente descansada pra tentar reverter o placar desfavorável diante dos argentinos. Para isso, conta-se com o apoio massivo dos torcedores, que esgotaram os ingressos colocados à venda e prometem empurrar a equipe do início ao fim.
PRÉ-JOGO
Quem passar, pegará na semifinal o Vasco, que empatou o jogo de ida na Colômbia contra o Santa Fe em 0x0, mas fez a lição de casa e venceu na volta, em São Januário, por 2x0.
PRÉ-JOGO
No jogo de ida, disputado na Argentina, o resultado foi de 1x0 para o time da casa. Em caso de empate ou nova vitória Xeneize, avança o Boca. Se o Tricolor vencer por um gol de diferença, decisão por pênaltis e, se fizer dois ou mais gols, aí sim avançam os brasileiros.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 20 partidas entre as duas equipes. O São Paulo venceu 7, o Boca Juniors levou a melhor em 8 oportunidades, além de 5 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Boca Juniors, jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Domingos Duarte
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Sabino
Defesa
Lucas Ramon
Defesa
Danielzinho
Meio-Campo
Marcos Antônio
Meio-Campo
Iago
Defesa
Artur
Atacante
Luciano
Atacante
Gustavo Santana
Atacante
Rodolfo Arruabarrena
TECNICO
Álvaro Montero
Goleiro
Leandro Lozano
Defesa
Lautaro Di Lollo
Defesa
Ander Herrera
Meio-Campo
Lautaro Blanco
Defesa
Santiago Ascacíbar
Meio-Campo
Leandro Paredes
Meio-Campo
Milton Delgado
Meio-Campo
Alan Velasco
Meio-Campo
Leonel Flores
Atacante
Miguel Merentiel
Atacante
Gustavo Tejera (URU)
ÁRBITRO
Nicolás Taran (URU)
ASSISTENTE
Martín Soppi (URU)
ASSISTENTE
Jose Burgos (URU)
QUARTO ÁRBITRO