Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Quinta-feira, 13/08•19h
Minuto a Minuto: Vasco X Olimpia-PAR - 13/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo em São Januário! Vasco fica no empate e sai vaiado pela torcida. Agora o Cruzmaltino precisa vencer o Olimpia na próxima semana para avançar na Sul-Americana.
48'
•
2ºTEMPO
Lukas Zuccarello experimenta de longe e o goleiro Olveira defende em dois tempos!
46'
•
2ºTEMPO
PERDEU! Lucas Piton encontra Spinelli livre na área e o centroavante finaliza torto para fora!
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 49! Serão mais quatro minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Saldivia joga a bola na área e Cardozo afasta.
43'
•
2ºTEMPO
Faltas: Vasco 4x7 Olimpia.
42'
•
2ºTEMPO
A bola é alçada na grande área e Spinelli tira de cabeça.
41'
•
2ºTEMPO
Olimpia tem a falta no ataque.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Richard Ortiz esta na vaga de Richard Sánchez.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E a mudança visitante também, Rodriguez no lugar de Delmas.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração do Cruzmaltino, David é substituído por Zuccarello.
37'
•
2ºTEMPO
A cobrança de Piton na grande área, Spinelli cabeceia e a bola fica nas mãos de Olveira.
36'
•
2ºTEMPO
TRAVA! Marino faz a jogada pela direita, toca para Puma na área e o uruguaio é travado na hora do chute.
34'
•
2ºTEMPO
Copa Sul-Americana, em andamento: Santos 2x1 Maracá.
33'
•
2ºTEMPO
Robert Renan faz o passe em profundidade, Piton não alcança e a bola sai.
32'
•
2ºTEMPO
O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira em Assunção.
30'
•
2ºTEMPO
LONGE! Marino faz o arremate de fora da área e isola o chute.
29'
•
2ºTEMPO
Piton carrega pela esquerda e no cruzamento é bloqueado por Cáceres.
26'
•
2ºTEMPO
Robert Renan avança no ataque e ergue a bola na área, Bentaberry corta.
25'
•
2ºTEMPO
A partida é reiniciada.
23'
•
2ºTEMPO
Pausa para hidratação.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Thiago Mendes também sai, entra Ramon Rique.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nova alteração vascaína, com a saída de Cuiabano e a entrada de Piton.
20'
•
2ºTEMPO
Pumita recebe pela direita da área e bate travado pela marcação.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Lezcano esta na vaga de Benitez.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração no Olimpia, vem Caballero e sai Romero.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Marino Hinestroza substitui Nuno.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança vascaína com Spinelli no lugar de Adson.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Alfonso recebe o amarelo por falta em Cuiabano.
8'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração nos paraguaios têm Alfonso na vaga de Quintana.
6'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Adson fica com a sobra do escanteio da entrada da área, chapa de canhota e manda à esquerda do gol!
3'
•
2ºTEMPO
Cuiabano desce pela esquerda, faz o cruzamento e a bola passa por toda área.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa em São Januário.
45'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cinco minutos de acréscimo e o juiz aplica o amarelo para Rojas por falta em Benítez.
42'
•
1ºTEMPO
PRESSÃO! Thiago Mendes puxa o contra-ataque rápido, a bola chega em Rojas e o meia bate colocado de fora da área, Olveira faz uma bonita defesa!
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rojas fica com a sobra de escanteio e finaliza, a bola sobe muito e sai em tiro de meta.
35'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Depois de uma confusão em campo, juiz aplica amarelo para Thiago Mendes e Cardozo.
28'
•
1ºTEMPO
ESPAAALMA!!! Nuno Moreira finaliza colocado da esquerda, busca o canto e Olveira manda para escanteio.
24'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação e rapidamente as equipes retornam para o gramado de São Januário.
21'
•
1ºTEMPO
De novo Cuiabano despeja a bola na área, dessa vez a zaga corta com Bentaberry.
19'
•
1ºTEMPO
A troca de passes no campo ofensivo, David arrisca o chute de canhota da entrada da área e Gastón Olveira defende em dois tempos!
17'
•
1ºTEMPO
QUE DEFESA! Cuiabano cobra falta na grande área, a bola quica e Pumita bate cruzado, Gastón Olveira salta e evita o gol!
14'
•
1ºTEMPO
TIRA! Rojas vai a linha de fundo pela direita e cruza rasteiro, David finaliza e no caminho Cáceres faz a interceptação.
10'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira alça a bola na área e Gamarra tira antes de Thiago Mendes.
7'
•
1ºTEMPO
Puma recebe de Rojas na direita e manda para Adson dentro da área, o atacante tenta o drible e perde a bola para Esteban Matus. Vasco pressiona neste começo de jogo.
1'
•
1ºTEMPO
O argentino Dario Herrera é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola em São Januário.
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo inicial da Conmebol, vai começar o jogo no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
O Vasco não terá Mateus Carvalho, Custa, Andrés Gómez e Brenner, todos lesionados.
PRÉ-JOGO
O ganhar do confronto pega quem vencer de River Plate x Santa Fé, da Colômbia.
PRÉ-JOGO
As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos e o Vasco ficou na segunda colocação da chave, por isso os paraguaios vão decidir em casa esta disputa.
PRÉ-JOGO
O técnico Pedro Emanuel tem apenas um mês de trabalho no Cruzmaltino, mas está invicto há seis jogos.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 19h, siga as emoções de Vasco x Olimpia pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Alan Saldivia
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Cauan Barros
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Johan Rojas
Atacante
Nuno Moreira
Atacante
Adson
Atacante
David
Atacante
Pablo Sánchez
TECNICO
Gastón Olveira
Goleiro
Raúl Cáceres
Defesa
Bryan Bentaberry
Defesa
Mateo Gamarra
Defesa
Esteban Matus
Defesa
Richard Sánchez
Meio-Campo
Sebastián Quintana
Meio-Campo
Eduardo Delmas
Atacante
Romeo Benítez
Atacante
Fernando Cardozo
Atacante
Braian Romero
Atacante
Darío Herrera (ARG)
ÁRBITRO
Maximiliano Del Yesso (ARG)
ASSISTENTE
Sebastián Raineri (ARG)
ASSISTENTE