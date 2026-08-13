Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
0 × 0
Olimpia-PAR Olimpia-PAR

Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Quinta-feira, 13/0819h

Minuto a Minuto: Vasco X Olimpia-PAR - 13/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo em São Januário! Vasco fica no empate e sai vaiado pela torcida. Agora o Cruzmaltino precisa vencer o Olimpia na próxima semana para avançar na Sul-Americana.

bola

48'

2ºTEMPO

Lukas Zuccarello experimenta de longe e o goleiro Olveira defende em dois tempos!

bola

46'

2ºTEMPO

PERDEU! Lucas Piton encontra Spinelli livre na área e o centroavante finaliza torto para fora!

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 49! Serão mais quatro minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Saldivia joga a bola na área e Cardozo afasta.

bola

43'

2ºTEMPO

Faltas: Vasco 4x7 Olimpia.

bola

42'

2ºTEMPO

A bola é alçada na grande área e Spinelli tira de cabeça.

bola

41'

2ºTEMPO

Olimpia tem a falta no ataque.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Richard Ortiz esta na vaga de Richard Sánchez.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E a mudança visitante também, Rodriguez no lugar de Delmas.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração do Cruzmaltino, David é substituído por Zuccarello.

bola

37'

2ºTEMPO

A cobrança de Piton na grande área, Spinelli cabeceia e a bola fica nas mãos de Olveira.

bola

36'

2ºTEMPO

TRAVA! Marino faz a jogada pela direita, toca para Puma na área e o uruguaio é travado na hora do chute.

bola

34'

2ºTEMPO

Copa Sul-Americana, em andamento: Santos 2x1 Maracá.

bola

33'

2ºTEMPO

Robert Renan faz o passe em profundidade, Piton não alcança e a bola sai.

bola

32'

2ºTEMPO

O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira em Assunção.

bola

30'

2ºTEMPO

LONGE! Marino faz o arremate de fora da área e isola o chute.

bola

29'

2ºTEMPO

Piton carrega pela esquerda e no cruzamento é bloqueado por Cáceres.

bola

26'

2ºTEMPO

Robert Renan avança no ataque e ergue a bola na área, Bentaberry corta.

bola

25'

2ºTEMPO

A partida é reiniciada.

bola

23'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Thiago Mendes também sai, entra Ramon Rique.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nova alteração vascaína, com a saída de Cuiabano e a entrada de Piton.

bola

20'

2ºTEMPO

Pumita recebe pela direita da área e bate travado pela marcação.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Lezcano esta na vaga de Benitez.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração no Olimpia, vem Caballero e sai Romero.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Marino Hinestroza substitui Nuno.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança vascaína com Spinelli no lugar de Adson.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Alfonso recebe o amarelo por falta em Cuiabano.

substituicao

8'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração nos paraguaios têm Alfonso na vaga de Quintana.

bola

6'

2ºTEMPO

PRA FORA! Adson fica com a sobra do escanteio da entrada da área, chapa de canhota e manda à esquerda do gol!

bola

3'

2ºTEMPO

Cuiabano desce pela esquerda, faz o cruzamento e a bola passa por toda área.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa em São Januário.

amarelo

45'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cinco minutos de acréscimo e o juiz aplica o amarelo para Rojas por falta em Benítez.

bola

42'

1ºTEMPO

PRESSÃO! Thiago Mendes puxa o contra-ataque rápido, a bola chega em Rojas e o meia bate colocado de fora da área, Olveira faz uma bonita defesa!

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rojas fica com a sobra de escanteio e finaliza, a bola sobe muito e sai em tiro de meta.

amarelo

35'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Depois de uma confusão em campo, juiz aplica amarelo para Thiago Mendes e Cardozo.

bola

28'

1ºTEMPO

ESPAAALMA!!! Nuno Moreira finaliza colocado da esquerda, busca o canto e Olveira manda para escanteio.

bola

24'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação e rapidamente as equipes retornam para o gramado de São Januário.

bola

21'

1ºTEMPO

De novo Cuiabano despeja a bola na área, dessa vez a zaga corta com Bentaberry.

bola

19'

1ºTEMPO

A troca de passes no campo ofensivo, David arrisca o chute de canhota da entrada da área e Gastón Olveira defende em dois tempos!

bola

17'

1ºTEMPO

QUE DEFESA! Cuiabano cobra falta na grande área, a bola quica e Pumita bate cruzado, Gastón Olveira salta e evita o gol!

bola

14'

1ºTEMPO

TIRA! Rojas vai a linha de fundo pela direita e cruza rasteiro, David finaliza e no caminho Cáceres faz a interceptação.

bola

10'

1ºTEMPO

Nuno Moreira alça a bola na área e Gamarra tira antes de Thiago Mendes.

bola

7'

1ºTEMPO

Puma recebe de Rojas na direita e manda para Adson dentro da área, o atacante tenta o drible e perde a bola para Esteban Matus. Vasco pressiona neste começo de jogo.

bola

1'

1ºTEMPO

O argentino Dario Herrera é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola em São Januário.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo inicial da Conmebol, vai começar o jogo no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vasco não terá Mateus Carvalho, Custa, Andrés Gómez e Brenner, todos lesionados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O ganhar do confronto pega quem vencer de River Plate x Santa Fé, da Colômbia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos e o Vasco ficou na segunda colocação da chave, por isso os paraguaios vão decidir em casa esta disputa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O técnico Pedro Emanuel tem apenas um mês de trabalho no Cruzmaltino, mas está invicto há seis jogos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 19h, siga as emoções de Vasco x Olimpia pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Alan Saldivia

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Cuiabano

    Defesa

  • Cauan Barros

    Meio-Campo

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Johan Rojas

    Atacante

  • Nuno Moreira

    Atacante

  • Adson

    Atacante

  • David

    Atacante

Olimpia-PAR OLI

  • Pablo Sánchez

    TECNICO

  • Gastón Olveira

    Goleiro

  • Raúl Cáceres

    Defesa

  • Bryan Bentaberry

    Defesa

  • Mateo Gamarra

    Defesa

  • Esteban Matus

    Defesa

  • Richard Sánchez

    Meio-Campo

  • Sebastián Quintana

    Meio-Campo

  • Eduardo Delmas

    Atacante

  • Romeo Benítez

    Atacante

  • Fernando Cardozo

    Atacante

  • Braian Romero

    Atacante

  • Darío Herrera (ARG)

    ÁRBITRO

  • Maximiliano Del Yesso (ARG)

    ASSISTENTE

  • Sebastián Raineri (ARG)

    ASSISTENTE

Vasco VAS
Olimpia-PAR OLI

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).