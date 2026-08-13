Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Quinta-feira, 13/08•19h
Minuto a Minuto: Santos X Macará - 13/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Santos bate o Macará de virada e larga na frente na briga por uma vaga nas quartas de final.
52'
•
2ºTEMPO
RODRÍGUEZ! Neymar bate falta da meia esquerda e o goleiro espalma.
51'
•
2ºTEMPO
Mais além dos seis indicados.
50'
•
2ºTEMPO
Bolanos recebe atendimento médico.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rony tenta finalizar de bicicleta, acerta o adversário e recebe amarelo.
48'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Posse para entrada de Ferro.
47'
•
2ºTEMPO
Seis de acréscimo.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bolanos recebe amarelo por falta em Rony.
45'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mohor atropela João Schmidt no meio campo e recebe amarelo.
44'
•
2ºTEMPO
Libertadores - em andamento: Mirassol 1x1 LDU.
43'
•
2ºTEMPO
Klinger busca jogo perto do meio campo, domina de costas e ela pega na sua mão; falta marcada.
42'
•
2ºTEMPO
Público: 10.257 torcedores.
41'
•
2ºTEMPO
Tello bate falta do fundo do ataque pela direita e Gabriel Barbosa alivia.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Caicedo, vai Campana.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Macará: sai Estacio entra Klinger.
38'
•
2ºTEMPO
Copa Sul-Americana - em andamento: Vasco 0x0 Olimpia.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Barreal para entrada de Rony.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Escobar.
35'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Estacio barra jogada de Neymar usando o corpo e recebe amarelo.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Jogo segue paralisado mas já com ânimos acalmados. Rodríguez também amarelado.
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! FECHOU TEMPO! Confusão entre Gabigol e os jogadores adversários logo após o gol. Amarelo para Gabriel.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar bate escanteio da direita por baixo na primeira trave, Arão fecha sozinho e desvia de pé direito para virar o jogo!
31'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
30'
•
2ºTEMPO
Na rodada do fim de semana pelo Brasileirão, o Santos encara o Vasco fora de casa.
29'
•
2ºTEMPO
Tello aproveita cruzamento da direita na meia-lua, mata no peito e chuta com a destra em cima de Arão.
27'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cazares amarelado por falta em Oliva.
26'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima quinta-feira, dia 20, no Equador.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Entra Tello, sai Miranda.
23'
•
2ºTEMPO
Pausa para reidratação.
22'
•
2ºTEMPO
Santos venceu seus últimos três jogos pela Sul-Americana 2026.
21'
•
2ºTEMPO
Mohor acompanha bem o lançamento longo pela esquerda da área defensiva e corta de cabeça.
20'
•
2ºTEMPO
Macará sofreu apenas quatro gols na competição até aqui.
19'
•
2ºTEMPO
Santos vive seu melhor momento na partida.
18'
•
2ºTEMPO
INCRÍÍVEL!!! Rodríguez salva o Macará com duas defesas de puro reflexo nas finalizações de João Schmidt e Barreal.
17'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Barreal por falta por trás.
16'
•
2ºTEMPO
Macará parece jogar um pouco mais avançado neste segundo tempo.
15'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! Mais um impedimento de Gabriel Barbosa no passe de Neymar. Segue 1x1.
13'
•
2ºTEMPO
Muita demora para decisão da cabine.
11'
•
2ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine traça as linhas para verificar posição de Gabigol.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
9'
•
2ºTEMPO
Copa Sul-Americana - em andamento: Vasco 0x0 Olimpia.
8'
•
2ºTEMPO
Davizinho engata a quinta na descida pela direita, balança na frente de Estacio e sofre falta.
7'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima quinta-feira, dia 20, no Equador.
6'
•
2ºTEMPO
Mohor cruza da ponta esquerda por baixo, Luan Perez corta estranho de cabeça e Arão completa.
5'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Santos aumenta o volume em busca da virada.
4'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! Gabriel Barbosa marca com uma bonita chapada de pé direito após corta-luz de Neymar mas o bandeira pega impedimento.
3'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
2'
•
2ºTEMPO
O Santos não mexe no intervalo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Ayala entra Mohor.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
49'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Neymar protege na meia direita, sai de Ayala e sofre falta. Cartão.
48'
•
1ºTEMPO
Rollheiser adianta muito após passe de Neymar e Estacio dá um bico de lado.
47'
•
1ºTEMPO
De volta o craque do Santos.
46'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
1ºTEMPO
Neymar escorrega sozinho e fica sentindo.
44'
•
1ºTEMPO
Lindo passe de Neymar no lance do gol. Gabriel Barbosa chega a 100 gols com a camisa do Santos.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar recebe passe lateral na meia central e dá um tapa de primeira com a canhota. Gabigol só tem o trabalho de tirar do goleiro de pé esquerdo!
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SANTOS!!!
42'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Bontempo sente e deixa o campo para entrada de Rollheiser.
41'
•
1ºTEMPO
RODRÍGUEZ! Neymar enfia da meia esquerda para o fundo da pequena área, Gabigol bate sem ângulo e o goleiro defende.
40'
•
1ºTEMPO
Macará todo atrás da linha da bola. Torcedor do Santos sobe o volume.
39'
•
1ºTEMPO
NA ZAGA! Marrufo erra pela esquerda da defesa, Gabriel Barbosa recebe passe curto, finta ajeitando para canhota e bate rasteiro nas pernas de Etchebarne.
38'
•
1ºTEMPO
João Schmidt tenta passe vertical com Bontempo pelo meio, mas Estacio intercepta.
37'
•
1ºTEMPO
Macará não tem pressa nas bolas paradas.
36'
•
1ºTEMPO
Estacio experimenta chute do meio da rua, ela desvia na defesa e sai.
35'
•
1ºTEMPO
Miranda recebe de Posse na ponta esquerda, cruza por baixo e Arão rebate.
34'
•
1ºTEMPO
Santos roda a bola do meio para frente em busca de espaços.
33'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Santos 75% x 25% Macará.
32'
•
1ºTEMPO
Bontempo recebe de Neymar na direita, cruza sem dar muita altura e facilita o corte da zaga.
31'
•
1ºTEMPO
Barreal perde o lance no campo de ataque e comete falta em Estacio.
30'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Neymar bate falta da ala direita para entrada da pequena área e Willian Arão cabeceia sobre o travessão.
29'
•
1ºTEMPO
Davizinho passa por dois na lateral direita do ataque e sofre falta de Ayala.
28'
•
1ºTEMPO
Rodríguez sai com coragem nos pés de Barreal e fica com ela no cruzamento de Davizinho pela direita.
27'
•
1ºTEMPO
Neymar busca jogo no meio campo, tenta tapa de primeira para João Schmidt mas erra.
26'
•
1ºTEMPO
COISA FEIA! Escobar tenta passe lateral na defesa e joga direto para fora.
25'
•
1ºTEMPO
Bola em jogo novamente.
24'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Não dá mais para Gabriel Menino, entra Davizinho.
22'
•
1ºTEMPO
Parada para reidratação.
21'
•
1ºTEMPO
Agora é a vez de Gabriel Menino ficar caído para atendimento médico.
20'
•
1ºTEMPO
Neymar fora de campo para atendimento após sentir no lance sozinho.
19'
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1ºTEMPO
Libertadores - em andamento: Mirassol 1x0 LDU.
18'
•
1ºTEMPO
Neymar recebe bom passe de Menino na frente da área, tenta enfiada na direita mas erra.
17'
•
1ºTEMPO
Cuca usa Willian Arão improvisado na zaga para dar qualidade na saída de bola.
15'
•
1ºTEMPO
Santos tem a bola no ataque com o Macará postado.
14'
•
1ºTEMPO
Gabriel Menino carrega pelo meio desde o campo defensivo e sofre falta de Posse.
13'
•
1ºTEMPO
Neymar domina na meia central pressionado e perde para Etchebarne.
12'
•
1ºTEMPO
Neymar cobra escanteio da direita por baixo e facilita o corte da defesa.
11'
•
1ºTEMPO
Escobar cruza mais uma da ponta esquerda para o meio da área, Oliva finaliza de primeira, ela desvia na zaga e sai.
9'
•
1ºTEMPO
Santos tenta recuperar o controle do jogo após o gol sofrido.
8'
•
1ºTEMPO
Escobar cruza da esquerda por baixo e Marrufo corta.
7'
•
1ºTEMPO
Pequena torcida do Macará faz festa.
5'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO MACARÁ!!! Viera cruza da direita para pequena área e Posse desvia de canela para o fundo do gol!
3'
•
1ºTEMPO
Neymar bate falta da meia direita sobre a barreira e Rodríguez espalma no canto esquerdo.
2'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo carrega pelo meio do ataque, tabela com Gabriel Barbosa e sofre falta de Cazares.
1'
•
1ºTEMPO
Santos todo de branco, Macará veste vinho com detalhes em azul.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Vila Belmiro!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo para os Hinos.
PRÉ-JOGO
O Santos ocupa apenas a 17ª posição na tabela do Brasileirão e não vence há três rodadas no campeonato.
PRÉ-JOGO
O Macará é o vice-líder do Campeonato Equatoriano com 20 pontos atrás do Independiente Del Valle e vem de quatro vitórias seguidas.
PRÉ-JOGO
O Peixe foi o segundo colocado do grupo D com sete pontos e eliminou a Universidad Central, da Venezuela, nos playoffs.
PRÉ-JOGO
O Macará garantiu vaga direta nas oitavas de final após terminar a fase de grupos na liderança da chave A com dez pontos e ainda não perdeu na competição.
PRÉ-JOGO
Temos 21°C em Santos.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Santos x Macará pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Gabriel Menino
Meio-Campo
Willian Arão
Meio-Campo
Luan Peres
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
João Schmidt
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Neymar Jr
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Guillermo Sanguinetti
TECNICO
Rodrigo Rodríguez
Goleiro
Denilson Bolanos
Defesa
Santiago Etchebarne
Defesa
José Marrufo
Defesa
Luis Ayala
Defesa
José Cazares
Meio-Campo
Jean Estacio
Meio-Campo
Matías Miranda
Meio-Campo
Mateo Viera
Atacante
Agustín Campana
Atacante
Franco Posse
Atacante
Kevin Ortega (PER)
ÁRBITRO
Michael Orué (PER)
ASSISTENTE
Jesús Sánchez (PER)
ASSISTENTE