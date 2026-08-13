Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
2 × 1
Macará Macará

Oitavas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Quinta-feira, 13/0819h

Minuto a Minuto: Santos X Macará - 13/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Santos bate o Macará de virada e larga na frente na briga por uma vaga nas quartas de final.

bola

52'

2ºTEMPO

RODRÍGUEZ! Neymar bate falta da meia esquerda e o goleiro espalma.

bola

51'

2ºTEMPO

Mais além dos seis indicados.

bola

50'

2ºTEMPO

Bolanos recebe atendimento médico.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rony tenta finalizar de bicicleta, acerta o adversário e recebe amarelo.

substituicao

48'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Posse para entrada de Ferro.

bola

47'

2ºTEMPO

Seis de acréscimo.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bolanos recebe amarelo por falta em Rony.

amarelo

45'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mohor atropela João Schmidt no meio campo e recebe amarelo.

bola

44'

2ºTEMPO

Libertadores - em andamento: Mirassol 1x1 LDU.

bola

43'

2ºTEMPO

Klinger busca jogo perto do meio campo, domina de costas e ela pega na sua mão; falta marcada.

bola

42'

2ºTEMPO

Público: 10.257 torcedores.

bola

41'

2ºTEMPO

Tello bate falta do fundo do ataque pela direita e Gabriel Barbosa alivia.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Caicedo, vai Campana.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Macará: sai Estacio entra Klinger.

bola

38'

2ºTEMPO

Copa Sul-Americana - em andamento: Vasco 0x0 Olimpia.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Barreal para entrada de Rony.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Escobar.

amarelo

35'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Estacio barra jogada de Neymar usando o corpo e recebe amarelo.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Jogo segue paralisado mas já com ânimos acalmados. Rodríguez também amarelado.

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
FECHOU TEMPO! Confusão entre Gabigol e os jogadores adversários logo após o gol. Amarelo para Gabriel.

gol

31'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar bate escanteio da direita por baixo na primeira trave, Arão fecha sozinho e desvia de pé direito para virar o jogo!

bola

31'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

30'

2ºTEMPO

Na rodada do fim de semana pelo Brasileirão, o Santos encara o Vasco fora de casa.

bola

29'

2ºTEMPO

Tello aproveita cruzamento da direita na meia-lua, mata no peito e chuta com a destra em cima de Arão.

amarelo

27'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cazares amarelado por falta em Oliva.

bola

26'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima quinta-feira, dia 20, no Equador.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Entra Tello, sai Miranda.

bola

23'

2ºTEMPO

Pausa para reidratação.

bola

22'

2ºTEMPO

Santos venceu seus últimos três jogos pela Sul-Americana 2026.

bola

21'

2ºTEMPO

Mohor acompanha bem o lançamento longo pela esquerda da área defensiva e corta de cabeça.

bola

20'

2ºTEMPO

Macará sofreu apenas quatro gols na competição até aqui.

bola

19'

2ºTEMPO

Santos vive seu melhor momento na partida.

bola

18'

2ºTEMPO

INCRÍÍVEL!!! Rodríguez salva o Macará com duas defesas de puro reflexo nas finalizações de João Schmidt e Barreal.

amarelo

17'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Barreal por falta por trás.

bola

16'

2ºTEMPO

Macará parece jogar um pouco mais avançado neste segundo tempo.

bola

15'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! Mais um impedimento de Gabriel Barbosa no passe de Neymar. Segue 1x1.

bola

13'

2ºTEMPO

Muita demora para decisão da cabine.

bola

11'

2ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine traça as linhas para verificar posição de Gabigol.

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

9'

2ºTEMPO

Copa Sul-Americana - em andamento: Vasco 0x0 Olimpia.

bola

8'

2ºTEMPO

Davizinho engata a quinta na descida pela direita, balança na frente de Estacio e sofre falta.

bola

7'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima quinta-feira, dia 20, no Equador.

bola

6'

2ºTEMPO

Mohor cruza da ponta esquerda por baixo, Luan Perez corta estranho de cabeça e Arão completa.

bola

5'

2ºTEMPO

Torcedor do Santos aumenta o volume em busca da virada.

bola

4'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! Gabriel Barbosa marca com uma bonita chapada de pé direito após corta-luz de Neymar mas o bandeira pega impedimento.

bola

3'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

2'

2ºTEMPO

O Santos não mexe no intervalo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Ayala entra Mohor.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Neymar protege na meia direita, sai de Ayala e sofre falta. Cartão.

bola

48'

1ºTEMPO

Rollheiser adianta muito após passe de Neymar e Estacio dá um bico de lado.

bola

47'

1ºTEMPO

De volta o craque do Santos.

bola

46'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

1ºTEMPO

Neymar escorrega sozinho e fica sentindo.

bola

44'

1ºTEMPO

Lindo passe de Neymar no lance do gol. Gabriel Barbosa chega a 100 gols com a camisa do Santos.

gol

43'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar recebe passe lateral na meia central e dá um tapa de primeira com a canhota. Gabigol só tem o trabalho de tirar do goleiro de pé esquerdo!

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SANTOS!!!

substituicao

42'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Bontempo sente e deixa o campo para entrada de Rollheiser.

bola

41'

1ºTEMPO

RODRÍGUEZ! Neymar enfia da meia esquerda para o fundo da pequena área, Gabigol bate sem ângulo e o goleiro defende.

bola

40'

1ºTEMPO

Macará todo atrás da linha da bola. Torcedor do Santos sobe o volume.

bola

39'

1ºTEMPO

NA ZAGA! Marrufo erra pela esquerda da defesa, Gabriel Barbosa recebe passe curto, finta ajeitando para canhota e bate rasteiro nas pernas de Etchebarne.

bola

38'

1ºTEMPO

João Schmidt tenta passe vertical com Bontempo pelo meio, mas Estacio intercepta.

bola

37'

1ºTEMPO

Macará não tem pressa nas bolas paradas.

bola

36'

1ºTEMPO

Estacio experimenta chute do meio da rua, ela desvia na defesa e sai.

bola

35'

1ºTEMPO

Miranda recebe de Posse na ponta esquerda, cruza por baixo e Arão rebate.

bola

34'

1ºTEMPO

Santos roda a bola do meio para frente em busca de espaços.

bola

33'

1ºTEMPO

Posse de bola: Santos 75% x 25% Macará.

bola

32'

1ºTEMPO

Bontempo recebe de Neymar na direita, cruza sem dar muita altura e facilita o corte da zaga.

bola

31'

1ºTEMPO

Barreal perde o lance no campo de ataque e comete falta em Estacio.

bola

30'

1ºTEMPO

POR CIMA! Neymar bate falta da ala direita para entrada da pequena área e Willian Arão cabeceia sobre o travessão.

bola

29'

1ºTEMPO

Davizinho passa por dois na lateral direita do ataque e sofre falta de Ayala.

bola

28'

1ºTEMPO

Rodríguez sai com coragem nos pés de Barreal e fica com ela no cruzamento de Davizinho pela direita.

bola

27'

1ºTEMPO

Neymar busca jogo no meio campo, tenta tapa de primeira para João Schmidt mas erra.

bola

26'

1ºTEMPO

COISA FEIA! Escobar tenta passe lateral na defesa e joga direto para fora.

bola

25'

1ºTEMPO

Bola em jogo novamente.

substituicao

24'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Não dá mais para Gabriel Menino, entra Davizinho.

bola

22'

1ºTEMPO

Parada para reidratação.

bola

21'

1ºTEMPO

Agora é a vez de Gabriel Menino ficar caído para atendimento médico.

bola

20'

1ºTEMPO

Neymar fora de campo para atendimento após sentir no lance sozinho.

bola

19'

1ºTEMPO

Libertadores - em andamento: Mirassol 1x0 LDU.

bola

18'

1ºTEMPO

Neymar recebe bom passe de Menino na frente da área, tenta enfiada na direita mas erra.

bola

17'

1ºTEMPO

Cuca usa Willian Arão improvisado na zaga para dar qualidade na saída de bola.

bola

15'

1ºTEMPO

Santos tem a bola no ataque com o Macará postado.

bola

14'

1ºTEMPO

Gabriel Menino carrega pelo meio desde o campo defensivo e sofre falta de Posse.

bola

13'

1ºTEMPO

Neymar domina na meia central pressionado e perde para Etchebarne.

bola

12'

1ºTEMPO

Neymar cobra escanteio da direita por baixo e facilita o corte da defesa.

bola

11'

1ºTEMPO

Escobar cruza mais uma da ponta esquerda para o meio da área, Oliva finaliza de primeira, ela desvia na zaga e sai.

bola

9'

1ºTEMPO

Santos tenta recuperar o controle do jogo após o gol sofrido.

bola

8'

1ºTEMPO

Escobar cruza da esquerda por baixo e Marrufo corta.

bola

7'

1ºTEMPO

Pequena torcida do Macará faz festa.

gol

5'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO MACARÁ!!! Viera cruza da direita para pequena área e Posse desvia de canela para o fundo do gol!

bola

3'

1ºTEMPO

Neymar bate falta da meia direita sobre a barreira e Rodríguez espalma no canto esquerdo.

bola

2'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo carrega pelo meio do ataque, tabela com Gabriel Barbosa e sofre falta de Cazares.

bola

1'

1ºTEMPO

Santos todo de branco, Macará veste vinho com detalhes em azul.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Vila Belmiro!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo para os Hinos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Santos ocupa apenas a 17ª posição na tabela do Brasileirão e não vence há três rodadas no campeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Macará é o vice-líder do Campeonato Equatoriano com 20 pontos atrás do Independiente Del Valle e vem de quatro vitórias seguidas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Peixe foi o segundo colocado do grupo D com sete pontos e eliminou a Universidad Central, da Venezuela, nos playoffs.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Macará garantiu vaga direta nas oitavas de final após terminar a fase de grupos na liderança da chave A com dez pontos e ainda não perdeu na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 21°C em Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Santos x Macará pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Gabriel Menino

    Meio-Campo

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Luan Peres

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • João Schmidt

    Meio-Campo

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Neymar Jr

    Atacante

  • Gabriel Barbosa

    Atacante

Macará MCR

  • Guillermo Sanguinetti

    TECNICO

  • Rodrigo Rodríguez

    Goleiro

  • Denilson Bolanos

    Defesa

  • Santiago Etchebarne

    Defesa

  • José Marrufo

    Defesa

  • Luis Ayala

    Defesa

  • José Cazares

    Meio-Campo

  • Jean Estacio

    Meio-Campo

  • Matías Miranda

    Meio-Campo

  • Mateo Viera

    Atacante

  • Agustín Campana

    Atacante

  • Franco Posse

    Atacante

  • Kevin Ortega (PER)

    ÁRBITRO

  • Michael Orué (PER)

    ASSISTENTE

  • Jesús Sánchez (PER)

    ASSISTENTE

Santos SAN
Macará MCR

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).