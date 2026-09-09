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encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
2 × 0
Atlético-MG Atlético-MG

Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Quarta-feira, 09/0919h

Minuto a Minuto: Santos X Atlético-MG - 09/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ENCERRADO NA VILA BELMIRO! Santos larga na frente do Atlético-MG pelas quartas de final da Sul-Americana. Partida de volta será na semana que vem na casa do Galo.

bola

47'

2ºTEMPO

Clube mineiro se manda com tudo e todos ao ataque.

bola

46'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ OS 50! Sobe a placa com cinco de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Galo tenta achar um gol para diminuir o prejuízo.

bola

44'

2ºTEMPO

Instantes finais de partida na Vila.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Rodinei por Igor Vinícius.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Santos troca agora Gabigol por Lima.

bola

39'

2ºTEMPO

Fred recebe e chuta colocado de canhota, para outra defesa importante de Gabriel Brazão.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Oliva por João Schmidt.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Santos muda Rollheiser por Caballero.

bola

36'

2ºTEMPO

Peixe vai construindo boa vantagem para o jogo da semana que vem.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Castano por Scarpa.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Galo troca Cassierra por Reinier.

bola

33'

2ºTEMPO

Galo prepara duas novas mudanças. Scarpa e Reinier vão entrar.

bola

32'

2ºTEMPO

Encerrado, ontem: Boca Jrs 1x0 São Paulo, Santa Fe 0x0 Vasco.

bola

31'

2ºTEMPO

Luan Peres fica com dores e logo retorna.

bola

29'

2ºTEMPO

Sem cartão, árbitro aponta falta de Fred, do Galo, em Gustavinho.

bola

28'

2ºTEMPO

Com Arthur e os zagueiros, Santos toca a bola e joga com o relógio.

bola

26'

2ºTEMPO

Finalizações certas: Santos 7x2 Atlético-MG.

bola

25'

2ºTEMPO

Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.

bola

23'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação logo após o gol.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO SANTOS!!! Gabigol cruza na medida para Oliva ampliar na Vila!

bola

20'

2ºTEMPO

MAIS UMA!!! Gustavinho solta uma bomba e Delfim espalma novamente!

bola

19'

2ºTEMPO

SALVA, GABRIEL DELFIM!!! Gabigol bate colocadinho e o goleirão vai buscar mais uma!

bola

18'

2ºTEMPO

MILAGRE DE DELFIM!!! Rollheiser cabeceia com estilo e o goleiro do Galo não deixa a bola entrar!

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Santos, sai Thaciano, entra Arthur.

bola

16'

2ºTEMPO

Santos vai abrindo vantagem nas quartas da Sul-Americana.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Bernard por Victor Hugo.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Galo troca Preciado por Minda.

bola

12'

2ºTEMPO

Jogadores do Santos queriam pênalti de Maycon e a arbitragem manda o jogo seguir normalmente.

bola

11'

2ºTEMPO

Atacante Thaciano ganha presente na pequena área, tenta girar para finalizar e não consegue.

bola

10'

2ºTEMPO

Novo impedimento do ataque atleticano.

bola

9'

2ºTEMPO

Gabigol disputa com Vitor Hugo e não consegue completar em gol. Atacante queria o pênalti.

bola

8'

2ºTEMPO

Fred recebe de Alan Franco, pega errado na bola e é só tiro de meta.

bola

7'

2ºTEMPO

Brazão mostra serviço e defende outra pancada de Renan Lodi!

bola

6'

2ºTEMPO

Gustavinho tenta arrancar para o ataque e Maycon chega bem no desarme.

bola

5'

2ºTEMPO

Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.

bola

3'

2ºTEMPO

Quem se classificar vai pegar na próxima fase Cienciano ou Montevideo City Torque.

bola

2'

2ºTEMPO

Partida de volta será na próxima semana na Arena MRV.

bola

1'

2ºTEMPO

Times voltam sem mudanças para este segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando novamente na Vila Belmiro. Confronto vale vaga na semifinal da Sul-Americana.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo na Vila com vitória parcial do Santos contra o Galo.

bola

47'

1ºTEMPO

Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.

bola

46'

1ºTEMPO

Thaciano fica com bola oferecida na área, bate cruzado e chuta a redonda para fora!

bola

45'

1ºTEMPO

Sobe a placa com três minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Estamos chegando no fim do primeiro tempo em Santos.

bola

42'

1ºTEMPO

Finalizações certas: Santos 3x1 Atlético-MG.

bola

41'

1ºTEMPO

QUASE O SEGUNDO!!! Rodinei entra na área, bate mascado e por muito pouco a bola não entra!

bola

40'

1ºTEMPO

Encerrado, ontem: Boca Jrs 1x0 São Paulo, Santa Fe 0x0 Vasco.

bola

38'

1ºTEMPO

Cassierra tenta resposta e sofre falta dura.

bola

37'

1ºTEMPO

Zagueiro atleticano Vitor Hugo rebate para longe cruzamento na área.

bola

35'

1ºTEMPO

Gol foi validado após arbitragem confirmar posição legal de Gabigol na jogada.

gol

34'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO SANTOS!!! Após bola alta na área, Gabriel escora e Willian Arão marca de primeira para o Peixe!

bola

33'

1ºTEMPO

Temos VAR na Vila Belmiro.

bola

32'

1ºTEMPO

GOL ANULADO DO SANTOS! Arão marca e arbitragem anota impedimento na jogada.

bola

31'

1ºTEMPO

UUUUUUUHHHHHHHHHHHHHH!!! Fred avança pela direita e dispara uma bomba, para boa defesa do goleiro Brazão!

bola

30'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Santox 4x2 Atlético-MG.

bola

28'

1ºTEMPO

Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.

bola

27'

1ºTEMPO

Partida retomada após pausa para hidratação.

bola

25'

1ºTEMPO

Bernard acelera até a área, corta o defensor e peca na hora do arremate em gol!

bola

24'

1ºTEMPO

Santos força ataque pela direita e quem corta desta vez é Vitor Hugo.

bola

23'

1ºTEMPO

Renan Lodi domina na esquerda, encara Oliva e o jogador do Santos leva a melhor.

bola

22'

1ºTEMPO

Lateral Rodinei deixa dois marcadores na saudade e o torcedor santista vibra.

bola

20'

1ºTEMPO

Sobe a bandeira de impedimento para o ataque do Galo com Renan Lodi.

bola

19'

1ºTEMPO

Árbitro corrige marcação de escanteio e aponta tiro de meta para o Atlético-MG.

bola

18'

1ºTEMPO

Garoto santista Gabriel Bontempo foi convocado para amistosos da Seleção.

bola

16'

1ºTEMPO

Lodi recebe na área de Fred e acaba travado pela marcação do Peixe.

bola

15'

1ºTEMPO

Libertadores, em andamento: Palmeiras 0x0 LDU.

bola

14'

1ºTEMPO

Rollheiser falha em nova tentativa de colocar a bola na área.

bola

13'

1ºTEMPO

Atlético coloca a bola no chão lá no ataque e tenta esfriar os donos da casa.

bola

12'

1ºTEMPO

GALO NO ATAQUE! Lyanco perde gol incrível e arbitragem apontava impedimento no lance.

bola

10'

1ºTEMPO

Argentino Rollheiser cobra falta e erra o cruzamento para os companheiros de Santos.

bola

9'

1ºTEMPO

Falta marcada, de Maycon em Oliva.

bola

8'

1ºTEMPO

Torcida canta na Vila. Santos troca passes.

bola

7'

1ºTEMPO

Da direita, Bontempo manda na área e Lyanco joga a bola para longe.

bola

6'

1ºTEMPO

Willian Arão aparece antes que todo mundo e corta cruzamento na área.

bola

5'

1ºTEMPO

Libertadores, em andamento: Palmeiras 0x0 LDU.

bola

3'

1ºTEMPO

DELFIM!!! Goleirão do Galo se estica todo e espalma chute de longe de Gabriel Bontempo!

bola

2'

1ºTEMPO

Bernard bate falta curtinha e facilita corte da defesa santista.

bola

1'

1ºTEMPO

Pontapé inicial foi do clube mineiro.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
VALENDO! Começa Santos x Atlético-MG pelas quartas da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e jogadores perfilados para o Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

MERCADO! Hoje o Santos anunciou a contratação do atacante Everton Cebolinha (ex-Flamengo).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Recuperado de lesão, Lyanco volta a ser titular do Atlético após quase 1 mês.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado, ontem: Boca Jrs 1x0 São Paulo, Santa Fe 0x0 Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Desfalques no Galo: Everson, Cuello, Ruan Tressoldi, Léo Duarte e Tomás Perez.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Desfalques no Santos: Neymar, Barreal, Veríssimo e Rony.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Santos, Rodinei, recém-contratado, inicia entre os 11. Thaciano também aparece como novidade.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem avançar vai pegar na semifinal o vencedor de Montevideo City Torque, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Atlético está definido com: Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Vítor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castano, Alan Franco e Fred; Bernard e Cassierra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Peixe vem com Gabriel Brazão, Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavinho, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano e Gabigol.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto! Santos e Atlético já estão oficialmente escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Partida de volta será na semana que vem com mando do Galo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Alexis Herrera (VEN) apita o confronto desta quarta-feira no litoral paulista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedores! Santos e Atlético-MG se enfrentam na Vila Belmiro, às 19:00, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Rodinei

    Defesa

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Luan Peres

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Meio-Campo

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Benja Rollheiser

    Atacante

  • Thaciano

    Meio-Campo

  • Gabriel Barbosa

    Atacante

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Gabriel Delfim

    Goleiro

  • Angelo Preciado

    Defesa

  • Lyanco

    Defesa

  • Vitor Hugo

    Defesa

  • Renan Lodi

    Defesa

  • Alan Franco

    Meio-Campo

  • Kevin Castaño

    Meio-Campo

  • Maycon

    Meio-Campo

  • Fred

    Meio-Campo

  • Bernard

    Atacante

  • Mateo Cassierra

    Atacante

  • Alexis Herrera (VEN)

    ÁRBITRO

  • Antoni García (VEN)

    ASSISTENTE

  • Paolo García (VEN)

    ASSISTENTE

Santos SAN
Atlético-MG CAM

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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