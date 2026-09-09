Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Quarta-feira, 09/09•19h
Minuto a Minuto: Santos X Atlético-MG - 09/09/2026
50'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ENCERRADO NA VILA BELMIRO! Santos larga na frente do Atlético-MG pelas quartas de final da Sul-Americana. Partida de volta será na semana que vem na casa do Galo.
47'
•
2ºTEMPO
Clube mineiro se manda com tudo e todos ao ataque.
46'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ OS 50! Sobe a placa com cinco de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Galo tenta achar um gol para diminuir o prejuízo.
44'
•
2ºTEMPO
Instantes finais de partida na Vila.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Rodinei por Igor Vinícius.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Santos troca agora Gabigol por Lima.
39'
•
2ºTEMPO
Fred recebe e chuta colocado de canhota, para outra defesa importante de Gabriel Brazão.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Oliva por João Schmidt.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Santos muda Rollheiser por Caballero.
36'
•
2ºTEMPO
Peixe vai construindo boa vantagem para o jogo da semana que vem.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Castano por Scarpa.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Galo troca Cassierra por Reinier.
33'
•
2ºTEMPO
Galo prepara duas novas mudanças. Scarpa e Reinier vão entrar.
32'
•
2ºTEMPO
Encerrado, ontem: Boca Jrs 1x0 São Paulo, Santa Fe 0x0 Vasco.
31'
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2ºTEMPO
Luan Peres fica com dores e logo retorna.
29'
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2ºTEMPO
Sem cartão, árbitro aponta falta de Fred, do Galo, em Gustavinho.
28'
•
2ºTEMPO
Com Arthur e os zagueiros, Santos toca a bola e joga com o relógio.
26'
•
2ºTEMPO
Finalizações certas: Santos 7x2 Atlético-MG.
25'
•
2ºTEMPO
Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.
23'
•
2ºTEMPO
Pausa para hidratação logo após o gol.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO SANTOS!!! Gabigol cruza na medida para Oliva ampliar na Vila!
20'
•
2ºTEMPO
MAIS UMA!!! Gustavinho solta uma bomba e Delfim espalma novamente!
19'
•
2ºTEMPO
SALVA, GABRIEL DELFIM!!! Gabigol bate colocadinho e o goleirão vai buscar mais uma!
18'
•
2ºTEMPO
MILAGRE DE DELFIM!!! Rollheiser cabeceia com estilo e o goleiro do Galo não deixa a bola entrar!
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Santos, sai Thaciano, entra Arthur.
16'
•
2ºTEMPO
Santos vai abrindo vantagem nas quartas da Sul-Americana.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Bernard por Victor Hugo.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Galo troca Preciado por Minda.
12'
•
2ºTEMPO
Jogadores do Santos queriam pênalti de Maycon e a arbitragem manda o jogo seguir normalmente.
11'
•
2ºTEMPO
Atacante Thaciano ganha presente na pequena área, tenta girar para finalizar e não consegue.
10'
•
2ºTEMPO
Novo impedimento do ataque atleticano.
9'
•
2ºTEMPO
Gabigol disputa com Vitor Hugo e não consegue completar em gol. Atacante queria o pênalti.
8'
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2ºTEMPO
Fred recebe de Alan Franco, pega errado na bola e é só tiro de meta.
7'
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2ºTEMPO
Brazão mostra serviço e defende outra pancada de Renan Lodi!
6'
•
2ºTEMPO
Gustavinho tenta arrancar para o ataque e Maycon chega bem no desarme.
5'
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2ºTEMPO
Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.
3'
•
2ºTEMPO
Quem se classificar vai pegar na próxima fase Cienciano ou Montevideo City Torque.
2'
•
2ºTEMPO
Partida de volta será na próxima semana na Arena MRV.
1'
•
2ºTEMPO
Times voltam sem mudanças para este segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando novamente na Vila Belmiro. Confronto vale vaga na semifinal da Sul-Americana.
48'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo na Vila com vitória parcial do Santos contra o Galo.
47'
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1ºTEMPO
Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.
46'
•
1ºTEMPO
Thaciano fica com bola oferecida na área, bate cruzado e chuta a redonda para fora!
45'
•
1ºTEMPO
Sobe a placa com três minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Estamos chegando no fim do primeiro tempo em Santos.
42'
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1ºTEMPO
Finalizações certas: Santos 3x1 Atlético-MG.
41'
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1ºTEMPO
QUASE O SEGUNDO!!! Rodinei entra na área, bate mascado e por muito pouco a bola não entra!
40'
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1ºTEMPO
Encerrado, ontem: Boca Jrs 1x0 São Paulo, Santa Fe 0x0 Vasco.
38'
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1ºTEMPO
Cassierra tenta resposta e sofre falta dura.
37'
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1ºTEMPO
Zagueiro atleticano Vitor Hugo rebate para longe cruzamento na área.
35'
•
1ºTEMPO
Gol foi validado após arbitragem confirmar posição legal de Gabigol na jogada.
34'
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1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO SANTOS!!! Após bola alta na área, Gabriel escora e Willian Arão marca de primeira para o Peixe!
33'
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1ºTEMPO
Temos VAR na Vila Belmiro.
32'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO DO SANTOS! Arão marca e arbitragem anota impedimento na jogada.
31'
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1ºTEMPO
UUUUUUUHHHHHHHHHHHHHH!!! Fred avança pela direita e dispara uma bomba, para boa defesa do goleiro Brazão!
30'
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1ºTEMPO
Faltas cometidas: Santox 4x2 Atlético-MG.
28'
•
1ºTEMPO
Libertadores, em andamento: Palmeiras 1x0 LDU.
27'
•
1ºTEMPO
Partida retomada após pausa para hidratação.
25'
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1ºTEMPO
Bernard acelera até a área, corta o defensor e peca na hora do arremate em gol!
24'
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1ºTEMPO
Santos força ataque pela direita e quem corta desta vez é Vitor Hugo.
23'
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1ºTEMPO
Renan Lodi domina na esquerda, encara Oliva e o jogador do Santos leva a melhor.
22'
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1ºTEMPO
Lateral Rodinei deixa dois marcadores na saudade e o torcedor santista vibra.
20'
•
1ºTEMPO
Sobe a bandeira de impedimento para o ataque do Galo com Renan Lodi.
19'
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1ºTEMPO
Árbitro corrige marcação de escanteio e aponta tiro de meta para o Atlético-MG.
18'
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1ºTEMPO
Garoto santista Gabriel Bontempo foi convocado para amistosos da Seleção.
16'
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1ºTEMPO
Lodi recebe na área de Fred e acaba travado pela marcação do Peixe.
15'
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1ºTEMPO
Libertadores, em andamento: Palmeiras 0x0 LDU.
14'
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1ºTEMPO
Rollheiser falha em nova tentativa de colocar a bola na área.
13'
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1ºTEMPO
Atlético coloca a bola no chão lá no ataque e tenta esfriar os donos da casa.
12'
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1ºTEMPO
GALO NO ATAQUE! Lyanco perde gol incrível e arbitragem apontava impedimento no lance.
10'
•
1ºTEMPO
Argentino Rollheiser cobra falta e erra o cruzamento para os companheiros de Santos.
9'
•
1ºTEMPO
Falta marcada, de Maycon em Oliva.
8'
•
1ºTEMPO
Torcida canta na Vila. Santos troca passes.
7'
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1ºTEMPO
Da direita, Bontempo manda na área e Lyanco joga a bola para longe.
6'
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1ºTEMPO
Willian Arão aparece antes que todo mundo e corta cruzamento na área.
5'
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1ºTEMPO
Libertadores, em andamento: Palmeiras 0x0 LDU.
3'
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1ºTEMPO
DELFIM!!! Goleirão do Galo se estica todo e espalma chute de longe de Gabriel Bontempo!
2'
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1ºTEMPO
Bernard bate falta curtinha e facilita corte da defesa santista.
1'
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1ºTEMPO
Pontapé inicial foi do clube mineiro.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! VALENDO! Começa Santos x Atlético-MG pelas quartas da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e jogadores perfilados para o Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
MERCADO! Hoje o Santos anunciou a contratação do atacante Everton Cebolinha (ex-Flamengo).
PRÉ-JOGO
Recuperado de lesão, Lyanco volta a ser titular do Atlético após quase 1 mês.
PRÉ-JOGO
Encerrado, ontem: Boca Jrs 1x0 São Paulo, Santa Fe 0x0 Vasco.
PRÉ-JOGO
Desfalques no Galo: Everson, Cuello, Ruan Tressoldi, Léo Duarte e Tomás Perez.
PRÉ-JOGO
Desfalques no Santos: Neymar, Barreal, Veríssimo e Rony.
PRÉ-JOGO
No Santos, Rodinei, recém-contratado, inicia entre os 11. Thaciano também aparece como novidade.
PRÉ-JOGO
Quem avançar vai pegar na semifinal o vencedor de Montevideo City Torque, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.
PRÉ-JOGO
O Atlético está definido com: Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Vítor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castano, Alan Franco e Fred; Bernard e Cassierra.
PRÉ-JOGO
O Peixe vem com Gabriel Brazão, Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavinho, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano e Gabigol.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto! Santos e Atlético já estão oficialmente escalados.
PRÉ-JOGO
Partida de volta será na semana que vem com mando do Galo.
PRÉ-JOGO
Alexis Herrera (VEN) apita o confronto desta quarta-feira no litoral paulista.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedores! Santos e Atlético-MG se enfrentam na Vila Belmiro, às 19:00, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Rodinei
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Luan Peres
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Gustavo Henrique
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Thaciano
Meio-Campo
Gabriel Barbosa
Atacante
Eduardo Domínguez
TECNICO
Gabriel Delfim
Goleiro
Angelo Preciado
Defesa
Lyanco
Defesa
Vitor Hugo
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Alan Franco
Meio-Campo
Kevin Castaño
Meio-Campo
Maycon
Meio-Campo
Fred
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Alexis Herrera (VEN)
ÁRBITRO
Antoni García (VEN)
ASSISTENTE
Paolo García (VEN)
ASSISTENTE