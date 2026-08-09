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encerrado
El Campin Bogotá, Colômbia
Santa Fé Santa Fé
0 × 0
Vasco Vasco

Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 08/0919h

Minuto a Minuto: Santa Fé X Vasco - 08/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Acaba o jogo na Colômbia! Vasco segura o empate contra o Santa Fe e leva a decisão da vaga na Sul-Americana para São Januário.

bola

48'

2ºTEMPO

De muito longe, Bustos tenta a finalização, mas manda para fora sem perigo.

bola

47'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Bruno Duarte avança pela esquerda, dribla na área e finaliza de chapada. A bola passa rente à trave, quase um golaço.

bola

46'

2ºTEMPO

Saldivia trava contra-ataque perigoso do Santa Fe e evita que Bustos ficasse cara a cara com Léo Jardim.

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

MAIS UMA VEZ LÉO JARDIM! Escanteio pela direita encontra Rodallega livre, que cabeceia firme, mas Léo Jardim salva novamente com defesa espetacular.

bola

43'

2ºTEMPO

DEFENDEEEE JARDIM! Na cobrança de escanteio pela direita, Fagúndez sobe sozinho e cabeceia, mas Léo Jardim faz defesa espetacular.

bola

42'

2ºTEMPO

Bustos arrisca de fora da área, mas Lucas Freitas aparece bem para bloquear a finalização.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Santa Fé. Sai Obrian e entra Bustos.

bola

40'

2ºTEMPO

Puma levanta na área em cobrança de falta, Sosa sobe para cabecear, mas não consegue concluir a jogada.

bola

39'

2ºTEMPO

CLIMA QUENTE! Marino sofre mais uma falta dura, desta vez cometida por Jhojan Torres.

amarelo

38'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sobrou para Jhojan Torres amarelo por confusão.

amarelo

38'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Marino Hinestroza também é amarelado após discussão.

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Emmanuel Olivera discute com Marino e é amarelado.

bola

36'

2ºTEMPO

O atacante Marino desaba no gramado e reclama de dores, falta dura.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Vasco. Sai Ramon Rique e entra Tchê Tchê.

bola

34'

2ºTEMPO

Oliveira tenta de longe, mas a finalização não leva perigo e vai para fora.

bola

33'

2ºTEMPO

ISOLOU! Paulo Henrique arrisca de longe pela esquerda, mas isola completamente a bola.

bola

32'

2ºTEMPO

Zapata avança pela direita e arrisca de canhota, mas Léo Jardim defende com segurança.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Lucas Piton da lugar a Paulo Henrique no clube carioca.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Vasco promove duas substituições. Johan Rojas é trocado por Santiago Sosa.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Jeison Angulo entra em campo, comete falta dura em Saldivia e recebe cartão amarelo.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Mafla da lugar a Jeison Angulo no time da casa.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Santa Fé promove duas substituições. Daniel Torres é trocado por Zapata.

bola

28'

2ºTEMPO

Lucas Freitas corta para escanteio e cai no gramado. O Santa Fe ganha boa oportunidade na bola parada.

bola

27'

2ºTEMPO

Boa jogada de Bruno Duarte pela esquerda, cruzamento para a área, mas a bola vai direto nas mãos de Asprilla.

bola

26'

2ºTEMPO

Grande jogada de Obrian pela direita, que passa por toda a defesa e cruza, mas Freitas aparece para interceptar.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Nuno Moreira da lugar a David no Gigante da Colina.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Vasco promove duas substituições. Spinelli é trocado por Bruno Duarte.

bola

23'

2ºTEMPO

O time do Vasco prepara substituições para a metade final da partida.

bola

22'

2ºTEMPO

O árbitro determina pausa técnica para hidratação dos jogadores.

bola

21'

2ºTEMPO

EXPLODE NO TRAVESSÃO! Franco Fagúndez solta a bomba de fora da área, a bola explode no travessão e quase abre o placar. Melhor chance dos mandantes até agora.

bola

19'

2ºTEMPO

O Santa Fe retoma confiança no jogo e avança em direção ao ataque.

bola

18'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Após jogada de Obrian pela direita, Rodallega recebe na área e finaliza de primeira, mas a bola sobe demais.

bola

17'

2ºTEMPO

PERDEEEUUU! INACREDITÁVEL! Spinelli fez jogada de efeito, chapelou o zagueiro e saiu livre, mas finalizou em cima de Asprilla. A bola ainda tocou nele antes de sair. Tiro de meta.

bola

16'

2ºTEMPO

Vale lembrar: o jogo é disputado no Estádio El Campín, a 2.640 metros de altitude, contexto que pesa no desempenho dos atletas.

bola

15'

2ºTEMPO

Jáder Obrian avança pela direita e cruza rasteiro, mas Saldivia corta firme e manda para lateral.

bola

14'

2ºTEMPO

Nuno Moreira avança pela direita e aciona Puma Rodríguez, que cruza na área, mas Asprilla segura firme.

bola

13'

2ºTEMPO

UFA! Rojas aplica dois balões seguidos no meio, tenta o terceiro, mas o jogador do Santa Fe intercepta com a mão.

bola

12'

2ºTEMPO

O Vasco sobe a marcação e atrapalha a defesa do Santa Fe, que encontra dificuldades para trocar passes.

amarelo

11'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Saldivia recebe cartão amarelo após chutar a bola em direção à torcida do Santa Fé.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Santa Fé. Sai Emerson Rodríguez e entra Maximiliano Lovera.

bola

9'

2ºTEMPO

Ramon Rique arrisca pancada do meio da rua e manda a bola muito longe do gol.

bola

8'

2ºTEMPO

Boa intervenção de Lucas Freitas, que evita perigo ao interceptar cruzamento pela direita.

bola

7'

2ºTEMPO

Christian Mafla é derrubado no campo defensivo, e o time da casa mantém a posse de bola.

bola

6'

2ºTEMPO

Rojas recupera na intermediária e solta uma bomba de fora da área, mas o goleiro defende firme no centro do gol.

bola

5'

2ºTEMPO

Emerson Rivaldo supera dois marcadores, mas Puma chega firme na entrada da área e afasta sem cometer falta.

bola

4'

2ºTEMPO

Fagúndez levanta pela esquerda, Léo Jardim corta de soco, mas o Santa Fe insiste na pressão ofensiva.

bola

3'

2ºTEMPO

O Santa Fe avança pelo meio, mas Barros aparece firme e manda para escanteio, afastando o perigo.

bola

2'

2ºTEMPO

Na volta do intervalo, o Santa Fe mostra disposição e parte em direção ao ataque.

bola

1'

2ºTEMPO

UUUUHH! Palacios constrói boa jogada pela direita e cruza. Rodallega sobe sozinho, mas erra a cabeçada. Grande susto para o Vasco.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

48'

1ºTEMPO

O Vasco segue atacando, encontra espaços na defesa do Santa Fe, mas não tem qualidade na finalização.

bola

47'

1ºTEMPO

Nuno Moreira tenta passe por dentro para Spinelli, mas exagera na força e Asprilla fica com a bola.

bola

46'

1ºTEMPO

Rojas arrisca de longa distância após sair da marcação, solta uma bomba, mas a bola sai por cima.

bola

45'

1ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

Marino constrói boa jogada pela direita, aciona Nuno, que finaliza, mas a defesa trava o chute.

bola

42'

1ºTEMPO

POR CIMA! Rodallega cobra a falta, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol, sem sustos.

bola

41'

1ºTEMPO

Barros comete falta em Fagúndez, e o Santa Fe ganha oportunidade perigosa na bola parada na entrada da área.

bola

40'

1ºTEMPO

Nuno Moreira busca jogada ofensiva lançando na esquerda, mas não consegue o avanço e a bola termina em tiro de meta.

bola

39'

1ºTEMPO

O VAR revisa o lance anterior, mas não vê irregularidade e descarta o pênalti. O Vasco mantém a posse no ataque.

bola

38'

1ºTEMPO

Escanteio cobrado por Piton, a defesa colombiana afasta, e Spinelli junto de Barros reclamam pênalti após contato e queda na área.

bola

37'

1ºTEMPO

Na cobrança de Piton, a defesa do Santa Fe corta firme e concede escanteio ao Vasco pela esquerda.

bola

36'

1ºTEMPO

QUE ISSO, JOGADOR! Rojas inicia contra-ataque em dois contra dois, mas Spinelli falha no passe para Marino ao tentar a trivela e desperdiça grande oportunidade.

bola

35'

1ºTEMPO

O Vasco assume o controle da posse, registrando 53% contra 47% do Santa Fe.

bola

34'

1ºTEMPO

Cruzamento de Torres buscava Fagúndez, porém Barros se antecipa e afasta de cabeça.

bola

33'

1ºTEMPO

Piton busca Nuno Moreira na linha de fundo, mas a bola corre demais e sai em tiro de meta para o Santa Fe.

bola

32'

1ºTEMPO

Rojas faz ótima inversão, Puma Rodríguez domina e cruza rasteiro. Marino finaliza, mas a defesa bloqueia. Escanteio para o Vasco.

bola

31'

1ºTEMPO

O Vasco adianta suas linhas e ensaia pressão no campo ofensivo.

bola

30'

1ºTEMPO

Barros sofre entrada dura e reclama falta, mas o árbitro manda seguir. Na sequência, o Vasco fica com o lateral.

bola

29'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de Piton, Rodallega aparece bem e corta o perigo para o Santa Fe.

bola

28'

1ºTEMPO

Rojas arrisca de fora após tabela com Marino, mas o chute é bloqueado e resulta em escanteio para o Vasco na direita.

amarelo

27'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Spinelli comete falta dura em Torres no meio-campo e recebe amarelo.

bola

26'

1ºTEMPO

Ramon Rique precisou ficar um minuto fora de campo devido novas regras.

bola

25'

1ºTEMPO

O árbitro autoriza a retomada, e o Vasco começa com a posse de bola.

bola

23'

1ºTEMPO

A partida é paralisada para a parada técnica de hidratação.

bola

21'

1ºTEMPO

Ramon Rique cai em disputa, sente dores no braço e recebe atendimento médico dentro de campo.

bola

20'

1ºTEMPO

O Santa Fe procura cadenciar o jogo, administrando a posse para se organizar melhor em campo.

bola

19'

1ºTEMPO

Com falhas na troca de passes do Santa Fe, o Vasco passa a dominar as oportunidades ofensivas.

bola

18'

1ºTEMPO

Nuno Moreira cobra escanteio fechado pela esquerda, mas Asprilla sai bem e afasta de soco.

bola

17'

1ºTEMPO

UUUUHH! Puma Rodríguez arrisca de longe, a bola surpreende e quase entra, mas desvia para escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

Saldivia arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.

bola

15'

1ºTEMPO

Apesar do domínio do time da casa, o Vasco já soma duas finalizações no alvo.

bola

14'

1ºTEMPO

Boa jogada de Spinelli pela esquerda, cruzamento vai perigoso na pequena área, mas Marino não alcança a bola.

bola

13'

1ºTEMPO

O Santa Fe gira a bola no meio-campo, mantendo a pressão ofensiva rumo à área adversária.

bola

11'

1ºTEMPO

PARA FORA! PERDEU! Fagúndez encontra Palacios com belo passe, o lateral avança livre pela direita e finaliza, mas Barros evita o gol.

bola

10'

1ºTEMPO

UUUUHH! Na cobrança de escanteio, Spinelli testa forte de cabeça, e Asprilla evita o gol com boa intervenção.

bola

9'

1ºTEMPO

UUUUHH! Léo Jardim lança da defesa, a bola atravessa o campo e quase surpreende o goleiro, mas Asprilla evita o gol.

bola

8'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Na jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Scarpeta cabeceia para o gol, porém a arbitragem invalida o lance por impedimento.

bola

7'

1ºTEMPO

Lucas Freitas intercepta cruzamento do Santa Fe e manda para escanteio pela direita.

bola

6'

1ºTEMPO

Obrian é derrubado por Lucas Piton no meio-campo, e Herrera assinala a falta para o Santa Fe.

bola

5'

1ºTEMPO

Com controle da bola, o Santa Fe se mantém no ataque e dita o ritmo do jogo.

bola

4'

1ºTEMPO

Na cobrança de falta, a bola é levantada na área, mas Saldivia afasta com tranquilidade.

bola

3'

1ºTEMPO

Falta para o Santa Fe, que promete levar perigo ao gol adversário.

bola

2'

1ºTEMPO

Após cruzamento de Rojas, Puma Rodríguez bate de primeira, mas a bola sobe demais e sai por cima do gol.

bola

1'

1ºTEMPO

Riquelme avança pela direita e cruza, a defesa corta, e na sobra Barros arrisca de longe, mas manda para fora.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio El Campín.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Dario Herrera está no comando da arbitragem desta partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em Buenos Aires, o Santa Fe surpreendeu e despachou o River Plate nos pênaltis, avançando às quartas da Sul-Americana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Santa Fe mantém invencibilidade de dez jogos, sem derrotas há um mês e meio, com campanha sólida de quatro vitórias e seis empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Apesar das boas campanhas nas copas, o Vasco sofre no Brasileirão: perdeu para o Fluminense no clássico e ocupa a 17ª posição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vasco chega embalado após eliminar o Olimpia com goleada por 4 a 1 no Defensores del Chaco e superar o Vitória na Copa do Brasil, avançando às semifinais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

HISTÓRICO! Em duas partidas disputadas, Vasco e Santa Fe somam um triunfo cada, mantendo o equilíbrio no retrospecto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Santa Fé e Vasco abrem o confronto das quartas de final da Copa Sul-Americana às 19h (de Brasília) desta terça-feira, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.

Santa Fé SFE

  • Pablo Repetto

    TECNICO

  • Weimar Asprilla

    Goleiro

  • Helibelton Palacios

    Defesa

  • Emmanuel Olivera

    Defesa

  • Iván Scarpeta

    Defesa

  • Christian Mafla

    Defesa

  • Daniel Torres

    Meio-Campo

  • Franco Fagúndez

    Atacante

  • Jhojan Torres

    Meio-Campo

  • Jáder Obrian

    Atacante

  • Emerson Rodríguez

    Atacante

  • Hugo Rodallega

    Atacante

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Alan Saldivia

    Defesa

  • Lucas Freitas

    Defesa

  • Lucas Piton

    Defesa

  • Marino Hinestroza

    Atacante

  • Cauan Barros

    Meio-Campo

  • Ramon Rique

    Meio-Campo

  • Johan Rojas

    Atacante

  • Nuno Moreira

    Atacante

  • Claudio Spinelli

    Atacante

  • Dario Herrera (ARG)

    ÁRBITRO

  • Maximiliano Del Yesso (ARG)

    ASSISTENTE

  • José Savorani (ARG)

    ASSISTENTE

Santa Fé SFE
Vasco VAS

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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