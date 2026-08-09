Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 08/09•19h
Minuto a Minuto: Santa Fé X Vasco - 08/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Acaba o jogo na Colômbia! Vasco segura o empate contra o Santa Fe e leva a decisão da vaga na Sul-Americana para São Januário.
48'
•
2ºTEMPO
De muito longe, Bustos tenta a finalização, mas manda para fora sem perigo.
47'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Bruno Duarte avança pela esquerda, dribla na área e finaliza de chapada. A bola passa rente à trave, quase um golaço.
46'
•
2ºTEMPO
Saldivia trava contra-ataque perigoso do Santa Fe e evita que Bustos ficasse cara a cara com Léo Jardim.
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
MAIS UMA VEZ LÉO JARDIM! Escanteio pela direita encontra Rodallega livre, que cabeceia firme, mas Léo Jardim salva novamente com defesa espetacular.
43'
•
2ºTEMPO
DEFENDEEEE JARDIM! Na cobrança de escanteio pela direita, Fagúndez sobe sozinho e cabeceia, mas Léo Jardim faz defesa espetacular.
42'
•
2ºTEMPO
Bustos arrisca de fora da área, mas Lucas Freitas aparece bem para bloquear a finalização.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Santa Fé. Sai Obrian e entra Bustos.
40'
•
2ºTEMPO
Puma levanta na área em cobrança de falta, Sosa sobe para cabecear, mas não consegue concluir a jogada.
39'
•
2ºTEMPO
CLIMA QUENTE! Marino sofre mais uma falta dura, desta vez cometida por Jhojan Torres.
38'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sobrou para Jhojan Torres amarelo por confusão.
38'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Marino Hinestroza também é amarelado após discussão.
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Emmanuel Olivera discute com Marino e é amarelado.
36'
•
2ºTEMPO
O atacante Marino desaba no gramado e reclama de dores, falta dura.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Vasco. Sai Ramon Rique e entra Tchê Tchê.
34'
•
2ºTEMPO
Oliveira tenta de longe, mas a finalização não leva perigo e vai para fora.
33'
•
2ºTEMPO
ISOLOU! Paulo Henrique arrisca de longe pela esquerda, mas isola completamente a bola.
32'
•
2ºTEMPO
Zapata avança pela direita e arrisca de canhota, mas Léo Jardim defende com segurança.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Lucas Piton da lugar a Paulo Henrique no clube carioca.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Vasco promove duas substituições. Johan Rojas é trocado por Santiago Sosa.
29'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Jeison Angulo entra em campo, comete falta dura em Saldivia e recebe cartão amarelo.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Mafla da lugar a Jeison Angulo no time da casa.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Santa Fé promove duas substituições. Daniel Torres é trocado por Zapata.
28'
•
2ºTEMPO
Lucas Freitas corta para escanteio e cai no gramado. O Santa Fe ganha boa oportunidade na bola parada.
27'
•
2ºTEMPO
Boa jogada de Bruno Duarte pela esquerda, cruzamento para a área, mas a bola vai direto nas mãos de Asprilla.
26'
•
2ºTEMPO
Grande jogada de Obrian pela direita, que passa por toda a defesa e cruza, mas Freitas aparece para interceptar.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Nuno Moreira da lugar a David no Gigante da Colina.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Vasco promove duas substituições. Spinelli é trocado por Bruno Duarte.
23'
•
2ºTEMPO
O time do Vasco prepara substituições para a metade final da partida.
22'
•
2ºTEMPO
O árbitro determina pausa técnica para hidratação dos jogadores.
21'
•
2ºTEMPO
EXPLODE NO TRAVESSÃO! Franco Fagúndez solta a bomba de fora da área, a bola explode no travessão e quase abre o placar. Melhor chance dos mandantes até agora.
19'
•
2ºTEMPO
O Santa Fe retoma confiança no jogo e avança em direção ao ataque.
18'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Após jogada de Obrian pela direita, Rodallega recebe na área e finaliza de primeira, mas a bola sobe demais.
17'
•
2ºTEMPO
PERDEEEUUU! INACREDITÁVEL! Spinelli fez jogada de efeito, chapelou o zagueiro e saiu livre, mas finalizou em cima de Asprilla. A bola ainda tocou nele antes de sair. Tiro de meta.
16'
•
2ºTEMPO
Vale lembrar: o jogo é disputado no Estádio El Campín, a 2.640 metros de altitude, contexto que pesa no desempenho dos atletas.
15'
•
2ºTEMPO
Jáder Obrian avança pela direita e cruza rasteiro, mas Saldivia corta firme e manda para lateral.
14'
•
2ºTEMPO
Nuno Moreira avança pela direita e aciona Puma Rodríguez, que cruza na área, mas Asprilla segura firme.
13'
•
2ºTEMPO
UFA! Rojas aplica dois balões seguidos no meio, tenta o terceiro, mas o jogador do Santa Fe intercepta com a mão.
12'
•
2ºTEMPO
O Vasco sobe a marcação e atrapalha a defesa do Santa Fe, que encontra dificuldades para trocar passes.
11'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Saldivia recebe cartão amarelo após chutar a bola em direção à torcida do Santa Fé.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Santa Fé. Sai Emerson Rodríguez e entra Maximiliano Lovera.
9'
•
2ºTEMPO
Ramon Rique arrisca pancada do meio da rua e manda a bola muito longe do gol.
8'
•
2ºTEMPO
Boa intervenção de Lucas Freitas, que evita perigo ao interceptar cruzamento pela direita.
7'
•
2ºTEMPO
Christian Mafla é derrubado no campo defensivo, e o time da casa mantém a posse de bola.
6'
•
2ºTEMPO
Rojas recupera na intermediária e solta uma bomba de fora da área, mas o goleiro defende firme no centro do gol.
5'
•
2ºTEMPO
Emerson Rivaldo supera dois marcadores, mas Puma chega firme na entrada da área e afasta sem cometer falta.
4'
•
2ºTEMPO
Fagúndez levanta pela esquerda, Léo Jardim corta de soco, mas o Santa Fe insiste na pressão ofensiva.
3'
•
2ºTEMPO
O Santa Fe avança pelo meio, mas Barros aparece firme e manda para escanteio, afastando o perigo.
2'
•
2ºTEMPO
Na volta do intervalo, o Santa Fe mostra disposição e parte em direção ao ataque.
1'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Palacios constrói boa jogada pela direita e cruza. Rodallega sobe sozinho, mas erra a cabeçada. Grande susto para o Vasco.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
48'
•
1ºTEMPO
O Vasco segue atacando, encontra espaços na defesa do Santa Fe, mas não tem qualidade na finalização.
47'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira tenta passe por dentro para Spinelli, mas exagera na força e Asprilla fica com a bola.
46'
•
1ºTEMPO
Rojas arrisca de longa distância após sair da marcação, solta uma bomba, mas a bola sai por cima.
45'
•
1ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
Marino constrói boa jogada pela direita, aciona Nuno, que finaliza, mas a defesa trava o chute.
42'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Rodallega cobra a falta, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol, sem sustos.
41'
•
1ºTEMPO
Barros comete falta em Fagúndez, e o Santa Fe ganha oportunidade perigosa na bola parada na entrada da área.
40'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira busca jogada ofensiva lançando na esquerda, mas não consegue o avanço e a bola termina em tiro de meta.
39'
•
1ºTEMPO
O VAR revisa o lance anterior, mas não vê irregularidade e descarta o pênalti. O Vasco mantém a posse no ataque.
38'
•
1ºTEMPO
Escanteio cobrado por Piton, a defesa colombiana afasta, e Spinelli junto de Barros reclamam pênalti após contato e queda na área.
37'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de Piton, a defesa do Santa Fe corta firme e concede escanteio ao Vasco pela esquerda.
36'
•
1ºTEMPO
QUE ISSO, JOGADOR! Rojas inicia contra-ataque em dois contra dois, mas Spinelli falha no passe para Marino ao tentar a trivela e desperdiça grande oportunidade.
35'
•
1ºTEMPO
O Vasco assume o controle da posse, registrando 53% contra 47% do Santa Fe.
34'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Torres buscava Fagúndez, porém Barros se antecipa e afasta de cabeça.
33'
•
1ºTEMPO
Piton busca Nuno Moreira na linha de fundo, mas a bola corre demais e sai em tiro de meta para o Santa Fe.
32'
•
1ºTEMPO
Rojas faz ótima inversão, Puma Rodríguez domina e cruza rasteiro. Marino finaliza, mas a defesa bloqueia. Escanteio para o Vasco.
31'
•
1ºTEMPO
O Vasco adianta suas linhas e ensaia pressão no campo ofensivo.
30'
•
1ºTEMPO
Barros sofre entrada dura e reclama falta, mas o árbitro manda seguir. Na sequência, o Vasco fica com o lateral.
29'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de Piton, Rodallega aparece bem e corta o perigo para o Santa Fe.
28'
•
1ºTEMPO
Rojas arrisca de fora após tabela com Marino, mas o chute é bloqueado e resulta em escanteio para o Vasco na direita.
27'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Spinelli comete falta dura em Torres no meio-campo e recebe amarelo.
26'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique precisou ficar um minuto fora de campo devido novas regras.
25'
•
1ºTEMPO
O árbitro autoriza a retomada, e o Vasco começa com a posse de bola.
23'
•
1ºTEMPO
A partida é paralisada para a parada técnica de hidratação.
21'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique cai em disputa, sente dores no braço e recebe atendimento médico dentro de campo.
20'
•
1ºTEMPO
O Santa Fe procura cadenciar o jogo, administrando a posse para se organizar melhor em campo.
19'
•
1ºTEMPO
Com falhas na troca de passes do Santa Fe, o Vasco passa a dominar as oportunidades ofensivas.
18'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira cobra escanteio fechado pela esquerda, mas Asprilla sai bem e afasta de soco.
17'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Puma Rodríguez arrisca de longe, a bola surpreende e quase entra, mas desvia para escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
Saldivia arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.
15'
•
1ºTEMPO
Apesar do domínio do time da casa, o Vasco já soma duas finalizações no alvo.
14'
•
1ºTEMPO
Boa jogada de Spinelli pela esquerda, cruzamento vai perigoso na pequena área, mas Marino não alcança a bola.
13'
•
1ºTEMPO
O Santa Fe gira a bola no meio-campo, mantendo a pressão ofensiva rumo à área adversária.
11'
•
1ºTEMPO
PARA FORA! PERDEU! Fagúndez encontra Palacios com belo passe, o lateral avança livre pela direita e finaliza, mas Barros evita o gol.
10'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Na cobrança de escanteio, Spinelli testa forte de cabeça, e Asprilla evita o gol com boa intervenção.
9'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Léo Jardim lança da defesa, a bola atravessa o campo e quase surpreende o goleiro, mas Asprilla evita o gol.
8'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Na jogada ensaiada após cobrança de escanteio, Scarpeta cabeceia para o gol, porém a arbitragem invalida o lance por impedimento.
7'
•
1ºTEMPO
Lucas Freitas intercepta cruzamento do Santa Fe e manda para escanteio pela direita.
6'
•
1ºTEMPO
Obrian é derrubado por Lucas Piton no meio-campo, e Herrera assinala a falta para o Santa Fe.
5'
•
1ºTEMPO
Com controle da bola, o Santa Fe se mantém no ataque e dita o ritmo do jogo.
4'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de falta, a bola é levantada na área, mas Saldivia afasta com tranquilidade.
3'
•
1ºTEMPO
Falta para o Santa Fe, que promete levar perigo ao gol adversário.
2'
•
1ºTEMPO
Após cruzamento de Rojas, Puma Rodríguez bate de primeira, mas a bola sobe demais e sai por cima do gol.
1'
•
1ºTEMPO
Riquelme avança pela direita e cruza, a defesa corta, e na sobra Barros arrisca de longe, mas manda para fora.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio El Campín.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Dario Herrera está no comando da arbitragem desta partida.
PRÉ-JOGO
Em Buenos Aires, o Santa Fe surpreendeu e despachou o River Plate nos pênaltis, avançando às quartas da Sul-Americana.
PRÉ-JOGO
O Santa Fe mantém invencibilidade de dez jogos, sem derrotas há um mês e meio, com campanha sólida de quatro vitórias e seis empates.
PRÉ-JOGO
Apesar das boas campanhas nas copas, o Vasco sofre no Brasileirão: perdeu para o Fluminense no clássico e ocupa a 17ª posição.
PRÉ-JOGO
O Vasco chega embalado após eliminar o Olimpia com goleada por 4 a 1 no Defensores del Chaco e superar o Vitória na Copa do Brasil, avançando às semifinais.
PRÉ-JOGO
HISTÓRICO! Em duas partidas disputadas, Vasco e Santa Fe somam um triunfo cada, mantendo o equilíbrio no retrospecto.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Santa Fé e Vasco abrem o confronto das quartas de final da Copa Sul-Americana às 19h (de Brasília) desta terça-feira, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.
Pablo Repetto
TECNICO
Weimar Asprilla
Goleiro
Helibelton Palacios
Defesa
Emmanuel Olivera
Defesa
Iván Scarpeta
Defesa
Christian Mafla
Defesa
Daniel Torres
Meio-Campo
Franco Fagúndez
Atacante
Jhojan Torres
Meio-Campo
Jáder Obrian
Atacante
Emerson Rodríguez
Atacante
Hugo Rodallega
Atacante
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Alan Saldivia
Defesa
Lucas Freitas
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Marino Hinestroza
Atacante
Cauan Barros
Meio-Campo
Ramon Rique
Meio-Campo
Johan Rojas
Atacante
Nuno Moreira
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
Dario Herrera (ARG)
ÁRBITRO
Maximiliano Del Yesso (ARG)
ASSISTENTE
José Savorani (ARG)
ASSISTENTE