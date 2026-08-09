Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026
Terça-feira, 08/09•21h30
Minuto a Minuto: Boca Juniors X São Paulo - 08/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Boca Juniors vence o São Paulo por 1x0 em Buenos Aires. Decisão será no jogo de volta, no Morumbi.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Enner Valencia por falta em Sabino no meio de campo.
48'
•
2ºTEMPO
André Silva recebe na direita de ataque, tenta passe para o meio e entrega de graça para a defesa adversária.
47'
•
2ºTEMPO
Iago derruba Paredes no meio de campo. Falta marcada.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pablo Maia vai embora e entra Newton no seu lugar.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Artur e entra André Silva.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
São Paulo assiste o time da casa trocar passes no meio de campo.
43'
•
2ºTEMPO
Boca parece satisfeito com a vitória magra e gasta o tempo pelo meio de campo.
42'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o São Paulo, sem conseguir infiltrar na defesa adversária.
41'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesse momento, mas São Paulo busca mais o ataque do que os mandantes.
40'
•
2ºTEMPO
Villa é acionado pela esquerda de ataque. Arboleda toma a frente e ganha a jogada.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Boca Juniors. Sai Velasco e entra Enner Valencia.
38'
•
2ºTEMPO
Boca Juniors se fecha na defesa. Visitantes não acham espaços.
37'
•
2ºTEMPO
Pancada de fora da área de Velasco. Por cima do gol.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Calleri deixa a partida e entra Ferreira no seu lugar.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no São Paulo. Sai Marcos Antônio e entra Danielzinho.
35'
•
2ºTEMPO
Troca passes no campo de ataque o São Paulo, buscando alguma brecha na defesa adversária.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Boca Juniors. Sai Merentiel e entra Villa.
33'
•
2ºTEMPO
VERMELHO RETIRADO! Após checagem no monitor, cartão vermelho para Domingos Duarte é retirado. Zagueiro português acertou primeiro a bola.
32'
•
2ºTEMPO
VAR! Juiz é chamado pra analisar a jogada no monitor.
31'
•
2ºTEMPO
EXPULSO! Cartão vermelho pra Domingos Duarte por carrinho forte no meio de campo em Paredes.
30'
•
2ºTEMPO
Dorival Júnior, treinador do São Paulo, recebe cartão amarelo por reclamação.
29'
•
2ºTEMPO
São Paulo tenta lentamente chegar ao ataque, mas sofre quando o Boca resolve agredir.
28'
•
2ºTEMPO
UHHH! Velasco arrisca de fora da área e bola passa muito perto do ângulo direito de Rafael.
27'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Calleri por desentendimento com Belmonte antes da pausa. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe do São Paulo no jogo de volta.
26'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar em Buenos Aires.
25'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
24'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
23'
•
2ºTEMPO
Lozano cruza pela direita de ataque. Sabino corta e afasta o perigo.
22'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio manda um balãozinho do meio de campo em direção a área adversária. Calleri desvia de cabeça e Montero faz a defesa.
21'
•
2ºTEMPO
Leonel Flores tenta sair costurando pelo meio de campo, mas acaba desarmado.
20'
•
2ºTEMPO
Jogo fica muito truncado pelo meio de campo.
19'
•
2ºTEMPO
Após bola alçada, Merentiel finaliza de dentro da área brasileira e Rafael defende.
18'
•
2ºTEMPO
Tentativa de tabela na entrada da área do Boca entre Gustavo Santana e Calleri. Melhor para a zaga.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o São Paulo. Sai Luciano e entra Gustavo Santana.
16'
•
2ºTEMPO
QUASE! Domingos Duarte pega sobra dentro da área argentina e finaliza. Montero faz boa defesa e evita o empate.
15'
•
2ºTEMPO
Velasco puxa Artur no meio de campo. Falta marcada.
14'
•
2ºTEMPO
Se mantém inteiro no campo de defesa o time do São Paulo, apostando somente nos contra ataques.
13'
•
2ºTEMPO
Sem tanta pressão após marcar seu gol, Boca Juniors joga mais solto e começa a frequentar mais o campo de ataque.
12'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon desarma tentativa de jogada de ataque de Blanco pela esquerda e vibra na cara do adversário. Princípio de tumulto é gerado, mas logo contornado pela arbitragem.
11'
•
2ºTEMPO
Na tentativa de se reorganizar em campo, São Paulo troca passes no seu campo de defesa.
10'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Boca canta feliz da vida nas arquibancadas da Bombonera.
9'
•
2ºTEMPO
São Paulo fazia uma boa partida defensivamente, mas Merentiel acha o gol e muda completamente a história do jogo.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!! MERENTIEL! Blanco cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Merentiel domina limpando a marcação e bate. Rafael faz uma grande defesa, mas bola volta nos pés do uruguaio, que não perdoa na segunda tentativa. Boca na frente.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!!
7'
•
2ºTEMPO
Após cobrança de escanteio pela esquerda, Di Lollo sobe bem de cabeça, mas manda pra fora.
6'
•
2ºTEMPO
Velasco tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola desvia na marcação e sai em escanteio para o Boca.
5'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o São Paulo, sem nenhum pressa.
4'
•
2ºTEMPO
Iago arranca pela esquerda de ataque, sem nenhum opção de passe. Di Lollo chega junto e trava, jogando para a linha de lado.
3'
•
2ºTEMPO
Paredes tenta abertura com Leonel Flores na direita de ataque. Sabino corte e joga pra lateral.
2'
•
2ºTEMPO
Artur cruza pela direita de ataque. Montero sobe no terceiro andar e fica com ela.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
48'
•
1ºTEMPO
Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos três já dados. Total de quatro.
47'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o goleiro do Tricolor. Partida é retomada.
47'
•
1ºTEMPO
Bola alçada pela esquerda de ataque por Leonel Flores. Rafael e Merentiel disputam pelo alto e goleiro fica sentindo. Equipe médica em campo.
46'
•
1ºTEMPO
Sabino escorrega na saída de jogo, Merentiel rouba, invade a área e chuta prensado. Rafael faz a defesa com facilidade.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Jogada de fundo pela esquerda de ataque de Leonel Flores. Pablo Maia toma a frente e protege até a saída de bola.
43'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Leonel Flores. Muito longe do gol.
42'
•
1ºTEMPO
Belmonte disputa bola com Marcos Antônio pela direita de ataque. Melhor para o jogador do São Paulo, que fica com o tiro de meta.
41'
•
1ºTEMPO
Boca Juniors ensaia uma pressão, mas marcação do Tricolor segue bem postada e não cede espaços.
40'
•
1ºTEMPO
Jogo muito disputado pelo meio de campo.
39'
•
1ºTEMPO
Luciano lança do meio de campo, em direção a Calleri no ataque. Di Lollo afasta de cabeça.
38'
•
1ºTEMPO
Leonel Flores é lançado na esquerda de ataque. Forte demais. Rafael fica com ela.
37'
•
1ºTEMPO
Torcida Xeneize não para um minuto sequer de empurrar a equipe.
36'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Erro na saída de jogo do São Paulo. Blanco recebe e arranca pela esquerda, entra na área e chuta forte. Por cima do gol, assustando Rafael.
35'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar o jogo, Tricolor roda a bola no seu campo de defesa.
34'
•
1ºTEMPO
Velasco recebe de Paredes na entrada da área do São Paulo, gira e bate. Bola sai em escanteio após desviar na defesa.
33'
•
1ºTEMPO
Lozano recebe na direita de ataque e cruza. Marcos Antônio afasta de cabeça.
32'
•
1ºTEMPO
BOA JOGADA! Iago recebe na esquerda de ataque, levanta a cabeça e rola pra Calleri no meio da área adversária. Ele chapa de primeira, mas erra o alvo.
31'
•
1ºTEMPO
Boca Juniors domina as ações da partida nesse momento, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Rafael.
30'
•
1ºTEMPO
Lucas Ramon arranca pela ala direita, fica sem opções de passe e perde a posse de bola.
29'
•
1ºTEMPO
Cobrança de falta direta de Paredes. Longe do gol de Rafael.
28'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio puxa a camisa de Belmonte no meio de campo. Falta marcada.
27'
•
1ºTEMPO
Lançamento na esquerda de ataque pra Leonel Flores. Ele domina mal e Domingos Duarte faz boa cobertura até a saída da bola pela linha de fundo.
26'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar em Buenos Aires.
25'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
24'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
23'
•
1ºTEMPO
Paredes pega sobra e chuta de fora da área. À direita do gol de Rafael, sem nenhum perigo.
22'
•
1ºTEMPO
Velasco chuta de longe. Bola desvia na defesa visitante e sai em escanteio.
21'
•
1ºTEMPO
Tentativa de finta de Leonel Flores pela esquerda de ataque. Lucas Ramon bloqueia e joga pra lateral.
20'
•
1ºTEMPO
Depois de levar um susto, Boca Juniors se lança ao ataque, tentando responder rápido.
19'
•
1ºTEMPO
Pablo Maia agarra Paredes no meio de campo. Falta marcada para o Boca. Jogador do Tricolor reclama de cotovelada no rosto.
18'
•
1ºTEMPO
MONTEEERO! Iago levanta na medida da esquerda de ataque. Luciano finaliza de cabeça no meio da área do Boca e Montero espalma pra escanteio.
17'
•
1ºTEMPO
Leonel Flores tenta jogada pela esquerda de ataque. Lucas Ramon divide com ele e ganha a disputa.
16'
•
1ºTEMPO
Cama de gato de Iago em Lozano no meio de campo. Falta assinalada.
15'
•
1ºTEMPO
São Paulo marca alto e argentinos encontram dificuldades na saída de jogo.
14'
•
1ºTEMPO
Artur cruza pela direita de ataque. Calleri disputa pelo alto com Di Lollo e o zagueiro leva a melhor, ficando com o tiro de meta.
13'
•
1ºTEMPO
Tentativa de arrancada de Lozano pela ala direita. Iago chega junto e comete a falta.
12'
•
1ºTEMPO
Luciano arrisca de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
11'
•
1ºTEMPO
Calleri tenta puxar contra ataque pelo meio de campo. Velasco trava.
10'
•
1ºTEMPO
Belmonte derruba Iago na ponta direita de ataque. Bandeira não aponta a falta, apenas lateral.
9'
•
1ºTEMPO
Time da casa encontra dificuldades em chegar ao campo de ataque com a bola dominada. Tricolor marca bem.
8'
•
1ºTEMPO
Paredes erra passe no meio de campo, Luciano tenta lançar pra Artur no ataque, mas devolve a posse de bola.
7'
•
1ºTEMPO
As duas equipes se estudam e se respeitam demais nesses minutos iniciais de partida.
6'
•
1ºTEMPO
Boca Junior fica com a posse de bola e tenta chegar ao campo de ataque.
5'
•
1ºTEMPO
Luciano é acionado pela ala direita, erra domínio e deixa a bola escapar pela linha lateral.
4'
•
1ºTEMPO
Segue trocando passes pela faixa central de campo o Tricolor.
3'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Boca faz uma bonita festa, como sempre.
2'
•
1ºTEMPO
O São Paulo troca passes lentamente pelo meio de campo, tentando segurar o ímpeto inicial dos donos da casa.
1'
•
1ºTEMPO
O Boca Juniors joga todo de azul. O São Paulo vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Buenos Aires.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Piero Maza (CHI), auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI).
PRÉ-JOGO
São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago; Luciano, Artur e Calleri.
PRÉ-JOGO
Boca Juniors definido por Rodolfo Arruabarrena: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Belmonte; Velasco, Flores e Merentiel.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Ayrton Costa, Malcom Braida e Tomás Aranda, lesionados. Os visitantes não contarão com Bobadilla, Buta, Lucas e Lucca, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado brasileiro, depois de ter passado por enorme instabilidade, as duas vitórias consecutivas no Brasileirão mudaram totalmente o astral. O foco total é trazer um bom resultado para o jogo de volta, em casa.
PRÉ-JOGO
Os argentinos vivem ótimo momento. A equipe não sabe o que é derrota há 10 jogos oficiais e quer manter o ritmo, contando com o apoio massivo dos seus torcedores pra fazer um bom resultado nessa partida de ida.
PRÉ-JOGO
Quem avançar, após os jogos de ida e volta, pegará na semifinal o classificado dos duelos entre Santa Fe e Vasco.
PRÉ-JOGO
Na fase anterior, de oitavas de final, o Xeneize deixou pra trás o Recoleta, com tranquilidade: 3x1 em casa e 4x0 fora. O Tricolor eliminou o Bolívar, empatando fora de casa em 1x1 e vencendo no Morumbi por 3x1.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 20 partidas entre as duas equipes. O Boca Juniors venceu 8, o São Paulo levou a melhor em 7 oportunidades, além de 5 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Alberto José Armando, conhecido como La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Boca Juniors e São Paulo, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.
Rodolfo Arruabarrena
TECNICO
Álvaro Montero
Goleiro
Leandro Lozano
Defesa
Lautaro Di Lollo
Defesa
Ander Herrera
Meio-Campo
Lautaro Blanco
Defesa
Santiago Ascacíbar
Meio-Campo
Leandro Paredes
Meio-Campo
Tomás Belmonte
Meio-Campo
Alan Velasco
Meio-Campo
Leonel Flores
Atacante
Miguel Merentiel
Atacante
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Domingos Duarte
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Sabino
Defesa
Lucas Ramon
Defesa
Pablo Maia
Meio-Campo
Marcos Antônio
Meio-Campo
Iago
Defesa
Luciano
Atacante
Artur
Atacante
Jonathan Calleri
Atacante
Piero Maza (CHI)
ÁRBITRO
Jose Retamal (CHI)
ASSISTENTE
Miguel Rocha (CHI)
ASSISTENTE
Diego Flores (CHI)
QUARTO ÁRBITRO