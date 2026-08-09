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encerrado
La Bombonera Buenos Aires, Argentina
Boca Juniors Boca Juniors
1 × 0
São Paulo São Paulo

Quartas de finalª RODADA • Copa Sul-Americana 2026

Terça-feira, 08/0921h30

Minuto a Minuto: Boca Juniors X São Paulo - 08/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Boca Juniors vence o São Paulo por 1x0 em Buenos Aires. Decisão será no jogo de volta, no Morumbi.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Enner Valencia por falta em Sabino no meio de campo.

bola

48'

2ºTEMPO

André Silva recebe na direita de ataque, tenta passe para o meio e entrega de graça para a defesa adversária.

bola

47'

2ºTEMPO

Iago derruba Paredes no meio de campo. Falta marcada.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pablo Maia vai embora e entra Newton no seu lugar.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Artur e entra André Silva.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

São Paulo assiste o time da casa trocar passes no meio de campo.

bola

43'

2ºTEMPO

Boca parece satisfeito com a vitória magra e gasta o tempo pelo meio de campo.

bola

42'

2ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o São Paulo, sem conseguir infiltrar na defesa adversária.

bola

41'

2ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesse momento, mas São Paulo busca mais o ataque do que os mandantes.

bola

40'

2ºTEMPO

Villa é acionado pela esquerda de ataque. Arboleda toma a frente e ganha a jogada.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Boca Juniors. Sai Velasco e entra Enner Valencia.

bola

38'

2ºTEMPO

Boca Juniors se fecha na defesa. Visitantes não acham espaços.

bola

37'

2ºTEMPO

Pancada de fora da área de Velasco. Por cima do gol.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Calleri deixa a partida e entra Ferreira no seu lugar.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no São Paulo. Sai Marcos Antônio e entra Danielzinho.

bola

35'

2ºTEMPO

Troca passes no campo de ataque o São Paulo, buscando alguma brecha na defesa adversária.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Boca Juniors. Sai Merentiel e entra Villa.

bola

33'

2ºTEMPO

VERMELHO RETIRADO! Após checagem no monitor, cartão vermelho para Domingos Duarte é retirado. Zagueiro português acertou primeiro a bola.

bola

32'

2ºTEMPO

VAR! Juiz é chamado pra analisar a jogada no monitor.

bola

31'

2ºTEMPO

EXPULSO! Cartão vermelho pra Domingos Duarte por carrinho forte no meio de campo em Paredes.

bola

30'

2ºTEMPO

Dorival Júnior, treinador do São Paulo, recebe cartão amarelo por reclamação.

bola

29'

2ºTEMPO

São Paulo tenta lentamente chegar ao ataque, mas sofre quando o Boca resolve agredir.

bola

28'

2ºTEMPO

UHHH! Velasco arrisca de fora da área e bola passa muito perto do ângulo direito de Rafael.

amarelo

27'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Calleri por desentendimento com Belmonte antes da pausa. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe do São Paulo no jogo de volta.

bola

26'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar em Buenos Aires.

bola

25'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

24'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

23'

2ºTEMPO

Lozano cruza pela direita de ataque. Sabino corta e afasta o perigo.

bola

22'

2ºTEMPO

Marcos Antônio manda um balãozinho do meio de campo em direção a área adversária. Calleri desvia de cabeça e Montero faz a defesa.

bola

21'

2ºTEMPO

Leonel Flores tenta sair costurando pelo meio de campo, mas acaba desarmado.

bola

20'

2ºTEMPO

Jogo fica muito truncado pelo meio de campo.

bola

19'

2ºTEMPO

Após bola alçada, Merentiel finaliza de dentro da área brasileira e Rafael defende.

bola

18'

2ºTEMPO

Tentativa de tabela na entrada da área do Boca entre Gustavo Santana e Calleri. Melhor para a zaga.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o São Paulo. Sai Luciano e entra Gustavo Santana.

bola

16'

2ºTEMPO

QUASE! Domingos Duarte pega sobra dentro da área argentina e finaliza. Montero faz boa defesa e evita o empate.

bola

15'

2ºTEMPO

Velasco puxa Artur no meio de campo. Falta marcada.

bola

14'

2ºTEMPO

Se mantém inteiro no campo de defesa o time do São Paulo, apostando somente nos contra ataques.

bola

13'

2ºTEMPO

Sem tanta pressão após marcar seu gol, Boca Juniors joga mais solto e começa a frequentar mais o campo de ataque.

bola

12'

2ºTEMPO

Lucas Ramon desarma tentativa de jogada de ataque de Blanco pela esquerda e vibra na cara do adversário. Princípio de tumulto é gerado, mas logo contornado pela arbitragem.

bola

11'

2ºTEMPO

Na tentativa de se reorganizar em campo, São Paulo troca passes no seu campo de defesa.

bola

10'

2ºTEMPO

Torcedor do Boca canta feliz da vida nas arquibancadas da Bombonera.

bola

9'

2ºTEMPO

São Paulo fazia uma boa partida defensivamente, mas Merentiel acha o gol e muda completamente a história do jogo.

gol

8'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!! MERENTIEL! Blanco cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Merentiel domina limpando a marcação e bate. Rafael faz uma grande defesa, mas bola volta nos pés do uruguaio, que não perdoa na segunda tentativa. Boca na frente.

bola

8'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BOCA JUNIORS!!!

bola

7'

2ºTEMPO

Após cobrança de escanteio pela esquerda, Di Lollo sobe bem de cabeça, mas manda pra fora.

bola

6'

2ºTEMPO

Velasco tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola desvia na marcação e sai em escanteio para o Boca.

bola

5'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o São Paulo, sem nenhum pressa.

bola

4'

2ºTEMPO

Iago arranca pela esquerda de ataque, sem nenhum opção de passe. Di Lollo chega junto e trava, jogando para a linha de lado.

bola

3'

2ºTEMPO

Paredes tenta abertura com Leonel Flores na direita de ataque. Sabino corte e joga pra lateral.

bola

2'

2ºTEMPO

Artur cruza pela direita de ataque. Montero sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

48'

1ºTEMPO

Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos três já dados. Total de quatro.

bola

47'

1ºTEMPO

Tudo certo com o goleiro do Tricolor. Partida é retomada.

bola

47'

1ºTEMPO

Bola alçada pela esquerda de ataque por Leonel Flores. Rafael e Merentiel disputam pelo alto e goleiro fica sentindo. Equipe médica em campo.

bola

46'

1ºTEMPO

Sabino escorrega na saída de jogo, Merentiel rouba, invade a área e chuta prensado. Rafael faz a defesa com facilidade.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Jogada de fundo pela esquerda de ataque de Leonel Flores. Pablo Maia toma a frente e protege até a saída de bola.

bola

43'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Leonel Flores. Muito longe do gol.

bola

42'

1ºTEMPO

Belmonte disputa bola com Marcos Antônio pela direita de ataque. Melhor para o jogador do São Paulo, que fica com o tiro de meta.

bola

41'

1ºTEMPO

Boca Juniors ensaia uma pressão, mas marcação do Tricolor segue bem postada e não cede espaços.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogo muito disputado pelo meio de campo.

bola

39'

1ºTEMPO

Luciano lança do meio de campo, em direção a Calleri no ataque. Di Lollo afasta de cabeça.

bola

38'

1ºTEMPO

Leonel Flores é lançado na esquerda de ataque. Forte demais. Rafael fica com ela.

bola

37'

1ºTEMPO

Torcida Xeneize não para um minuto sequer de empurrar a equipe.

bola

36'

1ºTEMPO

PRA FORA! Erro na saída de jogo do São Paulo. Blanco recebe e arranca pela esquerda, entra na área e chuta forte. Por cima do gol, assustando Rafael.

bola

35'

1ºTEMPO

Na tentativa de esfriar o jogo, Tricolor roda a bola no seu campo de defesa.

bola

34'

1ºTEMPO

Velasco recebe de Paredes na entrada da área do São Paulo, gira e bate. Bola sai em escanteio após desviar na defesa.

bola

33'

1ºTEMPO

Lozano recebe na direita de ataque e cruza. Marcos Antônio afasta de cabeça.

bola

32'

1ºTEMPO

BOA JOGADA! Iago recebe na esquerda de ataque, levanta a cabeça e rola pra Calleri no meio da área adversária. Ele chapa de primeira, mas erra o alvo.

bola

31'

1ºTEMPO

Boca Juniors domina as ações da partida nesse momento, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Rafael.

bola

30'

1ºTEMPO

Lucas Ramon arranca pela ala direita, fica sem opções de passe e perde a posse de bola.

bola

29'

1ºTEMPO

Cobrança de falta direta de Paredes. Longe do gol de Rafael.

bola

28'

1ºTEMPO

Marcos Antônio puxa a camisa de Belmonte no meio de campo. Falta marcada.

bola

27'

1ºTEMPO

Lançamento na esquerda de ataque pra Leonel Flores. Ele domina mal e Domingos Duarte faz boa cobertura até a saída da bola pela linha de fundo.

bola

26'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar em Buenos Aires.

bola

25'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

24'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

23'

1ºTEMPO

Paredes pega sobra e chuta de fora da área. À direita do gol de Rafael, sem nenhum perigo.

bola

22'

1ºTEMPO

Velasco chuta de longe. Bola desvia na defesa visitante e sai em escanteio.

bola

21'

1ºTEMPO

Tentativa de finta de Leonel Flores pela esquerda de ataque. Lucas Ramon bloqueia e joga pra lateral.

bola

20'

1ºTEMPO

Depois de levar um susto, Boca Juniors se lança ao ataque, tentando responder rápido.

bola

19'

1ºTEMPO

Pablo Maia agarra Paredes no meio de campo. Falta marcada para o Boca. Jogador do Tricolor reclama de cotovelada no rosto.

bola

18'

1ºTEMPO

MONTEEERO! Iago levanta na medida da esquerda de ataque. Luciano finaliza de cabeça no meio da área do Boca e Montero espalma pra escanteio.

bola

17'

1ºTEMPO

Leonel Flores tenta jogada pela esquerda de ataque. Lucas Ramon divide com ele e ganha a disputa.

bola

16'

1ºTEMPO

Cama de gato de Iago em Lozano no meio de campo. Falta assinalada.

bola

15'

1ºTEMPO

São Paulo marca alto e argentinos encontram dificuldades na saída de jogo.

bola

14'

1ºTEMPO

Artur cruza pela direita de ataque. Calleri disputa pelo alto com Di Lollo e o zagueiro leva a melhor, ficando com o tiro de meta.

bola

13'

1ºTEMPO

Tentativa de arrancada de Lozano pela ala direita. Iago chega junto e comete a falta.

bola

12'

1ºTEMPO

Luciano arrisca de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

11'

1ºTEMPO

Calleri tenta puxar contra ataque pelo meio de campo. Velasco trava.

bola

10'

1ºTEMPO

Belmonte derruba Iago na ponta direita de ataque. Bandeira não aponta a falta, apenas lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Time da casa encontra dificuldades em chegar ao campo de ataque com a bola dominada. Tricolor marca bem.

bola

8'

1ºTEMPO

Paredes erra passe no meio de campo, Luciano tenta lançar pra Artur no ataque, mas devolve a posse de bola.

bola

7'

1ºTEMPO

As duas equipes se estudam e se respeitam demais nesses minutos iniciais de partida.

bola

6'

1ºTEMPO

Boca Junior fica com a posse de bola e tenta chegar ao campo de ataque.

bola

5'

1ºTEMPO

Luciano é acionado pela ala direita, erra domínio e deixa a bola escapar pela linha lateral.

bola

4'

1ºTEMPO

Segue trocando passes pela faixa central de campo o Tricolor.

bola

3'

1ºTEMPO

Torcedor do Boca faz uma bonita festa, como sempre.

bola

2'

1ºTEMPO

O São Paulo troca passes lentamente pelo meio de campo, tentando segurar o ímpeto inicial dos donos da casa.

bola

1'

1ºTEMPO

O Boca Juniors joga todo de azul. O São Paulo vem a campo todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Buenos Aires.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Piero Maza (CHI), auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Iago; Luciano, Artur e Calleri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boca Juniors definido por Rodolfo Arruabarrena: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Paredes e Belmonte; Velasco, Flores e Merentiel.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Ayrton Costa, Malcom Braida e Tomás Aranda, lesionados. Os visitantes não contarão com Bobadilla, Buta, Lucas e Lucca, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado brasileiro, depois de ter passado por enorme instabilidade, as duas vitórias consecutivas no Brasileirão mudaram totalmente o astral. O foco total é trazer um bom resultado para o jogo de volta, em casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os argentinos vivem ótimo momento. A equipe não sabe o que é derrota há 10 jogos oficiais e quer manter o ritmo, contando com o apoio massivo dos seus torcedores pra fazer um bom resultado nessa partida de ida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem avançar, após os jogos de ida e volta, pegará na semifinal o classificado dos duelos entre Santa Fe e Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na fase anterior, de oitavas de final, o Xeneize deixou pra trás o Recoleta, com tranquilidade: 3x1 em casa e 4x0 fora. O Tricolor eliminou o Bolívar, empatando fora de casa em 1x1 e vencendo no Morumbi por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 20 partidas entre as duas equipes. O Boca Juniors venceu 8, o São Paulo levou a melhor em 7 oportunidades, além de 5 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Alberto José Armando, conhecido como La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Boca Juniors e São Paulo, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.

Boca Juniors BOC

  • Rodolfo Arruabarrena

    TECNICO

  • Álvaro Montero

    Goleiro

  • Leandro Lozano

    Defesa

  • Lautaro Di Lollo

    Defesa

  • Ander Herrera

    Meio-Campo

  • Lautaro Blanco

    Defesa

  • Santiago Ascacíbar

    Meio-Campo

  • Leandro Paredes

    Meio-Campo

  • Tomás Belmonte

    Meio-Campo

  • Alan Velasco

    Meio-Campo

  • Leonel Flores

    Atacante

  • Miguel Merentiel

    Atacante

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Domingos Duarte

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Sabino

    Defesa

  • Lucas Ramon

    Defesa

  • Pablo Maia

    Meio-Campo

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • Iago

    Defesa

  • Luciano

    Atacante

  • Artur

    Atacante

  • Jonathan Calleri

    Atacante

  • Piero Maza (CHI)

    ÁRBITRO

  • Jose Retamal (CHI)

    ASSISTENTE

  • Miguel Rocha (CHI)

    ASSISTENTE

  • Diego Flores (CHI)

    QUARTO ÁRBITRO

Boca Juniors BOC
São Paulo SPA

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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