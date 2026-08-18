Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Terça-feira, 18/08•19h
Minuto a Minuto: Ind. Rivadavia X Fluminense - 18/08/2026
-32'
•
PÊNALTIS
ENCERRADO! Jogo Concluido
13'
•
PÊNALTIS
ENCERRADO! O Fluminense bate o Ind. Rivadavia nos pênaltis e está nas quartas de final da Libertadores!
12'
•
PÊNALTIS
FÁÁBIO! Atencio bate de canhota no meio do gol e o goleiro deixa o braço para classificar o Fluminense!
11'
•
PÊNALTIS
GOL DO FLUMINENSE! Guga bate no canto direito e vence Bolcato.
10'
•
PÊNALTIS
GOL DO IND. RIVADAVIA! Arce acerta chute no canto direito deslocando Fábio.
9'
•
PÊNALTIS
GOL DO FLUMINENSE! Martinelli acerta o cantinho esquerdo.
8'
•
PÊNALTIS
GOL DO IND. RIVADAVIA! Salas bate rasteiro e vence Fábio.
7'
•
PÊNALTIS
GOL DO FLUMINENSE! Hércules chapa no canto direito.
6'
•
PÊNALTIS
FÁBIO! Florentín bate no canto esquerdo e o goleiro vai buscar!
5'
•
PÊNALTIS
GOL DO FLUMINENSE! Renê desloca com a canhota.
4'
•
PÊNALTIS
GOL DO IND. RIVADAVIA! Villalba marca deslocando Fábio.
3'
•
PÊNALTIS
FORA! Lucho por cima.
2'
•
PÊNALTIS
GOL DO IND. RIVADAVIA! Fernández empata no canto esquerdo.
1'
•
PÊNALTIS
GOL DO FLUMINENSE! Thiago Silva abre o placar.
0'
•
PÊNALTIS
Vamos para os pênaltis. Fluminense bate primeiro.
56'
•
2ºTEMPO
Tem vermelho para um auxiliar técnico do Flu após o apito final.
55'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! A vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.
54'
•
2ºTEMPO
INCRÍÍÍVEL!!! Hércules solta bomba de fora da área, Bolcato espalma para frente, Serna desarma Vigo e bate por cima. Cara a cara!
53'
•
2ºTEMPO
Salas tenta cruzamento da ponta esquerda, ela desvia na defesa e Fábio segura firme.
52'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Elordi entra Villalba.
51'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO IND. RIVADAVIA!!! Arce bate forte de pé direito deslocando Fábio e empata!
51'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO IND. RIVADAVIA!!!
50'
•
2ºTEMPO
Arce ajeita a bola na marca da cal com um bolo de jogadores ao redor.
49'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA O RIVADAVIA! Penalidade no toque de braço de Ignácio na finalização de Sabato.
48'
•
2ºTEMPO
VAR! Andres Rojas revisando o lance no monitor.
47'
•
2ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine chama o árbitro para rever o toque de braço no monitor.
46'
•
2ºTEMPO
OPA! Salas cruza por baixo da ponta esquerda para o meio, Sabato finaliza, ela pega no braço de Ignácio e sai. árbitro aponta apenas escanteio.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Rivadavia vive dos chuveirinhos; Fluminense bem postado na defesa.
43'
•
2ºTEMPO
Salas bate escanteio da esquerda no meio da área, Studer cabeceia fraco e Fábio defende.
42'
•
2ºTEMPO
Elordi tenta dominar girando na entrada da área e cai pedindo falta de Ignácio. Nada.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vigo no lugar de Bonifacio.
40'
•
2ºTEMPO
Salas bate rasteiro da entrada da área pela esquerda e acerta a defesa.
39'
•
2ºTEMPO
Fluminense inteiro na sua área defensiva.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Atencio no lugar de Bucca.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Rivadavia: sai Bottari, entra Sabato.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Millán entra na vaga de Soteldo.
36'
•
2ºTEMPO
Torcedor argentino sobe o volume.
35'
•
2ºTEMPO
Rivadavia no ataque só nas bolas alçadas.
34'
•
2ºTEMPO
Serna recebe na ponta esquerda, chuta sem muita força e Bolcato defende no centro da meta.
33'
•
2ºTEMPO
Lucho sofre falta na intermediária defensiva e ganha tempo caído.
32'
•
2ºTEMPO
O Fluminense abre o placar mesmo com um a menos.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Hércules lança do círculo central para meia esquerda nas costas da defesa, Serna sai na cara do gol e finaliza no cantinho de Bolcato!
31'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
30'
•
2ºTEMPO
Salas força lançamento para direita da área, Bucca salta mas não chega. Tiro de meta.
29'
•
2ºTEMPO
Fábio e Bolcato quase não trabalharam até aqui.
28'
•
2ºTEMPO
O técnico Alfredo Berti ainda não mexeu na sua equipe.
27'
•
2ºTEMPO
UUHH! Lucho ganha jogada de Studer perto do meio campo, bate de cobertura do meio da rua e manda por cima.
26'
•
2ºTEMPO
Elordi recebe enfiada no fundo da área pela esquerda, domina com dificuldade e não consegue o cruzamento. Tiro de meta.
25'
•
2ºTEMPO
Rivadavia toca no ataque em busca de espaços.
24'
•
2ºTEMPO
Recomeça o jogo.
23'
•
2ºTEMPO
Parada para reidratação.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Lucho Acosta no lugar de Ganso.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Fluminense: sai Hulk, entra Serna.
20'
•
2ºTEMPO
Hulk bate falta da meia esquerda alçando na segunda trave e Costa sobe para cortar de cabeça.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Arce chega atrasado de carrinho para cima de Renê e também fica pendurado.
18'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Flu.
17'
•
2ºTEMPO
Rivadavia já fica mais com a bola nos últimos minutos.
16'
•
2ºTEMPO
Salas tenta o cruzamento da ponta esquerda, ela pega em Guga e sai.
15'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Soteldo reclama do cartão e também recebe amarelo.
14'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hulk chega atrasado na dividida de meio campo e recebe amarelo.
14'
•
2ºTEMPO
Salas bate falta da ponta esquerda para segunda trave e Ignácio tira de cabeça.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CHUVEIRO MAIS CEDO! Fernández carrega pela ponta esquerda e acaba tocado por trás por Canobbio. Segundo amarelo e vermelho para o camisa 17 do Flu.
12'
•
2ºTEMPO
Arce é o artilheiro desta Libertadores com oito gols.
11'
•
2ºTEMPO
Salas cruza muito forte da ala esquerda e ela se perde em lateral do outro lado.
10'
•
2ºTEMPO
Torcedor argentino sobe o volume nas arquibancadas.
9'
•
2ºTEMPO
Elordi recebe com espaço na esquerda da área e serve Arce no meio. O camisa 9 bate mascado de canhota e Fábio defende com tranquilidade.
8'
•
2ºTEMPO
Hulk bate falta da meia direita com muita força e Bolcato fica com ela.
7'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bucca derruba Hulk e recebe amarelo.
6'
•
2ºTEMPO
Fluminense segue com mais posse de bola mas sem conseguir ser agudo.
5'
•
2ºTEMPO
Salas prende bola na meia esquerda e acaba desarmado por Guga.
4'
•
2ºTEMPO
Empate leva decisão para pênaltis.
3'
•
2ºTEMPO
Martinelli experimenta chute da meia central e carimba Studer.
2'
•
2ºTEMPO
Quem passar deste confronto encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.
1'
•
2ºTEMPO
Os times voltam sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
46'
•
1ºTEMPO
Bonifácio cruza da ponta direita para área, Elordi desvia de cabeça, ela pega em Ignácio e sai com perigo.
44'
•
1ºTEMPO
Vamos até 48.
42'
•
1ºTEMPO
Rivadavia tenta aumentar a pressão ofensiva nos minutos finais.
40'
•
1ºTEMPO
Martinelli fecha por dentro da área e impede cruzamento da esquerda.
38'
•
1ºTEMPO
Jogo muito truncado em sem chances claras.
36'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Canobbio amarelado por falta dura.
34'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Hulk bate escanteio da esquerda na marca penal, Thiago Silva aparece sozinho chapando com a destra, ela pega em Canobbio e sai.
33'
•
1ºTEMPO
Guga fecha bem os espaços pela direita da defesa e impede cruzamento de Salas.
31'
•
1ºTEMPO
Fernández cruza da ponta direita para pequena área e Thiago Silva abre o compasso para cortar.
30'
•
1ºTEMPO
Ganso usa o braço para proteger e acerta o rosto de Bottari. Falta.
29'
•
1ºTEMPO
Hulk cai no meio campo na disputa com Bottari, mas o árbitro manda seguir.
28'
•
1ºTEMPO
Recomeça o jogo.
27'
•
1ºTEMPO
Pausa para reidratação.
26'
•
1ºTEMPO
Arce abre do bico esquerdo da área para dentro, bate com a destra, ela pega em Bonifácio e sai. Impedimento.
25'
•
1ºTEMPO
Ganso bate falta da meia direita com a canhota e acerta a barreira.
24'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Studer não consegue cortar enfiada de Ganso para Canobbio e derruba o ponta uruguaio. Falta perigosa.
23'
•
1ºTEMPO
Canobbio tenta passe da meia direita para entrada da área, mas deixa de graça com Costa.
22'
•
1ºTEMPO
Rivadavia se fecha com linhas baixas.
21'
•
1ºTEMPO
Flu roda a bola de lado no meio campo.
20'
•
1ºTEMPO
Hulk é acionado na saída de contra-ataque pelo meio, tenta o drible curto e acaba desarmado pela defesa. Renê passava livre por dentro.
19'
•
1ºTEMPO
Salas domina girando na ponta esquerda, cruza de canhota e Hércules manda para fora.
18'
•
1ºTEMPO
Fluminense tem mais posse de bola mas sem conseguir levar perigo.
17'
•
1ºTEMPO
Guga recebe aberto na lateral direita, tenta passe na entrada da área mas joga nas costas de Hércules.
16'
•
1ºTEMPO
Fernández bate muito forte ao tentar o cruzamento da ponta direita e joga direto para fora.
15'
•
1ºTEMPO
Ganso domina na intermediária pela esquerda e erra passe curto para Soteldo.
14'
•
1ºTEMPO
Perde e ganha entre as intermediárias nos últimos minutos.
13'
•
1ºTEMPO
Clima quente dentro de campo entre os jogadores. A bola rola muito pouco.
12'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hércules recebe amarelo por matar contra-ataque com falta em Fernández.
11'
•
1ºTEMPO
Já tem confusão entre Ganso e Bucca na área com jogo parado.
10'
•
1ºTEMPO
Guga recebe de Canobbio na linha de fundo pela direita, tenta cruzamento mas Bucca trava.
9'
•
1ºTEMPO
Empate leva decisão para pênaltis.
8'
•
1ºTEMPO
Hulk bate falta da meia esquerda por baixo e Bolcato segura firme no centro da meta.
7'
•
1ºTEMPO
Salas recebe passe entre linhas na meia central, bate de canhota de longe e manda por cima.
6'
•
1ºTEMPO
Quem passar deste confronto encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.
5'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Elordi na linha de fundo pela esquerda, mas a ela sai antes do cruzamento.
4'
•
1ºTEMPO
Fluminense roda a bola com calma no meio campo.
3'
•
1ºTEMPO
Torcedor argentino faz barulho nas arquibancadas.
2'
•
1ºTEMPO
O gramado é um tapete em Mendoza.
1'
•
1ºTEMPO
Ind. Rivadavia inteiro de azul escuro, Fluminense veste branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no estádio Malvinas Argentinas!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Rivadavia está invicto até aqui nesta Libertadores.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! O Fluminense soma 20 jogos contra equipes argentinas na história da Libertadores, com dez vitórias, seis empates e sete derrotas.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Andres Rojas, da Colômbia. Os assistentes serão os compatriotas David Fuentes e Miguel Roldan.
PRÉ-JOGO
Este será o quarto confronto entre as duas equipes nesta Libertadores e o Tricolor Carioca ainda não venceu: dois empates e uma derrota.
PRÉ-JOGO
O Fluminense chega embalado sob o comando do interino Marcão após vencer o Palmeiras, de virada, no último sábado pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
SITUAÇÃO DO DUELO! Na partida de ida os times ficaram no empate sem gols e agora quem vencer fica com a vaga nas quartas. Nova igualdade por qualquer placar leva decisão para pênaltis.
PRÉ-JOGO
Noite fria com 13°C em Mendoza.
PRÉ-JOGO
Boa noite! A partir das 19h, acompanhe todas as emoções de Ind. Rivadavia x Fluminense pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Vale vaga!
Alfredo Berti
TECNICO
Nicolás Bolcato
Goleiro
Ezequiel Bonifacio
Defesa
Leonard Costa
Defesa
Sheyko Studer
Defesa
Juan Elordi
Defesa
Tomás Bottari
Meio-Campo
José Florentín
Meio-Campo
Leonel Bucca
Meio-Campo
Matías Fernández
Meio-Campo
Maximiliano Salas
Atacante
Alex Arce
Atacante
Marcão
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Ignácio
Defesa
Thiago Silva
Defesa
Renê
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Ganso
Meio-Campo
Agustín Canobbio
Atacante
Yeferson Soteldo
Atacante
Hulk
Atacante
Andres Rojas (COL)
ÁRBITRO
David Fuentes (COL)
ASSISTENTE
Miguel Roldan (COL)
ASSISTENTE