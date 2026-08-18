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encerrado
Malvinas Argentinas Mendoza, Argentina
Ind. Rivadavia Ind. Rivadavia
1 4 × 5 1
Fluminense Fluminense

Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Terça-feira, 18/0819h

Minuto a Minuto: Ind. Rivadavia X Fluminense - 18/08/2026

fim

-32'

PÊNALTIS

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

13'

PÊNALTIS

ENCERRADO!
O Fluminense bate o Ind. Rivadavia nos pênaltis e está nas quartas de final da Libertadores!

bola_nogoal

12'

PÊNALTIS

FÁÁBIO! Atencio bate de canhota no meio do gol e o goleiro deixa o braço para classificar o Fluminense!

bola_goal

11'

PÊNALTIS

GOL DO FLUMINENSE! Guga bate no canto direito e vence Bolcato.

bola_goal

10'

PÊNALTIS

GOL DO IND. RIVADAVIA! Arce acerta chute no canto direito deslocando Fábio.

bola_goal

9'

PÊNALTIS

GOL DO FLUMINENSE! Martinelli acerta o cantinho esquerdo.

bola_goal

8'

PÊNALTIS

GOL DO IND. RIVADAVIA! Salas bate rasteiro e vence Fábio.

bola_goal

7'

PÊNALTIS

GOL DO FLUMINENSE! Hércules chapa no canto direito.

bola_nogoal

6'

PÊNALTIS

FÁBIO! Florentín bate no canto esquerdo e o goleiro vai buscar!

bola_goal

5'

PÊNALTIS

GOL DO FLUMINENSE! Renê desloca com a canhota.

bola_goal

4'

PÊNALTIS

GOL DO IND. RIVADAVIA! Villalba marca deslocando Fábio.

bola_nogoal

3'

PÊNALTIS

FORA! Lucho por cima.

bola_goal

2'

PÊNALTIS

GOL DO IND. RIVADAVIA! Fernández empata no canto esquerdo.

bola_goal

1'

PÊNALTIS

GOL DO FLUMINENSE! Thiago Silva abre o placar.

inicio

0'

PÊNALTIS

Vamos para os pênaltis. Fluminense bate primeiro.

bola

56'

2ºTEMPO

Tem vermelho para um auxiliar técnico do Flu após o apito final.

fim

55'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! A vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

bola

54'

2ºTEMPO

INCRÍÍÍVEL!!! Hércules solta bomba de fora da área, Bolcato espalma para frente, Serna desarma Vigo e bate por cima. Cara a cara!

bola

53'

2ºTEMPO

Salas tenta cruzamento da ponta esquerda, ela desvia na defesa e Fábio segura firme.

substituicao

52'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Elordi entra Villalba.

bola_goal

51'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO IND. RIVADAVIA!!! Arce bate forte de pé direito deslocando Fábio e empata!

bola

51'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO IND. RIVADAVIA!!!

bola

50'

2ºTEMPO

Arce ajeita a bola na marca da cal com um bolo de jogadores ao redor.

bola

49'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA O RIVADAVIA! Penalidade no toque de braço de Ignácio na finalização de Sabato.

bola

48'

2ºTEMPO

VAR! Andres Rojas revisando o lance no monitor.

bola

47'

2ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine chama o árbitro para rever o toque de braço no monitor.

bola

46'

2ºTEMPO

OPA! Salas cruza por baixo da ponta esquerda para o meio, Sabato finaliza, ela pega no braço de Ignácio e sai. árbitro aponta apenas escanteio.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Rivadavia vive dos chuveirinhos; Fluminense bem postado na defesa.

bola

43'

2ºTEMPO

Salas bate escanteio da esquerda no meio da área, Studer cabeceia fraco e Fábio defende.

bola

42'

2ºTEMPO

Elordi tenta dominar girando na entrada da área e cai pedindo falta de Ignácio. Nada.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vigo no lugar de Bonifacio.

bola

40'

2ºTEMPO

Salas bate rasteiro da entrada da área pela esquerda e acerta a defesa.

bola

39'

2ºTEMPO

Fluminense inteiro na sua área defensiva.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Atencio no lugar de Bucca.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Rivadavia: sai Bottari, entra Sabato.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Millán entra na vaga de Soteldo.

bola

36'

2ºTEMPO

Torcedor argentino sobe o volume.

bola

35'

2ºTEMPO

Rivadavia no ataque só nas bolas alçadas.

bola

34'

2ºTEMPO

Serna recebe na ponta esquerda, chuta sem muita força e Bolcato defende no centro da meta.

bola

33'

2ºTEMPO

Lucho sofre falta na intermediária defensiva e ganha tempo caído.

bola

32'

2ºTEMPO

O Fluminense abre o placar mesmo com um a menos.

gol

31'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Hércules lança do círculo central para meia esquerda nas costas da defesa, Serna sai na cara do gol e finaliza no cantinho de Bolcato!

bola

31'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

30'

2ºTEMPO

Salas força lançamento para direita da área, Bucca salta mas não chega. Tiro de meta.

bola

29'

2ºTEMPO

Fábio e Bolcato quase não trabalharam até aqui.

bola

28'

2ºTEMPO

O técnico Alfredo Berti ainda não mexeu na sua equipe.

bola

27'

2ºTEMPO

UUHH! Lucho ganha jogada de Studer perto do meio campo, bate de cobertura do meio da rua e manda por cima.

bola

26'

2ºTEMPO

Elordi recebe enfiada no fundo da área pela esquerda, domina com dificuldade e não consegue o cruzamento. Tiro de meta.

bola

25'

2ºTEMPO

Rivadavia toca no ataque em busca de espaços.

bola

24'

2ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

23'

2ºTEMPO

Parada para reidratação.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Lucho Acosta no lugar de Ganso.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Fluminense: sai Hulk, entra Serna.

bola

20'

2ºTEMPO

Hulk bate falta da meia esquerda alçando na segunda trave e Costa sobe para cortar de cabeça.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Arce chega atrasado de carrinho para cima de Renê e também fica pendurado.

bola

18'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Flu.

bola

17'

2ºTEMPO

Rivadavia já fica mais com a bola nos últimos minutos.

bola

16'

2ºTEMPO

Salas tenta o cruzamento da ponta esquerda, ela pega em Guga e sai.

amarelo

15'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Soteldo reclama do cartão e também recebe amarelo.

amarelo

14'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hulk chega atrasado na dividida de meio campo e recebe amarelo.

bola

14'

2ºTEMPO

Salas bate falta da ponta esquerda para segunda trave e Ignácio tira de cabeça.

vermelho

13'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CHUVEIRO MAIS CEDO! Fernández carrega pela ponta esquerda e acaba tocado por trás por Canobbio. Segundo amarelo e vermelho para o camisa 17 do Flu.

bola

12'

2ºTEMPO

Arce é o artilheiro desta Libertadores com oito gols.

bola

11'

2ºTEMPO

Salas cruza muito forte da ala esquerda e ela se perde em lateral do outro lado.

bola

10'

2ºTEMPO

Torcedor argentino sobe o volume nas arquibancadas.

bola

9'

2ºTEMPO

Elordi recebe com espaço na esquerda da área e serve Arce no meio. O camisa 9 bate mascado de canhota e Fábio defende com tranquilidade.

bola

8'

2ºTEMPO

Hulk bate falta da meia direita com muita força e Bolcato fica com ela.

amarelo

7'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bucca derruba Hulk e recebe amarelo.

bola

6'

2ºTEMPO

Fluminense segue com mais posse de bola mas sem conseguir ser agudo.

bola

5'

2ºTEMPO

Salas prende bola na meia esquerda e acaba desarmado por Guga.

bola

4'

2ºTEMPO

Empate leva decisão para pênaltis.

bola

3'

2ºTEMPO

Martinelli experimenta chute da meia central e carimba Studer.

bola

2'

2ºTEMPO

Quem passar deste confronto encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.

bola

1'

2ºTEMPO

Os times voltam sem alterações.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

46'

1ºTEMPO

Bonifácio cruza da ponta direita para área, Elordi desvia de cabeça, ela pega em Ignácio e sai com perigo.

bola

44'

1ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

42'

1ºTEMPO

Rivadavia tenta aumentar a pressão ofensiva nos minutos finais.

bola

40'

1ºTEMPO

Martinelli fecha por dentro da área e impede cruzamento da esquerda.

bola

38'

1ºTEMPO

Jogo muito truncado em sem chances claras.

amarelo

36'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Canobbio amarelado por falta dura.

bola

34'

1ºTEMPO

UUHH!!! Hulk bate escanteio da esquerda na marca penal, Thiago Silva aparece sozinho chapando com a destra, ela pega em Canobbio e sai.

bola

33'

1ºTEMPO

Guga fecha bem os espaços pela direita da defesa e impede cruzamento de Salas.

bola

31'

1ºTEMPO

Fernández cruza da ponta direita para pequena área e Thiago Silva abre o compasso para cortar.

bola

30'

1ºTEMPO

Ganso usa o braço para proteger e acerta o rosto de Bottari. Falta.

bola

29'

1ºTEMPO

Hulk cai no meio campo na disputa com Bottari, mas o árbitro manda seguir.

bola

28'

1ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

27'

1ºTEMPO

Pausa para reidratação.

bola

26'

1ºTEMPO

Arce abre do bico esquerdo da área para dentro, bate com a destra, ela pega em Bonifácio e sai. Impedimento.

bola

25'

1ºTEMPO

Ganso bate falta da meia direita com a canhota e acerta a barreira.

amarelo

24'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Studer não consegue cortar enfiada de Ganso para Canobbio e derruba o ponta uruguaio. Falta perigosa.

bola

23'

1ºTEMPO

Canobbio tenta passe da meia direita para entrada da área, mas deixa de graça com Costa.

bola

22'

1ºTEMPO

Rivadavia se fecha com linhas baixas.

bola

21'

1ºTEMPO

Flu roda a bola de lado no meio campo.

bola

20'

1ºTEMPO

Hulk é acionado na saída de contra-ataque pelo meio, tenta o drible curto e acaba desarmado pela defesa. Renê passava livre por dentro.

bola

19'

1ºTEMPO

Salas domina girando na ponta esquerda, cruza de canhota e Hércules manda para fora.

bola

18'

1ºTEMPO

Fluminense tem mais posse de bola mas sem conseguir levar perigo.

bola

17'

1ºTEMPO

Guga recebe aberto na lateral direita, tenta passe na entrada da área mas joga nas costas de Hércules.

bola

16'

1ºTEMPO

Fernández bate muito forte ao tentar o cruzamento da ponta direita e joga direto para fora.

bola

15'

1ºTEMPO

Ganso domina na intermediária pela esquerda e erra passe curto para Soteldo.

bola

14'

1ºTEMPO

Perde e ganha entre as intermediárias nos últimos minutos.

bola

13'

1ºTEMPO

Clima quente dentro de campo entre os jogadores. A bola rola muito pouco.

amarelo

12'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hércules recebe amarelo por matar contra-ataque com falta em Fernández.

bola

11'

1ºTEMPO

Já tem confusão entre Ganso e Bucca na área com jogo parado.

bola

10'

1ºTEMPO

Guga recebe de Canobbio na linha de fundo pela direita, tenta cruzamento mas Bucca trava.

bola

9'

1ºTEMPO

Empate leva decisão para pênaltis.

bola

8'

1ºTEMPO

Hulk bate falta da meia esquerda por baixo e Bolcato segura firme no centro da meta.

bola

7'

1ºTEMPO

Salas recebe passe entre linhas na meia central, bate de canhota de longe e manda por cima.

bola

6'

1ºTEMPO

Quem passar deste confronto encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.

bola

5'

1ºTEMPO

Bola longa para Elordi na linha de fundo pela esquerda, mas a ela sai antes do cruzamento.

bola

4'

1ºTEMPO

Fluminense roda a bola com calma no meio campo.

bola

3'

1ºTEMPO

Torcedor argentino faz barulho nas arquibancadas.

bola

2'

1ºTEMPO

O gramado é um tapete em Mendoza.

bola

1'

1ºTEMPO

Ind. Rivadavia inteiro de azul escuro, Fluminense veste branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no estádio Malvinas Argentinas!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Rivadavia está invicto até aqui nesta Libertadores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! O Fluminense soma 20 jogos contra equipes argentinas na história da Libertadores, com dez vitórias, seis empates e sete derrotas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Andres Rojas, da Colômbia. Os assistentes serão os compatriotas David Fuentes e Miguel Roldan.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Este será o quarto confronto entre as duas equipes nesta Libertadores e o Tricolor Carioca ainda não venceu: dois empates e uma derrota.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Fluminense chega embalado sob o comando do interino Marcão após vencer o Palmeiras, de virada, no último sábado pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SITUAÇÃO DO DUELO! Na partida de ida os times ficaram no empate sem gols e agora quem vencer fica com a vaga nas quartas. Nova igualdade por qualquer placar leva decisão para pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Noite fria com 13°C em Mendoza.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! A partir das 19h, acompanhe todas as emoções de Ind. Rivadavia x Fluminense pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Vale vaga!

Ind. Rivadavia IRI

  • Alfredo Berti

    TECNICO

  • Nicolás Bolcato

    Goleiro

  • Ezequiel Bonifacio

    Defesa

  • Leonard Costa

    Defesa

  • Sheyko Studer

    Defesa

  • Juan Elordi

    Defesa

  • Tomás Bottari

    Meio-Campo

  • José Florentín

    Meio-Campo

  • Leonel Bucca

    Meio-Campo

  • Matías Fernández

    Meio-Campo

  • Maximiliano Salas

    Atacante

  • Alex Arce

    Atacante

Fluminense FLU

  • Marcão

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Guga

    Defesa

  • Ignácio

    Defesa

  • Thiago Silva

    Defesa

  • Renê

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • Hércules

    Meio-Campo

  • Ganso

    Meio-Campo

  • Agustín Canobbio

    Atacante

  • Yeferson Soteldo

    Atacante

  • Hulk

    Atacante

  • Andres Rojas (COL)

    ÁRBITRO

  • David Fuentes (COL)

    ASSISTENTE

  • Miguel Roldan (COL)

    ASSISTENTE

Ind. Rivadavia IRI
Fluminense FLU

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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