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encerrado
Coliseo de Victoria Victoria, Argentina
Platense Platense
2 × 1
Fluminense Fluminense

Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Terça-feira, 15/0919h

Minuto a Minuto: Platense X Fluminense - 15/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Fluminense segura o agregado de 3x2 na Argentina e está na semifinal da Libertadores.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Gauto por falta no meio campo.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Hulk, entra Castillo.

substituicao

48'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arana na vaga de Hércules.

substituicao

48'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Canobbio, entra Otávio.

bola

47'

2ºTEMPO

Hércules recebe de Canobbio na frente da área, limpa abrindo e chuta colocado para fora.

bola

47'

2ºTEMPO

Palermo incentiva sua equipe a todo momento.

bola

46'

2ºTEMPO

Renê fecha bem na cobertura perto da entrada da área e intercepta.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Hulk é acionado no mano com o zagueiro, prende e acaba desarmado na cobertura de Saborido.

bola

43'

2ºTEMPO

Zapiola recebe de Retamar no fundo da área pela direita, cruza curto e Millán corta.

bola

42'

2ºTEMPO

Marcão pede calma ao time e que segure a bola.

bola

41'

2ºTEMPO

No fim de semana pelo Brasileirão o Fluminense encara o Corinthians.

bola

40'

2ºTEMPO

Sul-Americana - em andamento: Vasco 2x0 Santa Fé (ida 0x0).

bola

39'

2ºTEMPO

Platense vem para o abafa nos minutos finais.

bola

38'

2ºTEMPO

Lagos bate forte de pé direito de fora da área e manda por cima.

bola

37'

2ºTEMPO

FÁÁÁBIO!!! Goleiro brasileiro salva de forma incrível no meio do gol o cabeceio de Sepúlveda e o rebote de Mendía.

bola

36'

2ºTEMPO

NA ZAGA! Sepúlveda ajeita de cabeça para trás, Zapiola chega batendo de canhota e carimba Thiago Silva.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Gauto no lugar de Mainero.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Ganso, entra Lucho.

bola

33'

2ºTEMPO

UUHH! Canobbio cruza da esquerda para o fundo da área pela direita, Hulk chega um pouco atrasado e chapa por cima.

bola

33'

2ºTEMPO

Fluminense sofre menos neste segundo tempo, mas fica pouco com a bola no ataque.

bola

32'

2ºTEMPO

Ganso parece estar sentindo.

bola

31'

2ºTEMPO

Hulk domina de costas marcado, gira no meio campo e sofre falta de Mendía.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Merlini, entra Zapiola.

bola

29'

2ºTEMPO

Ímpeto ofensivo do Platense diminuiu após o gol de Canobbio.

bola

28'

2ºTEMPO

Hulk tenta gol de cobertura, mas o bandeira já marcava impedimento.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Serna entra o Flu, sai Soteldo.

bola

26'

2ºTEMPO

Canobbio faz bonita finta na ponta esquerda para cima de Barrios, invade a área mas perde na cobertura de Vázquez.

bola

25'

2ºTEMPO

Marcão chama Serna no aquecimento.

bola

24'

2ºTEMPO

Recomeça.

bola

23'

2ºTEMPO

Pausa para reidratação.

bola

22'

2ºTEMPO

Mainero cruza da direita para segunda trave, Retamar ajeita de cabeça e Thiago Silva alivia.

bola

21'

2ºTEMPO

Este resultado classifica o Fluminense.

bola

20'

2ºTEMPO

Jogo truncado e muito picotado após o gol do Fluminense.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ganso chega chutando Sepúlveda com força e recebe amarelo.

bola

18'

2ºTEMPO

Saborido tenta bote por dentro e comete falta em Canobbio.

bola

17'

2ºTEMPO

Renê força lançamento da defesa para o ataque, mas joga no vazio.

amarelo

15'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Lagos por falta em Soteldo.

bola

14'

2ºTEMPO

Advertência verbal para Guga e Vázquez.

bola

13'

2ºTEMPO

Balde de água fria no torcedor do Platense.

bola

12'

2ºTEMPO

Festa tricolor no setor dos visitantes.

gol

11'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Canobbio intercepta passe na intermediária defensiva e se manda. Hulk estica para esquerda com o uruguaio na área que corta para dentro e chuta no canto oposto!

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!

bola

10'

2ºTEMPO

Este resultado leva decisão para disputa de pênaltis.

bola

9'

2ºTEMPO

Fluminense segue sem conseguir segurar um pouco a bola no ataque.

bola

8'

2ºTEMPO

Barrios fecha bem na cobertura pela esquerda da defesa corta passe para Soteldo.

bola

7'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Sepúlveda domina sobra pela direita, cruza rasteiro forte, Millán fura a rebatida de canhota mas Guga alivia.

bola

6'

2ºTEMPO

Torcedor da Platense canta sem parar nas arquibancadas.

bola

5'

2ºTEMPO

Mainero pega torto ao tentar cruzamento da ponta direita e manda direto pela linha de fundo.

bola

4'

2ºTEMPO

Canobbio atropela Ferreira na ponta esquerda do ataque com falta marcada.

bola

3'

2ºTEMPO

Canobbio domina cercado por três na intermediária defensiva e sofre falta.

bola

2'

2ºTEMPO

Mainero é acionado com espaço na direita, cruza por baixo e Millán rebate.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem trocas no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo e placar agregado igualado.

gol

47'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PLATENSE!!! Mainero é acionado na ponta direita e cruza forte para segunda trave. Sepúlveda cabeceia nas costas de Thiago Silva e manda no alto para ampliar!

bola

47'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PLATENSE!!!

bola

46'

1ºTEMPO

Mainero cobra escanteio da direita na pequena área, Retamar fecha sem marcação mas não consegue o cabeceio.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

44'

1ºTEMPO

Soteldo bate falta sem dar altura e ela pega na defesa.

bola

43'

1ºTEMPO

Canobbio carrega na diagonal pela esquerda do ataque, coloca entre as pernas de Vázquez e sofre falta.

bola

42'

1ºTEMPO

Fluminense ainda não conseguiu finalizar certo contra a meta de Cozzani.

bola

41'

1ºTEMPO

Sul-Americana - em andamento: Vasco 1x0 Santa Fé (ida 0x0).

bola

40'

1ºTEMPO

Mainero cai entre dois na ponta direita, mas o árbitro manda seguir.

bola

39'

1ºTEMPO

UUHH! Retamar experimenta chute colocado da meia esquerda com a destra e quase acerta o ângulo de Fábio.

bola

38'

1ºTEMPO

Canobbio acelera a descida pela esquerda, Saborido se recupera e consegue mandar pela linha de lado.

bola

37'

1ºTEMPO

Este resultado classifica o Fluminense no agregado de 2x1.

bola

36'

1ºTEMPO

Soteldo cruza da ponta esquerda para área, mas Hulk não chega na primeira trave.

bola

35'

1ºTEMPO

Hulk vai no corpo de Vázquez para ajudar na área defensiva e deixa com Fábio.

bola

34'

1ºTEMPO

Sobe o volume o torcedor do Platense.

bola

33'

1ºTEMPO

Hércules fica com a sobra de bola na meia direita, bate com a destra de primeira e manda muito por cima.

bola

32'

1ºTEMPO

Segundo gol de Mainero nesta Libertadores.

bola

31'

1ºTEMPO

Fluminense joga muito atrás e vai sofrendo para marcar pela esquerda da defesa.

bola

30'

1ºTEMPO

Festa argentina em Victoria.

gol

29'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PLATENSE!!! Mainero tenta tabela já dentro da área pela direita, Millán corta parcialmente e ela sobra limpa nos pés do camisa 7. Mainero bate rasante, ela desvia no meio do caminho e mata Fábio!

bola

29'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PLATENSE!!!

bola

28'

1ºTEMPO

Mainero tenta passe com Merlini na meia direita, mas ela passa e fica com Hércules.

bola

27'

1ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

26'

1ºTEMPO

Pausa para reidratação.

bola

25'

1ºTEMPO

FÁÁÁBIO!!! Escanteio cobrado da direita para o meio da área e Vázquez cabeceia sozinho para baixo. Linda defesa do goleiro do Flu no canto esquerdo!

bola

24'

1ºTEMPO

Canobbio cruza do fundo da área pela direita na pequena área e Vázquez corta.

bola

23'

1ºTEMPO

Platense roda a bola em busca de espaços.

bola

22'

1ºTEMPO

POR CIMA!!! Millán se aventura no campo de ataque pela esquerda, recebe de Soteldo no fundo e cruza por baixo para entrada da área. Ganso chapa de primeira com a canhota mas erra o alvo.

bola

21'

1ºTEMPO

Hulk encara marcação de Lagos na área e cai sozinho. Platense sai jogando.

bola

20'

1ºTEMPO

FÁBIO! Boa troca de passes do Platense pela direita, Saborido finaliza de canhota de fora da área e o goleiro desvia junto ao travessão.

bola

19'

1ºTEMPO

Sul-Americana - em andamento: Vasco 0x0 Santa Fé (ida 0x0).

bola

18'

1ºTEMPO

FORA! Retamar domina rebatida da defesa na frente da área, mata no peito finaliza com a destra à direita da meta.

bola

17'

1ºTEMPO

Soteldo recebe na ponta esquerda, tenta drible curto e acaba desarmado por Saborido.

bola

16'

1ºTEMPO

Retamar pega muito errado na bola ao tentar pegar de primeira na área e manda para cima. Coisa feia.

bola

15'

1ºTEMPO

Placar agregado: Platense 0x2 Fluminense.

bola

14'

1ºTEMPO

Vermelho no lance anterior não seria exagero nenhum. Fica no lucro o zagueiro Vázquez.

amarelo

13'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Vázquez chega com sola da chuteira muito alto na lateral e acerta a coxa de Hulk. Amarelo.

bola

12'

1ºTEMPO

Bola longa buscando Hulk na meia direita, mas ela explode nas costas de Mendía.

amarelo

11'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Millán erra o bote perto do meio campo e já recebe amarelo.

bola

10'

1ºTEMPO

Passe muito forte pela esquerda do ataque e Retamar não chega. Arremesso.

bola

9'

1ºTEMPO

Canta alto o torcedor da casa.

bola

8'

1ºTEMPO

Flu toca na defesa e tenta ficar um pouco com a bola.

bola

7'

1ºTEMPO

Retamar leva bola para linha de fundo pela direita, cruza fechado e Fábio encaixa.

bola

6'

1ºTEMPO

Ferreira não consegue pegar em cheio na bola pela meia direita e manda ao lado da meta de Fábio.

bola

5'

1ºTEMPO

Hércules perde a bola ao tentar o lance perto do meio campo e comete falta na sequência.

bola

4'

1ºTEMPO

Platense começa o jogo com linhas altas para pressionar o Fluminense.

bola

3'

1ºTEMPO

Retamar tenta cruzamento da esquerda e fica travado por Guga.

bola

2'

1ºTEMPO

Vázquez lança para entrada da área e Millán corta de cabeça.

bola

1'

1ºTEMPO

Platense inteiro de preto, Fluminense todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Coliseo de Victoria!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bonita festa do torcedor argentino.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O classificado daqui encara na semifinal quem passar de LDU x Palmeiras.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

FLUMINENSE (Marcão): Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

PLATENSE (Martín Palermo): Cozzani; Lagos, Vázquez, Mendía e Saborido; Ferreira, Barrios, Mainero e Merlini; Retamar e Sepúlveda.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Cristian Garay (CHI). Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Flu poupou quase todos os titulares no fim de semana pelo Brasileirão e perdeu para o Atlético-MG por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Platense não vive um bom momento na temporada já que não vence há quatro jogos contando Libertadores e Campeonato Argentino.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os termômetros marcam 14°C em Victoria, província de Buenos Aires.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na partida de ida o Flu venceu por 2x0 no Maracanã e pode até perder por um gol de diferença que fica com a vaga na semifinal. Platense precisa de dois ou mais gols para seguir viva na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! DECISÃO NA LIBERTADORES! Acompanhe os lances de Platense x Fluminense pelo jogo de volta das quartas de final. A bola rola às 19h!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando início da partida.

Platense PLA

  • Martín Palermo

    TECNICO

  • Juan Cozzani

    Goleiro

  • Agustín Lagos

    Defesa

  • Ignacio Vázquez

    Defesa

  • Mateo Mendía

    Defesa

  • Juan Saborido

    Defesa

  • Pablo Ferreira

    Meio-Campo

  • Martín Barrios

    Meio-Campo

  • Guido Mainero

    Atacante

  • Bautista Merlini

    Atacante

  • Nicolás Retamar

    Atacante

  • Bruno Sepúlveda

    Atacante

Fluminense FLU

  • Marcão

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Guga

    Defesa

  • Thiago Silva

    Defesa

  • Julián Millán

    Defesa

  • Renê

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • Hércules

    Meio-Campo

  • Ganso

    Meio-Campo

  • Agustín Canobbio

    Atacante

  • Yeferson Soteldo

    Atacante

  • Hulk

    Atacante

  • Cristian Garay (CHI)

    ÁRBITRO

  • Claudio Urrutia (CHI)

    ASSISTENTE

  • Carlos Poblete (CHI)

    ASSISTENTE

Platense PLA
Fluminense FLU

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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