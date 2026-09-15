Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Terça-feira, 15/09•19h
Minuto a Minuto: Platense X Fluminense - 15/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Fluminense segura o agregado de 3x2 na Argentina e está na semifinal da Libertadores.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Gauto por falta no meio campo.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Hulk, entra Castillo.
48'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arana na vaga de Hércules.
48'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Canobbio, entra Otávio.
47'
•
2ºTEMPO
Hércules recebe de Canobbio na frente da área, limpa abrindo e chuta colocado para fora.
47'
•
2ºTEMPO
Palermo incentiva sua equipe a todo momento.
46'
•
2ºTEMPO
Renê fecha bem na cobertura perto da entrada da área e intercepta.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Hulk é acionado no mano com o zagueiro, prende e acaba desarmado na cobertura de Saborido.
43'
•
2ºTEMPO
Zapiola recebe de Retamar no fundo da área pela direita, cruza curto e Millán corta.
42'
•
2ºTEMPO
Marcão pede calma ao time e que segure a bola.
41'
•
2ºTEMPO
No fim de semana pelo Brasileirão o Fluminense encara o Corinthians.
40'
•
2ºTEMPO
Sul-Americana - em andamento: Vasco 2x0 Santa Fé (ida 0x0).
39'
•
2ºTEMPO
Platense vem para o abafa nos minutos finais.
38'
•
2ºTEMPO
Lagos bate forte de pé direito de fora da área e manda por cima.
37'
•
2ºTEMPO
FÁÁÁBIO!!! Goleiro brasileiro salva de forma incrível no meio do gol o cabeceio de Sepúlveda e o rebote de Mendía.
36'
•
2ºTEMPO
NA ZAGA! Sepúlveda ajeita de cabeça para trás, Zapiola chega batendo de canhota e carimba Thiago Silva.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Gauto no lugar de Mainero.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Ganso, entra Lucho.
33'
•
2ºTEMPO
UUHH! Canobbio cruza da esquerda para o fundo da área pela direita, Hulk chega um pouco atrasado e chapa por cima.
33'
•
2ºTEMPO
Fluminense sofre menos neste segundo tempo, mas fica pouco com a bola no ataque.
32'
•
2ºTEMPO
Ganso parece estar sentindo.
31'
•
2ºTEMPO
Hulk domina de costas marcado, gira no meio campo e sofre falta de Mendía.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Merlini, entra Zapiola.
29'
•
2ºTEMPO
Ímpeto ofensivo do Platense diminuiu após o gol de Canobbio.
28'
•
2ºTEMPO
Hulk tenta gol de cobertura, mas o bandeira já marcava impedimento.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Serna entra o Flu, sai Soteldo.
26'
•
2ºTEMPO
Canobbio faz bonita finta na ponta esquerda para cima de Barrios, invade a área mas perde na cobertura de Vázquez.
25'
•
2ºTEMPO
Marcão chama Serna no aquecimento.
24'
•
2ºTEMPO
Recomeça.
23'
•
2ºTEMPO
Pausa para reidratação.
22'
•
2ºTEMPO
Mainero cruza da direita para segunda trave, Retamar ajeita de cabeça e Thiago Silva alivia.
21'
•
2ºTEMPO
Este resultado classifica o Fluminense.
20'
•
2ºTEMPO
Jogo truncado e muito picotado após o gol do Fluminense.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ganso chega chutando Sepúlveda com força e recebe amarelo.
18'
•
2ºTEMPO
Saborido tenta bote por dentro e comete falta em Canobbio.
17'
•
2ºTEMPO
Renê força lançamento da defesa para o ataque, mas joga no vazio.
15'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Lagos por falta em Soteldo.
14'
•
2ºTEMPO
Advertência verbal para Guga e Vázquez.
13'
•
2ºTEMPO
Balde de água fria no torcedor do Platense.
12'
•
2ºTEMPO
Festa tricolor no setor dos visitantes.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLUMINENSE!!! Canobbio intercepta passe na intermediária defensiva e se manda. Hulk estica para esquerda com o uruguaio na área que corta para dentro e chuta no canto oposto!
11'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLUMINENSE!!!
10'
•
2ºTEMPO
Este resultado leva decisão para disputa de pênaltis.
9'
•
2ºTEMPO
Fluminense segue sem conseguir segurar um pouco a bola no ataque.
8'
•
2ºTEMPO
Barrios fecha bem na cobertura pela esquerda da defesa corta passe para Soteldo.
7'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Sepúlveda domina sobra pela direita, cruza rasteiro forte, Millán fura a rebatida de canhota mas Guga alivia.
6'
•
2ºTEMPO
Torcedor da Platense canta sem parar nas arquibancadas.
5'
•
2ºTEMPO
Mainero pega torto ao tentar cruzamento da ponta direita e manda direto pela linha de fundo.
4'
•
2ºTEMPO
Canobbio atropela Ferreira na ponta esquerda do ataque com falta marcada.
3'
•
2ºTEMPO
Canobbio domina cercado por três na intermediária defensiva e sofre falta.
2'
•
2ºTEMPO
Mainero é acionado com espaço na direita, cruza por baixo e Millán rebate.
1'
•
2ºTEMPO
Sem trocas no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo e placar agregado igualado.
47'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PLATENSE!!! Mainero é acionado na ponta direita e cruza forte para segunda trave. Sepúlveda cabeceia nas costas de Thiago Silva e manda no alto para ampliar!
47'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO PLATENSE!!!
46'
•
1ºTEMPO
Mainero cobra escanteio da direita na pequena área, Retamar fecha sem marcação mas não consegue o cabeceio.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 48.
44'
•
1ºTEMPO
Soteldo bate falta sem dar altura e ela pega na defesa.
43'
•
1ºTEMPO
Canobbio carrega na diagonal pela esquerda do ataque, coloca entre as pernas de Vázquez e sofre falta.
42'
•
1ºTEMPO
Fluminense ainda não conseguiu finalizar certo contra a meta de Cozzani.
41'
•
1ºTEMPO
Sul-Americana - em andamento: Vasco 1x0 Santa Fé (ida 0x0).
40'
•
1ºTEMPO
Mainero cai entre dois na ponta direita, mas o árbitro manda seguir.
39'
•
1ºTEMPO
UUHH! Retamar experimenta chute colocado da meia esquerda com a destra e quase acerta o ângulo de Fábio.
38'
•
1ºTEMPO
Canobbio acelera a descida pela esquerda, Saborido se recupera e consegue mandar pela linha de lado.
37'
•
1ºTEMPO
Este resultado classifica o Fluminense no agregado de 2x1.
36'
•
1ºTEMPO
Soteldo cruza da ponta esquerda para área, mas Hulk não chega na primeira trave.
35'
•
1ºTEMPO
Hulk vai no corpo de Vázquez para ajudar na área defensiva e deixa com Fábio.
34'
•
1ºTEMPO
Sobe o volume o torcedor do Platense.
33'
•
1ºTEMPO
Hércules fica com a sobra de bola na meia direita, bate com a destra de primeira e manda muito por cima.
32'
•
1ºTEMPO
Segundo gol de Mainero nesta Libertadores.
31'
•
1ºTEMPO
Fluminense joga muito atrás e vai sofrendo para marcar pela esquerda da defesa.
30'
•
1ºTEMPO
Festa argentina em Victoria.
29'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PLATENSE!!! Mainero tenta tabela já dentro da área pela direita, Millán corta parcialmente e ela sobra limpa nos pés do camisa 7. Mainero bate rasante, ela desvia no meio do caminho e mata Fábio!
29'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO PLATENSE!!!
28'
•
1ºTEMPO
Mainero tenta passe com Merlini na meia direita, mas ela passa e fica com Hércules.
27'
•
1ºTEMPO
Recomeça o jogo.
26'
•
1ºTEMPO
Pausa para reidratação.
25'
•
1ºTEMPO
FÁÁÁBIO!!! Escanteio cobrado da direita para o meio da área e Vázquez cabeceia sozinho para baixo. Linda defesa do goleiro do Flu no canto esquerdo!
24'
•
1ºTEMPO
Canobbio cruza do fundo da área pela direita na pequena área e Vázquez corta.
23'
•
1ºTEMPO
Platense roda a bola em busca de espaços.
22'
•
1ºTEMPO
POR CIMA!!! Millán se aventura no campo de ataque pela esquerda, recebe de Soteldo no fundo e cruza por baixo para entrada da área. Ganso chapa de primeira com a canhota mas erra o alvo.
21'
•
1ºTEMPO
Hulk encara marcação de Lagos na área e cai sozinho. Platense sai jogando.
20'
•
1ºTEMPO
FÁBIO! Boa troca de passes do Platense pela direita, Saborido finaliza de canhota de fora da área e o goleiro desvia junto ao travessão.
19'
•
1ºTEMPO
Sul-Americana - em andamento: Vasco 0x0 Santa Fé (ida 0x0).
18'
•
1ºTEMPO
FORA! Retamar domina rebatida da defesa na frente da área, mata no peito finaliza com a destra à direita da meta.
17'
•
1ºTEMPO
Soteldo recebe na ponta esquerda, tenta drible curto e acaba desarmado por Saborido.
16'
•
1ºTEMPO
Retamar pega muito errado na bola ao tentar pegar de primeira na área e manda para cima. Coisa feia.
15'
•
1ºTEMPO
Placar agregado: Platense 0x2 Fluminense.
14'
•
1ºTEMPO
Vermelho no lance anterior não seria exagero nenhum. Fica no lucro o zagueiro Vázquez.
13'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Vázquez chega com sola da chuteira muito alto na lateral e acerta a coxa de Hulk. Amarelo.
12'
•
1ºTEMPO
Bola longa buscando Hulk na meia direita, mas ela explode nas costas de Mendía.
11'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Millán erra o bote perto do meio campo e já recebe amarelo.
10'
•
1ºTEMPO
Passe muito forte pela esquerda do ataque e Retamar não chega. Arremesso.
9'
•
1ºTEMPO
Canta alto o torcedor da casa.
8'
•
1ºTEMPO
Flu toca na defesa e tenta ficar um pouco com a bola.
7'
•
1ºTEMPO
Retamar leva bola para linha de fundo pela direita, cruza fechado e Fábio encaixa.
6'
•
1ºTEMPO
Ferreira não consegue pegar em cheio na bola pela meia direita e manda ao lado da meta de Fábio.
5'
•
1ºTEMPO
Hércules perde a bola ao tentar o lance perto do meio campo e comete falta na sequência.
4'
•
1ºTEMPO
Platense começa o jogo com linhas altas para pressionar o Fluminense.
3'
•
1ºTEMPO
Retamar tenta cruzamento da esquerda e fica travado por Guga.
2'
•
1ºTEMPO
Vázquez lança para entrada da área e Millán corta de cabeça.
1'
•
1ºTEMPO
Platense inteiro de preto, Fluminense todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Coliseo de Victoria!
PRÉ-JOGO
Bonita festa do torcedor argentino.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
O classificado daqui encara na semifinal quem passar de LDU x Palmeiras.
PRÉ-JOGO
FLUMINENSE (Marcão): Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.
PRÉ-JOGO
PLATENSE (Martín Palermo): Cozzani; Lagos, Vázquez, Mendía e Saborido; Ferreira, Barrios, Mainero e Merlini; Retamar e Sepúlveda.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Cristian Garay (CHI). Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI).
PRÉ-JOGO
O Flu poupou quase todos os titulares no fim de semana pelo Brasileirão e perdeu para o Atlético-MG por 3x1.
PRÉ-JOGO
Platense não vive um bom momento na temporada já que não vence há quatro jogos contando Libertadores e Campeonato Argentino.
PRÉ-JOGO
Os termômetros marcam 14°C em Victoria, província de Buenos Aires.
PRÉ-JOGO
Na partida de ida o Flu venceu por 2x0 no Maracanã e pode até perder por um gol de diferença que fica com a vaga na semifinal. Platense precisa de dois ou mais gols para seguir viva na competição.
PRÉ-JOGO
Boa noite! DECISÃO NA LIBERTADORES! Acompanhe os lances de Platense x Fluminense pelo jogo de volta das quartas de final. A bola rola às 19h!
PRÉ-JOGO
Aguardando início da partida.
Martín Palermo
TECNICO
Juan Cozzani
Goleiro
Agustín Lagos
Defesa
Ignacio Vázquez
Defesa
Mateo Mendía
Defesa
Juan Saborido
Defesa
Pablo Ferreira
Meio-Campo
Martín Barrios
Meio-Campo
Guido Mainero
Atacante
Bautista Merlini
Atacante
Nicolás Retamar
Atacante
Bruno Sepúlveda
Atacante
Marcão
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Thiago Silva
Defesa
Julián Millán
Defesa
Renê
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Ganso
Meio-Campo
Agustín Canobbio
Atacante
Yeferson Soteldo
Atacante
Hulk
Atacante
Cristian Garay (CHI)
ÁRBITRO
Claudio Urrutia (CHI)
ASSISTENTE
Carlos Poblete (CHI)
ASSISTENTE