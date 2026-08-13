Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Quinta-feira, 13/08•21h30
Minuto a Minuto: Rosario Central X Corinthians - 13/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Termina o jogo no Gigante de Arroyito, o Corinthians segura o empate fora de casa e decide a vaga na Neo Química Arena.
52'
•
2ºTEMPO
Di María domina com categoria pela direita e cruza para a área, mas Matheuzinho se estica e corta para escanteio.
51'
•
2ºTEMPO
Di María cobra o escanteio fechado, mas Hugo Souza se posiciona bem e segura firme a bola.
50'
•
2ºTEMPO
Carrillo acompanha bem pela direita e consegue cortar o cruzamento, mandando para escanteio.
50'
•
2ºTEMPO
O árbitro indica mais dois minutos de acréscimo para o fim da partida.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Corinthians. Sai Breno Bidon entra André Ramalho.
48'
•
2ºTEMPO
Breno Bidon sente dores e recebe atendimento no gramado. Enquanto isso, André Ramalho já está pronto para entrar se necessário.
47'
•
2ºTEMPO
Ibarra tenta o lançamento longo pela esquerda, mas não encontra companheiros. O Corinthians respira com o tiro de meta e alivia a pressão.
46'
•
2ºTEMPO
O Rosario se lança com todos os jogadores ao ataque, pressionando em busca do gol que pode garantir a vitória.
46'
•
2ºTEMPO
UUUHH! QUASE! Matheus Bidu tenta jogada ousada dentro da área, mas perde a bola para Marco Ruben, que finaliza cruzado e quase abre o placar.
45'
•
2ºTEMPO
+6 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
PARA FORA! Di María solta a bomba de fora da área, mas a bola sobe demais e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Timão.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Corinthians. Sai Kaio César entra Lingard.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Sández da lugar a Alan Rodríguez no time argentino.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Rosario Central promove duas substituições. Copetti é trocado por Marco Ruben.
41'
•
2ºTEMPO
Sández levanta bola na primeira trave, mas Raniele se antecipa e afasta o perigo da pequena área.
40'
•
2ºTEMPO
NADA! Sem pênalti! O VAR não detecta falta de Raniele e a partida segue.
39'
•
2ºTEMPO
O Rosario reclama de um possível pênalti por toque de mão de Raniele. O árbitro aguarda a checagem do VAR.
38'
•
2ºTEMPO
Pressão máxima! O Rosario força novo escanteio contra o Timão.
37'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! HUGO SOUZA! Di María aproveita a sobra na área, solta a bomba de canhota e Hugo Souza faz grande defesa, mandando para escanteio.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Corinthians. Sai Rodrigo Garro entra André Carrillo.
34'
•
2ºTEMPO
Di María levanta a bola na área, mas a defesa do Corinthians se posiciona bem e afasta o perigo.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! Allan comete falta no meio-campo, recebe o segundo cartão amarelo e acaba expulso da partida.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Emanuel Coronel da lugar a Elías Verón no time argentino.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Rosario Central promove duas substituições. Giovanni Cantizano é trocado por Tomás Badaloni.
30'
•
2ºTEMPO
Até o momento, o Rosario finalizou duas vezes no gol contra apenas uma do Corinthians.
29'
•
2ºTEMPO
Boa trama dos brasileiros pela direita! Mas Raniele falha no último passe e devolve para o Rosario.
28'
•
2ºTEMPO
Ávila tenta inverter o jogo para Di María, mas coloca muita força no passe e a bola sai pela linha lateral.
27'
•
2ºTEMPO
Campaz busca Di María em toque rápido, mas Gustavo Henrique sobe firme e corta de cabeça.
26'
•
2ºTEMPO
A tensão vai aumentando e o Rosario sabe que é importante levar alguma vantagem para o jogo de volta na Neo Química Arena.
25'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! POR CIMA! Di María recebe lançamento nas costas da defesa, ajeita para o meio e cruza na medida para Campaz. O colombiano testa firme, mas a bola passa por cima, raspando o travessão.
24'
•
2ºTEMPO
A partida é reiniciada e os jogadores do Corinthians iniciam o aquecimento. O Timão ainda não mexeu.
23'
•
2ºTEMPO
Diniz percebe a lentidão na saída e cobra de Allan mais movimentação durante pausa, pedindo que a bola rode em vez de ficar presa.
22'
•
2ºTEMPO
O árbitro interrompe a partida para a pausa de hidratação.
21'
•
2ºTEMPO
Hugo Souza denuncia ofensas racistas vindas da arquibancada. O árbitro aciona o protocolo antirracismo e interrompe a partida.
20'
•
2ºTEMPO
Erro grosseiro! Hugo Souza repõe mal e entrega lateral. O Timão não consegue ficar com a bola.
19'
•
2ºTEMPO
O árbitro sinaliza apenas a falta a favor do Corinthians. A partida continua.
18'
•
2ºTEMPO
MAIS CONFUSÃO! Allan sofre empurrão de Ávila, reclama e inicia discussão. O clima esquenta e jogadores de ambos os lados se envolvem em empurrões na lateral.
17'
•
2ºTEMPO
UUUHH! HUGO SOUZA! Di María cobra a falta com efeito, a bola chega na segunda trave para Ávila, que solta a bomba. Hugo Souza defende e evita o gol.
16'
•
2ºTEMPO
PERIGO! Campaz recebe pela esquerda, supera a marcação de Kaio César e Matheuzinho, mas é derrubado na entrada da área. Falta perigosa para o Rosario.
15'
•
2ºTEMPO
PARA FORA! Hugo Souza lança longo, Pedro Raul desvia de cabeça e Kaio César invade a área, mas finaliza por cima.
14'
•
2ºTEMPO
Di María recebe pela direita, supera Breno Bidon e cruza na medida para Sández. O atacante se estica, mas não consegue alcançar.
13'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Cantizano avança pela direita, supera Bidu e cruza para o meio da área. A bola passa sem que ninguém do Rosario complete.
12'
•
2ºTEMPO
Campaz aparece livre pela direita, chega à linha de fundo e cruza à meia altura. A defesa corintiana corta e cede escanteio.
11'
•
2ºTEMPO
A bola volta a rolar, o Rosario Central recupera rapidamente a posse e acelera em direção ao ataque.
10'
•
2ºTEMPO
Preocupação no Timão! Bidu sente o tornozelo esquerdo após falta e pede atendimento.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Coronel acertar a sola da chuteira em Matheus Bidu e recebe cartão amarelo.
8'
•
2ºTEMPO
Campaz recebe pela esquerda, passa por Matheuzinho e cruza. A bola atravessa a área sem ninguém para concluir.
7'
•
2ºTEMPO
O Corinthians busca a saída de bola, mas Pedro Raul erra o passe no meio e o Rosario arma contra-ataque.
6'
•
2ºTEMPO
Ávila solta a bomba na cobrança de falta, mas a bola sobe demais e não leva perigo ao gol corintiano.
5'
•
2ºTEMPO
Di María sofre falta de Bidu no setor intermediário. O Rosario tem chance de levantar a bola na área.
4'
•
2ºTEMPO
Kaio César recupera a bola na defesa, tenta acelerar o ataque e é derrubado em mais uma falta.
3'
•
2ºTEMPO
Di María acha Campaz nas costas da defesa, mas Raniele chega rápido e evita o gol. Novo escanteio para o Rosario.
2'
•
2ºTEMPO
Rosario pressiona! Após rodar a bola na frente da área, o time cruza e Gustavo Henrique manda para escanteio.
1'
•
2ºTEMPO
O Corinthians inicia a jogada com a posse e trabalha a bola no meio de campo, buscando espaço para avançar.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Rosario Central. Sai Pizarro e entra Navarro.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
50'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Allan também é amarelado por falta e participação na confusão.
49'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheuzinho é amarelado por falta e confusão.
49'
•
1ºTEMPO
CLIMA ESQUENTA! Após uma sequência de faltas, jogadores de Rosario e Corinthians discutem no meio de campo e a confusão resulta em empurrões.
48'
•
1ºTEMPO
Campaz cobra escanteio aberto na segunda trave, Ovando sobe de cabeça, mas a bola passa por cima. Tiro de meta para o Corinthians.
47'
•
1ºTEMPO
Di María inverte a jogada para Campaz, mas Matheuzinho aparece bem e corta de cabeça para escanteio.
46'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Enzo Copetti comete falta dura em Bidon e é amarelado.
45'
•
1ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Gastón Ávila comete falta em Garro e a posse é do time brasileiro.
43'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Breno Bidon comete falta por trás em Di María e recebe cartão amarelo.
42'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! NO TRAVESSÃO! Matheuzinho cruza forte, Bidu cabeceia sem ângulo e a bola explode no travessão duas vezes antes de sair pela linha de fundo.
41'
•
1ºTEMPO
Kaio César sofre mais uma falta e o Corinthians ganha oportunidade de bola parada no ataque.
40'
•
1ºTEMPO
O Corinthians trabalha a bola no setor defensivo e busca avançar suas linhas para ganhar terreno.
39'
•
1ºTEMPO
Di María cobra escanteio fechado na primeira trave, a defesa corintiana corta e o rebote fica com o Rosario.
38'
•
1ºTEMPO
NADA! O árbitro revisa o lance no VAR, mas decide não marcar o pênalti. O resultado é escanteio para o Rosario.
37'
•
1ºTEMPO
VAI NO MONITOR! O árbitro interrompe a partida e vai à cabine do VAR para revisar um possível pênalti a favor do Rosario.
36'
•
1ºTEMPO
VAR analisa possível pênalti na jogada anterior.
35'
•
1ºTEMPO
Muita reclamação! Rosario pede pênalti em Gustavo Henrique sobre Cantizano, mas o juiz assinala apenas escanteio no campo.
34'
•
1ºTEMPO
O Corinthians busca controlar o ritmo da partida, trocando passes curtos e mantendo a bola no chão.
33'
•
1ºTEMPO
Kaio César busca Garro na linha de fundo na direita, mas o passe sai forte demais e termina em tiro de meta para o Rosario.
32'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Kaio César aproveita o espaço na entrada da área e finaliza de canhota a sobra, mas a bola sobe e sai pela direita do gol.
31'
•
1ºTEMPO
Di María busca Sández com enfiada pelo lado direito, mas o passe sai errado e a jogada não progride. Tiro de meta.
30'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pizarro comete falta em Kaio César pela lateral esquerda e é amarelado.
29'
•
1ºTEMPO
Pedro Raul se choca com força em disputa aérea e Gastón Ávila cai no gramado. Partida fica muito picotada.
28'
•
1ºTEMPO
Di María tenta encontrar Enzo Copetti na área com cruzamento longo, mas Hugo se adianta e segura a bola.
27'
•
1ºTEMPO
CONFUSÃO! Kaio César e Ovando discutem à beira do gramado, o clima fica tenso e companheiros chegam rápido para separar.
26'
•
1ºTEMPO
Copetti força demais na dividida com Gustavo Henrique e o árbitro assinala falta de ataque.
25'
•
1ºTEMPO
O jogo é reiniciado e o Rosario Central começa com a posse de bola.
24'
•
1ºTEMPO
Diniz conversa com os laterais e pede que Garro se aproxime pelo lado esquerdo para dar mais apoio ofensivo.
23'
•
1ºTEMPO
O árbitro interrompe a partida para a pausa técnica de hidratação.
22'
•
1ºTEMPO
O Rosario insiste pela esquerda, mas a defesa corintiana fecha bem os espaços e impede a progressão com qualidade.
20'
•
1ºTEMPO
Garro observa bem a área e cruza pela esquerda. Pedro Raul desvia de cabeça, mas a bola sai longe da meta.
19'
•
1ºTEMPO
Disputa intensa no meio! A posse alterna entre Corinthians e Rosario sem domínio claro.
18'
•
1ºTEMPO
O Corinthians gira a bola na defesa, mas enfrenta pressão alta do Rosario, que complica a saída.
17'
•
1ºTEMPO
Kaio César tenta surpreender com chute do meio de campo, mas Ledesma acompanha bem e defende sem dificuldades.
16'
•
1ºTEMPO
O Rosario Central cobra escanteio curto, envolve Di María na jogada e ele lança Copetti em profundidade, mas a defesa corintiana se antecipa e afasta.
15'
•
1ºTEMPO
Di María tenta avançar sobre Matheus Bidu, mas é desarmado. O Corinthians acelera com Bidu e Bidon no contra-ataque, porém o cruzamento falha na intermediária.
14'
•
1ºTEMPO
O time argentino cadencia o jogo na defesa, tentando encontrar caminhos para o ataque.
13'
•
1ºTEMPO
Boa recuperação do Rosario! Kaio César é desarmado sem falta na ponta direita e os argentinos ficam com a bola.
12'
•
1ºTEMPO
Kaio César sofre nova falta na defesa, próximo à linha lateral, e o Corinthians retoma a posse.
11'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Campaz arrisca de fora da área, a bola ganha curva e Hugo Souza se estica para espalmar e salvar o Corinthians.
10'
•
1ºTEMPO
Garro busca Kaio César em lançamento longo pela direita, mas exagera na força e a bola se perde pela linha de fundo.
9'
•
1ºTEMPO
Entrada dura de Sández em Kaio César! O juiz apita e marca a infração no meio.
8'
•
1ºTEMPO
O Rosario Central tenta cadenciar o jogo no meio, embalado pelo apoio ensurdecedor da torcida.
7'
•
1ºTEMPO
O Rosario ganha lateral pela esquerda e tenta avançar, mas Raniele intercepta e recupera a posse para o Corinthians.
6'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho aciona Pedro Raul pela direita em bom passe, mas o lance é parado pelo impedimento. Bola para o Rosario.
5'
•
1ºTEMPO
Kaio César é derrubado no meio-campo, mas consegue soltar para Pedro Raul. O árbitro, porém, interrompe e marca a falta.
4'
•
1ºTEMPO
Di María cobra fechado na primeira trave, a defesa corintiana corta mal e o Rosario finaliza no rebote, mas o lance é anulado por impedimento.
3'
•
1ºTEMPO
Matheus Bidu derruba Di María pela lateral e o árbitro marca falta para o Rosario no ataque.
2'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho cobra a falta pela esquerda com curva fechada para dentro da área, mas a defesa do Rosario afasta o perigo.
1'
•
1ºTEMPO
O Corinthians ganha falta no ataque após Bidon ser derrubado. Garro e Matheuzinho se posicionam para a cobrança.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Gigante de Arroyito.
PRÉ-JOGO
Rodrigo Garro e Di María frente a frente, trocando flâmulas no sorteio inicial.
PRÉ-JOGO
O árbitro uruguaio Andrés Matonte será o responsável por conduzir a partida.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Desfalques importantes! André e Yuri Alberto seguem fora por lesão na coxa, enquanto Labyad, Kayke e Vitinho continuam em tratamento pós-cirúrgico.
PRÉ-JOGO
Já o Rosario Central entra em campo com: Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra, Pizarro e Giovanni Cantizano; Ángel Di María, Campaz e Enzo Copetti.
PRÉ-JOGO
Corinthians escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
PRÉ-JOGO
Por outro lado, o Rosario ocupa apenas o 8º lugar na tabela de classificação do grupo B do Campeonato Argentino, mas chega embalado por duas vitórias consecutivas.
PRÉ-JOGO
De olho na Libertadores! O Corinthians, eliminado da Copa do Brasil, concentra forças no torneio continental e vem de vitória contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 2 jogos entre as duas equipes, com 1 vitória do Rosario Central e 1 triunfo do Corinthians.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Rosario Central e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Jorge Almirón
TECNICO
Conan Ledesma
Goleiro
Emanuel Coronel
Defesa
Ignacio Ovando
Defesa
Gastón Ávila
Defesa
Agustín Sandez
Defesa
Franco Ibarra
Meio-Campo
Vicente Pizarro
Meio-Campo
Giovanni Cantizano
Atacante
Ángel Di María
Atacante
Jaminton Campaz
Atacante
Enzo Copetti
Atacante
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Gabriel Paulista
Defesa
Matheus Bidu
Defesa
Raniele
Meio-Campo
Allan
Meio-Campo
Breno Bidon
Meio-Campo
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Pedro Raul
Atacante
Andrés Matonte (URU)
ÁRBITRO
Martín Soppi (URU)
ASSISTENTE
Pablo Llarena (URU)
ASSISTENTE