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encerrado
Gigante de Arroyito Rosário, Argentina
Rosario Central Rosario Central
0 × 0
Corinthians Corinthians

Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Quinta-feira, 13/0821h30

Minuto a Minuto: Rosario Central X Corinthians - 13/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Termina o jogo no Gigante de Arroyito, o Corinthians segura o empate fora de casa e decide a vaga na Neo Química Arena.

bola

52'

2ºTEMPO

Di María domina com categoria pela direita e cruza para a área, mas Matheuzinho se estica e corta para escanteio.

bola

51'

2ºTEMPO

Di María cobra o escanteio fechado, mas Hugo Souza se posiciona bem e segura firme a bola.

bola

50'

2ºTEMPO

Carrillo acompanha bem pela direita e consegue cortar o cruzamento, mandando para escanteio.

bola

50'

2ºTEMPO

O árbitro indica mais dois minutos de acréscimo para o fim da partida.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Corinthians. Sai Breno Bidon entra André Ramalho.

bola

48'

2ºTEMPO

Breno Bidon sente dores e recebe atendimento no gramado. Enquanto isso, André Ramalho já está pronto para entrar se necessário.

bola

47'

2ºTEMPO

Ibarra tenta o lançamento longo pela esquerda, mas não encontra companheiros. O Corinthians respira com o tiro de meta e alivia a pressão.

bola

46'

2ºTEMPO

O Rosario se lança com todos os jogadores ao ataque, pressionando em busca do gol que pode garantir a vitória.

bola

46'

2ºTEMPO

UUUHH! QUASE! Matheus Bidu tenta jogada ousada dentro da área, mas perde a bola para Marco Ruben, que finaliza cruzado e quase abre o placar.

bola

45'

2ºTEMPO

+6 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

PARA FORA! Di María solta a bomba de fora da área, mas a bola sobe demais e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Timão.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Corinthians. Sai Kaio César entra Lingard.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Sández da lugar a Alan Rodríguez no time argentino.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Rosario Central promove duas substituições. Copetti é trocado por Marco Ruben.

bola

41'

2ºTEMPO

Sández levanta bola na primeira trave, mas Raniele se antecipa e afasta o perigo da pequena área.

bola

40'

2ºTEMPO

NADA! Sem pênalti! O VAR não detecta falta de Raniele e a partida segue.

bola

39'

2ºTEMPO

O Rosario reclama de um possível pênalti por toque de mão de Raniele. O árbitro aguarda a checagem do VAR.

bola

38'

2ºTEMPO

Pressão máxima! O Rosario força novo escanteio contra o Timão.

bola

37'

2ºTEMPO

UUUUHH! HUGO SOUZA! Di María aproveita a sobra na área, solta a bomba de canhota e Hugo Souza faz grande defesa, mandando para escanteio.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Corinthians. Sai Rodrigo Garro entra André Carrillo.

bola

34'

2ºTEMPO

Di María levanta a bola na área, mas a defesa do Corinthians se posiciona bem e afasta o perigo.

vermelho

33'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO! Allan comete falta no meio-campo, recebe o segundo cartão amarelo e acaba expulso da partida.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Emanuel Coronel da lugar a Elías Verón no time argentino.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Rosario Central promove duas substituições. Giovanni Cantizano é trocado por Tomás Badaloni.

bola

30'

2ºTEMPO

Até o momento, o Rosario finalizou duas vezes no gol contra apenas uma do Corinthians.

bola

29'

2ºTEMPO

Boa trama dos brasileiros pela direita! Mas Raniele falha no último passe e devolve para o Rosario.

bola

28'

2ºTEMPO

Ávila tenta inverter o jogo para Di María, mas coloca muita força no passe e a bola sai pela linha lateral.

bola

27'

2ºTEMPO

Campaz busca Di María em toque rápido, mas Gustavo Henrique sobe firme e corta de cabeça.

bola

26'

2ºTEMPO

A tensão vai aumentando e o Rosario sabe que é importante levar alguma vantagem para o jogo de volta na Neo Química Arena.

bola

25'

2ºTEMPO

UUUUUHH! POR CIMA! Di María recebe lançamento nas costas da defesa, ajeita para o meio e cruza na medida para Campaz. O colombiano testa firme, mas a bola passa por cima, raspando o travessão.

bola

24'

2ºTEMPO

A partida é reiniciada e os jogadores do Corinthians iniciam o aquecimento. O Timão ainda não mexeu.

bola

23'

2ºTEMPO

Diniz percebe a lentidão na saída e cobra de Allan mais movimentação durante pausa, pedindo que a bola rode em vez de ficar presa.

bola

22'

2ºTEMPO

O árbitro interrompe a partida para a pausa de hidratação.

bola

21'

2ºTEMPO

Hugo Souza denuncia ofensas racistas vindas da arquibancada. O árbitro aciona o protocolo antirracismo e interrompe a partida.

bola

20'

2ºTEMPO

Erro grosseiro! Hugo Souza repõe mal e entrega lateral. O Timão não consegue ficar com a bola.

bola

19'

2ºTEMPO

O árbitro sinaliza apenas a falta a favor do Corinthians. A partida continua.

bola

18'

2ºTEMPO

MAIS CONFUSÃO! Allan sofre empurrão de Ávila, reclama e inicia discussão. O clima esquenta e jogadores de ambos os lados se envolvem em empurrões na lateral.

bola

17'

2ºTEMPO

UUUHH! HUGO SOUZA! Di María cobra a falta com efeito, a bola chega na segunda trave para Ávila, que solta a bomba. Hugo Souza defende e evita o gol.

bola

16'

2ºTEMPO

PERIGO! Campaz recebe pela esquerda, supera a marcação de Kaio César e Matheuzinho, mas é derrubado na entrada da área. Falta perigosa para o Rosario.

bola

15'

2ºTEMPO

PARA FORA! Hugo Souza lança longo, Pedro Raul desvia de cabeça e Kaio César invade a área, mas finaliza por cima.

bola

14'

2ºTEMPO

Di María recebe pela direita, supera Breno Bidon e cruza na medida para Sández. O atacante se estica, mas não consegue alcançar.

bola

13'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Cantizano avança pela direita, supera Bidu e cruza para o meio da área. A bola passa sem que ninguém do Rosario complete.

bola

12'

2ºTEMPO

Campaz aparece livre pela direita, chega à linha de fundo e cruza à meia altura. A defesa corintiana corta e cede escanteio.

bola

11'

2ºTEMPO

A bola volta a rolar, o Rosario Central recupera rapidamente a posse e acelera em direção ao ataque.

bola

10'

2ºTEMPO

Preocupação no Timão! Bidu sente o tornozelo esquerdo após falta e pede atendimento.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Coronel acertar a sola da chuteira em Matheus Bidu e recebe cartão amarelo.

bola

8'

2ºTEMPO

Campaz recebe pela esquerda, passa por Matheuzinho e cruza. A bola atravessa a área sem ninguém para concluir.

bola

7'

2ºTEMPO

O Corinthians busca a saída de bola, mas Pedro Raul erra o passe no meio e o Rosario arma contra-ataque.

bola

6'

2ºTEMPO

Ávila solta a bomba na cobrança de falta, mas a bola sobe demais e não leva perigo ao gol corintiano.

bola

5'

2ºTEMPO

Di María sofre falta de Bidu no setor intermediário. O Rosario tem chance de levantar a bola na área.

bola

4'

2ºTEMPO

Kaio César recupera a bola na defesa, tenta acelerar o ataque e é derrubado em mais uma falta.

bola

3'

2ºTEMPO

Di María acha Campaz nas costas da defesa, mas Raniele chega rápido e evita o gol. Novo escanteio para o Rosario.

bola

2'

2ºTEMPO

Rosario pressiona! Após rodar a bola na frente da área, o time cruza e Gustavo Henrique manda para escanteio.

bola

1'

2ºTEMPO

O Corinthians inicia a jogada com a posse e trabalha a bola no meio de campo, buscando espaço para avançar.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Rosario Central. Sai Pizarro e entra Navarro.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

amarelo

50'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Allan também é amarelado por falta e participação na confusão.

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheuzinho é amarelado por falta e confusão.

bola

49'

1ºTEMPO

CLIMA ESQUENTA! Após uma sequência de faltas, jogadores de Rosario e Corinthians discutem no meio de campo e a confusão resulta em empurrões.

bola

48'

1ºTEMPO

Campaz cobra escanteio aberto na segunda trave, Ovando sobe de cabeça, mas a bola passa por cima. Tiro de meta para o Corinthians.

bola

47'

1ºTEMPO

Di María inverte a jogada para Campaz, mas Matheuzinho aparece bem e corta de cabeça para escanteio.

amarelo

46'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Enzo Copetti comete falta dura em Bidon e é amarelado.

bola

45'

1ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Gastón Ávila comete falta em Garro e a posse é do time brasileiro.

amarelo

43'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Breno Bidon comete falta por trás em Di María e recebe cartão amarelo.

bola

42'

1ºTEMPO

UUUUHH! NO TRAVESSÃO! Matheuzinho cruza forte, Bidu cabeceia sem ângulo e a bola explode no travessão duas vezes antes de sair pela linha de fundo.

bola

41'

1ºTEMPO

Kaio César sofre mais uma falta e o Corinthians ganha oportunidade de bola parada no ataque.

bola

40'

1ºTEMPO

O Corinthians trabalha a bola no setor defensivo e busca avançar suas linhas para ganhar terreno.

bola

39'

1ºTEMPO

Di María cobra escanteio fechado na primeira trave, a defesa corintiana corta e o rebote fica com o Rosario.

bola

38'

1ºTEMPO

NADA! O árbitro revisa o lance no VAR, mas decide não marcar o pênalti. O resultado é escanteio para o Rosario.

bola

37'

1ºTEMPO

VAI NO MONITOR! O árbitro interrompe a partida e vai à cabine do VAR para revisar um possível pênalti a favor do Rosario.

bola

36'

1ºTEMPO

VAR analisa possível pênalti na jogada anterior.

bola

35'

1ºTEMPO

Muita reclamação! Rosario pede pênalti em Gustavo Henrique sobre Cantizano, mas o juiz assinala apenas escanteio no campo.

bola

34'

1ºTEMPO

O Corinthians busca controlar o ritmo da partida, trocando passes curtos e mantendo a bola no chão.

bola

33'

1ºTEMPO

Kaio César busca Garro na linha de fundo na direita, mas o passe sai forte demais e termina em tiro de meta para o Rosario.

bola

32'

1ºTEMPO

UUUUHH! Kaio César aproveita o espaço na entrada da área e finaliza de canhota a sobra, mas a bola sobe e sai pela direita do gol.

bola

31'

1ºTEMPO

Di María busca Sández com enfiada pelo lado direito, mas o passe sai errado e a jogada não progride. Tiro de meta.

amarelo

30'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pizarro comete falta em Kaio César pela lateral esquerda e é amarelado.

bola

29'

1ºTEMPO

Pedro Raul se choca com força em disputa aérea e Gastón Ávila cai no gramado. Partida fica muito picotada.

bola

28'

1ºTEMPO

Di María tenta encontrar Enzo Copetti na área com cruzamento longo, mas Hugo se adianta e segura a bola.

bola

27'

1ºTEMPO

CONFUSÃO! Kaio César e Ovando discutem à beira do gramado, o clima fica tenso e companheiros chegam rápido para separar.

bola

26'

1ºTEMPO

Copetti força demais na dividida com Gustavo Henrique e o árbitro assinala falta de ataque.

bola

25'

1ºTEMPO

O jogo é reiniciado e o Rosario Central começa com a posse de bola.

bola

24'

1ºTEMPO

Diniz conversa com os laterais e pede que Garro se aproxime pelo lado esquerdo para dar mais apoio ofensivo.

bola

23'

1ºTEMPO

O árbitro interrompe a partida para a pausa técnica de hidratação.

bola

22'

1ºTEMPO

O Rosario insiste pela esquerda, mas a defesa corintiana fecha bem os espaços e impede a progressão com qualidade.

bola

20'

1ºTEMPO

Garro observa bem a área e cruza pela esquerda. Pedro Raul desvia de cabeça, mas a bola sai longe da meta.

bola

19'

1ºTEMPO

Disputa intensa no meio! A posse alterna entre Corinthians e Rosario sem domínio claro.

bola

18'

1ºTEMPO

O Corinthians gira a bola na defesa, mas enfrenta pressão alta do Rosario, que complica a saída.

bola

17'

1ºTEMPO

Kaio César tenta surpreender com chute do meio de campo, mas Ledesma acompanha bem e defende sem dificuldades.

bola

16'

1ºTEMPO

O Rosario Central cobra escanteio curto, envolve Di María na jogada e ele lança Copetti em profundidade, mas a defesa corintiana se antecipa e afasta.

bola

15'

1ºTEMPO

Di María tenta avançar sobre Matheus Bidu, mas é desarmado. O Corinthians acelera com Bidu e Bidon no contra-ataque, porém o cruzamento falha na intermediária.

bola

14'

1ºTEMPO

O time argentino cadencia o jogo na defesa, tentando encontrar caminhos para o ataque.

bola

13'

1ºTEMPO

Boa recuperação do Rosario! Kaio César é desarmado sem falta na ponta direita e os argentinos ficam com a bola.

bola

12'

1ºTEMPO

Kaio César sofre nova falta na defesa, próximo à linha lateral, e o Corinthians retoma a posse.

bola

11'

1ºTEMPO

UUUUHH! Campaz arrisca de fora da área, a bola ganha curva e Hugo Souza se estica para espalmar e salvar o Corinthians.

bola

10'

1ºTEMPO

Garro busca Kaio César em lançamento longo pela direita, mas exagera na força e a bola se perde pela linha de fundo.

bola

9'

1ºTEMPO

Entrada dura de Sández em Kaio César! O juiz apita e marca a infração no meio.

bola

8'

1ºTEMPO

O Rosario Central tenta cadenciar o jogo no meio, embalado pelo apoio ensurdecedor da torcida.

bola

7'

1ºTEMPO

O Rosario ganha lateral pela esquerda e tenta avançar, mas Raniele intercepta e recupera a posse para o Corinthians.

bola

6'

1ºTEMPO

Matheuzinho aciona Pedro Raul pela direita em bom passe, mas o lance é parado pelo impedimento. Bola para o Rosario.

bola

5'

1ºTEMPO

Kaio César é derrubado no meio-campo, mas consegue soltar para Pedro Raul. O árbitro, porém, interrompe e marca a falta.

bola

4'

1ºTEMPO

Di María cobra fechado na primeira trave, a defesa corintiana corta mal e o Rosario finaliza no rebote, mas o lance é anulado por impedimento.

bola

3'

1ºTEMPO

Matheus Bidu derruba Di María pela lateral e o árbitro marca falta para o Rosario no ataque.

bola

2'

1ºTEMPO

Matheuzinho cobra a falta pela esquerda com curva fechada para dentro da área, mas a defesa do Rosario afasta o perigo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Corinthians ganha falta no ataque após Bidon ser derrubado. Garro e Matheuzinho se posicionam para a cobrança.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Gigante de Arroyito.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Rodrigo Garro e Di María frente a frente, trocando flâmulas no sorteio inicial.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro uruguaio Andrés Matonte será o responsável por conduzir a partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Desfalques importantes! André e Yuri Alberto seguem fora por lesão na coxa, enquanto Labyad, Kayke e Vitinho continuam em tratamento pós-cirúrgico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Rosario Central entra em campo com: Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila e Agustín Sández; Franco Ibarra, Pizarro e Giovanni Cantizano; Ángel Di María, Campaz e Enzo Copetti.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Corinthians escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Por outro lado, o Rosario ocupa apenas o 8º lugar na tabela de classificação do grupo B do Campeonato Argentino, mas chega embalado por duas vitórias consecutivas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

De olho na Libertadores! O Corinthians, eliminado da Copa do Brasil, concentra forças no torneio continental e vem de vitória contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 2 jogos entre as duas equipes, com 1 vitória do Rosario Central e 1 triunfo do Corinthians.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Rosario Central e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Rosario Central RCE

  • Jorge Almirón

    TECNICO

  • Conan Ledesma

    Goleiro

  • Emanuel Coronel

    Defesa

  • Ignacio Ovando

    Defesa

  • Gastón Ávila

    Defesa

  • Agustín Sandez

    Defesa

  • Franco Ibarra

    Meio-Campo

  • Vicente Pizarro

    Meio-Campo

  • Giovanni Cantizano

    Atacante

  • Ángel Di María

    Atacante

  • Jaminton Campaz

    Atacante

  • Enzo Copetti

    Atacante

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo Souza

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Gabriel Paulista

    Defesa

  • Matheus Bidu

    Defesa

  • Raniele

    Meio-Campo

  • Allan

    Meio-Campo

  • Breno Bidon

    Meio-Campo

  • Rodrigo Garro

    Meio-Campo

  • Kaio César

    Atacante

  • Pedro Raul

    Atacante

  • Andrés Matonte (URU)

    ÁRBITRO

  • Martín Soppi (URU)

    ASSISTENTE

  • Pablo Llarena (URU)

    ASSISTENTE

Rosario Central RCE
Corinthians COR

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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