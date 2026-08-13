Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Quinta-feira, 13/08•19h
Minuto a Minuto: Mirassol X LDU-EQU - 13/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Mirassol sai na frente no primeiro tempo, mantém o ritmo na volta do intervalo, mas vê a LDU empatar. Tudo aberto para a decisão em Quito, na altitude equatoriana.
49'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo levanta na área, Adé corta de forma parcial e Valle sai atento para segurar a bola.
48'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição na LDU. Sai Cornejo e entra Rodríguez.
47'
•
2ºTEMPO
Reinaldo levanta na área e Wallison desvia no primeiro pau, mas a bola sai sem direção.
46'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo é derrubado por Carabalí na ponta direita e o Mirassol ganha falta perigosa.
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Quiñónez busca a linha de fundo, mas na disputa com Igor Formiga acaba levando a bola para fora.
43'
•
2ºTEMPO
Carlos Eduardo é lançado na ponta direita, mas domina com o braço e o árbitro assinala a falta.
42'
•
2ºTEMPO
Quiñónez levanta no primeiro pau, mas Walter segura firme sem dificuldades.
41'
•
2ºTEMPO
A LDU trabalha bem a posse de bola até encontrar Alvarado, que é derrubado na intermediária e ganha a falta.
40'
•
2ºTEMPO
Quiñónez avança com liberdade pela direita e serve Alvarado, que finaliza de primeira, mas manda para fora.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Estrada da lugar a Deyverson no time visitante.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A LDU promove duas substituições. Sebastián González é trocado por Alvarado.
37'
•
2ºTEMPO
Fernandinho recebe lançamento na ponta esquerda, mas Valle sai do gol para cortar. O árbitro interrompe e marca impedimento do atacante do Mirassol.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA LDU!!! ESTRADA!!! Após cruzamento rasteiro de Quiñonez e falha da defesa do Mirassol, Corozo desvia e deixa o atacante equatoriano livre para finalizar com força e igualar o placar.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA LDU!!!
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Edson Carioca da lugar a Carlos Eduardo no Leão.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Eduardo sai para Shaylon entrar.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Mirassol promove três substituições. Neto Moura é trocado por Denilson.
31'
•
2ºTEMPO
Corozo inicia o contra-ataque depois do escanteio, mas erra o passe e Walter fica com a bola sem dificuldades.
30'
•
2ºTEMPO
Cruzamento perigoso! Reinaldo levanta na área, mas Segovia desvia para escanteio.
30'
•
2ºTEMPO
Fernandinho dispara pela esquerda, supera Ricardo Adé, mas Cuero chega firme no corte e manda para escanteio.
29'
•
2ºTEMPO
Reinaldo tenta o passe paralelo pela esquerda, mas erra e entrega a posse para a LDU.
28'
•
2ºTEMPO
O Mirassol já soma três finalizações certas contra a meta adversária, enquanto a LDU acertou duas vezes o gol.
27'
•
2ºTEMPO
Confusão na defesa! Segovia se atrapalha, Bruno Santos cai na área pedindo pênalti, mas nada marcado.
26'
•
2ºTEMPO
Após a pausa técnica, o árbitro autoriza e a partida é reiniciada.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Mirassol. Sai Alesson entra Fernandinho.
24'
•
2ºTEMPO
O árbitro interrompe a partida para a pausa técnica de hidratação.
23'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Neto Moura se antecipa na cobrança de escanteio pela esquerda e testa firme, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.
22'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Alesson recebe na direita e cruza fechado na ponta da área. A bola passa pela pequena área e Valle desvia para escanteio.
21'
•
2ºTEMPO
Wallisson gira bem sobre a marcação no meio, mas é derrubado. O árbitro marca a falta e o jogo segue truncado.
20'
•
2ºTEMPO
Alesson chega atrasado na disputa e comete falta sobre José Carabalí no campo defensivo da LDU.
19'
•
2ºTEMPO
Estrada recebe lançamento dentro da área, mas João Victor leva a melhor na disputa e sofre a falta.
18'
•
2ºTEMPO
A LDU trabalha a bola no campo defensivo, mas o Mirassol adianta a marcação e pressiona a saída.
17'
•
2ºTEMPO
Quase o segundo! Bruno Santos recebe de Machado pelo alto, cabeceia no cantinho, mas a bola passa rente à trave.
16'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio, Edson Carioca levanta no segundo pau, mas Cuero sobe bem e faz o corte.
15'
•
2ºTEMPO
O Mirassol tentava avançar, mas Alesson estava à frente da defesa e o árbitro marcou impedimento.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Mirassol. Sai Japa entra Wallisson.
13'
•
2ºTEMPO
Edson Carioca faz boa jogada pela direita e cruza por baixo. Atento, Adé desvia para escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
José Cuero demora na cobrança do lateral e, após cinco segundos de espera, o árbitro inverte a posse e dá o arremesso ao Mirassol.
11'
•
2ºTEMPO
A LDU insiste na pressão alta, mas o Mirassol retorna sólido para o segundo tempo e erra pouco na saída de bola.
10'
•
2ºTEMPO
Cornejo arrisca direto na cobrança de falta, mas a bola passa por cima da meta de Walter.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Japa comete falta em Cornejo na entrada da área e é amarelado.
8'
•
2ºTEMPO
QUASE! Reinaldo solta mais uma bomba de fora da área. A bola chega a balançar a rede, mas pelo lado de fora. O Mirassol quase amplia.
7'
•
2ºTEMPO
UUUHH! PRESSÃO DO LEÃO! Edson Carioca percebe o goleiro adiantado e arrisca por cobertura, mas Gonzalo Valle se recupera rapidamente e espalma para escanteio.
6'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Igor Formiga corta para dentro e arrisca de pé esquerdo, mas Segovia se antecipa e bloqueia de cabeça.
5'
•
2ºTEMPO
Erro de Formiga! Passe mal feito para Eduardo e lateral cedido à LDU.
4'
•
2ºTEMPO
Alesson gira bem sobre a marcação de Cuero, mas é agarrado. O árbitro vê a infração e marca a falta.
3'
•
2ºTEMPO
Igor Formiga recebe pela lateral direita, adianta demais e, mesmo acelerando, não consegue evitar que a bola saia pela linha de fundo.
2'
•
2ºTEMPO
Eduardo faz o giro sobre a marcação no meio-campo, mas Estrada chega atrasado e comete a falta.
1'
•
2ºTEMPO
Carabalí cruza para a área, mas João Victor sobe firme e afasta de cabeça. LDU volta com pressão total.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
49'
•
1ºTEMPO
Eduardo levanta da direita procurando Reinaldo, mas Segovia aparece novamente bem posicionado e faz o corte.
48'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca busca a linha de fundo, mas é desarmado por Pretell. Na sequência, o volante da LDU erra a saída e entrega.
47'
•
1ºTEMPO
Cadência no ataque! O Mirassol segura o jogo e espera o apito final do primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Reinaldo levanta a bola no meio da área pela direita, mas Segovia aparece bem posicionado e corta de cabeça.
45'
•
1ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! PERDEEEEU! NO TRAVESSÃO! González recebe de Estrada, finaliza livre na pequena área com o gol aberto, mas a bola explode no travessão de Walter.
43'
•
1ºTEMPO
Impedimento! Bruno Santos é pego à frente da defesa adversária.
42'
•
1ºTEMPO
Perigo afastado! González cobra escanteio, mas Formiga intercepta no primeiro pau.
41'
•
1ºTEMPO
González cruza para a área, mas Willian Machado aparece bem posicionado e desvia de cabeça para escanteio.
40'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Neto Moura chega atrasado em Cornejo e é amarelado.
39'
•
1ºTEMPO
Josué Cuero levanta na área, mas a defesa do Mirassol corta de cabeça. A LDU permanece com a posse e insiste no ataque.
38'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca chega atrasado na disputa e derruba Carabalí, cometendo falta no meio de campo.
37'
•
1ºTEMPO
Reinaldo tenta o passe longo pela esquerda, mas não encontra companheiros. Adé recupera e inicia a saída de bola da LDU.
36'
•
1ºTEMPO
Preocupação! Cuero sente a perna depois de disputa e está mancando em campo.
35'
•
1ºTEMPO
Quiñónez tenta o cruzamento pela esquerda, mas não encontra companheiros na área. A bola vai tranquila para as mãos de Walter.
34'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Yerlin Quiñónez recebe cartão amarelo por falta dura em Igor Formiga.
33'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Cornejo bate escanteio fechado pela esquerda, mas a bola desvia no travessão e a jogada se perde.
32'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca se aproveita da falha de Carabalí, avança com espaço, mas hesita na definição da jogada e perde a bola para a defesa.
31'
•
1ºTEMPO
Após choque na disputa de bola, Walter e Corozo permanecem caídos e recebem atendimento médico dentro de campo.
30'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! QUE BAGUNÇA! Corozo encara João Victor dentro da área, finaliza na saída de Walter, que trava o chute. No rebote, a defesa do Mirassol se recompõe rapidamente e afasta o perigo.
29'
•
1ºTEMPO
Entrada pesada! Cuero derruba Alesson, que cai sentindo bastante, mas ficou barato.
28'
•
1ºTEMPO
A bola volta a rolar no Maião.
26'
•
1ºTEMPO
O técnico Rafael Guanaes orienta Walter com intensidade, pedindo atenção redobrada para evitar falhas na saída de bola.
25'
•
1ºTEMPO
O árbitro interrompe o jogo para a pausa técnica de hidratação.
23'
•
1ºTEMPO
González tabela bem pela esquerda, invade a área e cruza rasteiro. Willian Machado, atento, corta dentro da pequena área.
22'
•
1ºTEMPO
Quiñónez tenta o cruzamento pela esquerda, mas a bola rebate no marcador e volta no braço de um jogador da LDU. O Mirassol fica com a posse na defesa.
21'
•
1ºTEMPO
NADA! Edson Carioca avança pela esquerda, invade a área e cai após choque com o marcador. O atacante pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.
20'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! QUASE EMPATE! Corozo tabela bem com Estrada, invade a área e fica frente a frente com Walter. Na finalização, busca o ângulo, mas exagera e manda por cima.
19'
•
1ºTEMPO
Machado tenta acionar Bruno Santos, mas Corozo leva a melhor e ganha o arremesso lateral.
18'
•
1ºTEMPO
O lançamento longo buscava a área do Mirassol, mas a bola passa direto e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Walter.
17'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Quiñónez arrisca o cruzamento fechado pela esquerda, a bola ganha efeito e passa por cima do gol de Walter.
16'
•
1ºTEMPO
A LDU muda a postura, deixa de lado a cadência e parte para o ataque em busca da reação.
15'
•
1ºTEMPO
PRESSÃO! A torcida se anima com o cruzamento de Igor Formiga e o corte de Cuero, mas se frustra ao ver o impedimento de Bruno Santos parar tudo.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! EDUARDO!!! Após cruzamento de Edson Carioca e corte parcial da defesa, o camisa 95 aproveita a sobra e serve o meia, que bate de primeira no cantinho e abre o placar no Maião.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!
12'
•
1ºTEMPO
Disputa dura! Alesson tromba com Carabalí e a arbitragem marca falta ofensiva.
11'
•
1ºTEMPO
Japa tenta avançar pelo meio, mas é derrubado com falta e o jogo é interrompido.
10'
•
1ºTEMPO
Yerlin Quiñónez encontra espaço pela esquerda e arrisca o chute do bico da área, mas a defesa trava a finalização.
9'
•
1ºTEMPO
Cuero chega à linha de fundo e cruza no primeiro pau, mas Willian Machado, sozinho na marcação, corta com segurança.
8'
•
1ºTEMPO
Sebastián González cruza para a área pela esquerda, mas João Victor se antecipa e afasta o perigo.
7'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio para o segundo pau, Adé desvia para a pequena área, mas Edson Carioca corta e cede novo tiro de canto.
6'
•
1ºTEMPO
João Victor falha no recuo e entrega a lateral de graça para a LDU já no campo ofensivo.
5'
•
1ºTEMPO
Japa arrisca o passe em profundidade, mas erra a medida e Valle fica com a bola limpa.
4'
•
1ºTEMPO
Estrada aparece livre nas costas da defesa e finaliza rasteiro, mas Walter defende com o pé. O lance, no entanto, é anulado por impedimento.
3'
•
1ºTEMPO
Walter arrisca a saída curta, Japa é pressionado, a LDU recupera e Estrada finaliza, mas o goleiro sai bem e evita o gol.
2'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca aciona Igor Formiga, mas o passe é longo e o lateral não consegue evitar a saída pela direita.
1'
•
1ºTEMPO
Boa trama ofensiva! Igor Formiga lança no ataque, Eduardo ajeita, mas Edson Carioca falha no domínio.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio Maião.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O árbitro venezuelano Alexis Herrera será o responsável pela condução da partida.
PRÉ-JOGO
Instabilidade no Equador! A LDU, mesmo após garantir a liderança na Libertadores, caiu de rendimento e dispensou Tiago Nunes após seis jogos sem vencer.
PRÉ-JOGO
Mirassol entra em campo pressionado, tentando se recuperar das derrotas para o Grêmio, que resultou na eliminação da Copa do Brasil, e para o Cruzeiro, pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Terceiro capítulo da história! Mirassol e LDU se enfrentam novamente, depois de dois jogos na fase inicial de grupos da Libertadores.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Equilíbrio absoluto! Em dois jogos disputados, Mirassol venceu um e a LDU Quito levou o outro.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol, no jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.
Rafael Guanaes
TECNICO
Walter
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Willian Machado
Defesa
Reinaldo
Defesa
Neto Moura
Meio-Campo
Japa
Meio-Campo
Eduardo
Meio-Campo
Alesson
Atacante
Edson Carioca
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Gustavo Álvarez
TECNICO
Gonzalo Valle
Goleiro
Josué Cuero
Defesa
Ricardo Adé
Defesa
Luis Segovia
Defesa
José Carabalí
Defesa
Jesús Pretell
Meio-Campo
Fernando Cornejo
Meio-Campo
Sebastían González
Defesa
Yerlin Quiñónez
Atacante
Janner Corozo
Atacante
Michael Estrada
Atacante
Alexis Herrera (VEN)
ÁRBITRO
Lubin Torrealba (VEN)
ASSISTENTE
Erizon Nieto (VEN)
ASSISTENTE