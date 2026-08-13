Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
encerrado
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
1 × 1
LDU-EQU LDU-EQU

Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Quinta-feira, 13/0819h

Minuto a Minuto: Mirassol X LDU-EQU - 13/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Mirassol sai na frente no primeiro tempo, mantém o ritmo na volta do intervalo, mas vê a LDU empatar. Tudo aberto para a decisão em Quito, na altitude equatoriana.

bola

49'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo levanta na área, Adé corta de forma parcial e Valle sai atento para segurar a bola.

substituicao

48'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição na LDU. Sai Cornejo e entra Rodríguez.

bola

47'

2ºTEMPO

Reinaldo levanta na área e Wallison desvia no primeiro pau, mas a bola sai sem direção.

bola

46'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo é derrubado por Carabalí na ponta direita e o Mirassol ganha falta perigosa.

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Quiñónez busca a linha de fundo, mas na disputa com Igor Formiga acaba levando a bola para fora.

bola

43'

2ºTEMPO

Carlos Eduardo é lançado na ponta direita, mas domina com o braço e o árbitro assinala a falta.

bola

42'

2ºTEMPO

Quiñónez levanta no primeiro pau, mas Walter segura firme sem dificuldades.

bola

41'

2ºTEMPO

A LDU trabalha bem a posse de bola até encontrar Alvarado, que é derrubado na intermediária e ganha a falta.

bola

40'

2ºTEMPO

Quiñónez avança com liberdade pela direita e serve Alvarado, que finaliza de primeira, mas manda para fora.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Estrada da lugar a Deyverson no time visitante.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A LDU promove duas substituições. Sebastián González é trocado por Alvarado.

bola

37'

2ºTEMPO

Fernandinho recebe lançamento na ponta esquerda, mas Valle sai do gol para cortar. O árbitro interrompe e marca impedimento do atacante do Mirassol.

gol

36'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA LDU!!! ESTRADA!!! Após cruzamento rasteiro de Quiñonez e falha da defesa do Mirassol, Corozo desvia e deixa o atacante equatoriano livre para finalizar com força e igualar o placar.

bola

36'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA LDU!!!

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Edson Carioca da lugar a Carlos Eduardo no Leão.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Eduardo sai para Shaylon entrar.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Mirassol promove três substituições. Neto Moura é trocado por Denilson.

bola

31'

2ºTEMPO

Corozo inicia o contra-ataque depois do escanteio, mas erra o passe e Walter fica com a bola sem dificuldades.

bola

30'

2ºTEMPO

Cruzamento perigoso! Reinaldo levanta na área, mas Segovia desvia para escanteio.

bola

30'

2ºTEMPO

Fernandinho dispara pela esquerda, supera Ricardo Adé, mas Cuero chega firme no corte e manda para escanteio.

bola

29'

2ºTEMPO

Reinaldo tenta o passe paralelo pela esquerda, mas erra e entrega a posse para a LDU.

bola

28'

2ºTEMPO

O Mirassol já soma três finalizações certas contra a meta adversária, enquanto a LDU acertou duas vezes o gol.

bola

27'

2ºTEMPO

Confusão na defesa! Segovia se atrapalha, Bruno Santos cai na área pedindo pênalti, mas nada marcado.

bola

26'

2ºTEMPO

Após a pausa técnica, o árbitro autoriza e a partida é reiniciada.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Mirassol. Sai Alesson entra Fernandinho.

bola

24'

2ºTEMPO

O árbitro interrompe a partida para a pausa técnica de hidratação.

bola

23'

2ºTEMPO

UUUHH! Neto Moura se antecipa na cobrança de escanteio pela esquerda e testa firme, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.

bola

22'

2ºTEMPO

UUUUHH! Alesson recebe na direita e cruza fechado na ponta da área. A bola passa pela pequena área e Valle desvia para escanteio.

bola

21'

2ºTEMPO

Wallisson gira bem sobre a marcação no meio, mas é derrubado. O árbitro marca a falta e o jogo segue truncado.

bola

20'

2ºTEMPO

Alesson chega atrasado na disputa e comete falta sobre José Carabalí no campo defensivo da LDU.

bola

19'

2ºTEMPO

Estrada recebe lançamento dentro da área, mas João Victor leva a melhor na disputa e sofre a falta.

bola

18'

2ºTEMPO

A LDU trabalha a bola no campo defensivo, mas o Mirassol adianta a marcação e pressiona a saída.

bola

17'

2ºTEMPO

Quase o segundo! Bruno Santos recebe de Machado pelo alto, cabeceia no cantinho, mas a bola passa rente à trave.

bola

16'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio, Edson Carioca levanta no segundo pau, mas Cuero sobe bem e faz o corte.

bola

15'

2ºTEMPO

O Mirassol tentava avançar, mas Alesson estava à frente da defesa e o árbitro marcou impedimento.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Mirassol. Sai Japa entra Wallisson.

bola

13'

2ºTEMPO

Edson Carioca faz boa jogada pela direita e cruza por baixo. Atento, Adé desvia para escanteio.

bola

12'

2ºTEMPO

José Cuero demora na cobrança do lateral e, após cinco segundos de espera, o árbitro inverte a posse e dá o arremesso ao Mirassol.

bola

11'

2ºTEMPO

A LDU insiste na pressão alta, mas o Mirassol retorna sólido para o segundo tempo e erra pouco na saída de bola.

bola

10'

2ºTEMPO

Cornejo arrisca direto na cobrança de falta, mas a bola passa por cima da meta de Walter.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Japa comete falta em Cornejo na entrada da área e é amarelado.

bola

8'

2ºTEMPO

QUASE! Reinaldo solta mais uma bomba de fora da área. A bola chega a balançar a rede, mas pelo lado de fora. O Mirassol quase amplia.

bola

7'

2ºTEMPO

UUUHH! PRESSÃO DO LEÃO! Edson Carioca percebe o goleiro adiantado e arrisca por cobertura, mas Gonzalo Valle se recupera rapidamente e espalma para escanteio.

bola

6'

2ºTEMPO

UUUHH! Igor Formiga corta para dentro e arrisca de pé esquerdo, mas Segovia se antecipa e bloqueia de cabeça.

bola

5'

2ºTEMPO

Erro de Formiga! Passe mal feito para Eduardo e lateral cedido à LDU.

bola

4'

2ºTEMPO

Alesson gira bem sobre a marcação de Cuero, mas é agarrado. O árbitro vê a infração e marca a falta.

bola

3'

2ºTEMPO

Igor Formiga recebe pela lateral direita, adianta demais e, mesmo acelerando, não consegue evitar que a bola saia pela linha de fundo.

bola

2'

2ºTEMPO

Eduardo faz o giro sobre a marcação no meio-campo, mas Estrada chega atrasado e comete a falta.

bola

1'

2ºTEMPO

Carabalí cruza para a área, mas João Victor sobe firme e afasta de cabeça. LDU volta com pressão total.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

49'

1ºTEMPO

Eduardo levanta da direita procurando Reinaldo, mas Segovia aparece novamente bem posicionado e faz o corte.

bola

48'

1ºTEMPO

Edson Carioca busca a linha de fundo, mas é desarmado por Pretell. Na sequência, o volante da LDU erra a saída e entrega.

bola

47'

1ºTEMPO

Cadência no ataque! O Mirassol segura o jogo e espera o apito final do primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Reinaldo levanta a bola no meio da área pela direita, mas Segovia aparece bem posicionado e corta de cabeça.

bola

45'

1ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

UUUUUHH! PERDEEEEU! NO TRAVESSÃO! González recebe de Estrada, finaliza livre na pequena área com o gol aberto, mas a bola explode no travessão de Walter.

bola

43'

1ºTEMPO

Impedimento! Bruno Santos é pego à frente da defesa adversária.

bola

42'

1ºTEMPO

Perigo afastado! González cobra escanteio, mas Formiga intercepta no primeiro pau.

bola

41'

1ºTEMPO

González cruza para a área, mas Willian Machado aparece bem posicionado e desvia de cabeça para escanteio.

amarelo

40'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Neto Moura chega atrasado em Cornejo e é amarelado.

bola

39'

1ºTEMPO

Josué Cuero levanta na área, mas a defesa do Mirassol corta de cabeça. A LDU permanece com a posse e insiste no ataque.

bola

38'

1ºTEMPO

Edson Carioca chega atrasado na disputa e derruba Carabalí, cometendo falta no meio de campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Reinaldo tenta o passe longo pela esquerda, mas não encontra companheiros. Adé recupera e inicia a saída de bola da LDU.

bola

36'

1ºTEMPO

Preocupação! Cuero sente a perna depois de disputa e está mancando em campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Quiñónez tenta o cruzamento pela esquerda, mas não encontra companheiros na área. A bola vai tranquila para as mãos de Walter.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Yerlin Quiñónez recebe cartão amarelo por falta dura em Igor Formiga.

bola

33'

1ºTEMPO

UUUUHH! Cornejo bate escanteio fechado pela esquerda, mas a bola desvia no travessão e a jogada se perde.

bola

32'

1ºTEMPO

Edson Carioca se aproveita da falha de Carabalí, avança com espaço, mas hesita na definição da jogada e perde a bola para a defesa.

bola

31'

1ºTEMPO

Após choque na disputa de bola, Walter e Corozo permanecem caídos e recebem atendimento médico dentro de campo.

bola

30'

1ºTEMPO

UUUUHH! QUE BAGUNÇA! Corozo encara João Victor dentro da área, finaliza na saída de Walter, que trava o chute. No rebote, a defesa do Mirassol se recompõe rapidamente e afasta o perigo.

bola

29'

1ºTEMPO

Entrada pesada! Cuero derruba Alesson, que cai sentindo bastante, mas ficou barato.

bola

28'

1ºTEMPO

A bola volta a rolar no Maião.

bola

26'

1ºTEMPO

O técnico Rafael Guanaes orienta Walter com intensidade, pedindo atenção redobrada para evitar falhas na saída de bola.

bola

25'

1ºTEMPO

O árbitro interrompe o jogo para a pausa técnica de hidratação.

bola

23'

1ºTEMPO

González tabela bem pela esquerda, invade a área e cruza rasteiro. Willian Machado, atento, corta dentro da pequena área.

bola

22'

1ºTEMPO

Quiñónez tenta o cruzamento pela esquerda, mas a bola rebate no marcador e volta no braço de um jogador da LDU. O Mirassol fica com a posse na defesa.

bola

21'

1ºTEMPO

NADA! Edson Carioca avança pela esquerda, invade a área e cai após choque com o marcador. O atacante pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

bola

20'

1ºTEMPO

UUUUHH! QUASE EMPATE! Corozo tabela bem com Estrada, invade a área e fica frente a frente com Walter. Na finalização, busca o ângulo, mas exagera e manda por cima.

bola

19'

1ºTEMPO

Machado tenta acionar Bruno Santos, mas Corozo leva a melhor e ganha o arremesso lateral.

bola

18'

1ºTEMPO

O lançamento longo buscava a área do Mirassol, mas a bola passa direto e sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Walter.

bola

17'

1ºTEMPO

UUUUHH! Quiñónez arrisca o cruzamento fechado pela esquerda, a bola ganha efeito e passa por cima do gol de Walter.

bola

16'

1ºTEMPO

A LDU muda a postura, deixa de lado a cadência e parte para o ataque em busca da reação.

bola

15'

1ºTEMPO

PRESSÃO! A torcida se anima com o cruzamento de Igor Formiga e o corte de Cuero, mas se frustra ao ver o impedimento de Bruno Santos parar tudo.

gol

14'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!! EDUARDO!!! Após cruzamento de Edson Carioca e corte parcial da defesa, o camisa 95 aproveita a sobra e serve o meia, que bate de primeira no cantinho e abre o placar no Maião.

bola

14'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

12'

1ºTEMPO

Disputa dura! Alesson tromba com Carabalí e a arbitragem marca falta ofensiva.

bola

11'

1ºTEMPO

Japa tenta avançar pelo meio, mas é derrubado com falta e o jogo é interrompido.

bola

10'

1ºTEMPO

Yerlin Quiñónez encontra espaço pela esquerda e arrisca o chute do bico da área, mas a defesa trava a finalização.

bola

9'

1ºTEMPO

Cuero chega à linha de fundo e cruza no primeiro pau, mas Willian Machado, sozinho na marcação, corta com segurança.

bola

8'

1ºTEMPO

Sebastián González cruza para a área pela esquerda, mas João Victor se antecipa e afasta o perigo.

bola

7'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio para o segundo pau, Adé desvia para a pequena área, mas Edson Carioca corta e cede novo tiro de canto.

bola

6'

1ºTEMPO

João Victor falha no recuo e entrega a lateral de graça para a LDU já no campo ofensivo.

bola

5'

1ºTEMPO

Japa arrisca o passe em profundidade, mas erra a medida e Valle fica com a bola limpa.

bola

4'

1ºTEMPO

Estrada aparece livre nas costas da defesa e finaliza rasteiro, mas Walter defende com o pé. O lance, no entanto, é anulado por impedimento.

bola

3'

1ºTEMPO

Walter arrisca a saída curta, Japa é pressionado, a LDU recupera e Estrada finaliza, mas o goleiro sai bem e evita o gol.

bola

2'

1ºTEMPO

Edson Carioca aciona Igor Formiga, mas o passe é longo e o lateral não consegue evitar a saída pela direita.

bola

1'

1ºTEMPO

Boa trama ofensiva! Igor Formiga lança no ataque, Eduardo ajeita, mas Edson Carioca falha no domínio.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio Maião.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro venezuelano Alexis Herrera será o responsável pela condução da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Instabilidade no Equador! A LDU, mesmo após garantir a liderança na Libertadores, caiu de rendimento e dispensou Tiago Nunes após seis jogos sem vencer.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mirassol entra em campo pressionado, tentando se recuperar das derrotas para o Grêmio, que resultou na eliminação da Copa do Brasil, e para o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Terceiro capítulo da história! Mirassol e LDU se enfrentam novamente, depois de dois jogos na fase inicial de grupos da Libertadores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Equilíbrio absoluto! Em dois jogos disputados, Mirassol venceu um e a LDU Quito levou o outro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol, no jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Walter

    Goleiro

  • Igor Formiga

    Defesa

  • João Victor

    Defesa

  • Willian Machado

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • Neto Moura

    Meio-Campo

  • Japa

    Meio-Campo

  • Eduardo

    Meio-Campo

  • Alesson

    Atacante

  • Edson Carioca

    Atacante

  • Bruno Santos

    Atacante

LDU-EQU LDU

  • Gustavo Álvarez

    TECNICO

  • Gonzalo Valle

    Goleiro

  • Josué Cuero

    Defesa

  • Ricardo Adé

    Defesa

  • Luis Segovia

    Defesa

  • José Carabalí

    Defesa

  • Jesús Pretell

    Meio-Campo

  • Fernando Cornejo

    Meio-Campo

  • Sebastían González

    Defesa

  • Yerlin Quiñónez

    Atacante

  • Janner Corozo

    Atacante

  • Michael Estrada

    Atacante

  • Alexis Herrera (VEN)

    ÁRBITRO

  • Lubin Torrealba (VEN)

    ASSISTENTE

  • Erizon Nieto (VEN)

    ASSISTENTE

Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).