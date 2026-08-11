Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Terça-feira, 11/08•19h
Minuto a Minuto: Fluminense X Ind. Rivadavia - 11/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo com placar em branco no Maracanã!
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Arce, entra Moreyra.
49'
•
2ºTEMPO
Guga chega atrasado no lance com Ríos no meio campo e comete falta.
48'
•
2ºTEMPO
Fluminense teve mais posse de bola, mas as melhores chances foram do Rivadavia. Jogo de volta na terça que vem.
47'
•
2ºTEMPO
Canobbio tabela com Guga na meia direita, adianta demais para área e o zagueiro protege para ficar com tiro de meta.
46'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Público: 31.279 torcedores.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Crego na vaga de Fernández.
43'
•
2ºTEMPO
Canobbio tenta o cruzamento de canhota pela direita da área e Elordi trava.
42'
•
2ºTEMPO
BOLCATO! Savarino experimenta chute de longe, o goleiro vai estranho na bola e espalma no alto.
42'
•
2ºTEMPO
Fernández tenta acelerar a jogada pela esquerda do ataque, mas Ignácio toma a frente e recua.
41'
•
2ºTEMPO
Próximo jogo do Flu será no sábado, dia 15, contra o Palmeiras pelo Brasileirão.
40'
•
2ºTEMPO
Sétimo jogo do Fluminense nesta Libertadores e apenas sete gols marcados.
39'
•
2ºTEMPO
Fluminense vai chegando a oito jogos seguidos sem vencer.
37'
•
2ºTEMPO
A partida de volta será na próxima terça, dia 18, em Mendoza.
36'
•
2ºTEMPO
O lateral Alex Vigo foi recém contratado no Rivadavia.
35'
•
2ºTEMPO
SALVA, BOLCATO! Savarino bate escanteio da esquerda antes da primeira trave, Ganso raspa de cabeça para defesa parcial do goleiro, ela sobra no meio e Cano bate de canhota por cima do gol!
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alex Vigo substitui Salas.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Villalba para entrada de Osella.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Savarino substitui Soteldo.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Zubeldía coloca Ganso no lugar de Nonato.
31'
•
2ºTEMPO
Salas cruza da ala direita e Guga fecha na área para tirar de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
Soteldo toca da ponta esquerda para frente da área, Lucho bate e carimba Studer.
29'
•
2ºTEMPO
Fluminense segue sem conseguir levar perigo contra a meta de Bolcato.
28'
•
2ºTEMPO
Lucho bate escanteio da direita e a defesa argentina tira de cabeça.
27'
•
2ºTEMPO
Fernández ganha jogada pela esquerda, leva para o fundo da área e erra a passada no lance com Ignácio. Fábio defende.
26'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, dia 18, em Mendoza.
25'
•
2ºTEMPO
Bottari ganha tempo no atendimento médico.
24'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Nonato por falta em Bottari no círculo central.
23'
•
2ºTEMPO
Bola em jogo novamente.
22'
•
2ºTEMPO
Pausa para hidratação.
21'
•
2ºTEMPO
Ríos bate escanteio da esquerda e Fábio tira de soco.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Ríos, vai Bucca.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Rivadavia: entra Vázquez, sai Costa.
18'
•
2ºTEMPO
A saída de Arana foi no protocolo de concussão; cada time ganha uma substituição extra.
17'
•
2ºTEMPO
No sábado o Fluminense recebe o Palmeiras pelo Brasileirão.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cano substitui Hulk, vaiado.
15'
•
2ºTEMPO
Hulk bate falta do meio da rua, pega errado e manda longe.
14'
•
2ºTEMPO
Lucho recebe passe de Guga na meia central, domina saindo do marcador e sofre falta de Villalba.
13'
•
2ºTEMPO
Solteldo cruza da esquerda fechadinho e Villalba tira de cabeça.
12'
•
2ºTEMPO
Fluminense tem pressa em busca do gol.
11'
•
2ºTEMPO
Sul-Americana - em andamento: Boca Juniors 2x1 Recoleta.
10'
•
2ºTEMPO
NO POOSTE!!! Fernández fica com a sobra de bola na ponta esquerda, leva para o bico da área e cruza fechado. Fábio só fica olhando e ela explode no travessão.
9'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Renê no lugar de Arana, lesionado.
8'
•
2ºTEMPO
Arana caído na pequena área.
7'
•
2ºTEMPO
FÁÁBIO! Arce é acionado no contra-ataque pela direita, carrega de cabeça erguida e tenta atravessar bola rasteira. A bola pega em Guga e o goleiro do Flu salta no canto esquerdo para evitar.
6'
•
2ºTEMPO
Já temos um segundo tempo mais aberto e movimentado.
5'
•
2ºTEMPO
Arana tabela com Hulk já dentro da área, bate sem muito espaço pela esquerda e o goleiro defende por baixo.
4'
•
2ºTEMPO
NA ZAGA! Lucho carrega da meia esquerda para dentro da área na diagonal, finaliza por baixo e Villalba fecha a porta.
3'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, dia 18, em Mendoza.
2'
•
2ºTEMPO
FÁÁBIO!!! Grande defesa do Flu por baixo na finalização frente a frente de Bonifácio.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucho Acosta no lugar de Hércules.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Flu: Canobbio na vaga de Castillo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo e vaias do torcedor no Maracanã.
47'
•
1ºTEMPO
Arce é acionado na ala direita do ataque e Arana corta ao se jogar de carrinho.
46'
•
1ºTEMPO
Sul-Americana - em andamento: Boca Jrs 0x1 Recoleta.
45'
•
1ºTEMPO
Três de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Salas é lançado na intermediária pela esquerda, balança na frente de Ignácio e sofre falta. Cartão.
43'
•
1ºTEMPO
UUHH! Martinelli recebe de Guga na meia direita, bate rasante e manda pertinho da trave.
42'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Soteldo domina na ponta esquerda, passa entre dois marcadores, abre para destra na área e chuta em cima da defesa. Ela sobra pelo alto no meio da área e Hulk pega de primeira com a destra, mas joga à esquerda.
41'
•
1ºTEMPO
O classificado daqui terá pela frente Platense ou Coquimbo Unido.
40'
•
1ºTEMPO
Salas prende demais na meia central do ataque e perde para Guga.
39'
•
1ºTEMPO
Arana chama tabela com Soteldo, mas o camisa 30 devolve errado.
38'
•
1ºTEMPO
Castillo busca jogo na intermediária, tenta o passe vertical mas Bottari intercepta.
37'
•
1ºTEMPO
Toca a bola de lado o Fluminense. Rivadavia postado.
36'
•
1ºTEMPO
Fernández bate falta do meio campo alçando na área, Villalba raspa fraco de cabeça e Fábio recolhe.
35'
•
1ºTEMPO
Sobe o volume o torcedor tricolor.
34'
•
1ºTEMPO
Jogo sem fluidez do Fluminense até aqui; posse de bola sem conseguir levar perigo.
33'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Fluminense 0x7 Rivadavia.
32'
•
1ºTEMPO
Hulk bate falta da ala direita alçando na área, ela passa por Ignácio e sai.
31'
•
1ºTEMPO
Guga e lançado por Hércules no bico da área pela direita, cruza no alto e Villalba tira de cabeça.
30'
•
1ºTEMPO
O Rivadavia teve a segunda melhor campanha na fase de grupos desta Libertadores; cinco vitórias e um empate.
29'
•
1ºTEMPO
Elordi bate escanteio da esquerda aberto, Bucca cabeceia para cima e Fábio faz tranquila defesa.
28'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Fábio toca curto dentro da área para Ignácio, Salas desarma o zagueiro pela esquerda, cruza por baixo e Martinelli alivia.
27'
•
1ºTEMPO
Parte do torcedor do Fluminense vaia os passes laterais do time.
26'
•
1ºTEMPO
Guga cruza da direita para entrada da área, Castillo escora no pivô e Hulk queima de canhota por cima do gol.
25'
•
1ºTEMPO
Recomeça o jogo.
24'
•
1ºTEMPO
Parada para hidratação.
23'
•
1ºTEMPO
Martinelli força lançamento da intermediária para área, ela passa por Hulk e fica com o goleiro.
22'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Fluminense 13x10 Rivadavia.
21'
•
1ºTEMPO
Rivadavia joga postado com linhas recuadas e vai tentar nos contra-ataques e bolas longas.
20'
•
1ºTEMPO
Mais de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.
19'
•
1ºTEMPO
Fluminense tem mais posse no ataque mas sem acelerar.
17'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sobe amarelo para Acosta por carrinho forte em Nonato.
16'
•
1ºTEMPO
Elordi cobra lateral da ponta esquerda para área e Martinelli tira de cabeça.
15'
•
1ºTEMPO
Guga lança Hulk na direita, o camisa 7 cruza para o alto e Bonifacio recua de cabeça.
14'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Flu canta sem parar para empurrar o time.
13'
•
1ºTEMPO
Começo de jogo mais estudado com o Fluminense saindo mais por jogar em casa.
12'
•
1ºTEMPO
Soteldo é acionado na esquerda por Martinelli, encara marcação levando para o fundo e cruza travado por Bonifacio.
11'
•
1ºTEMPO
Hulk recebe na meia esquerda, tenta alçar na área e Fernández trava.
10'
•
1ºTEMPO
Machucado, John Kennedy desfalca o Fluminense.
9'
•
1ºTEMPO
Guga experimenta chute de pé direito de fora da área e manda à direita.
8'
•
1ºTEMPO
Arana tenta o arremate de canhota da entrada da área pela esquerda e carimba o zagueiro.
7'
•
1ºTEMPO
Fluminense toca sem acelerar.
6'
•
1ºTEMPO
Soteldo domina de costas no meio campo e sofre falta de Bonifacio.
5'
•
1ºTEMPO
Impedimento do ataque argentino pela esquerda.
4'
•
1ºTEMPO
LONGE! Fernández bate escanteio pela esquerda curto, recebe de volta e ajeita no meio. Bonifacio experimenta de pé direito e manda por cima.
3'
•
1ºTEMPO
FÁBIO! Salas recebe na meia direita com certo espaço, ajeita na canhota e finaliza por baixo para desvio do goleiro do Fluzão no cantinho.
2'
•
1ºTEMPO
Fluminense roda a bola perto do meio campo.
1'
•
1ºTEMPO
Fluminense de camisa tricolor e calção branco, Rivadavia de branco e shorts azul escuro.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Maracanã!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
JEJUM! O Flu não vence há sete partidas.
PRÉ-JOGO
Arbitragem chilena no Maracanã: Cristian Garay apita, com Jose Retamal e Miguel Rocha nas bandeiras.
PRÉ-JOGO
O Fluminense é o quarto colocado no Brasileirão, mas ainda não venceu no pós Copa e vem de eliminação para o Vasco na Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
O Independiente Rivadavia é o sétimo colocado no grupo B do Clausura que tem 15 times em cada chave.
PRÉ-JOGO
As duas equipes voltam a se enfrentar nesta Libertadores após caírem no mesmo grupo na fase anterior. O Fluminense não conseguiu vencer o rival argentino perdendo em casa (1x2) e empatando como visitante (1x1).
PRÉ-JOGO
Terça-feira cinza e fria no Rio de Janeiro: 19°C.
PRÉ-JOGO
Boa noite! A partir das 19h, acompanhe os lances de Fluminense x Ind. Rivadavia pelas oitavas de final da Copa Libertadores, jogo de ida.
Luis Zubeldía
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Ignácio
Defesa
Thiago Silva
Defesa
Guilherme Arana
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Nonato
Meio-Campo
Yeferson Soteldo
Atacante
Rodrigo Castillo
Atacante
Hulk
Atacante
Alfredo Berti
TECNICO
Nicolás Bolcato
Goleiro
Ezequiel Bonifacio
Defesa
Ivan Villalba
Defesa
Sheyko Studer
Defesa
Juan Elordi
Defesa
Leonard Costa
Defesa
Tomás Bottari
Meio-Campo
Matías Fernández
Meio-Campo
Leonel Bucca
Meio-Campo
Maximiliano Salas
Atacante
Alex Arce
Atacante
Cristian Garay (CHI)
ÁRBITRO
Jose Retamal (CHI)
ASSISTENTE
Miguel Rocha (CHI)
ASSISTENTE