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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Fluminense Fluminense
0 × 0
Ind. Rivadavia Ind. Rivadavia

Oitavas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Terça-feira, 11/0819h

Minuto a Minuto: Fluminense X Ind. Rivadavia - 11/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo com placar em branco no Maracanã!

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Arce, entra Moreyra.

bola

49'

2ºTEMPO

Guga chega atrasado no lance com Ríos no meio campo e comete falta.

bola

48'

2ºTEMPO

Fluminense teve mais posse de bola, mas as melhores chances foram do Rivadavia. Jogo de volta na terça que vem.

bola

47'

2ºTEMPO

Canobbio tabela com Guga na meia direita, adianta demais para área e o zagueiro protege para ficar com tiro de meta.

bola

46'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Público: 31.279 torcedores.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Crego na vaga de Fernández.

bola

43'

2ºTEMPO

Canobbio tenta o cruzamento de canhota pela direita da área e Elordi trava.

bola

42'

2ºTEMPO

BOLCATO! Savarino experimenta chute de longe, o goleiro vai estranho na bola e espalma no alto.

bola

42'

2ºTEMPO

Fernández tenta acelerar a jogada pela esquerda do ataque, mas Ignácio toma a frente e recua.

bola

41'

2ºTEMPO

Próximo jogo do Flu será no sábado, dia 15, contra o Palmeiras pelo Brasileirão.

bola

40'

2ºTEMPO

Sétimo jogo do Fluminense nesta Libertadores e apenas sete gols marcados.

bola

39'

2ºTEMPO

Fluminense vai chegando a oito jogos seguidos sem vencer.

bola

37'

2ºTEMPO

A partida de volta será na próxima terça, dia 18, em Mendoza.

bola

36'

2ºTEMPO

O lateral Alex Vigo foi recém contratado no Rivadavia.

bola

35'

2ºTEMPO

SALVA, BOLCATO! Savarino bate escanteio da esquerda antes da primeira trave, Ganso raspa de cabeça para defesa parcial do goleiro, ela sobra no meio e Cano bate de canhota por cima do gol!

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alex Vigo substitui Salas.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Villalba para entrada de Osella.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Savarino substitui Soteldo.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Zubeldía coloca Ganso no lugar de Nonato.

bola

31'

2ºTEMPO

Salas cruza da ala direita e Guga fecha na área para tirar de cabeça.

bola

30'

2ºTEMPO

Soteldo toca da ponta esquerda para frente da área, Lucho bate e carimba Studer.

bola

29'

2ºTEMPO

Fluminense segue sem conseguir levar perigo contra a meta de Bolcato.

bola

28'

2ºTEMPO

Lucho bate escanteio da direita e a defesa argentina tira de cabeça.

bola

27'

2ºTEMPO

Fernández ganha jogada pela esquerda, leva para o fundo da área e erra a passada no lance com Ignácio. Fábio defende.

bola

26'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, dia 18, em Mendoza.

bola

25'

2ºTEMPO

Bottari ganha tempo no atendimento médico.

amarelo

24'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Nonato por falta em Bottari no círculo central.

bola

23'

2ºTEMPO

Bola em jogo novamente.

bola

22'

2ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

21'

2ºTEMPO

Ríos bate escanteio da esquerda e Fábio tira de soco.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Ríos, vai Bucca.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Rivadavia: entra Vázquez, sai Costa.

bola

18'

2ºTEMPO

A saída de Arana foi no protocolo de concussão; cada time ganha uma substituição extra.

bola

17'

2ºTEMPO

No sábado o Fluminense recebe o Palmeiras pelo Brasileirão.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cano substitui Hulk, vaiado.

bola

15'

2ºTEMPO

Hulk bate falta do meio da rua, pega errado e manda longe.

bola

14'

2ºTEMPO

Lucho recebe passe de Guga na meia central, domina saindo do marcador e sofre falta de Villalba.

bola

13'

2ºTEMPO

Solteldo cruza da esquerda fechadinho e Villalba tira de cabeça.

bola

12'

2ºTEMPO

Fluminense tem pressa em busca do gol.

bola

11'

2ºTEMPO

Sul-Americana - em andamento: Boca Juniors 2x1 Recoleta.

bola

10'

2ºTEMPO

NO POOSTE!!! Fernández fica com a sobra de bola na ponta esquerda, leva para o bico da área e cruza fechado. Fábio só fica olhando e ela explode no travessão.

substituicao

9'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Renê no lugar de Arana, lesionado.

bola

8'

2ºTEMPO

Arana caído na pequena área.

bola

7'

2ºTEMPO

FÁÁBIO! Arce é acionado no contra-ataque pela direita, carrega de cabeça erguida e tenta atravessar bola rasteira. A bola pega em Guga e o goleiro do Flu salta no canto esquerdo para evitar.

bola

6'

2ºTEMPO

Já temos um segundo tempo mais aberto e movimentado.

bola

5'

2ºTEMPO

Arana tabela com Hulk já dentro da área, bate sem muito espaço pela esquerda e o goleiro defende por baixo.

bola

4'

2ºTEMPO

NA ZAGA! Lucho carrega da meia esquerda para dentro da área na diagonal, finaliza por baixo e Villalba fecha a porta.

bola

3'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, dia 18, em Mendoza.

bola

2'

2ºTEMPO

FÁÁBIO!!! Grande defesa do Flu por baixo na finalização frente a frente de Bonifácio.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucho Acosta no lugar de Hércules.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Flu: Canobbio na vaga de Castillo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo e vaias do torcedor no Maracanã.

bola

47'

1ºTEMPO

Arce é acionado na ala direita do ataque e Arana corta ao se jogar de carrinho.

bola

46'

1ºTEMPO

Sul-Americana - em andamento: Boca Jrs 0x1 Recoleta.

bola

45'

1ºTEMPO

Três de acréscimo.

amarelo

44'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Salas é lançado na intermediária pela esquerda, balança na frente de Ignácio e sofre falta. Cartão.

bola

43'

1ºTEMPO

UUHH! Martinelli recebe de Guga na meia direita, bate rasante e manda pertinho da trave.

bola

42'

1ºTEMPO

UUHH!!! Soteldo domina na ponta esquerda, passa entre dois marcadores, abre para destra na área e chuta em cima da defesa. Ela sobra pelo alto no meio da área e Hulk pega de primeira com a destra, mas joga à esquerda.

bola

41'

1ºTEMPO

O classificado daqui terá pela frente Platense ou Coquimbo Unido.

bola

40'

1ºTEMPO

Salas prende demais na meia central do ataque e perde para Guga.

bola

39'

1ºTEMPO

Arana chama tabela com Soteldo, mas o camisa 30 devolve errado.

bola

38'

1ºTEMPO

Castillo busca jogo na intermediária, tenta o passe vertical mas Bottari intercepta.

bola

37'

1ºTEMPO

Toca a bola de lado o Fluminense. Rivadavia postado.

bola

36'

1ºTEMPO

Fernández bate falta do meio campo alçando na área, Villalba raspa fraco de cabeça e Fábio recolhe.

bola

35'

1ºTEMPO

Sobe o volume o torcedor tricolor.

bola

34'

1ºTEMPO

Jogo sem fluidez do Fluminense até aqui; posse de bola sem conseguir levar perigo.

bola

33'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Fluminense 0x7 Rivadavia.

bola

32'

1ºTEMPO

Hulk bate falta da ala direita alçando na área, ela passa por Ignácio e sai.

bola

31'

1ºTEMPO

Guga e lançado por Hércules no bico da área pela direita, cruza no alto e Villalba tira de cabeça.

bola

30'

1ºTEMPO

O Rivadavia teve a segunda melhor campanha na fase de grupos desta Libertadores; cinco vitórias e um empate.

bola

29'

1ºTEMPO

Elordi bate escanteio da esquerda aberto, Bucca cabeceia para cima e Fábio faz tranquila defesa.

bola

28'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Fábio toca curto dentro da área para Ignácio, Salas desarma o zagueiro pela esquerda, cruza por baixo e Martinelli alivia.

bola

27'

1ºTEMPO

Parte do torcedor do Fluminense vaia os passes laterais do time.

bola

26'

1ºTEMPO

Guga cruza da direita para entrada da área, Castillo escora no pivô e Hulk queima de canhota por cima do gol.

bola

25'

1ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

24'

1ºTEMPO

Parada para hidratação.

bola

23'

1ºTEMPO

Martinelli força lançamento da intermediária para área, ela passa por Hulk e fica com o goleiro.

bola

22'

1ºTEMPO

Passes errados: Fluminense 13x10 Rivadavia.

bola

21'

1ºTEMPO

Rivadavia joga postado com linhas recuadas e vai tentar nos contra-ataques e bolas longas.

bola

20'

1ºTEMPO

Mais de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

bola

19'

1ºTEMPO

Fluminense tem mais posse no ataque mas sem acelerar.

amarelo

17'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sobe amarelo para Acosta por carrinho forte em Nonato.

bola

16'

1ºTEMPO

Elordi cobra lateral da ponta esquerda para área e Martinelli tira de cabeça.

bola

15'

1ºTEMPO

Guga lança Hulk na direita, o camisa 7 cruza para o alto e Bonifacio recua de cabeça.

bola

14'

1ºTEMPO

Torcedor do Flu canta sem parar para empurrar o time.

bola

13'

1ºTEMPO

Começo de jogo mais estudado com o Fluminense saindo mais por jogar em casa.

bola

12'

1ºTEMPO

Soteldo é acionado na esquerda por Martinelli, encara marcação levando para o fundo e cruza travado por Bonifacio.

bola

11'

1ºTEMPO

Hulk recebe na meia esquerda, tenta alçar na área e Fernández trava.

bola

10'

1ºTEMPO

Machucado, John Kennedy desfalca o Fluminense.

bola

9'

1ºTEMPO

Guga experimenta chute de pé direito de fora da área e manda à direita.

bola

8'

1ºTEMPO

Arana tenta o arremate de canhota da entrada da área pela esquerda e carimba o zagueiro.

bola

7'

1ºTEMPO

Fluminense toca sem acelerar.

bola

6'

1ºTEMPO

Soteldo domina de costas no meio campo e sofre falta de Bonifacio.

bola

5'

1ºTEMPO

Impedimento do ataque argentino pela esquerda.

bola

4'

1ºTEMPO

LONGE! Fernández bate escanteio pela esquerda curto, recebe de volta e ajeita no meio. Bonifacio experimenta de pé direito e manda por cima.

bola

3'

1ºTEMPO

FÁBIO! Salas recebe na meia direita com certo espaço, ajeita na canhota e finaliza por baixo para desvio do goleiro do Fluzão no cantinho.

bola

2'

1ºTEMPO

Fluminense roda a bola perto do meio campo.

bola

1'

1ºTEMPO

Fluminense de camisa tricolor e calção branco, Rivadavia de branco e shorts azul escuro.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Maracanã!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

JEJUM! O Flu não vence há sete partidas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem chilena no Maracanã: Cristian Garay apita, com Jose Retamal e Miguel Rocha nas bandeiras.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Fluminense é o quarto colocado no Brasileirão, mas ainda não venceu no pós Copa e vem de eliminação para o Vasco na Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Independiente Rivadavia é o sétimo colocado no grupo B do Clausura que tem 15 times em cada chave.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta Libertadores após caírem no mesmo grupo na fase anterior. O Fluminense não conseguiu vencer o rival argentino perdendo em casa (1x2) e empatando como visitante (1x1).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Terça-feira cinza e fria no Rio de Janeiro: 19°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! A partir das 19h, acompanhe os lances de Fluminense x Ind. Rivadavia pelas oitavas de final da Copa Libertadores, jogo de ida.

Fluminense FLU

  • Luis Zubeldía

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Guga

    Defesa

  • Ignácio

    Defesa

  • Thiago Silva

    Defesa

  • Guilherme Arana

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • Hércules

    Meio-Campo

  • Nonato

    Meio-Campo

  • Yeferson Soteldo

    Atacante

  • Rodrigo Castillo

    Atacante

  • Hulk

    Atacante

Ind. Rivadavia IRI

  • Alfredo Berti

    TECNICO

  • Nicolás Bolcato

    Goleiro

  • Ezequiel Bonifacio

    Defesa

  • Ivan Villalba

    Defesa

  • Sheyko Studer

    Defesa

  • Juan Elordi

    Defesa

  • Leonard Costa

    Defesa

  • Tomás Bottari

    Meio-Campo

  • Matías Fernández

    Meio-Campo

  • Leonel Bucca

    Meio-Campo

  • Maximiliano Salas

    Atacante

  • Alex Arce

    Atacante

  • Cristian Garay (CHI)

    ÁRBITRO

  • Jose Retamal (CHI)

    ASSISTENTE

  • Miguel Rocha (CHI)

    ASSISTENTE

Fluminense FLU
Ind. Rivadavia IRI

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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