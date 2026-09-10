Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Quinta-feira, 10/09•21h30
Minuto a Minuto: Independiente del Valle X Flamengo - 10/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Flamengo faz um grande jogo de ida, vence o Independiente del Valle fora de casa por 2x0 e fará o segundo jogo no Maracanã pra confirmar sua classificação.
49'
•
2ºTEMPO
Prende a bola pelo meio de campo e gasta tempo o Flamengo.
48'
•
2ºTEMPO
Independiente del Valle ainda luta. Um gol pode fazer muita diferença para o jogo de volta.
47'
•
2ºTEMPO
Jorginho tenta abertura do meio de campo com Luiz Araújo na esquerda de ataque. Forte demais.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Edwin Quintero por falta em Varela no meio de campo.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Del Valle nitidamente desanimado e cansado em campo. Flamengo controla o final da partida.
43'
•
2ºTEMPO
Perelló cobra escanteio pela direita. Defesa visitante afasta o perigo.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Flamengo. Sai Samuel Lino e entra Luiz Araújo.
41'
•
2ºTEMPO
Torcedor flamenguista em Quito começa a gritar olé nas arquibancadas do Estádio Olímpico Atahualpa.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ayrton Lucas também sai e entra Varela.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Flamengo também mexe. Sai Bruno Henrique e entra Pedro.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Hugo Quintana vai embora e vem Ochoa no seu lugar.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas mudanças no Independiente del Valle. Sai Arón Rodríguez e entra Edwin Quintero.
38'
•
2ºTEMPO
Arón Rodríguez tenta jogada pela direita de ataque. Jorginho desarma e joga pra lateral.
37'
•
2ºTEMPO
Segue com a bola no meio de campo o Flamengo, gastando o tempo.
36'
•
2ºTEMPO
Jorginho é acionado no ataque. Carabajal toma a frente, desarma e chuta pra frente.
35'
•
2ºTEMPO
Com toda a calma do mundo, Flamengo tenta prender a bola no meio de campo.
34'
•
2ºTEMPO
Lucas Paquetá é derrubado por Briones no meio de campo. Falta marcada.
33'
•
2ºTEMPO
Na base da raça e dos gritos de sua torcida, Del Valle tenta ao menos diminuir o prejuízo.
32'
•
2ºTEMPO
Briones aparece no meio da área do Flamengo e finaliza. Pra fora.
31'
•
2ºTEMPO
Situação do Independiente del Valle se complica na partida. Time pressiona o jogo todo, não consegue marcar e, pra piorar, leva dois.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! LÉO PEREIRA! Emerson Royal levanta pela direita de ataque e Léo Pereira aparece bem de cabeça, finalizando no contrapé de Quintana. Amplia o Mengão.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sornoza vai embora e entra Briones no seu lugar.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Independiente del Valle. Sai Pata e entra Perelló.
28'
•
2ºTEMPO
Com sangue novo e mais velocidade, Flamengo tenta ficar mais com a posse de bola e, quem sabe, matar o jogo marcando o segundo.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Carrascal também deixa o jogo para a entrada de Gonzalo Plata.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Flamengo. Sai Arrascaeta e entra Lucas Paquetá.
26'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar em Quito.
25'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
24'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
23'
•
2ºTEMPO
Hugo Quintana cruza bem pela direita de ataque. Sornoza aparece no meio da área visitante e finaliza de cabeça. À direita do gol de Rossi.
22'
•
2ºTEMPO
Carabajal tenta passe de cabeça dentro da área brasileira, mas defesa consegue interceptar e afasta o perigo.
21'
•
2ºTEMPO
DUAS VEZES AYRTON LUCAS! Primeiro em cabeçada e depois em chute de Alcívar dentro da área do Flamengo. Nas duas oportunidades o lateral bloqueia e evita o empate.
20'
•
2ºTEMPO
Reasco recebe lançamento no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
19'
•
2ºTEMPO
Loor recebe na esquerda de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
18'
•
2ºTEMPO
Em um jogo defensivamente perfeito até aqui, Flamengo tem paciência e encaixa um belo contra ataque pra abrir o placar.
17'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! BRUNO HENRIQUE! Em contra ataque rápido, Samuel Lino recebe na área adversária pela esquerda e rola para o meio. Bruno Henrique aparece em velocidade e chapa para o gol. Mengão na frente.
17'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
16'
•
2ºTEMPO
Erro na saída de jogo do Flamengo. Sornoza domina e chuta de longe. Rossi encaixa com tranquilidade.
15'
•
2ºTEMPO
Tentativa de jogada de ataque de Arrascaeta pela esquerda. Carabajal chega junto e faz o desarme limpo.
14'
•
2ºTEMPO
Carrascal cobra falta pela esquerda de ataque, direto para a área mandante. Léo Ortiz desvia de cabeça e manda por cima do gol.
13'
•
2ºTEMPO
Ayrton Lucas tenta jogada pela esquerda de ataque e é parado com falta por Romero.
12'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Carabajal por falta em Arrascaeta no meio de campo.
11'
•
2ºTEMPO
Hugo Quintana vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Emerson Royal joga par escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
Carrascal dá carrinho em Alcívar no meio de campo. Falta assinalada.
9'
•
2ºTEMPO
Romero é acionado na direita de ataque, erra domínio e bola escapa pela linha lateral.
8'
•
2ºTEMPO
Carrascal enfia do meio de campo pra Arrascaeta no ataque. Impedimento é apontado.
7'
•
2ºTEMPO
Apesar de mandar no jogo, Del Valle não consegue furar bloqueio defensivo dos visitantes.
6'
•
2ºTEMPO
Com exceção do goleiro Quintana, todos os atletas da partida estão no campo do Flamengo nesse momento.
5'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pulgar puxa e chuta Hugo Quintana no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
4'
•
2ºTEMPO
Sornoza arrisca de longe. Rossi faz a defesa em dois tempos, no meio do gol.
3'
•
2ºTEMPO
Independiente del Valle segue insistindo no ataque, buscando uma brecha na defesa adversária.
2'
•
2ºTEMPO
Postura do Flamengo nesses instantes iniciais de segundo tempo se mantém a mesma.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Independiente del Valle volta com uma mudança. Sai Carlos González, lesionado, e entra Reasco.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Carlos González sente lesão muscular e desaba em campo, se levantando e saindo cabisbaixo para atendimento em seguida.
46'
•
1ºTEMPO
Pata arranca pela esquerda de ataque. Emerson Royal rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Se segura como pode a equipe do Flamengo, tentando ao menos segurar o empate, que pode ser considerado um ótimo resultado nesse jogo de ida.
43'
•
1ºTEMPO
Sornoza manda balãozinho do meio de campo para a área visitante. Léo Ortiz desvia de cabeça e cede escanteio.
42'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique briga pela bola no meio de campo e sofre falta de Hugo Quintana.
41'
•
1ºTEMPO
Marcação do Del Valle é justa. Flamengo não encontra espaços pra avançar.
40'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta puxa Carabajal no meio de campo. Falta marcada.
39'
•
1ºTEMPO
O Matador de Gigantes permanece inteiro no campo de ataque, com exceção do goleiro Quintana.
38'
•
1ºTEMPO
Flamengo tenta subir um pouco suas linhas pra diminuir o calor que os donos da casa impõem.
37'
•
1ºTEMPO
Pulgar consegue escapar pelo meio de campo, mas força demais no passe pra Carrascal na direita de ataque. Bola sai pela linha de fundo.
36'
•
1ºTEMPO
Chute de longe de Loor. Bola desvia na cabeça de Léo Ortiz no meio do caminho e sai em escanteio.
35'
•
1ºTEMPO
Time do Del Valle abusa das jogadas pelas pontas e, consequentemente, cruza com frequência para o miolo da área flamenguista.
34'
•
1ºTEMPO
Loor cruza do lado esquerdo do ataque. Defesa visitante bate e rebate, mas consegue afastar provisoriamente.
33'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas puxa e depois derruba Arón Rodríguez no meio de campo. Falta assinalada.
32'
•
1ºTEMPO
Pata limpa a marcação de Emerson Royal pela esquerda de ataque, vai ao fundo e cruza. Errado. Tiro de meta para o Mengão.
31'
•
1ºTEMPO
Apesar de não conseguir ter a posse de bola e nem atacar, Flamengo se mantém bem organizado defensivamente e não corre riscos.
30'
•
1ºTEMPO
Arón Rodríguez chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Rossi sobe no terceiro andar e fica com ela.
29'
•
1ºTEMPO
Romero cruza pela direita de ataque. Léo Pereira afasta.
28'
•
1ºTEMPO
Carabajal sai costurando todo mundo até entrar na área brasileira. Antes de bater, ele é desarmado.
27'
•
1ºTEMPO
Independiente del Valle ensaia uma pressão, empurrado por seus torcedores.
26'
•
1ºTEMPO
Flamengo inteiro no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
25'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar em Quito.
24'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
23'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
22'
•
1ºTEMPO
Emerson Royal chama a tabela pela ala direita, mas Carrascal devolve forte demais. Posse com o Del Valle novamente.
21'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Carlos González chapa do meio da área flamenguista, após receber cruzamento da direita de ataque. Bola carimba o poste esquerdo de Rossi.
20'
•
1ºTEMPO
Passe de Samuel Lino na direção de Arrascaeta no ataque. Muita força. Quintana fica com ela.
19'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta é lançado no ataque, erra no domínio e perde a bola.
18'
•
1ºTEMPO
Flamengo encontra dificuldades em chegar ao campo de ataque com a bola dominada. Time da casa marca de perto.
17'
•
1ºTEMPO
Romero derruba Samuel Lino no meio de campo. Falta apontada.
16'
•
1ºTEMPO
Pata deixa dois marcadores pra trás e perde para o terceiro antes de tentar bater de fora da área.
15'
•
1ºTEMPO
Time do Del Valle comanda as ações da partida, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Rossi.
14'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas avança pela esquerda de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai direto pela linha de fundo.
13'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar um pouco o ímpeto dos donos da casa e se reorganizar em campo, Mengão troca passes no meio de campo.
12'
•
1ºTEMPO
Pata cruza do lado esquerdo de ataque. Léo Ortiz manda um bico pra linha lateral.
11'
•
1ºTEMPO
Arón Rodríguez levanta pela direita de ataque. Pulgar consegue desviar e bola sobra limpa nas mãos de Rossi.
10'
•
1ºTEMPO
Segue com a bola o time da casa. Flamengo marca de perto.
9'
•
1ºTEMPO
FECHA AS PERNAS! Loor parte pra finta e dá linda caneta em Carrascal no meio de campo.
8'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o time do Independiente del Valle.
7'
•
1ºTEMPO
Ayrton Lucas empurra Arón Rodríguez no meio de campo. Falta marcada.
6'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino tenta puxar contra ataque pela ala direita e força o passe para o ataque. Direto nas mãos de Quintana.
5'
•
1ºTEMPO
Romero chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Emerson Royal afasta de cabeça e cede escanteio.
4'
•
1ºTEMPO
Flamengo marca alto e tenta complicar a saída de jogo da equipe da casa.
3'
•
1ºTEMPO
Bruno Henrique arranca pelo meio de campo e chega na entrada da área mandante. Antes de bater, Loor consegue o corte e manda um bico pra longe.
2'
•
1ºTEMPO
Pata recebe na esquerda de ataque e cruza a meia altura. Ayrton Lucas faz o corte e afasta o perigo.
1'
•
1ºTEMPO
O Independiente del Valle joga todo de azul. O Flamengo vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Equador.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Facundo Tello (ARG), auxiliado por Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG).
PRÉ-JOGO
Flamengo escalado por Leonardo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
PRÉ-JOGO
Independiente Del Valle definido por Joaquín Papa: Quintana; Romero, Carabajal, Schunke e Loor; Alcivar, Quintana e Sornoza; Aron Rodríguez, Emerson Pata e Carlos González.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Arroyo, Cazares, Mercado e Villar, lesionados. Os visitantes não contarão com Alex Sandro, Evertton Araújo e Lorran, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado brasileiro, as três vitórias consecutivas no Brasileirão, o que levou o time a assumir a ponta da tabela, são um fator motivacional enorme. O foco total é trazer um bom resultado do Equador para o jogo de volta.
PRÉ-JOGO
Os equatorianos vivem ótimo momento. Recentemente, o time deteve uma sequência de incríveis 16 vitórias consecutivas em jogos oficiais, sem contar que é o líder da fase inicial do campeonato local, com surpreendentes 22 pontos à frente do segundo colocado. A equipe contará com o apoio massivo dos seus torcedores pra fazer um bom resultado nessa partida de ida.
PRÉ-JOGO
Quem avançar, após os jogos de ida e volta, pegará na semifinal o classificado entre Estudiantes e Corinthians, que já empataram o jogo de ida na Argentina em 1x1.
PRÉ-JOGO
Na fase anterior, de quartas de final, o Matador de Gigantes deixou pra trás o Tolima, com duas vitórias: 1x0 fora e 3x1 em casa. O Mengão eliminou o Cruzeiro, empatando fora de casa em 1x1 e vencendo no Maracanã por 2x1.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 6 partidas entre as duas equipes. O Independiente Del Valle venceu 2, o Flamengo levou a melhor em 3 oportunidades, além de 1 empate.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Independiente Del Valle e Flamengo, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.
Joaquín Papa
TECNICO
Aldair Quintana
Goleiro
Daykol Romero
Defesa
Mateo Carabajal
Defesa
Richard Schunke
Defesa
Layan Loor
Defesa
Jordy Alcívar
Meio-Campo
Hugo Quintana
Meio-Campo
Junior Sornoza
Meio-Campo
Arón Rodríguez
Atacante
Emerson Pata
Atacante
Carlos González
Atacante
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Emerson Royal
Defesa
Léo Ortiz
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Erick Pulgar
Meio-Campo
Jorginho Frello
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Jorge Carrascal
Meio-Campo
Samuel Lino
Atacante
Bruno Henrique
Atacante
Facundo Tello (ARG)
ÁRBITRO
Cristian Navarro (ARG)
ASSISTENTE
Gabriel Chade (ARG)
ASSISTENTE
VAR - Silvio Truco (ARG)
QUARTO ÁRBITRO