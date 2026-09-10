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encerrado
Olímpico Atahualpa Quito, Equador
Independiente del Valle Independiente del Valle
0 × 2
Flamengo Flamengo

Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Quinta-feira, 10/0921h30

Minuto a Minuto: Independiente del Valle X Flamengo - 10/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Flamengo faz um grande jogo de ida, vence o Independiente del Valle fora de casa por 2x0 e fará o segundo jogo no Maracanã pra confirmar sua classificação.

bola

49'

2ºTEMPO

Prende a bola pelo meio de campo e gasta tempo o Flamengo.

bola

48'

2ºTEMPO

Independiente del Valle ainda luta. Um gol pode fazer muita diferença para o jogo de volta.

bola

47'

2ºTEMPO

Jorginho tenta abertura do meio de campo com Luiz Araújo na esquerda de ataque. Forte demais.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Edwin Quintero por falta em Varela no meio de campo.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Del Valle nitidamente desanimado e cansado em campo. Flamengo controla o final da partida.

bola

43'

2ºTEMPO

Perelló cobra escanteio pela direita. Defesa visitante afasta o perigo.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Flamengo. Sai Samuel Lino e entra Luiz Araújo.

bola

41'

2ºTEMPO

Torcedor flamenguista em Quito começa a gritar olé nas arquibancadas do Estádio Olímpico Atahualpa.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ayrton Lucas também sai e entra Varela.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Flamengo também mexe. Sai Bruno Henrique e entra Pedro.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Hugo Quintana vai embora e vem Ochoa no seu lugar.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas mudanças no Independiente del Valle. Sai Arón Rodríguez e entra Edwin Quintero.

bola

38'

2ºTEMPO

Arón Rodríguez tenta jogada pela direita de ataque. Jorginho desarma e joga pra lateral.

bola

37'

2ºTEMPO

Segue com a bola no meio de campo o Flamengo, gastando o tempo.

bola

36'

2ºTEMPO

Jorginho é acionado no ataque. Carabajal toma a frente, desarma e chuta pra frente.

bola

35'

2ºTEMPO

Com toda a calma do mundo, Flamengo tenta prender a bola no meio de campo.

bola

34'

2ºTEMPO

Lucas Paquetá é derrubado por Briones no meio de campo. Falta marcada.

bola

33'

2ºTEMPO

Na base da raça e dos gritos de sua torcida, Del Valle tenta ao menos diminuir o prejuízo.

bola

32'

2ºTEMPO

Briones aparece no meio da área do Flamengo e finaliza. Pra fora.

bola

31'

2ºTEMPO

Situação do Independiente del Valle se complica na partida. Time pressiona o jogo todo, não consegue marcar e, pra piorar, leva dois.

gol

30'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! LÉO PEREIRA! Emerson Royal levanta pela direita de ataque e Léo Pereira aparece bem de cabeça, finalizando no contrapé de Quintana. Amplia o Mengão.

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sornoza vai embora e entra Briones no seu lugar.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Independiente del Valle. Sai Pata e entra Perelló.

bola

28'

2ºTEMPO

Com sangue novo e mais velocidade, Flamengo tenta ficar mais com a posse de bola e, quem sabe, matar o jogo marcando o segundo.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Carrascal também deixa o jogo para a entrada de Gonzalo Plata.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Flamengo. Sai Arrascaeta e entra Lucas Paquetá.

bola

26'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar em Quito.

bola

25'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

24'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

23'

2ºTEMPO

Hugo Quintana cruza bem pela direita de ataque. Sornoza aparece no meio da área visitante e finaliza de cabeça. À direita do gol de Rossi.

bola

22'

2ºTEMPO

Carabajal tenta passe de cabeça dentro da área brasileira, mas defesa consegue interceptar e afasta o perigo.

bola

21'

2ºTEMPO

DUAS VEZES AYRTON LUCAS! Primeiro em cabeçada e depois em chute de Alcívar dentro da área do Flamengo. Nas duas oportunidades o lateral bloqueia e evita o empate.

bola

20'

2ºTEMPO

Reasco recebe lançamento no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

19'

2ºTEMPO

Loor recebe na esquerda de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

18'

2ºTEMPO

Em um jogo defensivamente perfeito até aqui, Flamengo tem paciência e encaixa um belo contra ataque pra abrir o placar.

gol

17'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! BRUNO HENRIQUE! Em contra ataque rápido, Samuel Lino recebe na área adversária pela esquerda e rola para o meio. Bruno Henrique aparece em velocidade e chapa para o gol. Mengão na frente.

bola

17'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

16'

2ºTEMPO

Erro na saída de jogo do Flamengo. Sornoza domina e chuta de longe. Rossi encaixa com tranquilidade.

bola

15'

2ºTEMPO

Tentativa de jogada de ataque de Arrascaeta pela esquerda. Carabajal chega junto e faz o desarme limpo.

bola

14'

2ºTEMPO

Carrascal cobra falta pela esquerda de ataque, direto para a área mandante. Léo Ortiz desvia de cabeça e manda por cima do gol.

bola

13'

2ºTEMPO

Ayrton Lucas tenta jogada pela esquerda de ataque e é parado com falta por Romero.

amarelo

12'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Carabajal por falta em Arrascaeta no meio de campo.

bola

11'

2ºTEMPO

Hugo Quintana vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Emerson Royal joga par escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

Carrascal dá carrinho em Alcívar no meio de campo. Falta assinalada.

bola

9'

2ºTEMPO

Romero é acionado na direita de ataque, erra domínio e bola escapa pela linha lateral.

bola

8'

2ºTEMPO

Carrascal enfia do meio de campo pra Arrascaeta no ataque. Impedimento é apontado.

bola

7'

2ºTEMPO

Apesar de mandar no jogo, Del Valle não consegue furar bloqueio defensivo dos visitantes.

bola

6'

2ºTEMPO

Com exceção do goleiro Quintana, todos os atletas da partida estão no campo do Flamengo nesse momento.

amarelo

5'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pulgar puxa e chuta Hugo Quintana no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

4'

2ºTEMPO

Sornoza arrisca de longe. Rossi faz a defesa em dois tempos, no meio do gol.

bola

3'

2ºTEMPO

Independiente del Valle segue insistindo no ataque, buscando uma brecha na defesa adversária.

bola

2'

2ºTEMPO

Postura do Flamengo nesses instantes iniciais de segundo tempo se mantém a mesma.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Independiente del Valle volta com uma mudança. Sai Carlos González, lesionado, e entra Reasco.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Carlos González sente lesão muscular e desaba em campo, se levantando e saindo cabisbaixo para atendimento em seguida.

bola

46'

1ºTEMPO

Pata arranca pela esquerda de ataque. Emerson Royal rasga no carrinho e corta pra linha lateral.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Se segura como pode a equipe do Flamengo, tentando ao menos segurar o empate, que pode ser considerado um ótimo resultado nesse jogo de ida.

bola

43'

1ºTEMPO

Sornoza manda balãozinho do meio de campo para a área visitante. Léo Ortiz desvia de cabeça e cede escanteio.

bola

42'

1ºTEMPO

Bruno Henrique briga pela bola no meio de campo e sofre falta de Hugo Quintana.

bola

41'

1ºTEMPO

Marcação do Del Valle é justa. Flamengo não encontra espaços pra avançar.

bola

40'

1ºTEMPO

Arrascaeta puxa Carabajal no meio de campo. Falta marcada.

bola

39'

1ºTEMPO

O Matador de Gigantes permanece inteiro no campo de ataque, com exceção do goleiro Quintana.

bola

38'

1ºTEMPO

Flamengo tenta subir um pouco suas linhas pra diminuir o calor que os donos da casa impõem.

bola

37'

1ºTEMPO

Pulgar consegue escapar pelo meio de campo, mas força demais no passe pra Carrascal na direita de ataque. Bola sai pela linha de fundo.

bola

36'

1ºTEMPO

Chute de longe de Loor. Bola desvia na cabeça de Léo Ortiz no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

35'

1ºTEMPO

Time do Del Valle abusa das jogadas pelas pontas e, consequentemente, cruza com frequência para o miolo da área flamenguista.

bola

34'

1ºTEMPO

Loor cruza do lado esquerdo do ataque. Defesa visitante bate e rebate, mas consegue afastar provisoriamente.

bola

33'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas puxa e depois derruba Arón Rodríguez no meio de campo. Falta assinalada.

bola

32'

1ºTEMPO

Pata limpa a marcação de Emerson Royal pela esquerda de ataque, vai ao fundo e cruza. Errado. Tiro de meta para o Mengão.

bola

31'

1ºTEMPO

Apesar de não conseguir ter a posse de bola e nem atacar, Flamengo se mantém bem organizado defensivamente e não corre riscos.

bola

30'

1ºTEMPO

Arón Rodríguez chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Rossi sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

29'

1ºTEMPO

Romero cruza pela direita de ataque. Léo Pereira afasta.

bola

28'

1ºTEMPO

Carabajal sai costurando todo mundo até entrar na área brasileira. Antes de bater, ele é desarmado.

bola

27'

1ºTEMPO

Independiente del Valle ensaia uma pressão, empurrado por seus torcedores.

bola

26'

1ºTEMPO

Flamengo inteiro no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

25'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar em Quito.

bola

24'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

23'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

22'

1ºTEMPO

Emerson Royal chama a tabela pela ala direita, mas Carrascal devolve forte demais. Posse com o Del Valle novamente.

bola

21'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Carlos González chapa do meio da área flamenguista, após receber cruzamento da direita de ataque. Bola carimba o poste esquerdo de Rossi.

bola

20'

1ºTEMPO

Passe de Samuel Lino na direção de Arrascaeta no ataque. Muita força. Quintana fica com ela.

bola

19'

1ºTEMPO

Arrascaeta é lançado no ataque, erra no domínio e perde a bola.

bola

18'

1ºTEMPO

Flamengo encontra dificuldades em chegar ao campo de ataque com a bola dominada. Time da casa marca de perto.

bola

17'

1ºTEMPO

Romero derruba Samuel Lino no meio de campo. Falta apontada.

bola

16'

1ºTEMPO

Pata deixa dois marcadores pra trás e perde para o terceiro antes de tentar bater de fora da área.

bola

15'

1ºTEMPO

Time do Del Valle comanda as ações da partida, mas ainda sem conseguir levar perigo real ao gol de Rossi.

bola

14'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas avança pela esquerda de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai direto pela linha de fundo.

bola

13'

1ºTEMPO

Na tentativa de esfriar um pouco o ímpeto dos donos da casa e se reorganizar em campo, Mengão troca passes no meio de campo.

bola

12'

1ºTEMPO

Pata cruza do lado esquerdo de ataque. Léo Ortiz manda um bico pra linha lateral.

bola

11'

1ºTEMPO

Arón Rodríguez levanta pela direita de ataque. Pulgar consegue desviar e bola sobra limpa nas mãos de Rossi.

bola

10'

1ºTEMPO

Segue com a bola o time da casa. Flamengo marca de perto.

bola

9'

1ºTEMPO

FECHA AS PERNAS! Loor parte pra finta e dá linda caneta em Carrascal no meio de campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o time do Independiente del Valle.

bola

7'

1ºTEMPO

Ayrton Lucas empurra Arón Rodríguez no meio de campo. Falta marcada.

bola

6'

1ºTEMPO

Samuel Lino tenta puxar contra ataque pela ala direita e força o passe para o ataque. Direto nas mãos de Quintana.

bola

5'

1ºTEMPO

Romero chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Emerson Royal afasta de cabeça e cede escanteio.

bola

4'

1ºTEMPO

Flamengo marca alto e tenta complicar a saída de jogo da equipe da casa.

bola

3'

1ºTEMPO

Bruno Henrique arranca pelo meio de campo e chega na entrada da área mandante. Antes de bater, Loor consegue o corte e manda um bico pra longe.

bola

2'

1ºTEMPO

Pata recebe na esquerda de ataque e cruza a meia altura. Ayrton Lucas faz o corte e afasta o perigo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Independiente del Valle joga todo de azul. O Flamengo vem a campo todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Equador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Facundo Tello (ARG), auxiliado por Cristian Navarro (ARG) e Gabriel Chade (ARG).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Flamengo escalado por Leonardo Jardim: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Independiente Del Valle definido por Joaquín Papa: Quintana; Romero, Carabajal, Schunke e Loor; Alcivar, Quintana e Sornoza; Aron Rodríguez, Emerson Pata e Carlos González.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Arroyo, Cazares, Mercado e Villar, lesionados. Os visitantes não contarão com Alex Sandro, Evertton Araújo e Lorran, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado brasileiro, as três vitórias consecutivas no Brasileirão, o que levou o time a assumir a ponta da tabela, são um fator motivacional enorme. O foco total é trazer um bom resultado do Equador para o jogo de volta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os equatorianos vivem ótimo momento. Recentemente, o time deteve uma sequência de incríveis 16 vitórias consecutivas em jogos oficiais, sem contar que é o líder da fase inicial do campeonato local, com surpreendentes 22 pontos à frente do segundo colocado. A equipe contará com o apoio massivo dos seus torcedores pra fazer um bom resultado nessa partida de ida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem avançar, após os jogos de ida e volta, pegará na semifinal o classificado entre Estudiantes e Corinthians, que já empataram o jogo de ida na Argentina em 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na fase anterior, de quartas de final, o Matador de Gigantes deixou pra trás o Tolima, com duas vitórias: 1x0 fora e 3x1 em casa. O Mengão eliminou o Cruzeiro, empatando fora de casa em 1x1 e vencendo no Maracanã por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 6 partidas entre as duas equipes. O Independiente Del Valle venceu 2, o Flamengo levou a melhor em 3 oportunidades, além de 1 empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Independiente Del Valle e Flamengo, jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.

Independiente del Valle IDV

  • Joaquín Papa

    TECNICO

  • Aldair Quintana

    Goleiro

  • Daykol Romero

    Defesa

  • Mateo Carabajal

    Defesa

  • Richard Schunke

    Defesa

  • Layan Loor

    Defesa

  • Jordy Alcívar

    Meio-Campo

  • Hugo Quintana

    Meio-Campo

  • Junior Sornoza

    Meio-Campo

  • Arón Rodríguez

    Atacante

  • Emerson Pata

    Atacante

  • Carlos González

    Atacante

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Emerson Royal

    Defesa

  • Léo Ortiz

    Defesa

  • Léo Pereira

    Defesa

  • Ayrton Lucas

    Defesa

  • Erick Pulgar

    Meio-Campo

  • Jorginho Frello

    Meio-Campo

  • De Arrascaeta

    Meio-Campo

  • Jorge Carrascal

    Meio-Campo

  • Samuel Lino

    Atacante

  • Bruno Henrique

    Atacante

  • Facundo Tello (ARG)

    ÁRBITRO

  • Cristian Navarro (ARG)

    ASSISTENTE

  • Gabriel Chade (ARG)

    ASSISTENTE

  • VAR - Silvio Truco (ARG)

    QUARTO ÁRBITRO

Independiente del Valle IDV
Flamengo FLA

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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