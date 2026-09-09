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encerrado
Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
1 × 0
LDU-EQU LDU-EQU

Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Quarta-feira, 09/0919h

Minuto a Minuto: Palmeiras X LDU-EQU - 09/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. No encerramento da partida, o Palmeiras garante vitória apertada e decide a vaga na próxima semana em Quito.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Fuchs recebeu cartão amarelo por reclamação no banco de reservas.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lucas Evangelista é amarelado por falta em Weigandt.

bola

46'

2ºTEMPO

Flaco López lança Heittor na área, mas Valle se antecipa e faz a defesa. Na sequência o goleiro fica caído sentindo o contato.

bola

45'

2ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Weigandt perde a bola para Piquerez e, na sequência, acaba cometendo falta.

bola

43'

2ºTEMPO

Arias cobra escanteio pela direita, a bola fica viva na área, mas a defesa da LDU afasta o perigo.

bola

42'

2ºTEMPO

Na cobrança de falta de Arias, a bola ganha efeito e Valle sai da meta para afastar de soco.

bola

41'

2ºTEMPO

O Verdão domina as ações ofensivas, pressiona e tenta aumentar a vantagem visando o duelo decisivo em Quito

bola

39'

2ºTEMPO

Flaco López escorrega próximo à linha de fundo, tenta cruzar, Valle espalma, mas a bola já havia saído. Tiro de meta.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição na LDU. Sai Estrada e entra Deyverson.

bola

37'

2ºTEMPO

UUUUHH! Cruzamento preciso de Giay para Heittor, que cabeceia buscando o canto. A bola sai muito perto da trave.

bola

36'

2ºTEMPO

Evangelista levanta duas bolas na área em escanteios, mas a defesa da LDU afasta com segurança pelo alto.

bola

35'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Flaco López acha Arias na área, ele dribla e finaliza no canto, mas o zagueiro da LDU salva antes da redonda chegar ao gol.

bola

34'

2ºTEMPO

Giay cobra o lateral direto na área, Flaco López desvia de cabeça para trás e Valle segura firme.

bola

33'

2ºTEMPO

A LDU busca reação com troca de passes, mas esbarra na defesa sólida do Palmeiras.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Palmeiras. Sai Vitor Roque e entra Heittor.

bola

31'

2ºTEMPO

O Palmeiras controla o jogo, pressiona no ataque, mas não transforma em gol.

bola

30'

2ºTEMPO

Barboza busca Vitor Roque em profundidade, mas o atacante não alcança o passe e parece sentir em campo.

bola

29'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de Arias, Murilo cabeceia firme, mas Valle defende.

bola

28'

2ºTEMPO

UUUUUHH! O Palmeiras cobra falta ensaiada, Arias solta a bomba de fora da área, a bola desvia e Valle defende, cedendo escanteio.

amarelo

27'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Allala comete falta em Vitor Roque e é amarelado.

bola

26'

2ºTEMPO

Na entrada da área, Marlon Freitas pega a sobra e chuta alto, sem direção. É tiro de meta.

bola

25'

2ºTEMPO

O jogo é retomado no Nubank Parque. Posse com Palmeiras.

bola

23'

2ºTEMPO

O árbitro determina pausa para hidratação.

bola

22'

2ºTEMPO

UUUUUHH! QUASE EMPATE! Alvarado aparece cara a cara com Carlos Miguel, toca para o meio, mas Carabalí não consegue concluir. Boa chegada da LDU.

bola

21'

2ºTEMPO

Barboza tenta a ligação direta para López no ataque, mas o passe sai ruim e Ricardo Adé fica com a bola.

bola

20'

2ºTEMPO

José Manuel López é flagrado em posição irregular. O assistente marca impedimento e paralisa a jogada.

bola

19'

2ºTEMPO

Flaco López recebe com espaço na área e tenta o cruzamento rasteiro, mas a defesa bloqueia.

bola

18'

2ºTEMPO

Barboza ganha no campo ofensivo, Arias toca para Flaco López, que tenta o drible e é bloqueado no chute.

bola

17'

2ºTEMPO

Corozo aparece bem na área e cabeceia, mas a bola vai para fora. Tiro de meta para o Palmeiras.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Pretell da lugar a Sebastián González na equipe de Quito.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A LDU promove duas substituições. Lucas Rodríguez é trocado por Alvarado.

bola

14'

2ºTEMPO

Arias recebe na linha de fundo e cruza na pequena área. Vitor Roque vence Adé no alto, mas não pega em cheio e a bola sai em tiro de meta.

bola

13'

2ºTEMPO

Após escanteio curto, Murilo arrisca de dentro da área, mas o chute sai fraco e Valle defende com tranquilidade.

bola

12'

2ºTEMPO

Lucas Rodríguez protege a bola na ponta contra Marlon Freitas e sofre falta ao ser empurrado.

bola

11'

2ºTEMPO

Para conter a pressão alviverde, os jogadores da LDU recorrem a paralisações constantes.

bola

10'

2ºTEMPO

Após escanteio curto, Arias cruza na segunda trave. Gustavo Gómez sobe de cabeça, mas manda para fora, sem assustar.

bola

9'

2ºTEMPO

Flaco López finaliza contra a marcação e conquista escanteio para o Palmeiras pela esquerda.

bola

8'

2ºTEMPO

NADA! Após revisão do VAR, o árbitro decide não marcar pênalti e manda a partida continuar.

bola

7'

2ºTEMPO

Arias recebe de Flaco López, cai pedindo penalidade pela direita, mas o árbitro não marca nada e deixa o jogo continuar.

substituicao

6'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição na LDU. Sai Cornejo e entra Juanse Rodríguez.

bola

5'

2ºTEMPO

Vitor Roque aproveita a sobra na entrada da área, mas finaliza mal. A bola sai em tiro de meta para a LDU.

bola

4'

2ºTEMPO

De fora da área, Piquerez solta a bomba, mas a bola sai pela direita do gol.

bola

3'

2ºTEMPO

Vitor Roque é derrubado por Allala no meio-campo. O árbitro marca falta para o Palmeiras.

bola

2'

2ºTEMPO

Arias recebe de Piquerez na entrada da área e finaliza de primeira. A bola sobe e passa muito perto do travessão.

bola

1'

2ºTEMPO

Após escanteio curto, Piquerez cruza na segunda trave. Gustavo Gómez tenta alcançar, mas não consegue. Tiro de meta para a LDU.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição na LDU. Sai Yerlin Quiñónez e entra Carabalí.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

48'

1ºTEMPO

Arias cobra curto, recebe de volta e cruza. Flaco López desvia, Barboza aparece na pequena área, mas o árbitro marca impedimento.

bola

47'

1ºTEMPO

Murilo cruza na área, Flaco López reclama de pênalti, mas o árbitro marca apenas escanteio para o Palmeiras.

bola

46'

1ºTEMPO

A LDU busca reagir nos minutos finais, porém o Palmeiras mantém o controle da partida.

bola

45'

1ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Flaco tenta sair jogando contra três e perde a bola. Gómez chega firme na marcação sobre Corozo e manda para escanteio na direita.

bola

43'

1ºTEMPO

Gustavo Gómez acumula cartões e não participa do confronto da volta em Quito.

amarelo

42'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gustavo Gómez comete falta em Michael Estrada e é amarelado.

bola

41'

1ºTEMPO

Na área do Palmeiras, Estrada recebe em boa posição, mas não consegue dominar e a jogada se perde.

bola

40'

1ºTEMPO

Com posse de bola, o Palmeiras segue trocando passes no meio e controlando o ritmo do jogo.

bola

39'

1ºTEMPO

Cruzamento de Vitor Roque pela esquerda, Adé corta e o atacante volta para disputar a posse. A bola sai e é tiro de meta para a LDU.

bola

38'

1ºTEMPO

UUUHH! Na pequena área, Giay recebe cruzamento de Piquerez, mas não consegue concluir. Ele toca para o meio e a defesa equatoriana corta. Palmeiras quase amplia.

bola

37'

1ºTEMPO

O Palmeiras domina a posse de bola com 58%, enquanto a LDU Quito fica com 42%.

bola

36'

1ºTEMPO

Arias cruza na segunda trave, Piquerez tenta dominar, mas perde a posse. Lateral para a LDU.

bola

35'

1ºTEMPO

Estrada cobra a falta, mas a bola explode na barreira.

bola

34'

1ºTEMPO

Falta cometida por Giay sobre Quiñónez, bem na entrada da área. O lance é perigoso para a LDU.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Yerlin Quiñónez recebe cartão amarelo.

bola

31'

1ºTEMPO

Murilo tenta o passe em cavadinha para dentro da área, mas ninguém aparece. A jogada termina em tiro de meta para a LDU.

bola

30'

1ºTEMPO

QUE ISSO, GOLEIRÃO! Na saída errada de Carlos Miguel, Estrada aparece livre na área. Barboza atrapalha e o lance termina em tiro de meta, após correção da arbitragem.

bola

29'

1ºTEMPO

A LDU não reage após sofrer o gol, e o Palmeiras segue controlando as ações da partida.

bola

27'

1ºTEMPO

Palmeiras troca passes na entrada da área, mas Lucas Evangelista acaba cometendo falta e interrompe a jogada.

bola

26'

1ºTEMPO

Giay cruza rasteiro pela direita, Vitor Roque não consegue finalizar com força e Valle defende.

gol

25'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! AGUSTÍN GIAY!!! Vitor Roque vence a marcação e finaliza cruzado. Valle espalma, mas Giay aparece livre para cabecear. A bola toca no travessão e entra: Verdão na frente no Nubank Parque.

bola

25'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

24'

1ºTEMPO

Reinício de partida no Nubank Parque: a LDU começa com a posse de bola.

bola

22'

1ºTEMPO

Pausa para hidratação.

bola

21'

1ºTEMPO

Yerlin Quiñónez avança pela ponta, tromba com Giay e a bola acaba saindo pela linha de fundo.

amarelo

20'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cornejo comete falta em Lucas Evangelista e é amarelado.

bola

19'

1ºTEMPO

As duas equipes trocam passes no meio e se estudam, sem pressa para acelerar o jogo.

bola

18'

1ºTEMPO

A LDU Quito roda a bola no meio de campo, fugindo da marcação adversária.

bola

17'

1ºTEMPO

Após rebote da falta, Giay solta a bomba de primeira, mas a bola sobe e vai pela linha de fundo. Tiro de meta.

bola

16'

1ºTEMPO

Lucas Evangelista é derrubado próximo à linha de fundo pela esquerda. O Palmeiras terá oportunidade de levantar a bola na área da LDU.

bola

15'

1ºTEMPO

Até aqui, o Palmeiras mostra maior efetividade: duas finalizações no alvo contra apenas uma da LDU.

bola

13'

1ºTEMPO

Na cobrança curta de escanteio, Lucas Evangelista cruza, mas a defesa da LDU aparece bem e afasta.

bola

12'

1ºTEMPO

Murilo encontra Giay dentro da área com passe em profundidade. O lateral cruza rasteiro e a defesa corta para escanteio.

bola

11'

1ºTEMPO

O Palmeiras mantém a posse no campo de ataque, confortável e explorando os espaços deixados pelo adversário.

amarelo

10'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Estrada comete falta dura em Giay e recebe cartão amarelo.

bola

9'

1ºTEMPO

UUUUHH! LÁ E CÁ! Estrada aparece com espaço e arrisca chute rasteiro após contra-ataque pelo meio, mas Carlos Miguel defende com tranquilidade a finalização fraca.

bola

8'

1ºTEMPO

UUUHH! PRESSÃO! Na cobrança de escanteio de Arias, Murilo escora para o meio e Marlon Freitas testa forte. Valle segura com segurança e não solta.

bola

7'

1ºTEMPO

UUUUHH! Flaco López faz jogada individual, abre espaço e passa para Arias dentro da área na direita. O meia finaliza com força, mas Gonzalo Valle espalma para escanteio.

bola

6'

1ºTEMPO

Gustavo Gómez recebe passe arriscado de Carlos Miguel pela esquerda, protege na lateral e acaba sofrendo falta ao tentar segurar a jogada.

bola

5'

1ºTEMPO

Adé busca o passe em profundidade pela esquerda, mas coloca muita força e a jogada termina em tiro de meta para o Palmeiras.

bola

4'

1ºTEMPO

Faltou capricho. Pela ponta direita, Giay dispara até a linha de fundo, mas o cruzamento sai sem perigo. Tiro de meta para a LDU.

bola

3'

1ºTEMPO

Corozo tentava avançar pelo meio, mas Barboza interrompeu a jogada com falta.

bola

2'

1ºTEMPO

Quiñónez parte para jogada individual, supera Giay, mas Barboza se antecipa e faz o corte preciso.

bola

1'

1ºTEMPO

Lucas Evangelista foi flagrado em posição irregular, e o assistente marcou impedimento.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Nubank Parque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jesús Noel Valenzuela Sáez foi escalado para comandar o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A LDU, atualmente em quinto na Liga do Equador, derrotou o Técnico Universitário por 3 a 1 e garantiu vaga no hexagonal, após breve jejum de resultados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão ao empatar com o Botafogo. O Flamengo, que venceu o Remo no Mangueirão, assumiu a ponta. Agora, o Verdão vai às quartas de final pressionado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 4 jogos entre as duas equipes, com 2 vitórias do Palmeiras e 2 triunfos do LDU Quito.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! O Palmeiras recebe a LDU às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores de 2026.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • Gustavo Gómez

    Defesa

  • Alexander Barboza

    Defesa

  • Agustín Giay

    Defesa

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Lucas Evangelista

    Meio-Campo

  • Jhon Arias

    Atacante

  • Joaquín Piquerez

    Defesa

  • Flaco López

    Atacante

  • Vitor Roque

    Atacante

LDU-EQU LDU

  • Gustavo Álvarez

    TECNICO

  • Gonzalo Valle

    Goleiro

  • Marcelo Weigandt

    Defesa

  • Ricardo Adé

    Defesa

  • Gian Franco Allala

    Defesa

  • Luis Segovia

    Defesa

  • Yerlin Quiñónez

    Atacante

  • Jesús Pretell

    Meio-Campo

  • Lucas Rodríguez

    Atacante

  • Fernando Cornejo

    Meio-Campo

  • Janner Corozo

    Atacante

  • Michael Estrada

    Atacante

  • Jesús Valenzuela (VEN)

    ÁRBITRO

  • Jorge Urrego (VEN)

    ASSISTENTE

  • Tulio Moreno (VEN)

    ASSISTENTE

Palmeiras PAL
LDU-EQU LDU

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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