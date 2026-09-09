Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Quarta-feira, 09/09•19h
Minuto a Minuto: Palmeiras X LDU-EQU - 09/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. No encerramento da partida, o Palmeiras garante vitória apertada e decide a vaga na próxima semana em Quito.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Fuchs recebeu cartão amarelo por reclamação no banco de reservas.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lucas Evangelista é amarelado por falta em Weigandt.
46'
•
2ºTEMPO
Flaco López lança Heittor na área, mas Valle se antecipa e faz a defesa. Na sequência o goleiro fica caído sentindo o contato.
45'
•
2ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Weigandt perde a bola para Piquerez e, na sequência, acaba cometendo falta.
43'
•
2ºTEMPO
Arias cobra escanteio pela direita, a bola fica viva na área, mas a defesa da LDU afasta o perigo.
42'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de falta de Arias, a bola ganha efeito e Valle sai da meta para afastar de soco.
41'
•
2ºTEMPO
O Verdão domina as ações ofensivas, pressiona e tenta aumentar a vantagem visando o duelo decisivo em Quito
39'
•
2ºTEMPO
Flaco López escorrega próximo à linha de fundo, tenta cruzar, Valle espalma, mas a bola já havia saído. Tiro de meta.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição na LDU. Sai Estrada e entra Deyverson.
37'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Cruzamento preciso de Giay para Heittor, que cabeceia buscando o canto. A bola sai muito perto da trave.
36'
•
2ºTEMPO
Evangelista levanta duas bolas na área em escanteios, mas a defesa da LDU afasta com segurança pelo alto.
35'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Flaco López acha Arias na área, ele dribla e finaliza no canto, mas o zagueiro da LDU salva antes da redonda chegar ao gol.
34'
•
2ºTEMPO
Giay cobra o lateral direto na área, Flaco López desvia de cabeça para trás e Valle segura firme.
33'
•
2ºTEMPO
A LDU busca reação com troca de passes, mas esbarra na defesa sólida do Palmeiras.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Palmeiras. Sai Vitor Roque e entra Heittor.
31'
•
2ºTEMPO
O Palmeiras controla o jogo, pressiona no ataque, mas não transforma em gol.
30'
•
2ºTEMPO
Barboza busca Vitor Roque em profundidade, mas o atacante não alcança o passe e parece sentir em campo.
29'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de Arias, Murilo cabeceia firme, mas Valle defende.
28'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! O Palmeiras cobra falta ensaiada, Arias solta a bomba de fora da área, a bola desvia e Valle defende, cedendo escanteio.
27'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Allala comete falta em Vitor Roque e é amarelado.
26'
•
2ºTEMPO
Na entrada da área, Marlon Freitas pega a sobra e chuta alto, sem direção. É tiro de meta.
25'
•
2ºTEMPO
O jogo é retomado no Nubank Parque. Posse com Palmeiras.
23'
•
2ºTEMPO
O árbitro determina pausa para hidratação.
22'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! QUASE EMPATE! Alvarado aparece cara a cara com Carlos Miguel, toca para o meio, mas Carabalí não consegue concluir. Boa chegada da LDU.
21'
•
2ºTEMPO
Barboza tenta a ligação direta para López no ataque, mas o passe sai ruim e Ricardo Adé fica com a bola.
20'
•
2ºTEMPO
José Manuel López é flagrado em posição irregular. O assistente marca impedimento e paralisa a jogada.
19'
•
2ºTEMPO
Flaco López recebe com espaço na área e tenta o cruzamento rasteiro, mas a defesa bloqueia.
18'
•
2ºTEMPO
Barboza ganha no campo ofensivo, Arias toca para Flaco López, que tenta o drible e é bloqueado no chute.
17'
•
2ºTEMPO
Corozo aparece bem na área e cabeceia, mas a bola vai para fora. Tiro de meta para o Palmeiras.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Pretell da lugar a Sebastián González na equipe de Quito.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A LDU promove duas substituições. Lucas Rodríguez é trocado por Alvarado.
14'
•
2ºTEMPO
Arias recebe na linha de fundo e cruza na pequena área. Vitor Roque vence Adé no alto, mas não pega em cheio e a bola sai em tiro de meta.
13'
•
2ºTEMPO
Após escanteio curto, Murilo arrisca de dentro da área, mas o chute sai fraco e Valle defende com tranquilidade.
12'
•
2ºTEMPO
Lucas Rodríguez protege a bola na ponta contra Marlon Freitas e sofre falta ao ser empurrado.
11'
•
2ºTEMPO
Para conter a pressão alviverde, os jogadores da LDU recorrem a paralisações constantes.
10'
•
2ºTEMPO
Após escanteio curto, Arias cruza na segunda trave. Gustavo Gómez sobe de cabeça, mas manda para fora, sem assustar.
9'
•
2ºTEMPO
Flaco López finaliza contra a marcação e conquista escanteio para o Palmeiras pela esquerda.
8'
•
2ºTEMPO
NADA! Após revisão do VAR, o árbitro decide não marcar pênalti e manda a partida continuar.
7'
•
2ºTEMPO
Arias recebe de Flaco López, cai pedindo penalidade pela direita, mas o árbitro não marca nada e deixa o jogo continuar.
6'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição na LDU. Sai Cornejo e entra Juanse Rodríguez.
5'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque aproveita a sobra na entrada da área, mas finaliza mal. A bola sai em tiro de meta para a LDU.
4'
•
2ºTEMPO
De fora da área, Piquerez solta a bomba, mas a bola sai pela direita do gol.
3'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque é derrubado por Allala no meio-campo. O árbitro marca falta para o Palmeiras.
2'
•
2ºTEMPO
Arias recebe de Piquerez na entrada da área e finaliza de primeira. A bola sobe e passa muito perto do travessão.
1'
•
2ºTEMPO
Após escanteio curto, Piquerez cruza na segunda trave. Gustavo Gómez tenta alcançar, mas não consegue. Tiro de meta para a LDU.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição na LDU. Sai Yerlin Quiñónez e entra Carabalí.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
48'
•
1ºTEMPO
Arias cobra curto, recebe de volta e cruza. Flaco López desvia, Barboza aparece na pequena área, mas o árbitro marca impedimento.
47'
•
1ºTEMPO
Murilo cruza na área, Flaco López reclama de pênalti, mas o árbitro marca apenas escanteio para o Palmeiras.
46'
•
1ºTEMPO
A LDU busca reagir nos minutos finais, porém o Palmeiras mantém o controle da partida.
45'
•
1ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Flaco tenta sair jogando contra três e perde a bola. Gómez chega firme na marcação sobre Corozo e manda para escanteio na direita.
43'
•
1ºTEMPO
Gustavo Gómez acumula cartões e não participa do confronto da volta em Quito.
42'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gustavo Gómez comete falta em Michael Estrada e é amarelado.
41'
•
1ºTEMPO
Na área do Palmeiras, Estrada recebe em boa posição, mas não consegue dominar e a jogada se perde.
40'
•
1ºTEMPO
Com posse de bola, o Palmeiras segue trocando passes no meio e controlando o ritmo do jogo.
39'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Vitor Roque pela esquerda, Adé corta e o atacante volta para disputar a posse. A bola sai e é tiro de meta para a LDU.
38'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Na pequena área, Giay recebe cruzamento de Piquerez, mas não consegue concluir. Ele toca para o meio e a defesa equatoriana corta. Palmeiras quase amplia.
37'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras domina a posse de bola com 58%, enquanto a LDU Quito fica com 42%.
36'
•
1ºTEMPO
Arias cruza na segunda trave, Piquerez tenta dominar, mas perde a posse. Lateral para a LDU.
35'
•
1ºTEMPO
Estrada cobra a falta, mas a bola explode na barreira.
34'
•
1ºTEMPO
Falta cometida por Giay sobre Quiñónez, bem na entrada da área. O lance é perigoso para a LDU.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Yerlin Quiñónez recebe cartão amarelo.
31'
•
1ºTEMPO
Murilo tenta o passe em cavadinha para dentro da área, mas ninguém aparece. A jogada termina em tiro de meta para a LDU.
30'
•
1ºTEMPO
QUE ISSO, GOLEIRÃO! Na saída errada de Carlos Miguel, Estrada aparece livre na área. Barboza atrapalha e o lance termina em tiro de meta, após correção da arbitragem.
29'
•
1ºTEMPO
A LDU não reage após sofrer o gol, e o Palmeiras segue controlando as ações da partida.
27'
•
1ºTEMPO
Palmeiras troca passes na entrada da área, mas Lucas Evangelista acaba cometendo falta e interrompe a jogada.
26'
•
1ºTEMPO
Giay cruza rasteiro pela direita, Vitor Roque não consegue finalizar com força e Valle defende.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! AGUSTÍN GIAY!!! Vitor Roque vence a marcação e finaliza cruzado. Valle espalma, mas Giay aparece livre para cabecear. A bola toca no travessão e entra: Verdão na frente no Nubank Parque.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
24'
•
1ºTEMPO
Reinício de partida no Nubank Parque: a LDU começa com a posse de bola.
22'
•
1ºTEMPO
Pausa para hidratação.
21'
•
1ºTEMPO
Yerlin Quiñónez avança pela ponta, tromba com Giay e a bola acaba saindo pela linha de fundo.
20'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cornejo comete falta em Lucas Evangelista e é amarelado.
19'
•
1ºTEMPO
As duas equipes trocam passes no meio e se estudam, sem pressa para acelerar o jogo.
18'
•
1ºTEMPO
A LDU Quito roda a bola no meio de campo, fugindo da marcação adversária.
17'
•
1ºTEMPO
Após rebote da falta, Giay solta a bomba de primeira, mas a bola sobe e vai pela linha de fundo. Tiro de meta.
16'
•
1ºTEMPO
Lucas Evangelista é derrubado próximo à linha de fundo pela esquerda. O Palmeiras terá oportunidade de levantar a bola na área da LDU.
15'
•
1ºTEMPO
Até aqui, o Palmeiras mostra maior efetividade: duas finalizações no alvo contra apenas uma da LDU.
13'
•
1ºTEMPO
Na cobrança curta de escanteio, Lucas Evangelista cruza, mas a defesa da LDU aparece bem e afasta.
12'
•
1ºTEMPO
Murilo encontra Giay dentro da área com passe em profundidade. O lateral cruza rasteiro e a defesa corta para escanteio.
11'
•
1ºTEMPO
O Palmeiras mantém a posse no campo de ataque, confortável e explorando os espaços deixados pelo adversário.
10'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Estrada comete falta dura em Giay e recebe cartão amarelo.
9'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! LÁ E CÁ! Estrada aparece com espaço e arrisca chute rasteiro após contra-ataque pelo meio, mas Carlos Miguel defende com tranquilidade a finalização fraca.
8'
•
1ºTEMPO
UUUHH! PRESSÃO! Na cobrança de escanteio de Arias, Murilo escora para o meio e Marlon Freitas testa forte. Valle segura com segurança e não solta.
7'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Flaco López faz jogada individual, abre espaço e passa para Arias dentro da área na direita. O meia finaliza com força, mas Gonzalo Valle espalma para escanteio.
6'
•
1ºTEMPO
Gustavo Gómez recebe passe arriscado de Carlos Miguel pela esquerda, protege na lateral e acaba sofrendo falta ao tentar segurar a jogada.
5'
•
1ºTEMPO
Adé busca o passe em profundidade pela esquerda, mas coloca muita força e a jogada termina em tiro de meta para o Palmeiras.
4'
•
1ºTEMPO
Faltou capricho. Pela ponta direita, Giay dispara até a linha de fundo, mas o cruzamento sai sem perigo. Tiro de meta para a LDU.
3'
•
1ºTEMPO
Corozo tentava avançar pelo meio, mas Barboza interrompeu a jogada com falta.
2'
•
1ºTEMPO
Quiñónez parte para jogada individual, supera Giay, mas Barboza se antecipa e faz o corte preciso.
1'
•
1ºTEMPO
Lucas Evangelista foi flagrado em posição irregular, e o assistente marcou impedimento.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Nubank Parque.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Jesús Noel Valenzuela Sáez foi escalado para comandar o jogo.
PRÉ-JOGO
A LDU, atualmente em quinto na Liga do Equador, derrotou o Técnico Universitário por 3 a 1 e garantiu vaga no hexagonal, após breve jejum de resultados.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão ao empatar com o Botafogo. O Flamengo, que venceu o Remo no Mangueirão, assumiu a ponta. Agora, o Verdão vai às quartas de final pressionado.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 4 jogos entre as duas equipes, com 2 vitórias do Palmeiras e 2 triunfos do LDU Quito.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! O Palmeiras recebe a LDU às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores de 2026.
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Murilo Cerqueira
Defesa
Gustavo Gómez
Defesa
Alexander Barboza
Defesa
Agustín Giay
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Lucas Evangelista
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Joaquín Piquerez
Defesa
Flaco López
Atacante
Vitor Roque
Atacante
Gustavo Álvarez
TECNICO
Gonzalo Valle
Goleiro
Marcelo Weigandt
Defesa
Ricardo Adé
Defesa
Gian Franco Allala
Defesa
Luis Segovia
Defesa
Yerlin Quiñónez
Atacante
Jesús Pretell
Meio-Campo
Lucas Rodríguez
Atacante
Fernando Cornejo
Meio-Campo
Janner Corozo
Atacante
Michael Estrada
Atacante
Jesús Valenzuela (VEN)
ÁRBITRO
Jorge Urrego (VEN)
ASSISTENTE
Tulio Moreno (VEN)
ASSISTENTE