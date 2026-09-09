Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026
Quarta-feira, 09/09•21h30
Minuto a Minuto: Estudiantes X Corinthians - 09/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Corinthians segura o empate fora de casa em duelo truncado e decide a vaga na semifinal em Itaquera.
49'
•
2ºTEMPO
O árbitro assinala falta ofensiva de Matheus Pereira contra a defesa adversária.
48'
•
2ºTEMPO
O Estudiantes se joga ao ataque com força máxima, tentando o gol que pode decidir a partida.
47'
•
2ºTEMPO
DEFENDEEEEEE HUGO SOUZA! ESPETACULAR! Cetré cruza da esquerda, Correa cabeceia firme para o chão e Hugo Souza salva com defesa espetacular nos acréscimos.
46'
•
2ºTEMPO
Bidu cobra lateral para Pedro Raul, que tenta o pivô, mas domina com a mão e o árbitro marca falta. Primeira aparição do centroavante no jogo.
45'
•
2ºTEMPO
+6 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Hugo Souza sobe para disputar pelo alto, é derrubado por Correa e o árbitro assinala falta.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Corinthians. Sai Memphis Depay e entra Pedro Raul.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Corinthians. Sai Garro e entra Matheus Pereira.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Mancuso, por falta em Charles.
40'
•
2ºTEMPO
Kaio César recebe lançamento na área, tenta o mano a mano, mas não finaliza e acaba cometendo falta na sequência.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Piovi da lugar a Jalil Elías na equipe de argentina.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Estudiantes promove duas substituições. Burgos é trocado por Cetré.
37'
•
2ºTEMPO
Hugo Souza erra a reposição e a bola vai direto para fora pela lateral.
36'
•
2ºTEMPO
Mancuso avança pela direita, cruza, e Hugo Souza defende antes que a bola encontre destino.
35'
•
2ºTEMPO
Após corte da defesa corintiana, Piovi aciona Burgos pela esquerda, mas o auxiliar marca impedimento.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Estudiantes. Sai Gastón Benedetti e entra Eric Meza.
32'
•
2ºTEMPO
Kaio César recebe inversão de Allan, combina com Matheuzinho e cruza na segunda trave, mas não encontra companheiros.
31'
•
2ºTEMPO
Cobrança na área, Carrillo ganha no alto, cabeceia, mas a bola sai sem rumo e o Timão repõe com tiro de meta.
30'
•
2ºTEMPO
Piovi disputa com Charles na intermediária e o árbitro marca falta para o Estudiantes.
29'
•
2ºTEMPO
Benedetti tenta o cruzamento pela esquerda, mas a bola sai fraca e Hugo defende com tranquilidade.
28'
•
2ºTEMPO
Memphis levanta na área cobrança de falta, a defesa corta e Bidu pega o rebote pela direita. O lateral arrisca direto e Muslera faz defesa.
27'
•
2ºTEMPO
Bidon gira sobre a marcação e sofre falta. O Corinthians terá oportunidade em bola parada lateral, com chance de levar perigo pelo alto.
26'
•
2ºTEMPO
O Corinthians avança, Memphis tenta controlar o ritmo pela esquerda, mas acaba desarmado.
25'
•
2ºTEMPO
Memphis Depay sofre a segunda falta consecutiva no meio de campo.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Corinthians. Sai Carrillo e entra Charles.
22'
•
2ºTEMPO
As equipes aproveitam o intervalo técnico para se hidratar e reorganizar.
21'
•
2ºTEMPO
Burgos bate mascado, a bola desvia em Carrillo e passa por cima do travessão, assustando a defesa.
20'
•
2ºTEMPO
Castro solta o pé de longe, a bola desvia e perde força, facilitando a defesa de Hugo Souza.
19'
•
2ºTEMPO
Mancuso lança Carrillo na área, o atacante se estica para cabecear, mas a bola sai torta e longe do gol.
18'
•
2ºTEMPO
Garro tabela com Kaio César após boa construção pela direita, o argentino recebe no meio mas o chute de três dedos sai sem direção.
17'
•
2ºTEMPO
Fabricio Pérez solta o pé de longe, mas a finalização não assusta e vai para fora.
16'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Burgos recebe no meio, ajeita para o pé esquerdo e solta a bomba, mas a bola sobe demais e não leva perigo.
15'
•
2ºTEMPO
O Estudiantes gira a bola no meio, enquanto o Corinthians se fecha na defesa e o ritmo da partida cai.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Estudiantes. Sai Baltasar Rodríguez e entra Fabricio Pérez.
13'
•
2ºTEMPO
O gol de empate do Corinthians deixa o jogo mais cadenciado. Bidon sofre falta no campo de defesa.
12'
•
2ºTEMPO
O Corinthians desarma o Estudiantes na defesa, troca passes arriscados dentro da área e tenta sair jogando com calma.
11'
•
2ºTEMPO
O Estudiantes trabalha a bola no meio e já movimenta o banco para possíveis alterações.
9'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Após inversão de jogada de Memphis, Matheuzinho aparece na entrada da área e chuta forte. Muslera evita o gol com defesa em dois tempos.
8'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho faz a inversão para Bidu, que avança e tenta levar perigo ao ataque do Corinthians.
7'
•
2ºTEMPO
Pressão ofensiva do Estudiantes, que tenta se recuperar e reagir no jogo.
6'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Bola cruzada para dentro da área, Carrillo pega bonito na bola e finaliza com força. O goleiro Hugo Souza se joga na bola e faz a defesa.
5'
•
2ºTEMPO
Kaio César comete falta dura em Piovi, os argentinos pedem o segundo amarelo, mas o árbitro apenas marca a infração.
4'
•
2ºTEMPO
Estudiantes trabalha a posse no meio, tentando recuperar confiança depois do gol sofrido.
3'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! KAIO CÉSAR!!! Garro acelera pelo meio e dá passe em profundidade perfeito para Kaio César, que finaliza rasteiro contra Muslera. Timão empata no começo da segunda etapa.
3'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!!
2'
•
2ºTEMPO
QUE ISSO, JUIZÃO! Gabriel Paulista fica com um enorme galo na testa após a cotovelada em lance anterior, mas o árbitro assinala apenas a falta, sem cartão.
1'
•
2ºTEMPO
Na disputa pelo alto, Gabriel Paulista leva cotovelada no rosto e cai no gramado.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
47'
•
1ºTEMPO
Corinthians gira a bola no campo defensivo, buscando espaço para sair jogando.
46'
•
1ºTEMPO
Garro levanta na segunda trave cobrança de falta, mas Muslera sai bem da pequena área e corta o cruzamento que buscava Gustavo Henrique.
45'
•
1ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Gustavo Henrique tenta o lançamento longo, mas escorrega e a bola sai sem direção.
42'
•
1ºTEMPO
O time paulista troca passes no setor central, mas o Estudiantes tenta responder em velocidade.
41'
•
1ºTEMPO
Depay comete falta pela lateral esquerda e a partida fica truncada.
40'
•
1ºTEMPO
Timão troca passes no campo defensivo tentando aliviar a pressão.
39'
•
1ºTEMPO
Carrillo e Depay avançam em tabela, Kaio César é acionado pela ponta esquerda, ignora a passagem de Bidu e acaba desarmado.
38'
•
1ºTEMPO
Garro recebe de Bidu, mas erra o passe e, na sequência, faz a falta para travar o contra-ataque do Estudiantes.
37'
•
1ºTEMPO
O Corinthians busca manter a posse com troca de passes, mas erra demais e não consegue avançar.
36'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Rodríguez arrisca de longe, a bola desvia e por pouco não surpreende Hugo Souza. Escanteio para os argentinos.
35'
•
1ºTEMPO
Correa recebe nas costas da defesa, gira bem, mas o bandeira levanta o mastro. Impedimento marcado.
34'
•
1ºTEMPO
Burgos arrisca a finalização, mas a bola explode na barreira. No rebote, o cruzamento é afastado pelo Corinthians.
33'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Correa encara Gustavo Henrique, é derrubado na entrada da área e o brasileiro recebe cartão amarelo.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Benedetti puxa Kaio César em contra-ataque e é amarelado.
31'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Garro recebe inversão de Allan, arrisca a finalização, mas manda sem direção pela linha de fundo.
30'
•
1ºTEMPO
Jogada individual de Kaio César pela direita termina em cruzamento sem destino. Muslera defende com facilidade.
29'
•
1ºTEMPO
Carrillo sobe livre na segunda trave e cabeceia para baixo, mas Hugo Souza defende com segurança.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carrillo empurra Bidon e recebe cartão amarelo.
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Breno Bidon é amarelado em troca de empurrões na área.
27'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Mancuso pela direita desvia em Bidon e termina em escanteio para os argentinos.
26'
•
1ºTEMPO
Cruzamento do Estudiantes, Bidu não pensa duas vezes e afasta com chute forte.
25'
•
1ºTEMPO
Falta de Matheuzinho fora da jogada pela lateral direita gera reclamação dos jogadores do Estudiantes, que pedem o cartão.
24'
•
1ºTEMPO
Partida reiniciada! Após a pausa técnica, a bola volta a rolar na Argentina.
22'
•
1ºTEMPO
O árbitro interrompe a partida para a parada técnica de hidratação.
21'
•
1ºTEMPO
UUUHH! PARA FORA! Memphis recebe de Allan pela esquerda, ajeita e solta a bomba, mas a bola sai sem direção. Tiro de meta para o Estudiantes.
20'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! O Corinthians erra na saída, Carrillo recebe nas costas da defesa e invade a área, mas Hugo Souza sai rápido e corta o lance.
19'
•
1ºTEMPO
Passe errado de Bidon abre espaço para Correa, que chega à entrada da área, mas é travado por Carrillo.
18'
•
1ºTEMPO
Pela direita, Matheuzinho escapa e cruza buscando Depay, porém o passe não alcança o atacante.
17'
•
1ºTEMPO
Bidu é lançado pela esquerda, tenta o drible e é desarmado. O Estudiantes recupera a posse.
16'
•
1ºTEMPO
Carrillo cruza da entrada da área para Depay, mas a zaga argentina se antecipa e afasta de cabeça.
15'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Garro fez o lançamento pro ataque e a bola foi direto nas mãos de Fernando Muslera.
14'
•
1ºTEMPO
Passe errado de Kaio César abre espaço para o Estudiantes no meio, que quase encaixa o contra-ataque. Matheuzinho evita o perigo com carrinho providencial.
13'
•
1ºTEMPO
Na troca de passes defensiva do Corinthians, Matheus Bidu é derrubado e o ritmo da partida trava.
12'
•
1ºTEMPO
Corinthians insiste no ataque, mas não consegue transformar a pressão em chances claras.
11'
•
1ºTEMPO
Após pivô de Memphis, Bidon domina a sobra, dá um lençol no adversário e conduz a jogada com classe.
10'
•
1ºTEMPO
Carrillo recebe pela direita, tenta a jogada contra dois marcadores e conquista o arremesso manual após desvio.
9'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kaio César recebe cartão amarelo após empurrar Pírez dentro da área em lance sem a bola rolando.
8'
•
1ºTEMPO
Garro cobra escanteio fechado, a defesa do Estudiantes vence pelo alto e afasta. O rebote fica com o Corinthians.
7'
•
1ºTEMPO
Memphis Depay é acionado no meio, gira como pivô e sofre falta de Núñez.
6'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Angileri recebe cartão amarelo no banco por reclamação.
5'
•
1ºTEMPO
No meio de campo, Carrillo faz falta e os argentinos acusam o peruano de cotovelada, aumentando a tensão.
4'
•
1ºTEMPO
BRONCA! Em imagens da transmissão, Fernando Diniz faz cobrança dura ao time do Corinthians.
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ESTUDIANTES!!! ALEXIS CASTRO!!! Burgos cruza na segunda trave, Carrillo cabeceia firme, Hugo Souza defende, mas no rebote Alexis Castro solta a bomba e abre o placar.
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ESTUDIANTES!!!
2'
•
1ºTEMPO
Cruzamento da direita para Burgos, Matheuzinho sobe de cabeça e manda para fora. Escanteio para o Estudiantes.
1'
•
1ºTEMPO
Na disputa entre Burgos e Matheuzinho dentro da área, os dois se atrapalham e a jogada termina em tiro de meta.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Estádio Jorge Luis Hirschi.
PRÉ-JOGO
Em instantes, começa a partida em La Plata.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Quem avançar terá pela frente Independiente del Valle ou Flamengo, que começam a decidir a vaga nesta quinta.
PRÉ-JOGO
Após a convocação de Ancelotti para os próximos amistosos, o Corinthians tem à disposição os três atletas que irão defender a Seleção Brasileira.
PRÉ-JOGO
O Estudiantes aposta no mando de campo e, com elenco quase completo, busca construir vantagem em La Plata.
PRÉ-JOGO
O Corinthians entra no mata-mata continental pressionado. Depois da vitória heroica sobre o Rosario Central, o time caiu de produção e colecionou sequência de tropeços no Brasileirão.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em confrontos oficiais, Estudiantes e Corinthians se enfrentaram duas vezes: cada equipe venceu uma partida.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Estudiantes e Corinthians iniciam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), a disputa pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.
Alexander Medina
TECNICO
Fernando Muslera
Goleiro
Eros Mancuso
Defesa
Santiago Núnez
Defesa
González Pírez
Defesa
Gastón Benedetti
Defesa
Baltasar Rodríguez
Meio-Campo
Ezequiel Piovi
Meio-Campo
Alexis Castro
Meio-Campo
Joaquín Correa
Atacante
Guido Carrillo
Atacante
Joaquin Burgos
Atacante
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
Gabriel Paulista
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Matheus Bidu
Defesa
André Carrillo
Meio-Campo
Breno Bidon
Meio-Campo
Allan
Meio-Campo
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Memphis Depay
Atacante
Esteban Ostojich (URU)
ÁRBITRO
Martín Soppi (URU)
ASSISTENTE
Pablo Llarena (URU)
ASSISTENTE