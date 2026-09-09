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encerrado
Jorge Luis Hirschi La Plata, Argentina
Estudiantes Estudiantes
1 × 1
Corinthians Corinthians

Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026

Quarta-feira, 09/0921h30

Minuto a Minuto: Estudiantes X Corinthians - 09/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Corinthians segura o empate fora de casa em duelo truncado e decide a vaga na semifinal em Itaquera.

bola

49'

2ºTEMPO

O árbitro assinala falta ofensiva de Matheus Pereira contra a defesa adversária.

bola

48'

2ºTEMPO

O Estudiantes se joga ao ataque com força máxima, tentando o gol que pode decidir a partida.

bola

47'

2ºTEMPO

DEFENDEEEEEE HUGO SOUZA! ESPETACULAR! Cetré cruza da esquerda, Correa cabeceia firme para o chão e Hugo Souza salva com defesa espetacular nos acréscimos.

bola

46'

2ºTEMPO

Bidu cobra lateral para Pedro Raul, que tenta o pivô, mas domina com a mão e o árbitro marca falta. Primeira aparição do centroavante no jogo.

bola

45'

2ºTEMPO

+6 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Hugo Souza sobe para disputar pelo alto, é derrubado por Correa e o árbitro assinala falta.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Corinthians. Sai Memphis Depay e entra Pedro Raul.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Corinthians. Sai Garro e entra Matheus Pereira.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Mancuso, por falta em Charles.

bola

40'

2ºTEMPO

Kaio César recebe lançamento na área, tenta o mano a mano, mas não finaliza e acaba cometendo falta na sequência.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Piovi da lugar a Jalil Elías na equipe de argentina.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Estudiantes promove duas substituições. Burgos é trocado por Cetré.

bola

37'

2ºTEMPO

Hugo Souza erra a reposição e a bola vai direto para fora pela lateral.

bola

36'

2ºTEMPO

Mancuso avança pela direita, cruza, e Hugo Souza defende antes que a bola encontre destino.

bola

35'

2ºTEMPO

Após corte da defesa corintiana, Piovi aciona Burgos pela esquerda, mas o auxiliar marca impedimento.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Estudiantes. Sai Gastón Benedetti e entra Eric Meza.

bola

32'

2ºTEMPO

Kaio César recebe inversão de Allan, combina com Matheuzinho e cruza na segunda trave, mas não encontra companheiros.

bola

31'

2ºTEMPO

Cobrança na área, Carrillo ganha no alto, cabeceia, mas a bola sai sem rumo e o Timão repõe com tiro de meta.

bola

30'

2ºTEMPO

Piovi disputa com Charles na intermediária e o árbitro marca falta para o Estudiantes.

bola

29'

2ºTEMPO

Benedetti tenta o cruzamento pela esquerda, mas a bola sai fraca e Hugo defende com tranquilidade.

bola

28'

2ºTEMPO

Memphis levanta na área cobrança de falta, a defesa corta e Bidu pega o rebote pela direita. O lateral arrisca direto e Muslera faz defesa.

bola

27'

2ºTEMPO

Bidon gira sobre a marcação e sofre falta. O Corinthians terá oportunidade em bola parada lateral, com chance de levar perigo pelo alto.

bola

26'

2ºTEMPO

O Corinthians avança, Memphis tenta controlar o ritmo pela esquerda, mas acaba desarmado.

bola

25'

2ºTEMPO

Memphis Depay sofre a segunda falta consecutiva no meio de campo.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Corinthians. Sai Carrillo e entra Charles.

bola

22'

2ºTEMPO

As equipes aproveitam o intervalo técnico para se hidratar e reorganizar.

bola

21'

2ºTEMPO

Burgos bate mascado, a bola desvia em Carrillo e passa por cima do travessão, assustando a defesa.

bola

20'

2ºTEMPO

Castro solta o pé de longe, a bola desvia e perde força, facilitando a defesa de Hugo Souza.

bola

19'

2ºTEMPO

Mancuso lança Carrillo na área, o atacante se estica para cabecear, mas a bola sai torta e longe do gol.

bola

18'

2ºTEMPO

Garro tabela com Kaio César após boa construção pela direita, o argentino recebe no meio mas o chute de três dedos sai sem direção.

bola

17'

2ºTEMPO

Fabricio Pérez solta o pé de longe, mas a finalização não assusta e vai para fora.

bola

16'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Burgos recebe no meio, ajeita para o pé esquerdo e solta a bomba, mas a bola sobe demais e não leva perigo.

bola

15'

2ºTEMPO

O Estudiantes gira a bola no meio, enquanto o Corinthians se fecha na defesa e o ritmo da partida cai.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Estudiantes. Sai Baltasar Rodríguez e entra Fabricio Pérez.

bola

13'

2ºTEMPO

O gol de empate do Corinthians deixa o jogo mais cadenciado. Bidon sofre falta no campo de defesa.

bola

12'

2ºTEMPO

O Corinthians desarma o Estudiantes na defesa, troca passes arriscados dentro da área e tenta sair jogando com calma.

bola

11'

2ºTEMPO

O Estudiantes trabalha a bola no meio e já movimenta o banco para possíveis alterações.

bola

9'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Após inversão de jogada de Memphis, Matheuzinho aparece na entrada da área e chuta forte. Muslera evita o gol com defesa em dois tempos.

bola

8'

2ºTEMPO

Matheuzinho faz a inversão para Bidu, que avança e tenta levar perigo ao ataque do Corinthians.

bola

7'

2ºTEMPO

Pressão ofensiva do Estudiantes, que tenta se recuperar e reagir no jogo.

bola

6'

2ºTEMPO

UUUUHH! Bola cruzada para dentro da área, Carrillo pega bonito na bola e finaliza com força. O goleiro Hugo Souza se joga na bola e faz a defesa.

bola

5'

2ºTEMPO

Kaio César comete falta dura em Piovi, os argentinos pedem o segundo amarelo, mas o árbitro apenas marca a infração.

bola

4'

2ºTEMPO

Estudiantes trabalha a posse no meio, tentando recuperar confiança depois do gol sofrido.

gol

3'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!! KAIO CÉSAR!!! Garro acelera pelo meio e dá passe em profundidade perfeito para Kaio César, que finaliza rasteiro contra Muslera. Timão empata no começo da segunda etapa.

bola

3'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CORINTHIANS!!!

bola

2'

2ºTEMPO

QUE ISSO, JUIZÃO! Gabriel Paulista fica com um enorme galo na testa após a cotovelada em lance anterior, mas o árbitro assinala apenas a falta, sem cartão.

bola

1'

2ºTEMPO

Na disputa pelo alto, Gabriel Paulista leva cotovelada no rosto e cai no gramado.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

47'

1ºTEMPO

Corinthians gira a bola no campo defensivo, buscando espaço para sair jogando.

bola

46'

1ºTEMPO

Garro levanta na segunda trave cobrança de falta, mas Muslera sai bem da pequena área e corta o cruzamento que buscava Gustavo Henrique.

bola

45'

1ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Gustavo Henrique tenta o lançamento longo, mas escorrega e a bola sai sem direção.

bola

42'

1ºTEMPO

O time paulista troca passes no setor central, mas o Estudiantes tenta responder em velocidade.

bola

41'

1ºTEMPO

Depay comete falta pela lateral esquerda e a partida fica truncada.

bola

40'

1ºTEMPO

Timão troca passes no campo defensivo tentando aliviar a pressão.

bola

39'

1ºTEMPO

Carrillo e Depay avançam em tabela, Kaio César é acionado pela ponta esquerda, ignora a passagem de Bidu e acaba desarmado.

bola

38'

1ºTEMPO

Garro recebe de Bidu, mas erra o passe e, na sequência, faz a falta para travar o contra-ataque do Estudiantes.

bola

37'

1ºTEMPO

O Corinthians busca manter a posse com troca de passes, mas erra demais e não consegue avançar.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUHH! Rodríguez arrisca de longe, a bola desvia e por pouco não surpreende Hugo Souza. Escanteio para os argentinos.

bola

35'

1ºTEMPO

Correa recebe nas costas da defesa, gira bem, mas o bandeira levanta o mastro. Impedimento marcado.

bola

34'

1ºTEMPO

Burgos arrisca a finalização, mas a bola explode na barreira. No rebote, o cruzamento é afastado pelo Corinthians.

amarelo

33'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Correa encara Gustavo Henrique, é derrubado na entrada da área e o brasileiro recebe cartão amarelo.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Benedetti puxa Kaio César em contra-ataque e é amarelado.

bola

31'

1ºTEMPO

UUUUHH! Garro recebe inversão de Allan, arrisca a finalização, mas manda sem direção pela linha de fundo.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogada individual de Kaio César pela direita termina em cruzamento sem destino. Muslera defende com facilidade.

bola

29'

1ºTEMPO

Carrillo sobe livre na segunda trave e cabeceia para baixo, mas Hugo Souza defende com segurança.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carrillo empurra Bidon e recebe cartão amarelo.

amarelo

28'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Breno Bidon é amarelado em troca de empurrões na área.

bola

27'

1ºTEMPO

Cruzamento de Mancuso pela direita desvia em Bidon e termina em escanteio para os argentinos.

bola

26'

1ºTEMPO

Cruzamento do Estudiantes, Bidu não pensa duas vezes e afasta com chute forte.

bola

25'

1ºTEMPO

Falta de Matheuzinho fora da jogada pela lateral direita gera reclamação dos jogadores do Estudiantes, que pedem o cartão.

bola

24'

1ºTEMPO

Partida reiniciada! Após a pausa técnica, a bola volta a rolar na Argentina.

bola

22'

1ºTEMPO

O árbitro interrompe a partida para a parada técnica de hidratação.

bola

21'

1ºTEMPO

UUUHH! PARA FORA! Memphis recebe de Allan pela esquerda, ajeita e solta a bomba, mas a bola sai sem direção. Tiro de meta para o Estudiantes.

bola

20'

1ºTEMPO

UUUUHH! O Corinthians erra na saída, Carrillo recebe nas costas da defesa e invade a área, mas Hugo Souza sai rápido e corta o lance.

bola

19'

1ºTEMPO

Passe errado de Bidon abre espaço para Correa, que chega à entrada da área, mas é travado por Carrillo.

bola

18'

1ºTEMPO

Pela direita, Matheuzinho escapa e cruza buscando Depay, porém o passe não alcança o atacante.

bola

17'

1ºTEMPO

Bidu é lançado pela esquerda, tenta o drible e é desarmado. O Estudiantes recupera a posse.

bola

16'

1ºTEMPO

Carrillo cruza da entrada da área para Depay, mas a zaga argentina se antecipa e afasta de cabeça.

bola

15'

1ºTEMPO

Rodrigo Garro fez o lançamento pro ataque e a bola foi direto nas mãos de Fernando Muslera.

bola

14'

1ºTEMPO

Passe errado de Kaio César abre espaço para o Estudiantes no meio, que quase encaixa o contra-ataque. Matheuzinho evita o perigo com carrinho providencial.

bola

13'

1ºTEMPO

Na troca de passes defensiva do Corinthians, Matheus Bidu é derrubado e o ritmo da partida trava.

bola

12'

1ºTEMPO

Corinthians insiste no ataque, mas não consegue transformar a pressão em chances claras.

bola

11'

1ºTEMPO

Após pivô de Memphis, Bidon domina a sobra, dá um lençol no adversário e conduz a jogada com classe.

bola

10'

1ºTEMPO

Carrillo recebe pela direita, tenta a jogada contra dois marcadores e conquista o arremesso manual após desvio.

amarelo

9'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kaio César recebe cartão amarelo após empurrar Pírez dentro da área em lance sem a bola rolando.

bola

8'

1ºTEMPO

Garro cobra escanteio fechado, a defesa do Estudiantes vence pelo alto e afasta. O rebote fica com o Corinthians.

bola

7'

1ºTEMPO

Memphis Depay é acionado no meio, gira como pivô e sofre falta de Núñez.

amarelo

6'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Angileri recebe cartão amarelo no banco por reclamação.

bola

5'

1ºTEMPO

No meio de campo, Carrillo faz falta e os argentinos acusam o peruano de cotovelada, aumentando a tensão.

bola

4'

1ºTEMPO

BRONCA! Em imagens da transmissão, Fernando Diniz faz cobrança dura ao time do Corinthians.

gol

3'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ESTUDIANTES!!! ALEXIS CASTRO!!! Burgos cruza na segunda trave, Carrillo cabeceia firme, Hugo Souza defende, mas no rebote Alexis Castro solta a bomba e abre o placar.

bola

3'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ESTUDIANTES!!!

bola

2'

1ºTEMPO

Cruzamento da direita para Burgos, Matheuzinho sobe de cabeça e manda para fora. Escanteio para o Estudiantes.

bola

1'

1ºTEMPO

Na disputa entre Burgos e Matheuzinho dentro da área, os dois se atrapalham e a jogada termina em tiro de meta.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Estádio Jorge Luis Hirschi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em instantes, começa a partida em La Plata.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem avançar terá pela frente Independiente del Valle ou Flamengo, que começam a decidir a vaga nesta quinta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Após a convocação de Ancelotti para os próximos amistosos, o Corinthians tem à disposição os três atletas que irão defender a Seleção Brasileira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Estudiantes aposta no mando de campo e, com elenco quase completo, busca construir vantagem em La Plata.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Corinthians entra no mata-mata continental pressionado. Depois da vitória heroica sobre o Rosario Central, o time caiu de produção e colecionou sequência de tropeços no Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em confrontos oficiais, Estudiantes e Corinthians se enfrentaram duas vezes: cada equipe venceu uma partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Estudiantes e Corinthians iniciam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), a disputa pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

Estudiantes EST

  • Alexander Medina

    TECNICO

  • Fernando Muslera

    Goleiro

  • Eros Mancuso

    Defesa

  • Santiago Núnez

    Defesa

  • González Pírez

    Defesa

  • Gastón Benedetti

    Defesa

  • Baltasar Rodríguez

    Meio-Campo

  • Ezequiel Piovi

    Meio-Campo

  • Alexis Castro

    Meio-Campo

  • Joaquín Correa

    Atacante

  • Guido Carrillo

    Atacante

  • Joaquin Burgos

    Atacante

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo Souza

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • Gabriel Paulista

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Matheus Bidu

    Defesa

  • André Carrillo

    Meio-Campo

  • Breno Bidon

    Meio-Campo

  • Allan

    Meio-Campo

  • Rodrigo Garro

    Meio-Campo

  • Kaio César

    Atacante

  • Memphis Depay

    Atacante

  • Esteban Ostojich (URU)

    ÁRBITRO

  • Martín Soppi (URU)

    ASSISTENTE

  • Pablo Llarena (URU)

    ASSISTENTE

Estudiantes EST
Corinthians COR

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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