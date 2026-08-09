Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Fluminense 0 × 0 Platense Quartas de finalª RODADA • Copa Libertadores 2026 Terça-feira, 08/09•19h Minuto a Minuto: Fluminense X Platense - 08/09/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS FLU MarcãoTECNICO PLA Martín PalermoTECNICO Andrés Matonte (URU)ÁRBITRONicolás Tarán (URU)ASSISTENTEMartín Soppi (URU)ASSISTENTE FLU PLA GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0