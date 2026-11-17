Semifinalª RODADA • Copa do Brasil Sub-20 2026
Terça-feira, 17/11•19h
Minuto a Minuto: Atlético Mineiro U20 X São Paulo U20 - 17/11/2026
40'
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2ºTEMPO
Substituição no São Paulo U20: sai Guilherme Reis, entra Rickelme.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no São Paulo U20: sai Juan Potes, entra Davi Pena.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Murillo (Atlético Mineiro U20).
33'
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2ºTEMPO
Gol do Atlético Mineiro U20! Índio marca.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U20: sai Lemos, entra Lucas Santana.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U20: sai Luis Gustavo, entra João Teixeira.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no São Paulo U20: sai Lucyan, entra Renan.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no São Paulo U20: sai Marvin Ávila, entra M. Menezes.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U20: sai Mosquito, entra Ronaldo.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U20: sai Gutte, entra Lucas Vieira.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no São Paulo U20: sai João Costa, entra Robert.
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Igão (São Paulo U20).
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Samuel Jhonathan (São Paulo U20).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Robert (São Paulo U20).
42'
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1ºTEMPO
Gol do São Paulo U20! João Costa marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Atlético Mineiro U20 x São Paulo U20!
Henrique Teixeira
TECNICO
Júlio Baptista
TECNICO