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encerrado
Beira-Rio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional Internacional
0 × 0
Grêmio Grêmio

Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quinta-feira, 27/0820h

Minuto a Minuto: Internacional X Grêmio - 27/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Inter e Grêmio protagonizam mais um Gre-Nal marcado por excesso de faltas e escassez de futebol, com polêmicas que seguirão até o duelo da Copa do Brasil.

bola

49'

2ºTEMPO

Alan Patrick cobra a falta, mas erra feio na execução. A bola passa longe do gol e a jogada termina sem ameaça.

bola

48'

2ºTEMPO

Nos minutos finais, o Internacional mantém a posse de bola e parte para pressão.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kannemann puxa Sanabria até derrubar o jogador e é amarelado.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Internacional. Sai Alexandro Bernabéi e entra Niclas Eliasson.

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Os dois clubes estão entre os que menos marcaram no Brasileirão. Essa limitação ofensiva explica o ritmo da partida.

bola

43'

2ºTEMPO

Villagra chega forte em Villasanti e mais uma falta é marcada.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Internacional. Sai Bruno Gomes e entra Braian Aguirre.

bola

41'

2ºTEMPO

Sanabria se atrapalha na marcação e derruba Danilo dentro da área. O juiz marca a falta e o jogo é paralisado.

bola

40'

2ºTEMPO

Em lance de disputa, Kannemann e Sanabria se encaram e o árbitro observa a tensão entre os jogadores.

bola

39'

2ºTEMPO

Diego Caito se envolve em choque com Bernabéi na grande área e a arbitragem assinala falta ofensiva, parando a jogada.

bola

38'

2ºTEMPO

Alan Patrick busca o passe rápido na entrada da área, mas erra a direção. A sobra fica fácil para Weverton.

bola

36'

2ºTEMPO

O Colorado intensifica sua postura ofensiva e avança com tudo, mantendo a defesa rival acuada dentro da própria área.

amarelo

35'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bernabei é amarelado por falta que parou contra-ataque gremista.

bola

34'

2ºTEMPO

Braithwaite é parado por Villagra com falta no campo defensivo. O Grêmio aproveita a marcação para reorganizar sua saída de bola.

bola

33'

2ºTEMPO

Na tentativa de organizar o ataque, Alan Patrick erra o passe na entrada da área e o Grêmio volta a controlar a bola.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Erick Noriega da lugar a Danilo Barbosa no time visitante.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Grêmio promove duas substituições. Cristian Pavón é trocado por José Enamorado.

bola

30'

2ºTEMPO

UUHH! Vitinho recebe o passe em condição irregular, à frente da linha da bola. O assistente levanta a bandeira e a jogada é imediatamente interrompida.

bola

29'

2ºTEMPO

Vitinho tenta avançar pela direita, mas é derrubado na entrada da área. O lateral Marlon comete a falta e o árbitro marca.

bola

28'

2ºTEMPO

A bola sobra para Caito na intermediária e o atacante arrisca de primeira, mas o chute sai muito longe do gol, sem oferecer perigo.

bola

27'

2ºTEMPO

Braithwaite tenta escapar pela intermediária, mas Mercado o puxa pela camisa e a arbitragem assinala a infração.

bola

26'

2ºTEMPO

Alan Patrick cobra fechado e a bola chega ao primeiro poste. Wallace consegue o corte, mas o desvio concede novo escanteio, mantendo o time da casa no ataque.

bola

25'

2ºTEMPO

Bernabéi é parado com falta por Noriega na intermediária e o Colorado ganha bola parada para gerar perigo na área.

bola

24'

2ºTEMPO

PERDEU! No cruzamento, Sanabria aparece sozinho, cabeceia e desperdiça a chance ao mandar para fora.

bola

24'

2ºTEMPO

Na jogada rasteira de Vitinho, a bola passa por todos e Wallace manda para escanteio.

bola

23'

2ºTEMPO

Bruno Henrique cruza após vencer o marcador na ponta direita, porém Weverton fica com a bola sem dificuldades.

bola

22'

2ºTEMPO

A partida apresenta pouca qualidade até o momento, com duas finalizações certas para cada equipe.

bola

21'

2ºTEMPO

Pavon levanta na área e Kannemann desvia de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo.

bola

20'

2ºTEMPO

Bruno Henrique arrisca na bola parada pela esquerda, mas desperdiça a chance ao mandar para fora.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Paulinho da lugar a Antonio Sanabria no tiime da casa.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Internacional promove duas substituições. Johan Carbonero é trocado por Alan Patrick.

bola

17'

2ºTEMPO

O time gremista tenta recuperar a posse e gira o jogo pelo setor central.

bola

16'

2ºTEMPO

Vitinho busca o cruzamento pela esquerda, mas Wallace bloqueia e manda para escanteio.

bola

15'

2ºTEMPO

TINHA ENDEREÇO! Vitinho toca para Carbonero, que finaliza de chapa. A bola desvia na defesa e sai em escanteio.

bola

14'

2ºTEMPO

UUUUHH! Após o chute bloqueado de Bernabéi, Bruno Henrique pega a sobra e finaliza rasteiro, mas manda fraco para fora.

bola

13'

2ºTEMPO

Na arrancada de Amuzu, Mercado faz o corte providencial e mantém a defesa segura.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Jovane Cabral da lugar a Francis Amuzu no Tricolor.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Grêmio promove duas substituições. Carlos Vinícius é trocado por Martin Braithwaite.

bola

10'

2ºTEMPO

Marlon aparece na segunda trave, desvia e o Colorado terá outra oportunidade na bola parada.

bola

9'

2ºTEMPO

Carbonero tentava passar pela marcação, mas Caito intercepta na esquerda e a bola sai em escanteio.

bola

8'

2ºTEMPO

O ritmo da partida é constantemente quebrado por faltas e erros de passe.

bola

7'

2ºTEMPO

Bruno Henrique conclui pela direita, mas Weverton defende facilmente no centro do gol.

bola

6'

2ºTEMPO

PARA FORA! Bernabei toca para Villagra, que finaliza de fora da área, mas a bola vai para fora.

bola

5'

2ºTEMPO

Jovane Cabral busca o drible em Bruno Gomes, mas a bola acaba saindo pela lateral.

bola

4'

2ºTEMPO

Matheus Bahia corta o ataque gremista pela direita e o Tricolor terá lateral para sair jogando.

bola

3'

2ºTEMPO

Após derrubar Caito, o Grêmio cobra a falta com velocidade e parte para o campo ofensivo.

bola

2'

2ºTEMPO

UUUUUUHH! Erro de Maripán na saída, o Grêmio recupera e Krovinovic arrisca de fora da área. Matheus Cunha faz grande defesa.

bola

1'

2ºTEMPO

Bruno Gomes derruba Jovane Cabral no meio e o árbitro assinala a falta. A primeira etapa foi marcada por 55 interrupções em 55 minutos de jogo.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Internacional. Sai Calebe e entra Bruno Henrique.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

55'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

54'

1ºTEMPO

DEFENDEEE WEVERTON! Villagra abre para Carbonero, que cruza na área. Vitinho testa firme, mas Weverton defende. O lance não valeu.

bola

53'

1ºTEMPO

Bruno Gomes chega duro na jogada e Marlon fica caído na lateral de campo.

bola

52'

1ºTEMPO

Calebe recebe de Bruno Gomes e cruza. Vitinho disputa com a defesa gremista e finaliza para fora.

bola

51'

1ºTEMPO

O árbitro concede mais 4 minutos de acréscimos e o primeiro tempo vai até os 55 minutos.

bola

50'

1ºTEMPO

Weverton repõe rápido após o escanteio, Krovi recebe e aciona Pavón na entrada da área, ele carrega para o meio e chuta, mas muito alto.

bola

49'

1ºTEMPO

O jogo volta a rolar, mas o clima segue carregado de tensão.

bola

48'

1ºTEMPO

DECISÃO ABSURDA! Sem novo cartão para Carlos Vinícius, os colorados protestam intensamente contra a decisão da arbitragem.

bola

47'

1ºTEMPO

Uma confusão generalizada toma conta do gramado nos instantes finais da primeira etapa.

bola

47'

1ºTEMPO

POSSÍVEL EXPULSÃO! Jogadores do Inter cercam a arbitragem pedindo o segundo amarelo para Carlos Vinícius.

bola

46'

1ºTEMPO

MAIS CONFUSÃO! Carlos Vinícius derruba Bruno Gomes e, na queda, atinge o jogador colorado.

bola

45'

1ºTEMPO

Carbonero tenta avançar na ponta direita, mas derruba Kannemann, que cai no gramado. O árbitro marca falta

bola

44'

1ºTEMPO

+6 minutos de acréscimos.

amarelo

42'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheus Bahia também é amarelado por confusão.

bola

41'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius cobra Bernabéi depois da jogada e uma pequena confusão começa entre os jogadores.

amarelo

40'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
CLIMA ESQUENTOU! Confusão no gramado: Carlos Vinícius recebe cartão amarelo após discussão com Gabriel Mercado.

bola

39'

1ºTEMPO

Paulinho é derrubado por Krovi no campo ofensivo e a falta é assinalada. Partida fica truncada.

bola

38'

1ºTEMPO

Jovane Cabral é derrubado por Bruno Gomes na lateral e o árbitro marca falta.

bola

37'

1ºTEMPO

O Colorado passa a pressionar mais e a torcida aumenta o incentivo das arquibancadas.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUUHHH! Carlos Vinícius recebe na meia-lua em posição legal e busca a jogada pelo meio, mas Mercado trava e impede a finalização.

bola

35'

1ºTEMPO

Villagra tenta lançamento para Calebe na direita, mas a bola sai forte demais e vai pela lateral.

bola

34'

1ºTEMPO

Pavón é derrubado por Matheus Bahia e a arbitragem marca falta no campo defensivo gremista.

bola

33'

1ºTEMPO

O cruzamento de Villagra procura Carbonero, que não chega na bola. O árbitro assinala tiro de meta.

bola

32'

1ºTEMPO

Bruno Gomes arrisca o passe em profundidade, mas a bola fica tranquila nas mãos de Weverton.

bola

31'

1ºTEMPO

Na cobrança de falta de Carbonero, a bola chega à área, mas Wallace corta de cabeça.

bola

30'

1ºTEMPO

No ataque, Carbonero é parado com falta por Kannemann. O Inter cobra da intermediária direita.

bola

29'

1ºTEMPO

Erick Noriega derruba Vitinho com empurrão no meio e a arbitragem marca falta.

bola

28'

1ºTEMPO

O Inter encontra dificuldades para manter a posse e avançar com qualidade.

bola

27'

1ºTEMPO

Noriega tenta aproveitar a sobra na entrada da área, mas a finalização sai sem direção e vai para fora.

bola

26'

1ºTEMPO

O Grêmio segue trocando passes no meio e já soma quatro finalizações, enquanto o Inter ainda não gerou perigo.

bola

25'

1ºTEMPO

O Grêmio controla o jogo com 60% de posse de bola, enquanto o Inter fica com 40% em seus domínios.

bola

24'

1ºTEMPO

Após falta no meio-campo, o Grêmio reinicia a jogada desde a defesa e busca avançar suas linhas.

bola

23'

1ºTEMPO

Bruno Gomes cai após dividida com Jovane, e os jogadores do Inter cercam o árbitro em reclamação. Partida fica truncada.

bola

22'

1ºTEMPO

Na dividida com Wallace pela esquerda, Vitinho reclama escanteio, porém a arbitragem marca tiro de meta.

bola

21'

1ºTEMPO

Bernabei leva a pior em dividida com Kannemann e permanece no chão. O Gre-Nal esquenta com sequência de faltas.

bola

20'

1ºTEMPO

Carbonero e Diego Caito travam disputa acirrada pela ponta direita, o gremista reclama de puxão mas o árbitro vê apenas lateral.

bola

19'

1ºTEMPO

Na dividida entre Krovinovic e Mercado, o jogador do Grêmio leva a pior e a arbitragem marca falta.

bola

18'

1ºTEMPO

Carbonero dispara em velocidade com espaço livre, mas hesita no passe e a defesa gremista recupera a bola.

bola

17'

1ºTEMPO

Mais de 43 mil torcedores inflamam o clássico, dando intensidade ao espetáculo dentro e fora de campo.

bola

16'

1ºTEMPO

Matheus Bahia dispara pela esquerda e cruza para a área rasteiro, mas Weverton se antecipa e segura firme.

bola

15'

1ºTEMPO

Diego Caito sente dores no ombro, recebe atendimento médico e, pela nova regra, precisa ficar fora por um minuto.

bola

14'

1ºTEMPO

Carbonero derruba Caito no ataque e a arbitragem marca falta. A torcida colorada protesta enquanto o jogador gremista permanece caído.

bola

13'

1ºTEMPO

A cobrança rasteira explode em Noriega e, sem direção ao gol, acaba em tiro de meta.

bola

12'

1ºTEMPO

Maripán não consegue controlar o recuo para Matheus Cunha e acaba dando escanteio de graça ao adversário.

bola

11'

1ºTEMPO

UUUHH! Com espaço, Wallace arrisca de perna direita, mas a bola sai sem precisão pela lateral da meta.

bola

10'

1ºTEMPO

Bernabei trava a jogada de Jovane com falta no setor defensivo, e o árbitro confirma a infração.

bola

9'

1ºTEMPO

O confronto segue equilibrado, com as equipes trocando passes no setor central e sem grandes espaços criados até agora.

bola

8'

1ºTEMPO

O Tricolor valoriza a posse e troca passes no campo ofensivo, buscando abrir espaços.

bola

7'

1ºTEMPO

Paulinho avança pelo corredor direito e tenta cruzar para a área, mas a defesa gremista se antecipa e corta o lance.

bola

6'

1ºTEMPO

A sobra cai nos pés de Villasanti, que tinha condições de bater, mas não acredita no lance. Matheus Cunha agradece e segura firme.

bola

5'

1ºTEMPO

Marlon sofre falta próximo à entrada da área pela esquerda, e os visitantes ganham oportunidade perigosa.

bola

5'

1ºTEMPO

Jovane Cabral recebe passe de Villasanti pela esquerda e tenta cruzar para a área, mas Mercado se antecipa e afasta o perigo.

bola

4'

1ºTEMPO

O time do Inter procura construir pelo meio, mas encontra dificuldades diante da forte marcação. O duelo começa travado e estudado.

bola

3'

1ºTEMPO

O atacante Jovane Cabral se envolve em duas faltas consecutivas contra Bruno Gomes, a primeira dentro da área ofensiva e a segunda na intermediária.

bola

2'

1ºTEMPO

Weverton se antecipa ao lançamento rasteiro e aciona Vitinho na direita da área, evitando chance perigosa do Inter.

bola

1'

1ºTEMPO

PRESSÃO! Na primeira chegada dos visitantes, Filip Krovinovic arrisca da entrada da área, mas a bola desvia na marcação.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Beira-Rio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O início do clássico foi atrasado pela fumaça da festa colorada, que tomou conta do campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro Ramon Abatti Abel será o responsável por conduzir a equipe de arbitragem no clássico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Colorado chega às quartas após suada vitória sobre o Corinthians, enquanto o Tricolor garantiu vaga ao bater o Mirassol.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Internacional amarga jejum de oito jogos sem vitória no Brasileirão, enquanto o Grêmio acumula duas derrotas seguidas e não balançou as redes nas últimas partidas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Grêmio e Internacional chegam pressionados: ambos têm 25 pontos no Campeonato Brasileiro e estão apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Hoje é escrito o capítulo 453 do clássico Gre-Nal, o Internacional soma 166 vitórias no histórico, contra 143 do Grêmio, além de 143 empates

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Internacional e Grêmio se enfrentam em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Gabriel Mercado

    Defesa

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Matheus Bahia

    Defesa

  • Rodrigo Villagra

    Meio-Campo

  • Paulinho

    Meio-Campo

  • Calebe

    Meio-Campo

  • Vitinho

    Atacante

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Johan Carbonero

    Atacante

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Diego Caito

    Defesa

  • Wallace

    Defesa

  • Walter Kannemann

    Defesa

  • Marlon

    Defesa

  • Erick Noriega

    Meio-Campo

  • Mathías Villasanti

    Meio-Campo

  • Filip Krovinovic

    Meio-Campo

  • Cristian Pavón

    Atacante

  • Jovane Cabral

    Atacante

  • Carlos Vinícius

    Atacante

  • Ramon Abatti Abel (SC)

    ÁRBITRO

  • Thiaggo Americano Labes (SC)

    ASSISTENTE

  • Michael Stanislau (RS)

    ASSISTENTE

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