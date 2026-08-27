Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quinta-feira, 27/08•20h
Minuto a Minuto: Internacional X Grêmio - 27/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Inter e Grêmio protagonizam mais um Gre-Nal marcado por excesso de faltas e escassez de futebol, com polêmicas que seguirão até o duelo da Copa do Brasil.
49'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick cobra a falta, mas erra feio na execução. A bola passa longe do gol e a jogada termina sem ameaça.
48'
•
2ºTEMPO
Nos minutos finais, o Internacional mantém a posse de bola e parte para pressão.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kannemann puxa Sanabria até derrubar o jogador e é amarelado.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Internacional. Sai Alexandro Bernabéi e entra Niclas Eliasson.
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Os dois clubes estão entre os que menos marcaram no Brasileirão. Essa limitação ofensiva explica o ritmo da partida.
43'
•
2ºTEMPO
Villagra chega forte em Villasanti e mais uma falta é marcada.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Internacional. Sai Bruno Gomes e entra Braian Aguirre.
41'
•
2ºTEMPO
Sanabria se atrapalha na marcação e derruba Danilo dentro da área. O juiz marca a falta e o jogo é paralisado.
40'
•
2ºTEMPO
Em lance de disputa, Kannemann e Sanabria se encaram e o árbitro observa a tensão entre os jogadores.
39'
•
2ºTEMPO
Diego Caito se envolve em choque com Bernabéi na grande área e a arbitragem assinala falta ofensiva, parando a jogada.
38'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick busca o passe rápido na entrada da área, mas erra a direção. A sobra fica fácil para Weverton.
36'
•
2ºTEMPO
O Colorado intensifica sua postura ofensiva e avança com tudo, mantendo a defesa rival acuada dentro da própria área.
35'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bernabei é amarelado por falta que parou contra-ataque gremista.
34'
•
2ºTEMPO
Braithwaite é parado por Villagra com falta no campo defensivo. O Grêmio aproveita a marcação para reorganizar sua saída de bola.
33'
•
2ºTEMPO
Na tentativa de organizar o ataque, Alan Patrick erra o passe na entrada da área e o Grêmio volta a controlar a bola.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Erick Noriega da lugar a Danilo Barbosa no time visitante.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Grêmio promove duas substituições. Cristian Pavón é trocado por José Enamorado.
30'
•
2ºTEMPO
UUHH! Vitinho recebe o passe em condição irregular, à frente da linha da bola. O assistente levanta a bandeira e a jogada é imediatamente interrompida.
29'
•
2ºTEMPO
Vitinho tenta avançar pela direita, mas é derrubado na entrada da área. O lateral Marlon comete a falta e o árbitro marca.
28'
•
2ºTEMPO
A bola sobra para Caito na intermediária e o atacante arrisca de primeira, mas o chute sai muito longe do gol, sem oferecer perigo.
27'
•
2ºTEMPO
Braithwaite tenta escapar pela intermediária, mas Mercado o puxa pela camisa e a arbitragem assinala a infração.
26'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick cobra fechado e a bola chega ao primeiro poste. Wallace consegue o corte, mas o desvio concede novo escanteio, mantendo o time da casa no ataque.
25'
•
2ºTEMPO
Bernabéi é parado com falta por Noriega na intermediária e o Colorado ganha bola parada para gerar perigo na área.
24'
•
2ºTEMPO
PERDEU! No cruzamento, Sanabria aparece sozinho, cabeceia e desperdiça a chance ao mandar para fora.
24'
•
2ºTEMPO
Na jogada rasteira de Vitinho, a bola passa por todos e Wallace manda para escanteio.
23'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique cruza após vencer o marcador na ponta direita, porém Weverton fica com a bola sem dificuldades.
22'
•
2ºTEMPO
A partida apresenta pouca qualidade até o momento, com duas finalizações certas para cada equipe.
21'
•
2ºTEMPO
Pavon levanta na área e Kannemann desvia de cabeça, mas a bola sai pela linha de fundo.
20'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique arrisca na bola parada pela esquerda, mas desperdiça a chance ao mandar para fora.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Paulinho da lugar a Antonio Sanabria no tiime da casa.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Internacional promove duas substituições. Johan Carbonero é trocado por Alan Patrick.
17'
•
2ºTEMPO
O time gremista tenta recuperar a posse e gira o jogo pelo setor central.
16'
•
2ºTEMPO
Vitinho busca o cruzamento pela esquerda, mas Wallace bloqueia e manda para escanteio.
15'
•
2ºTEMPO
TINHA ENDEREÇO! Vitinho toca para Carbonero, que finaliza de chapa. A bola desvia na defesa e sai em escanteio.
14'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Após o chute bloqueado de Bernabéi, Bruno Henrique pega a sobra e finaliza rasteiro, mas manda fraco para fora.
13'
•
2ºTEMPO
Na arrancada de Amuzu, Mercado faz o corte providencial e mantém a defesa segura.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Jovane Cabral da lugar a Francis Amuzu no Tricolor.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Grêmio promove duas substituições. Carlos Vinícius é trocado por Martin Braithwaite.
10'
•
2ºTEMPO
Marlon aparece na segunda trave, desvia e o Colorado terá outra oportunidade na bola parada.
9'
•
2ºTEMPO
Carbonero tentava passar pela marcação, mas Caito intercepta na esquerda e a bola sai em escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
O ritmo da partida é constantemente quebrado por faltas e erros de passe.
7'
•
2ºTEMPO
Bruno Henrique conclui pela direita, mas Weverton defende facilmente no centro do gol.
6'
•
2ºTEMPO
PARA FORA! Bernabei toca para Villagra, que finaliza de fora da área, mas a bola vai para fora.
5'
•
2ºTEMPO
Jovane Cabral busca o drible em Bruno Gomes, mas a bola acaba saindo pela lateral.
4'
•
2ºTEMPO
Matheus Bahia corta o ataque gremista pela direita e o Tricolor terá lateral para sair jogando.
3'
•
2ºTEMPO
Após derrubar Caito, o Grêmio cobra a falta com velocidade e parte para o campo ofensivo.
2'
•
2ºTEMPO
UUUUUUHH! Erro de Maripán na saída, o Grêmio recupera e Krovinovic arrisca de fora da área. Matheus Cunha faz grande defesa.
1'
•
2ºTEMPO
Bruno Gomes derruba Jovane Cabral no meio e o árbitro assinala a falta. A primeira etapa foi marcada por 55 interrupções em 55 minutos de jogo.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Internacional. Sai Calebe e entra Bruno Henrique.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
55'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
54'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEE WEVERTON! Villagra abre para Carbonero, que cruza na área. Vitinho testa firme, mas Weverton defende. O lance não valeu.
53'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes chega duro na jogada e Marlon fica caído na lateral de campo.
52'
•
1ºTEMPO
Calebe recebe de Bruno Gomes e cruza. Vitinho disputa com a defesa gremista e finaliza para fora.
51'
•
1ºTEMPO
O árbitro concede mais 4 minutos de acréscimos e o primeiro tempo vai até os 55 minutos.
50'
•
1ºTEMPO
Weverton repõe rápido após o escanteio, Krovi recebe e aciona Pavón na entrada da área, ele carrega para o meio e chuta, mas muito alto.
49'
•
1ºTEMPO
O jogo volta a rolar, mas o clima segue carregado de tensão.
48'
•
1ºTEMPO
DECISÃO ABSURDA! Sem novo cartão para Carlos Vinícius, os colorados protestam intensamente contra a decisão da arbitragem.
47'
•
1ºTEMPO
Uma confusão generalizada toma conta do gramado nos instantes finais da primeira etapa.
47'
•
1ºTEMPO
POSSÍVEL EXPULSÃO! Jogadores do Inter cercam a arbitragem pedindo o segundo amarelo para Carlos Vinícius.
46'
•
1ºTEMPO
MAIS CONFUSÃO! Carlos Vinícius derruba Bruno Gomes e, na queda, atinge o jogador colorado.
45'
•
1ºTEMPO
Carbonero tenta avançar na ponta direita, mas derruba Kannemann, que cai no gramado. O árbitro marca falta
44'
•
1ºTEMPO
+6 minutos de acréscimos.
42'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheus Bahia também é amarelado por confusão.
41'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinícius cobra Bernabéi depois da jogada e uma pequena confusão começa entre os jogadores.
40'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! CLIMA ESQUENTOU! Confusão no gramado: Carlos Vinícius recebe cartão amarelo após discussão com Gabriel Mercado.
39'
•
1ºTEMPO
Paulinho é derrubado por Krovi no campo ofensivo e a falta é assinalada. Partida fica truncada.
38'
•
1ºTEMPO
Jovane Cabral é derrubado por Bruno Gomes na lateral e o árbitro marca falta.
37'
•
1ºTEMPO
O Colorado passa a pressionar mais e a torcida aumenta o incentivo das arquibancadas.
36'
•
1ºTEMPO
UUUUHHH! Carlos Vinícius recebe na meia-lua em posição legal e busca a jogada pelo meio, mas Mercado trava e impede a finalização.
35'
•
1ºTEMPO
Villagra tenta lançamento para Calebe na direita, mas a bola sai forte demais e vai pela lateral.
34'
•
1ºTEMPO
Pavón é derrubado por Matheus Bahia e a arbitragem marca falta no campo defensivo gremista.
33'
•
1ºTEMPO
O cruzamento de Villagra procura Carbonero, que não chega na bola. O árbitro assinala tiro de meta.
32'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes arrisca o passe em profundidade, mas a bola fica tranquila nas mãos de Weverton.
31'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de falta de Carbonero, a bola chega à área, mas Wallace corta de cabeça.
30'
•
1ºTEMPO
No ataque, Carbonero é parado com falta por Kannemann. O Inter cobra da intermediária direita.
29'
•
1ºTEMPO
Erick Noriega derruba Vitinho com empurrão no meio e a arbitragem marca falta.
28'
•
1ºTEMPO
O Inter encontra dificuldades para manter a posse e avançar com qualidade.
27'
•
1ºTEMPO
Noriega tenta aproveitar a sobra na entrada da área, mas a finalização sai sem direção e vai para fora.
26'
•
1ºTEMPO
O Grêmio segue trocando passes no meio e já soma quatro finalizações, enquanto o Inter ainda não gerou perigo.
25'
•
1ºTEMPO
O Grêmio controla o jogo com 60% de posse de bola, enquanto o Inter fica com 40% em seus domínios.
24'
•
1ºTEMPO
Após falta no meio-campo, o Grêmio reinicia a jogada desde a defesa e busca avançar suas linhas.
23'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes cai após dividida com Jovane, e os jogadores do Inter cercam o árbitro em reclamação. Partida fica truncada.
22'
•
1ºTEMPO
Na dividida com Wallace pela esquerda, Vitinho reclama escanteio, porém a arbitragem marca tiro de meta.
21'
•
1ºTEMPO
Bernabei leva a pior em dividida com Kannemann e permanece no chão. O Gre-Nal esquenta com sequência de faltas.
20'
•
1ºTEMPO
Carbonero e Diego Caito travam disputa acirrada pela ponta direita, o gremista reclama de puxão mas o árbitro vê apenas lateral.
19'
•
1ºTEMPO
Na dividida entre Krovinovic e Mercado, o jogador do Grêmio leva a pior e a arbitragem marca falta.
18'
•
1ºTEMPO
Carbonero dispara em velocidade com espaço livre, mas hesita no passe e a defesa gremista recupera a bola.
17'
•
1ºTEMPO
Mais de 43 mil torcedores inflamam o clássico, dando intensidade ao espetáculo dentro e fora de campo.
16'
•
1ºTEMPO
Matheus Bahia dispara pela esquerda e cruza para a área rasteiro, mas Weverton se antecipa e segura firme.
15'
•
1ºTEMPO
Diego Caito sente dores no ombro, recebe atendimento médico e, pela nova regra, precisa ficar fora por um minuto.
14'
•
1ºTEMPO
Carbonero derruba Caito no ataque e a arbitragem marca falta. A torcida colorada protesta enquanto o jogador gremista permanece caído.
13'
•
1ºTEMPO
A cobrança rasteira explode em Noriega e, sem direção ao gol, acaba em tiro de meta.
12'
•
1ºTEMPO
Maripán não consegue controlar o recuo para Matheus Cunha e acaba dando escanteio de graça ao adversário.
11'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Com espaço, Wallace arrisca de perna direita, mas a bola sai sem precisão pela lateral da meta.
10'
•
1ºTEMPO
Bernabei trava a jogada de Jovane com falta no setor defensivo, e o árbitro confirma a infração.
9'
•
1ºTEMPO
O confronto segue equilibrado, com as equipes trocando passes no setor central e sem grandes espaços criados até agora.
8'
•
1ºTEMPO
O Tricolor valoriza a posse e troca passes no campo ofensivo, buscando abrir espaços.
7'
•
1ºTEMPO
Paulinho avança pelo corredor direito e tenta cruzar para a área, mas a defesa gremista se antecipa e corta o lance.
6'
•
1ºTEMPO
A sobra cai nos pés de Villasanti, que tinha condições de bater, mas não acredita no lance. Matheus Cunha agradece e segura firme.
5'
•
1ºTEMPO
Marlon sofre falta próximo à entrada da área pela esquerda, e os visitantes ganham oportunidade perigosa.
5'
•
1ºTEMPO
Jovane Cabral recebe passe de Villasanti pela esquerda e tenta cruzar para a área, mas Mercado se antecipa e afasta o perigo.
4'
•
1ºTEMPO
O time do Inter procura construir pelo meio, mas encontra dificuldades diante da forte marcação. O duelo começa travado e estudado.
3'
•
1ºTEMPO
O atacante Jovane Cabral se envolve em duas faltas consecutivas contra Bruno Gomes, a primeira dentro da área ofensiva e a segunda na intermediária.
2'
•
1ºTEMPO
Weverton se antecipa ao lançamento rasteiro e aciona Vitinho na direita da área, evitando chance perigosa do Inter.
1'
•
1ºTEMPO
PRESSÃO! Na primeira chegada dos visitantes, Filip Krovinovic arrisca da entrada da área, mas a bola desvia na marcação.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Beira-Rio.
PRÉ-JOGO
O início do clássico foi atrasado pela fumaça da festa colorada, que tomou conta do campo.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O árbitro Ramon Abatti Abel será o responsável por conduzir a equipe de arbitragem no clássico.
PRÉ-JOGO
O Colorado chega às quartas após suada vitória sobre o Corinthians, enquanto o Tricolor garantiu vaga ao bater o Mirassol.
PRÉ-JOGO
O Internacional amarga jejum de oito jogos sem vitória no Brasileirão, enquanto o Grêmio acumula duas derrotas seguidas e não balançou as redes nas últimas partidas.
PRÉ-JOGO
Grêmio e Internacional chegam pressionados: ambos têm 25 pontos no Campeonato Brasileiro e estão apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Hoje é escrito o capítulo 453 do clássico Gre-Nal, o Internacional soma 166 vitórias no histórico, contra 143 do Grêmio, além de 143 empates
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Internacional e Grêmio se enfrentam em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Gabriel Mercado
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
Paulinho
Meio-Campo
Calebe
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Alexandro Bernabei
Defesa
Johan Carbonero
Atacante
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Diego Caito
Defesa
Wallace
Defesa
Walter Kannemann
Defesa
Marlon
Defesa
Erick Noriega
Meio-Campo
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Filip Krovinovic
Meio-Campo
Cristian Pavón
Atacante
Jovane Cabral
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Ramon Abatti Abel (SC)
ÁRBITRO
Thiaggo Americano Labes (SC)
ASSISTENTE
Michael Stanislau (RS)
ASSISTENTE