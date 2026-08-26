Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quarta-feira, 26/08•21h30
Minuto a Minuto: Vasco X Vitória - 26/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Árbitro encerra o confronto! Vasco supera expulsão no 1º tempo e derrota Vitória pelo jogo de ida da Copa do Brasil.
49'
•
2ºTEMPO
Cuesta dá duro na marcação, desarma Renê no meio da área e impede chance clara para o Vitória.
48'
•
2ºTEMPO
Erick aproveita rebote de Léo Jardim e emenda um chute forte de primeira. Goleiro vascaíno espalma para o lado.
46'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique arranca em contragolpe desde a defesa, se livra de três marcadores até ser desarmado na frente da área por Jamerson.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho acha Luan Cândido na área com passe nas costas de Puma. O jogador chega chutando e para em mais uma defesa de Léo Jardim.
43'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique prende a bola no fundo do campo e deixa o relógio andar alguns segundos.
40'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho ajeita da esquerda para a entrada da área e chuta em cima de Léo Jardim.
39'
•
2ºTEMPO
Lançamento por Matheuzinho, Luan Cândido recebe em impedimento no comando de ataque.
38'
•
2ºTEMPO
Lucas Piton cobra a falta para o miolo da área. A defesa do Vitória afasta pelo alto.
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Brítez por falta em David.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Ramon Rique sai para a entrada de Santiago Sosa.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Vasco: Thiago Mendes sai, entra Tchê Tchê...
33'
•
2ºTEMPO
Ataque do Vitória é flagrado em impedimento na ponta esquerda.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vitória: Renato Kayzer sai, entra Osvaldo.
31'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Jamerson bate nas costas de Paulo Henrique e se perde pela linha lateral.
30'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Vasco 15x9 Vitória.
29'
•
2ºTEMPO
David força passe para Adson na área. Lucas Arcanjo sai do gol para ficar com a bola.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Facundo Colídio sai aplaudido para a entrada de David.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla substituição do Vasco: Andrés Gómez sai, entra Adson...
23'
•
2ºTEMPO
Acionado por Jamerson, Luan Cândido enche a canhota de fora da área e exige boa defesa de Léo Jardim.
22'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique escapa pela direita em velocidade e acha Colídio na área. O argentino finta o último zagueiro, chuta na saída do goleiro e acerta o pé da trave.
21'
•
2ºTEMPO
Jamerson bate escanteio pela esquerda para a segunda trave. A defesa do Vasco mostra serviço pelo alto.
20'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Matheuzinho da ponta esquerda buscando Renato Kayzer é afastado pela defesa vascaína.
19'
•
2ºTEMPO
Após finta de Erick, Lucas Piton apela para falta no meio-campo.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Ramon deixa o campo para a entrada de Jamerson.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Vitória: Zé Vitor sai, entra Wallace...
15'
•
2ºTEMPO
Em novo contragolpe do Vasco, agora puxado por Colídio, Puma Rodríguez erra o alvo ao completar cruzamento com um desvio de cima para baixo.
14'
•
2ºTEMPO
Em andamento pela Copa do Brasil: Palmeiras 3x0 Santos (Flaco López).
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOLLL DO VASCO!!!!! Andrés Gómez arranca em velocidade desde a defesa, corta a marcação de Zé Vitor na entrada da área e chuta de canhota no cantinho de Lucas Arcanjo.
11'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Vasco 43% x 57% Vitória.
10'
•
2ºTEMPO
Erick rouba a bola de Andrés Gómez e chuta da ponta esquerda, quase sem ângulo. Léo Jardim faz defesa difícil para impedir o gol do Vitória.
8'
•
2ºTEMPO
Não valeu! Colídio chuta para ótima defesa de Lucas Arcanjo e Andrés Gómez, em impedimento, completa para as redes.
7'
•
2ºTEMPO
Passe de Thiago Mendes nas costas da zaga, Andrés Gómez chuta firme para ótima defesa de Lucas Arcanjo.
6'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez carrega em contragolpe pela esquerda, corta por dentro cercado por quatro marcadores e chuta bloqueado pela zaga.
5'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique escapa em contra-ataque com Colídio na área, hesita para definir e nem chuta, nem passa a bola.
4'
•
2ºTEMPO
Luan Cândido descola lançamento pela esquerda. Renê tenta pelo alto, mas não pega em cheio de cabeça.
3'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Andrés Gómez passa pela cabeça de Colídio e se perde fora do campo.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Marinho sai para a entrada de Renê.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla substituição do Vitória: Caíque Gonçalves sai, entra Erick...
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo em São Januário!
49'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique emenda uma pancada para boa defesa de Lucas Arcanjo, apanha o rebote e chuta contra as pernas de Cacá.
48'
•
1ºTEMPO
Puma Rodríguez recebe pela direita e estica passe para a área. Zé Vitor afasta por baixo.
46'
•
1ºTEMPO
Em andamento pela Copa do Brasil: Palmeiras 2x0 Santos (Andreas Pereira).
45'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho cobra escanteio com veneno, Léo Jardim desvia para o lado e quase entrega para Zé Vitor marcar de cabeça para o Vitória.
44'
•
1ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Lançamento do Vasco para o vazio sobra na área para a defesa de Lucas Arcanjo.
42'
•
1ºTEMPO
Marinho mata ataque do Vasco na origem ao puxar Andrés Gómez.
41'
•
1ºTEMPO
Em andamento pela Copa do Brasil: Palmeiras 1x0 Santos (Flaco López).
40'
•
1ºTEMPO
Marinho experimenta chutar de fora da área, mas mostra falta de pontaria.
39'
•
1ºTEMPO
Em novo contra-ataque do Vasco, PH dispara pela direita, ergue a cabeça e erra passe para Colídio.
38'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique ajeita para a perna canhota e chuta fraco e em cima do goleiro Lucas Arcanjo.
37'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Caíque por falta em Colídio no meio-campo.
34'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique se enrola com a bola no ataque, Ramon aperta na marcação e desarma o defensor vascaíno.
33'
•
1ºTEMPO
Acionado na área com cruzamento, Kayzer é flagrado em impedimento pelo assistente.
32'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Vasco: Spinelli sai, entra Paulo Henrique.
30'
•
1ºTEMPO
Árbitro marca falta de ataque cometida por Spinelli na disputa por espaços com Cacá. Centroavante do Vasco reclama de um toque no braço.
29'
•
1ºTEMPO
Marinho cobra a falta fechada pela direita. Thiago Mendes mergulha de cabeça para afastar o perigo.
28'
•
1ºTEMPO
Marinho breca pela direita, tenta driblar para trás e sofre falta cometida por Colídio.
27'
•
1ºTEMPO
Lançamento de Marinho para a área é afastado por Puma Rodríguez.
26'
•
1ºTEMPO
No contra-ataque vascaíno puxado por Colídio, Puma Rodríguez cruza por baixo com veneno, só que Spinelli chega atrasado para desviar.
25'
•
1ºTEMPO
Marinho domina na grande área, faz o giro e chuta contra o corpo de Robert Renan.
24'
•
1ºTEMPO
Vitória tenta trabalhar a bola no ataque, mas peca pelo excesso de erros de passe.
20'
•
1ºTEMPO
Com um jogador a mais, Vitória assume o controle da bola e pressiona a marcação vascaína.
16'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! Após revisão no monitor, árbitro expulsa Barros. Após errar passe, meio-campo dá um corte com a mão para impedir contragolpe do Vitória.
15'
•
1ºTEMPO
Irritado, Renato Kayzer cobra a expulsão de Barros. Centroavante alega que foi uma falta que impediu chance clara de gol.
11'
•
1ºTEMPO
Colídio ajeita de cabeça cruzamento de Puma Rodríguez, Spinelli domina cercado por dois e chuta bloqueado pela defesa.
10'
•
1ºTEMPO
Marinho recebe lançamento de Lucas Arcanjo, corta por dentro para clarear a jogada e conclui o lance com um chute pela linha de fundo.
9'
•
1ºTEMPO
Passe nas costas de Marinho para a infiltração de Lucas Piton. Cacá sai na cobertura para aliviar o perigo.
8'
•
1ºTEMPO
Renato Kayzer busca a linha de fundo, tenta o cruzamento e Robert Renan fecha a porta.
7'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez corta o marcador para invadir a área, mas chuta cruzado para fora.
6'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Colídio ganha altura e sai longe do gol defendido por Lucas Arcanjo.
5'
•
1ºTEMPO
Acionado por Piton, Ramon Rique chuta de fora da área contra as pernas de Caíque Gonçalves.
4'
•
1ºTEMPO
Apoiado pela torcida, Vasco assume o controle nestes primeiros movimentos.
3'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique bate escanteio curto, Piton cruza na medida para a segunda trave e Colídio cabeceia pertinho do alvo. Quase sai o gol vascaíno.
2'
•
1ºTEMPO
Argentino Colídio domina aberto pela esquerda, a marcação fecha a porta e obriga o atacante a recuar a jogada.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo!
PRÉ-JOGO
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vítor e Martínez; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer.
PRÉ-JOGO
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Thiago Mendes; Colidia, Andrés Gómez e Spinelli.
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Pedro Emanuel (Vasco) e Jair Ventura (Vitória).
PRÉ-JOGO
Vasco chega às quartas de final após eliminar Paysandu e o rival Fluminense. Vitória deixou para trás dois favoritos ao título: Flamengo e Athletico-PR.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Em São Januário, Vasco x Vitória abre o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. Siga aqui todos os lances.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Cauan Barros
Meio-Campo
Ramon Rique
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Facundo Colidio
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Emanuel Brítez
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Ramon
Defesa
Caíque
Meio-Campo
Zé Vitor
Meio-Campo
Emmanuel Martínez
Meio-Campo
Marinho
Atacante
Matheuzinho
Atacante
Renato Kayzer
Atacante
Matheus Delgado Candançan (SP)
ÁRBITRO
Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
ASSISTENTE
Alex Ang Ribeiro (SP)
ASSISTENTE