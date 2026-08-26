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encerrado
São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
1 × 0
Vitória Vitória

Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quarta-feira, 26/0821h30

Minuto a Minuto: Vasco X Vitória - 26/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Árbitro encerra o confronto! Vasco supera expulsão no 1º tempo e derrota Vitória pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

bola

49'

2ºTEMPO

Cuesta dá duro na marcação, desarma Renê no meio da área e impede chance clara para o Vitória.

bola

48'

2ºTEMPO

Erick aproveita rebote de Léo Jardim e emenda um chute forte de primeira. Goleiro vascaíno espalma para o lado.

bola

46'

2ºTEMPO

Paulo Henrique arranca em contragolpe desde a defesa, se livra de três marcadores até ser desarmado na frente da área por Jamerson.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Matheuzinho acha Luan Cândido na área com passe nas costas de Puma. O jogador chega chutando e para em mais uma defesa de Léo Jardim.

bola

43'

2ºTEMPO

Paulo Henrique prende a bola no fundo do campo e deixa o relógio andar alguns segundos.

bola

40'

2ºTEMPO

Matheuzinho ajeita da esquerda para a entrada da área e chuta em cima de Léo Jardim.

bola

39'

2ºTEMPO

Lançamento por Matheuzinho, Luan Cândido recebe em impedimento no comando de ataque.

bola

38'

2ºTEMPO

Lucas Piton cobra a falta para o miolo da área. A defesa do Vitória afasta pelo alto.

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Brítez por falta em David.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Ramon Rique sai para a entrada de Santiago Sosa.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Vasco: Thiago Mendes sai, entra Tchê Tchê...

bola

33'

2ºTEMPO

Ataque do Vitória é flagrado em impedimento na ponta esquerda.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vitória: Renato Kayzer sai, entra Osvaldo.

bola

31'

2ºTEMPO

Cruzamento de Jamerson bate nas costas de Paulo Henrique e se perde pela linha lateral.

bola

30'

2ºTEMPO

Finalizações: Vasco 15x9 Vitória.

bola

29'

2ºTEMPO

David força passe para Adson na área. Lucas Arcanjo sai do gol para ficar com a bola.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Facundo Colídio sai aplaudido para a entrada de David.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla substituição do Vasco: Andrés Gómez sai, entra Adson...

bola

23'

2ºTEMPO

Acionado por Jamerson, Luan Cândido enche a canhota de fora da área e exige boa defesa de Léo Jardim.

bola

22'

2ºTEMPO

Paulo Henrique escapa pela direita em velocidade e acha Colídio na área. O argentino finta o último zagueiro, chuta na saída do goleiro e acerta o pé da trave.

bola

21'

2ºTEMPO

Jamerson bate escanteio pela esquerda para a segunda trave. A defesa do Vasco mostra serviço pelo alto.

bola

20'

2ºTEMPO

Cruzamento de Matheuzinho da ponta esquerda buscando Renato Kayzer é afastado pela defesa vascaína.

bola

19'

2ºTEMPO

Após finta de Erick, Lucas Piton apela para falta no meio-campo.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Ramon deixa o campo para a entrada de Jamerson.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Vitória: Zé Vitor sai, entra Wallace...

bola

15'

2ºTEMPO

Em novo contragolpe do Vasco, agora puxado por Colídio, Puma Rodríguez erra o alvo ao completar cruzamento com um desvio de cima para baixo.

bola

14'

2ºTEMPO

Em andamento pela Copa do Brasil: Palmeiras 3x0 Santos (Flaco López).

gol

13'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOLLL DO VASCO!!!!! Andrés Gómez arranca em velocidade desde a defesa, corta a marcação de Zé Vitor na entrada da área e chuta de canhota no cantinho de Lucas Arcanjo.

bola

11'

2ºTEMPO

Posse de bola: Vasco 43% x 57% Vitória.

bola

10'

2ºTEMPO

Erick rouba a bola de Andrés Gómez e chuta da ponta esquerda, quase sem ângulo. Léo Jardim faz defesa difícil para impedir o gol do Vitória.

bola

8'

2ºTEMPO

Não valeu! Colídio chuta para ótima defesa de Lucas Arcanjo e Andrés Gómez, em impedimento, completa para as redes.

bola

7'

2ºTEMPO

Passe de Thiago Mendes nas costas da zaga, Andrés Gómez chuta firme para ótima defesa de Lucas Arcanjo.

bola

6'

2ºTEMPO

Andrés Gómez carrega em contragolpe pela esquerda, corta por dentro cercado por quatro marcadores e chuta bloqueado pela zaga.

bola

5'

2ºTEMPO

Paulo Henrique escapa em contra-ataque com Colídio na área, hesita para definir e nem chuta, nem passa a bola.

bola

4'

2ºTEMPO

Luan Cândido descola lançamento pela esquerda. Renê tenta pelo alto, mas não pega em cheio de cabeça.

bola

3'

2ºTEMPO

Cruzamento de Andrés Gómez passa pela cabeça de Colídio e se perde fora do campo.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Marinho sai para a entrada de Renê.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla substituição do Vitória: Caíque Gonçalves sai, entra Erick...

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo em São Januário!

bola

49'

1ºTEMPO

Ramon Rique emenda uma pancada para boa defesa de Lucas Arcanjo, apanha o rebote e chuta contra as pernas de Cacá.

bola

48'

1ºTEMPO

Puma Rodríguez recebe pela direita e estica passe para a área. Zé Vitor afasta por baixo.

bola

46'

1ºTEMPO

Em andamento pela Copa do Brasil: Palmeiras 2x0 Santos (Andreas Pereira).

bola

45'

1ºTEMPO

Matheuzinho cobra escanteio com veneno, Léo Jardim desvia para o lado e quase entrega para Zé Vitor marcar de cabeça para o Vitória.

bola

44'

1ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Lançamento do Vasco para o vazio sobra na área para a defesa de Lucas Arcanjo.

bola

42'

1ºTEMPO

Marinho mata ataque do Vasco na origem ao puxar Andrés Gómez.

bola

41'

1ºTEMPO

Em andamento pela Copa do Brasil: Palmeiras 1x0 Santos (Flaco López).

bola

40'

1ºTEMPO

Marinho experimenta chutar de fora da área, mas mostra falta de pontaria.

bola

39'

1ºTEMPO

Em novo contra-ataque do Vasco, PH dispara pela direita, ergue a cabeça e erra passe para Colídio.

bola

38'

1ºTEMPO

Paulo Henrique ajeita para a perna canhota e chuta fraco e em cima do goleiro Lucas Arcanjo.

amarelo

37'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Caíque por falta em Colídio no meio-campo.

bola

34'

1ºTEMPO

Paulo Henrique se enrola com a bola no ataque, Ramon aperta na marcação e desarma o defensor vascaíno.

bola

33'

1ºTEMPO

Acionado na área com cruzamento, Kayzer é flagrado em impedimento pelo assistente.

substituicao

32'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Vasco: Spinelli sai, entra Paulo Henrique.

bola

30'

1ºTEMPO

Árbitro marca falta de ataque cometida por Spinelli na disputa por espaços com Cacá. Centroavante do Vasco reclama de um toque no braço.

bola

29'

1ºTEMPO

Marinho cobra a falta fechada pela direita. Thiago Mendes mergulha de cabeça para afastar o perigo.

bola

28'

1ºTEMPO

Marinho breca pela direita, tenta driblar para trás e sofre falta cometida por Colídio.

bola

27'

1ºTEMPO

Lançamento de Marinho para a área é afastado por Puma Rodríguez.

bola

26'

1ºTEMPO

No contra-ataque vascaíno puxado por Colídio, Puma Rodríguez cruza por baixo com veneno, só que Spinelli chega atrasado para desviar.

bola

25'

1ºTEMPO

Marinho domina na grande área, faz o giro e chuta contra o corpo de Robert Renan.

bola

24'

1ºTEMPO

Vitória tenta trabalhar a bola no ataque, mas peca pelo excesso de erros de passe.

bola

20'

1ºTEMPO

Com um jogador a mais, Vitória assume o controle da bola e pressiona a marcação vascaína.

vermelho

16'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
Após revisão no monitor, árbitro expulsa Barros. Após errar passe, meio-campo dá um corte com a mão para impedir contragolpe do Vitória.

bola

15'

1ºTEMPO

Irritado, Renato Kayzer cobra a expulsão de Barros. Centroavante alega que foi uma falta que impediu chance clara de gol.

bola

11'

1ºTEMPO

Colídio ajeita de cabeça cruzamento de Puma Rodríguez, Spinelli domina cercado por dois e chuta bloqueado pela defesa.

bola

10'

1ºTEMPO

Marinho recebe lançamento de Lucas Arcanjo, corta por dentro para clarear a jogada e conclui o lance com um chute pela linha de fundo.

bola

9'

1ºTEMPO

Passe nas costas de Marinho para a infiltração de Lucas Piton. Cacá sai na cobertura para aliviar o perigo.

bola

8'

1ºTEMPO

Renato Kayzer busca a linha de fundo, tenta o cruzamento e Robert Renan fecha a porta.

bola

7'

1ºTEMPO

Andrés Gómez corta o marcador para invadir a área, mas chuta cruzado para fora.

bola

6'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Colídio ganha altura e sai longe do gol defendido por Lucas Arcanjo.

bola

5'

1ºTEMPO

Acionado por Piton, Ramon Rique chuta de fora da área contra as pernas de Caíque Gonçalves.

bola

4'

1ºTEMPO

Apoiado pela torcida, Vasco assume o controle nestes primeiros movimentos.

bola

3'

1ºTEMPO

Ramon Rique bate escanteio curto, Piton cruza na medida para a segunda trave e Colídio cabeceia pertinho do alvo. Quase sai o gol vascaíno.

bola

2'

1ºTEMPO

Argentino Colídio domina aberto pela esquerda, a marcação fecha a porta e obriga o atacante a recuar a jogada.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Zé Vítor e Martínez; Marinho, Matheuzinho e Renato Kayzer.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Ramon Rique e Thiago Mendes; Colidia, Andrés Gómez e Spinelli.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Pedro Emanuel (Vasco) e Jair Ventura (Vitória).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco chega às quartas de final após eliminar Paysandu e o rival Fluminense. Vitória deixou para trás dois favoritos ao título: Flamengo e Athletico-PR.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Em São Januário, Vasco x Vitória abre o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. Siga aqui todos os lances.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Lucas Piton

    Defesa

  • Cauan Barros

    Meio-Campo

  • Ramon Rique

    Meio-Campo

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Facundo Colidio

    Atacante

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Claudio Spinelli

    Atacante

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • Emanuel Brítez

    Defesa

  • Cacá

    Defesa

  • Luan Cândido

    Defesa

  • Ramon

    Defesa

  • Caíque

    Meio-Campo

  • Zé Vitor

    Meio-Campo

  • Emmanuel Martínez

    Meio-Campo

  • Marinho

    Atacante

  • Matheuzinho

    Atacante

  • Renato Kayzer

    Atacante

  • Matheus Delgado Candançan (SP)

    ÁRBITRO

  • Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

    ASSISTENTE

  • Alex Ang Ribeiro (SP)

    ASSISTENTE

Vasco VAS
Vitória VIT

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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