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encerrado
Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
3 × 0
Santos Santos

Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quarta-feira, 26/0821h30

Minuto a Minuto: Palmeiras X Santos - 26/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Nubank Parque! Com dois gols de Flaco López, Palmeiras abre ótima vantagem contra o Santos pela Copa do Brasil. O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

bola

48'

2ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Barreal cobra a falta direto no gol e o goleiro palmeirense alivia de soco.

bola

47'

2ºTEMPO

Rony é parado com falta por Emi Martínez na ponta direita.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Alexander Barboza.

bola

45'

2ºTEMPO

Pressionado por Gabigol, Carlos Miguel dá um chutão para lateral.

bola

44'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 49! Serão mais quatro minutos neste segundo tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Gabriel Bontempo cobra a falta fechada na área, Evangelista tira e a bola passa perto do gol de Carlos Miguel!

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Felipe Anderson em campo e sai Jhon Arias, no Verdão.

bola

41'

2ºTEMPO

O arremate de Gustavo Henrique de fora da área e a bola bate em Martínez.

bola

40'

2ºTEMPO

Mais de 40 mil torcedores presentes no Nubank Parque.

bola

39'

2ºTEMPO

A inversão de Davi é muito forte e a bola vai direto pela lateral.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Flaco López é substituído por Lucas Evangelista.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Abel Ferreira troca Marlon Freitas por Emiliano Martínez.

bola

36'

2ºTEMPO

Flaco arranca pelo lado esquerdo, busca Heittor e o centroavante deixa a bola passar.

bola

35'

2ºTEMPO

Vem mais alterações no Palmeiras.

bola

34'

2ºTEMPO

A bola no ataque para Gabriel Barbosa, que não domina e a bola fica com Barboza.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rony perde a bola para Giay, faz a falta e leva o amarelo.

bola

32'

2ºTEMPO

O lançamento de Barreal na área e Carlos Miguel sai da meta para socar a bola.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Andreas Pereira comete a falta e é punido com o cartão.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração de Abel Ferreira com a saída de Vitor Roque e a entrada de Heittor.

bola

29'

2ºTEMPO

PRA FORA! Barreal coloca a bola na grande área, Barboza corta parcial e na sobra Rony emenda o chute à esquerda de Carlos Miguel!

bola

28'

2ºTEMPO

Escanteio para o Santos.

bola

27'

2ºTEMPO

Gabigol tenta puxar o contra-ataque e é derrubado com falta por Barboza.

bola

26'

2ºTEMPO

Vitor Roque coloca na frente na entrada da área e é desarmado por Davi.

bola

25'

2ºTEMPO

Com o resultado parcial, o Palmeiras pode até perder por dois de diferença na volta que avança às semifinais.

bola

24'

2ºTEMPO

Oliva se choca com Flaco e a torcida fica na reclamação.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A troca santista tem Oliva no lugar de Lucas Veríssimo.

bola

22'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Jhon Arias aplica um lindo drible em Luan Peres, passa por Veríssimo e encontra Vitor Roque na área, o camisa 9 chuta em cima da marcação e depois no rebote Flaco carimba a zaga novamente.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cuca muda de novo, saca Igor Vinícius e coloca Davi.

bola

20'

2ºTEMPO

Copa do Brasil, em andamento: Vasco 1x0 Vitória.

bola

19'

2ºTEMPO

O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

bola

18'

2ºTEMPO

Flaco demora para soltar a bola no contra-ataque e perde o passe para Arias.

bola

17'

2ºTEMPO

Rony experimenta de fora da área e carimba Piquerez.

bola

16'

2ºTEMPO

Os compatriotas comemoram, assistência de Giay e gol de Flaco.

gol

15'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLLL DO PALMEIRAS!!! Giay recebe na ponta direita e faz o cruzamento preciso para Flaco López completar de cabeça!

bola

15'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

14'

2ºTEMPO

A tabela de Andreas com Maurício e no caminho Escobar faz a interceptação.

bola

13'

2ºTEMPO

Luan Peres é atendido rapidamente pelos médicos.

bola

12'

2ºTEMPO

A cobrança de Andreas Pereira na área e o árbitro pega a falta de ataque.

bola

11'

2ºTEMPO

A bola alçada na grande área por Andreas, Veríssimo tira antes e cede o escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

INACREDITÁVEL! A zaga do Peixe erra e entrega para Maurício livre dentro da área, o paraguaio cava na saída de Brazão e desperdiça ótima chance!

bola

9'

2ºTEMPO

Na jogada pela direita, Giay ganha o lateral.

bola

8'

2ºTEMPO

Giay tem 94 jogos pelo Verdão e ainda busca o primeiro gol.

bola

7'

2ºTEMPO

Rony descola o cruzamento da direita e Carlos Miguel sai da meta para agarrar a bola.

bola

6'

2ºTEMPO

PERDEU!! Giay ganha a bola no meio campo e avança até a entrada da área, argentino fica na frente de Brazão e chuta por cima do gol!

bola

5'

2ºTEMPO

Arias ergue a bola na área e a defesa afasta, na sobra Mauricio finaliza torto para fora.

bola

4'

2ºTEMPO

Palmeiras tem a falta pela direita.

bola

3'

2ºTEMPO

Em cobrança de escanteio de Barreal, Arão sobe livre e manda sobre o gol.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Gabriel Barbosa substitui Caballero.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Rony entra na vaga de Rollheiser.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E no Peixe três trocas, primeiro sai João Schmidt para entrada de Gabriel Bontempo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Várias mudanças no intervalo, no Palmeiras tem Barboza no lugar de Gómez.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

gol

44'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! A blitz palmeirense começa com Arias pela direita, ele sai da marcação e cruza fechado, a zaga tira parcial. Na sobra, Marlon Freitas bate de chapa para defesa de Brazão, e Andreas fica com o rebote e aproveita para ampliar!

bola

44'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

43'

1ºTEMPO

QUASE! Maurício faz grande jogada pela esquerda, serve Arias na área e o colombiano cabeceia para fora!

bola

42'

1ºTEMPO

BRAZÃO! Vitor Roque arranca pela esquerda da área e chuta cruzado, o goleiro espalma e depois fica com a bola!

bola

41'

1ºTEMPO

O passe longo para Caballero, que não vai e a bola sai.

bola

40'

1ºTEMPO

POR CIMA! Rollheiser parte no contra-ataque, acha Luan Peres e o zagueiro finaliza sobre o gol de Carlos Miguel.

bola

38'

1ºTEMPO

O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira na Vila Belmiro.

bola

37'

1ºTEMPO

Igor Vinícius carrega pela direita, força o cruzamento e a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

36'

1ºTEMPO

UUHH!! Jhon Arias recebe no contra-ataque pela direita, serve Vitor Roque livre na área e o camisa 9 chuta para fora!

bola

35'

1ºTEMPO

Barreal desce pela direita, tenta o cruzamento e é bloqueado por Marlon.

bola

34'

1ºTEMPO

Flaco é abraçado pelos companheiros, Verdão na frente!

gol

33'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Flaco López domina pela meia direita, ajeita para a canhota e solta a pancada para vencer Brazão!

bola

33'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

32'

1ºTEMPO

O cruzamento de Giay na área e Lucas Veríssimo ganha de cabeça.

bola

31'

1ºTEMPO

Faltas: Palmeiras 2x6 Santos.

bola

30'

1ºTEMPO

O passe na entrada da área, Barreal cai e o juiz nada marca.

bola

29'

1ºTEMPO

João Schmidt disputa a bola no alto no meio campo e Murilo afasta para lateral.

bola

28'

1ºTEMPO

Barreal é acionado pela esquerda da área e sobe a bandeira, impedimento.

bola

27'

1ºTEMPO

Vitor Roque tenta a finta no meio campo e perde a bola para Lucas Veríssimo.

bola

26'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Igor Vinícius tabela com Gustavo Henrique e entra livre na área, o lateral enche o pé e chuta por cima do gol!

bola

25'

1ºTEMPO

Jhon Arias acelera pela direita e não consegue chegar na bola, é tiro de meta para Brazão.

bola

24'

1ºTEMPO

Copa do Brasil, em andamento: Vasco 0x0 Vitória.

bola

23'

1ºTEMPO

Posse de bola: Palmeiras 51% x 49% Santos.

bola

22'

1ºTEMPO

ESPAAALMA!!! Vitor Roque faz o giro em Arão na entrada da área e solta a pancada, o goleiro manda para escanteio.

amarelo

21'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Caballero comete a falta em Murilo e recebe o primeiro amarelo do jogo.

bola

20'

1ºTEMPO

Marlon Freitas encontra Flaco pela direita da área, o argentino escora para o meio e a bola fica limpa para Gabriel Brazão.

bola

19'

1ºTEMPO

A cobrança de Andreas na segunda trave, Flaco López sobe de cabeça e Brazão defende com segurança!

bola

18'

1ºTEMPO

Arias encontra Marlon Freitas pela direita, o meia bate travado pela marcação e fica com o escanteio.

bola

17'

1ºTEMPO

O toque de Flaco para Vitor Roque, Luan Peres chega primeiro e faz o corte.

bola

16'

1ºTEMPO

Barreal prende a bola com as pernas, juiz anota a irregularidade e o Palmeiras ganha a falta.

bola

15'

1ºTEMPO

Igor Vinícius escapa pela direita, cruza fechado e Carlos Miguel soca a bola para fora da área.

bola

14'

1ºTEMPO

Na jogada individual pela direita de Andreas Pereira, Escobar toma a frente e deixa a bola sair.

bola

13'

1ºTEMPO

Andreas manda para Giay no corredor pela direita, Barreal corta e cede o lateral.

bola

12'

1ºTEMPO

Gustavo Henrique protege a bola pela direita e acaba desarmado por Marlon Freitas.

bola

11'

1ºTEMPO

O levantamento de Piquerez na área e a zaga santista afasta parcial, na sobra Maurício faz o arremate e carimba a marcação.

bola

10'

1ºTEMPO

Giay recebe pela direita e ergue a bola na área, Igor Vinícius tira para escanteio.

bola

9'

1ºTEMPO

Flaco volta para buscar o jogo e leva a falta de Gustavo Henrique.

bola

8'

1ºTEMPO

O passe busca Caballero perto da área, Murilo antecipa e recupera a posse para os mandantes.

bola

7'

1ºTEMPO

Santos troca passes no campo ofensivo.

bola

6'

1ºTEMPO

Piquerez alça a bola na segunda trave e Gustavo Gómez cabeceia à esquerda de Brazão!

bola

5'

1ºTEMPO

Arão derruba Vitor Roque e agora a falta é marcada na meia esquerda de ataque do Verdão.

bola

4'

1ºTEMPO

De novo Vitor Roque cai no contato com o defensor e o juiz marca apenas o tiro de meta.

bola

3'

1ºTEMPO

Vitor Roque cai na entrada da área e fica pedindo a falta, mas o árbitro manda seguir.

bola

2'

1ºTEMPO

Arias se empolga na jogada pela direita e deixa a bola sair pela linha de fundo.

bola

1'

1ºTEMPO

Bruno Arleu de Araujo é o árbitro do clássico.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Nubank Parque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional Brasileiro sendo executado em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem vencer vai enfrentar o ganhador do confronto entre Vasco e Vitória pela semifinal da Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Do lado santista, Cuca deixa Gabriel Barbosa de opção no banco. Além de Neymar, o técnico não contará com Gabriel Menino, Vinicius Lira e Pepê Firmino.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Paulinho mais uma vez é desfalque certo para Abel Ferreira, o português também não terá Sosa e Jefté, lesionados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian, João Schmidt, Gustavo Henrique e Barreal; Rollheiser e Caballero.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Arias; Flaco López e Vitor Roque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos conferir as escalações.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Preservado por causa do gramado sintético, Neymar não atua hoje no Nubank Parque.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em fase final de negociação com o Manchester City, o atacante Allan está fora do jogo e desfalca a equipe palmeirense.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Santos ocupa a 14ª posição do Brasileiro, mas está fora da zona de rebaixamento e disputa às quartas da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu a Copa do Brasil apenas uma vez, em 2010.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Líder do Brasileirão e também nas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras encara mais uma rodada da sua frente tripla. O Verdão busca levantar a taça da Copa, que não conquista desde 2020.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa noite! Logo mais, às 21h30, siga as emoções de Palmeiras x Santos pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil 2026.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Agustín Giay

    Defesa

  • Gustavo Gómez

    Defesa

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • Joaquín Piquerez

    Defesa

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • Maurício

    Meio-Campo

  • Jhon Arias

    Atacante

  • Flaco López

    Atacante

  • Vitor Roque

    Atacante

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor Vinícius

    Defesa

  • Luan Peres

    Defesa

  • Lucas Veríssimo

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Gustavo Henrique

    Meio-Campo

  • João Schmidt

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Benja Rollheiser

    Atacante

  • Gustavo Caballero

    Atacante

  • Bruno Arleu de Araujo (RJ)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

Palmeiras PAL
Santos SAN

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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