Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quarta-feira, 26/08•21h30
Minuto a Minuto: Palmeiras X Santos - 26/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Nubank Parque! Com dois gols de Flaco López, Palmeiras abre ótima vantagem contra o Santos pela Copa do Brasil. O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.
48'
•
2ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Barreal cobra a falta direto no gol e o goleiro palmeirense alivia de soco.
47'
•
2ºTEMPO
Rony é parado com falta por Emi Martínez na ponta direita.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Alexander Barboza.
45'
•
2ºTEMPO
Pressionado por Gabigol, Carlos Miguel dá um chutão para lateral.
44'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 49! Serão mais quatro minutos neste segundo tempo.
43'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Gabriel Bontempo cobra a falta fechada na área, Evangelista tira e a bola passa perto do gol de Carlos Miguel!
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Felipe Anderson em campo e sai Jhon Arias, no Verdão.
41'
•
2ºTEMPO
O arremate de Gustavo Henrique de fora da área e a bola bate em Martínez.
40'
•
2ºTEMPO
Mais de 40 mil torcedores presentes no Nubank Parque.
39'
•
2ºTEMPO
A inversão de Davi é muito forte e a bola vai direto pela lateral.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Flaco López é substituído por Lucas Evangelista.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Abel Ferreira troca Marlon Freitas por Emiliano Martínez.
36'
•
2ºTEMPO
Flaco arranca pelo lado esquerdo, busca Heittor e o centroavante deixa a bola passar.
35'
•
2ºTEMPO
Vem mais alterações no Palmeiras.
34'
•
2ºTEMPO
A bola no ataque para Gabriel Barbosa, que não domina e a bola fica com Barboza.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rony perde a bola para Giay, faz a falta e leva o amarelo.
32'
•
2ºTEMPO
O lançamento de Barreal na área e Carlos Miguel sai da meta para socar a bola.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Andreas Pereira comete a falta e é punido com o cartão.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração de Abel Ferreira com a saída de Vitor Roque e a entrada de Heittor.
29'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Barreal coloca a bola na grande área, Barboza corta parcial e na sobra Rony emenda o chute à esquerda de Carlos Miguel!
28'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Santos.
27'
•
2ºTEMPO
Gabigol tenta puxar o contra-ataque e é derrubado com falta por Barboza.
26'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque coloca na frente na entrada da área e é desarmado por Davi.
25'
•
2ºTEMPO
Com o resultado parcial, o Palmeiras pode até perder por dois de diferença na volta que avança às semifinais.
24'
•
2ºTEMPO
Oliva se choca com Flaco e a torcida fica na reclamação.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A troca santista tem Oliva no lugar de Lucas Veríssimo.
22'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! Jhon Arias aplica um lindo drible em Luan Peres, passa por Veríssimo e encontra Vitor Roque na área, o camisa 9 chuta em cima da marcação e depois no rebote Flaco carimba a zaga novamente.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cuca muda de novo, saca Igor Vinícius e coloca Davi.
20'
•
2ºTEMPO
Copa do Brasil, em andamento: Vasco 1x0 Vitória.
19'
•
2ºTEMPO
O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.
18'
•
2ºTEMPO
Flaco demora para soltar a bola no contra-ataque e perde o passe para Arias.
17'
•
2ºTEMPO
Rony experimenta de fora da área e carimba Piquerez.
16'
•
2ºTEMPO
Os compatriotas comemoram, assistência de Giay e gol de Flaco.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLLL DO PALMEIRAS!!! Giay recebe na ponta direita e faz o cruzamento preciso para Flaco López completar de cabeça!
15'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLLL DO PALMEIRAS!!!
14'
•
2ºTEMPO
A tabela de Andreas com Maurício e no caminho Escobar faz a interceptação.
13'
•
2ºTEMPO
Luan Peres é atendido rapidamente pelos médicos.
12'
•
2ºTEMPO
A cobrança de Andreas Pereira na área e o árbitro pega a falta de ataque.
11'
•
2ºTEMPO
A bola alçada na grande área por Andreas, Veríssimo tira antes e cede o escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
INACREDITÁVEL! A zaga do Peixe erra e entrega para Maurício livre dentro da área, o paraguaio cava na saída de Brazão e desperdiça ótima chance!
9'
•
2ºTEMPO
Na jogada pela direita, Giay ganha o lateral.
8'
•
2ºTEMPO
Giay tem 94 jogos pelo Verdão e ainda busca o primeiro gol.
7'
•
2ºTEMPO
Rony descola o cruzamento da direita e Carlos Miguel sai da meta para agarrar a bola.
6'
•
2ºTEMPO
PERDEU!! Giay ganha a bola no meio campo e avança até a entrada da área, argentino fica na frente de Brazão e chuta por cima do gol!
5'
•
2ºTEMPO
Arias ergue a bola na área e a defesa afasta, na sobra Mauricio finaliza torto para fora.
4'
•
2ºTEMPO
Palmeiras tem a falta pela direita.
3'
•
2ºTEMPO
Em cobrança de escanteio de Barreal, Arão sobe livre e manda sobre o gol.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Gabriel Barbosa substitui Caballero.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Rony entra na vaga de Rollheiser.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E no Peixe três trocas, primeiro sai João Schmidt para entrada de Gabriel Bontempo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Várias mudanças no intervalo, no Palmeiras tem Barboza no lugar de Gómez.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
45'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! A blitz palmeirense começa com Arias pela direita, ele sai da marcação e cruza fechado, a zaga tira parcial. Na sobra, Marlon Freitas bate de chapa para defesa de Brazão, e Andreas fica com o rebote e aproveita para ampliar!
44'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
43'
•
1ºTEMPO
QUASE! Maurício faz grande jogada pela esquerda, serve Arias na área e o colombiano cabeceia para fora!
42'
•
1ºTEMPO
BRAZÃO! Vitor Roque arranca pela esquerda da área e chuta cruzado, o goleiro espalma e depois fica com a bola!
41'
•
1ºTEMPO
O passe longo para Caballero, que não vai e a bola sai.
40'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Rollheiser parte no contra-ataque, acha Luan Peres e o zagueiro finaliza sobre o gol de Carlos Miguel.
38'
•
1ºTEMPO
O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira na Vila Belmiro.
37'
•
1ºTEMPO
Igor Vinícius carrega pela direita, força o cruzamento e a bola vai direto pela linha de fundo.
36'
•
1ºTEMPO
UUHH!! Jhon Arias recebe no contra-ataque pela direita, serve Vitor Roque livre na área e o camisa 9 chuta para fora!
35'
•
1ºTEMPO
Barreal desce pela direita, tenta o cruzamento e é bloqueado por Marlon.
34'
•
1ºTEMPO
Flaco é abraçado pelos companheiros, Verdão na frente!
33'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Flaco López domina pela meia direita, ajeita para a canhota e solta a pancada para vencer Brazão!
33'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
32'
•
1ºTEMPO
O cruzamento de Giay na área e Lucas Veríssimo ganha de cabeça.
31'
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1ºTEMPO
Faltas: Palmeiras 2x6 Santos.
30'
•
1ºTEMPO
O passe na entrada da área, Barreal cai e o juiz nada marca.
29'
•
1ºTEMPO
João Schmidt disputa a bola no alto no meio campo e Murilo afasta para lateral.
28'
•
1ºTEMPO
Barreal é acionado pela esquerda da área e sobe a bandeira, impedimento.
27'
•
1ºTEMPO
Vitor Roque tenta a finta no meio campo e perde a bola para Lucas Veríssimo.
26'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Igor Vinícius tabela com Gustavo Henrique e entra livre na área, o lateral enche o pé e chuta por cima do gol!
25'
•
1ºTEMPO
Jhon Arias acelera pela direita e não consegue chegar na bola, é tiro de meta para Brazão.
24'
•
1ºTEMPO
Copa do Brasil, em andamento: Vasco 0x0 Vitória.
23'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Palmeiras 51% x 49% Santos.
22'
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1ºTEMPO
ESPAAALMA!!! Vitor Roque faz o giro em Arão na entrada da área e solta a pancada, o goleiro manda para escanteio.
21'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Caballero comete a falta em Murilo e recebe o primeiro amarelo do jogo.
20'
•
1ºTEMPO
Marlon Freitas encontra Flaco pela direita da área, o argentino escora para o meio e a bola fica limpa para Gabriel Brazão.
19'
•
1ºTEMPO
A cobrança de Andreas na segunda trave, Flaco López sobe de cabeça e Brazão defende com segurança!
18'
•
1ºTEMPO
Arias encontra Marlon Freitas pela direita, o meia bate travado pela marcação e fica com o escanteio.
17'
•
1ºTEMPO
O toque de Flaco para Vitor Roque, Luan Peres chega primeiro e faz o corte.
16'
•
1ºTEMPO
Barreal prende a bola com as pernas, juiz anota a irregularidade e o Palmeiras ganha a falta.
15'
•
1ºTEMPO
Igor Vinícius escapa pela direita, cruza fechado e Carlos Miguel soca a bola para fora da área.
14'
•
1ºTEMPO
Na jogada individual pela direita de Andreas Pereira, Escobar toma a frente e deixa a bola sair.
13'
•
1ºTEMPO
Andreas manda para Giay no corredor pela direita, Barreal corta e cede o lateral.
12'
•
1ºTEMPO
Gustavo Henrique protege a bola pela direita e acaba desarmado por Marlon Freitas.
11'
•
1ºTEMPO
O levantamento de Piquerez na área e a zaga santista afasta parcial, na sobra Maurício faz o arremate e carimba a marcação.
10'
•
1ºTEMPO
Giay recebe pela direita e ergue a bola na área, Igor Vinícius tira para escanteio.
9'
•
1ºTEMPO
Flaco volta para buscar o jogo e leva a falta de Gustavo Henrique.
8'
•
1ºTEMPO
O passe busca Caballero perto da área, Murilo antecipa e recupera a posse para os mandantes.
7'
•
1ºTEMPO
Santos troca passes no campo ofensivo.
6'
•
1ºTEMPO
Piquerez alça a bola na segunda trave e Gustavo Gómez cabeceia à esquerda de Brazão!
5'
•
1ºTEMPO
Arão derruba Vitor Roque e agora a falta é marcada na meia esquerda de ataque do Verdão.
4'
•
1ºTEMPO
De novo Vitor Roque cai no contato com o defensor e o juiz marca apenas o tiro de meta.
3'
•
1ºTEMPO
Vitor Roque cai na entrada da área e fica pedindo a falta, mas o árbitro manda seguir.
2'
•
1ºTEMPO
Arias se empolga na jogada pela direita e deixa a bola sair pela linha de fundo.
1'
•
1ºTEMPO
Bruno Arleu de Araujo é o árbitro do clássico.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Nubank Parque.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional Brasileiro sendo executado em São Paulo.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Quem vencer vai enfrentar o ganhador do confronto entre Vasco e Vitória pela semifinal da Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
Do lado santista, Cuca deixa Gabriel Barbosa de opção no banco. Além de Neymar, o técnico não contará com Gabriel Menino, Vinicius Lira e Pepê Firmino.
PRÉ-JOGO
Paulinho mais uma vez é desfalque certo para Abel Ferreira, o português também não terá Sosa e Jefté, lesionados.
PRÉ-JOGO
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian, João Schmidt, Gustavo Henrique e Barreal; Rollheiser e Caballero.
PRÉ-JOGO
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Arias; Flaco López e Vitor Roque.
PRÉ-JOGO
Vamos conferir as escalações.
PRÉ-JOGO
Preservado por causa do gramado sintético, Neymar não atua hoje no Nubank Parque.
PRÉ-JOGO
Em fase final de negociação com o Manchester City, o atacante Allan está fora do jogo e desfalca a equipe palmeirense.
PRÉ-JOGO
Já o Santos ocupa a 14ª posição do Brasileiro, mas está fora da zona de rebaixamento e disputa às quartas da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu a Copa do Brasil apenas uma vez, em 2010.
PRÉ-JOGO
Líder do Brasileirão e também nas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras encara mais uma rodada da sua frente tripla. O Verdão busca levantar a taça da Copa, que não conquista desde 2020.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa noite! Logo mais, às 21h30, siga as emoções de Palmeiras x Santos pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil 2026.
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Agustín Giay
Defesa
Gustavo Gómez
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Joaquín Piquerez
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Maurício
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Flaco López
Atacante
Vitor Roque
Atacante
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Luan Peres
Defesa
Lucas Veríssimo
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Gustavo Henrique
Meio-Campo
João Schmidt
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Gustavo Caballero
Atacante
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE