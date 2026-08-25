Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Terça-feira, 25/08•21h
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Atlético-MG - 25/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Tudo igual no Mineirão na partida de ida pelas quartas de final.
52'
•
2ºTEMPO
Bruno Rodrigues caído para atendimento médico.
51'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Matheus Pereira bate falta da esquerda alçando na área, Everson corta de soco trombando com Bruno Rodrigues, William fica com a sobra e bate à direita.
50'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, na Arena MRV.
49'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro tenta suas últimas fichas em busca da vitória. Atlético recuado.
48'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Cuello para entrada de Preciado.
47'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Villalba na ponta esquerda.
46'
•
2ºTEMPO
Seis de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bruno Rodrigues entra no lugar de Arroyo.
44'
•
2ºTEMPO
Público: 59.225 torcedores.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem também Thiago Borbas no lugar de Fred.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cissé na vaga de Cassierra.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Matheus Henrique substitui Gerson.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Cruzeiro, Neyser na vaga de Kaio Jorge.
40'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, na Arena MRV.
39'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro toca a bola com calma no campo de ataque.
38'
•
2ºTEMPO
Arroyo experimenta chute de canhota da meia central e carimba Vitor Hugo.
37'
•
2ºTEMPO
Minda recebe de Fred já dentro da área pela esquerda, bate fraco por baixo e Otávio defende.
36'
•
2ºTEMPO
João Costa atropela Natanael na disputa pelo alto e comete falta de ataque.
35'
•
2ºTEMPO
Torcedor atleticano sobe o volume após o gol de empate.
34'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Cruzeiro 61% x 39% Atlético.
33'
•
2ºTEMPO
Na rodada do próximo fim de semana pelo Brasileirão o Cruzeiro visita o Vasco, já o Atlético recebe o Vitória.
32'
•
2ºTEMPO
Lodi sai de maca após sentir no gramado.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO João Costa no lugar de Wesley.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO William substitui Fagner.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Minda na vaga de Bernard.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Maycon, entra Natanael.
27'
•
2ºTEMPO
Fagner cruza da ponta direita por baixo e Cuello alivia.
26'
•
2ºTEMPO
Gerson tenta cruzamento de canhota pela direita e Vitor Hugo afasta.
25'
•
2ºTEMPO
Festa do torcedor atleticano no setor dos visitantes.
24'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Cuello recebe no bico da área pela esquerda e enfia belo passe para Lodi no fundo da área. O lateral bate sem ângulo entre Otávio e a trave para empatar!
24'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!
23'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Galo.
22'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Cuello recebe enfiada de Fred pelo meio do ataque, sai na cara do gol e empata. O bandeira pega impedimento.
21'
•
2ºTEMPO
Atlético fica menos com a bola neste segundo tempo.
20'
•
2ºTEMPO
Bernard tenta girar na lateral esquerda do ataque, mas Fagner trava.
19'
•
2ºTEMPO
FURADA! Gerson cruza da esquerda para primeira trave, Kaio Jorge fecha para desviar de letra mas erra.
18'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro já não tem tanta pressa nas bolas paradas.
17'
•
2ºTEMPO
Arroyo chega a 11 gols com a camisa do Cruzeiro.
16'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Cabuloso faz a festa.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! GOLAÇO! Matheus Pereira ajeita do bico da área pela direita para frente da área, Arroyo acerta uma patada de canhota, Everson voa tocando nela mas não evita o primeiro gol!
15'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
14'
•
2ºTEMPO
Villalba ganha jogada de meio campo na disputa com Cuello, mas usando o braço não vale.
13'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Matheus Pereira aciona Fagner pela direita da área, o lateral bate cruzado rasteiro e ela sai do outro lado.
12'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Cruzeiro canta alto no Mineirão.
11'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo segue com jogo truncado.
10'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheus Pereira acerta Bernard por trás e também recebe amarelo.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sobe amarelo para Cuello na disputa de bola com João Marcelo.
8'
•
2ºTEMPO
Na rodada do próximo fim de semana pelo Brasileirão o Cruzeiro visita o Vasco, já o Atlético recebe o Vitória.
7'
•
2ºTEMPO
Lodi prende bola na esquerda do campo defensivo, protege e sofre falta de Arroyo.
6'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Gerson recebe ajeitada de Matheus Pereira na frente da área, chega chapando com a canhota e manda por cima.
5'
•
2ºTEMPO
O classificado daqui terá pela frente na semifinal o vencedor de Grêmio x Internacional.
4'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro trabalha a bola no campo ofensivo.
3'
•
2ºTEMPO
Jogo de volta será na terça-feira que vem, dia 01, na Arena MRV.
2'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Alan Franco por falta em Kaio Jorge.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO João Marcelo volta no lugar de Jonathan Jesus, lesionado.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
OPA! Matheus Pereira recebe ajeitada de Wesley na frente da área, bate colocado, ela pega na defesa e fica com Everson. Jogadores pedem toque de braço mas nada marcado.
47'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira bate falta da meia central e Vitor Hugo sobe para tirar de cabeça.
46'
•
1ºTEMPO
Fagner cruza da direita por baixo, Kaio Jorge chega para bater de primeira mas fura.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
44'
•
1ºTEMPO
UUHH! Bernard bate escanteio da direita para o meio da área, Vitor Hugo cabeceia para o chão e ela sai à esquerda.
43'
•
1ºTEMPO
Cuello recebe de Cassierra na ponta direita, tenta cruzamento por baixo e Villalba corta.
42'
•
1ºTEMPO
Maycon bate falta da meia esquerda alçando na área e Gerson tira de cabeça.
40'
•
1ºTEMPO
Jonathan Jesus de pé para seguir no jogo.
39'
•
1ºTEMPO
Caído o zagueiro do Cruzeiro; problema no ombro esquerdo.
38'
•
1ºTEMPO
Jonathan Jesus parece estar sentindo.
37'
•
1ºTEMPO
O classificado deste confronto terá pela frente o vencedor de Grêmio x Internacional.
36'
•
1ºTEMPO
Wesley acelera a jogada na ponta esquerda, Cuello ganha no corpo, protege e sofre falta.
35'
•
1ºTEMPO
Wesley chama tabela na frente da área pela esquerda, mas Cuello acompanha o lance para cortar.
34'
•
1ºTEMPO
Fagner lança da defesa para o ataque, Vitor Hugo protege e Everson sai para fazer a defesa.
33'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro toca na defesa sem conseguir evoluir.
32'
•
1ºTEMPO
Fred fecha bem o campo defensivo pelo meio da defesa e impede jogada de Wesley.
31'
•
1ºTEMPO
Fred muito ligado no jogo, parece percorrer o campo inteiro.
30'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Cruzeiro 8x7 Atlético.
29'
•
1ºTEMPO
OTÁVIO! Bernard bate falta da meia direita alçando no meio da área, Vitor Hugo cabeceia para baixo e o goleiro faz firme defesa.
28'
•
1ºTEMPO
Jogo truncado no Mineirão.
27'
•
1ºTEMPO
Nova falta de Romero para cima de Fred, desta vez na disputa pelo alto de meio campo.
26'
•
1ºTEMPO
Romero desloca Fred por trás e comete falta ainda no campo de ataque do Cruzeiro.
25'
•
1ºTEMPO
Arroyo cruza da ponta direita para a esquerda da área e Cuello tira de cabeça.
24'
•
1ºTEMPO
Fabrício Bruno se manda ao campo de ataque por dentro, bate forte com a destra e manda longe.
23'
•
1ºTEMPO
Jogo de volta na próxima terça-feira, na Arena MRV.
22'
•
1ºTEMPO
Atlético melhor postado em campo até aqui. Cruzeiro não consegue fazer seu jogo de pressão ofensiva.
21'
•
1ºTEMPO
Bernard bate falta da ponta direita para o meio da área e Vitão cabeceia sobre o gol.
20'
•
1ºTEMPO
Fred chega antes de Villalba na ponta direita e sofre falta.
19'
•
1ºTEMPO
Jonathan Jesus chega antes de Fred no lance perto do meio campo e dá um bico para cima.
18'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Protocolo de concussão; Vitão na vaga de Ruan.
17'
•
1ºTEMPO
Vitão no aquecimento.
16'
•
1ºTEMPO
Ruan parece estar zonzo ainda após o tombo no lance com Kaio Jorge no começo do jogo.
15'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira força bola longa na esquerda do ataque, Wesley chega empurrando Cuello por trás e comete falta.
14'
•
1ºTEMPO
Artur Jorge bastante agitado na beira do campo.
13'
•
1ºTEMPO
Torcedor da Raposa faz barulho.
12'
•
1ºTEMPO
UUHH! Bernard bate escanteio da direita na direção da primeira trave, Cuello desvia de cabeça antecipando o marcador e manda à esquerda.
11'
•
1ºTEMPO
Cuello recebe boa inversão de Lodi na ponta direita, tenta o cruzamento e carimba Villalba.
10'
•
1ºTEMPO
Castaño experimenta chute da meia esquerda e joga sem perigo.
9'
•
1ºTEMPO
UUHH! Wesley domina a sobra de bola na frente da área, balança na frente do marcador e chuta à direita da meta.
9'
•
1ºTEMPO
Bernard intercepta passe na intermediária de ataque, mas usa o braço. Falta marcada.
8'
•
1ºTEMPO
Lodi puxa protegendo na intermediária defensiva e sofre falta de Matheus Pereira.
7'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro roda a bola de lado na defesa.
6'
•
1ºTEMPO
Cerca de 2.500 torcedor do Galo no setor dos visitantes.
5'
•
1ºTEMPO
É clássico com começo de jogo tenso entre os jogadores.
4'
•
1ºTEMPO
Villalba caído no campo defensivo com a mão no rosto pedindo um braço alto de Cuello.
3'
•
1ºTEMPO
Ruan recebe atendimento médico e vai seguir no jogo.
2'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge vai só no corpo de Ruan na disputa pela lateral e comete falta no zagueiro.
1'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro de camisa azul e calção branco, Atlético de listrado e shorts preto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Mineirão!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Vale lembrar que este ano teremos campeão e vice garantindo vaga na próxima Libertadores.
PRÉ-JOGO
Atlético ainda não perdeu no período pós Copa.
PRÉ-JOGO
Romero completa 300 jogos com a camisa do Cruzeiro e recebe homenagem no gramado.
PRÉ-JOGO
No Atlético a cara nova entre os titulares é o meio-campista Fred, recém contratado.
PRÉ-JOGO
A novidade pelo lado do Cruzeiro é o retorno do goleiro Cássio (fica no banco), que volta a ficar disponível após longo tempo de inatividade por lesão.
PRÉ-JOGO
No Brasileirão, o Cruzeiro é o quinto colocado com 39 pontos e vem de quatro vitórias seguidas. O Atlético aparece na nona colocação com 33 pontos e sem perder há onze jogos.
PRÉ-JOGO
Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram três vezes nesta temporada; duas vitórias do Galo e uma da Raposa.
PRÉ-JOGO
Mineirão lotado para o jogo de logo mais.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP). Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR).
PRÉ-JOGO
Este será o quarto duelo entre as duas equipes na história da Copa do Brasil; a Raposa soma duas eliminações para cima do Coelho, mas o Atlético tem um título sobre o maior rival.
PRÉ-JOGO
Temos 23°C em Belo Horizonte.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Clássico mineiro no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Acompanhe!
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Lucas Villalba
Defesa
Lucas Romero
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Wesley
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Eduardo Domínguez
TECNICO
Everson
Goleiro
Alan Franco
Meio-Campo
Ruan Tressoldi
Defesa
Vitor Hugo
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Maycon
Meio-Campo
Kevin Castaño
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Fred
Meio-Campo
Tomás Cuello
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Flavio Rodrigues de Souza (SP)
ÁRBITRO
Bruno Raphael Pires (GO)
ASSISTENTE
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE