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encerrado
Mineirão Belo Horizonte, Minas Gerais
Cruzeiro Cruzeiro
1 × 1
Atlético-MG Atlético-MG

Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Terça-feira, 25/0821h

Minuto a Minuto: Cruzeiro X Atlético-MG - 25/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Tudo igual no Mineirão na partida de ida pelas quartas de final.

bola

52'

2ºTEMPO

Bruno Rodrigues caído para atendimento médico.

bola

51'

2ºTEMPO

PRA FORA! Matheus Pereira bate falta da esquerda alçando na área, Everson corta de soco trombando com Bruno Rodrigues, William fica com a sobra e bate à direita.

bola

50'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, na Arena MRV.

bola

49'

2ºTEMPO

Cruzeiro tenta suas últimas fichas em busca da vitória. Atlético recuado.

substituicao

48'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Cuello para entrada de Preciado.

bola

47'

2ºTEMPO

Impedimento de Villalba na ponta esquerda.

bola

46'

2ºTEMPO

Seis de acréscimo.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bruno Rodrigues entra no lugar de Arroyo.

bola

44'

2ºTEMPO

Público: 59.225 torcedores.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem também Thiago Borbas no lugar de Fred.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cissé na vaga de Cassierra.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Matheus Henrique substitui Gerson.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Cruzeiro, Neyser na vaga de Kaio Jorge.

bola

40'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta na próxima terça-feira, na Arena MRV.

bola

39'

2ºTEMPO

Cruzeiro toca a bola com calma no campo de ataque.

bola

38'

2ºTEMPO

Arroyo experimenta chute de canhota da meia central e carimba Vitor Hugo.

bola

37'

2ºTEMPO

Minda recebe de Fred já dentro da área pela esquerda, bate fraco por baixo e Otávio defende.

bola

36'

2ºTEMPO

João Costa atropela Natanael na disputa pelo alto e comete falta de ataque.

bola

35'

2ºTEMPO

Torcedor atleticano sobe o volume após o gol de empate.

bola

34'

2ºTEMPO

Posse de bola: Cruzeiro 61% x 39% Atlético.

bola

33'

2ºTEMPO

Na rodada do próximo fim de semana pelo Brasileirão o Cruzeiro visita o Vasco, já o Atlético recebe o Vitória.

bola

32'

2ºTEMPO

Lodi sai de maca após sentir no gramado.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
João Costa no lugar de Wesley.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
William substitui Fagner.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Minda na vaga de Bernard.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Maycon, entra Natanael.

bola

27'

2ºTEMPO

Fagner cruza da ponta direita por baixo e Cuello alivia.

bola

26'

2ºTEMPO

Gerson tenta cruzamento de canhota pela direita e Vitor Hugo afasta.

bola

25'

2ºTEMPO

Festa do torcedor atleticano no setor dos visitantes.

gol

24'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Cuello recebe no bico da área pela esquerda e enfia belo passe para Lodi no fundo da área. O lateral bate sem ângulo entre Otávio e a trave para empatar!

bola

24'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!

bola

23'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Galo.

bola

22'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Cuello recebe enfiada de Fred pelo meio do ataque, sai na cara do gol e empata. O bandeira pega impedimento.

bola

21'

2ºTEMPO

Atlético fica menos com a bola neste segundo tempo.

bola

20'

2ºTEMPO

Bernard tenta girar na lateral esquerda do ataque, mas Fagner trava.

bola

19'

2ºTEMPO

FURADA! Gerson cruza da esquerda para primeira trave, Kaio Jorge fecha para desviar de letra mas erra.

bola

18'

2ºTEMPO

Cruzeiro já não tem tanta pressa nas bolas paradas.

bola

17'

2ºTEMPO

Arroyo chega a 11 gols com a camisa do Cruzeiro.

bola

16'

2ºTEMPO

Torcedor do Cabuloso faz a festa.

gol

15'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! GOLAÇO! Matheus Pereira ajeita do bico da área pela direita para frente da área, Arroyo acerta uma patada de canhota, Everson voa tocando nela mas não evita o primeiro gol!

bola

15'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

14'

2ºTEMPO

Villalba ganha jogada de meio campo na disputa com Cuello, mas usando o braço não vale.

bola

13'

2ºTEMPO

UUHH!!! Matheus Pereira aciona Fagner pela direita da área, o lateral bate cruzado rasteiro e ela sai do outro lado.

bola

12'

2ºTEMPO

Torcedor do Cruzeiro canta alto no Mineirão.

bola

11'

2ºTEMPO

Segundo tempo segue com jogo truncado.

amarelo

10'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheus Pereira acerta Bernard por trás e também recebe amarelo.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sobe amarelo para Cuello na disputa de bola com João Marcelo.

bola

8'

2ºTEMPO

Na rodada do próximo fim de semana pelo Brasileirão o Cruzeiro visita o Vasco, já o Atlético recebe o Vitória.

bola

7'

2ºTEMPO

Lodi prende bola na esquerda do campo defensivo, protege e sofre falta de Arroyo.

bola

6'

2ºTEMPO

POR CIMA! Gerson recebe ajeitada de Matheus Pereira na frente da área, chega chapando com a canhota e manda por cima.

bola

5'

2ºTEMPO

O classificado daqui terá pela frente na semifinal o vencedor de Grêmio x Internacional.

bola

4'

2ºTEMPO

Cruzeiro trabalha a bola no campo ofensivo.

bola

3'

2ºTEMPO

Jogo de volta será na terça-feira que vem, dia 01, na Arena MRV.

amarelo

2'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Alan Franco por falta em Kaio Jorge.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
João Marcelo volta no lugar de Jonathan Jesus, lesionado.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

OPA! Matheus Pereira recebe ajeitada de Wesley na frente da área, bate colocado, ela pega na defesa e fica com Everson. Jogadores pedem toque de braço mas nada marcado.

bola

47'

1ºTEMPO

Matheus Pereira bate falta da meia central e Vitor Hugo sobe para tirar de cabeça.

bola

46'

1ºTEMPO

Fagner cruza da direita por baixo, Kaio Jorge chega para bater de primeira mas fura.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

44'

1ºTEMPO

UUHH! Bernard bate escanteio da direita para o meio da área, Vitor Hugo cabeceia para o chão e ela sai à esquerda.

bola

43'

1ºTEMPO

Cuello recebe de Cassierra na ponta direita, tenta cruzamento por baixo e Villalba corta.

bola

42'

1ºTEMPO

Maycon bate falta da meia esquerda alçando na área e Gerson tira de cabeça.

bola

40'

1ºTEMPO

Jonathan Jesus de pé para seguir no jogo.

bola

39'

1ºTEMPO

Caído o zagueiro do Cruzeiro; problema no ombro esquerdo.

bola

38'

1ºTEMPO

Jonathan Jesus parece estar sentindo.

bola

37'

1ºTEMPO

O classificado deste confronto terá pela frente o vencedor de Grêmio x Internacional.

bola

36'

1ºTEMPO

Wesley acelera a jogada na ponta esquerda, Cuello ganha no corpo, protege e sofre falta.

bola

35'

1ºTEMPO

Wesley chama tabela na frente da área pela esquerda, mas Cuello acompanha o lance para cortar.

bola

34'

1ºTEMPO

Fagner lança da defesa para o ataque, Vitor Hugo protege e Everson sai para fazer a defesa.

bola

33'

1ºTEMPO

Cruzeiro toca na defesa sem conseguir evoluir.

bola

32'

1ºTEMPO

Fred fecha bem o campo defensivo pelo meio da defesa e impede jogada de Wesley.

bola

31'

1ºTEMPO

Fred muito ligado no jogo, parece percorrer o campo inteiro.

bola

30'

1ºTEMPO

Passes errados: Cruzeiro 8x7 Atlético.

bola

29'

1ºTEMPO

OTÁVIO! Bernard bate falta da meia direita alçando no meio da área, Vitor Hugo cabeceia para baixo e o goleiro faz firme defesa.

bola

28'

1ºTEMPO

Jogo truncado no Mineirão.

bola

27'

1ºTEMPO

Nova falta de Romero para cima de Fred, desta vez na disputa pelo alto de meio campo.

bola

26'

1ºTEMPO

Romero desloca Fred por trás e comete falta ainda no campo de ataque do Cruzeiro.

bola

25'

1ºTEMPO

Arroyo cruza da ponta direita para a esquerda da área e Cuello tira de cabeça.

bola

24'

1ºTEMPO

Fabrício Bruno se manda ao campo de ataque por dentro, bate forte com a destra e manda longe.

bola

23'

1ºTEMPO

Jogo de volta na próxima terça-feira, na Arena MRV.

bola

22'

1ºTEMPO

Atlético melhor postado em campo até aqui. Cruzeiro não consegue fazer seu jogo de pressão ofensiva.

bola

21'

1ºTEMPO

Bernard bate falta da ponta direita para o meio da área e Vitão cabeceia sobre o gol.

bola

20'

1ºTEMPO

Fred chega antes de Villalba na ponta direita e sofre falta.

bola

19'

1ºTEMPO

Jonathan Jesus chega antes de Fred no lance perto do meio campo e dá um bico para cima.

substituicao

18'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Protocolo de concussão; Vitão na vaga de Ruan.

bola

17'

1ºTEMPO

Vitão no aquecimento.

bola

16'

1ºTEMPO

Ruan parece estar zonzo ainda após o tombo no lance com Kaio Jorge no começo do jogo.

bola

15'

1ºTEMPO

Matheus Pereira força bola longa na esquerda do ataque, Wesley chega empurrando Cuello por trás e comete falta.

bola

14'

1ºTEMPO

Artur Jorge bastante agitado na beira do campo.

bola

13'

1ºTEMPO

Torcedor da Raposa faz barulho.

bola

12'

1ºTEMPO

UUHH! Bernard bate escanteio da direita na direção da primeira trave, Cuello desvia de cabeça antecipando o marcador e manda à esquerda.

bola

11'

1ºTEMPO

Cuello recebe boa inversão de Lodi na ponta direita, tenta o cruzamento e carimba Villalba.

bola

10'

1ºTEMPO

Castaño experimenta chute da meia esquerda e joga sem perigo.

bola

9'

1ºTEMPO

UUHH! Wesley domina a sobra de bola na frente da área, balança na frente do marcador e chuta à direita da meta.

bola

9'

1ºTEMPO

Bernard intercepta passe na intermediária de ataque, mas usa o braço. Falta marcada.

bola

8'

1ºTEMPO

Lodi puxa protegendo na intermediária defensiva e sofre falta de Matheus Pereira.

bola

7'

1ºTEMPO

Cruzeiro roda a bola de lado na defesa.

bola

6'

1ºTEMPO

Cerca de 2.500 torcedor do Galo no setor dos visitantes.

bola

5'

1ºTEMPO

É clássico com começo de jogo tenso entre os jogadores.

bola

4'

1ºTEMPO

Villalba caído no campo defensivo com a mão no rosto pedindo um braço alto de Cuello.

bola

3'

1ºTEMPO

Ruan recebe atendimento médico e vai seguir no jogo.

bola

2'

1ºTEMPO

Kaio Jorge vai só no corpo de Ruan na disputa pela lateral e comete falta no zagueiro.

bola

1'

1ºTEMPO

Cruzeiro de camisa azul e calção branco, Atlético de listrado e shorts preto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Mineirão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vale lembrar que este ano teremos campeão e vice garantindo vaga na próxima Libertadores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético ainda não perdeu no período pós Copa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Romero completa 300 jogos com a camisa do Cruzeiro e recebe homenagem no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Atlético a cara nova entre os titulares é o meio-campista Fred, recém contratado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A novidade pelo lado do Cruzeiro é o retorno do goleiro Cássio (fica no banco), que volta a ficar disponível após longo tempo de inatividade por lesão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Brasileirão, o Cruzeiro é o quinto colocado com 39 pontos e vem de quatro vitórias seguidas. O Atlético aparece na nona colocação com 33 pontos e sem perder há onze jogos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram três vezes nesta temporada; duas vitórias do Galo e uma da Raposa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mineirão lotado para o jogo de logo mais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP). Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Este será o quarto duelo entre as duas equipes na história da Copa do Brasil; a Raposa soma duas eliminações para cima do Coelho, mas o Atlético tem um título sobre o maior rival.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 23°C em Belo Horizonte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Clássico mineiro no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Acompanhe!

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • Fagner

    Defesa

  • Fabrício Bruno

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Lucas Villalba

    Defesa

  • Lucas Romero

    Meio-Campo

  • Gerson

    Meio-Campo

  • Matheus Pereira

    Meio-Campo

  • Wesley

    Atacante

  • Keny Arroyo

    Atacante

  • Kaio Jorge

    Atacante

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Everson

    Goleiro

  • Alan Franco

    Meio-Campo

  • Ruan Tressoldi

    Defesa

  • Vitor Hugo

    Defesa

  • Renan Lodi

    Defesa

  • Maycon

    Meio-Campo

  • Kevin Castaño

    Meio-Campo

  • Bernard

    Atacante

  • Fred

    Meio-Campo

  • Tomás Cuello

    Atacante

  • Mateo Cassierra

    Atacante

  • Flavio Rodrigues de Souza (SP)

    ÁRBITRO

  • Bruno Raphael Pires (GO)

    ASSISTENTE

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

Cruzeiro CRU
Atlético-MG CAM

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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