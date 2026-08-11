Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Domingo, 08/11•17h
Minuto a Minuto: Vasco X Palmeiras - 08/11/2026
28'
•
2ºTEMPO
O cruzamento de Lescano para dentro da área e a bola fica com Carlos Miguel.
27'
•
2ºTEMPO
Evangelista toca de primeira na esquerda, Léo Jardim sai do gol e pega a bola primeira que Arthur.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Palmeiras: sai Maurício Magalhães Prado, entra Arthur Gabriel.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Palmeiras: sai Jhon Arias, entra Andreas Pereira.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Palmeiras: sai José Manuel López, entra Vitor Roque.
25'
•
2ºTEMPO
Volta a chover em São Januário.
24'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Andres Gómez despeja a bola na segunda trave, Puma Rodriguez entra livre e chuta torto!
23'
•
2ºTEMPO
Puma Rodriguez cruza rasteiro na área e a defesa visitante faz o corte.
22'
•
2ºTEMPO
Lescano alça a cobrança na área, Sosa cabeceia mal e a bola sai sobre o gol.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Paulo Henrique, entra Jose Luis Rodriguez.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vasco: sai Gabriel Pereira, entra Brenner.
20'
•
2ºTEMPO
O drible de Lescano no meio e Mauricio comete a falta.
19'
•
2ºTEMPO
Mauricio faz o giro pela direita da área, cruza e a bola passa por todo mundo.
18'
•
2ºTEMPO
O Vasco precisa de um gol para forçar a disputa de pênaltis.
17'
•
2ºTEMPO
O passe para Colidio entre a zaga, Giay chega na cobertura e rasga para lateral.
16'
•
2ºTEMPO
LONGE! Robert Renan carrega no campo ofensivo e chuta, a bola sobe muito e não leva perigo ao gol!
15'
•
2ºTEMPO
Andres Gómez despeja a bola na área e Gustavo Gómez afasta para lateral.
15'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcelo Lomba (Palmeiras).
14'
•
2ºTEMPO
Lescano volta para organizar o jogo e leva a falta de Marlon Freitas.
13'
•
2ºTEMPO
O passe no contra-ataque para Arias, Paulo Henrique chega na frente e corta.
12'
•
2ºTEMPO
A torcida palmeirense aumenta o som em São Januário.
11'
•
2ºTEMPO
No placar agregado está 2x1 para o Verdão.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Evangelista vira o jogo na esquerda para Piquerez, o uruguaio faz a finta em PH e bate bonito de destra para empatar!
10'
•
2ºTEMPO
Gol do Palmeiras! Joaquín Piquerez marca. Assistência de Lucas Evangelista.
9'
•
2ºTEMPO
Quem avançar vai a final da Copa do Brasil enfrentar o Grêmio, em jogo único, no dia 6 de dezembro em Brasília.
8'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique desce pela direita e manda na área, Carlos Miguel sai da meta para socar a bola.
7'
•
2ºTEMPO
Flaco López trabalha pela direita e busca Mauricio na área, e a bola passa pelo paraguaio e sai em tiro de meta.
6'
•
2ºTEMPO
Em cobrança de escanteio de Arias, a zaga tira mais uma com Robert Renan.
5'
•
2ºTEMPO
O passe na correria do contra-ataque para Andrés Gomez, que toca na bola e depois é desarmado por Gustavo Gómez.
4'
•
2ºTEMPO
Mauricio recebe pela esquerda e joga na área, Cuiabano tira.
3'
•
2ºTEMPO
Cuiabano avança pela marcação na esquerda e cruza fechado, Carlos Miguel encaixa a bola.
2'
•
2ºTEMPO
O passe longo de Gabriel Pereira, Bruno Duarte não domina e a bola fica para Carlos Miguel.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jhon Arias (Palmeiras).
45'
•
1ºTEMPO
Termina a primeira etapa em São Januário.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Daniel Fuzato (Vasco).
45'
•
1ºTEMPO
O erro de Giay, Bruno Duarte aproveita e avança para dentro da área, cruza rasteiro e o argentino se recupera na jogada.
45'
•
1ºTEMPO
A batida de escanteio de Arias na segunda trave, Barboza cabeceia e manda longe do gol.
45'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Palmeiras.
45'
•
1ºTEMPO
A jogada de Flaco López pela direita, cruza rasteiro e Sosa desvia para trás, atento Léo Jardim fica com a bola.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Maurício Magalhães Prado (Palmeiras).
45'
•
1ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Barboza se aventura no ataque, joga a bola na área e Flaco não alcança.
43'
•
1ºTEMPO
Mauricio despeja a bola da direita na área, Flaco López cabeceia e manda pra fora.
42'
•
1ºTEMPO
No placar agregado está empatado, 1x1 e a disputa está indo para as cobranças de pênaltis.
41'
•
1ºTEMPO
O arremate de Flaco López de fora da área e Léo Jardim apenas acompanha a bola sair.
40'
•
1ºTEMPO
O levantamento de Arias na segunda trave, Flaco López desvia fraquinho e a bola sai pela linha de fundo.
39'
•
1ºTEMPO
Giay carrega pela direita, cruza e a bola bate em Cuiabano antes de sair para escanteio.
38'
•
1ºTEMPO
Jhon Arias sozinho no contra-ataque, perde o controle da bola e Léo Jardim sai bem para segurar a pelota.
37'
•
1ºTEMPO
No contra-ataque de Colidio, ele aciona para Bruno Duarte que divide com Barboza e a bola sai em tiro de meta para Carlos Miguel.
36'
•
1ºTEMPO
Lescano protege a bola no meio campo e leva a falta de Lucas Evangelista.
35'
•
1ºTEMPO
A cobrança fechada de Colidio vai nas mãos de Carlos Miguel.
34'
•
1ºTEMPO
Bruno Duate explora a marcação de Murilo pela esquerda e ganha o escanteio.
33'
•
1ºTEMPO
Arias adianta a bola para entrada da área, fica pedindo a falta e o juiz manda seguir.
32'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes sofre a falta na saída de jogo de Marlon Freitas.
31'
•
1ºTEMPO
Bruno Duarte recebe pela esquerda e manda na área, Piquerez afasta de cabeça.
30'
•
1ºTEMPO
Tudo bem com Thiago Mendes.
29'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes fica caído e será atendido.
28'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU, LÉO JARDIM! Flaco López raspa de cabeça e deixa Mauricio livre na área, o meia faz o desvio e o goleiro salva o Vasco!
27'
•
1ºTEMPO
Arias cobra escanteio na área e a zaga tira de cabeça.
26'
•
1ºTEMPO
Cuiabano desce pela esquerda, cruza e a bola atravessa por toda área.
25'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Thiago Mendes (Vasco).
24'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique em Arias, toma a bola e depois sofre a falta do atacante.
23'
•
1ºTEMPO
Somente o amarelo para Gabriel Pereira, Arias retorna ao campo e a partida é reiniciada.
22'
•
1ºTEMPO
Continua o atendimento para Arias, jogadores do Verdão pressionam o juiz para cartão vermelho para Gabriel Pereira.
21'
•
1ºTEMPO
O atendimento médico para Jhon Arias, jogo parado.
20'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Pereira (Vasco).
19'
•
1ºTEMPO
Arias faz a finta em Gabriel Pereira, que comete a falta dura no colombiano.
18'
•
1ºTEMPO
A torcida vascaína aumenta o som em São Januário.
17'
•
1ºTEMPO
Tudo igual no placar agregado, 1x1 e neste momento a disputa vai para as cobranças de pênaltis.
16'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOLLL DO VASCO!!! Cuiabano vai a linha de fundo pela esquerda e cruza rasteiro, Colidio bate de primeira e abre o placar!
16'
•
1ºTEMPO
Gol do Vasco! Facundo Colidio marca. Assistência de Cuiabano.
15'
•
1ºTEMPO
NO POSTE! O time palmeirense retoma a bola no ataque, Jhon Arias tem o domínio livre pelo meio e finaliza colocado para carimbar o travessão!
14'
•
1ºTEMPO
Marlon Freitas estica forte demais, Mauricio não chega e a bola sai em tiro de meta.
13'
•
1ºTEMPO
O gramado pesado em São Januário após uma longa chuva ao longo do dia no Rio de Janeiro.
12'
•
1ºTEMPO
A cobrança de Arias para a grande área e Léo Jardim fica com a bola.
11'
•
1ºTEMPO
Flaco López ganha pela esquerda e busca Mauricio na área, a zaga tira e cede o escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Piquerez recebe de Arias pela esquerda e cruza na área, Flaco López sobe muito e testa no travessão de Léo Jardim!
9'
•
1ºTEMPO
Colidio coloca na frente, tenta o drible na entrada da área e é desarmado por Gustavo Gómez.
8'
•
1ºTEMPO
Giay intercepta o passe de Thiago Mendes para Cuiabano e fica com a posse para os visitantes.
7'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique desce pela direita, é travado e a bola sai pela lateral.
6'
•
1ºTEMPO
O chutão de Piquerez para o ataque e a bola vai direto nas mãos de Léo Jardim.
5'
•
1ºTEMPO
Evangelista carrega a bola no meio campo e sofre a falta de Andrés Gomez.
4'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Lescano sai da marcação na entrada da área, finaliza no canto e o goleiro vai buscar!
3'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Piquerez faz o cruzamento fechado da esquerda e Léo Jardim dá um tapa parcial, na sobra Giay enche o pé e a bola sai à direita do gol!
2'
•
1ºTEMPO
O passe para o meio para Colidio, o argentino não domina e Gómez rasga para a lateral.
1'
•
1ºTEMPO
Bráulio da Silva Machado é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Vasco x Palmeiras!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional Brasileiro sendo executado em São Januário.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Já o Verdão quer o penta, tem quatro títulos e levantou seu último troféu em 2020.
PRÉ-JOGO
O Vasco busca sua segunda taça da Copa, a primeira conquista veio em 2011.
PRÉ-JOGO
A passagem para a decisão da Copa do Brasil garante mais de 34 milhões de reais ao finalista.
PRÉ-JOGO
Todos os 24 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, casa cheia hoje em São Januário.
PRÉ-JOGO
A final da Copa do Brasil será realizada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em Brasília. Ontem, o Grêmio garantiu presença na decisão ao segurar o empate contra o Atlético-MG na Arena MRV e fazer 3x1 no placar agregado.
PRÉ-JOGO
Na ida, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1x0 e hoje joga até pelo empate para avançar à final. Já o Vasco precisa ganhar a partida, o triunfo por um gol de diferença do Cruzmaltino leva a disputa para as cobranças de pênaltis.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedores! A partir das 17h, siga as emoções de Vasco x Palmeiras pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil 2026.
Pedro Emanuel
TECNICO
Abel Ferreira
TECNICO