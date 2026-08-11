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São Januário Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
1 × 1
Palmeiras Palmeiras

Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Domingo, 08/1117h

Minuto a Minuto: Vasco X Palmeiras - 08/11/2026

bola

28'

2ºTEMPO

O cruzamento de Lescano para dentro da área e a bola fica com Carlos Miguel.

bola

27'

2ºTEMPO

Evangelista toca de primeira na esquerda, Léo Jardim sai do gol e pega a bola primeira que Arthur.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Palmeiras: sai Maurício Magalhães Prado, entra Arthur Gabriel.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Palmeiras: sai Jhon Arias, entra Andreas Pereira.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Palmeiras: sai José Manuel López, entra Vitor Roque.

bola

25'

2ºTEMPO

Volta a chover em São Januário.

bola

24'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Andres Gómez despeja a bola na segunda trave, Puma Rodriguez entra livre e chuta torto!

bola

23'

2ºTEMPO

Puma Rodriguez cruza rasteiro na área e a defesa visitante faz o corte.

bola

22'

2ºTEMPO

Lescano alça a cobrança na área, Sosa cabeceia mal e a bola sai sobre o gol.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Paulo Henrique, entra Jose Luis Rodriguez.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Vasco: sai Gabriel Pereira, entra Brenner.

bola

20'

2ºTEMPO

O drible de Lescano no meio e Mauricio comete a falta.

bola

19'

2ºTEMPO

Mauricio faz o giro pela direita da área, cruza e a bola passa por todo mundo.

bola

18'

2ºTEMPO

O Vasco precisa de um gol para forçar a disputa de pênaltis.

bola

17'

2ºTEMPO

O passe para Colidio entre a zaga, Giay chega na cobertura e rasga para lateral.

bola

16'

2ºTEMPO

LONGE! Robert Renan carrega no campo ofensivo e chuta, a bola sobe muito e não leva perigo ao gol!

bola

15'

2ºTEMPO

Andres Gómez despeja a bola na área e Gustavo Gómez afasta para lateral.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marcelo Lomba (Palmeiras).

bola

14'

2ºTEMPO

Lescano volta para organizar o jogo e leva a falta de Marlon Freitas.

bola

13'

2ºTEMPO

O passe no contra-ataque para Arias, Paulo Henrique chega na frente e corta.

bola

12'

2ºTEMPO

A torcida palmeirense aumenta o som em São Januário.

bola

11'

2ºTEMPO

No placar agregado está 2x1 para o Verdão.

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Evangelista vira o jogo na esquerda para Piquerez, o uruguaio faz a finta em PH e bate bonito de destra para empatar!

inicio

10'

2ºTEMPO

Gol do Palmeiras! Joaquín Piquerez marca. Assistência de Lucas Evangelista.

bola

9'

2ºTEMPO

Quem avançar vai a final da Copa do Brasil enfrentar o Grêmio, em jogo único, no dia 6 de dezembro em Brasília.

bola

8'

2ºTEMPO

Paulo Henrique desce pela direita e manda na área, Carlos Miguel sai da meta para socar a bola.

bola

7'

2ºTEMPO

Flaco López trabalha pela direita e busca Mauricio na área, e a bola passa pelo paraguaio e sai em tiro de meta.

bola

6'

2ºTEMPO

Em cobrança de escanteio de Arias, a zaga tira mais uma com Robert Renan.

bola

5'

2ºTEMPO

O passe na correria do contra-ataque para Andrés Gomez, que toca na bola e depois é desarmado por Gustavo Gómez.

bola

4'

2ºTEMPO

Mauricio recebe pela esquerda e joga na área, Cuiabano tira.

bola

3'

2ºTEMPO

Cuiabano avança pela marcação na esquerda e cruza fechado, Carlos Miguel encaixa a bola.

bola

2'

2ºTEMPO

O passe longo de Gabriel Pereira, Bruno Duarte não domina e a bola fica para Carlos Miguel.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jhon Arias (Palmeiras).

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa em São Januário.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Daniel Fuzato (Vasco).

bola

45'

1ºTEMPO

O erro de Giay, Bruno Duarte aproveita e avança para dentro da área, cruza rasteiro e o argentino se recupera na jogada.

bola

45'

1ºTEMPO

A batida de escanteio de Arias na segunda trave, Barboza cabeceia e manda longe do gol.

bola

45'

1ºTEMPO

Escanteio para o Palmeiras.

bola

45'

1ºTEMPO

A jogada de Flaco López pela direita, cruza rasteiro e Sosa desvia para trás, atento Léo Jardim fica com a bola.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Maurício Magalhães Prado (Palmeiras).

bola

45'

1ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Barboza se aventura no ataque, joga a bola na área e Flaco não alcança.

bola

43'

1ºTEMPO

Mauricio despeja a bola da direita na área, Flaco López cabeceia e manda pra fora.

bola

42'

1ºTEMPO

No placar agregado está empatado, 1x1 e a disputa está indo para as cobranças de pênaltis.

bola

41'

1ºTEMPO

O arremate de Flaco López de fora da área e Léo Jardim apenas acompanha a bola sair.

bola

40'

1ºTEMPO

O levantamento de Arias na segunda trave, Flaco López desvia fraquinho e a bola sai pela linha de fundo.

bola

39'

1ºTEMPO

Giay carrega pela direita, cruza e a bola bate em Cuiabano antes de sair para escanteio.

bola

38'

1ºTEMPO

Jhon Arias sozinho no contra-ataque, perde o controle da bola e Léo Jardim sai bem para segurar a pelota.

bola

37'

1ºTEMPO

No contra-ataque de Colidio, ele aciona para Bruno Duarte que divide com Barboza e a bola sai em tiro de meta para Carlos Miguel.

bola

36'

1ºTEMPO

Lescano protege a bola no meio campo e leva a falta de Lucas Evangelista.

bola

35'

1ºTEMPO

A cobrança fechada de Colidio vai nas mãos de Carlos Miguel.

bola

34'

1ºTEMPO

Bruno Duate explora a marcação de Murilo pela esquerda e ganha o escanteio.

bola

33'

1ºTEMPO

Arias adianta a bola para entrada da área, fica pedindo a falta e o juiz manda seguir.

bola

32'

1ºTEMPO

Thiago Mendes sofre a falta na saída de jogo de Marlon Freitas.

bola

31'

1ºTEMPO

Bruno Duarte recebe pela esquerda e manda na área, Piquerez afasta de cabeça.

bola

30'

1ºTEMPO

Tudo bem com Thiago Mendes.

bola

29'

1ºTEMPO

Thiago Mendes fica caído e será atendido.

bola

28'

1ºTEMPO

DEFENDEU, LÉO JARDIM! Flaco López raspa de cabeça e deixa Mauricio livre na área, o meia faz o desvio e o goleiro salva o Vasco!

bola

27'

1ºTEMPO

Arias cobra escanteio na área e a zaga tira de cabeça.

bola

26'

1ºTEMPO

Cuiabano desce pela esquerda, cruza e a bola atravessa por toda área.

bola

25'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Thiago Mendes (Vasco).

bola

24'

1ºTEMPO

Paulo Henrique em Arias, toma a bola e depois sofre a falta do atacante.

bola

23'

1ºTEMPO

Somente o amarelo para Gabriel Pereira, Arias retorna ao campo e a partida é reiniciada.

bola

22'

1ºTEMPO

Continua o atendimento para Arias, jogadores do Verdão pressionam o juiz para cartão vermelho para Gabriel Pereira.

bola

21'

1ºTEMPO

O atendimento médico para Jhon Arias, jogo parado.

bola

20'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gabriel Pereira (Vasco).

bola

19'

1ºTEMPO

Arias faz a finta em Gabriel Pereira, que comete a falta dura no colombiano.

bola

18'

1ºTEMPO

A torcida vascaína aumenta o som em São Januário.

bola

17'

1ºTEMPO

Tudo igual no placar agregado, 1x1 e neste momento a disputa vai para as cobranças de pênaltis.

bola

16'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOLLL DO VASCO!!! Cuiabano vai a linha de fundo pela esquerda e cruza rasteiro, Colidio bate de primeira e abre o placar!

inicio

16'

1ºTEMPO

Gol do Vasco! Facundo Colidio marca. Assistência de Cuiabano.

bola

15'

1ºTEMPO

NO POSTE! O time palmeirense retoma a bola no ataque, Jhon Arias tem o domínio livre pelo meio e finaliza colocado para carimbar o travessão!

bola

14'

1ºTEMPO

Marlon Freitas estica forte demais, Mauricio não chega e a bola sai em tiro de meta.

bola

13'

1ºTEMPO

O gramado pesado em São Januário após uma longa chuva ao longo do dia no Rio de Janeiro.

bola

12'

1ºTEMPO

A cobrança de Arias para a grande área e Léo Jardim fica com a bola.

bola

11'

1ºTEMPO

Flaco López ganha pela esquerda e busca Mauricio na área, a zaga tira e cede o escanteio.

bola

10'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Piquerez recebe de Arias pela esquerda e cruza na área, Flaco López sobe muito e testa no travessão de Léo Jardim!

bola

9'

1ºTEMPO

Colidio coloca na frente, tenta o drible na entrada da área e é desarmado por Gustavo Gómez.

bola

8'

1ºTEMPO

Giay intercepta o passe de Thiago Mendes para Cuiabano e fica com a posse para os visitantes.

bola

7'

1ºTEMPO

Paulo Henrique desce pela direita, é travado e a bola sai pela lateral.

bola

6'

1ºTEMPO

O chutão de Piquerez para o ataque e a bola vai direto nas mãos de Léo Jardim.

bola

5'

1ºTEMPO

Evangelista carrega a bola no meio campo e sofre a falta de Andrés Gomez.

bola

4'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Lescano sai da marcação na entrada da área, finaliza no canto e o goleiro vai buscar!

bola

3'

1ºTEMPO

PRA FORA! Piquerez faz o cruzamento fechado da esquerda e Léo Jardim dá um tapa parcial, na sobra Giay enche o pé e a bola sai à direita do gol!

bola

2'

1ºTEMPO

O passe para o meio para Colidio, o argentino não domina e Gómez rasga para a lateral.

bola

1'

1ºTEMPO

Bráulio da Silva Machado é o árbitro do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Vasco x Palmeiras!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional Brasileiro sendo executado em São Januário.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Verdão quer o penta, tem quatro títulos e levantou seu último troféu em 2020.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Vasco busca sua segunda taça da Copa, a primeira conquista veio em 2011.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A passagem para a decisão da Copa do Brasil garante mais de 34 milhões de reais ao finalista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Todos os 24 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, casa cheia hoje em São Januário.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A final da Copa do Brasil será realizada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em Brasília. Ontem, o Grêmio garantiu presença na decisão ao segurar o empate contra o Atlético-MG na Arena MRV e fazer 3x1 no placar agregado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na ida, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1x0 e hoje joga até pelo empate para avançar à final. Já o Vasco precisa ganhar a partida, o triunfo por um gol de diferença do Cruzmaltino leva a disputa para as cobranças de pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedores! A partir das 17h, siga as emoções de Vasco x Palmeiras pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil 2026.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

Vasco VAS
Palmeiras PAL

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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