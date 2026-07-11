Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Sábado, 07/11•18h
Minuto a Minuto: Atlético-MG X Grêmio - 07/11/2026
3'
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2ºTEMPO
Kannemann e Alan Franco se chocam no meio de campo e os dois ficam caídos no gramado.
2'
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2ºTEMPO
Igor Gomes cobra escanteio aberto da direita e Wallace afasta de cabeça.
1'
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2ºTEMPO
Atlético precisa de dois gols para levar a decisão para os pênaltis.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Fim do 1º tempo! Tudo igual na Arena MRV!
45'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Bernard cruza da quina da área pela esquerda, Minda chega de peixinho e a bola sobe demais!!!
45'
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1ºTEMPO
Bola é alçada na área, Renan Lodi escora de cabeça para o meio e Minda chega atrasado, depois de Wallace.
45'
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1ºTEMPO
PASSA POR TODO MUNDO!!! Natanael cruza da direita, Igor Gomes e Cuello se jogam nela, mas nenhum dos dois consegue finalizar!
45'
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1ºTEMPO
Bernard desaba na entrada da área pedindo falta de Wallace e o árbitro manda o jogo seguir.
45'
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1ºTEMPO
Sobe a placa com cinco minutos de acréscimos.
45'
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1ºTEMPO
Atlético aposta muito nas bolas aéreas cruzadas, mas não leva a melhor.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Grêmio: sai Marlon, entra Caio Paulista.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Grêmio: sai José Enamorado, entra Dodi.
44'
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1ºTEMPO
Natanael recebe de Alan Franco na ala direita e cruza muito forte, direto para a linha de fundo.
43'
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1ºTEMPO
Bernard cruza da esquerda no segundo pau, Natanael ajeita e solta a bomba cruzada em cima da zaga.
42'
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1ºTEMPO
A bola bate involuntariamente na mão de Noriega dentro da área do Grêmio. Castaño reclama, mas o árbitro manda o jogo seguir.
41'
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1ºTEMPO
Carlos Vinícius faz seu quinto gol nessa edição de Copa do Brasil.
40'
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1ºTEMPO
Atlético tem mais volume de jogo, mas o Grêmio com poucos ataques consegue empatar.
39'
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1ºTEMPO
E a torcida gremista cala o estádio do Atlético-MG.
38'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! CARLOS VINÍCIUS!!! Na sequência do lance, Noriega recebe na quina da área pela esquerda e levanta, o atacante sobe entre três marcadores e testa para o fundo das redes!!!
38'
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1ºTEMPO
Gol do Grêmio! Carlos Vinícius marca. Assistência de Erick Noriega.
37'
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1ºTEMPO
Marlon cobra falta dentro da área atleticana e Everson afasta com um soco.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kevin Castaño (Atlético-MG).
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para José Enamorado (Grêmio).
34'
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1ºTEMPO
Weverton lança para ninguém e a bola fica com Everson no outro lado do campo.
33'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Natanael cruza da direita, Bernard escora no segundo pau e Weverton faz a defesa no susto!
32'
•
1ºTEMPO
Castaño tenta esticar em Igor Gomes dento da área e João Pedro se estica para fazer o corte.
31'
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1ºTEMPO
Atlético troca passes, ronda a área gaúcha e não encontra espaços para finalizar.
30'
•
1ºTEMPO
Natanael arrisca da entrada da área e a bola sobe demais. Tiro de meta.
29'
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1ºTEMPO
Jogador do Atlético está caído no gramado e Ramon Abatti Abel paralisa o jogo.
28'
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1ºTEMPO
Igor Gomes cobra falta na área e Weverton soca para frente e afasta.
27'
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1ºTEMPO
A torcida do Galo vai a loucura na Arena MRV!
26'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! RENAN LODI!!! O lateral recebe na entrada da área, conduz sem nenhuma marcação e solta o petardo no ângulo esquerdo de Weverton para abrir o placar!!!
26'
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1ºTEMPO
Gol do Atlético-MG! Renan Lodi marca. Assistência de Bernard Anício Caldeira Duarte.
25'
•
1ºTEMPO
Precisando do resultado, o Atlético vai pra cima do Grêmio, que também não consegue sair nos contra ataques.
24'
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1ºTEMPO
Atlético cruza seguidas bolas na área gaúcha, mas não consegue finalizar.
23'
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1ºTEMPO
Castaño estica em Renan Lodi na ala esquerda e Enamorado, sempre ele, repõe na marcação e faz o corte.
22'
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1ºTEMPO
Bola é lançada na área do Grêmio e Kannemann rebate de primeira para trás. Escanteio.
21'
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1ºTEMPO
Bernard reclama muito com Ramon Abatti Abel e recebe o 1º amarelo do jogo.
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bernard Anício Caldeira Duarte (Atlético-MG).
20'
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1ºTEMPO
Bernard cobra falta na área do Grêmio e o árbitro marca falta de ataque.
19'
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1ºTEMPO
Natanael recebe n ponta direita, crua no meio da área e Balbuena afasta de cabeça.
18'
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1ºTEMPO
Grêmio troca passes na defesa e a torcida atleticana vaia.
17'
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1ºTEMPO
Enamorado marca bem na reposição até aqui. Tá difícil de passar pela marcação do atacante.
16'
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1ºTEMPO
Minda estica demais para Natanael na passagem do lateral, que não alcança.
15'
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1ºTEMPO
QUAAASEEE!!! Bernard desce rápido pela esquerda e cruza rasteiro, Cuello se estica todo e de carrinho finaliza triscando a trave esquerda do Grêmio.
14'
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1ºTEMPO
WEVERTON DE NOVO!!! Escanteio é cobrado da esquerda, Vitão cabeceia no cantinho e Weverton busca mais uma!
13'
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1ºTEMPO
Castaño arriscade muito longe e Weverton cai muito bem no canto direito para fazer a defesa!
12'
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1ºTEMPO
UUUHHH!!! Enamorado desce pela direita e toca para o meio, Noriega serve Carlos Vinícius, que chuta cruzado para fora.
11'
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1ºTEMPO
Kannemann lança Amuzu na ponta esquerda e Vitão chega junto para se antecipar e fazer o corte.
10'
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1ºTEMPO
Atlético troca passes na entrada da área e o Grêmio se fecha.
9'
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1ºTEMPO
Cuello acha bela bola para Igor Gomes dento da área, ele chuta travado por Wallace e a bola sai. Escanteio.
8'
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1ºTEMPO
Renan Lodi recebe bola aberta na ponta esquerda, cruza e Noriega rebate para lateral.
7'
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1ºTEMPO
Cruzamento é feito da esquerda na área do Galo e Vitão afasta de cabeça.
6'
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1ºTEMPO
Enamorado tenta driblar dois em um único toque e recebe falta de Bernard.
5'
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1ºTEMPO
Amuzu toca em Carlos Vinícius na entrada da área e Renan Lodi corta. Na sequência recebe falta do atacante.
4'
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1ºTEMPO
Bernard ginga pra cima da zaga pela esquerda e cruza a meia altura, Igor Gomes finaliza atrapalhado pelo defensor e a bola sai. Tiro de meta.
3'
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1ºTEMPO
Agora é a vez de Amuzu ser acionado pela ponta esquerda e Everson fica com ela nas mãos.
2'
•
1ºTEMPO
Bernard é lançado dentro da área do Grêmio e Weverton sai do gol para ficar com ela.
1'
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1ºTEMPO
E o jogo começa depois de nove minutos de atraso.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Atlético-MG x Grêmio!
PRÉ-JOGO
Ainda tem muita fumaça por conta dos sinalizadores e o jogo está atrasado por alguns momentos.
PRÉ-JOGO
O dono do apito é Ramon Abatti Abel, árbitro que participou da última Copa do Mundo.
PRÉ-JOGO
Atlético vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas listradas em perto e branco, calções e meiões pretos. Grêmio por sua vez aparece com camisas azuis, calções e meiões brancos.
PRÉ-JOGO
Os dois times entram no gramado da Arena MRV, juntamente com a equipe de arbitragem e ficam perfilados para o hino nacional brasileiro!
PRÉ-JOGO
Torcida do Atlético faz grande festa, com muitos sinalizadores. Galo Doido, mascote também está presente dentro do gramado.
PRÉ-JOGO
São sete títulos da Copa do Brasil buscando uma vaga para a grande final. Atlético tem dois títulos, já o Grêmio levantou a taça em cinco oportunidades.
PRÉ-JOGO
Faz calor na capital mineira. Os termômetros marcam 28ºC.
PRÉ-JOGO
O outro jogo das semifinais será disputado amanhã em São Januário. Na ida, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0.
PRÉ-JOGO
Para o Galo se classificar, precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Se o jogo terminar com o Atlético ganhando por dois de diferença, teremos pênaltis.
PRÉ-JOGO
No jogo de ida em Porto Alegre, o Grêmio fez 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que passa para grande final.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil! Atlético-MG recebe o Grêmio na Arena MRV!
E. Domínguez
TECNICO
Renato Gaúcho
TECNICO
Ramon Abatti
ÁRBITRO