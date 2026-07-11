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aovivo
Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais
Atlético-MG Atlético-MG
1 × 1
Grêmio Grêmio

Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Sábado, 07/1118h

Minuto a Minuto: Atlético-MG X Grêmio - 07/11/2026

bola

3'

2ºTEMPO

Kannemann e Alan Franco se chocam no meio de campo e os dois ficam caídos no gramado.

bola

2'

2ºTEMPO

Igor Gomes cobra escanteio aberto da direita e Wallace afasta de cabeça.

bola

1'

2ºTEMPO

Atlético precisa de dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim do 1º tempo! Tudo igual na Arena MRV!

bola

45'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Bernard cruza da quina da área pela esquerda, Minda chega de peixinho e a bola sobe demais!!!

bola

45'

1ºTEMPO

Bola é alçada na área, Renan Lodi escora de cabeça para o meio e Minda chega atrasado, depois de Wallace.

bola

45'

1ºTEMPO

PASSA POR TODO MUNDO!!! Natanael cruza da direita, Igor Gomes e Cuello se jogam nela, mas nenhum dos dois consegue finalizar!

bola

45'

1ºTEMPO

Bernard desaba na entrada da área pedindo falta de Wallace e o árbitro manda o jogo seguir.

bola

45'

1ºTEMPO

Sobe a placa com cinco minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Atlético aposta muito nas bolas aéreas cruzadas, mas não leva a melhor.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Grêmio: sai Marlon, entra Caio Paulista.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Grêmio: sai José Enamorado, entra Dodi.

bola

44'

1ºTEMPO

Natanael recebe de Alan Franco na ala direita e cruza muito forte, direto para a linha de fundo.

bola

43'

1ºTEMPO

Bernard cruza da esquerda no segundo pau, Natanael ajeita e solta a bomba cruzada em cima da zaga.

bola

42'

1ºTEMPO

A bola bate involuntariamente na mão de Noriega dentro da área do Grêmio. Castaño reclama, mas o árbitro manda o jogo seguir.

bola

41'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius faz seu quinto gol nessa edição de Copa do Brasil.

bola

40'

1ºTEMPO

Atlético tem mais volume de jogo, mas o Grêmio com poucos ataques consegue empatar.

bola

39'

1ºTEMPO

E a torcida gremista cala o estádio do Atlético-MG.

bola

38'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!! CARLOS VINÍCIUS!!! Na sequência do lance, Noriega recebe na quina da área pela esquerda e levanta, o atacante sobe entre três marcadores e testa para o fundo das redes!!!

inicio

38'

1ºTEMPO

Gol do Grêmio! Carlos Vinícius marca. Assistência de Erick Noriega.

bola

37'

1ºTEMPO

Marlon cobra falta dentro da área atleticana e Everson afasta com um soco.

bola

36'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Kevin Castaño (Atlético-MG).

bola

35'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para José Enamorado (Grêmio).

bola

34'

1ºTEMPO

Weverton lança para ninguém e a bola fica com Everson no outro lado do campo.

bola

33'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Natanael cruza da direita, Bernard escora no segundo pau e Weverton faz a defesa no susto!

bola

32'

1ºTEMPO

Castaño tenta esticar em Igor Gomes dento da área e João Pedro se estica para fazer o corte.

bola

31'

1ºTEMPO

Atlético troca passes, ronda a área gaúcha e não encontra espaços para finalizar.

bola

30'

1ºTEMPO

Natanael arrisca da entrada da área e a bola sobe demais. Tiro de meta.

bola

29'

1ºTEMPO

Jogador do Atlético está caído no gramado e Ramon Abatti Abel paralisa o jogo.

bola

28'

1ºTEMPO

Igor Gomes cobra falta na área e Weverton soca para frente e afasta.

bola

27'

1ºTEMPO

A torcida do Galo vai a loucura na Arena MRV!

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! RENAN LODI!!! O lateral recebe na entrada da área, conduz sem nenhuma marcação e solta o petardo no ângulo esquerdo de Weverton para abrir o placar!!!

inicio

26'

1ºTEMPO

Gol do Atlético-MG! Renan Lodi marca. Assistência de Bernard Anício Caldeira Duarte.

bola

25'

1ºTEMPO

Precisando do resultado, o Atlético vai pra cima do Grêmio, que também não consegue sair nos contra ataques.

bola

24'

1ºTEMPO

Atlético cruza seguidas bolas na área gaúcha, mas não consegue finalizar.

bola

23'

1ºTEMPO

Castaño estica em Renan Lodi na ala esquerda e Enamorado, sempre ele, repõe na marcação e faz o corte.

bola

22'

1ºTEMPO

Bola é lançada na área do Grêmio e Kannemann rebate de primeira para trás. Escanteio.

bola

21'

1ºTEMPO

Bernard reclama muito com Ramon Abatti Abel e recebe o 1º amarelo do jogo.

bola

21'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Bernard Anício Caldeira Duarte (Atlético-MG).

bola

20'

1ºTEMPO

Bernard cobra falta na área do Grêmio e o árbitro marca falta de ataque.

bola

19'

1ºTEMPO

Natanael recebe n ponta direita, crua no meio da área e Balbuena afasta de cabeça.

bola

18'

1ºTEMPO

Grêmio troca passes na defesa e a torcida atleticana vaia.

bola

17'

1ºTEMPO

Enamorado marca bem na reposição até aqui. Tá difícil de passar pela marcação do atacante.

bola

16'

1ºTEMPO

Minda estica demais para Natanael na passagem do lateral, que não alcança.

bola

15'

1ºTEMPO

QUAAASEEE!!! Bernard desce rápido pela esquerda e cruza rasteiro, Cuello se estica todo e de carrinho finaliza triscando a trave esquerda do Grêmio.

bola

14'

1ºTEMPO

WEVERTON DE NOVO!!! Escanteio é cobrado da esquerda, Vitão cabeceia no cantinho e Weverton busca mais uma!

bola

13'

1ºTEMPO

Castaño arriscade muito longe e Weverton cai muito bem no canto direito para fazer a defesa!

bola

12'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Enamorado desce pela direita e toca para o meio, Noriega serve Carlos Vinícius, que chuta cruzado para fora.

bola

11'

1ºTEMPO

Kannemann lança Amuzu na ponta esquerda e Vitão chega junto para se antecipar e fazer o corte.

bola

10'

1ºTEMPO

Atlético troca passes na entrada da área e o Grêmio se fecha.

bola

9'

1ºTEMPO

Cuello acha bela bola para Igor Gomes dento da área, ele chuta travado por Wallace e a bola sai. Escanteio.

bola

8'

1ºTEMPO

Renan Lodi recebe bola aberta na ponta esquerda, cruza e Noriega rebate para lateral.

bola

7'

1ºTEMPO

Cruzamento é feito da esquerda na área do Galo e Vitão afasta de cabeça.

bola

6'

1ºTEMPO

Enamorado tenta driblar dois em um único toque e recebe falta de Bernard.

bola

5'

1ºTEMPO

Amuzu toca em Carlos Vinícius na entrada da área e Renan Lodi corta. Na sequência recebe falta do atacante.

bola

4'

1ºTEMPO

Bernard ginga pra cima da zaga pela esquerda e cruza a meia altura, Igor Gomes finaliza atrapalhado pelo defensor e a bola sai. Tiro de meta.

bola

3'

1ºTEMPO

Agora é a vez de Amuzu ser acionado pela ponta esquerda e Everson fica com ela nas mãos.

bola

2'

1ºTEMPO

Bernard é lançado dentro da área do Grêmio e Weverton sai do gol para ficar com ela.

bola

1'

1ºTEMPO

E o jogo começa depois de nove minutos de atraso.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Atlético-MG x Grêmio!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Ainda tem muita fumaça por conta dos sinalizadores e o jogo está atrasado por alguns momentos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O dono do apito é Ramon Abatti Abel, árbitro que participou da última Copa do Mundo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético vem a campo com o seu tradicional uniforme de camisas listradas em perto e branco, calções e meiões pretos. Grêmio por sua vez aparece com camisas azuis, calções e meiões brancos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os dois times entram no gramado da Arena MRV, juntamente com a equipe de arbitragem e ficam perfilados para o hino nacional brasileiro!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Torcida do Atlético faz grande festa, com muitos sinalizadores. Galo Doido, mascote também está presente dentro do gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São sete títulos da Copa do Brasil buscando uma vaga para a grande final. Atlético tem dois títulos, já o Grêmio levantou a taça em cinco oportunidades.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz calor na capital mineira. Os termômetros marcam 28ºC.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O outro jogo das semifinais será disputado amanhã em São Januário. Na ida, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Para o Galo se classificar, precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Se o jogo terminar com o Atlético ganhando por dois de diferença, teremos pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo de ida em Porto Alegre, o Grêmio fez 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que passa para grande final.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil! Atlético-MG recebe o Grêmio na Arena MRV!

Atlético-MG CAM

  • E. Domínguez

    TECNICO

Grêmio GRE

  • Renato Gaúcho

    TECNICO

  • Ramon Abatti

    ÁRBITRO

Atlético-MG CAM
Grêmio GRE

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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