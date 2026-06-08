OFERTA RELÂMPAGO Digital Básico A notícia em tempo real na palma da sua mão!

Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver. De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês ECONOMIZE ATÉ 88% OFF Revista em Casa + Digital Premium Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00) De: R$ 59,99/mês

A partir de R$ 29,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.

*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).