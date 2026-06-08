Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quinta-feira, 06/08•20h
Minuto a Minuto: Corinthians X Internacional - 06/08/2026
54'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
54'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Corinthians vence por 2x1 em casa mas não reverte o placar da ida e o Internacional está classificado.
53'
•
2ºTEMPO
Encerrado: Vitória 4x0 Athletico-PR (ida: 0x2).
52'
•
2ºTEMPO
UUUHH!!! Bernabei ganha a jogada pela esquerda do meio campo, leva para ponta e acha bom passe na frente da área. Bruno Gomes bate colocado e quase marca.
51'
•
2ºTEMPO
Vitinho domina a sobra pela direita da defesa, joga na frente e sofre falta de Dieguinho.
50'
•
2ºTEMPO
Bidu tenta alçar da lateral esquerda e carimba Bruno Gomes.
49'
•
2ºTEMPO
Todo mundo virou centroavante no Corinthians. Inter se segura.
48'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Pedro Raul no meio da área.
47'
•
2ºTEMPO
Corinthians vem para o tudo ou nada nos acréscimos.
46'
•
2ºTEMPO
Nove de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Mercado caído após receber ombrada de Gustavo Henrique.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gustavo Henrique amarelado por reclamação.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Aguirre substitui Matheus Bahia.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ronaldo entra no Inter, sai Paulinho.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheuzinho acerta Matheus Bahia por trás e recebe amarelo.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Garro, entra Dieguinho.
40'
•
2ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Matheuzinho fica com a sobra de bola na frente da área, pega bonito de primeira e acerta a trave direita.
39'
•
2ºTEMPO
Carrillo cruza da ala direita por baixo e Juninho se joga na bola para jogar para fora.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Carrillo, vai Kaio César.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Matheus Pereira entra na vaga de Breno Bidon.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Paulinho derruba Garro e recebe amarelo.
35'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho cruza da direita e Maripán tira de cabeça.
34'
•
2ºTEMPO
Jogo fica mais feio com o vai e volta da bola entre as intermediárias.
33'
•
2ºTEMPO
Bidu força passagem na ponta esquerda para cima de Bruno Gomes, cai pedindo falta mas o árbitro manda seguir.
32'
•
2ºTEMPO
Mauro, auxiliar de Pezzolano, recebe vermelho por reclamação.
31'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Corinthians 8x12 Internacional.
30'
•
2ºTEMPO
Pezzolano também fica amarelado por reclamação.
29'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Vitória 3x0 Athletico-PR (ida: 0x2).
28'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Timão volta a subir o volume e fazer festa nas arquibancadas.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Bruno Henrique, entra Juninho.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Alan Patrick, entra Alerrandro.
25'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Bidu alça da ala esquerda com força para segunda trave, Pedro Raul aparece nas costas do marcador e cabeceia firme para fazer 2x1!
25'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!!
25'
•
2ºTEMPO
Lingard lança de longe para o meio da área, Pedro Raul cabeceia fraco para baixo e Matheus Cunha defende.
24'
•
2ºTEMPO
Bola longa para Bernabei na ponta esquerda, o lateral adianta muito no lance com Matheuzinho e sai com bola e tudo.
23'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Corinthians apreensivo nas arquibancadas.
22'
•
2ºTEMPO
Bernabei acelera na ponta esquerda para o fundo, cruza fraco por baixo e a bola sai.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lingard no lugar de André.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Corinthians: entra Allan, sai Gabriel Paulista.
19'
•
2ºTEMPO
Neste momento temos Internacional e Vitória garantindo as duas últimas vagas.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Inter, Allex substitui Carbonero.
17'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Carbonero por simulação.
16'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Vitória 3x0 Athletico-PR (ida: 0x2).
15'
•
2ºTEMPO
Diniz recebe amarelo por reclamação.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Bola longa para Alan Patrick na frente da área, o camisa 10 domina e serve na esquerda da área com Bernabei. O lateral bate forte de canhota no alto, ela pega no travessão e entra!
14'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!
13'
•
2ºTEMPO
Diniz pensativo no banco de reservas.
12'
•
2ºTEMPO
Inter não disputa uma quartas de final de Copa do Brasil há seis anos.
11'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo morno até aqui.
10'
•
2ºTEMPO
Os jogos das quartas serão disputados na última semana de agosto (ida) e na primeira de setembro (volta).
9'
•
2ºTEMPO
Inter não tem pressa nas bolas paradas.
8'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Impedimento de Pedro Raul ao ajeitar de cabeça na área.
7'
•
2ºTEMPO
Inter ainda não conseguiu finalizar contra a meta de Hugo Souza.
6'
•
2ºTEMPO
O próximo jogo do Corinthians será no domingo, fora de casa, contra o RB Bragantino. Já o Inter visita o Palmeiras, ambos pelo Brasileirão.
5'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! O sorteio dos confrontos de quartas de final acontecerá na próxima terça-feira, dia 11.
4'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Gustavo Henrique na falta cobrada por Garro.
3'
•
2ºTEMPO
Este resultado classifica o Inter; Corinthians precisa de pelo menos mais um gol para seguir com chances.
2'
•
2ºTEMPO
Com renovação bem encaminhada, Memphis está em um camarote da Arena assistindo o jogo.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudanças no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo!
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
50'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 2x0 Athletico-PR (ida: 0x2).
49'
•
1ºTEMPO
Inter já adianta as linhas após sofrer o gol.
48'
•
1ºTEMPO
Paulinho recebe de Bruno Gomes na linha de fundo pela direita, cruza por baixo e ganha o canto.
47'
•
1ºTEMPO
Garro bate nova falta alçando na área e o árbitro pega falta de Gustavo Henrique.
46'
•
1ºTEMPO
Seis de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
GOL LEGAL! Timão na frente.
44'
•
1ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine traça as linhas para verificar a posição de Gustavo Henrique.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Garro bate falta da direita para o meio da área, Gustavo Henrique desvia de cabeça, Matheus Cunha salva em cima da linha mas na sobra o próprio zagueiro abre o placar!
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!!
42'
•
1ºTEMPO
UUHH! Breno Bidon fica com a bola limpa já no meio da área após jogada pela esquerda, bate cruzado no alto e Maripán tira de cabeça.
41'
•
1ºTEMPO
Mais um impedimento do ataque do Inter.
40'
•
1ºTEMPO
O próximo jogo do Corinthians será no domingo, fora de casa, contra o RB Bragantino. Já o Inter visita o Palmeiras.
39'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Carbonero pela direita do ataque.
38'
•
1ºTEMPO
André força bola pelo alto da intermediária para área, bate forte e manda direto para fora.
37'
•
1ºTEMPO
Garro alça da ala esquerda para área, Maripán sobe antes de Pedro Raul e corta.
36'
•
1ºTEMPO
Corinthians segue com mais posse, mas não leva perigo ao gol de Matheus Cunha. Inter atrás.
35'
•
1ºTEMPO
André tenta passe vertical com Kaio César pela direita do ataque, mas Bernabei intercepta.
34'
•
1ºTEMPO
No meio da próxima semana o Timão terá pela frente o Rosario Central pela Libertadores.
33'
•
1ºTEMPO
Pedro Raul tenta proteger deixando o braço, acerta o rosto de Bernabei e comete falta de ataque.
32'
•
1ºTEMPO
Paulinho aperta marcação no ataque e comete falta em Gustavo Henrique.
31'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho bate falta da direita alçando na área e Bernabei tira de cabeça.
30'
•
1ºTEMPO
ANOTE AÍ! O sorteio dos confrontos de quartas de final acontecerá na próxima terça-feira, dia 11.
29'
•
1ºTEMPO
Bidu alça da lateral esquerda para entrada da área e Maripán tira de cabeça.
28'
•
1ºTEMPO
Torcedor corintiano sobe o volume.
27'
•
1ºTEMPO
Raniele cruza da ala direita por baixo e Maripán dá um bico para longe.
26'
•
1ºTEMPO
Placar agregado: Corinthians 0x2 Internacional.
25'
•
1ºTEMPO
Corinthians tem mais posse de bola no campo de ataque, mas encontra dificuldade com o Inter bem fechado.
24'
•
1ºTEMPO
Gabriel Paulista força lançamento para esquerda do ataque, joga nas costas de Bidu e ela se perde.
23'
•
1ºTEMPO
Reversão de Vitinho no lateral pelo campo defensivo. Coisa feia!
22'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Corinthians 12x4 Internacional.
21'
•
1ºTEMPO
Diniz bastante agitado na beira do campo orientando a equipe.
20'
•
1ºTEMPO
Paulinho caído após choque com Raniele sem falta marcada.
19'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Bola alçada por André para área, a defesa do Inter corta parcialmente e Bidu chega batendo com a destra. Sobre o gol.
18'
•
1ºTEMPO
Internacional todo atrás e esperto para contra-atacar.
17'
•
1ºTEMPO
Os jogos das quartas serão disputados na última semana de agosto (ida) e na primeira de setembro (volta).
16'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Garro bate falta da meia central com a canhota e erra o alvo.
15'
•
1ºTEMPO
Paulinho sola na jogada com André e comete falta no jogo perigoso.
14'
•
1ºTEMPO
Torcedor corintiano faz barulho nas arquibancadas.
13'
•
1ºTEMPO
Vitinho tenta escapada pela lateral direita dando um tapa na frente, mas Raniele vem bem de carrinho para cortar.
12'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 1x0 Athletico-PR (ida: 0x2).
11'
•
1ºTEMPO
Raniele coloca entre as pernas de Bruno Gomes na ponta direita, cruza rasteiro e Matheus Bahia rebate.
10'
•
1ºTEMPO
Corinthians roda a bola no campo ofensivo.
9'
•
1ºTEMPO
Carbonero recebe de Vitinho na ponta direita, cruza marcado por dois, ela pega na zaga e fica com Hugo Souza.
8'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 0x0 Athletico-PR (ida: 0x2).
7'
•
1ºTEMPO
O sorteio dos confrontos de quartas de final acontecerá na próxima terça-feira, dia 11.
6'
•
1ºTEMPO
Garro bate escanteio da direita na primeira trave, Gabriel Paulista cabeceia torto e manda à direita.
5'
•
1ºTEMPO
Matheus Cunha recebe atendimento médico e parece ok.
4'
•
1ºTEMPO
BEM O GOLEIRO DO INTER! Kaio César tenta o cruzamento do bico da área pela direita, ela desvia no marcador e Matheus Cunha voa bonito no ângulo esquerdo para espalmar.
3'
•
1ºTEMPO
Gabriel Paulista lança de longe para esquerda da área e Vitinho corta de cabeça.
2'
•
1ºTEMPO
Bidu tenta jogada na ponta esquerda e perde para Bruno Gomes.
1'
•
1ºTEMPO
Corinthians de branco e preto, Internacional de vermelho e branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Neo Química Arena!
PRÉ-JOGO
Hino Nacional executado.
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Casa cheia para este jogo decisivo.
PRÉ-JOGO
Internacional definido por Paulo Pezzolano: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Paulinho, Bruno Henrique, Alan Patrick, Bernabei e Vitinho; Carbonero.
PRÉ-JOGO
Corinthians escalado por Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André e Breno Bidon; Garro, Kaio César e Pedro Raul.
PRÉ-JOGO
O Timão não vence há três jogos neste período pós Copa do Mundo.
PRÉ-JOGO
No Brasileirão, o Corinthians ocupa a nona posição com 29 pontos, já o Internacional é o 16º com 22.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Felipe Fernandes de Lima (MG). Os assistentes serão Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).
PRÉ-JOGO
Seis times já garantiram vagas nas quartas de final, são eles: Atlético-MG, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Vasco. Além deste jogo, também teremos Vitória x Athletico-PR disputando mais uma classificação.
PRÉ-JOGO
Na partida de ida o Inter bateu o Corinthians por 2x0 e pode até perder por um gol de diferença que fica com a vaga. O Timão precisa vencer por dois gols para levar a decisão para pênaltis ou três ou mais para avançar direto. Promessa de jogão!
PRÉ-JOGO
Temos 22°C em Itaquera, zona leste de São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Corinthians x Internacional pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Gabriel Paulista
Defesa
Matheus Bidu
Defesa
Raniele
Meio-Campo
André
Meio-Campo
Breno Bidon
Meio-Campo
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Pedro Raul
Atacante
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Gabriel Mercado
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Paulinho
Meio-Campo
Bruno Henrique
Meio-Campo
Alan Patrick
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Alexandro Bernabei
Defesa
Johan Carbonero
Atacante
Felipe Fernandes de Lima (MG)
ÁRBITRO
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
ASSISTENTE
Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
ASSISTENTE