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encerrado
Neo Química Arena São Paulo, São Paulo
Corinthians Corinthians
2 × 1
Internacional Internacional

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quinta-feira, 06/0820h

Minuto a Minuto: Corinthians X Internacional - 06/08/2026

fim

54'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

54'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Corinthians vence por 2x1 em casa mas não reverte o placar da ida e o Internacional está classificado.

bola

53'

2ºTEMPO

Encerrado: Vitória 4x0 Athletico-PR (ida: 0x2).

bola

52'

2ºTEMPO

UUUHH!!! Bernabei ganha a jogada pela esquerda do meio campo, leva para ponta e acha bom passe na frente da área. Bruno Gomes bate colocado e quase marca.

bola

51'

2ºTEMPO

Vitinho domina a sobra pela direita da defesa, joga na frente e sofre falta de Dieguinho.

bola

50'

2ºTEMPO

Bidu tenta alçar da lateral esquerda e carimba Bruno Gomes.

bola

49'

2ºTEMPO

Todo mundo virou centroavante no Corinthians. Inter se segura.

bola

48'

2ºTEMPO

Impedimento de Pedro Raul no meio da área.

bola

47'

2ºTEMPO

Corinthians vem para o tudo ou nada nos acréscimos.

bola

46'

2ºTEMPO

Nove de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Mercado caído após receber ombrada de Gustavo Henrique.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gustavo Henrique amarelado por reclamação.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Aguirre substitui Matheus Bahia.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ronaldo entra no Inter, sai Paulinho.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheuzinho acerta Matheus Bahia por trás e recebe amarelo.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Garro, entra Dieguinho.

bola

40'

2ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Matheuzinho fica com a sobra de bola na frente da área, pega bonito de primeira e acerta a trave direita.

bola

39'

2ºTEMPO

Carrillo cruza da ala direita por baixo e Juninho se joga na bola para jogar para fora.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Carrillo, vai Kaio César.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Matheus Pereira entra na vaga de Breno Bidon.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Paulinho derruba Garro e recebe amarelo.

bola

35'

2ºTEMPO

Matheuzinho cruza da direita e Maripán tira de cabeça.

bola

34'

2ºTEMPO

Jogo fica mais feio com o vai e volta da bola entre as intermediárias.

bola

33'

2ºTEMPO

Bidu força passagem na ponta esquerda para cima de Bruno Gomes, cai pedindo falta mas o árbitro manda seguir.

bola

32'

2ºTEMPO

Mauro, auxiliar de Pezzolano, recebe vermelho por reclamação.

bola

31'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Corinthians 8x12 Internacional.

bola

30'

2ºTEMPO

Pezzolano também fica amarelado por reclamação.

bola

29'

2ºTEMPO

Em andamento: Vitória 3x0 Athletico-PR (ida: 0x2).

bola

28'

2ºTEMPO

Torcedor do Timão volta a subir o volume e fazer festa nas arquibancadas.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Bruno Henrique, entra Juninho.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Alan Patrick, entra Alerrandro.

gol

25'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Bidu alça da ala esquerda com força para segunda trave, Pedro Raul aparece nas costas do marcador e cabeceia firme para fazer 2x1!

bola

25'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CORINTHIANS!!!

bola

25'

2ºTEMPO

Lingard lança de longe para o meio da área, Pedro Raul cabeceia fraco para baixo e Matheus Cunha defende.

bola

24'

2ºTEMPO

Bola longa para Bernabei na ponta esquerda, o lateral adianta muito no lance com Matheuzinho e sai com bola e tudo.

bola

23'

2ºTEMPO

Torcedor do Corinthians apreensivo nas arquibancadas.

bola

22'

2ºTEMPO

Bernabei acelera na ponta esquerda para o fundo, cruza fraco por baixo e a bola sai.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lingard no lugar de André.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Corinthians: entra Allan, sai Gabriel Paulista.

bola

19'

2ºTEMPO

Neste momento temos Internacional e Vitória garantindo as duas últimas vagas.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Inter, Allex substitui Carbonero.

amarelo

17'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Carbonero por simulação.

bola

16'

2ºTEMPO

Em andamento: Vitória 3x0 Athletico-PR (ida: 0x2).

bola

15'

2ºTEMPO

Diniz recebe amarelo por reclamação.

gol

14'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!! Bola longa para Alan Patrick na frente da área, o camisa 10 domina e serve na esquerda da área com Bernabei. O lateral bate forte de canhota no alto, ela pega no travessão e entra!

bola

14'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO INTERNACIONAL!!!

bola

13'

2ºTEMPO

Diniz pensativo no banco de reservas.

bola

12'

2ºTEMPO

Inter não disputa uma quartas de final de Copa do Brasil há seis anos.

bola

11'

2ºTEMPO

Segundo tempo morno até aqui.

bola

10'

2ºTEMPO

Os jogos das quartas serão disputados na última semana de agosto (ida) e na primeira de setembro (volta).

bola

9'

2ºTEMPO

Inter não tem pressa nas bolas paradas.

bola

8'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Impedimento de Pedro Raul ao ajeitar de cabeça na área.

bola

7'

2ºTEMPO

Inter ainda não conseguiu finalizar contra a meta de Hugo Souza.

bola

6'

2ºTEMPO

O próximo jogo do Corinthians será no domingo, fora de casa, contra o RB Bragantino. Já o Inter visita o Palmeiras, ambos pelo Brasileirão.

bola

5'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! O sorteio dos confrontos de quartas de final acontecerá na próxima terça-feira, dia 11.

bola

4'

2ºTEMPO

Impedimento de Gustavo Henrique na falta cobrada por Garro.

bola

3'

2ºTEMPO

Este resultado classifica o Inter; Corinthians precisa de pelo menos mais um gol para seguir com chances.

bola

2'

2ºTEMPO

Com renovação bem encaminhada, Memphis está em um camarote da Arena assistindo o jogo.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudanças no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo!

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

50'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 2x0 Athletico-PR (ida: 0x2).

bola

49'

1ºTEMPO

Inter já adianta as linhas após sofrer o gol.

bola

48'

1ºTEMPO

Paulinho recebe de Bruno Gomes na linha de fundo pela direita, cruza por baixo e ganha o canto.

bola

47'

1ºTEMPO

Garro bate nova falta alçando na área e o árbitro pega falta de Gustavo Henrique.

bola

46'

1ºTEMPO

Seis de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

GOL LEGAL! Timão na frente.

bola

44'

1ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine traça as linhas para verificar a posição de Gustavo Henrique.

gol

43'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORINTHIANS!!! Garro bate falta da direita para o meio da área, Gustavo Henrique desvia de cabeça, Matheus Cunha salva em cima da linha mas na sobra o próprio zagueiro abre o placar!

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CORINTHIANS!!!

bola

42'

1ºTEMPO

UUHH! Breno Bidon fica com a bola limpa já no meio da área após jogada pela esquerda, bate cruzado no alto e Maripán tira de cabeça.

bola

41'

1ºTEMPO

Mais um impedimento do ataque do Inter.

bola

40'

1ºTEMPO

O próximo jogo do Corinthians será no domingo, fora de casa, contra o RB Bragantino. Já o Inter visita o Palmeiras.

bola

39'

1ºTEMPO

Impedimento de Carbonero pela direita do ataque.

bola

38'

1ºTEMPO

André força bola pelo alto da intermediária para área, bate forte e manda direto para fora.

bola

37'

1ºTEMPO

Garro alça da ala esquerda para área, Maripán sobe antes de Pedro Raul e corta.

bola

36'

1ºTEMPO

Corinthians segue com mais posse, mas não leva perigo ao gol de Matheus Cunha. Inter atrás.

bola

35'

1ºTEMPO

André tenta passe vertical com Kaio César pela direita do ataque, mas Bernabei intercepta.

bola

34'

1ºTEMPO

No meio da próxima semana o Timão terá pela frente o Rosario Central pela Libertadores.

bola

33'

1ºTEMPO

Pedro Raul tenta proteger deixando o braço, acerta o rosto de Bernabei e comete falta de ataque.

bola

32'

1ºTEMPO

Paulinho aperta marcação no ataque e comete falta em Gustavo Henrique.

bola

31'

1ºTEMPO

Matheuzinho bate falta da direita alçando na área e Bernabei tira de cabeça.

bola

30'

1ºTEMPO

ANOTE AÍ! O sorteio dos confrontos de quartas de final acontecerá na próxima terça-feira, dia 11.

bola

29'

1ºTEMPO

Bidu alça da lateral esquerda para entrada da área e Maripán tira de cabeça.

bola

28'

1ºTEMPO

Torcedor corintiano sobe o volume.

bola

27'

1ºTEMPO

Raniele cruza da ala direita por baixo e Maripán dá um bico para longe.

bola

26'

1ºTEMPO

Placar agregado: Corinthians 0x2 Internacional.

bola

25'

1ºTEMPO

Corinthians tem mais posse de bola no campo de ataque, mas encontra dificuldade com o Inter bem fechado.

bola

24'

1ºTEMPO

Gabriel Paulista força lançamento para esquerda do ataque, joga nas costas de Bidu e ela se perde.

bola

23'

1ºTEMPO

Reversão de Vitinho no lateral pelo campo defensivo. Coisa feia!

bola

22'

1ºTEMPO

Passes errados: Corinthians 12x4 Internacional.

bola

21'

1ºTEMPO

Diniz bastante agitado na beira do campo orientando a equipe.

bola

20'

1ºTEMPO

Paulinho caído após choque com Raniele sem falta marcada.

bola

19'

1ºTEMPO

PRA FORA! Bola alçada por André para área, a defesa do Inter corta parcialmente e Bidu chega batendo com a destra. Sobre o gol.

bola

18'

1ºTEMPO

Internacional todo atrás e esperto para contra-atacar.

bola

17'

1ºTEMPO

Os jogos das quartas serão disputados na última semana de agosto (ida) e na primeira de setembro (volta).

bola

16'

1ºTEMPO

PRA FORA! Garro bate falta da meia central com a canhota e erra o alvo.

bola

15'

1ºTEMPO

Paulinho sola na jogada com André e comete falta no jogo perigoso.

bola

14'

1ºTEMPO

Torcedor corintiano faz barulho nas arquibancadas.

bola

13'

1ºTEMPO

Vitinho tenta escapada pela lateral direita dando um tapa na frente, mas Raniele vem bem de carrinho para cortar.

bola

12'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 1x0 Athletico-PR (ida: 0x2).

bola

11'

1ºTEMPO

Raniele coloca entre as pernas de Bruno Gomes na ponta direita, cruza rasteiro e Matheus Bahia rebate.

bola

10'

1ºTEMPO

Corinthians roda a bola no campo ofensivo.

bola

9'

1ºTEMPO

Carbonero recebe de Vitinho na ponta direita, cruza marcado por dois, ela pega na zaga e fica com Hugo Souza.

bola

8'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 0x0 Athletico-PR (ida: 0x2).

bola

7'

1ºTEMPO

O sorteio dos confrontos de quartas de final acontecerá na próxima terça-feira, dia 11.

bola

6'

1ºTEMPO

Garro bate escanteio da direita na primeira trave, Gabriel Paulista cabeceia torto e manda à direita.

bola

5'

1ºTEMPO

Matheus Cunha recebe atendimento médico e parece ok.

bola

4'

1ºTEMPO

BEM O GOLEIRO DO INTER! Kaio César tenta o cruzamento do bico da área pela direita, ela desvia no marcador e Matheus Cunha voa bonito no ângulo esquerdo para espalmar.

bola

3'

1ºTEMPO

Gabriel Paulista lança de longe para esquerda da área e Vitinho corta de cabeça.

bola

2'

1ºTEMPO

Bidu tenta jogada na ponta esquerda e perde para Bruno Gomes.

bola

1'

1ºTEMPO

Corinthians de branco e preto, Internacional de vermelho e branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Neo Química Arena!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Casa cheia para este jogo decisivo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Internacional definido por Paulo Pezzolano: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Paulinho, Bruno Henrique, Alan Patrick, Bernabei e Vitinho; Carbonero.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Corinthians escalado por Fernando Diniz: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André e Breno Bidon; Garro, Kaio César e Pedro Raul.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Timão não vence há três jogos neste período pós Copa do Mundo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a nona posição com 29 pontos, já o Internacional é o 16º com 22.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Felipe Fernandes de Lima (MG). Os assistentes serão Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Seis times já garantiram vagas nas quartas de final, são eles: Atlético-MG, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e Vasco. Além deste jogo, também teremos Vitória x Athletico-PR disputando mais uma classificação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na partida de ida o Inter bateu o Corinthians por 2x0 e pode até perder por um gol de diferença que fica com a vaga. O Timão precisa vencer por dois gols para levar a decisão para pênaltis ou três ou mais para avançar direto. Promessa de jogão!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 22°C em Itaquera, zona leste de São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Corinthians x Internacional pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo Souza

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Gabriel Paulista

    Defesa

  • Matheus Bidu

    Defesa

  • Raniele

    Meio-Campo

  • André

    Meio-Campo

  • Breno Bidon

    Meio-Campo

  • Rodrigo Garro

    Meio-Campo

  • Kaio César

    Atacante

  • Pedro Raul

    Atacante

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Gabriel Mercado

    Defesa

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Matheus Bahia

    Defesa

  • Paulinho

    Meio-Campo

  • Bruno Henrique

    Meio-Campo

  • Alan Patrick

    Meio-Campo

  • Vitinho

    Atacante

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Johan Carbonero

    Atacante

  • Felipe Fernandes de Lima (MG)

    ÁRBITRO

  • Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

    ASSISTENTE

  • Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

    ASSISTENTE

Corinthians COR
Internacional INT

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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