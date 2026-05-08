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encerrado
Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
1 × 0
Mirassol Mirassol

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quarta-feira, 05/0819h30

Minuto a Minuto: Grêmio X Mirassol - 05/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Pela primeira vez na história, Grêmio vence o Mirassol, com um placar magro de 1x0, mas o suficiente pra garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil 2026. Imortal espanta a crise e ganha motivação para a sequência da temporada.

amarelo

52'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Wallace por fazer cera na cobrança de falta no meio de campo.

bola

51'

2ºTEMPO

Jovane Cabral pisa na bola e gasta tempo no meio de campo. Gustavo Silva dá um rapa nele e comete falta.

bola

50'

2ºTEMPO

Braithwaite prende a bola no meio de campo e cava falta em dividida com Neto Moura, na experiência.

bola

49'

2ºTEMPO

Torcedor gremista canta alto e tenta contagiar a equipe em campo. Jogadores estão nitidamente esgotados.

bola

48'

2ºTEMPO

Tirando Alex Muralha, todo o time do Mirassol está no campo de ataque. Na garra, Grêmio se sustenta a todo custo.

bola

47'

2ºTEMPO

Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. Marlon corta de cabeça na pequena área.

bola

46'

2ºTEMPO

Roda a bola no ataque o Mirassol, tentando abrir a defesa mandante.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Gustavo Silva vai ao fundo pela direita de ataque, tenta cruzar e Dodi corta, mandando pra escanteio.

bola

43'

2ºTEMPO

Jovane Cabral tenta dominar a bola no ataque, mas toca a mão nela e juiz marca a infração.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Pavón por retardar a cobrança de falta do Mirassol pelo meio de campo, seguido de debate.

bola

41'

2ºTEMPO

Reinaldo derruba Braithwaite no meio de campo. Falta assinalada.

bola

40'

2ºTEMPO

Tricolor desiste até de tentar contra atacar nesse momento. Equipe quer somente garantir a vantagem a qualquer custo.

bola

39'

2ºTEMPO

UHHH! Shaylon limpa a marcação e chuta de fora da área. Bola passa à direita do gol de Weverton.

bola

38'

2ºTEMPO

Bruno Santos erra domínio na entrada na área gremista. Defesa afasta.

bola

37'

2ºTEMPO

Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Weverton sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

36'

2ºTEMPO

Pressão total do Mirassol. Grêmio vai cortando e afastando pra todos os lados.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Noriega também deixa o jogo para a entrada de Leo Pérez.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Grêmio. Sai Carlos Vinícius e entra Braithwaite.

bola

34'

2ºTEMPO

Cobrança de escanteio da direita de Reinaldo. Carlos Vinícius ajuda a defesa e afasta pelo alto.

bola

33'

2ºTEMPO

Reinaldo cobra falta pela direita de ataque, direto pra área gaúcha. Zaga corta e joga pra escanteio.

bola

32'

2ºTEMPO

Gustavo Silva cruza pela direita de ataque. Defesa adversária corta e afasta.

bola

31'

2ºTEMPO

Na base da raça, visitantes estão todos no ataque. Grêmio se fecha como pode.

bola

30'

2ºTEMPO

Muita reclamação por parte dos jogadores e comissão do Mirassol, mas jogo segue com vitória parcial do time gaúcho.

bola

29'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa lance e mantém marcação de campo do juiz. Toque de mão é confirmado.

bola

28'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. André Luís arruma meio sem jeito e Bruno Santos manda pra rede. Juiz aponta toque no braço de André Luís.

bola

27'

2ºTEMPO

Fernandinho tenta passar no meio de dois marcadores pela esquerda de ataque, mas acaba perdendo a jogada.

bola

26'

2ºTEMPO

Carlos Vinícius recebe e arrisca de fora da área. Bola explode em Gabriel Knesowitsch.

bola

25'

2ºTEMPO

Shaylon cruza pela esquerda de ataque. Wallace afasta e Grêmio sai no contra ataque.

bola

24'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Mirassol.

bola

23'

2ºTEMPO

Neto Moura manda uma pancada de longe. Bola passa por cima do gol de Weverton.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Também mexe o Grêmio. Sai Nardoni e entra Dodi.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Mirassol. Sai Wallisson e entra Neto Moura.

bola

20'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Pavón arranca da direita de ataque e invade a área do Mirassol. Ele gira pra cima da marcação e arruma pra Jovane Cabral, que manda uma chapada cheia de estilo e bola carimba o poste esquerdo de Alex Muralha.

bola

19'

2ºTEMPO

Mirassol abre o time com as alterações e parte de vez para o ataque. Grêmio pode ter a chance de contra atacar.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda novamente o Mirassol. Sai Japa e entra André Luís.

bola

17'

2ºTEMPO

Bruno Santos é derrubado por Wallace no meio de campo. Falta marcada.

bola

16'

2ºTEMPO

Jovane Cabral manda bonita cavadinha pra Carlos Vinícius na área visitante. Zaga consegue cortar.

bola

15'

2ºTEMPO

Marcação do Imortal segue bem ajustada e equipe não cede espaços para os adversários.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mirassol também faz mais uma troca. Sai Alesson e entra Gustavo Silva.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Grêmio. Sai Amuzu e entra Jovane Cabral.

bola

12'

2ºTEMPO

Jogo parado. Amuzu desaba em campo. Atacante pede pra sair.

bola

11'

2ºTEMPO

QUE FURADA! Alesson recebe em ótimas condições na área gremista e, no momento da finalização, fura e perde grande oportunidade.

bola

10'

2ºTEMPO

Amuzu ataca pela esquerda e cruza rasteiro. Gabriel Knesowitsch corta e afasta o perigo.

bola

9'

2ºTEMPO

Pavón tenta carregar pela ala direita do campo. Fernandinho derruba o argentino e comete a falta.

bola

8'

2ºTEMPO

Japa chuta forte de fora da área. Bola passa por cima do gol de Weverton.

bola

7'

2ºTEMPO

Jogo para rapidamente. Reinaldo leva bolada no nariz e fica sentindo, mas se levanta e continua na partida.

bola

6'

2ºTEMPO

Diego Caito é acionado na direita de ataque. Gabriel Knesowitsch chega antes dele e corta pra linha lateral.

bola

5'

2ºTEMPO

Fernandinho faz boa jogada de fundo pela esquerda de ataque e bola sobra com Bruno Santos, que chuta em cima da marcação. Ele pede toque do adversário, mas juiz manda seguir.

bola

4'

2ºTEMPO

Precisando correr atrás do prejuízo, Leão Caipira parte para o ataque, mas marcação gremista está bem encaixada.

bola

3'

2ºTEMPO

Shaylon tenta passe pra Igor Formiga na direita de ataque e joga a bola direto pra linha de fundo.

bola

2'

2ºTEMPO

Villasanti lança do meio de campo pra Amuzu no comando do ataque. João Victor antecipa bem e faz o corte.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Denilson também deixa o jogo para a entrada de Shaylon.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mirassol volta com duas trocas. Sai Edson Carioca e entra Fernandinho.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

49'

1ºTEMPO

Noriega lança do meio de campo em direção ao ataque. Forte demais. Direto pra linha de fundo.

bola

48'

1ºTEMPO

Mirassol não quer nem esperar o intervalo e já busca o ataque. Segundo tempo promete.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Santos também recebe o cartão amarelo pela jogada com o zagueiro adversário e pelo teatro.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Gustavo Martins por impedir um ataque promissor de Bruno Santos pelo meio de campo.

bola

46'

1ºTEMPO

Bruno Santos e Gustavo Martins se enroscam sem bola no meio de campo. Ambos ficam com a mão no rosto e fazem o maior drama. Juiz aguarda o término da cena e os dois recebem atendimento médico.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Wallisson se enrola na saída de jogo pela esquerda de sua defesa. Gabriel Knesowitsch é obrigado a mandar um bico pra linha lateral.

bola

43'

1ºTEMPO

Agora quem não tem nenhuma pressa é o time do Grêmio.

bola

42'

1ºTEMPO

Tudo certo com os dois atletas gremistas. Bola volta a rolar na Arena.

bola

41'

1ºTEMPO

Jogo parado. Diego Caito e Marlon recebem atendimento médico em campo.

bola

40'

1ºTEMPO

Reinaldo pega sobra dentro da área gremista e chuta de direita. Bola acerta o estômago de Diego Caito.

bola

39'

1ºTEMPO

Alesson levanta pela direita de ataque. Gustavo Martins faz o corte pelo alto.

bola

38'

1ºTEMPO

Edson Carioca tenta o chute de fora da área e acerta a marcação.

bola

37'

1ºTEMPO

Torcedor gremista vai à loucura e canta feliz da vida. Caso equipe se classifique, significará a expulsão da má fase de vez.

gol

36'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! PAVÓN! Cobrança de falta com categoria, por fora da barreira, no canto esquerdo de Alex Muralha. Imortal na frente.

bola

36'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

amarelo

35'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carrinho de Denilson em cima de Diego Caito no meio de campo. Amarelo pra ele. Lance segue com vantagem e Pavón sofre falta na entrada da área visitante. Boa oportunidade para o Tricolor.

bola

34'

1ºTEMPO

Amuzu erra passe pra Marlon pela esquerda de ataque. Mirassol sai jogando, mas perde rapidamente.

bola

33'

1ºTEMPO

Depois de muita reclamação de Reinaldo, jogo segue com a posse de bola com o Grêmio.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Reinaldo chega forte em disputa de bola pelo alto com Villasanti no meio de campo. Cartão amarelo pra ele.

bola

31'

1ºTEMPO

Mirassol esfria o ímpeto gaúcho e roda a bola lateralmente no seu campo de defesa.

bola

30'

1ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa rapidamente a jogada enquanto Villasanti é atendido em campo, mas não é identificada penalidade de Gabriel Knesowitsch em cima do gremista. Segue o jogo.

bola

29'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Amuzu levanta pela esquerda de ataque. Villasanti ganha disputa pelo alto com Alex Muralha e bola bate lentamente na trave. Ele tenta tocar de calcanhar pra rede, mas leva um carrinho de Gabriel Knesowitsch.

bola

28'

1ºTEMPO

Time da casa se anima e parte inteiro para o ataque.

bola

27'

1ºTEMPO

SALVA JOÃO VÍCTOR! Wallace lança do meio pra Carlos Vinícius no ataque. Ele domina na área adversária, limpa Alex Muralha e chuta. João Víctor salva em cima da risca.

bola

26'

1ºTEMPO

Alesson cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Diego Caito.

bola

25'

1ºTEMPO

Imortal sobe suas linhas de marcação e complica a saída de bola do Mirassol.

bola

24'

1ºTEMPO

Cruzamento da esquerda de ataque e cabeçada de Carlos Vinícius. Pra fora do gol. Sem nenhum perigo.

bola

23'

1ºTEMPO

Pavón invade a área adversária em velocidade pela direita e cruza rasteira. Zaga afasta o perigo.

bola

22'

1ºTEMPO

Japa erra passe no ataque, corre atrás e consegue retomar a posse.

bola

21'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius empurra João Victor na área visitante. Falta marcada.

bola

20'

1ºTEMPO

Roda a bola lentamente pelo meio de campo o Leão Caipira.

bola

19'

1ºTEMPO

Amuzu recebe na esquerda de ataque, arruma para o meio e chuta. Bola acerta Igor Formiga.

bola

18'

1ºTEMPO

Reinaldo cobra escanteio pela direita. Juiz marca falta de João Victor em cima de Marlon na área gaúcha.

bola

17'

1ºTEMPO

Edson Carioca vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Noriega corta e joga pra escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo a equipe do Grêmio.

bola

15'

1ºTEMPO

Pavón cruza pela direita de ataque. João Victor faz o corte e afasta o perigo.

bola

14'

1ºTEMPO

Partida equilibrada e bem disputada, mas Grêmio começa a frequentar mais o campo de ataque.

bola

13'

1ºTEMPO

Edson Carioca tenta cruzar pela direita de ataque, exagera na força e manda direto pra linha de fundo.

bola

12'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius disputa com Gabriel Knesowitsch pelo alto na frente da área gremista. Juiz aponta a falta do atacante.

bola

11'

1ºTEMPO

Diego Caito derruba Alesson no meio de campo. Falta apontada.

bola

10'

1ºTEMPO

Jogo para rapidamente. Bruno Santos fica caído no gramado, mas ao conversar com árbitro, se levanta e partida é retomada.

bola

9'

1ºTEMPO

Reinaldo arrisca de fora da área. Bola carimba Gustavo Martins.

bola

8'

1ºTEMPO

Edson Carioca vem buscar jogo no meio de campo e é agarrado por Marlon. Falta marcada.

bola

7'

1ºTEMPO

Marlon lança do meio de campo em direção a Amuzu na ponta esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.

bola

6'

1ºTEMPO

Mirassol começa melhor na partida, mas Grêmio tenta se ajustar e roda a bola pelo meio de campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Wallisson cruza pela esquerda de ataque. Noriega corta mandando um bico pra longe.

bola

4'

1ºTEMPO

Após cobrança de escanteio da esquerda, bola bate em Gabriel Knesowitsch e Weverton faz a defesa.

bola

3'

1ºTEMPO

Japa tenta jogada de fundo pela esquerda de ataque. Diego Caito chega rasgando no carrinho e corta pra escanteio.

bola

2'

1ºTEMPO

Villasanti recebe na direita de ataque e é desarmado por Wallisson.

bola

1'

1ºTEMPO

O Grêmio joga de camisas listradas em branco, preto e azul, calções pretos e meiões brancos. O Mirassol vem a campo todo de amarelo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Porto Alegre.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mirassol definido por Rafael Guanaes: Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Wallisson, Denilson e Japa; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Grêmio escalado por Luís Castro: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Tetê, lesionado, e Willian, que negocia rescisão contratual. Os visitantes não contarão com Aldo Filho, Negueba e Walter, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mirassolense, a situação é oposta. O time está invicto após o Mundial: venceu 2 jogos e empatou outros 2. Apesar de não conseguir triunfar no jogo de ida, em casa, a equipe acredita que possa surpreender conquistando a vaga, mesmo jogando nos domínios adversários.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A equipe gaúcha vive momento de muita pressão. Após a pausa para a Copa do Mundo, o time não sabe o que é vencer. Foram disputadas 5 partidas oficiais, sendo 3 derrotas e 2 empates. O apoio dos seus torcedores será fundamental pra avançar na competição, espantando de vez a má fase.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo de ida, disputado no Maião, em Mirassol, a partida terminou empatada em 1x1. Quem vencer avança e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 5 partidas entre as duas equipes. O Mirassol venceu 4, além de 1 empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Grêmio e Mirassol, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Diego Caito

    Defesa

  • Gustavo Martins

    Defesa

  • Wallace

    Defesa

  • Marlon

    Defesa

  • Erick Noriega

    Meio-Campo

  • Mathías Villasanti

    Meio-Campo

  • Juan Nardoni

    Meio-Campo

  • Cristian Pavón

    Atacante

  • Francis Amuzu

    Atacante

  • Carlos Vinícius

    Atacante

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Alex Muralha

    Goleiro

  • Igor Formiga

    Defesa

  • João Victor

    Defesa

  • Gabriel Knesowitsch

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • Wallisson

    Meio-Campo

  • Denilson

    Meio-Campo

  • Japa

    Meio-Campo

  • Alesson

    Atacante

  • Edson Carioca

    Atacante

  • Bruno Santos

    Atacante

  • Davi De Oliveira Lacerda (ES)

    ÁRBITRO

  • Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

    ASSISTENTE

  • Douglas Pagung (ES)

    ASSISTENTE

  • Bruno Mota Correia (RJ)

    QUARTO ÁRBITRO

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