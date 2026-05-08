Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quarta-feira, 05/08•19h30
Minuto a Minuto: Grêmio X Mirassol - 05/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Pela primeira vez na história, Grêmio vence o Mirassol, com um placar magro de 1x0, mas o suficiente pra garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil 2026. Imortal espanta a crise e ganha motivação para a sequência da temporada.
52'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Wallace por fazer cera na cobrança de falta no meio de campo.
51'
•
2ºTEMPO
Jovane Cabral pisa na bola e gasta tempo no meio de campo. Gustavo Silva dá um rapa nele e comete falta.
50'
•
2ºTEMPO
Braithwaite prende a bola no meio de campo e cava falta em dividida com Neto Moura, na experiência.
49'
•
2ºTEMPO
Torcedor gremista canta alto e tenta contagiar a equipe em campo. Jogadores estão nitidamente esgotados.
48'
•
2ºTEMPO
Tirando Alex Muralha, todo o time do Mirassol está no campo de ataque. Na garra, Grêmio se sustenta a todo custo.
47'
•
2ºTEMPO
Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. Marlon corta de cabeça na pequena área.
46'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no ataque o Mirassol, tentando abrir a defesa mandante.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Gustavo Silva vai ao fundo pela direita de ataque, tenta cruzar e Dodi corta, mandando pra escanteio.
43'
•
2ºTEMPO
Jovane Cabral tenta dominar a bola no ataque, mas toca a mão nela e juiz marca a infração.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Pavón por retardar a cobrança de falta do Mirassol pelo meio de campo, seguido de debate.
41'
•
2ºTEMPO
Reinaldo derruba Braithwaite no meio de campo. Falta assinalada.
40'
•
2ºTEMPO
Tricolor desiste até de tentar contra atacar nesse momento. Equipe quer somente garantir a vantagem a qualquer custo.
39'
•
2ºTEMPO
UHHH! Shaylon limpa a marcação e chuta de fora da área. Bola passa à direita do gol de Weverton.
38'
•
2ºTEMPO
Bruno Santos erra domínio na entrada na área gremista. Defesa afasta.
37'
•
2ºTEMPO
Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Weverton sobe no terceiro andar e fica com ela.
36'
•
2ºTEMPO
Pressão total do Mirassol. Grêmio vai cortando e afastando pra todos os lados.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Noriega também deixa o jogo para a entrada de Leo Pérez.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Grêmio. Sai Carlos Vinícius e entra Braithwaite.
34'
•
2ºTEMPO
Cobrança de escanteio da direita de Reinaldo. Carlos Vinícius ajuda a defesa e afasta pelo alto.
33'
•
2ºTEMPO
Reinaldo cobra falta pela direita de ataque, direto pra área gaúcha. Zaga corta e joga pra escanteio.
32'
•
2ºTEMPO
Gustavo Silva cruza pela direita de ataque. Defesa adversária corta e afasta.
31'
•
2ºTEMPO
Na base da raça, visitantes estão todos no ataque. Grêmio se fecha como pode.
30'
•
2ºTEMPO
Muita reclamação por parte dos jogadores e comissão do Mirassol, mas jogo segue com vitória parcial do time gaúcho.
29'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa lance e mantém marcação de campo do juiz. Toque de mão é confirmado.
28'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. André Luís arruma meio sem jeito e Bruno Santos manda pra rede. Juiz aponta toque no braço de André Luís.
27'
•
2ºTEMPO
Fernandinho tenta passar no meio de dois marcadores pela esquerda de ataque, mas acaba perdendo a jogada.
26'
•
2ºTEMPO
Carlos Vinícius recebe e arrisca de fora da área. Bola explode em Gabriel Knesowitsch.
25'
•
2ºTEMPO
Shaylon cruza pela esquerda de ataque. Wallace afasta e Grêmio sai no contra ataque.
24'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Mirassol.
23'
•
2ºTEMPO
Neto Moura manda uma pancada de longe. Bola passa por cima do gol de Weverton.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Também mexe o Grêmio. Sai Nardoni e entra Dodi.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Mirassol. Sai Wallisson e entra Neto Moura.
20'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Pavón arranca da direita de ataque e invade a área do Mirassol. Ele gira pra cima da marcação e arruma pra Jovane Cabral, que manda uma chapada cheia de estilo e bola carimba o poste esquerdo de Alex Muralha.
19'
•
2ºTEMPO
Mirassol abre o time com as alterações e parte de vez para o ataque. Grêmio pode ter a chance de contra atacar.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda novamente o Mirassol. Sai Japa e entra André Luís.
17'
•
2ºTEMPO
Bruno Santos é derrubado por Wallace no meio de campo. Falta marcada.
16'
•
2ºTEMPO
Jovane Cabral manda bonita cavadinha pra Carlos Vinícius na área visitante. Zaga consegue cortar.
15'
•
2ºTEMPO
Marcação do Imortal segue bem ajustada e equipe não cede espaços para os adversários.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mirassol também faz mais uma troca. Sai Alesson e entra Gustavo Silva.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Grêmio. Sai Amuzu e entra Jovane Cabral.
12'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Amuzu desaba em campo. Atacante pede pra sair.
11'
•
2ºTEMPO
QUE FURADA! Alesson recebe em ótimas condições na área gremista e, no momento da finalização, fura e perde grande oportunidade.
10'
•
2ºTEMPO
Amuzu ataca pela esquerda e cruza rasteiro. Gabriel Knesowitsch corta e afasta o perigo.
9'
•
2ºTEMPO
Pavón tenta carregar pela ala direita do campo. Fernandinho derruba o argentino e comete a falta.
8'
•
2ºTEMPO
Japa chuta forte de fora da área. Bola passa por cima do gol de Weverton.
7'
•
2ºTEMPO
Jogo para rapidamente. Reinaldo leva bolada no nariz e fica sentindo, mas se levanta e continua na partida.
6'
•
2ºTEMPO
Diego Caito é acionado na direita de ataque. Gabriel Knesowitsch chega antes dele e corta pra linha lateral.
5'
•
2ºTEMPO
Fernandinho faz boa jogada de fundo pela esquerda de ataque e bola sobra com Bruno Santos, que chuta em cima da marcação. Ele pede toque do adversário, mas juiz manda seguir.
4'
•
2ºTEMPO
Precisando correr atrás do prejuízo, Leão Caipira parte para o ataque, mas marcação gremista está bem encaixada.
3'
•
2ºTEMPO
Shaylon tenta passe pra Igor Formiga na direita de ataque e joga a bola direto pra linha de fundo.
2'
•
2ºTEMPO
Villasanti lança do meio de campo pra Amuzu no comando do ataque. João Victor antecipa bem e faz o corte.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Denilson também deixa o jogo para a entrada de Shaylon.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mirassol volta com duas trocas. Sai Edson Carioca e entra Fernandinho.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
49'
•
1ºTEMPO
Noriega lança do meio de campo em direção ao ataque. Forte demais. Direto pra linha de fundo.
48'
•
1ºTEMPO
Mirassol não quer nem esperar o intervalo e já busca o ataque. Segundo tempo promete.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Santos também recebe o cartão amarelo pela jogada com o zagueiro adversário e pelo teatro.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Gustavo Martins por impedir um ataque promissor de Bruno Santos pelo meio de campo.
46'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos e Gustavo Martins se enroscam sem bola no meio de campo. Ambos ficam com a mão no rosto e fazem o maior drama. Juiz aguarda o término da cena e os dois recebem atendimento médico.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Wallisson se enrola na saída de jogo pela esquerda de sua defesa. Gabriel Knesowitsch é obrigado a mandar um bico pra linha lateral.
43'
•
1ºTEMPO
Agora quem não tem nenhuma pressa é o time do Grêmio.
42'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com os dois atletas gremistas. Bola volta a rolar na Arena.
41'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Diego Caito e Marlon recebem atendimento médico em campo.
40'
•
1ºTEMPO
Reinaldo pega sobra dentro da área gremista e chuta de direita. Bola acerta o estômago de Diego Caito.
39'
•
1ºTEMPO
Alesson levanta pela direita de ataque. Gustavo Martins faz o corte pelo alto.
38'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca tenta o chute de fora da área e acerta a marcação.
37'
•
1ºTEMPO
Torcedor gremista vai à loucura e canta feliz da vida. Caso equipe se classifique, significará a expulsão da má fase de vez.
36'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! PAVÓN! Cobrança de falta com categoria, por fora da barreira, no canto esquerdo de Alex Muralha. Imortal na frente.
36'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
35'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carrinho de Denilson em cima de Diego Caito no meio de campo. Amarelo pra ele. Lance segue com vantagem e Pavón sofre falta na entrada da área visitante. Boa oportunidade para o Tricolor.
34'
•
1ºTEMPO
Amuzu erra passe pra Marlon pela esquerda de ataque. Mirassol sai jogando, mas perde rapidamente.
33'
•
1ºTEMPO
Depois de muita reclamação de Reinaldo, jogo segue com a posse de bola com o Grêmio.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Reinaldo chega forte em disputa de bola pelo alto com Villasanti no meio de campo. Cartão amarelo pra ele.
31'
•
1ºTEMPO
Mirassol esfria o ímpeto gaúcho e roda a bola lateralmente no seu campo de defesa.
30'
•
1ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa rapidamente a jogada enquanto Villasanti é atendido em campo, mas não é identificada penalidade de Gabriel Knesowitsch em cima do gremista. Segue o jogo.
29'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Amuzu levanta pela esquerda de ataque. Villasanti ganha disputa pelo alto com Alex Muralha e bola bate lentamente na trave. Ele tenta tocar de calcanhar pra rede, mas leva um carrinho de Gabriel Knesowitsch.
28'
•
1ºTEMPO
Time da casa se anima e parte inteiro para o ataque.
27'
•
1ºTEMPO
SALVA JOÃO VÍCTOR! Wallace lança do meio pra Carlos Vinícius no ataque. Ele domina na área adversária, limpa Alex Muralha e chuta. João Víctor salva em cima da risca.
26'
•
1ºTEMPO
Alesson cochila com a bola nos pés no meio de campo e acaba desarmado por Diego Caito.
25'
•
1ºTEMPO
Imortal sobe suas linhas de marcação e complica a saída de bola do Mirassol.
24'
•
1ºTEMPO
Cruzamento da esquerda de ataque e cabeçada de Carlos Vinícius. Pra fora do gol. Sem nenhum perigo.
23'
•
1ºTEMPO
Pavón invade a área adversária em velocidade pela direita e cruza rasteira. Zaga afasta o perigo.
22'
•
1ºTEMPO
Japa erra passe no ataque, corre atrás e consegue retomar a posse.
21'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinícius empurra João Victor na área visitante. Falta marcada.
20'
•
1ºTEMPO
Roda a bola lentamente pelo meio de campo o Leão Caipira.
19'
•
1ºTEMPO
Amuzu recebe na esquerda de ataque, arruma para o meio e chuta. Bola acerta Igor Formiga.
18'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cobra escanteio pela direita. Juiz marca falta de João Victor em cima de Marlon na área gaúcha.
17'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Noriega corta e joga pra escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo a equipe do Grêmio.
15'
•
1ºTEMPO
Pavón cruza pela direita de ataque. João Victor faz o corte e afasta o perigo.
14'
•
1ºTEMPO
Partida equilibrada e bem disputada, mas Grêmio começa a frequentar mais o campo de ataque.
13'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca tenta cruzar pela direita de ataque, exagera na força e manda direto pra linha de fundo.
12'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinícius disputa com Gabriel Knesowitsch pelo alto na frente da área gremista. Juiz aponta a falta do atacante.
11'
•
1ºTEMPO
Diego Caito derruba Alesson no meio de campo. Falta apontada.
10'
•
1ºTEMPO
Jogo para rapidamente. Bruno Santos fica caído no gramado, mas ao conversar com árbitro, se levanta e partida é retomada.
9'
•
1ºTEMPO
Reinaldo arrisca de fora da área. Bola carimba Gustavo Martins.
8'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca vem buscar jogo no meio de campo e é agarrado por Marlon. Falta marcada.
7'
•
1ºTEMPO
Marlon lança do meio de campo em direção a Amuzu na ponta esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.
6'
•
1ºTEMPO
Mirassol começa melhor na partida, mas Grêmio tenta se ajustar e roda a bola pelo meio de campo.
5'
•
1ºTEMPO
Wallisson cruza pela esquerda de ataque. Noriega corta mandando um bico pra longe.
4'
•
1ºTEMPO
Após cobrança de escanteio da esquerda, bola bate em Gabriel Knesowitsch e Weverton faz a defesa.
3'
•
1ºTEMPO
Japa tenta jogada de fundo pela esquerda de ataque. Diego Caito chega rasgando no carrinho e corta pra escanteio.
2'
•
1ºTEMPO
Villasanti recebe na direita de ataque e é desarmado por Wallisson.
1'
•
1ºTEMPO
O Grêmio joga de camisas listradas em branco, preto e azul, calções pretos e meiões brancos. O Mirassol vem a campo todo de amarelo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Porto Alegre.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES).
PRÉ-JOGO
Mirassol definido por Rafael Guanaes: Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Wallisson, Denilson e Japa; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.
PRÉ-JOGO
Grêmio escalado por Luís Castro: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Tetê, lesionado, e Willian, que negocia rescisão contratual. Os visitantes não contarão com Aldo Filho, Negueba e Walter, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mirassolense, a situação é oposta. O time está invicto após o Mundial: venceu 2 jogos e empatou outros 2. Apesar de não conseguir triunfar no jogo de ida, em casa, a equipe acredita que possa surpreender conquistando a vaga, mesmo jogando nos domínios adversários.
PRÉ-JOGO
A equipe gaúcha vive momento de muita pressão. Após a pausa para a Copa do Mundo, o time não sabe o que é vencer. Foram disputadas 5 partidas oficiais, sendo 3 derrotas e 2 empates. O apoio dos seus torcedores será fundamental pra avançar na competição, espantando de vez a má fase.
PRÉ-JOGO
No jogo de ida, disputado no Maião, em Mirassol, a partida terminou empatada em 1x1. Quem vencer avança e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 5 partidas entre as duas equipes. O Mirassol venceu 4, além de 1 empate.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Grêmio e Mirassol, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Diego Caito
Defesa
Gustavo Martins
Defesa
Wallace
Defesa
Marlon
Defesa
Erick Noriega
Meio-Campo
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Juan Nardoni
Meio-Campo
Cristian Pavón
Atacante
Francis Amuzu
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Rafael Guanaes
TECNICO
Alex Muralha
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Gabriel Knesowitsch
Defesa
Reinaldo
Defesa
Wallisson
Meio-Campo
Denilson
Meio-Campo
Japa
Meio-Campo
Alesson
Atacante
Edson Carioca
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Davi De Oliveira Lacerda (ES)
ÁRBITRO
Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
ASSISTENTE
Douglas Pagung (ES)
ASSISTENTE
Bruno Mota Correia (RJ)
QUARTO ÁRBITRO