Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quarta-feira, 05/08•21h30
Minuto a Minuto: Fluminense X Vasco - 05/08/2026
55'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
55'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Árbitro aponta o meio-campo e encerra no Maracanã! Vasco vence clássico com Fluminense e vai às quartas de final da Copa do Brasil.
54'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!!!! Contra-ataque vascaíno surte efeito, Adson cruza por baixo para a pequena área e Puma Rodríguez empurra para as redes.
53'
•
2ºTEMPO
Vasco chega ao terceiro gol com David, mas o árbitro assinala impedimento do atacante cruzmaltino.
52'
•
2ºTEMPO
Fluminense avança em bloco, ronda a área de Léo Jardim e sonha com o gol de empate.
51'
•
2ºTEMPO
Ganso erra passe para Martinelli no meio-campo e entrega a posse para o Vasco.
50'
•
2ºTEMPO
Árbitro adiciona 2 minutos ao tempo de jogo.
49'
•
2ºTEMPO
Adson abre na área, Cuiabano solta a perna esquerda e põe Fábio para trabalhar.
48'
•
2ºTEMPO
Fluminense tenta sair para novo ataque, mas Vasco não hesita e para a jogada com falta.
47'
•
2ºTEMPO
Em andamento pela Copa do Brasil: Fortaleza 3x2 Palmeiras (Lucas Emanoel).
46'
•
2ºTEMPO
Sete minutos de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Fluminense: Guilherme Arana sai, entra Soteldo.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Vasco: Andrés Gómez sai, entra Puma Rodríguez.
43'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Guga pela direita é afastado da área por Thiago Mendes.
42'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez dispara desde a defesa em novo contragolpe do Vasco, prepara na área e David perde chance clara.
41'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique antecipa passe de Hulk na defesa e dispara pela direita em contra-ataque do Vasco.
40'
•
2ºTEMPO
David tenta encaixar contragolpe pela faixa central, mas é facilmente desarmado por Igor Rabello.
39'
•
2ºTEMPO
Adson recua curto para Léo Jardim. O goleiro domina na frente de Hulk e sai jogando com lançamento para Andrés Gómez.
38'
•
2ºTEMPO
Cuiabano bate escanteio fechado pela esquerda. Germán Cano afasta de cabeça na primeira trave.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Jair sai para a entrada de Barros.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Vasco: Nuno Moreira sai, entra Adson...
35'
•
2ºTEMPO
Léo Jardim pede atendimento na área e tenta abafar a pressão do Fluminense.
34'
•
2ºTEMPO
Lançamento de Guga no apoio pela direita é afastado de cabeça por Robert Renan.
33'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de Hulk pela direita é afastado de soco por Léo Jardim.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLLL DO FLUMINENSE!!!!! Hulk cruza de dentro da área, Martinelli recebe sozinho e cutuca para as redes.
31'
•
2ºTEMPO
David domina na área, ajeita para quem estava atrás e Cuiabano chuta forte, mas em cima da marcação.
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Ganso por falta em Andrés Gómez para matar contra-ataque do Vasco.
29'
•
2ºTEMPO
Ganso cobra a falta do meio da rua para a confusão na área. David sobe no segundo andar para cortar pelo alto.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para David por chegar sem bola em Martinelli.
27'
•
2ºTEMPO
Hulk assume a cobrança da falta e chuta contra a barreira do Vasco.
26'
•
2ºTEMPO
Guilherme Arana domina por dentro, já adiantando a bola e é atropelado por trás por Andrés Gómez.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Brenner sai para a entrada de David.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Vasco: Tchê Tchê sai, entra Ramon Rique...
23'
•
2ºTEMPO
Hulk cobra a falta com força e muito efeito. Igor Rabello dá um casquinha e Léo Jardim defende com o braço erguido.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Cuiabano por falta em Hulk perto da área.
21'
•
2ºTEMPO
Cria da base vascaína, Ramon Rique será o próximo reforço do clube cruzmaltino.
20'
•
2ºTEMPO
Passes errados: Fluminense 26x18 Vasco.
19'
•
2ºTEMPO
Cuiabano bate escanteio longo pela direita. Fábio dá um tapa para afastar o cruzamento da pequena área.
18'
•
2ºTEMPO
Cuiabano cruza com veneno pela esquerda, Ignácio dá uma casquinha na pequena área e cede escanteio ao Vasco.
17'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Andrés Gómez por puxar a camiseta de Nonato no meio-campo.
16'
•
2ºTEMPO
Ganso acerta um bonito chute cruzado de fora da área. Léo Jardim se estica para espalmar.
15'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Léo Jardim por reclamação.
14'
•
2ºTEMPO
Guga cruza com veneno no apoio pela direita. Léo Jardim bate roupa e Arana desperdiça a sobra com um chute por cima.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Canobbio deixa o campo para a entrada de Germán Cano.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO John Kennedy sai com dores, entra Hulk...
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição tripla do Flu: Lucho Acosta sai vaiado, entra Paulo Henrique Ganso.
10'
•
2ºTEMPO
Hulk, Germán Cano e Paulo Henrique Ganso estão se preparando para reforçar o Fluminense.
9'
•
2ºTEMPO
Clássico parado para atendimento a Paulo Henrique e John Kennedy. Os dois travam disputa forte no meio-campo.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!!!! Andrés Gómez recebe com espaços em contragolpe veloz, cruza da direita para a área e Brenner completa de destra no cantinho de Fábio.
7'
•
2ºTEMPO
Chute do meio da rua de Martinelli sobe demais e sai longe do gol defendido por Léo Jardim.
6'
•
2ºTEMPO
Lucho Acosta sai fazendo fila em jogada individual e só é desarmado na área após driblar dois.
5'
•
2ºTEMPO
Guga recebe ótimo passe de Hércules e cruza para trás da linha de fundo. John Kennedy deixa passar em vez de chutar, o problema é que não tinha ninguém para receber a bola.
4'
•
2ºTEMPO
Arana troca passes com Lucho Costa para avançar pela esquerda.
3'
•
2ºTEMPO
Canobbio recebe lançamento para invadir a área, dá bonito corte em Robert Renan e chuta forte, mas no pé da trave.
2'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez escapa na velocidade e chuta de fora da área para a defesa de Fábio.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do Fluminense: Savarino sai, entra Nonato.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o clássico!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo no Maracanã! Vasco está avançando para as quartas de final da Copa do Brasil.
46'
•
1ºTEMPO
Fluminense tenta sair com passes de primeira pela direita, mas erra logo após passar do meio-campo.
45'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
John Kennedy aproveita cochilo da defesa vascaína, quase quase caindo da meia-lua da área e põe para trabalhar o goleiro Léo Jardim.
43'
•
1ºTEMPO
Em andamento pela Copa do Brasil: Fortaleza 1x1 Palmeiras (Flaco López).
42'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Andrés Gómez desvia no corpo de Igor Rabello e quase engana o goleiro Fábio.
41'
•
1ºTEMPO
Arana aposta em chute cruzado para a pequena área. John Kennedy chega segundos atrasado para desviar.
40'
•
1ºTEMPO
Lançamento para a correria de Paulo Henrique. Ignácio chega deslizando de carrinho e atinge primeiro bola e depois jogador.
39'
•
1ºTEMPO
Desarmes: Fluminense 7x9 Vasco.
38'
•
1ºTEMPO
Cuiabano cobra falta para a confusão na área do Flu. Robert Renan prevalece pelo alto e desvia fraco, direto para fora.
37'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Guilherme Arana por falta em Andrés Gómez.
36'
•
1ºTEMPO
Em andamento pela Copa do Brasil: Fortaleza 1x0 Palmeiras (Miritello).
35'
•
1ºTEMPO
Ignácio chama falta na defesa. Árbitro atende o zagueiro do Flu.
34'
•
1ºTEMPO
Banco de reservas do Fluminense reclama de uma falta em Guga na origem do gol do Vasco.
33'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!!!! Brenner recebe passe de costas entre as linhas, gira na entrada da área e acerta um chutaço no ângulo de Fábio.
32'
•
1ºTEMPO
Amarelado, Jair erra tempo do carrinho e só atinge as pernas de Canobbio.
31'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Fluminense 44% x 56% Vasco.
30'
•
1ºTEMPO
Cuiabano estica passe por baixo para a pequena área. Ninguém aparece para desviar e Fábio fica com a bola.
29'
•
1ºTEMPO
Vasco troca passes de pé em pé entre defesa e meio-campo.
28'
•
1ºTEMPO
Clássico parado para atendimento a Igor Rabello. Zagueiro ficou sentindo após travar o chute de PH.
27'
•
1ºTEMPO
Passe na entrada da área para Paulo Henrique, que domina já preparando o chute e é bloqueado por Igor Rabello.
26'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique dispara em boa jogada pela direita, estica passe para a confusão na área e quem sobe para cortar é Igor Rabello.
25'
•
1ºTEMPO
Lançamento para a correria de John Kennedy na ponta direita. Léo Jardim sai na loucura para chegar primeiro e corta o passe de cabeça pela lateral.
24'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira e Andrés Gómez jogam próximos e se procuram em investida pela direita.
23'
•
1ºTEMPO
Brenner é atropelado em disputa com Ignácio. Centroavante do Vasco fica caído com a mão na cabeça.
22'
•
1ºTEMPO
Fluminense tenta avançar pela direita com o apoio de Guga.
21'
•
1ºTEMPO
Savarino cobra a falta em cima da barreira formada pelo Vasco.
20'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Jair por derrubar John Kennedy na entrada da área.
19'
•
1ºTEMPO
Cuiabano arranca pela esquerda, passa por dois na velocidade e acaba desarmado na frente da área.
18'
•
1ºTEMPO
Ligação direta de Fábio para John Kennedy no ataque. Amarelado, o atacante do Flu comete falta na disputa por espaços.
17'
•
1ºTEMPO
Fábio deixa escapar chute despretensioso de Nuno Moreira e cede escanteio de graça ao Vasco.
16'
•
1ºTEMPO
Após bola roubada por Tchê Tchê, Paulo Henrique põe na frente para a correria de Andrés Gómez. O colombiano ganha de Igor Rabello na velocidade e chuta para a defesa de Fábio.
15'
•
1ºTEMPO
Fluminense avança em bloco e tenta ameaçar o gol defendido por Léo Jardim.
14'
•
1ºTEMPO
Lançado no comando de ataque, John Kennedy chuta sem força para a pequena área. Cuesta chega primeiro para cortar.
13'
•
1ºTEMPO
Novo cruzamento de Andrés Gómez pela direita é afastado pelo zagueiro Igor Rabello.
12'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Fluminense 0x3 Vasco.
11'
•
1ºTEMPO
Thiago Mendes ajeita na risca da área e Nuno Moreira chuta fraco, facilitando a defesa de Fábio.
10'
•
1ºTEMPO
Nuno Moreira chama tabela com Thiago Mendes pela esquerda.
9'
•
1ºTEMPO
Fluminense tenta desafogar da pressão vascaína com lançamento longo. Só que Lucho Acosta comete falta de ataque.
8'
•
1ºTEMPO
Cuiabano cobra escanteio na segunda trave, Cuesta mergulha de cabeça e desvia nas mãos de Fábio.
7'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez domina espetado pela direita, força um drible a mais em Guilherme Arana e fica com escanteio para o Vasco.
6'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez tenta aproveitar sobra de falta cobrada na área, mas lança direto pela linha de fundo.
5'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para John Kennedy pela ação destemperada.
4'
•
1ºTEMPO
Primeira confusão com menos de 5 minutos. John Kennedy fica irritado com não marcação de falta e lança a bola contra o corpo de Cuiabano.
3'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique corta da direita por dentro e erra passe simples. Jair recupera a bola ainda no campo de ataque do Vasco.
2'
•
1ºTEMPO
Após cruzamento de Andrés Gómez pela direita, Fábio se estica e não alcança nada na pequena área. Ignácio corta sem força na cobertura e Thiago Mendes desvia de primeira por cima do alvo.
1'
•
1ºTEMPO
Vasco toca a bola na defesa e chama a pressão do Fluminense.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o clássico!
PRÉ-JOGO
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
PRÉ-JOGO
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.
PRÉ-JOGO
Escalações definidas pelos técnicos Luis Zubeldia (Fluminense) e Pedro Emanuel (Vasco).
PRÉ-JOGO
Mandante nesta quarta-feira, o Fluminense quer a revanche após a eliminação da Copa do Brasil 2025 pelo mesmo Vasco.
PRÉ-JOGO
Como o primeiro jogo terminou empatado, em 0x0, quem vencer o clássico hoje avança na Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Clássico Fluminense x Vasco define vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Siga tudo sobre o jogo.
Luis Zubeldía
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Ignácio
Defesa
Igor Rabello
Defesa
Guilherme Arana
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Lucho Acosta
Meio-Campo
Jefferson Savarino
Atacante
Agustín Canobbio
Atacante
John Kennedy
Atacante
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Jair
Meio-Campo
Tchê Tchê
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Nuno Moreira
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Brenner
Atacante
Wilton Pereira Sampaio (GO)
ÁRBITRO
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE
Leone Carvalho Rocha (GO)
ASSISTENTE