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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Fluminense Fluminense
1 × 3
Vasco Vasco

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quarta-feira, 05/0821h30

Minuto a Minuto: Fluminense X Vasco - 05/08/2026

fim

55'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

55'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Árbitro aponta o meio-campo e encerra no Maracanã! Vasco vence clássico com Fluminense e vai às quartas de final da Copa do Brasil.

gol

54'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!!!! Contra-ataque vascaíno surte efeito, Adson cruza por baixo para a pequena área e Puma Rodríguez empurra para as redes.

bola

53'

2ºTEMPO

Vasco chega ao terceiro gol com David, mas o árbitro assinala impedimento do atacante cruzmaltino.

bola

52'

2ºTEMPO

Fluminense avança em bloco, ronda a área de Léo Jardim e sonha com o gol de empate.

bola

51'

2ºTEMPO

Ganso erra passe para Martinelli no meio-campo e entrega a posse para o Vasco.

bola

50'

2ºTEMPO

Árbitro adiciona 2 minutos ao tempo de jogo.

bola

49'

2ºTEMPO

Adson abre na área, Cuiabano solta a perna esquerda e põe Fábio para trabalhar.

bola

48'

2ºTEMPO

Fluminense tenta sair para novo ataque, mas Vasco não hesita e para a jogada com falta.

bola

47'

2ºTEMPO

Em andamento pela Copa do Brasil: Fortaleza 3x2 Palmeiras (Lucas Emanoel).

bola

46'

2ºTEMPO

Sete minutos de acréscimo.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Fluminense: Guilherme Arana sai, entra Soteldo.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Vasco: Andrés Gómez sai, entra Puma Rodríguez.

bola

43'

2ºTEMPO

Cruzamento de Guga pela direita é afastado da área por Thiago Mendes.

bola

42'

2ºTEMPO

Andrés Gómez dispara desde a defesa em novo contragolpe do Vasco, prepara na área e David perde chance clara.

bola

41'

2ºTEMPO

Paulo Henrique antecipa passe de Hulk na defesa e dispara pela direita em contra-ataque do Vasco.

bola

40'

2ºTEMPO

David tenta encaixar contragolpe pela faixa central, mas é facilmente desarmado por Igor Rabello.

bola

39'

2ºTEMPO

Adson recua curto para Léo Jardim. O goleiro domina na frente de Hulk e sai jogando com lançamento para Andrés Gómez.

bola

38'

2ºTEMPO

Cuiabano bate escanteio fechado pela esquerda. Germán Cano afasta de cabeça na primeira trave.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Jair sai para a entrada de Barros.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Vasco: Nuno Moreira sai, entra Adson...

bola

35'

2ºTEMPO

Léo Jardim pede atendimento na área e tenta abafar a pressão do Fluminense.

bola

34'

2ºTEMPO

Lançamento de Guga no apoio pela direita é afastado de cabeça por Robert Renan.

bola

33'

2ºTEMPO

Cruzamento de Hulk pela direita é afastado de soco por Léo Jardim.

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLLL DO FLUMINENSE!!!!! Hulk cruza de dentro da área, Martinelli recebe sozinho e cutuca para as redes.

bola

31'

2ºTEMPO

David domina na área, ajeita para quem estava atrás e Cuiabano chuta forte, mas em cima da marcação.

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Ganso por falta em Andrés Gómez para matar contra-ataque do Vasco.

bola

29'

2ºTEMPO

Ganso cobra a falta do meio da rua para a confusão na área. David sobe no segundo andar para cortar pelo alto.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para David por chegar sem bola em Martinelli.

bola

27'

2ºTEMPO

Hulk assume a cobrança da falta e chuta contra a barreira do Vasco.

bola

26'

2ºTEMPO

Guilherme Arana domina por dentro, já adiantando a bola e é atropelado por trás por Andrés Gómez.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Brenner sai para a entrada de David.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Vasco: Tchê Tchê sai, entra Ramon Rique...

bola

23'

2ºTEMPO

Hulk cobra a falta com força e muito efeito. Igor Rabello dá um casquinha e Léo Jardim defende com o braço erguido.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Cuiabano por falta em Hulk perto da área.

bola

21'

2ºTEMPO

Cria da base vascaína, Ramon Rique será o próximo reforço do clube cruzmaltino.

bola

20'

2ºTEMPO

Passes errados: Fluminense 26x18 Vasco.

bola

19'

2ºTEMPO

Cuiabano bate escanteio longo pela direita. Fábio dá um tapa para afastar o cruzamento da pequena área.

bola

18'

2ºTEMPO

Cuiabano cruza com veneno pela esquerda, Ignácio dá uma casquinha na pequena área e cede escanteio ao Vasco.

amarelo

17'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Andrés Gómez por puxar a camiseta de Nonato no meio-campo.

bola

16'

2ºTEMPO

Ganso acerta um bonito chute cruzado de fora da área. Léo Jardim se estica para espalmar.

amarelo

15'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Léo Jardim por reclamação.

bola

14'

2ºTEMPO

Guga cruza com veneno no apoio pela direita. Léo Jardim bate roupa e Arana desperdiça a sobra com um chute por cima.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Canobbio deixa o campo para a entrada de Germán Cano.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
John Kennedy sai com dores, entra Hulk...

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição tripla do Flu: Lucho Acosta sai vaiado, entra Paulo Henrique Ganso.

bola

10'

2ºTEMPO

Hulk, Germán Cano e Paulo Henrique Ganso estão se preparando para reforçar o Fluminense.

bola

9'

2ºTEMPO

Clássico parado para atendimento a Paulo Henrique e John Kennedy. Os dois travam disputa forte no meio-campo.

gol

8'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
 GOOOLLL DO VASCO!!!!! Andrés Gómez recebe com espaços em contragolpe veloz, cruza da direita para a área e Brenner completa de destra no cantinho de Fábio.

bola

7'

2ºTEMPO

Chute do meio da rua de Martinelli sobe demais e sai longe do gol defendido por Léo Jardim.

bola

6'

2ºTEMPO

Lucho Acosta sai fazendo fila em jogada individual e só é desarmado na área após driblar dois.

bola

5'

2ºTEMPO

Guga recebe ótimo passe de Hércules e cruza para trás da linha de fundo. John Kennedy deixa passar em vez de chutar, o problema é que não tinha ninguém para receber a bola.

bola

4'

2ºTEMPO

Arana troca passes com Lucho Costa para avançar pela esquerda.

bola

3'

2ºTEMPO

Canobbio recebe lançamento para invadir a área, dá bonito corte em Robert Renan e chuta forte, mas no pé da trave.

bola

2'

2ºTEMPO

Andrés Gómez escapa na velocidade e chuta de fora da área para a defesa de Fábio.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do Fluminense: Savarino sai, entra Nonato.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o clássico!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo no Maracanã! Vasco está avançando para as quartas de final da Copa do Brasil.

bola

46'

1ºTEMPO

Fluminense tenta sair com passes de primeira pela direita, mas erra logo após passar do meio-campo.

bola

45'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

John Kennedy aproveita cochilo da defesa vascaína, quase quase caindo da meia-lua da área e põe para trabalhar o goleiro Léo Jardim.

bola

43'

1ºTEMPO

Em andamento pela Copa do Brasil: Fortaleza 1x1 Palmeiras (Flaco López).

bola

42'

1ºTEMPO

Cruzamento de Andrés Gómez desvia no corpo de Igor Rabello e quase engana o goleiro Fábio.

bola

41'

1ºTEMPO

Arana aposta em chute cruzado para a pequena área. John Kennedy chega segundos atrasado para desviar.

bola

40'

1ºTEMPO

Lançamento para a correria de Paulo Henrique. Ignácio chega deslizando de carrinho e atinge primeiro bola e depois jogador.

bola

39'

1ºTEMPO

Desarmes: Fluminense 7x9 Vasco.

bola

38'

1ºTEMPO

Cuiabano cobra falta para a confusão na área do Flu. Robert Renan prevalece pelo alto e desvia fraco, direto para fora.

amarelo

37'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Guilherme Arana por falta em Andrés Gómez.

bola

36'

1ºTEMPO

Em andamento pela Copa do Brasil: Fortaleza 1x0 Palmeiras (Miritello).

bola

35'

1ºTEMPO

Ignácio chama falta na defesa. Árbitro atende o zagueiro do Flu.

bola

34'

1ºTEMPO

Banco de reservas do Fluminense reclama de uma falta em Guga na origem do gol do Vasco.

gol

33'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!!!! Brenner recebe passe de costas entre as linhas, gira na entrada da área e acerta um chutaço no ângulo de Fábio.

bola

32'

1ºTEMPO

Amarelado, Jair erra tempo do carrinho e só atinge as pernas de Canobbio.

bola

31'

1ºTEMPO

Posse de bola: Fluminense 44% x 56% Vasco.

bola

30'

1ºTEMPO

Cuiabano estica passe por baixo para a pequena área. Ninguém aparece para desviar e Fábio fica com a bola.

bola

29'

1ºTEMPO

Vasco troca passes de pé em pé entre defesa e meio-campo.

bola

28'

1ºTEMPO

Clássico parado para atendimento a Igor Rabello. Zagueiro ficou sentindo após travar o chute de PH.

bola

27'

1ºTEMPO

Passe na entrada da área para Paulo Henrique, que domina já preparando o chute e é bloqueado por Igor Rabello.

bola

26'

1ºTEMPO

Paulo Henrique dispara em boa jogada pela direita, estica passe para a confusão na área e quem sobe para cortar é Igor Rabello.

bola

25'

1ºTEMPO

Lançamento para a correria de John Kennedy na ponta direita. Léo Jardim sai na loucura para chegar primeiro e corta o passe de cabeça pela lateral.

bola

24'

1ºTEMPO

Nuno Moreira e Andrés Gómez jogam próximos e se procuram em investida pela direita.

bola

23'

1ºTEMPO

Brenner é atropelado em disputa com Ignácio. Centroavante do Vasco fica caído com a mão na cabeça.

bola

22'

1ºTEMPO

Fluminense tenta avançar pela direita com o apoio de Guga.

bola

21'

1ºTEMPO

Savarino cobra a falta em cima da barreira formada pelo Vasco.

amarelo

20'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Jair por derrubar John Kennedy na entrada da área.

bola

19'

1ºTEMPO

Cuiabano arranca pela esquerda, passa por dois na velocidade e acaba desarmado na frente da área.

bola

18'

1ºTEMPO

Ligação direta de Fábio para John Kennedy no ataque. Amarelado, o atacante do Flu comete falta na disputa por espaços.

bola

17'

1ºTEMPO

Fábio deixa escapar chute despretensioso de Nuno Moreira e cede escanteio de graça ao Vasco.

bola

16'

1ºTEMPO

Após bola roubada por Tchê Tchê, Paulo Henrique põe na frente para a correria de Andrés Gómez. O colombiano ganha de Igor Rabello na velocidade e chuta para a defesa de Fábio.

bola

15'

1ºTEMPO

Fluminense avança em bloco e tenta ameaçar o gol defendido por Léo Jardim.

bola

14'

1ºTEMPO

Lançado no comando de ataque, John Kennedy chuta sem força para a pequena área. Cuesta chega primeiro para cortar.

bola

13'

1ºTEMPO

Novo cruzamento de Andrés Gómez pela direita é afastado pelo zagueiro Igor Rabello.

bola

12'

1ºTEMPO

Finalizações: Fluminense 0x3 Vasco.

bola

11'

1ºTEMPO

Thiago Mendes ajeita na risca da área e Nuno Moreira chuta fraco, facilitando a defesa de Fábio.

bola

10'

1ºTEMPO

Nuno Moreira chama tabela com Thiago Mendes pela esquerda.

bola

9'

1ºTEMPO

Fluminense tenta desafogar da pressão vascaína com lançamento longo. Só que Lucho Acosta comete falta de ataque.

bola

8'

1ºTEMPO

Cuiabano cobra escanteio na segunda trave, Cuesta mergulha de cabeça e desvia nas mãos de Fábio.

bola

7'

1ºTEMPO

Andrés Gómez domina espetado pela direita, força um drible a mais em Guilherme Arana e fica com escanteio para o Vasco.

bola

6'

1ºTEMPO

Andrés Gómez tenta aproveitar sobra de falta cobrada na área, mas lança direto pela linha de fundo.

amarelo

5'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para John Kennedy pela ação destemperada.

bola

4'

1ºTEMPO

Primeira confusão com menos de 5 minutos. John Kennedy fica irritado com não marcação de falta e lança a bola contra o corpo de Cuiabano.

bola

3'

1ºTEMPO

Paulo Henrique corta da direita por dentro e erra passe simples. Jair recupera a bola ainda no campo de ataque do Vasco.

bola

2'

1ºTEMPO

Após cruzamento de Andrés Gómez pela direita, Fábio se estica e não alcança nada na pequena área. Ignácio corta sem força na cobertura e Thiago Mendes desvia de primeira por cima do alvo.

bola

1'

1ºTEMPO

Vasco toca a bola na defesa e chama a pressão do Fluminense.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o clássico!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações definidas pelos técnicos Luis Zubeldia (Fluminense) e Pedro Emanuel (Vasco).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mandante nesta quarta-feira, o Fluminense quer a revanche após a eliminação da Copa do Brasil 2025 pelo mesmo Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Como o primeiro jogo terminou empatado, em 0x0, quem vencer o clássico hoje avança na Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Clássico Fluminense x Vasco define vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Siga tudo sobre o jogo.

Fluminense FLU

  • Luis Zubeldía

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Guga

    Defesa

  • Ignácio

    Defesa

  • Igor Rabello

    Defesa

  • Guilherme Arana

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • Hércules

    Meio-Campo

  • Lucho Acosta

    Meio-Campo

  • Jefferson Savarino

    Atacante

  • Agustín Canobbio

    Atacante

  • John Kennedy

    Atacante

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo Henrique

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Cuiabano

    Defesa

  • Jair

    Meio-Campo

  • Tchê Tchê

    Meio-Campo

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Nuno Moreira

    Atacante

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Brenner

    Atacante

  • Wilton Pereira Sampaio (GO)

    ÁRBITRO

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

  • Leone Carvalho Rocha (GO)

    ASSISTENTE

Fluminense FLU
Vasco VAS

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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