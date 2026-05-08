Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quarta-feira, 05/08•19h
Minuto a Minuto: Cruzeiro X Chapecoense - 05/08/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ENCERRADO NO MINEIRÃO! Cruzeiro elimina a Chapecoense com 2x0 na soma dos placares e avança para as quartas da Copa do Brasil.
47'
•
2ºTEMPO
Já estamos nos acréscimos.
46'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ OS 48! Sobe a placa com três de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Rojas por Villalba.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cruzeiro troca Kaio Jorge por Bruno Rodrigues.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kaio Jorge tira a camisa na comemoração e leva amarelo.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!! Atacante Kaio Jorge bate na bola com raiva e aumenta o placar no Mineirão!
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!!
40'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge na bola.
39'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Kaio Jorge é derrubado na área por Camilo e o árbitro aponta a marca da cal.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Entra Rodrigo e sai Marcinho no clube catarinense.
37'
•
2ºTEMPO
Felipe Morais tabela legal com Matheus Pereira e erra a finalização no alvo!
36'
•
2ºTEMPO
Canta alto o torcedor cruzeirense no Mineirão.
35'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Cruzeiro 24x2 Chapecoense.
34'
•
2ºTEMPO
Meia Gerson manda cruzamento na área e a bola belisca o travessão.
33'
•
2ºTEMPO
No ano passado o Cruzeiro foi semifinalista da Copa do Brasil.
32'
•
2ºTEMPO
Felipe Morais tenta na frente com William e o passe sai forte demais.
31'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro fica com a bola no ataque e deixa o relógio correr.
30'
•
2ºTEMPO
Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).
29'
•
2ºTEMPO
Impedimento marcado do atacante Kaio Jorge.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Gabriel Rojas, do Cruzeiro.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Tubarão por Bruno Matias.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Chape muda Giovanni Augusto por Enio.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Arroyo por Felipe Morais.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cruzeiro troca Kenji por Marquinhos.
23'
•
2ºTEMPO
Tubarão desaba no campo com dores na coxa.
22'
•
2ºTEMPO
Jogo virou ataque do Cruzeiro contra defesa.
21'
•
2ºTEMPO
QUASE O SEGUNDO!!! Kaio Jorge quer o dele e agora carimba o poste do goleiro Anderson!
20'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Cruzeiro 63%x37% Chapecoense.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Chape troca Fernando por Tulio Eduardo.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cruzeiro muda Matheus Henrique por Lucas Romero.
17'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira arrisca de pé canhoto e a bola vai embora mais uma vez.
16'
•
2ºTEMPO
Técnico Artur Jorge prepara mudança no Cruzeiro.
15'
•
2ºTEMPO
Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).
13'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Cruzeiro 16x1 Chapecoense.
12'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge é acionado na frente, tenta tirar do goleiro e Anderson leva a melhor.
11'
•
2ºTEMPO
Max Alves foi expulso no primeiro tempo e a Chape está com 10.
10'
•
2ºTEMPO
Kenji pedala no marcador e arremata, para boa defesa do goleirão Anderson.
9'
•
2ºTEMPO
Um novo sorteio vai definir confrontos das quartas da Copa do Brasil.
8'
•
2ºTEMPO
Após escanteio, Gerson cabeceia firme e o goleiro Anderson espalma a bola.
7'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO DO CRUZEIRO! Kaio Jorge marca, mas árbitro pega posição de impedimento do atacante.
6'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro vai se classificando para as quartas de final com 1x0 no placar agregado.
5'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: Cruzeiro 3x7 Chapecoense.
4'
•
2ºTEMPO
Com falta, João Marcelo atropela Giovanni Augusto.
3'
•
2ºTEMPO
Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).
2'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro volta sem trocas para este segundo tempo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Chape muda Rubens por Everton.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando novamente.
53'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo no estádio Mineirão.
52'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CHAPE COM 10! Max acerta em cheio Rojas e árbitro mostra o cartão vermelho para ele!
51'
•
1ºTEMPO
Árbitro vai até a cabine do VAR e podemos ter expulsão.
50'
•
1ºTEMPO
Auxiliar do Cruzeiro é expulso do banco.
49'
•
1ºTEMPO
Técnicos de Cruzeiro e Chapecoense se estranham na beira do campo.
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para o zagueiro Eduardo Doma pelo lance com Matheus Henrique.
47'
•
1ºTEMPO
Matheus Henrique está com o nariz sangrando e é atendido em campo.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!! Matheus Henrique desvia levantamento e o goleiro pratica milagre. O próprio camisa sete completa de cabeça e inaugura o marcador!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!!
45'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira cobra córner da esquerda. Zaga sobe e tira mais uma vez.
43'
•
1ºTEMPO
Em andamento, Grêmio 0x0 Mirassol (ida 1x1).
42'
•
1ºTEMPO
Chegamos na reta final da primeira etapa com o placar em branco.
41'
•
1ºTEMPO
Goleiro Otávio ainda não trabalhou na partida.
40'
•
1ºTEMPO
FORA!!! Arroyo recebe um bolão na área de Rojas e perde chance incrível de abrir o placar!
39'
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1ºTEMPO
Nova falta cometida no cruzeirense Arroyo.
38'
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1ºTEMPO
Posse de bola: Cruzeiro 60%x40% Chapecoense.
37'
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1ºTEMPO
Clube mineiro gira a bola e tenta chegar no gol rival.
36'
•
1ºTEMPO
Continua 0x0 no placar agregado e por enquanto vamos para os pênaltis.
35'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para o jogador Marcinho.
34'
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1ºTEMPO
Outra falta marcada, agora de Marcinho em Matheus Henrique.
33'
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1ºTEMPO
Em andamento, Grêmio 0x0 Mirassol (ida 1x1).
32'
•
1ºTEMPO
Fernando é derrubado com falta por Arroyo.
31'
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1ºTEMPO
Chapecoense se segura como pode em Belo Horizonte.
30'
•
1ºTEMPO
Após boa trama do ataque cruzeirense, Arroyo manda rasteirinho e a defesa tira mais uma.
28'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Cruzeiro 4x1 Chapecoense.
27'
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1ºTEMPO
Centroavante Kaio Jorge domina entre os zagueiros, arrisca no gol e pega errado na bola!
26'
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1ºTEMPO
Chape tenta surpreender no contra-gole e Gabriel Rojas aparece bicando a bola.
25'
•
1ºTEMPO
Kenji tenta ajeitar bola para Kaio Jorge e quem fica com ela é Rafael Thyere.
24'
•
1ºTEMPO
Arroyo cobra falta e acerta a barreira. William fica o rebote e também não consegue mandar a bola no gol.
23'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Goleiro Anderson reclama demais e também fica amarelado.
22'
•
1ºTEMPO
Clima esquenta em campo entre os jogadores.
21'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Camilo vai de sola em Gerson e recebe cartão amarelo.
20'
•
1ºTEMPO
Argentino Rojas chega na linha de fundo e cruza rasteiro. Gerson desvia de primeira e o goleiro defende em dois tempos.
19'
•
1ºTEMPO
Torcida sobe o som e empurra o Cruzeiro ao ataque.
18'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto encontra espaço, experimenta no gol e a bola explode na defesa cruzeirense no meio do caminho.
17'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Cruzeiro 70%x30% Chapecoense.
16'
•
1ºTEMPO
Este empate parcial leva a decisão da vaga para os pênaltis.
15'
•
1ºTEMPO
Novo levantamento na confusão da área da Chape e Doma, de cabeça, corta o perigo.
14'
•
1ºTEMPO
De Doma para o goleiro Anderson e a Chape tenta esfriar os donos da casa.
13'
•
1ºTEMPO
Marcinho, da Chapecoense, sofre falta no meio-campo.
12'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge recupera a jogada e deixa com Gerson, mas o meia não capricha no cruzamento.
11'
•
1ºTEMPO
Kenji levanta a bola na área e a redonda se perde direto pela linha de fundo.
10'
•
1ºTEMPO
ANDERSON!!! Matheus Pereira arrisca da entrada da área e o goleirão da Chape vai buscar!
9'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira bate escanteio da esquerda e não pega na bola como queria.
8'
•
1ºTEMPO
Em caso de novo empate a decisão da vaga será nas penalidades.
7'
•
1ºTEMPO
Aos poucos clube mineiro chega no campo de ataque.
6'
•
1ºTEMPO
Na primeira finalização, Matheus Pereira emenda de longe e a bola vai direto para fora.
5'
•
1ºTEMPO
Arroyo domina de costas e volta tudo com o zagueiro Fabrício Bruno.
4'
•
1ºTEMPO
Partida de ida terminou 0x0 e quem vencer hoje avança para as quartas.
3'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro troca passes de pé em pé e estuda o time catarinense.
2'
•
1ºTEMPO
Parece que está tudo bem com o camisa 99 da Raposa.
1'
•
1ºTEMPO
Logo com 15 segundos, Arroyo leva pior em disputa e fica caído sentindo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! VALENDO! Começa Cruzeiro x Chapecoense pelas oitavas da Copa do Brasil. Acompanhe aqui todos os lances da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes no gramado e vai começar a partida.
PRÉ-JOGO
Neste momento temos cerca de 23 graus em Minas.
PRÉ-JOGO
Torcedores do Cruzeiro vão ocupando o Mineirão.
PRÉ-JOGO
Encerrado aquecimento pré-jogo e os jogadores retornaram para os vestiários.
PRÉ-JOGO
MERCADO! Cruzeiro oficializou a contratação por empréstimo de Wesley. Atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, fica no clube mineiro até junho de 2027.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto no Mineirão. Quem vencer no tempo normal garante vaga nas quartas de final.
PRÉ-JOGO
Chape: Anderson, Bruno Tubarão, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Fernando, Max Alves e Giovanni Augusto; Marcinho e Rubens.
PRÉ-JOGO
A Raposa vem com Otávio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kenji e Kaio Jorge.
PRÉ-JOGO
Times estão oficialmente escalados para o jogo de logo mais em Belo Horizonte.
PRÉ-JOGO
Desfalques na Chape: Bolasie, Rafael Carvalheira, João Paulo e Garcez.
PRÉ-JOGO
Lesionados no Cruzeiro: Cássio, Sinisterra, Neiser Villareal e Gabriel Pec.
PRÉ-JOGO
Matheus Delgado Candançan (SP) apita o confronto desta quarta-feira.
PRÉ-JOGO
Partida em Chapecó terminou 0x0 e quem vencer hoje avança de fase.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedor! Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam no Mineirão, às 19:00, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
William
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
João Marcelo
Defesa
Gabriel Rojas
Defesa
Matheus Henrique
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Kenji
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Rafael Lacerda
TECNICO
Anderson
Goleiro
Bruno Tubarão
Defesa
Eduardo Doma
Defesa
Rafael Thyere
Defesa
Bruno Pacheco
Defesa
Camilo
Meio-Campo
Fernando
Defesa
Max Alves
Atacante
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Marcinho
Atacante
Rubens
Atacante
Matheus Delgado Candançan (SP)
ÁRBITRO
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
ASSISTENTE
Evandro de Melo Lima (SP)
ASSISTENTE