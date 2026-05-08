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encerrado
Mineirão Belo Horizonte, Minas Gerais
Cruzeiro Cruzeiro
2 × 0
Chapecoense Chapecoense

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quarta-feira, 05/0819h

Minuto a Minuto: Cruzeiro X Chapecoense - 05/08/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ENCERRADO NO MINEIRÃO! Cruzeiro elimina a Chapecoense com 2x0 na soma dos placares e avança para as quartas da Copa do Brasil.

bola

47'

2ºTEMPO

Já estamos nos acréscimos.

bola

46'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ OS 48! Sobe a placa com três de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Rojas por Villalba.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cruzeiro troca Kaio Jorge por Bruno Rodrigues.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kaio Jorge tira a camisa na comemoração e leva amarelo.

bola_goal

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!! Atacante Kaio Jorge bate na bola com raiva e aumenta o placar no Mineirão!

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

40'

2ºTEMPO

Kaio Jorge na bola.

bola

39'

2ºTEMPO

É PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Kaio Jorge é derrubado na área por Camilo e o árbitro aponta a marca da cal.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Entra Rodrigo e sai Marcinho no clube catarinense.

bola

37'

2ºTEMPO

Felipe Morais tabela legal com Matheus Pereira e erra a finalização no alvo!

bola

36'

2ºTEMPO

Canta alto o torcedor cruzeirense no Mineirão.

bola

35'

2ºTEMPO

Finalizações: Cruzeiro 24x2 Chapecoense.

bola

34'

2ºTEMPO

Meia Gerson manda cruzamento na área e a bola belisca o travessão.

bola

33'

2ºTEMPO

No ano passado o Cruzeiro foi semifinalista da Copa do Brasil.

bola

32'

2ºTEMPO

Felipe Morais tenta na frente com William e o passe sai forte demais.

bola

31'

2ºTEMPO

Cruzeiro fica com a bola no ataque e deixa o relógio correr.

bola

30'

2ºTEMPO

Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).

bola

29'

2ºTEMPO

Impedimento marcado do atacante Kaio Jorge.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Gabriel Rojas, do Cruzeiro.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Tubarão por Bruno Matias.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Chape muda Giovanni Augusto por Enio.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Arroyo por Felipe Morais.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cruzeiro troca Kenji por Marquinhos.

bola

23'

2ºTEMPO

Tubarão desaba no campo com dores na coxa.

bola

22'

2ºTEMPO

Jogo virou ataque do Cruzeiro contra defesa.

bola

21'

2ºTEMPO

QUASE O SEGUNDO!!! Kaio Jorge quer o dele e agora carimba o poste do goleiro Anderson!

bola

20'

2ºTEMPO

Posse de bola: Cruzeiro 63%x37% Chapecoense.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Chape troca Fernando por Tulio Eduardo.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cruzeiro muda Matheus Henrique por Lucas Romero.

bola

17'

2ºTEMPO

Matheus Pereira arrisca de pé canhoto e a bola vai embora mais uma vez.

bola

16'

2ºTEMPO

Técnico Artur Jorge prepara mudança no Cruzeiro.

bola

15'

2ºTEMPO

Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).

bola

13'

2ºTEMPO

Finalizações: Cruzeiro 16x1 Chapecoense.

bola

12'

2ºTEMPO

Kaio Jorge é acionado na frente, tenta tirar do goleiro e Anderson leva a melhor.

bola

11'

2ºTEMPO

Max Alves foi expulso no primeiro tempo e a Chape está com 10.

bola

10'

2ºTEMPO

Kenji pedala no marcador e arremata, para boa defesa do goleirão Anderson.

bola

9'

2ºTEMPO

Um novo sorteio vai definir confrontos das quartas da Copa do Brasil.

bola

8'

2ºTEMPO

Após escanteio, Gerson cabeceia firme e o goleiro Anderson espalma a bola.

bola

7'

2ºTEMPO

GOL ANULADO DO CRUZEIRO! Kaio Jorge marca, mas árbitro pega posição de impedimento do atacante.

bola

6'

2ºTEMPO

Cruzeiro vai se classificando para as quartas de final com 1x0 no placar agregado.

bola

5'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: Cruzeiro 3x7 Chapecoense.

bola

4'

2ºTEMPO

Com falta, João Marcelo atropela Giovanni Augusto.

bola

3'

2ºTEMPO

Em andamento, Grêmio 1x0 Mirassol (ida 1x1).

bola

2'

2ºTEMPO

Cruzeiro volta sem trocas para este segundo tempo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Chape muda Rubens por Everton.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando novamente.

fim

53'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo no estádio Mineirão.

vermelho

52'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CHAPE COM 10! Max acerta em cheio Rojas e árbitro mostra o cartão vermelho para ele!

bola

51'

1ºTEMPO

Árbitro vai até a cabine do VAR e podemos ter expulsão.

bola

50'

1ºTEMPO

Auxiliar do Cruzeiro é expulso do banco.

bola

49'

1ºTEMPO

Técnicos de Cruzeiro e Chapecoense se estranham na beira do campo.

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para o zagueiro Eduardo Doma pelo lance com Matheus Henrique.

bola

47'

1ºTEMPO

Matheus Henrique está com o nariz sangrando e é atendido em campo.

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!! Matheus Henrique desvia levantamento e o goleiro pratica milagre. O próprio camisa sete completa de cabeça e inaugura o marcador!

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

45'

1ºTEMPO

Matheus Pereira cobra córner da esquerda. Zaga sobe e tira mais uma vez.

bola

43'

1ºTEMPO

Em andamento, Grêmio 0x0 Mirassol (ida 1x1).

bola

42'

1ºTEMPO

Chegamos na reta final da primeira etapa com o placar em branco.

bola

41'

1ºTEMPO

Goleiro Otávio ainda não trabalhou na partida.

bola

40'

1ºTEMPO

FORA!!! Arroyo recebe um bolão na área de Rojas e perde chance incrível de abrir o placar!

bola

39'

1ºTEMPO

Nova falta cometida no cruzeirense Arroyo.

bola

38'

1ºTEMPO

Posse de bola: Cruzeiro 60%x40% Chapecoense.

bola

37'

1ºTEMPO

Clube mineiro gira a bola e tenta chegar no gol rival.

bola

36'

1ºTEMPO

Continua 0x0 no placar agregado e por enquanto vamos para os pênaltis.

amarelo

35'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para o jogador Marcinho.

bola

34'

1ºTEMPO

Outra falta marcada, agora de Marcinho em Matheus Henrique.

bola

33'

1ºTEMPO

Em andamento, Grêmio 0x0 Mirassol (ida 1x1).

bola

32'

1ºTEMPO

Fernando é derrubado com falta por Arroyo.

bola

31'

1ºTEMPO

Chapecoense se segura como pode em Belo Horizonte.

bola

30'

1ºTEMPO

Após boa trama do ataque cruzeirense, Arroyo manda rasteirinho e a defesa tira mais uma.

bola

28'

1ºTEMPO

Finalizações: Cruzeiro 4x1 Chapecoense.

bola

27'

1ºTEMPO

Centroavante Kaio Jorge domina entre os zagueiros, arrisca no gol e pega errado na bola!

bola

26'

1ºTEMPO

Chape tenta surpreender no contra-gole e Gabriel Rojas aparece bicando a bola.

bola

25'

1ºTEMPO

Kenji tenta ajeitar bola para Kaio Jorge e quem fica com ela é Rafael Thyere.

bola

24'

1ºTEMPO

Arroyo cobra falta e acerta a barreira. William fica o rebote e também não consegue mandar a bola no gol.

amarelo

23'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Goleiro Anderson reclama demais e também fica amarelado.

bola

22'

1ºTEMPO

Clima esquenta em campo entre os jogadores.

amarelo

21'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Camilo vai de sola em Gerson e recebe cartão amarelo.

bola

20'

1ºTEMPO

Argentino Rojas chega na linha de fundo e cruza rasteiro. Gerson desvia de primeira e o goleiro defende em dois tempos.

bola

19'

1ºTEMPO

Torcida sobe o som e empurra o Cruzeiro ao ataque.

bola

18'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto encontra espaço, experimenta no gol e a bola explode na defesa cruzeirense no meio do caminho.

bola

17'

1ºTEMPO

Posse de bola: Cruzeiro 70%x30% Chapecoense.

bola

16'

1ºTEMPO

Este empate parcial leva a decisão da vaga para os pênaltis.

bola

15'

1ºTEMPO

Novo levantamento na confusão da área da Chape e Doma, de cabeça, corta o perigo.

bola

14'

1ºTEMPO

De Doma para o goleiro Anderson e a Chape tenta esfriar os donos da casa.

bola

13'

1ºTEMPO

Marcinho, da Chapecoense, sofre falta no meio-campo.

bola

12'

1ºTEMPO

Kaio Jorge recupera a jogada e deixa com Gerson, mas o meia não capricha no cruzamento.

bola

11'

1ºTEMPO

Kenji levanta a bola na área e a redonda se perde direto pela linha de fundo.

bola

10'

1ºTEMPO

ANDERSON!!! Matheus Pereira arrisca da entrada da área e o goleirão da Chape vai buscar!

bola

9'

1ºTEMPO

Matheus Pereira bate escanteio da esquerda e não pega na bola como queria.

bola

8'

1ºTEMPO

Em caso de novo empate a decisão da vaga será nas penalidades.

bola

7'

1ºTEMPO

Aos poucos clube mineiro chega no campo de ataque.

bola

6'

1ºTEMPO

Na primeira finalização, Matheus Pereira emenda de longe e a bola vai direto para fora.

bola

5'

1ºTEMPO

Arroyo domina de costas e volta tudo com o zagueiro Fabrício Bruno.

bola

4'

1ºTEMPO

Partida de ida terminou 0x0 e quem vencer hoje avança para as quartas.

bola

3'

1ºTEMPO

Cruzeiro troca passes de pé em pé e estuda o time catarinense.

bola

2'

1ºTEMPO

Parece que está tudo bem com o camisa 99 da Raposa.

bola

1'

1ºTEMPO

Logo com 15 segundos, Arroyo leva pior em disputa e fica caído sentindo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
VALENDO! Começa Cruzeiro x Chapecoense pelas oitavas da Copa do Brasil. Acompanhe aqui todos os lances da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes no gramado e vai começar a partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neste momento temos cerca de 23 graus em Minas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Torcedores do Cruzeiro vão ocupando o Mineirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado aquecimento pré-jogo e os jogadores retornaram para os vestiários.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

MERCADO! Cruzeiro oficializou a contratação por empréstimo de Wesley. Atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, fica no clube mineiro até junho de 2027.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto no Mineirão. Quem vencer no tempo normal garante vaga nas quartas de final.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chape: Anderson, Bruno Tubarão, Eduardo Doma, Rafael Thyere e Bruno Pacheco; Camilo, Fernando, Max Alves e Giovanni Augusto; Marcinho e Rubens.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Raposa vem com Otávio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Kenji e Kaio Jorge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times estão oficialmente escalados para o jogo de logo mais em Belo Horizonte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Desfalques na Chape: Bolasie, Rafael Carvalheira, João Paulo e Garcez.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Lesionados no Cruzeiro: Cássio, Sinisterra, Neiser Villareal e Gabriel Pec.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Matheus Delgado Candançan (SP) apita o confronto desta quarta-feira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Partida em Chapecó terminou 0x0 e quem vencer hoje avança de fase.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedor! Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam no Mineirão, às 19:00, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • William

    Defesa

  • Fabrício Bruno

    Defesa

  • João Marcelo

    Defesa

  • Gabriel Rojas

    Defesa

  • Matheus Henrique

    Meio-Campo

  • Gerson

    Meio-Campo

  • Matheus Pereira

    Meio-Campo

  • Kenji

    Atacante

  • Keny Arroyo

    Atacante

  • Kaio Jorge

    Atacante

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Anderson

    Goleiro

  • Bruno Tubarão

    Defesa

  • Eduardo Doma

    Defesa

  • Rafael Thyere

    Defesa

  • Bruno Pacheco

    Defesa

  • Camilo

    Meio-Campo

  • Fernando

    Defesa

  • Max Alves

    Atacante

  • Giovanni Augusto

    Meio-Campo

  • Marcinho

    Atacante

  • Rubens

    Atacante

  • Matheus Delgado Candançan (SP)

    ÁRBITRO

  • Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

    ASSISTENTE

  • Evandro de Melo Lima (SP)

    ASSISTENTE

Cruzeiro CRU
Chapecoense CHA

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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