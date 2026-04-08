Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Terça-feira, 04/08•21h30
Minuto a Minuto: Remo X Santos - 04/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Mangueirão! Com assistência de Neymar, Rony marca o único gol do confronto e coloca o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil!
51'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno disputa a bola dentro da área e desvia de cabeça para fora.
50'
•
2ºTEMPO
Marcelinho arranca pela direita e chuta direto na rede pelo lado de fora.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Daronco também aplica o amarelo para Barreal.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Gabriel Menino.
47'
•
2ºTEMPO
NO POSTE! Vitor Bueno bate a falta de longa distância, a bola pega um feito e bate no travessão de Brazão!
46'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos neste segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Neymar é acionado livre no campo ofensivo, bate por cobertura em Marcelo Rangel e chuta para fora!
44'
•
2ºTEMPO
A bola alçada na área por Matheus Alexandre, Arão tira de cabeça.
43'
•
2ºTEMPO
O passe longo demais para Neymar e a bola fica com Zé Welison.
42'
•
2ºTEMPO
Matheus Alexandre lança na área e Brazão sai da meta para agarrar a bola.
41'
•
2ºTEMPO
Um rápido atendimento na parada de jogo para Samuel Pierri.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jaderson está em campo para a saída de Zé Ricardo, no Remo.
39'
•
2ºTEMPO
A última classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil foi em 2021.
38'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por demorar para sair, Oliva leva o amarelo.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Samuel Pierri entra e sai Oliva, no Santos.
36'
•
2ºTEMPO
GABRIEL BBRAZÃO! Matheus Alexandre ajeita para a canhota e dispara o chute de fora da área, o goleiro salva o Peixe!
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Picco é substituído por Edson Fernando.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vitor Bueno está na vaga de Alef Manga.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Léo Condé substitui Pikachu por Matheus Alexandre.
32'
•
2ºTEMPO
O toque na grande área Gabriel Menino e o lateral é pego em posição de impedimento.
31'
•
2ºTEMPO
O cruzamento fechado de Barreal e Marcelo Rangel espalma a bola.
30'
•
2ºTEMPO
Barreal explora a marcação e tem novo escanteio.
29'
•
2ºTEMPO
Rony não perdoa o seu ex-clube e coloca o Santos em vantagem na disputa, tem 1x0 no placar agregado.
28'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar ganha de Zé Welison pela esquerda, acelera e entra dentro da área, o camisa 10 serve Rony livre e o atacante completa para o fundo das redes!
28'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!
27'
•
2ºTEMPO
O Santos cobra curto, a bola chega em Menino pela direita e o lateral cruza direto para a linha de fundo.
26'
•
2ºTEMPO
Oliva disputa a bola na ponta e ganha o escanteio.
24'
•
2ºTEMPO
Marcelinho desce pela direita, tenta o cruzamento e é travado.
23'
•
2ºTEMPO
O jogo recomeça, o camisa 10 está de volta.
22'
•
2ºTEMPO
O lance cursioso é que Yago Pikachu pede a substituição de Neymar.
21'
•
2ºTEMPO
A conversa de Neymar com Daronco, o jogo fica parado.
20'
•
2ºTEMPO
Neymar cai no gramado, fica sentindo e pode sair.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Léo Condé troca Jajá por Taliari.
17'
•
2ºTEMPO
Picco avança pela direita da área e finaliza forte, Brazão espalma para escanteio.
16'
•
2ºTEMPO
Neymar fica pedindo a falta da entrada da área e Daronco manda seguir.
15'
•
2ºTEMPO
RANGEL! Rollheiser recebe dentro da área e bate mascado de canhota, a bola no contrapé do goleiro que volta e faz a defesa! Na sobra, Rony finaliza torto e perde a chance na área.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Outra mudança santista tem Rollheiser no lugar de Caballero.
12'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino cruza da direita e Rony desvia para fora.
11'
•
2ºTEMPO
O lance incendeia a torcida do Remo.
10'
•
2ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! Zé Welison solta a bomba na batida de falta, Brazão toca na bola que depois pega no travessão santista!
9'
•
2ºTEMPO
Yago Pikachu recebe rápido atendimento e depois a partida é reiniciada.
8'
•
2ºTEMPO
Jogo encerrado pela Copa do Brasil: Juventude 0x1 Atlético-MG (ida 0x0).
7'
•
2ºTEMPO
O levantamento de Neymar na área e Rangel sai da meta para socar a bola.
6'
•
2ºTEMPO
O chute de Barrel tem desvio e sai de novo para escanteio.
5'
•
2ºTEMPO
A cobrança fechada de Neymar vai nas mãos de Rangel.
4'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Santos.
3'
•
2ºTEMPO
Jajá arrisca de fora da área e a bola explode na marcação.
2'
•
2ºTEMPO
Remo retorna com a mesma formação, a equipe paraense tem dez em campo após a expulsão de Marllon.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Arão substitui João Schmidt.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Também tem Rony na vaga de Gabriel Barbosa.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cuca coloca Neymar e saca Bontempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
50'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Picco acerta Gabriel Barbosa e recebe o amarelo.
49'
•
1ºTEMPO
O placar agregado continua empatado entre Remo e Santos, o que leva a disputa para as cobranças de pênaltis.
48'
•
1ºTEMPO
OPA! Gabriel Menino cai no contato com Alef Manga na área e fica pedindo a penalidade, porém Daronco manda seguir.
47'
•
1ºTEMPO
Oliva manda a bola na área, Menino disputa e a bola fica nas mãos de Marcelo Rangel.
46'
•
1ºTEMPO
Barreal é bloqueado no cruzamento por Pikachu.
45'
•
1ºTEMPO
Sete minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
João Schmidt recebe na ponta esquerda, cruza forte demais e a bola passa por toda área.
43'
•
1ºTEMPO
Com um homem a mais, Santos aumenta o volume ofensivo.
42'
•
1ºTEMPO
Barreal tem a cobrança de escanteio, mas cobra curto para Caballero.
41'
•
1ºTEMPO
Menino despeja a bola na área e Marcelinho corta.
40'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Caballero inverte para o lado direito e encontra Bontempo livre, mas o meia erra o domínio.
39'
•
1ºTEMPO
Gabriel Bontempo erra o passe na entrada da área e entrega para Mayk.
38'
•
1ºTEMPO
Depois do atendimento, Zé Welison volta.
37'
•
1ºTEMPO
Atendimento médico para Zé Welison.
36'
•
1ºTEMPO
O cruzamento para dentro da área, Rangel sai para socar a bola e atinge o próprio companheiro Zé Welison.
35'
•
1ºTEMPO
BRAZÃO! Marcelinho invade pela direita da área, bate e tem desvio no caminho, o goleiro defende!
34'
•
1ºTEMPO
A cobrança para dentro da área, Gabigol disputa e a zaga afasta com Zé Welison.
33'
•
1ºTEMPO
Barreal coloca para correria de Caballero, atacante cruza e Matheus Felipe tira para escanteio.
32'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Oliva escora o cruzamento para o meio da área, Gabigol finaliza de canhota e quase marca!
30'
•
1ºTEMPO
LONGE! Barreal pega muito em baixo e desperdiça boa chance na falta.
29'
•
1ºTEMPO
A partida será reiniciada após cinco minutos de paralisação.
28'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu assume a braçadeira de capitão para os donos da casa.
27'
•
1ºTEMPO
Marllon reclama muito com o árbitro, Remo com dez em campo.
26'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! Anderson Daronco volta atrás na decisão e aplica o cartão vermelho direto para Marllon.
25'
•
1ºTEMPO
TEM VAR! Daronco é chamado ao vídeo, pode mudar a cor de cartão para o zagueiro Marllon.
24'
•
1ºTEMPO
Caballero toma a frente de Marllon, que comete a falta e recebe o cartão amarelo.
23'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! João Schmidt segura a camisa de Marcelinho, faz a falta e também leva o cartão.
22'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Gabriel Barbosa é punido com o amarelo.
21'
•
1ºTEMPO
Gabigol divide com Matheus Felipe dentro da área, a bola toca por último no atacante e sai.
20'
•
1ºTEMPO
O placar agregado segue no placar em branco entre o Peixe e Remo.
19'
•
1ºTEMPO
Santos trabalha a bola no meio campo.
18'
•
1ºTEMPO
Marcelinho arranca na jogada pelo meio e sofre a falta de Bontempo.
17'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Remo 46% x 54% Santos.
16'
•
1ºTEMPO
Jajá fica pedindo a falta da entrada da área, juiz nada marca e a torcida paraense fica na reclamação.
15'
•
1ºTEMPO
O lançamento para Caballero e o paraguaio é pego em posição de impedimento.
14'
•
1ºTEMPO
MARCELO RANGEL! Caballero é acionado no contra-ataque, chuta cruzado da esquerda da área e o goleiro faz a defesa!
13'
•
1ºTEMPO
Marcelo Rangel abre o jogo na esquerda para Mayk.
12'
•
1ºTEMPO
TRAVA! Caballero recebe na área, ajeita para a perna direita e é bloqueado no chute por Zé Welison.
10'
•
1ºTEMPO
Caballero recebe pela esquerda, ergue a bola na área e Mayk afasta.
9'
•
1ºTEMPO
A cobrança curta do córner facilita o corte da defesa santista.
8'
•
1ºTEMPO
Marcelinho cruza rasteiro da direita e João Ananias tira para escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pela Copa do Brasil: Juventude 0x1 Atlético-MG (ida 0x0).
6'
•
1ºTEMPO
O arremate de Zé Welison sobe muito e é tiro de meta para Brazão.
5'
•
1ºTEMPO
Mayk desce pela esquerda, Bontempo trava e cede o lateral.
4'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa tenta a proteção na frente e é desarmado por Matheus Felipe.
3'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Alef Manga aparece na frente de Brazão e finaliza em cima do goleiro, na sobra Jajá domina e finaliza para fora!
2'
•
1ºTEMPO
Gabriel Menino chuta forte da ponta direita e Marcelo Rangel dá um tapa na bola.
1'
•
1ºTEMPO
Anderson Daronco é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Estádio do Mangueirão.
PRÉ-JOGO
Encerrado o Hino Nacional Brasileiro, vai começar o jogo no Pará.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Já o clube santista não terá Lucas Veríssimo, lesionado.
PRÉ-JOGO
O zagueiro Zé Ivaldo e o meia Patrick, emprestados pelo Peixe, não podem atuar hoje.
PRÉ-JOGO
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Frias, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Oliva e Barreal; Caballero e Gabriel Barbosa.
PRÉ-JOGO
REMO:Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; José Welison, Picco, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Alef Manga eJajá.
PRÉ-JOGO
Vamos conferir as escalações.
PRÉ-JOGO
Alvo de polêmica pela presença ou não no jogo, Neymar está com o time santista e fica à disposição do técnico Cuca no banco de reservas.
PRÉ-JOGO
Na partida de ida, na Vila Belmiro, o empate de zero a zero. Hoje, quem vencer avançar para a fase quartas de final, caso permaneça a igualdade, a disputa será nas cobranças de pênaltis.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa noite! A partir das 21h30, siga as emoçõs de Remo x Santos pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Marllon
Defesa
Matheus Felipe
Defesa
Mayk
Defesa
Leonel Picco
Meio-Campo
Zé Welison
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Jajá
Atacante
Alef Manga
Atacante
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Gabriel Menino
Meio-Campo
Adonis Frias
Defesa
João Ananias
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
João Schmidt
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Gustavo Caballero
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Anderson Daronco (RS)
ÁRBITRO
Maira Mastella Moreira (RS)
ASSISTENTE
Michael Stanislau (RS)
ASSISTENTE