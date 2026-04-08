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encerrado
Mangueirão Belém, Pará
Remo Remo
0 × 1
Santos Santos

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Terça-feira, 04/0821h30

Minuto a Minuto: Remo X Santos - 04/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Mangueirão! Com assistência de Neymar, Rony marca o único gol do confronto e coloca o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil!

bola

51'

2ºTEMPO

Vitor Bueno disputa a bola dentro da área e desvia de cabeça para fora.

bola

50'

2ºTEMPO

Marcelinho arranca pela direita e chuta direto na rede pelo lado de fora.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Daronco também aplica o amarelo para Barreal.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Gabriel Menino.

bola

47'

2ºTEMPO

NO POSTE! Vitor Bueno bate a falta de longa distância, a bola pega um feito e bate no travessão de Brazão!

bola

46'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 52! Serão mais sete minutos neste segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Neymar é acionado livre no campo ofensivo, bate por cobertura em Marcelo Rangel e chuta para fora!

bola

44'

2ºTEMPO

A bola alçada na área por Matheus Alexandre, Arão tira de cabeça.

bola

43'

2ºTEMPO

O passe longo demais para Neymar e a bola fica com Zé Welison.

bola

42'

2ºTEMPO

Matheus Alexandre lança na área e Brazão sai da meta para agarrar a bola.

bola

41'

2ºTEMPO

Um rápido atendimento na parada de jogo para Samuel Pierri.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jaderson está em campo para a saída de Zé Ricardo, no Remo.

bola

39'

2ºTEMPO

A última classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil foi em 2021.

amarelo

38'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por demorar para sair, Oliva leva o amarelo.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Samuel Pierri entra e sai Oliva, no Santos.

bola

36'

2ºTEMPO

GABRIEL BBRAZÃO! Matheus Alexandre ajeita para a canhota e dispara o chute de fora da área, o goleiro salva o Peixe!

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Picco é substituído por Edson Fernando.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vitor Bueno está na vaga de Alef Manga.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Léo Condé substitui Pikachu por Matheus Alexandre.

bola

32'

2ºTEMPO

O toque na grande área Gabriel Menino e o lateral é pego em posição de impedimento.

bola

31'

2ºTEMPO

O cruzamento fechado de Barreal e Marcelo Rangel espalma a bola.

bola

30'

2ºTEMPO

Barreal explora a marcação e tem novo escanteio.

bola

29'

2ºTEMPO

Rony não perdoa o seu ex-clube e coloca o Santos em vantagem na disputa, tem 1x0 no placar agregado.

gol

28'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!! Neymar ganha de Zé Welison pela esquerda, acelera e entra dentro da área, o camisa 10 serve Rony livre e o atacante completa para o fundo das redes!

bola

28'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO SANTOS!!!

bola

27'

2ºTEMPO

O Santos cobra curto, a bola chega em Menino pela direita e o lateral cruza direto para a linha de fundo.

bola

26'

2ºTEMPO

Oliva disputa a bola na ponta e ganha o escanteio.

bola

24'

2ºTEMPO

Marcelinho desce pela direita, tenta o cruzamento e é travado.

bola

23'

2ºTEMPO

O jogo recomeça, o camisa 10 está de volta.

bola

22'

2ºTEMPO

O lance cursioso é que Yago Pikachu pede a substituição de Neymar.

bola

21'

2ºTEMPO

A conversa de Neymar com Daronco, o jogo fica parado.

bola

20'

2ºTEMPO

Neymar cai no gramado, fica sentindo e pode sair.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Léo Condé troca Jajá por Taliari.

bola

17'

2ºTEMPO

Picco avança pela direita da área e finaliza forte, Brazão espalma para escanteio.

bola

16'

2ºTEMPO

Neymar fica pedindo a falta da entrada da área e Daronco manda seguir.

bola

15'

2ºTEMPO

RANGEL! Rollheiser recebe dentro da área e bate mascado de canhota, a bola no contrapé do goleiro que volta e faz a defesa! Na sobra, Rony finaliza torto e perde a chance na área.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Outra mudança santista tem Rollheiser no lugar de Caballero.

bola

12'

2ºTEMPO

Gabriel Menino cruza da direita e Rony desvia para fora.

bola

11'

2ºTEMPO

O lance incendeia a torcida do Remo.

bola

10'

2ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! Zé Welison solta a bomba na batida de falta, Brazão toca na bola que depois pega no travessão santista!

bola

9'

2ºTEMPO

Yago Pikachu recebe rápido atendimento e depois a partida é reiniciada.

bola

8'

2ºTEMPO

Jogo encerrado pela Copa do Brasil: Juventude 0x1 Atlético-MG (ida 0x0).

bola

7'

2ºTEMPO

O levantamento de Neymar na área e Rangel sai da meta para socar a bola.

bola

6'

2ºTEMPO

O chute de Barrel tem desvio e sai de novo para escanteio.

bola

5'

2ºTEMPO

A cobrança fechada de Neymar vai nas mãos de Rangel.

bola

4'

2ºTEMPO

Escanteio para o Santos.

bola

3'

2ºTEMPO

Jajá arrisca de fora da área e a bola explode na marcação.

bola

2'

2ºTEMPO

Remo retorna com a mesma formação, a equipe paraense tem dez em campo após a expulsão de Marllon.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Arão substitui João Schmidt.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Também tem Rony na vaga de Gabriel Barbosa.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cuca coloca Neymar e saca Bontempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

amarelo

50'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Picco acerta Gabriel Barbosa e recebe o amarelo.

bola

49'

1ºTEMPO

O placar agregado continua empatado entre Remo e Santos, o que leva a disputa para as cobranças de pênaltis.

bola

48'

1ºTEMPO

OPA! Gabriel Menino cai no contato com Alef Manga na área e fica pedindo a penalidade, porém Daronco manda seguir.

bola

47'

1ºTEMPO

Oliva manda a bola na área, Menino disputa e a bola fica nas mãos de Marcelo Rangel.

bola

46'

1ºTEMPO

Barreal é bloqueado no cruzamento por Pikachu.

bola

45'

1ºTEMPO

Sete minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

João Schmidt recebe na ponta esquerda, cruza forte demais e a bola passa por toda área.

bola

43'

1ºTEMPO

Com um homem a mais, Santos aumenta o volume ofensivo.

bola

42'

1ºTEMPO

Barreal tem a cobrança de escanteio, mas cobra curto para Caballero.

bola

41'

1ºTEMPO

Menino despeja a bola na área e Marcelinho corta.

bola

40'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Caballero inverte para o lado direito e encontra Bontempo livre, mas o meia erra o domínio.

bola

39'

1ºTEMPO

Gabriel Bontempo erra o passe na entrada da área e entrega para Mayk.

bola

38'

1ºTEMPO

Depois do atendimento, Zé Welison volta.

bola

37'

1ºTEMPO

Atendimento médico para Zé Welison.

bola

36'

1ºTEMPO

O cruzamento para dentro da área, Rangel sai para socar a bola e atinge o próprio companheiro Zé Welison.

bola

35'

1ºTEMPO

BRAZÃO! Marcelinho invade pela direita da área, bate e tem desvio no caminho, o goleiro defende!

bola

34'

1ºTEMPO

A cobrança para dentro da área, Gabigol disputa e a zaga afasta com Zé Welison.

bola

33'

1ºTEMPO

Barreal coloca para correria de Caballero, atacante cruza e Matheus Felipe tira para escanteio.

bola

32'

1ºTEMPO

PRA FORA! Oliva escora o cruzamento para o meio da área, Gabigol finaliza de canhota e quase marca!

bola

30'

1ºTEMPO

LONGE! Barreal pega muito em baixo e desperdiça boa chance na falta.

bola

29'

1ºTEMPO

A partida será reiniciada após cinco minutos de paralisação.

bola

28'

1ºTEMPO

Yago Pikachu assume a braçadeira de capitão para os donos da casa.

bola

27'

1ºTEMPO

Marllon reclama muito com o árbitro, Remo com dez em campo.

vermelho

26'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO! Anderson Daronco volta atrás na decisão e aplica o cartão vermelho direto para Marllon.

bola

25'

1ºTEMPO

TEM VAR! Daronco é chamado ao vídeo, pode mudar a cor de cartão para o zagueiro Marllon.

bola

24'

1ºTEMPO

Caballero toma a frente de Marllon, que comete a falta e recebe o cartão amarelo.

amarelo

23'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
João Schmidt segura a camisa de Marcelinho, faz a falta e também leva o cartão.

amarelo

22'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Gabriel Barbosa é punido com o amarelo.

bola

21'

1ºTEMPO

Gabigol divide com Matheus Felipe dentro da área, a bola toca por último no atacante e sai.

bola

20'

1ºTEMPO

O placar agregado segue no placar em branco entre o Peixe e Remo.

bola

19'

1ºTEMPO

Santos trabalha a bola no meio campo.

bola

18'

1ºTEMPO

Marcelinho arranca na jogada pelo meio e sofre a falta de Bontempo.

bola

17'

1ºTEMPO

Posse de bola: Remo 46% x 54% Santos.

bola

16'

1ºTEMPO

Jajá fica pedindo a falta da entrada da área, juiz nada marca e a torcida paraense fica na reclamação.

bola

15'

1ºTEMPO

O lançamento para Caballero e o paraguaio é pego em posição de impedimento.

bola

14'

1ºTEMPO

MARCELO RANGEL! Caballero é acionado no contra-ataque, chuta cruzado da esquerda da área e o goleiro faz a defesa!

bola

13'

1ºTEMPO

Marcelo Rangel abre o jogo na esquerda para Mayk.

bola

12'

1ºTEMPO

TRAVA! Caballero recebe na área, ajeita para a perna direita e é bloqueado no chute por Zé Welison.

bola

10'

1ºTEMPO

Caballero recebe pela esquerda, ergue a bola na área e Mayk afasta.

bola

9'

1ºTEMPO

A cobrança curta do córner facilita o corte da defesa santista.

bola

8'

1ºTEMPO

Marcelinho cruza rasteiro da direita e João Ananias tira para escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pela Copa do Brasil: Juventude 0x1 Atlético-MG (ida 0x0).

bola

6'

1ºTEMPO

O arremate de Zé Welison sobe muito e é tiro de meta para Brazão.

bola

5'

1ºTEMPO

Mayk desce pela esquerda, Bontempo trava e cede o lateral.

bola

4'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa tenta a proteção na frente e é desarmado por Matheus Felipe.

bola

3'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Alef Manga aparece na frente de Brazão e finaliza em cima do goleiro, na sobra Jajá domina e finaliza para fora!

bola

2'

1ºTEMPO

Gabriel Menino chuta forte da ponta direita e Marcelo Rangel dá um tapa na bola.

bola

1'

1ºTEMPO

Anderson Daronco é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Estádio do Mangueirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o Hino Nacional Brasileiro, vai começar o jogo no Pará.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o clube santista não terá Lucas Veríssimo, lesionado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O zagueiro Zé Ivaldo e o meia Patrick, emprestados pelo Peixe, não podem atuar hoje.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Frias, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Oliva e Barreal; Caballero e Gabriel Barbosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

REMO:Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; José Welison, Picco, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Alef Manga eJajá.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos conferir as escalações.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Alvo de polêmica pela presença ou não no jogo, Neymar está com o time santista e fica à disposição do técnico Cuca no banco de reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na partida de ida, na Vila Belmiro, o empate de zero a zero. Hoje, quem vencer avançar para a fase quartas de final, caso permaneça a igualdade, a disputa será nas cobranças de pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa noite! A partir das 21h30, siga as emoçõs de Remo x Santos pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • Marcelinho

    Defesa

  • Marllon

    Defesa

  • Matheus Felipe

    Defesa

  • Mayk

    Defesa

  • Leonel Picco

    Meio-Campo

  • Zé Welison

    Meio-Campo

  • Zé Ricardo

    Meio-Campo

  • Yago Pikachu

    Meio-Campo

  • Jajá

    Atacante

  • Alef Manga

    Atacante

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Gabriel Menino

    Meio-Campo

  • Adonis Frias

    Defesa

  • João Ananias

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • João Schmidt

    Meio-Campo

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Gustavo Caballero

    Atacante

  • Gabriel Barbosa

    Atacante

  • Anderson Daronco (RS)

    ÁRBITRO

  • Maira Mastella Moreira (RS)

    ASSISTENTE

  • Michael Stanislau (RS)

    ASSISTENTE

Remo REM
Santos SAN

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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