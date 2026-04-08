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encerrado
Alfredo Jaconi Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
Juventude Juventude
0 × 1
Atlético-MG Atlético-MG

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Terça-feira, 04/0819h30

Minuto a Minuto: Juventude X Atlético-MG - 04/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! No último lance da partida, Atlético-MG marca, vence o Juventude por 1x0 e avança para a próxima fase da Copa do Brasil 2026.

gol

49'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! MINDA! Bola lançada para a área gaúcha, de forma despretensiosa. Minda briga no meio da zaga e fica com a sobra. Ele desloca Jandrei e estufa a rede.

bola

49'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!

bola

48'

2ºTEMPO

Ju melhor nesses instantes finais de partida. Galo parece não ter mais pernas e tenta gastar o tempo pelo meio de campo.

bola

47'

2ºTEMPO

QUASE! Lucas Mineiro arremata de fora da área e manda à esquerda do gol de Everson.

bola

46'

2ºTEMPO

Raí Silva cobra a falta e carimba a barreira atleticana.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Contra ataque rápido do Juventude. Luan Martins recebe na direita, faz a finta e toma um rapa de Minda. Falta.

bola

43'

2ºTEMPO

Cuello vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Cassierra tenta finalizar, mas é travado.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Minda é derrubado por Titi no meio de campo. Gabriel Pinheiro fica transtornado com a marcação e recebe cartão amarelo.

bola

41'

2ºTEMPO

Amarilla finaliza de cabeça na área adversária, sem força. Everson e Lyanco arrumam a casa.

bola

40'

2ºTEMPO

PRA FORA! Igor Gomes é lançado com liberdade no ataque. Ele invade a área gaúcha e chuta forte de canhota. Pra fora. Perde grande chance o Galo.

bola

39'

2ºTEMPO

Nada decidido até aqui. Assim como no jogo de ida, partida segue muito equilibrada em Caxias do Sul.

bola

38'

2ºTEMPO

Raí Silva cruza pela direita de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo.

bola

37'

2ºTEMPO

Pablo Roberto joga na área do Galo pela esquerda de ataque. Lyanco afasta pelo alto.

bola

36'

2ºTEMPO

QUE CANUDO! Lucas Mineiro chuta forte de fora da área. Everson espalma pra escanteio.

bola

35'

2ºTEMPO

UHHH! Gabriel Pinheiro pega sobra na área do Galo e arremata bonito. Bola passa perto da trave direita de Everson.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alan Franco vai descansar e entra Minda no seu lugar.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Atlético-MG também mexe. Sai Victor Hugo e entra Maycon.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fábio Lima deixa a partida e entra Amarilla.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no Juventude. Sai Alisson Safira e entra Luan Martins.

bola

32'

2ºTEMPO

Igor Gomes joga a bola na área gaúcha pela direita. Nathan Santos desvia de cabeça e joga pra escanteio.

bola

31'

2ºTEMPO

Falta de Diogo Barbosa em Natanael pela direita do ataque mineiro.

bola

30'

2ºTEMPO

Cuello tenta cruzar pela direita de ataque. Diogo Barbosa trava e bola sai pela linha lateral.

bola

29'

2ºTEMPO

Galo parte pra cima e Ju se fecha no seu campo de defesa.

bola

28'

2ºTEMPO

Cassierra vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Titi.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cissé vai embora e entra Igor Gomes no seu lugar.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Atlético-MG. Sai Bernard e entra Dudu.

bola

26'

2ºTEMPO

Pablo Roberto agarra Cuello no meio de campo. Falta marcada.

bola

25'

2ºTEMPO

Cassierra pega sobra de bola rebatida dentro da área do Ju, chuta e é travado por Lucas Mineiro. Bandeira levanta o pano e invalida o lance, apontando impedimento na jogada.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Juventude. Sai Aderlan e entra Nathan Santos.

amarelo

23'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Alisson Safira faz falta em Ruan no meio de campo. Cartão amarelo para o atacante e bronca nos dois atletas, que duelam desde o início do jogo.

bola

22'

2ºTEMPO

Cissé e Cuello tentam de fora da área. Os dois arremates são bloqueados pela defesa mandante.

bola

21'

2ºTEMPO

Victor Hugo arrisca de fora da área. Jandrei faz a defesa no meio do gol, em dois tempos.

bola

20'

2ºTEMPO

Troca passes no meio de campo o Atlético-MG, sem muita objetividade.

bola

19'

2ºTEMPO

Alisson Safira ajeita pra Raí Silva dentro da área do Galo. Ele chuta e carimba a defesa.

bola

18'

2ºTEMPO

Diogo Barbosa cruza pela esquerda de ataque. Zaga mineira afasta o perigo pelo alto.

bola

17'

2ºTEMPO

Galo ataca mais, mas Ju leva perigo nos contra ataques.

bola

16'

2ºTEMPO

As duas equipes buscam o gol e querem resolver as coisas sem que precisem depender da loteria dos pênaltis.

bola

15'

2ºTEMPO

SALVA EVERSON! Após cruzamento da esquerda de Raí Silva em cobrança de escanteio, Marcos Paulo cabeceia na pequena área e Everson faz um milagre, espalmando no canto esquerdo.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Patryck também deixa o jogo e entra Diogo Barbosa no seu lugar.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Juventude. Sai MP e entra Pablo Roberto.

bola

13'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Cuello passa pra Victor Hugo, que limpa a marcação e arruma pra Bernard, livre, na área gaúcha. Ele isola e perde grande oportunidade.

bola

12'

2ºTEMPO

Patryck erra passe no meio de campo, mas zaga mineira rifa e joga pra lateral.

bola

11'

2ºTEMPO

Aderlan rouba a bola de Bernard no meio de campo. Juiz entende que entrada é faltosa e para o jogo.

bola

10'

2ºTEMPO

Cissé cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Jandrei.

bola

9'

2ºTEMPO

Bernard é lançado na esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.

bola

8'

2ºTEMPO

Cuello tenta finta pela direita de ataque. Patryck chega junto e corta pra linha lateral.

bola

7'

2ºTEMPO

Lucas Mineiro derruba Natanael no meio de campo. Falta marcada.

bola

6'

2ºTEMPO

Bernard manda uma cavadinha do meio em direção ao ataque. De graça pra Jandrei.

bola

5'

2ºTEMPO

Contra ataque rápido do Galo. Natanael carrega desde o meio de campo, invade a área do Galo e chuta. Por cima do gol.

bola

4'

2ºTEMPO

Árbitro conversa com os dois atletas e jogo segue com bola ao chão.

bola

3'

2ºTEMPO

Jogo parado. Assim como no primeiro tempo, Alisson Safira cai no meio de campo alegando ter sido atingido no rosto por Ruan.

bola

2'

2ºTEMPO

Vale lembrar que, caso partida termine empatada, decisão da vaga será na disputa por pênaltis.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segunda etapa.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Lucas Mineiro lança do meio de campo em direção a Fábio Lima na ponta direita de ataque. Muito forte. Lateral para o Galo.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Patryck cruza pela esquerda de ataque. Ninguém consegue finalizar.

bola

43'

1ºTEMPO

Troca passes no meio de campo o Ju, sem muita pressa.

bola

42'

1ºTEMPO

Juventude cresce nesses minutos finais de primeira etapa. Galo recua.

bola

41'

1ºTEMPO

EEEVERSON! Raí Silva chuta firme de fora da área. Goleiro do Galo cai no canto esquerdo e espalma.

bola

40'

1ºTEMPO

Renan Lodi derruba Lucas Mineiro no meio de campo. Falta apontada.

bola

39'

1ºTEMPO

Jogo para rapidamente. Titi sente o tornozelo direito, mas logo se levanta e partida é retomada.

bola

38'

1ºTEMPO

Gira a bola de um lado para o outro o time mineiro, mas não encontra nenhuma brecha na defesa adversária.

bola

37'

1ºTEMPO

Galo encontra muitas dificuldades em furar o bloqueio defensivo do Juventude.

bola

36'

1ºTEMPO

Patryck vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Alisson Safira cabeceia novamente pra fora.

bola

35'

1ºTEMPO

Cuello lança do meio para o ataque. Direto para a defesa adversária.

bola

34'

1ºTEMPO

Titi puxa a camisa de Cassierra no meio de campo. Falta assinalada.

bola

33'

1ºTEMPO

Após cobrança de escanteio da esquerda, Alisson Safira aparece com liberdade, mas cabeceia longe do gol atleticano.

bola

32'

1ºTEMPO

Patryck tenta o cruzamento pela esquerda do ataque. Ruan desvia e bola sai em escanteio.

bola

31'

1ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Victor Hugo vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza na medida. Cuello cabeceia com estilo e bola carimba o travessão de Jandrei.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogo segue. Alisson Safira se levanta depois de conversa com o juizão.

bola

29'

1ºTEMPO

Alisson Safira e Ruan em nova disputa no meio de campo. Atacante do Ju desaba alegando ter sido atingido no rosto. Juiz não marca a falta, mas para o jogo pra conversar com atleta do time da casa.

bola

28'

1ºTEMPO

Renan Lodi chuta fraquinho de fora da área. Jandrei encaixa com tranquilidade.

bola

27'

1ºTEMPO

Na tentativa de sair jogando pela esquerda de sua defesa, Lyanco perde a bola pra Alisson Safira, mas juiz aponta falta no lance.

bola

26'

1ºTEMPO

Fábio Lima arrisca de canhota de fora da área. Bola sai à direita do gol de Everson.

amarelo

25'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Ruan por cometer a terceira falta dele em cima de Alisson Safira no meio de campo.

bola

24'

1ºTEMPO

Lyanco chuta de muito longe e manda mais longe ainda do gol gaúcho.

bola

23'

1ºTEMPO

Ruan lança do meio em direção ao ataque. Forte demais. Direto pra linha de fundo.

bola

22'

1ºTEMPO

Fábio Lima joga a bola na área do Galo pela direita de ataque. Direto nas mãos de Everson.

bola

21'

1ºTEMPO

MP tenta jogada pela esquerda de ataque e é desarmado por Natanael, que corta pra linha lateral.

bola

20'

1ºTEMPO

UHHH! Cissé limpa a marcação e manda uma paulada de fora da área. Bola passa perto da trave esquerda.

bola

19'

1ºTEMPO

PRA FORA! Victor Hugo levanta pela direita de ataque. Lyanco aparece bem de cabeça na pequena área, mas joga por cima do gol de Jandrei.

bola

18'

1ºTEMPO

Natanael cruza pela direita de ataque. Lucas Mineiro corta de cabeça e joga pra escanteio.

bola

17'

1ºTEMPO

Partida muito truncada e com muitas faltas nesse momento.

bola

16'

1ºTEMPO

Renan Lodi tenta arrancar pela ala esquerda. Fábio Lima comete falta.

bola

15'

1ºTEMPO

Parece replay, mas não é. Alisson Safira sofre nova falta de Ruan no meio de campo, pra revolta do zagueiro do Galo.

bola

14'

1ºTEMPO

Alisson Safira vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta por Ruan.

bola

13'

1ºTEMPO

Mesmo jogando em casa, Juventude fica todo postado no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

12'

1ºTEMPO

Falta de Raí Silva em cima de Cissé no meio de campo.

bola

11'

1ºTEMPO

Bola alçada na área do Ju pela esquerda. Victor Hugo finaliza de cabeça e manda pela linha de fundo.

bola

10'

1ºTEMPO

Victor Hugo prende a bola pelo meio de campo e acaba sofrendo falta.

bola

9'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Galo, tentando abrir a defesa do time da casa.

bola

8'

1ºTEMPO

Primeiros espaços começam a aparecer no campo e as duas equipes já buscam o ataque com mais intensidade.

bola

7'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Raí Silva. Bola explode na defesa adversária.

bola

6'

1ºTEMPO

Mineiros dominam as ações pelo meio de campo nesses instantes iniciais de jogo. Times ainda em fase de estudos.

bola

5'

1ºTEMPO

Victor Hugo joga a bola na área mandante pela esquerda de ataque. Cissé tenta dominar e toca a mão nela. Falta marcada.

bola

4'

1ºTEMPO

Galo trabalha a bola pela faixa central de campo, ao som de vaias da torcida do Ju, que joga junto com sua equipe.

bola

3'

1ºTEMPO

Raí Silva tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta por Alan Franco.

bola

2'

1ºTEMPO

Cissé leva pisão de Marcos Paulo no meio de campo, mas juiz não marca nada. Segue o jogo.

bola

1'

1ºTEMPO

O Juventude joga de camisas listradas em branco e verde e calções e meiões brancos. O Atlético-MG vem a campo de camisas brancas e calções e meiões pretos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Alfredo Jaconi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Flávio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Juventude escalado por Maurício Barbieri: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, MP e Alisson Safira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Allanzinho, Mandaca e Messias, lesionados. Os visitantes não contarão com Índio, Léo Duarte e Patrick, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mineiro, depois do decepcionante resultado jogando em casa, o foco total é encaixar uma boa atuação pra conquistar a vaga para a próxima fase, mesmo jogando fora dos seus domínios e sob imensa pressão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Depois de segurar o adversário no jogo de ida e voltar com o empate para a decisão em casa, a equipe gaúcha conta com o apoio dos seus torcedores pra avançar na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo de ida, disputado na Arena MRV, em Minas Gerais, a partida terminou empatada em 0x0. Quem vencer avança e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 28 partidas entre as duas equipes. O Juventude venceu 5, o Atlético-MG levou a melhor em 16 oportunidades, além de 7 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Juventude e Atlético-MG, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.

Juventude JUV

  • Maurício Barbieri

    TECNICO

  • Jandrei

    Goleiro

  • Gabriel Pinheiro

    Meio-Campo

  • Titi

    Defesa

  • Marcos Paulo

    Defesa

  • Aderlan

    Defesa

  • Lucas Mineiro

    Meio-Campo

  • Raí Silva

    Meio-Campo

  • Patryck Lanza

    Defesa

  • Fábio Lima

    Atacante

  • MP

    Atacante

  • Alisson Safira

    Atacante

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Everson

    Goleiro

  • Natanael

    Defesa

  • Lyanco

    Defesa

  • Ruan Tressoldi

    Defesa

  • Renan Lodi

    Defesa

  • Alan Franco

    Meio-Campo

  • Mamady Cissé

    Meio-Campo

  • Victor Hugo

    Meio-Campo

  • Bernard

    Atacante

  • Tomás Cuello

    Atacante

  • Mateo Cassierra

    Atacante

  • Flávio Rodrigues de Souza (SP)

    ÁRBITRO

  • Alex Ang Ribeiro (SP)

    ASSISTENTE

  • Cipriano da Silva Sousa (TO)

    ASSISTENTE

  • Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

    QUARTO ÁRBITRO

Juventude JUV
Atlético-MG CAM

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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