Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Terça-feira, 04/08•19h30
Minuto a Minuto: Juventude X Atlético-MG - 04/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! No último lance da partida, Atlético-MG marca, vence o Juventude por 1x0 e avança para a próxima fase da Copa do Brasil 2026.
49'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!! MINDA! Bola lançada para a área gaúcha, de forma despretensiosa. Minda briga no meio da zaga e fica com a sobra. Ele desloca Jandrei e estufa a rede.
49'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO-MG!!!
48'
•
2ºTEMPO
Ju melhor nesses instantes finais de partida. Galo parece não ter mais pernas e tenta gastar o tempo pelo meio de campo.
47'
•
2ºTEMPO
QUASE! Lucas Mineiro arremata de fora da área e manda à esquerda do gol de Everson.
46'
•
2ºTEMPO
Raí Silva cobra a falta e carimba a barreira atleticana.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Contra ataque rápido do Juventude. Luan Martins recebe na direita, faz a finta e toma um rapa de Minda. Falta.
43'
•
2ºTEMPO
Cuello vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Cassierra tenta finalizar, mas é travado.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Minda é derrubado por Titi no meio de campo. Gabriel Pinheiro fica transtornado com a marcação e recebe cartão amarelo.
41'
•
2ºTEMPO
Amarilla finaliza de cabeça na área adversária, sem força. Everson e Lyanco arrumam a casa.
40'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Igor Gomes é lançado com liberdade no ataque. Ele invade a área gaúcha e chuta forte de canhota. Pra fora. Perde grande chance o Galo.
39'
•
2ºTEMPO
Nada decidido até aqui. Assim como no jogo de ida, partida segue muito equilibrada em Caxias do Sul.
38'
•
2ºTEMPO
Raí Silva cruza pela direita de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo.
37'
•
2ºTEMPO
Pablo Roberto joga na área do Galo pela esquerda de ataque. Lyanco afasta pelo alto.
36'
•
2ºTEMPO
QUE CANUDO! Lucas Mineiro chuta forte de fora da área. Everson espalma pra escanteio.
35'
•
2ºTEMPO
UHHH! Gabriel Pinheiro pega sobra na área do Galo e arremata bonito. Bola passa perto da trave direita de Everson.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alan Franco vai descansar e entra Minda no seu lugar.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Atlético-MG também mexe. Sai Victor Hugo e entra Maycon.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fábio Lima deixa a partida e entra Amarilla.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no Juventude. Sai Alisson Safira e entra Luan Martins.
32'
•
2ºTEMPO
Igor Gomes joga a bola na área gaúcha pela direita. Nathan Santos desvia de cabeça e joga pra escanteio.
31'
•
2ºTEMPO
Falta de Diogo Barbosa em Natanael pela direita do ataque mineiro.
30'
•
2ºTEMPO
Cuello tenta cruzar pela direita de ataque. Diogo Barbosa trava e bola sai pela linha lateral.
29'
•
2ºTEMPO
Galo parte pra cima e Ju se fecha no seu campo de defesa.
28'
•
2ºTEMPO
Cassierra vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Titi.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cissé vai embora e entra Igor Gomes no seu lugar.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Atlético-MG. Sai Bernard e entra Dudu.
26'
•
2ºTEMPO
Pablo Roberto agarra Cuello no meio de campo. Falta marcada.
25'
•
2ºTEMPO
Cassierra pega sobra de bola rebatida dentro da área do Ju, chuta e é travado por Lucas Mineiro. Bandeira levanta o pano e invalida o lance, apontando impedimento na jogada.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Juventude. Sai Aderlan e entra Nathan Santos.
23'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Alisson Safira faz falta em Ruan no meio de campo. Cartão amarelo para o atacante e bronca nos dois atletas, que duelam desde o início do jogo.
22'
•
2ºTEMPO
Cissé e Cuello tentam de fora da área. Os dois arremates são bloqueados pela defesa mandante.
21'
•
2ºTEMPO
Victor Hugo arrisca de fora da área. Jandrei faz a defesa no meio do gol, em dois tempos.
20'
•
2ºTEMPO
Troca passes no meio de campo o Atlético-MG, sem muita objetividade.
19'
•
2ºTEMPO
Alisson Safira ajeita pra Raí Silva dentro da área do Galo. Ele chuta e carimba a defesa.
18'
•
2ºTEMPO
Diogo Barbosa cruza pela esquerda de ataque. Zaga mineira afasta o perigo pelo alto.
17'
•
2ºTEMPO
Galo ataca mais, mas Ju leva perigo nos contra ataques.
16'
•
2ºTEMPO
As duas equipes buscam o gol e querem resolver as coisas sem que precisem depender da loteria dos pênaltis.
15'
•
2ºTEMPO
SALVA EVERSON! Após cruzamento da esquerda de Raí Silva em cobrança de escanteio, Marcos Paulo cabeceia na pequena área e Everson faz um milagre, espalmando no canto esquerdo.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Patryck também deixa o jogo e entra Diogo Barbosa no seu lugar.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Juventude. Sai MP e entra Pablo Roberto.
13'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Cuello passa pra Victor Hugo, que limpa a marcação e arruma pra Bernard, livre, na área gaúcha. Ele isola e perde grande oportunidade.
12'
•
2ºTEMPO
Patryck erra passe no meio de campo, mas zaga mineira rifa e joga pra lateral.
11'
•
2ºTEMPO
Aderlan rouba a bola de Bernard no meio de campo. Juiz entende que entrada é faltosa e para o jogo.
10'
•
2ºTEMPO
Cissé cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Jandrei.
9'
•
2ºTEMPO
Bernard é lançado na esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.
8'
•
2ºTEMPO
Cuello tenta finta pela direita de ataque. Patryck chega junto e corta pra linha lateral.
7'
•
2ºTEMPO
Lucas Mineiro derruba Natanael no meio de campo. Falta marcada.
6'
•
2ºTEMPO
Bernard manda uma cavadinha do meio em direção ao ataque. De graça pra Jandrei.
5'
•
2ºTEMPO
Contra ataque rápido do Galo. Natanael carrega desde o meio de campo, invade a área do Galo e chuta. Por cima do gol.
4'
•
2ºTEMPO
Árbitro conversa com os dois atletas e jogo segue com bola ao chão.
3'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Assim como no primeiro tempo, Alisson Safira cai no meio de campo alegando ter sido atingido no rosto por Ruan.
2'
•
2ºTEMPO
Vale lembrar que, caso partida termine empatada, decisão da vaga será na disputa por pênaltis.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segunda etapa.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Lucas Mineiro lança do meio de campo em direção a Fábio Lima na ponta direita de ataque. Muito forte. Lateral para o Galo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Patryck cruza pela esquerda de ataque. Ninguém consegue finalizar.
43'
•
1ºTEMPO
Troca passes no meio de campo o Ju, sem muita pressa.
42'
•
1ºTEMPO
Juventude cresce nesses minutos finais de primeira etapa. Galo recua.
41'
•
1ºTEMPO
EEEVERSON! Raí Silva chuta firme de fora da área. Goleiro do Galo cai no canto esquerdo e espalma.
40'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi derruba Lucas Mineiro no meio de campo. Falta apontada.
39'
•
1ºTEMPO
Jogo para rapidamente. Titi sente o tornozelo direito, mas logo se levanta e partida é retomada.
38'
•
1ºTEMPO
Gira a bola de um lado para o outro o time mineiro, mas não encontra nenhuma brecha na defesa adversária.
37'
•
1ºTEMPO
Galo encontra muitas dificuldades em furar o bloqueio defensivo do Juventude.
36'
•
1ºTEMPO
Patryck vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Alisson Safira cabeceia novamente pra fora.
35'
•
1ºTEMPO
Cuello lança do meio para o ataque. Direto para a defesa adversária.
34'
•
1ºTEMPO
Titi puxa a camisa de Cassierra no meio de campo. Falta assinalada.
33'
•
1ºTEMPO
Após cobrança de escanteio da esquerda, Alisson Safira aparece com liberdade, mas cabeceia longe do gol atleticano.
32'
•
1ºTEMPO
Patryck tenta o cruzamento pela esquerda do ataque. Ruan desvia e bola sai em escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Victor Hugo vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza na medida. Cuello cabeceia com estilo e bola carimba o travessão de Jandrei.
30'
•
1ºTEMPO
Jogo segue. Alisson Safira se levanta depois de conversa com o juizão.
29'
•
1ºTEMPO
Alisson Safira e Ruan em nova disputa no meio de campo. Atacante do Ju desaba alegando ter sido atingido no rosto. Juiz não marca a falta, mas para o jogo pra conversar com atleta do time da casa.
28'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi chuta fraquinho de fora da área. Jandrei encaixa com tranquilidade.
27'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de sair jogando pela esquerda de sua defesa, Lyanco perde a bola pra Alisson Safira, mas juiz aponta falta no lance.
26'
•
1ºTEMPO
Fábio Lima arrisca de canhota de fora da área. Bola sai à direita do gol de Everson.
25'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Ruan por cometer a terceira falta dele em cima de Alisson Safira no meio de campo.
24'
•
1ºTEMPO
Lyanco chuta de muito longe e manda mais longe ainda do gol gaúcho.
23'
•
1ºTEMPO
Ruan lança do meio em direção ao ataque. Forte demais. Direto pra linha de fundo.
22'
•
1ºTEMPO
Fábio Lima joga a bola na área do Galo pela direita de ataque. Direto nas mãos de Everson.
21'
•
1ºTEMPO
MP tenta jogada pela esquerda de ataque e é desarmado por Natanael, que corta pra linha lateral.
20'
•
1ºTEMPO
UHHH! Cissé limpa a marcação e manda uma paulada de fora da área. Bola passa perto da trave esquerda.
19'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Victor Hugo levanta pela direita de ataque. Lyanco aparece bem de cabeça na pequena área, mas joga por cima do gol de Jandrei.
18'
•
1ºTEMPO
Natanael cruza pela direita de ataque. Lucas Mineiro corta de cabeça e joga pra escanteio.
17'
•
1ºTEMPO
Partida muito truncada e com muitas faltas nesse momento.
16'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi tenta arrancar pela ala esquerda. Fábio Lima comete falta.
15'
•
1ºTEMPO
Parece replay, mas não é. Alisson Safira sofre nova falta de Ruan no meio de campo, pra revolta do zagueiro do Galo.
14'
•
1ºTEMPO
Alisson Safira vem buscar jogo no meio de campo e é parado com falta por Ruan.
13'
•
1ºTEMPO
Mesmo jogando em casa, Juventude fica todo postado no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
12'
•
1ºTEMPO
Falta de Raí Silva em cima de Cissé no meio de campo.
11'
•
1ºTEMPO
Bola alçada na área do Ju pela esquerda. Victor Hugo finaliza de cabeça e manda pela linha de fundo.
10'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo prende a bola pelo meio de campo e acaba sofrendo falta.
9'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Galo, tentando abrir a defesa do time da casa.
8'
•
1ºTEMPO
Primeiros espaços começam a aparecer no campo e as duas equipes já buscam o ataque com mais intensidade.
7'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Raí Silva. Bola explode na defesa adversária.
6'
•
1ºTEMPO
Mineiros dominam as ações pelo meio de campo nesses instantes iniciais de jogo. Times ainda em fase de estudos.
5'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo joga a bola na área mandante pela esquerda de ataque. Cissé tenta dominar e toca a mão nela. Falta marcada.
4'
•
1ºTEMPO
Galo trabalha a bola pela faixa central de campo, ao som de vaias da torcida do Ju, que joga junto com sua equipe.
3'
•
1ºTEMPO
Raí Silva tenta carregar pelo meio de campo e é parado com falta por Alan Franco.
2'
•
1ºTEMPO
Cissé leva pisão de Marcos Paulo no meio de campo, mas juiz não marca nada. Segue o jogo.
1'
•
1ºTEMPO
O Juventude joga de camisas listradas em branco e verde e calções e meiões brancos. O Atlético-MG vem a campo de camisas brancas e calções e meiões pretos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Alfredo Jaconi.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Flávio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO).
PRÉ-JOGO
Atlético-MG definido por Eduardo Domínguez: Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra.
PRÉ-JOGO
Juventude escalado por Maurício Barbieri: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, MP e Alisson Safira.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Allanzinho, Mandaca e Messias, lesionados. Os visitantes não contarão com Índio, Léo Duarte e Patrick, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mineiro, depois do decepcionante resultado jogando em casa, o foco total é encaixar uma boa atuação pra conquistar a vaga para a próxima fase, mesmo jogando fora dos seus domínios e sob imensa pressão.
PRÉ-JOGO
Depois de segurar o adversário no jogo de ida e voltar com o empate para a decisão em casa, a equipe gaúcha conta com o apoio dos seus torcedores pra avançar na competição.
PRÉ-JOGO
No jogo de ida, disputado na Arena MRV, em Minas Gerais, a partida terminou empatada em 0x0. Quem vencer avança e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 28 partidas entre as duas equipes. O Juventude venceu 5, o Atlético-MG levou a melhor em 16 oportunidades, além de 7 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Juventude e Atlético-MG, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.
Maurício Barbieri
TECNICO
Jandrei
Goleiro
Gabriel Pinheiro
Meio-Campo
Titi
Defesa
Marcos Paulo
Defesa
Aderlan
Defesa
Lucas Mineiro
Meio-Campo
Raí Silva
Meio-Campo
Patryck Lanza
Defesa
Fábio Lima
Atacante
MP
Atacante
Alisson Safira
Atacante
Eduardo Domínguez
TECNICO
Everson
Goleiro
Natanael
Defesa
Lyanco
Defesa
Ruan Tressoldi
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Alan Franco
Meio-Campo
Mamady Cissé
Meio-Campo
Victor Hugo
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Tomás Cuello
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Flávio Rodrigues de Souza (SP)
ÁRBITRO
Alex Ang Ribeiro (SP)
ASSISTENTE
Cipriano da Silva Sousa (TO)
ASSISTENTE
Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)
QUARTO ÁRBITRO