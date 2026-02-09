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encerrado
Barradão Salvador, Bahia
Vitória Vitória
0 × 2
Vasco Vasco

Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quarta-feira, 02/0921h30

Minuto a Minuto: Vitória X Vasco - 02/09/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Vasco vence o Vitória por 2x0 no Barradão e avança para a semifinal da Copa do Brasil 2026.

gol

52'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! PUMA RODRÍGUEZ! Depois de dar uma linda caneta no meio de campo em Osvaldo, Puma Rodríguez tabela com Colidio, recebendo no ataque, na área baiana. Ele manda um chute forte e mata o jogo.

bola

52'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

51'

2ºTEMPO

Renê arrisca de canhota de fora da área e manda à esquerda do gol visitante.

bola

50'

2ºTEMPO

Falta de Zé Vitor em Colidio no meio de campo.

bola

49'

2ºTEMPO

Cruzamento da esquerda de ataque de Marinho. Léo Jardim sobe bem e afasta no soco.

bola

48'

2ºTEMPO

Marino Hinestroza recebe na área baiana e chuta. Zaga trava no momento exato.

bola

47'

2ºTEMPO

Vasco se mantém se segurando com tranquilidade na defesa e levando perigo nos contra ataques.

bola

46'

2ºTEMPO

Marinho corta a marcação com categoria no meio de campo e lança para a área carioca. Forte demais. Direto para a linha de fundo.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Colidio tenta tabelar com Thiago Mendes no ataque. Marcação consegue interceptar.

bola

43'

2ºTEMPO

Prende a bola no meio de campo o time do Vasco.

bola

42'

2ºTEMPO

Visivelmente abatida em campo a equipe do Vitória. Alguns torcedores, inclusive, deixam o Barradão.

bola

41'

2ºTEMPO

Colidio cobra escanteio pela direita. Defesa consegue rebater, mas Sosa ganha arremesso lateral do lado oposto.

bola

40'

2ºTEMPO

Puma Rodríguez recebe na direita de ataque e cruza rasteiro. Matheuzinho ajuda a defesa e corta pra escanteio.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Andrés Gómez deixa a partida e entra Marino Hinestroza.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vasco faz suas últimas duas trocas. Sai Lucas Piton e entra Lucas Freitas.

bola

38'

2ºTEMPO

Vitória cheio de homens de ataque em campo nesse momento.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Walace vai embora e entra Edenílson.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no Vitória. Sai Ramon e entra Osvaldo.

gol

36'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO VASCO!!! ANDRÉS GÓMEZ! Grande arrancada de Andrés Gómez, quase do meio de campo. Ele ele deixa Luan Cândido no meio do caminho, entra na área baiana e fuzila de perna esquerda, no canto direito de Lucas Arcanjo. Vasco na frente.

bola

36'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VASCO!!!

bola

35'

2ºTEMPO

LUCAS ARCANJOOO! David puxa contra ataque engatando uma quinta marcha. Ele dá passe pra Colidio que aparece cara a cara com o goleiro adversário. Ele chuta de dentro da área e Lucas Arcanjo faz uma grande defesa.

bola

34'

2ºTEMPO

Vasco joga melhor nesse momento. Vitória, que precisa do resultado, mal chega ao ataque.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Falta de Puma Rodríguez no meio de campo. Cartão amarelo pra ele.

bola

32'

2ºTEMPO

Mais uma chance com Andrés Gómez, dessa vez dentro da área baiana. Ele se enrola sozinho com a bola e não bate, perdendo grande chance.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Contra ataque rápido do Vasco pelo meio de campo. Andrés Gómez carrega e é atropelado por Luan Cândido, que mata a jogada e recebe o amarelo.

bola

30'

2ºTEMPO

Andrés Gómez recebe na direita de ataque e cruza. Zé Vítor afasta o perigo e manda pra frente.

bola

29'

2ºTEMPO

David derruba Zé Vitor no meio de campo. Falta apontada.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Vitória, que parte para o tudo ou nada. Sai Cacá e entra Marinho.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Spinelli vai descansar e vem David para o seu lugar.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no Vasco. Sai Ramon Rique e entra Tchê Tchê.

bola

26'

2ºTEMPO

Puma Rodríguez erra passe no meio de campo.

bola

25'

2ºTEMPO

Vitória não consegue agredir e não leva nenhum perigo ao gol de Léo Jardim. Vasco controla bem a partida.

bola

24'

2ºTEMPO

Colidio dá caneta em Cacá pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado na sequência.

bola

23'

2ºTEMPO

Balãozinho do meio de campo para a área carioca. Bandeira pega impedimento no lance.

bola

22'

2ºTEMPO

Ramon Rique sente cãibras e recebe rápido atendimento do doutor Thiago Mendes.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Vasco. Sai Adson e entra Colidio.

bola

20'

2ºTEMPO

Pancada de Adson de fora da área. Lucas Arcanjo defende no meio do gol.

bola

19'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Vitória, tentando chegar ao ataque.

bola

18'

2ºTEMPO

Quanto mais o tempo passa, mais a angústia aumenta pelo lado mandante.

bola

17'

2ºTEMPO

Lucas Piton cobra a falta colocadinha. Lucas Arcanjo faz a defesa com tranquilidade, em dois tempos.

bola

16'

2ºTEMPO

Thiago Mendes recebe no comando de ataque e é derrubado por Zé Vítor na entrada da área baiana. Falta perigosa para o Vasco cobrar.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tarzia também deixa o campo para a entrada de Renê.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Vitória. Sai Mateus Silva e entra Fabiano.

bola

14'

2ºTEMPO

Lucas Piton acerta o braço no rosto de Erick no meio de campo. Falta apontada.

bola

13'

2ºTEMPO

Torcida do Vitória leva uma baita ducha de águe fria depois de fazer a festa.

bola

12'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Após checagem, é constatado que Luan Cândido estava em posição irregular no momento do lançamento. Gol do Vitória é anulado.

bola

11'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo chega posição de Luan Cândido na jogada. Possível impedimento.

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO VITÓRIA!!! LUAN CÂNDIDO! Tarzia lança do meio de campo, em cobrança de falta, direto para a área vascaína. Luan Cândido manda de cabeça pra rede e abre o marcador para o Leão da Barra.

bola

9'

2ºTEMPO

Bola pra Puma Rodríguez na direita de ataque, dentro da área mandante. Ao invés de cruzar, ele chuta torto demais pela linha de fundo.

bola

8'

2ºTEMPO

Lucas Piton cobra escanteio pela esquerda no primeiro pau. Matheuzinho afasta.

bola

7'

2ºTEMPO

Puma Rodríguez cobra a falta direto para o gol. Bola desvia em Walace no meio do caminho. Escanteio Vasco.

amarelo

6'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Cacá por agarrar Spinelli quase na risca da grande área baiana, pela esquerda.

bola

5'

2ºTEMPO

Spinelli tenta dominar no ataque, mas toca a mão na bola. Ingfração é marcada.

bola

4'

2ºTEMPO

Zé Vitor tenta passe do meio de campo para a ala direita. Direto para a placa de publicidade.

bola

3'

2ºTEMPO

Renato Kayzer é derrubado por Robert Renan no meio de campo. Falta marcada.

bola

2'

2ºTEMPO

O Vitória precisa de um gol pra levar a decisão para os pênaltis e dois para a classificação direta. O Vasco, caso consiga segurar o empate, avançará na competição por conta do resultado de 1x0 a seu favor no jogo de ida.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Renato Kayzer é acionado no ataque, completamente sozinho. Ele se enrola com a bola, cai e acaba desarmado.

bola

46'

1ºTEMPO

Andrés Gómez avança pela esquerda de ataque, corta para o meio e chuta pra fora, com perigo.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

UHHH! Contra ataque rápido do Vasco. Bola alçada pela esquerda e cabeçada de Ramon Rique na área baiana. Bola tira tinta da trave de Lucas Arcanjo.

bola

43'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Cobrança de falta da esquerda, na direção do gol carioca. Ninguém finaliza, mas Léo Jardim é obrigado a fazer boa defesa no reflexo.

bola

42'

1ºTEMPO

Matheuzinho é derrubado por Adson perto da entrada da área vascaína pela esquerda. Falta.

bola

41'

1ºTEMPO

Luan Cândido cruza pela esquerda de ataque. Thiago Mendes consegue afastar.

bola

40'

1ºTEMPO

Renato Kayzer e Sosa se desentendem na ala esquerda de campo. Juiz leva na conversa e aponta falta para o time da casa.

bola

39'

1ºTEMPO

Ansiedade é visível no time do Vitória, que não consegue jogar e nem sequer chegar ao ataque.

bola

38'

1ºTEMPO

Muita disputa pelo meio de campo e pouca criatividade para ambos os lados.

bola

37'

1ºTEMPO

Falta de Andrés Gómez em cima de Mateus Silva no meio de campo.

bola

36'

1ºTEMPO

Adson levanta pela direita de ataque. Spinelli consegue finalizar de cabeça, mas manda pela linha de fundo.

bola

35'

1ºTEMPO

Torcida baiana já começa a demonstrar certa impaciência.

bola

34'

1ºTEMPO

Pressão do Vitória diminui drasticamente e Vasco cresce no jogo.

bola

33'

1ºTEMPO

Jogada de fundo pela esquerda de ataque de Lucas Piton. Cacá intercepta bem.

bola

32'

1ºTEMPO

Walace derruba Thiago Mendes no meio de campo e mais uma falta na partida é apontada.

bola

31'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Lucas Piton desarma Mateus Silva no meio de campo, avança pela esquerda de ataque e cruza. Spinelli cabeceia no estilo, mas acerta o poste direito de Lucas Arcanjo.

bola

30'

1ºTEMPO

Vitória controla o jogo, mas quando perde a bola, sofre no ajuste defensivo.

bola

29'

1ºTEMPO

Vasco abdica completamente de tentar atacar e tenta somente segurar a vantagem conquistada no jogo de ida.

bola

28'

1ºTEMPO

Luan Cândido faz boa finta pelo meio de campo e é derrubado por Ramon Rique. Falta assinalada.

bola

27'

1ºTEMPO

Zé Vitor chuta forte de fora da área e manda por cima do gol.

bola

26'

1ºTEMPO

Vitória encontra muitas dificuldades no último terço de campo. Vasco se fecha bem na defesa.

bola

25'

1ºTEMPO

Lentamente, Vasco segue rodando a bola no seu campo de defesa.

bola

24'

1ºTEMPO

Ramon erra passe no meio e defesa vascaína recolhe.

bola

23'

1ºTEMPO

Sosa tenta tabela com Adson no meio de campo, mas perdem a jogada e Leão da Barra retoma.

bola

22'

1ºTEMPO

Erick cruza pela direita de ataque, erra completamente e bola sai pela linha de fundo.

bola

21'

1ºTEMPO

Equipe visitante se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

20'

1ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o Vitória.

bola

19'

1ºTEMPO

Andrés Gómez derruba Mateus Silva no meio de campo. Falta. O duelo entre os dois está ficando bom.

bola

18'

1ºTEMPO

Matheuzinho tenta arrancar pela ala esquerda. Sosa rasga no carrinho e joga pela linha lateral.

bola

17'

1ºTEMPO

Adson pega sobra e chuta forte de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

Bola fica viva na área vascaína após cruzamento da esquerda. Matheuzinho manda de cabeça para o gol, mas sem força. Léo Jardim agarra firme.

bola

15'

1ºTEMPO

Ramon Rique derruba Zé Vitor pela esquerda do ataque baiano. Falta assinalada.

bola

14'

1ºTEMPO

Zé Vitor lança do meio em direção ao ataque. Puma Rodríguez domina sozinho e manda um bico pra frente.

bola

13'

1ºTEMPO

Vasco começa a ganhar campo equilibra as ações da partida.

bola

12'

1ºTEMPO

Andrés Gómez esquece a bola e dá trombada em Mateus Silva pela esquerda do ataque vascaíno. Falta.

bola

11'

1ºTEMPO

Mateus Silva derruba Thiago Mendes no meio de campo. Falta marcada.

bola

10'

1ºTEMPO

Puma Rodríguez cruza pela direita de ataque. Spinelli tenta a cabeçada, mas Cacá sobe mais que ele e afasta.

bola

9'

1ºTEMPO

QUASE! Cuesta afasta mal pelo alto dentro da sua área e Renato Kayzer manda uma cabeçada na direção do gol. à esquerda e com perigo.

bola

8'

1ºTEMPO

Andrés Gómez escapa em contra ataque pelo lado esquerdo. Ele tenta fazer a finta na área mandante e é desarmado por Cacá.

bola

7'

1ºTEMPO

Vitória segue na pressão, mas por enquanto sem levar perigo real ao gol de Léo Jardim.

bola

6'

1ºTEMPO

Tarzia recebe na entrada da área carioca e, antes da finalização, é desarmado por Adson, que ajuda a defesa.

bola

5'

1ºTEMPO

Andrés Gómez é derrubado por Matheuzinho no meio de campo. Falta marcada.

bola

4'

1ºTEMPO

Vasco encurralado no seu campo de defesa nesses instantes iniciais de jogo.

bola

3'

1ºTEMPO

Ramon cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Robert Renan intercepta e afasta o perigo.

bola

2'

1ºTEMPO

Faz barulho demais nas arquibancadas a torcida do Vitória, empurrando a equipe e acreditando na classificação.

bola

1'

1ºTEMPO

O Vitória joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Vasco vem a campo todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Barradão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Ramon Rique e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vitória escalado por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renato Kayzer.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu e Nathan Mendes, lesionados. Emanuel Brítez e Caíque Gonçalves, suspensos, e Tomás Pochettino e Alex Bruno, não inscritos, são as outras ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Brenner, Cuiabano, Jair e Matheus Carvalho, entregues ao departamento médico. Cauan Barros, suspenso, também ficará de fora da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado carioca, a confiança e o ambiente parecem ter mudado de vez após as últimas vitórias na Copa do Brasil e Brasileirão. O time espera fazer valer a vantagem que possui pra avançar na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time baiano conta com o apoio em massa dos seus torcedores pra reverter a desvantagem do primeiro jogo. Mesmo vivendo um momento de apreensão, com 4 derrotas nas últimas 5 partidas oficiais, a motivação é enorme pela classificação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, o Vasco venceu por 1x0 e tem a vantagem do empate nesse segunda partida. Em caso de vitória simples do Vitória, a decisão será nas penalidades.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 63 partidas entre as equipes. O Vitória venceu 26, o Vasco levou a melhor em 23 oportunidades, além de 14 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Vitória e Vasco, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.

Vitória VIT

  • Jair Ventura

    TECNICO

  • Lucas Arcanjo

    Goleiro

  • Mateus Silva

    Defesa

  • Cacá

    Defesa

  • Luan Cândido

    Defesa

  • Ramon

    Defesa

  • Walace

    Meio-Campo

  • Zé Vitor

    Meio-Campo

  • Matheuzinho

    Atacante

  • Erick

    Atacante

  • Diego Tarzia

    Atacante

  • Renato Kayzer

    Atacante

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Puma Rodriguez

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Lucas Piton

    Defesa

  • Santiago Sosa

    Meio-Campo

  • Ramon Rique

    Meio-Campo

  • Thiago Mendes

    Meio-Campo

  • Adson

    Atacante

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • Claudio Spinelli

    Atacante

  • Rafael Rodrigo Klein (RS)

    ÁRBITRO

  • Bruno Boschilia (PR)

    ASSISTENTE

  • Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

    ASSISTENTE

  • Maguielson Lima Barbosa (DF)

    QUARTO ÁRBITRO

Vitória VIT
Vasco VAS

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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