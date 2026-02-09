Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quarta-feira, 02/09•21h30
Minuto a Minuto: Vitória X Vasco - 02/09/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Vasco vence o Vitória por 2x0 no Barradão e avança para a semifinal da Copa do Brasil 2026.
52'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! PUMA RODRÍGUEZ! Depois de dar uma linda caneta no meio de campo em Osvaldo, Puma Rodríguez tabela com Colidio, recebendo no ataque, na área baiana. Ele manda um chute forte e mata o jogo.
52'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
51'
•
2ºTEMPO
Renê arrisca de canhota de fora da área e manda à esquerda do gol visitante.
50'
•
2ºTEMPO
Falta de Zé Vitor em Colidio no meio de campo.
49'
•
2ºTEMPO
Cruzamento da esquerda de ataque de Marinho. Léo Jardim sobe bem e afasta no soco.
48'
•
2ºTEMPO
Marino Hinestroza recebe na área baiana e chuta. Zaga trava no momento exato.
47'
•
2ºTEMPO
Vasco se mantém se segurando com tranquilidade na defesa e levando perigo nos contra ataques.
46'
•
2ºTEMPO
Marinho corta a marcação com categoria no meio de campo e lança para a área carioca. Forte demais. Direto para a linha de fundo.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Colidio tenta tabelar com Thiago Mendes no ataque. Marcação consegue interceptar.
43'
•
2ºTEMPO
Prende a bola no meio de campo o time do Vasco.
42'
•
2ºTEMPO
Visivelmente abatida em campo a equipe do Vitória. Alguns torcedores, inclusive, deixam o Barradão.
41'
•
2ºTEMPO
Colidio cobra escanteio pela direita. Defesa consegue rebater, mas Sosa ganha arremesso lateral do lado oposto.
40'
•
2ºTEMPO
Puma Rodríguez recebe na direita de ataque e cruza rasteiro. Matheuzinho ajuda a defesa e corta pra escanteio.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Andrés Gómez deixa a partida e entra Marino Hinestroza.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vasco faz suas últimas duas trocas. Sai Lucas Piton e entra Lucas Freitas.
38'
•
2ºTEMPO
Vitória cheio de homens de ataque em campo nesse momento.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Walace vai embora e entra Edenílson.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no Vitória. Sai Ramon e entra Osvaldo.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO VASCO!!! ANDRÉS GÓMEZ! Grande arrancada de Andrés Gómez, quase do meio de campo. Ele ele deixa Luan Cândido no meio do caminho, entra na área baiana e fuzila de perna esquerda, no canto direito de Lucas Arcanjo. Vasco na frente.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VASCO!!!
35'
•
2ºTEMPO
LUCAS ARCANJOOO! David puxa contra ataque engatando uma quinta marcha. Ele dá passe pra Colidio que aparece cara a cara com o goleiro adversário. Ele chuta de dentro da área e Lucas Arcanjo faz uma grande defesa.
34'
•
2ºTEMPO
Vasco joga melhor nesse momento. Vitória, que precisa do resultado, mal chega ao ataque.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Falta de Puma Rodríguez no meio de campo. Cartão amarelo pra ele.
32'
•
2ºTEMPO
Mais uma chance com Andrés Gómez, dessa vez dentro da área baiana. Ele se enrola sozinho com a bola e não bate, perdendo grande chance.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Contra ataque rápido do Vasco pelo meio de campo. Andrés Gómez carrega e é atropelado por Luan Cândido, que mata a jogada e recebe o amarelo.
30'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez recebe na direita de ataque e cruza. Zé Vítor afasta o perigo e manda pra frente.
29'
•
2ºTEMPO
David derruba Zé Vitor no meio de campo. Falta apontada.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Vitória, que parte para o tudo ou nada. Sai Cacá e entra Marinho.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Spinelli vai descansar e vem David para o seu lugar.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no Vasco. Sai Ramon Rique e entra Tchê Tchê.
26'
•
2ºTEMPO
Puma Rodríguez erra passe no meio de campo.
25'
•
2ºTEMPO
Vitória não consegue agredir e não leva nenhum perigo ao gol de Léo Jardim. Vasco controla bem a partida.
24'
•
2ºTEMPO
Colidio dá caneta em Cacá pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado na sequência.
23'
•
2ºTEMPO
Balãozinho do meio de campo para a área carioca. Bandeira pega impedimento no lance.
22'
•
2ºTEMPO
Ramon Rique sente cãibras e recebe rápido atendimento do doutor Thiago Mendes.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Vasco. Sai Adson e entra Colidio.
20'
•
2ºTEMPO
Pancada de Adson de fora da área. Lucas Arcanjo defende no meio do gol.
19'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Vitória, tentando chegar ao ataque.
18'
•
2ºTEMPO
Quanto mais o tempo passa, mais a angústia aumenta pelo lado mandante.
17'
•
2ºTEMPO
Lucas Piton cobra a falta colocadinha. Lucas Arcanjo faz a defesa com tranquilidade, em dois tempos.
16'
•
2ºTEMPO
Thiago Mendes recebe no comando de ataque e é derrubado por Zé Vítor na entrada da área baiana. Falta perigosa para o Vasco cobrar.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tarzia também deixa o campo para a entrada de Renê.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Vitória. Sai Mateus Silva e entra Fabiano.
14'
•
2ºTEMPO
Lucas Piton acerta o braço no rosto de Erick no meio de campo. Falta apontada.
13'
•
2ºTEMPO
Torcida do Vitória leva uma baita ducha de águe fria depois de fazer a festa.
12'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Após checagem, é constatado que Luan Cândido estava em posição irregular no momento do lançamento. Gol do Vitória é anulado.
11'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo chega posição de Luan Cândido na jogada. Possível impedimento.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO VITÓRIA!!! LUAN CÂNDIDO! Tarzia lança do meio de campo, em cobrança de falta, direto para a área vascaína. Luan Cândido manda de cabeça pra rede e abre o marcador para o Leão da Barra.
9'
•
2ºTEMPO
Bola pra Puma Rodríguez na direita de ataque, dentro da área mandante. Ao invés de cruzar, ele chuta torto demais pela linha de fundo.
8'
•
2ºTEMPO
Lucas Piton cobra escanteio pela esquerda no primeiro pau. Matheuzinho afasta.
7'
•
2ºTEMPO
Puma Rodríguez cobra a falta direto para o gol. Bola desvia em Walace no meio do caminho. Escanteio Vasco.
6'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Cacá por agarrar Spinelli quase na risca da grande área baiana, pela esquerda.
5'
•
2ºTEMPO
Spinelli tenta dominar no ataque, mas toca a mão na bola. Ingfração é marcada.
4'
•
2ºTEMPO
Zé Vitor tenta passe do meio de campo para a ala direita. Direto para a placa de publicidade.
3'
•
2ºTEMPO
Renato Kayzer é derrubado por Robert Renan no meio de campo. Falta marcada.
2'
•
2ºTEMPO
O Vitória precisa de um gol pra levar a decisão para os pênaltis e dois para a classificação direta. O Vasco, caso consiga segurar o empate, avançará na competição por conta do resultado de 1x0 a seu favor no jogo de ida.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Renato Kayzer é acionado no ataque, completamente sozinho. Ele se enrola com a bola, cai e acaba desarmado.
46'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez avança pela esquerda de ataque, corta para o meio e chuta pra fora, com perigo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
UHHH! Contra ataque rápido do Vasco. Bola alçada pela esquerda e cabeçada de Ramon Rique na área baiana. Bola tira tinta da trave de Lucas Arcanjo.
43'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Cobrança de falta da esquerda, na direção do gol carioca. Ninguém finaliza, mas Léo Jardim é obrigado a fazer boa defesa no reflexo.
42'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho é derrubado por Adson perto da entrada da área vascaína pela esquerda. Falta.
41'
•
1ºTEMPO
Luan Cândido cruza pela esquerda de ataque. Thiago Mendes consegue afastar.
40'
•
1ºTEMPO
Renato Kayzer e Sosa se desentendem na ala esquerda de campo. Juiz leva na conversa e aponta falta para o time da casa.
39'
•
1ºTEMPO
Ansiedade é visível no time do Vitória, que não consegue jogar e nem sequer chegar ao ataque.
38'
•
1ºTEMPO
Muita disputa pelo meio de campo e pouca criatividade para ambos os lados.
37'
•
1ºTEMPO
Falta de Andrés Gómez em cima de Mateus Silva no meio de campo.
36'
•
1ºTEMPO
Adson levanta pela direita de ataque. Spinelli consegue finalizar de cabeça, mas manda pela linha de fundo.
35'
•
1ºTEMPO
Torcida baiana já começa a demonstrar certa impaciência.
34'
•
1ºTEMPO
Pressão do Vitória diminui drasticamente e Vasco cresce no jogo.
33'
•
1ºTEMPO
Jogada de fundo pela esquerda de ataque de Lucas Piton. Cacá intercepta bem.
32'
•
1ºTEMPO
Walace derruba Thiago Mendes no meio de campo e mais uma falta na partida é apontada.
31'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Lucas Piton desarma Mateus Silva no meio de campo, avança pela esquerda de ataque e cruza. Spinelli cabeceia no estilo, mas acerta o poste direito de Lucas Arcanjo.
30'
•
1ºTEMPO
Vitória controla o jogo, mas quando perde a bola, sofre no ajuste defensivo.
29'
•
1ºTEMPO
Vasco abdica completamente de tentar atacar e tenta somente segurar a vantagem conquistada no jogo de ida.
28'
•
1ºTEMPO
Luan Cândido faz boa finta pelo meio de campo e é derrubado por Ramon Rique. Falta assinalada.
27'
•
1ºTEMPO
Zé Vitor chuta forte de fora da área e manda por cima do gol.
26'
•
1ºTEMPO
Vitória encontra muitas dificuldades no último terço de campo. Vasco se fecha bem na defesa.
25'
•
1ºTEMPO
Lentamente, Vasco segue rodando a bola no seu campo de defesa.
24'
•
1ºTEMPO
Ramon erra passe no meio e defesa vascaína recolhe.
23'
•
1ºTEMPO
Sosa tenta tabela com Adson no meio de campo, mas perdem a jogada e Leão da Barra retoma.
22'
•
1ºTEMPO
Erick cruza pela direita de ataque, erra completamente e bola sai pela linha de fundo.
21'
•
1ºTEMPO
Equipe visitante se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.
20'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o Vitória.
19'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez derruba Mateus Silva no meio de campo. Falta. O duelo entre os dois está ficando bom.
18'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho tenta arrancar pela ala esquerda. Sosa rasga no carrinho e joga pela linha lateral.
17'
•
1ºTEMPO
Adson pega sobra e chuta forte de fora da área. Bola desvia no meio do caminho e sai em escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
Bola fica viva na área vascaína após cruzamento da esquerda. Matheuzinho manda de cabeça para o gol, mas sem força. Léo Jardim agarra firme.
15'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique derruba Zé Vitor pela esquerda do ataque baiano. Falta assinalada.
14'
•
1ºTEMPO
Zé Vitor lança do meio em direção ao ataque. Puma Rodríguez domina sozinho e manda um bico pra frente.
13'
•
1ºTEMPO
Vasco começa a ganhar campo equilibra as ações da partida.
12'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez esquece a bola e dá trombada em Mateus Silva pela esquerda do ataque vascaíno. Falta.
11'
•
1ºTEMPO
Mateus Silva derruba Thiago Mendes no meio de campo. Falta marcada.
10'
•
1ºTEMPO
Puma Rodríguez cruza pela direita de ataque. Spinelli tenta a cabeçada, mas Cacá sobe mais que ele e afasta.
9'
•
1ºTEMPO
QUASE! Cuesta afasta mal pelo alto dentro da sua área e Renato Kayzer manda uma cabeçada na direção do gol. à esquerda e com perigo.
8'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez escapa em contra ataque pelo lado esquerdo. Ele tenta fazer a finta na área mandante e é desarmado por Cacá.
7'
•
1ºTEMPO
Vitória segue na pressão, mas por enquanto sem levar perigo real ao gol de Léo Jardim.
6'
•
1ºTEMPO
Tarzia recebe na entrada da área carioca e, antes da finalização, é desarmado por Adson, que ajuda a defesa.
5'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez é derrubado por Matheuzinho no meio de campo. Falta marcada.
4'
•
1ºTEMPO
Vasco encurralado no seu campo de defesa nesses instantes iniciais de jogo.
3'
•
1ºTEMPO
Ramon cruza rasteiro pela esquerda de ataque. Robert Renan intercepta e afasta o perigo.
2'
•
1ºTEMPO
Faz barulho demais nas arquibancadas a torcida do Vitória, empurrando a equipe e acreditando na classificação.
1'
•
1ºTEMPO
O Vitória joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Vasco vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Barradão.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE).
PRÉ-JOGO
Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Ramon Rique e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.
PRÉ-JOGO
Vitória escalado por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renato Kayzer.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu e Nathan Mendes, lesionados. Emanuel Brítez e Caíque Gonçalves, suspensos, e Tomás Pochettino e Alex Bruno, não inscritos, são as outras ausências confirmadas. Os visitantes não contarão com Brenner, Cuiabano, Jair e Matheus Carvalho, entregues ao departamento médico. Cauan Barros, suspenso, também ficará de fora da partida.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, a confiança e o ambiente parecem ter mudado de vez após as últimas vitórias na Copa do Brasil e Brasileirão. O time espera fazer valer a vantagem que possui pra avançar na competição.
PRÉ-JOGO
O time baiano conta com o apoio em massa dos seus torcedores pra reverter a desvantagem do primeiro jogo. Mesmo vivendo um momento de apreensão, com 4 derrotas nas últimas 5 partidas oficiais, a motivação é enorme pela classificação.
PRÉ-JOGO
No jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, o Vasco venceu por 1x0 e tem a vantagem do empate nesse segunda partida. Em caso de vitória simples do Vitória, a decisão será nas penalidades.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 63 partidas entre as equipes. O Vitória venceu 26, o Vasco levou a melhor em 23 oportunidades, além de 14 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, na Bahia.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Vitória e Vasco, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 21h30min.
Jair Ventura
TECNICO
Lucas Arcanjo
Goleiro
Mateus Silva
Defesa
Cacá
Defesa
Luan Cândido
Defesa
Ramon
Defesa
Walace
Meio-Campo
Zé Vitor
Meio-Campo
Matheuzinho
Atacante
Erick
Atacante
Diego Tarzia
Atacante
Renato Kayzer
Atacante
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Puma Rodriguez
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Lucas Piton
Defesa
Santiago Sosa
Meio-Campo
Ramon Rique
Meio-Campo
Thiago Mendes
Meio-Campo
Adson
Atacante
Andrés Gómez
Atacante
Claudio Spinelli
Atacante
Rafael Rodrigo Klein (RS)
ÁRBITRO
Bruno Boschilia (PR)
ASSISTENTE
Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)
ASSISTENTE
Maguielson Lima Barbosa (DF)
QUARTO ÁRBITRO