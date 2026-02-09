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encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
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Palmeiras Palmeiras

Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Quarta-feira, 02/0921h30

Minuto a Minuto: Santos X Palmeiras - 02/09/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Tudo igual na Vila e o Palmeiras está classificado para semifinal da Copa do Brasil.

bola

47'

2ºTEMPO

Torcedor do Santos grita o nome do time. Palmeiras administra ampla vantagem.

bola

46'

2ºTEMPO

Larson chega antes de Rollheiser pelo meio do ataque e sofre falta.

bola

45'

2ºTEMPO

Três de acréscimo.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Já sobe amarelo para Pacheco no lance com Luan Peres.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Larson, vai Lucas Evangelista.

bola

42'

2ºTEMPO

Bontempo força jogada dentro da área para cima de Murilo, se joga e o árbitro manda seguir.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Thaciano na vaga de Gabigol.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Luis Pacheco entra no lugar de Andreas.

amarelo

40'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gabigol amarelado por falta em Giay.

bola

39'

2ºTEMPO

Vai dando Palmeiras x Vasco em uma das semifinais da Copa do Brasil.

bola

38'

2ºTEMPO

Oliva experimenta chute de longe e manda por cima.

bola

37'

2ºTEMPO

Vitor Roque tenta arrancada entre três na lateral direita, mas perde para Escobar.

bola

36'

2ºTEMPO

Vitor Roque dispara no contra-ataque pelo meio, tabela com Emi na área e tenta o chute com a destra. Na defesa.

bola

35'

2ºTEMPO

Em andamento: Vitória 0x1 Vasco (ida 0x1).

bola

34'

2ºTEMPO

Placar agregado: Santos 0x3 Palmeiras.

bola

33'

2ºTEMPO

Khellven atravessa pelo meio do ataque, tenta lançar na esquerda para Arthur mas Arão corta.

bola

32'

2ºTEMPO

Público: 15.077 torcedores.

bola

31'

2ºTEMPO

Andreas estica demais para Giay na ponta direita, mas erra por muito. Arremesso.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Marlon Freitas deixa o jogo para entrada de Emi Martínez.

bola

29'

2ºTEMPO

Palmeiras segue seu jogo postado atrás sem se expor.

bola

28'

2ºTEMPO

Rollheiser alça da meia direita para segunda trave e Carlos Miguel fica com ela.

bola

27'

2ºTEMPO

Rollheiser bate falta da direita alçando na área e Evangelista tira de cabeça.

bola

26'

2ºTEMPO

Bontempo finta Marlon na ala direita e sofre falta.

bola

25'

2ºTEMPO

Segundo tempo morno na Vila. Torcedor do Santos aumenta o volume.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituído no intervalo, Lucas Veríssimo também saiu por contusão no tornozelo.

bola

23'

2ºTEMPO

Rony finta Arthur da ala direita para dentro, bate de canhota e manda muito por cima.

bola

22'

2ºTEMPO

Gramado ruim dificulta a troca de passes dos dois times.

bola

21'

2ºTEMPO

Arthur domina voltando no meio campo e sofre falta de Oliva.

bola

20'

2ºTEMPO

Vitor Roque tenta arrancada no mano com Luan Peres, mas acaba desarmado.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Tudo controlado e bola em jogo.

amarelo

18'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
CONFUSÃO! Vitor Roque se estranha com Rafael Gonzaga do lado de fora e ambos são amarelados.

bola

17'

2ºTEMPO

Em andamento: Vitória 0x0 Vasco (ida 0x1).

bola

16'

2ºTEMPO

Oliva fica com a sobra de bola na frente da área, bate de primeira com a destra mas carimba Marlon Freitas.

bola

15'

2ºTEMPO

Santos roda a bola de lado no campo de ataque com o Palmeiras postado.

bola

14'

2ºTEMPO

O Palmeiras confirmou a venda do jovem atacante da base Riquelme Filipi para o Inter Miami.

bola

13'

2ºTEMPO

FURADA! Escobar toca da esquerda para o meio da área, Gabigol tenta girar de canhota mas erra a bola. Coisa feia.

bola

12'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Boa tabela de Khellven com Giay na ponta direita e o cruzamento sai perfeito na entrada da pequena área. Vitor Roque cabeceia sem marcação mas erra o alvo.

bola

11'

2ºTEMPO

Boa arrancada de Andreas desde o meio campo e Luan Peres chega para derrubar. Falta mas nada de cartão.

bola

10'

2ºTEMPO

Passes errados: Santos 26x23 Palmeiras.

bola

9'

2ºTEMPO

Rollheiser bate escanteio da direita fechado e Barboza tira de cabeça.

bola

8'

2ºTEMPO

Na rodada do fim de semana pelo Brasileirão o Santos visita o Internacional, já o Palmeiras encara o Botafogo.

bola

7'

2ºTEMPO

Andreas bate falta da ponta direita para segunda trave, mas Barboza não chega.

bola

6'

2ºTEMPO

Khellven é derrubado por Luan Peres na ponta direita.

bola

5'

2ºTEMPO

Rony tenta a diagonal em velocidade pelo meio do ataque, mas para no carrinho de Arthur.

bola

4'

2ºTEMPO

Com a saída de Lucas Veríssimo, Arão baixa para fazer dupla de zaga com Luan Peres.

bola

3'

2ºTEMPO

Gabriel Brazão sai atento no chão para fazer a defesa após enfiada de Maurício buscando Vitor Roque.

bola

2'

2ºTEMPO

Arthur finaliza com espaço da entrada da área e manda à direita.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Khellven no lugar de Felipe Anderson.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Palmeiras, Vitor Roque entra na vaga de Flaco.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Moisés substitui Lucas Veríssimo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Davizinho no lugar de Igor V.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Santos: Rony na vaga de Neymar, lesionado.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo! Vai dando Palmeiras na semifinal.

bola

47'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa recebe de Rollheiser na ponta esquerda, bate cruzado sem muito ângulo e manda para fora.

bola

46'

1ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

45'

1ºTEMPO

Neymar parece estar sentindo a parte frontal da coxa direita.

bola

44'

1ºTEMPO

Escanteio cobrado da esquerda para área do Palmeiras, Arão finaliza desequilibrado e acerta a defesa.

bola

43'

1ºTEMPO

Jogo de muito perde-ganha, bola viva e pouco refino técnico.

bola

41'

1ºTEMPO

Lucas Evangelista chega batendo da entrada da área pela esquerda e carimba Igor Vinícius.

bola

40'

1ºTEMPO

Santos tem mais posse de bola no campo de ataque, mas as duas melhores chances foram do Palmeiras nos pés de Maurício.

bola

39'

1ºTEMPO

Abel recebe amarelo por reclamação.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Giay amarelado pelo conjunto de faltas.

bola

37'

1ºTEMPO

Jogo muito concentrado pelo meio e com erros de passes dos dois lados.

bola

36'

1ºTEMPO

Giay intercepta passe no meio campo, joga na frente e sofre falta de Rollheiser.

bola

35'

1ºTEMPO

Neymar finta Murilo para lateral esquerda, mas Barboza fecha na cobertura para tirar de carrinho.

bola

34'

1ºTEMPO

Felipe Anderson tenta trama com Giay pela lateral direita do ataque, mas Escobar intercepta.

amarelo

33'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Bontempo por falta dura em Maurício.

bola

32'

1ºTEMPO

Posse de bola: Santos 67% x Palmeiras 33% Palmeiras.

bola

31'

1ºTEMPO

Bontempo prende demais a bola pelo meio do ataque, perde para Arthur mas o árbitro pega falta.

bola

30'

1ºTEMPO

Barrel sentiu dores na parte posterior da coxa.

substituicao

28'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Barreal, entra Rollheiser.

bola

27'

1ºTEMPO

PERDEEEU!!! Giay recebe enfiada de Felipe Anderson na meia direita, invade a área desequilibrado e chuta abafado por Brazão. Ela volta limpa no pé direito de Maurício que bate por cima.

bola

26'

1ºTEMPO

Rollheiser já no trabalho de aquecimento.

bola

25'

1ºTEMPO

Torcedor do Santos faz a sua parte nas arquibancadas.

bola

24'

1ºTEMPO

Gramado da Vila bastante irregular deixa a bola viva.

bola

23'

1ºTEMPO

Oliva finaliza da entrada da área com desvio da defesa, Lucas Veríssimo fica com ela limpa, adianta muito e Carlos Miguel defende.

bola

22'

1ºTEMPO

Neymar bate falta de longe alçando na área e Flaco tira de cabeça.

bola

21'

1ºTEMPO

Barreal tenta invadir a área pela esquerda, adianta e Murilo chega por baixo para cortar.

bola

20'

1ºTEMPO

Barreal cai sozinho ao levar a bola para linha de fundo e o Palmeiras ganha tiro de meta.

bola

19'

1ºTEMPO

Neymar tenta enfiada da meia esquerda para área, mas Marlon fecha os espaços.

bola

18'

1ºTEMPO

PERDEU!!! Flaco ganha de Luan Peres na ponta direita, invade a área e serve Maurício na entrada da pequena área. O camisa 18 bate errado e manda por cima.

bola

17'

1ºTEMPO

Luan Peres puxa Flaco no círculo central e comete falta.

bola

16'

1ºTEMPO

Maurício tenta acionar Flaco na bola esticada do meio para o ataque, mas Escobar intercepta.

bola

15'

1ºTEMPO

O Santos começa o jogo buscando mais o ataque. Palmeiras recuado.

bola

14'

1ºTEMPO

Oliva experimenta chute bonito de pé direito da meia central e manda à esquerda da meta.

bola

13'

1ºTEMPO

Brasileirão - encerrado: Flamengo 2x0 Mirassol.

bola

12'

1ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Neymar bate falta da meia esquerda com força no meio do gol e o goleiro espalma para longe.

bola

11'

1ºTEMPO

Escobar cruza da ponta esquerda para o lado direito, Bontempo domina e chuta cruzado travado por Arthur.

bola

10'

1ºTEMPO

Luan Peres finaliza pressionado da meia-lua e manda muito por cima.

bola

9'

1ºTEMPO

Oliva recebe de Neymar no fundo da área pela esquerda, cruza pressionado e Andreas manda para fora.

bola

8'

1ºTEMPO

Em andamento: Vitória 0x0 Vasco (ida 0x1).

bola

7'

1ºTEMPO

Evangelista recebe arremesso lateral na linha de fundo pela esquerda, cruza de canhota e Luan Peres rebate.

bola

6'

1ºTEMPO

Gabigol tenta dominar de costas no meio campo e sofre falta de Barboza.

bola

5'

1ºTEMPO

Escobar estava pendurado e não joga a partida de ida da semifinal se o Santos passar.

bola

4'

1ºTEMPO

Igor Vinícius recebe de Bontempo na meia direita, bate colocado de canhota e Carlos Miguel defende no alto.

bola

3'

1ºTEMPO

Neymar tenta jogada individual pela esquerda da área e acaba desarmado por Giay.

amarelo

2'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Escobar amarelado na reclamação.

amarelo

1'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
COMEÇO QUENTE! Felipe Anderson derruba Neymar perto do meio campo e recebe amarelo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Vila Belmiro!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bonita festa do torcedor santista com faixas e fogos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No único jogo de ontem o Atlético venceu o Cruzeiro por 2x1 e garantiu vaga na semifinal para enfrentar o vencedor de Grêmio x Internacional, que jogam amanhã.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No fim de semana o Palmeiras visitou o Mirassol e ficou no empate por 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O classificado daqui pega quem passar de Vitória x Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES). Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras vem forte na temporada brigando pelos três títulos que disputa e ainda não perdeu nenhum clássico no ano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Santos chega embalado após vencer o clássico contra o Corinthians, fora de casa, por 1x0 pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na partida de ida o Verdão abriu boa vantagem por 3x0 e agora pode até perder por dois gols de diferença que fica com a vaga na semifinal. O Peixe precisa de pelo menos três gols se quiser levar a disputa para pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 20°C na Baixada Santista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CASA CHEIA! Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Santos x Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando início da partida.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor Vinícius

    Defesa

  • Lucas Veríssimo

    Defesa

  • Luan Peres

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Willian Arão

    Meio-Campo

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Neymar Jr

    Atacante

  • Gabriel Barbosa

    Atacante

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Agustín Giay

    Defesa

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • Alexander Barboza

    Defesa

  • Arthur

    Defesa

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Lucas Evangelista

    Meio-Campo

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • Maurício

    Meio-Campo

  • Felipe Anderson

    Atacante

  • Flaco López

    Atacante

  • Davi De Oliveira Lacerda (ES)

    ÁRBITRO

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

  • Neuza Ines Back (SP)

    ASSISTENTE

Santos SAN
Palmeiras PAL

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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