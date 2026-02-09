Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Quarta-feira, 02/09•21h30
Minuto a Minuto: Santos X Palmeiras - 02/09/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Tudo igual na Vila e o Palmeiras está classificado para semifinal da Copa do Brasil.
47'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Santos grita o nome do time. Palmeiras administra ampla vantagem.
46'
•
2ºTEMPO
Larson chega antes de Rollheiser pelo meio do ataque e sofre falta.
45'
•
2ºTEMPO
Três de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Já sobe amarelo para Pacheco no lance com Luan Peres.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Larson, vai Lucas Evangelista.
42'
•
2ºTEMPO
Bontempo força jogada dentro da área para cima de Murilo, se joga e o árbitro manda seguir.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Thaciano na vaga de Gabigol.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Luis Pacheco entra no lugar de Andreas.
40'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gabigol amarelado por falta em Giay.
39'
•
2ºTEMPO
Vai dando Palmeiras x Vasco em uma das semifinais da Copa do Brasil.
38'
•
2ºTEMPO
Oliva experimenta chute de longe e manda por cima.
37'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque tenta arrancada entre três na lateral direita, mas perde para Escobar.
36'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque dispara no contra-ataque pelo meio, tabela com Emi na área e tenta o chute com a destra. Na defesa.
35'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Vitória 0x1 Vasco (ida 0x1).
34'
•
2ºTEMPO
Placar agregado: Santos 0x3 Palmeiras.
33'
•
2ºTEMPO
Khellven atravessa pelo meio do ataque, tenta lançar na esquerda para Arthur mas Arão corta.
32'
•
2ºTEMPO
Público: 15.077 torcedores.
31'
•
2ºTEMPO
Andreas estica demais para Giay na ponta direita, mas erra por muito. Arremesso.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Marlon Freitas deixa o jogo para entrada de Emi Martínez.
29'
•
2ºTEMPO
Palmeiras segue seu jogo postado atrás sem se expor.
28'
•
2ºTEMPO
Rollheiser alça da meia direita para segunda trave e Carlos Miguel fica com ela.
27'
•
2ºTEMPO
Rollheiser bate falta da direita alçando na área e Evangelista tira de cabeça.
26'
•
2ºTEMPO
Bontempo finta Marlon na ala direita e sofre falta.
25'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo morno na Vila. Torcedor do Santos aumenta o volume.
24'
•
2ºTEMPO
Substituído no intervalo, Lucas Veríssimo também saiu por contusão no tornozelo.
23'
•
2ºTEMPO
Rony finta Arthur da ala direita para dentro, bate de canhota e manda muito por cima.
22'
•
2ºTEMPO
Gramado ruim dificulta a troca de passes dos dois times.
21'
•
2ºTEMPO
Arthur domina voltando no meio campo e sofre falta de Oliva.
20'
•
2ºTEMPO
Vitor Roque tenta arrancada no mano com Luan Peres, mas acaba desarmado.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Tudo controlado e bola em jogo.
18'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! CONFUSÃO! Vitor Roque se estranha com Rafael Gonzaga do lado de fora e ambos são amarelados.
17'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Vitória 0x0 Vasco (ida 0x1).
16'
•
2ºTEMPO
Oliva fica com a sobra de bola na frente da área, bate de primeira com a destra mas carimba Marlon Freitas.
15'
•
2ºTEMPO
Santos roda a bola de lado no campo de ataque com o Palmeiras postado.
14'
•
2ºTEMPO
O Palmeiras confirmou a venda do jovem atacante da base Riquelme Filipi para o Inter Miami.
13'
•
2ºTEMPO
FURADA! Escobar toca da esquerda para o meio da área, Gabigol tenta girar de canhota mas erra a bola. Coisa feia.
12'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Boa tabela de Khellven com Giay na ponta direita e o cruzamento sai perfeito na entrada da pequena área. Vitor Roque cabeceia sem marcação mas erra o alvo.
11'
•
2ºTEMPO
Boa arrancada de Andreas desde o meio campo e Luan Peres chega para derrubar. Falta mas nada de cartão.
10'
•
2ºTEMPO
Passes errados: Santos 26x23 Palmeiras.
9'
•
2ºTEMPO
Rollheiser bate escanteio da direita fechado e Barboza tira de cabeça.
8'
•
2ºTEMPO
Na rodada do fim de semana pelo Brasileirão o Santos visita o Internacional, já o Palmeiras encara o Botafogo.
7'
•
2ºTEMPO
Andreas bate falta da ponta direita para segunda trave, mas Barboza não chega.
6'
•
2ºTEMPO
Khellven é derrubado por Luan Peres na ponta direita.
5'
•
2ºTEMPO
Rony tenta a diagonal em velocidade pelo meio do ataque, mas para no carrinho de Arthur.
4'
•
2ºTEMPO
Com a saída de Lucas Veríssimo, Arão baixa para fazer dupla de zaga com Luan Peres.
3'
•
2ºTEMPO
Gabriel Brazão sai atento no chão para fazer a defesa após enfiada de Maurício buscando Vitor Roque.
2'
•
2ºTEMPO
Arthur finaliza com espaço da entrada da área e manda à direita.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Khellven no lugar de Felipe Anderson.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Palmeiras, Vitor Roque entra na vaga de Flaco.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Moisés substitui Lucas Veríssimo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Davizinho no lugar de Igor V.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Santos: Rony na vaga de Neymar, lesionado.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo! Vai dando Palmeiras na semifinal.
47'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa recebe de Rollheiser na ponta esquerda, bate cruzado sem muito ângulo e manda para fora.
46'
•
1ºTEMPO
Vamos até 48.
45'
•
1ºTEMPO
Neymar parece estar sentindo a parte frontal da coxa direita.
44'
•
1ºTEMPO
Escanteio cobrado da esquerda para área do Palmeiras, Arão finaliza desequilibrado e acerta a defesa.
43'
•
1ºTEMPO
Jogo de muito perde-ganha, bola viva e pouco refino técnico.
41'
•
1ºTEMPO
Lucas Evangelista chega batendo da entrada da área pela esquerda e carimba Igor Vinícius.
40'
•
1ºTEMPO
Santos tem mais posse de bola no campo de ataque, mas as duas melhores chances foram do Palmeiras nos pés de Maurício.
39'
•
1ºTEMPO
Abel recebe amarelo por reclamação.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Giay amarelado pelo conjunto de faltas.
37'
•
1ºTEMPO
Jogo muito concentrado pelo meio e com erros de passes dos dois lados.
36'
•
1ºTEMPO
Giay intercepta passe no meio campo, joga na frente e sofre falta de Rollheiser.
35'
•
1ºTEMPO
Neymar finta Murilo para lateral esquerda, mas Barboza fecha na cobertura para tirar de carrinho.
34'
•
1ºTEMPO
Felipe Anderson tenta trama com Giay pela lateral direita do ataque, mas Escobar intercepta.
33'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Bontempo por falta dura em Maurício.
32'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Santos 67% x Palmeiras 33% Palmeiras.
31'
•
1ºTEMPO
Bontempo prende demais a bola pelo meio do ataque, perde para Arthur mas o árbitro pega falta.
30'
•
1ºTEMPO
Barrel sentiu dores na parte posterior da coxa.
28'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Barreal, entra Rollheiser.
27'
•
1ºTEMPO
PERDEEEU!!! Giay recebe enfiada de Felipe Anderson na meia direita, invade a área desequilibrado e chuta abafado por Brazão. Ela volta limpa no pé direito de Maurício que bate por cima.
26'
•
1ºTEMPO
Rollheiser já no trabalho de aquecimento.
25'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Santos faz a sua parte nas arquibancadas.
24'
•
1ºTEMPO
Gramado da Vila bastante irregular deixa a bola viva.
23'
•
1ºTEMPO
Oliva finaliza da entrada da área com desvio da defesa, Lucas Veríssimo fica com ela limpa, adianta muito e Carlos Miguel defende.
22'
•
1ºTEMPO
Neymar bate falta de longe alçando na área e Flaco tira de cabeça.
21'
•
1ºTEMPO
Barreal tenta invadir a área pela esquerda, adianta e Murilo chega por baixo para cortar.
20'
•
1ºTEMPO
Barreal cai sozinho ao levar a bola para linha de fundo e o Palmeiras ganha tiro de meta.
19'
•
1ºTEMPO
Neymar tenta enfiada da meia esquerda para área, mas Marlon fecha os espaços.
18'
•
1ºTEMPO
PERDEU!!! Flaco ganha de Luan Peres na ponta direita, invade a área e serve Maurício na entrada da pequena área. O camisa 18 bate errado e manda por cima.
17'
•
1ºTEMPO
Luan Peres puxa Flaco no círculo central e comete falta.
16'
•
1ºTEMPO
Maurício tenta acionar Flaco na bola esticada do meio para o ataque, mas Escobar intercepta.
15'
•
1ºTEMPO
O Santos começa o jogo buscando mais o ataque. Palmeiras recuado.
14'
•
1ºTEMPO
Oliva experimenta chute bonito de pé direito da meia central e manda à esquerda da meta.
13'
•
1ºTEMPO
Brasileirão - encerrado: Flamengo 2x0 Mirassol.
12'
•
1ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Neymar bate falta da meia esquerda com força no meio do gol e o goleiro espalma para longe.
11'
•
1ºTEMPO
Escobar cruza da ponta esquerda para o lado direito, Bontempo domina e chuta cruzado travado por Arthur.
10'
•
1ºTEMPO
Luan Peres finaliza pressionado da meia-lua e manda muito por cima.
9'
•
1ºTEMPO
Oliva recebe de Neymar no fundo da área pela esquerda, cruza pressionado e Andreas manda para fora.
8'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Vitória 0x0 Vasco (ida 0x1).
7'
•
1ºTEMPO
Evangelista recebe arremesso lateral na linha de fundo pela esquerda, cruza de canhota e Luan Peres rebate.
6'
•
1ºTEMPO
Gabigol tenta dominar de costas no meio campo e sofre falta de Barboza.
5'
•
1ºTEMPO
Escobar estava pendurado e não joga a partida de ida da semifinal se o Santos passar.
4'
•
1ºTEMPO
Igor Vinícius recebe de Bontempo na meia direita, bate colocado de canhota e Carlos Miguel defende no alto.
3'
•
1ºTEMPO
Neymar tenta jogada individual pela esquerda da área e acaba desarmado por Giay.
2'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Escobar amarelado na reclamação.
1'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! COMEÇO QUENTE! Felipe Anderson derruba Neymar perto do meio campo e recebe amarelo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Vila Belmiro!
PRÉ-JOGO
Bonita festa do torcedor santista com faixas e fogos.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
No único jogo de ontem o Atlético venceu o Cruzeiro por 2x1 e garantiu vaga na semifinal para enfrentar o vencedor de Grêmio x Internacional, que jogam amanhã.
PRÉ-JOGO
No fim de semana o Palmeiras visitou o Mirassol e ficou no empate por 1x1.
PRÉ-JOGO
O classificado daqui pega quem passar de Vitória x Vasco.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES). Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP).
PRÉ-JOGO
O Palmeiras vem forte na temporada brigando pelos três títulos que disputa e ainda não perdeu nenhum clássico no ano.
PRÉ-JOGO
O Santos chega embalado após vencer o clássico contra o Corinthians, fora de casa, por 1x0 pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Na partida de ida o Verdão abriu boa vantagem por 3x0 e agora pode até perder por dois gols de diferença que fica com a vaga na semifinal. O Peixe precisa de pelo menos três gols se quiser levar a disputa para pênaltis.
PRÉ-JOGO
Temos 20°C na Baixada Santista.
PRÉ-JOGO
CASA CHEIA! Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Santos x Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
Aguardando início da partida.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Lucas Veríssimo
Defesa
Luan Peres
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Neymar Jr
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Agustín Giay
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Alexander Barboza
Defesa
Arthur
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Lucas Evangelista
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Maurício
Meio-Campo
Felipe Anderson
Atacante
Flaco López
Atacante
Davi De Oliveira Lacerda (ES)
ÁRBITRO
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE
Neuza Ines Back (SP)
ASSISTENTE