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encerrado
Nubank Parque São Paulo, São Paulo
Palmeiras Palmeiras
3 × 0
Fortaleza Fortaleza

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Domingo, 02/0816h

Minuto a Minuto: Palmeiras X Fortaleza - 02/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Palmeiras faz 3x0 no segundo tempo e larga na frente em busca de uma vaga nas quartas de final.

bola

49'

2ºTEMPO

ELE DE NOVO! Lucas Crispim gira com a destra já dentro da área e finaliza por baixo para boa defesa de Carlos Miguel!

bola

48'

2ºTEMPO

CARLOS MIGUEL! Boa defesa do goleiro palmeirense após cabeceio de Nathan Fogaça.

bola

47'

2ºTEMPO

Cada time que avançar nesta fase receberá a quantia de quatro milhões como premiação.

bola

46'

2ºTEMPO

Flaco chega a 30 gols com a camisa do Palmeiras na Arena.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Pierre caído na esquerda do ataque após trombada com Emi Martínez.

bola

43'

2ºTEMPO

PRECISO! Murilo fecha bem na cobertura dentro da pequena área e evita finaliza de Welliton após bonita jogada individual.

bola

42'

2ºTEMPO

Vale lembrar que não existe a tecnologia do semiautomático ainda nesta fase da Copa do Brasil; gol validado após linhas traçadas.

gol

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! VAR CONFIRMA! Arthur é lançado na esquerda da área, domina e chuta abafado por João Ricardo. Na sobra, Flaco López fuzila de canhota por baixo e marca!

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

40'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Flaco López marca de canhota no rebote de João Ricardo, mas o bandeira pega impedimento de Arthur no começo do lance.

bola

39'

2ºTEMPO

Barboza faz bem a leitura do lance pelo meio da defesa e intercepta enfiada de Rodriguinho.

bola

38'

2ºTEMPO

Público: 37.256 torcedores.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Palmeiras, sai Arias entra Lucas Evangelista.

bola

36'

2ºTEMPO

Fortaleza adianta seu posicionamento nos últimos minutos em busca do gol.

bola

35'

2ºTEMPO

FORA! Cruzamento da ponta esquerda para segunda trave, Gazal ajeita de cabeça e Neris bate errado na tentativa de voleio.

bola

34'

2ºTEMPO

Carlos Miguel sai de soco e dá na cara da bola para cortar escanteio da esquerda.

bola

33'

2ºTEMPO

UUHH! Lucas Crispim bate colocado da entrada da área e manda à esquerda da meta.

bola

32'

2ºTEMPO

Nathan tenta tabela com Lucas Crispim na entrada da área e Emi Martínez corta.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucas Crispim na vaga de Paulo Baya.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Allan, entra Felipe Anderson.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Fuentes por falta na lateral do campo.

bola

27'

2ºTEMPO

Jogo de volta já no meio de semana, quarta-feira, em Cuiabá.

bola

26'

2ºTEMPO

Marlon Freitas cai estranho com dores no braço direito.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Fortaleza, sai Sasha entra Rodriguinho.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arthur no lugar de Piquerez.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Flaco na vaga de Maurício.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Sosa, entra Vitor Roque.

bola

22'

2ºTEMPO

Allan bate colocado com a canhota da entrada da área, ela pega na defesa e João Ricardo fica com ela.

bola

21'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Palmeiras.

bola

20'

2ºTEMPO

Festa alviverde nas arquibancadas.

gol

19'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Bonita jogada pela direita, Allan recebe de Marlon Freitas na ponta e cruza de cabeça erguida. Arias mergulha de peixinho e amplia o placar!

bola

19'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

18'

2ºTEMPO

Emi Martínez fecha bem na cobertura pelo meio da defesa e impede enfiada de Lucas Sasha.

bola

17'

2ºTEMPO

Nathan domina pressionado no círculo central e perde para Marlon.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Vitinho, entra Welliton.

bola

15'

2ºTEMPO

Palmeiras busca o jogo com posse de bola no ataque.

bola

14'

2ºTEMPO

Piquerez cruza da ala esquerda sem muita força e Neris tira.

bola

13'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 05, em Cuiabá.

bola

12'

2ºTEMPO

Palmeiras vai pressionando bem no ataque a saída de bola do Fortaleza neste segundo tempo.

bola

11'

2ºTEMPO

TOORTO!!! Allan recebe de Sosa na direita da área, trava com a destra para finalizar de canhota e mandar muito longe do gol.

bola

10'

2ºTEMPO

Gazal cortou o lance na área e depois acertou com as travas da chuteira o tornozelo de Allan.

bola

9'

2ºTEMPO

Allan fica caído dentro da área após chegada de Gazal.

bola

8'

2ºTEMPO

Piquerez pega bonito com a canhota no chute de primeira da meia esquerda e joga para fora.

bola

7'

2ºTEMPO

SALVA, JOÃO RICARDO! Palmeiras recupera a bola perto do meio campo, Maurício acha bom tapa de primeiro pelo meio para Sosa que finaliza na saída do goleiro para desvio providencial com o braço esquerdo!

bola

6'

2ºTEMPO

Este foi apenas o primeiro gol dessas oitavas de final da Copa do Brasil.

bola

5'

2ºTEMPO

Vitinho fica com a sobra de bola na frente da área, bate com a destra, ela pega em Barboza e sai.

bola

4'

2ºTEMPO

Quarto gol de Maurício nos últimos quatro jogos.

gol

3'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Arias recupera a bola pela esquerda, toca com Sosa que estica na esquerda da área com Maurício. O camisa 18 fuzila de canhota no alto e abre o placar!

bola

3'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!

bola

2'

2ºTEMPO

JOÃO RICARDO! Marlon Freitas recebe de Arias na esquerda da área, passa por dois e finaliza já abafado na saída do goleiro.

bola

2'

2ºTEMPO

Palmeiras é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Nathan Fogaça no lugar de Luiz Fernando.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Fortaleza: sai Ronald entra Rodrigo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

47'

1ºTEMPO

Nada de gols até aqui nas oitavas de final da Copa do Brasil.

bola

46'

1ºTEMPO

Maurício alça da meia direita para segunda trave, ela quica no vazio e sai.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

44'

1ºTEMPO

Poupado no último jogo, Paulinho aparece como opção no banco palmeirense.

amarelo

43'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
João Ricardo amarelado por cera.

bola

42'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Arias cisca na ponta esquerda para cima de Sasha, cruza de canhota e Andreas cabeceia sobre o travessão.

bola

41'

1ºTEMPO

Palmeiras tenta um pequeno abafa nos últimos minutos.

bola

40'

1ºTEMPO

Piquerez cruza da linha de fundo pela esquerda por baixo e Neris rebate mais uma.

bola

39'

1ºTEMPO

Arias alça da ala esquerda para área e Neris tira de cabeça.

bola

38'

1ºTEMPO

João Ricardo recebe atendimento médico na altura do quadril.

bola

37'

1ºTEMPO

JOÃÃO RICARDO! Boa escapada do Palmeiras pelo meio, Sosa recebe enfiada de Maurício por dentro, finaliza cruzado da entrada da área e o goleiro vai no rodapé para espalmar.

bola

36'

1ºTEMPO

Martínez cruza da ala direita por baixo e Gazal rebate na base do chutão.

bola

35'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Boa trama do Palmeiras com passes rasteiros, Allan tabela com Arias já dentro da área e chuta com a destra por cima do travessão.

bola

34'

1ºTEMPO

Autuori quer seu time bem postado para poder usar os contra-ataques.

bola

33'

1ºTEMPO

Barboza força lançamento para dentro da área e João Ricardo agradece.

bola

32'

1ºTEMPO

Andreas bate escanteio da esquerda na segunda trave e João Ricardo fica com ela sem problemas.

bola

31'

1ºTEMPO

Palmeiras força muito o jogo com passes curtos por dentro.

bola

30'

1ºTEMPO

Maurício cruza do bico da área pela direita para segunda trave, ela passa por Sosa e João Ricardo defende.

bola

29'

1ºTEMPO

Vitinho dribla voltando pelo meio do campo defensivo e sofre falta de Arias.

bola

28'

1ºTEMPO

Palmeiras tem dificuldade na saída de bola com passes curtos. Fortaleza bem postado.

bola

27'

1ºTEMPO

Paulo Baya bate falta tocando de lado na intermediária, Mailton chuta com a destra e manda à esquerda do gol.

amarelo

26'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Emi Martínez erra passe recuando no meio campo e Murilo mata o lance com falta. Cartão.

bola

25'

1ºTEMPO

Mailton experimenta chute improvável de longe e manda à direita da meta.

bola

24'

1ºTEMPO

Bola longa buscando Sosa na esquerda, Neris protege na lateral do campo e sofre falta do palmeirense.

bola

23'

1ºTEMPO

FORA! Mailton acha bom passe lateral para Vitinho na frente da área, o camisa 11 bate colocado de canhota e erra o alvo.

bola

22'

1ºTEMPO

Jogo bem movimentado até aqui em São Paulo.

bola

21'

1ºTEMPO

JOÃO RICARDO! Andreas bate falta da meia central buscando o canto esquerdo baixo e goleiro do Leão cai para espalmar.

bola

20'

1ºTEMPO

Palmeiras bate falta curta na jogada ensaiada, Maurício gira bem para cima de Sasha e sofre nova falta.

bola

19'

1ºTEMPO

Falta em Arias pela meia esquerda no bote de Lucas Sasha.

bola

18'

1ºTEMPO

Fortaleza roda a bola no campo de ataque.

bola

17'

1ºTEMPO

Andreas bate escanteio curto pela direita, recebe de volta e cruza na pequena área para corte da defesa.

bola

16'

1ºTEMPO

Andreas recebe de Allan no fundo da área pela direita, tenta cruzamento por baixo e Gazal trava.

bola

15'

1ºTEMPO

COISA FEIA! Murilo toca de lado na defesa, Barboza cochila e ela sai em lateral.

bola

14'

1ºTEMPO

Vitinho domina sem saber o que fazer na lateral direita e acaba desarmado por Piquerez.

bola

13'

1ºTEMPO

Arias prende bola perto do círculo central, finta por dentro e sofre falta de Pierre.

bola

12'

1ºTEMPO

Com Gómez fora, Piquerez é o capitão esta tarde.

bola

11'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Palmeiras recupera no ataque com Marlon Freitas, Piquerez bate cruzado da esquerda por baixo e Allan não chega na pequena área.

bola

10'

1ºTEMPO

UUHH! Maurício fica com a sobra de bola na frente da área, bate de primeira, ela pega na defesa e João Ricardo chega antes de Sosa para tirar com o pé.

bola

9'

1ºTEMPO

Choque entre Paulo Baya e Allan na lateral, mas ambos estão bem.

bola

8'

1ºTEMPO

Jogos de ontem - ida: Vasco 0x0 Fluminense, Atlético-MG 0x0 Juventude e Santos 0x0 Remo.

bola

7'

1ºTEMPO

Lesionado, Gustavo Gómez desfalca o palmeiras.

bola

6'

1ºTEMPO

Allan carrega da ala direita para o meio, adianta muito no drible e perde o lance.

bola

5'

1ºTEMPO

Fortaleza povoa bem o meio campo e dificulta a saída do Palmeiras.

bola

4'

1ºTEMPO

Paulo Baya bate escanteio da direita e Sosa tira de cabeça.

bola

3'

1ºTEMPO

Mailton cruza da linha de fundo pela direita fechado, Martínez fecha dando um bico para cima e a defesa completa na sequência.

bola

2'

1ºTEMPO

Palmeiras segue com sua linha de três zagueiros com Emi Martínez improvisado, Murilo e Barboza; Allan na ala direita e Piquerez na esquerda.

bola

1'

1ºTEMPO

Palmeiras de camisa verde e calção branco, Fortaleza veste branco e azul.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Nubank Parque!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Priorizando o lado financeiro, o Fortaleza vendeu seu mando na volta e jogará em Cuiabá na próxima quarta-feira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Verdão busca seu quinto título de Copa do Brasil na história; venceu em 1998, 2012, 2015 e 2020.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A melhor participação do Fortaleza em Copas do Brasil foi em 2021, quando disputou as semifinais da competição e caiu para o Atlético-MG.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Leão do Pici terá a estreia do técnico Paulo Autuori esta tarde. Ele chega para substituir Thiago Carpini, demitido no último dia 23.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Fortaleza é o quarto colocado na Série B e disputa a Copa do Brasil desde a segunda fase; já eliminou Maguary-PE, Manauara, Nova Iguaçu e CRB.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com grande campanha e faz o seu terceiro jogo na Copa do Brasil 2026. Na fase anterior eliminou a Jacuipense com um placar agregado de 7x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Domingo de sol e calor em São Paulo: 28°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Palmeiras x Fortaleza pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

  • Carlos Miguel

    Goleiro

  • Alexander Barboza

    Defesa

  • Murilo Cerqueira

    Defesa

  • Emiliano Martínez

    Meio-Campo

  • Joaquín Piquerez

    Defesa

  • Marlon Freitas

    Meio-Campo

  • Andreas Pereira

    Meio-Campo

  • Maurício

    Meio-Campo

  • Allan

    Meio-Campo

  • Jhon Arias

    Atacante

  • Ramón Sosa

    Atacante

Fortaleza FOR

  • Paulo Autuori

    TECNICO

  • João Ricardo

    Goleiro

  • Maílton

    Defesa

  • Neris

    Defesa

  • Lucas Gazal

    Defesa

  • Gabriel Fuentes

    Defesa

  • Lucas Sasha

    Meio-Campo

  • Ronald

    Meio-Campo

  • Pierre

    Meio-Campo

  • Paulo Baya

    Atacante

  • Luiz Fernando

    Atacante

  • Vitinho

    Atacante

  • Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

    ÁRBITRO

  • Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

    ASSISTENTE

  • Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)

    ASSISTENTE

Palmeiras PAL
Fortaleza FOR

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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