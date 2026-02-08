Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Domingo, 02/08•16h
Minuto a Minuto: Palmeiras X Fortaleza - 02/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Palmeiras faz 3x0 no segundo tempo e larga na frente em busca de uma vaga nas quartas de final.
49'
•
2ºTEMPO
ELE DE NOVO! Lucas Crispim gira com a destra já dentro da área e finaliza por baixo para boa defesa de Carlos Miguel!
48'
•
2ºTEMPO
CARLOS MIGUEL! Boa defesa do goleiro palmeirense após cabeceio de Nathan Fogaça.
47'
•
2ºTEMPO
Cada time que avançar nesta fase receberá a quantia de quatro milhões como premiação.
46'
•
2ºTEMPO
Flaco chega a 30 gols com a camisa do Palmeiras na Arena.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Pierre caído na esquerda do ataque após trombada com Emi Martínez.
43'
•
2ºTEMPO
PRECISO! Murilo fecha bem na cobertura dentro da pequena área e evita finaliza de Welliton após bonita jogada individual.
42'
•
2ºTEMPO
Vale lembrar que não existe a tecnologia do semiautomático ainda nesta fase da Copa do Brasil; gol validado após linhas traçadas.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! VAR CONFIRMA! Arthur é lançado na esquerda da área, domina e chuta abafado por João Ricardo. Na sobra, Flaco López fuzila de canhota por baixo e marca!
41'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
40'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Flaco López marca de canhota no rebote de João Ricardo, mas o bandeira pega impedimento de Arthur no começo do lance.
39'
•
2ºTEMPO
Barboza faz bem a leitura do lance pelo meio da defesa e intercepta enfiada de Rodriguinho.
38'
•
2ºTEMPO
Público: 37.256 torcedores.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Palmeiras, sai Arias entra Lucas Evangelista.
36'
•
2ºTEMPO
Fortaleza adianta seu posicionamento nos últimos minutos em busca do gol.
35'
•
2ºTEMPO
FORA! Cruzamento da ponta esquerda para segunda trave, Gazal ajeita de cabeça e Neris bate errado na tentativa de voleio.
34'
•
2ºTEMPO
Carlos Miguel sai de soco e dá na cara da bola para cortar escanteio da esquerda.
33'
•
2ºTEMPO
UUHH! Lucas Crispim bate colocado da entrada da área e manda à esquerda da meta.
32'
•
2ºTEMPO
Nathan tenta tabela com Lucas Crispim na entrada da área e Emi Martínez corta.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucas Crispim na vaga de Paulo Baya.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Allan, entra Felipe Anderson.
29'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Fuentes por falta na lateral do campo.
27'
•
2ºTEMPO
Jogo de volta já no meio de semana, quarta-feira, em Cuiabá.
26'
•
2ºTEMPO
Marlon Freitas cai estranho com dores no braço direito.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Fortaleza, sai Sasha entra Rodriguinho.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arthur no lugar de Piquerez.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Flaco na vaga de Maurício.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Sosa, entra Vitor Roque.
22'
•
2ºTEMPO
Allan bate colocado com a canhota da entrada da área, ela pega na defesa e João Ricardo fica com ela.
21'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Palmeiras.
20'
•
2ºTEMPO
Festa alviverde nas arquibancadas.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Bonita jogada pela direita, Allan recebe de Marlon Freitas na ponta e cruza de cabeça erguida. Arias mergulha de peixinho e amplia o placar!
19'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
18'
•
2ºTEMPO
Emi Martínez fecha bem na cobertura pelo meio da defesa e impede enfiada de Lucas Sasha.
17'
•
2ºTEMPO
Nathan domina pressionado no círculo central e perde para Marlon.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Vitinho, entra Welliton.
15'
•
2ºTEMPO
Palmeiras busca o jogo com posse de bola no ataque.
14'
•
2ºTEMPO
Piquerez cruza da ala esquerda sem muita força e Neris tira.
13'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 05, em Cuiabá.
12'
•
2ºTEMPO
Palmeiras vai pressionando bem no ataque a saída de bola do Fortaleza neste segundo tempo.
11'
•
2ºTEMPO
TOORTO!!! Allan recebe de Sosa na direita da área, trava com a destra para finalizar de canhota e mandar muito longe do gol.
10'
•
2ºTEMPO
Gazal cortou o lance na área e depois acertou com as travas da chuteira o tornozelo de Allan.
9'
•
2ºTEMPO
Allan fica caído dentro da área após chegada de Gazal.
8'
•
2ºTEMPO
Piquerez pega bonito com a canhota no chute de primeira da meia esquerda e joga para fora.
7'
•
2ºTEMPO
SALVA, JOÃO RICARDO! Palmeiras recupera a bola perto do meio campo, Maurício acha bom tapa de primeiro pelo meio para Sosa que finaliza na saída do goleiro para desvio providencial com o braço esquerdo!
6'
•
2ºTEMPO
Este foi apenas o primeiro gol dessas oitavas de final da Copa do Brasil.
5'
•
2ºTEMPO
Vitinho fica com a sobra de bola na frente da área, bate com a destra, ela pega em Barboza e sai.
4'
•
2ºTEMPO
Quarto gol de Maurício nos últimos quatro jogos.
3'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! Arias recupera a bola pela esquerda, toca com Sosa que estica na esquerda da área com Maurício. O camisa 18 fuzila de canhota no alto e abre o placar!
3'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!!
2'
•
2ºTEMPO
JOÃO RICARDO! Marlon Freitas recebe de Arias na esquerda da área, passa por dois e finaliza já abafado na saída do goleiro.
2'
•
2ºTEMPO
Palmeiras é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Nathan Fogaça no lugar de Luiz Fernando.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Fortaleza: sai Ronald entra Rodrigo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
47'
•
1ºTEMPO
Nada de gols até aqui nas oitavas de final da Copa do Brasil.
46'
•
1ºTEMPO
Maurício alça da meia direita para segunda trave, ela quica no vazio e sai.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 48.
44'
•
1ºTEMPO
Poupado no último jogo, Paulinho aparece como opção no banco palmeirense.
43'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! João Ricardo amarelado por cera.
42'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Arias cisca na ponta esquerda para cima de Sasha, cruza de canhota e Andreas cabeceia sobre o travessão.
41'
•
1ºTEMPO
Palmeiras tenta um pequeno abafa nos últimos minutos.
40'
•
1ºTEMPO
Piquerez cruza da linha de fundo pela esquerda por baixo e Neris rebate mais uma.
39'
•
1ºTEMPO
Arias alça da ala esquerda para área e Neris tira de cabeça.
38'
•
1ºTEMPO
João Ricardo recebe atendimento médico na altura do quadril.
37'
•
1ºTEMPO
JOÃÃO RICARDO! Boa escapada do Palmeiras pelo meio, Sosa recebe enfiada de Maurício por dentro, finaliza cruzado da entrada da área e o goleiro vai no rodapé para espalmar.
36'
•
1ºTEMPO
Martínez cruza da ala direita por baixo e Gazal rebate na base do chutão.
35'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Boa trama do Palmeiras com passes rasteiros, Allan tabela com Arias já dentro da área e chuta com a destra por cima do travessão.
34'
•
1ºTEMPO
Autuori quer seu time bem postado para poder usar os contra-ataques.
33'
•
1ºTEMPO
Barboza força lançamento para dentro da área e João Ricardo agradece.
32'
•
1ºTEMPO
Andreas bate escanteio da esquerda na segunda trave e João Ricardo fica com ela sem problemas.
31'
•
1ºTEMPO
Palmeiras força muito o jogo com passes curtos por dentro.
30'
•
1ºTEMPO
Maurício cruza do bico da área pela direita para segunda trave, ela passa por Sosa e João Ricardo defende.
29'
•
1ºTEMPO
Vitinho dribla voltando pelo meio do campo defensivo e sofre falta de Arias.
28'
•
1ºTEMPO
Palmeiras tem dificuldade na saída de bola com passes curtos. Fortaleza bem postado.
27'
•
1ºTEMPO
Paulo Baya bate falta tocando de lado na intermediária, Mailton chuta com a destra e manda à esquerda do gol.
26'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Emi Martínez erra passe recuando no meio campo e Murilo mata o lance com falta. Cartão.
25'
•
1ºTEMPO
Mailton experimenta chute improvável de longe e manda à direita da meta.
24'
•
1ºTEMPO
Bola longa buscando Sosa na esquerda, Neris protege na lateral do campo e sofre falta do palmeirense.
23'
•
1ºTEMPO
FORA! Mailton acha bom passe lateral para Vitinho na frente da área, o camisa 11 bate colocado de canhota e erra o alvo.
22'
•
1ºTEMPO
Jogo bem movimentado até aqui em São Paulo.
21'
•
1ºTEMPO
JOÃO RICARDO! Andreas bate falta da meia central buscando o canto esquerdo baixo e goleiro do Leão cai para espalmar.
20'
•
1ºTEMPO
Palmeiras bate falta curta na jogada ensaiada, Maurício gira bem para cima de Sasha e sofre nova falta.
19'
•
1ºTEMPO
Falta em Arias pela meia esquerda no bote de Lucas Sasha.
18'
•
1ºTEMPO
Fortaleza roda a bola no campo de ataque.
17'
•
1ºTEMPO
Andreas bate escanteio curto pela direita, recebe de volta e cruza na pequena área para corte da defesa.
16'
•
1ºTEMPO
Andreas recebe de Allan no fundo da área pela direita, tenta cruzamento por baixo e Gazal trava.
15'
•
1ºTEMPO
COISA FEIA! Murilo toca de lado na defesa, Barboza cochila e ela sai em lateral.
14'
•
1ºTEMPO
Vitinho domina sem saber o que fazer na lateral direita e acaba desarmado por Piquerez.
13'
•
1ºTEMPO
Arias prende bola perto do círculo central, finta por dentro e sofre falta de Pierre.
12'
•
1ºTEMPO
Com Gómez fora, Piquerez é o capitão esta tarde.
11'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Palmeiras recupera no ataque com Marlon Freitas, Piquerez bate cruzado da esquerda por baixo e Allan não chega na pequena área.
10'
•
1ºTEMPO
UUHH! Maurício fica com a sobra de bola na frente da área, bate de primeira, ela pega na defesa e João Ricardo chega antes de Sosa para tirar com o pé.
9'
•
1ºTEMPO
Choque entre Paulo Baya e Allan na lateral, mas ambos estão bem.
8'
•
1ºTEMPO
Jogos de ontem - ida: Vasco 0x0 Fluminense, Atlético-MG 0x0 Juventude e Santos 0x0 Remo.
7'
•
1ºTEMPO
Lesionado, Gustavo Gómez desfalca o palmeiras.
6'
•
1ºTEMPO
Allan carrega da ala direita para o meio, adianta muito no drible e perde o lance.
5'
•
1ºTEMPO
Fortaleza povoa bem o meio campo e dificulta a saída do Palmeiras.
4'
•
1ºTEMPO
Paulo Baya bate escanteio da direita e Sosa tira de cabeça.
3'
•
1ºTEMPO
Mailton cruza da linha de fundo pela direita fechado, Martínez fecha dando um bico para cima e a defesa completa na sequência.
2'
•
1ºTEMPO
Palmeiras segue com sua linha de três zagueiros com Emi Martínez improvisado, Murilo e Barboza; Allan na ala direita e Piquerez na esquerda.
1'
•
1ºTEMPO
Palmeiras de camisa verde e calção branco, Fortaleza veste branco e azul.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Nubank Parque!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Priorizando o lado financeiro, o Fortaleza vendeu seu mando na volta e jogará em Cuiabá na próxima quarta-feira.
PRÉ-JOGO
O Verdão busca seu quinto título de Copa do Brasil na história; venceu em 1998, 2012, 2015 e 2020.
PRÉ-JOGO
A melhor participação do Fortaleza em Copas do Brasil foi em 2021, quando disputou as semifinais da competição e caiu para o Atlético-MG.
PRÉ-JOGO
O Leão do Pici terá a estreia do técnico Paulo Autuori esta tarde. Ele chega para substituir Thiago Carpini, demitido no último dia 23.
PRÉ-JOGO
O Fortaleza é o quarto colocado na Série B e disputa a Copa do Brasil desde a segunda fase; já eliminou Maguary-PE, Manauara, Nova Iguaçu e CRB.
PRÉ-JOGO
O Palmeiras é o líder do Brasileirão com grande campanha e faz o seu terceiro jogo na Copa do Brasil 2026. Na fase anterior eliminou a Jacuipense com um placar agregado de 7x1.
PRÉ-JOGO
Domingo de sol e calor em São Paulo: 28°C.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Palmeiras x Fortaleza pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Abel Ferreira
TECNICO
Carlos Miguel
Goleiro
Alexander Barboza
Defesa
Murilo Cerqueira
Defesa
Emiliano Martínez
Meio-Campo
Joaquín Piquerez
Defesa
Marlon Freitas
Meio-Campo
Andreas Pereira
Meio-Campo
Maurício
Meio-Campo
Allan
Meio-Campo
Jhon Arias
Atacante
Ramón Sosa
Atacante
Paulo Autuori
TECNICO
João Ricardo
Goleiro
Maílton
Defesa
Neris
Defesa
Lucas Gazal
Defesa
Gabriel Fuentes
Defesa
Lucas Sasha
Meio-Campo
Ronald
Meio-Campo
Pierre
Meio-Campo
Paulo Baya
Atacante
Luiz Fernando
Atacante
Vitinho
Atacante
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
ÁRBITRO
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
ASSISTENTE
Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
ASSISTENTE