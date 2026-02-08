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encerrado
José Maria de Campos Maia Mirassol, São Paulo
Mirassol Mirassol
1 × 1
Grêmio Grêmio

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Domingo, 02/0818h

Minuto a Minuto: Mirassol X Grêmio - 02/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Mirassol e Grêmio ficam no empate de 1x1 no Maião. Decisão ficará para o jogo de volta, em Porto Alegre.

bola

49'

2ºTEMPO

Mais um minuto de acréscimos é dado, além dos quatro sinalizados anteriormente. Total de cinco.

bola

49'

2ºTEMPO

Cartão amarelo pra Rafael Guanaes, treinador do Mirassol, por reclamação.

bola

48'

2ºTEMPO

João Victor cruza pela direita de ataque. Zaga do Grêmio rebate.

bola

47'

2ºTEMPO

Roda a bola na frente da área gremista o time da casa, que não encontra espaços pra infiltrar.

bola

46'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

45'

2ºTEMPO

Gustavo Martins divide pelo alto com Bruno Santos no meio de campo. Falta marcada e princípio de confusão, que é rapidamente controlada pelo árbitro.

bola

44'

2ºTEMPO

Gabriel Knesowitsch parte para o ataque e manda uma pancada de fora da área. Bola passa por cima do gol.

bola

43'

2ºTEMPO

Gustavo Cazonatti é empurrado por Braithwaite no meio de campo. Falta.

bola

42'

2ºTEMPO

Wallisson força no passe do meio de campo pra Bruno Santos no ataque. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

41'

2ºTEMPO

Diego Caito tenta arrancada pela ala direita de campo, mas acaba desarmado.

bola

40'

2ºTEMPO

Grêmio mantém a mesma postura e fica fechado na defesa, sem se arriscar demais partindo para o ataque.

bola

39'

2ºTEMPO

Mirassol insiste no ataque, mas não consegue levar perigo real ao gol de Weverton.

bola

38'

2ºTEMPO

Bola alçada da esquerda de ataque por Shaylon. Wallace faz o corte e afasta.

bola

37'

2ºTEMPO

Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Forte demais, mas Reinaldo recolhe do lado oposto e mantém a posse.

bola

36'

2ºTEMPO

Shaylon empurra Wallace na área do Grêmio. Falta de ataque apontada.

bola

35'

2ºTEMPO

Time do Mirassol busca espaços no ataque e tenta abrir a defesa adversária.

bola

34'

2ºTEMPO

Jovane recebe com liberdade pela direita de ataque. Ele cruza rasteiro e Gabriel Knesowitsch faz o corte.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gustavo Cazonatti chega forte em Nardoni no meio de campo e recebe o cartão amarelo.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fernandinho vai descansar e entra Wallisson em seu lugar.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas três trocas no Mirassol. Sai Neto Moura e entra Gustavo Cazonatti.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Denilson sai e entra Shaylon no seu lugar.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Enamorado também recebe o seu amarelinho.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Reinaldo e Enamorado se desentendem em campo. Juiz para o jogo e aplica cartão amarelo em Reinaldo.

bola

30'

2ºTEMPO

Time da casa aperta a saída de bola dos gremistas, que gastam o tempo como podem, trocando passes no seu campo de defesa.

bola

29'

2ºTEMPO

Falta de ataque de Reinaldo em cima de Diego Caito pelo lado esquerdo.

bola

28'

2ºTEMPO

Marlon lança do meio de campo, na direção de Braithwaite no ataque. Forte demais. Bola fica com Alex Muralha.

bola

27'

2ºTEMPO

Sem nenhuma pressa, Grêmio troca passes pela faixa central de campo.

bola

26'

2ºTEMPO

Fernandinho derruba Villasanti no meio de campo. Falta apontada.

bola

25'

2ºTEMPO

Segue no ataque o Mirassol. Grêmio se defende como pode, tentando segurar o empate.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Amuzu também vai embora e entra Enamorado no seu lugar.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Grêmio. Sai Carlos Vinícius e entra Braithwaite.

bola

23'

2ºTEMPO

UHHH! Reinaldo chuta de fora e bola passa lambendo a trave direita. Pressão do Mirassol.

bola

22'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Depois de um bombardeio do Mirassol na área gremista, Edson Carioca manda uma pancada e bola explode no poste esquerdo de Weverton.

bola

21'

2ºTEMPO

Equipe do Mirassol aposta nos chutes de fora da área, mas erra o alvo em todas as tentativas. Dessa vez é Edson Carioca que arrisca.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração no Mirassol. Sai Eduardo e entra Alesson.

bola

19'

2ºTEMPO

Neto Moura chuta de fora da área e manda longe do gol de Weverton.

bola

18'

2ºTEMPO

Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Zaga gremista afasta o perigo pelo alto.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Grêmio. Sai Tetê e entra Jovane Cabral.

bola

16'

2ºTEMPO

Jogo parado. Tetê desaba em campo e carrinho maca entra pra retirar o jogador, que já tem substituição programada e apenas faz cera.

bola

15'

2ºTEMPO

Amuzu chuta de fora da área e manda longe demais do gol de Alex Muralha.

bola

14'

2ºTEMPO

Jogada de fundo de Fernandinho pela esquerda de ataque. Ele tenta cruzar, mas defesa visitante leva a melhor.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão amarelo pra Luís Castro, técnico gremista, por reclamação.

bola

12'

2ºTEMPO

Grêmio melhor ajustado em campo nesse segundo tempo.

bola

11'

2ºTEMPO

Falta de Igor Formiga em cima de Tetê no meio de campo.

bola

10'

2ºTEMPO

Fernandinho tenta lance individual pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado.

bola

9'

2ºTEMPO

Lançamento do meio de campo de Reinaldo, em cobrança de falta. Defesa gremista corta pelo alto e cede escanteio.

bola

8'

2ºTEMPO

Villasanti puxa Reinaldo no meio de campo. Falta marcada.

bola

7'

2ºTEMPO

Mirassol resolve acordar na partida e se lança novamente ao ataque. Equipe havia sentado na pequena vantagem, mas agora, com o empate gremista, volta para a briga, afinal, precisa de um resultado melhor nesse jogo em casa.

bola

6'

2ºTEMPO

Reinaldo avança pela esquerda de ataque e cruza completamente errado. Direto pra linha de fundo.

gol

5'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! AMUZU! Grande jogada de Tetê pela direita de ataque. Ele passa no meio da marcação, entra na área adversária e rola para o meio. Amuzu finaliza de primeira no canto direito de Alex Muralha. Empata o Imortal.

bola

5'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

4'

2ºTEMPO

Mirassol tenta chegar lentamente ao ataque, mas Grêmio marca justo.

bola

3'

2ºTEMPO

Carlos Vinícius desvia finalização mascada de Amuzu na área mirassolense. Alex Muralha faz a defesa.

bola

2'

2ºTEMPO

Grêmio gira a bola no campo de ataque, tentando encontrar espaços na defesa mandante.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

52'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

51'

1ºTEMPO

Além dos seis, juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo. Total de sete.

bola

50'

1ºTEMPO

Cruzamento da direita de ataque de Edson Carioca. Weverton sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

49'

1ºTEMPO

Edson Carioca derruba Nardoni no meio de campo. Falta apontada.

bola

48'

1ºTEMPO

Grêmio trabalha a bola pelo meio de campo, tentando chegar ao ataque.

bola

47'

1ºTEMPO

Teremos um total de seis minutos de acréscimos.

substituicao

46'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Não dá mais pra ele. Muda o Mirassol. Sai Walter, lesionado, e entra Alex Muralha em seu lugar.

bola

45'

1ºTEMPO

Bola para mais uma vez. Walter cai de novo e agora pede substituição.

bola

44'

1ºTEMPO

Depois de quase cinco minutos de jogo parado, bola finalmente volta a rolar.

bola

43'

1ºTEMPO

Problema é na perna esquerda do goleiro, que fica de pé novamente, mas ainda sente dores.

bola

42'

1ºTEMPO

Walter se levanta, faz alguns movimentos e desaba mais uma vez.

bola

41'

1ºTEMPO

Goleiro do Mirassol segue recebendo atendimento.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogo parado. Walter recebe atendimento médico em campo.

bola

39'

1ºTEMPO

Marlon cobra escanteio pela esquerda. Gremistas trocam passes de cabeça e Wallace testa pra fora, da pequena área.

bola

38'

1ºTEMPO

Amuzu é acionado em velocidade pela esquerda de ataque. Ele cruza rasteiro e Gabriel Knesowitsch corta pra escanteio.

bola

37'

1ºTEMPO

Reinaldo chuta de fora da área, pega mal na bola e manda longe do gol de Weverton.

bola

36'

1ºTEMPO

Diego Caito é lançado na direita de ataque. Ele tenta cruzar, mas joga pela linha de fundo.

bola

35'

1ºTEMPO

Lentamente, Mirassol roda a bola pelo meio de campo.

bola

34'

1ºTEMPO

Igor Formiga derruba Amuzu no meio de campo. Falta assinalada.

bola

33'

1ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesse momento.

bola

32'

1ºTEMPO

Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. Muito forte.

bola

31'

1ºTEMPO

Mesmo sentindo dores e fazendo caretas, Fernandinho se levanta e segue no jogo.

bola

30'

1ºTEMPO

Fernandinho leva um rapa de Tetê no meio de campo. Falta marcada.

bola

29'

1ºTEMPO

Amuzu recebe em posição de impedimento pela esquerda de ataque. Ele segue na jogada e cruza. Tetê finaliza completamente sozinho e manda longe do gol.

bola

28'

1ºTEMPO

Marlon lança do meio em direção ao ataque. De graça para a defesa adversária.

bola

27'

1ºTEMPO

Luís Castro manda Braithwaite para o aquecimento. Que momento vive o Tricolor na temporada. Equipe precisa acordar urgentemente e mandar a má fase embora.

bola

26'

1ºTEMPO

Grêmio se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataque. Mirassol em busca do segundo.

bola

25'

1ºTEMPO

Edson Carioca recebe na direita de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.

bola

24'

1ºTEMPO

Agora sem nenhuma pressa, Mirassol troca passes no meio de campo.

bola

23'

1ºTEMPO

Mesmo vencendo, Rafael Guanaes não para de gritar à beira de campo, orientando sua equipe sem parar.

bola

22'

1ºTEMPO

Mirassol chega mais uma vez com perigo pela direita de ataque. Dessa vez os gaúchos conseguem afastar o perigo.

bola

21'

1ºTEMPO

Roda a bola no seu campo de defesa o Grêmio. Mirassol marca alto e tenta complicar a saída dos visitantes.

bola

20'

1ºTEMPO

Nardoni tenta dominar pela ala esquerda, escorrega e bola sai pela linha lateral.

bola

19'

1ºTEMPO

No momento em que o Grêmio crescia na partida, Mirassol responde rápido e abre a contagem, pra alegria dos seus torcedores.

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO MIRASSOL!!! BRUNO SANTOS! Igor Formiga cruza na medida pela direita de ataque. Bruno Santos se estica e toca de canhota, de primeira. Bola toca o travessão e estufa a rede gremista. Mirassol na frente.

bola

18'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO MIRASSOL!!!

bola

17'

1ºTEMPO

Noriega chuta de fora da área e manda por cima do gol.

bola

16'

1ºTEMPO

WAAALTER! Amuzu vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro para o meio da área mandante. Carlos Vinícius pega de primeira e Walter faz uma defesa sensacional.

bola

15'

1ºTEMPO

Bola pra Tetê na ponta direita de ataque. Reinaldo chega junto e corta pra linha lateral.

bola

14'

1ºTEMPO

Villasanti erra passe no ataque e João Victor manda um bico pra frente.

bola

13'

1ºTEMPO

Mais um contra ataque rápido do Mirassol. Eduardo dá belo passe de calcanhar e Fernandinho chuta de fora da área. Weverton faz a defesa. Bandeira aponta impedimento no início do lance.

bola

12'

1ºTEMPO

Imortal tenta se reorganizar em campo e começa a frequentar mais o campo de ataque.

bola

11'

1ºTEMPO

Amuzu tenta o chute de fora da área, pega mal demais na bola e joga direto perla linha de fundo.

bola

10'

1ºTEMPO

Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Wallace corta e manda pra linha lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Leão Caipira começa a controlar as ações da partida nesse momento. Grêmio recua.

bola

8'

1ºTEMPO

Fernandinho arrisca de fora da área e manda longe do gol de Weverton.

bola

7'

1ºTEMPO

Contra ataque do Mirassol. Eduardo vai ao fundo pela esquerda, dentro da área visitante. Ele tenta cruzar e Wallace corta pra escanteio.

bola

6'

1ºTEMPO

Bruno Santos vem buscar jogo no meio de campo e perde a bola. Grêmio fica com escanteio na sequência da jogada.

bola

5'

1ºTEMPO

Torcida da casa empurra a equipe nas arquibancadas e jogadores respondem em campo, partindo pra cima do adversário.

bola

4'

1ºTEMPO

Amuzu recebe no ataque pela esquerda, invade a área mandante e cruza. Walter fica com ela.

bola

3'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Mirassol.

bola

2'

1ºTEMPO

Tetê recebe na direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Walter.

bola

1'

1ºTEMPO

O Mirassol joga todo de amarelo. O Grêmio vem a campo de camisas listradas em branco, azul e preto, calções pretos e meiões azuis.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Maião.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executados nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Grêmio definido por Luís Castro: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mirassol escalado por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Aldo Filho e Negueba, lesionados. Os visitantes não contarão com Kannemann, suspenso. Willian, que negocia rescisão com o clube, também é ausência confirmada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado gaúcho, o momento é de crise. O time está na zona de rebaixamento da Série-A e foi eliminado em plena Arena para o Bolívar, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. Com 3 vitórias e 1 empate após a parada da Copa, o foco total é em mandar o péssimo momento embora, conquistando um bom resultado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mirassolenses voltaram bem após a pausa da Copa do Mundo. Foram feitas 3 partidas pelo Brasileirão, com 2 vitórias e 1 empate. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra conseguir um bom resultado nesse jogo de ida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na fase anterior da competição, o Leão Caipira despachou o Red Bull Bragantino. Empate em Bragança Paulista em 1x1 e vitória por 2x1 em casa. O Imortal eliminou o Confiança com duas vitórias: 2x0 em casa e 3x0 fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Mirassol venceu todos os embates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Mirassol e Grêmio, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 18h.

Mirassol MIR

  • Rafael Guanaes

    TECNICO

  • Walter

    Goleiro

  • Igor Formiga

    Defesa

  • João Victor

    Defesa

  • Gabriel Knesowitsch

    Defesa

  • Reinaldo

    Defesa

  • Neto Moura

    Meio-Campo

  • Denilson

    Meio-Campo

  • Eduardo

    Meio-Campo

  • Fernandinho

    Atacante

  • Edson Carioca

    Atacante

  • Bruno Santos

    Atacante

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Diego Caito

    Defesa

  • Gustavo Martins

    Defesa

  • Wallace

    Defesa

  • Marlon

    Defesa

  • Erick Noriega

    Meio-Campo

  • Mathías Villasanti

    Meio-Campo

  • Juan Nardoni

    Meio-Campo

  • Tetê

    Atacante

  • Francis Amuzu

    Atacante

  • Carlos Vinícius

    Atacante

  • Savio Pereira Sampaio (DF)

    ÁRBITRO

  • Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)

    ASSISTENTE

  • Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

    ASSISTENTE

  • Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

    QUARTO ÁRBITRO

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