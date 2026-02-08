Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Domingo, 02/08•18h
Minuto a Minuto: Mirassol X Grêmio - 02/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Mirassol e Grêmio ficam no empate de 1x1 no Maião. Decisão ficará para o jogo de volta, em Porto Alegre.
49'
•
2ºTEMPO
Mais um minuto de acréscimos é dado, além dos quatro sinalizados anteriormente. Total de cinco.
49'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo pra Rafael Guanaes, treinador do Mirassol, por reclamação.
48'
•
2ºTEMPO
João Victor cruza pela direita de ataque. Zaga do Grêmio rebate.
47'
•
2ºTEMPO
Roda a bola na frente da área gremista o time da casa, que não encontra espaços pra infiltrar.
46'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
Gustavo Martins divide pelo alto com Bruno Santos no meio de campo. Falta marcada e princípio de confusão, que é rapidamente controlada pelo árbitro.
44'
•
2ºTEMPO
Gabriel Knesowitsch parte para o ataque e manda uma pancada de fora da área. Bola passa por cima do gol.
43'
•
2ºTEMPO
Gustavo Cazonatti é empurrado por Braithwaite no meio de campo. Falta.
42'
•
2ºTEMPO
Wallisson força no passe do meio de campo pra Bruno Santos no ataque. Bola se perde pela linha de fundo.
41'
•
2ºTEMPO
Diego Caito tenta arrancada pela ala direita de campo, mas acaba desarmado.
40'
•
2ºTEMPO
Grêmio mantém a mesma postura e fica fechado na defesa, sem se arriscar demais partindo para o ataque.
39'
•
2ºTEMPO
Mirassol insiste no ataque, mas não consegue levar perigo real ao gol de Weverton.
38'
•
2ºTEMPO
Bola alçada da esquerda de ataque por Shaylon. Wallace faz o corte e afasta.
37'
•
2ºTEMPO
Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Forte demais, mas Reinaldo recolhe do lado oposto e mantém a posse.
36'
•
2ºTEMPO
Shaylon empurra Wallace na área do Grêmio. Falta de ataque apontada.
35'
•
2ºTEMPO
Time do Mirassol busca espaços no ataque e tenta abrir a defesa adversária.
34'
•
2ºTEMPO
Jovane recebe com liberdade pela direita de ataque. Ele cruza rasteiro e Gabriel Knesowitsch faz o corte.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gustavo Cazonatti chega forte em Nardoni no meio de campo e recebe o cartão amarelo.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fernandinho vai descansar e entra Wallisson em seu lugar.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas três trocas no Mirassol. Sai Neto Moura e entra Gustavo Cazonatti.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Denilson sai e entra Shaylon no seu lugar.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Enamorado também recebe o seu amarelinho.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Reinaldo e Enamorado se desentendem em campo. Juiz para o jogo e aplica cartão amarelo em Reinaldo.
30'
•
2ºTEMPO
Time da casa aperta a saída de bola dos gremistas, que gastam o tempo como podem, trocando passes no seu campo de defesa.
29'
•
2ºTEMPO
Falta de ataque de Reinaldo em cima de Diego Caito pelo lado esquerdo.
28'
•
2ºTEMPO
Marlon lança do meio de campo, na direção de Braithwaite no ataque. Forte demais. Bola fica com Alex Muralha.
27'
•
2ºTEMPO
Sem nenhuma pressa, Grêmio troca passes pela faixa central de campo.
26'
•
2ºTEMPO
Fernandinho derruba Villasanti no meio de campo. Falta apontada.
25'
•
2ºTEMPO
Segue no ataque o Mirassol. Grêmio se defende como pode, tentando segurar o empate.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Amuzu também vai embora e entra Enamorado no seu lugar.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Grêmio. Sai Carlos Vinícius e entra Braithwaite.
23'
•
2ºTEMPO
UHHH! Reinaldo chuta de fora e bola passa lambendo a trave direita. Pressão do Mirassol.
22'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Depois de um bombardeio do Mirassol na área gremista, Edson Carioca manda uma pancada e bola explode no poste esquerdo de Weverton.
21'
•
2ºTEMPO
Equipe do Mirassol aposta nos chutes de fora da área, mas erra o alvo em todas as tentativas. Dessa vez é Edson Carioca que arrisca.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração no Mirassol. Sai Eduardo e entra Alesson.
19'
•
2ºTEMPO
Neto Moura chuta de fora da área e manda longe do gol de Weverton.
18'
•
2ºTEMPO
Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Zaga gremista afasta o perigo pelo alto.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Grêmio. Sai Tetê e entra Jovane Cabral.
16'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Tetê desaba em campo e carrinho maca entra pra retirar o jogador, que já tem substituição programada e apenas faz cera.
15'
•
2ºTEMPO
Amuzu chuta de fora da área e manda longe demais do gol de Alex Muralha.
14'
•
2ºTEMPO
Jogada de fundo de Fernandinho pela esquerda de ataque. Ele tenta cruzar, mas defesa visitante leva a melhor.
13'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo pra Luís Castro, técnico gremista, por reclamação.
12'
•
2ºTEMPO
Grêmio melhor ajustado em campo nesse segundo tempo.
11'
•
2ºTEMPO
Falta de Igor Formiga em cima de Tetê no meio de campo.
10'
•
2ºTEMPO
Fernandinho tenta lance individual pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado.
9'
•
2ºTEMPO
Lançamento do meio de campo de Reinaldo, em cobrança de falta. Defesa gremista corta pelo alto e cede escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
Villasanti puxa Reinaldo no meio de campo. Falta marcada.
7'
•
2ºTEMPO
Mirassol resolve acordar na partida e se lança novamente ao ataque. Equipe havia sentado na pequena vantagem, mas agora, com o empate gremista, volta para a briga, afinal, precisa de um resultado melhor nesse jogo em casa.
6'
•
2ºTEMPO
Reinaldo avança pela esquerda de ataque e cruza completamente errado. Direto pra linha de fundo.
5'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! AMUZU! Grande jogada de Tetê pela direita de ataque. Ele passa no meio da marcação, entra na área adversária e rola para o meio. Amuzu finaliza de primeira no canto direito de Alex Muralha. Empata o Imortal.
5'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
4'
•
2ºTEMPO
Mirassol tenta chegar lentamente ao ataque, mas Grêmio marca justo.
3'
•
2ºTEMPO
Carlos Vinícius desvia finalização mascada de Amuzu na área mirassolense. Alex Muralha faz a defesa.
2'
•
2ºTEMPO
Grêmio gira a bola no campo de ataque, tentando encontrar espaços na defesa mandante.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
52'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
51'
•
1ºTEMPO
Além dos seis, juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo. Total de sete.
50'
•
1ºTEMPO
Cruzamento da direita de ataque de Edson Carioca. Weverton sobe no terceiro andar e fica com ela.
49'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca derruba Nardoni no meio de campo. Falta apontada.
48'
•
1ºTEMPO
Grêmio trabalha a bola pelo meio de campo, tentando chegar ao ataque.
47'
•
1ºTEMPO
Teremos um total de seis minutos de acréscimos.
46'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Não dá mais pra ele. Muda o Mirassol. Sai Walter, lesionado, e entra Alex Muralha em seu lugar.
45'
•
1ºTEMPO
Bola para mais uma vez. Walter cai de novo e agora pede substituição.
44'
•
1ºTEMPO
Depois de quase cinco minutos de jogo parado, bola finalmente volta a rolar.
43'
•
1ºTEMPO
Problema é na perna esquerda do goleiro, que fica de pé novamente, mas ainda sente dores.
42'
•
1ºTEMPO
Walter se levanta, faz alguns movimentos e desaba mais uma vez.
41'
•
1ºTEMPO
Goleiro do Mirassol segue recebendo atendimento.
40'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Walter recebe atendimento médico em campo.
39'
•
1ºTEMPO
Marlon cobra escanteio pela esquerda. Gremistas trocam passes de cabeça e Wallace testa pra fora, da pequena área.
38'
•
1ºTEMPO
Amuzu é acionado em velocidade pela esquerda de ataque. Ele cruza rasteiro e Gabriel Knesowitsch corta pra escanteio.
37'
•
1ºTEMPO
Reinaldo chuta de fora da área, pega mal na bola e manda longe do gol de Weverton.
36'
•
1ºTEMPO
Diego Caito é lançado na direita de ataque. Ele tenta cruzar, mas joga pela linha de fundo.
35'
•
1ºTEMPO
Lentamente, Mirassol roda a bola pelo meio de campo.
34'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga derruba Amuzu no meio de campo. Falta assinalada.
33'
•
1ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesse momento.
32'
•
1ºTEMPO
Reinaldo cruza pela esquerda de ataque. Muito forte.
31'
•
1ºTEMPO
Mesmo sentindo dores e fazendo caretas, Fernandinho se levanta e segue no jogo.
30'
•
1ºTEMPO
Fernandinho leva um rapa de Tetê no meio de campo. Falta marcada.
29'
•
1ºTEMPO
Amuzu recebe em posição de impedimento pela esquerda de ataque. Ele segue na jogada e cruza. Tetê finaliza completamente sozinho e manda longe do gol.
28'
•
1ºTEMPO
Marlon lança do meio em direção ao ataque. De graça para a defesa adversária.
27'
•
1ºTEMPO
Luís Castro manda Braithwaite para o aquecimento. Que momento vive o Tricolor na temporada. Equipe precisa acordar urgentemente e mandar a má fase embora.
26'
•
1ºTEMPO
Grêmio se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataque. Mirassol em busca do segundo.
25'
•
1ºTEMPO
Edson Carioca recebe na direita de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.
24'
•
1ºTEMPO
Agora sem nenhuma pressa, Mirassol troca passes no meio de campo.
23'
•
1ºTEMPO
Mesmo vencendo, Rafael Guanaes não para de gritar à beira de campo, orientando sua equipe sem parar.
22'
•
1ºTEMPO
Mirassol chega mais uma vez com perigo pela direita de ataque. Dessa vez os gaúchos conseguem afastar o perigo.
21'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no seu campo de defesa o Grêmio. Mirassol marca alto e tenta complicar a saída dos visitantes.
20'
•
1ºTEMPO
Nardoni tenta dominar pela ala esquerda, escorrega e bola sai pela linha lateral.
19'
•
1ºTEMPO
No momento em que o Grêmio crescia na partida, Mirassol responde rápido e abre a contagem, pra alegria dos seus torcedores.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO MIRASSOL!!! BRUNO SANTOS! Igor Formiga cruza na medida pela direita de ataque. Bruno Santos se estica e toca de canhota, de primeira. Bola toca o travessão e estufa a rede gremista. Mirassol na frente.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MIRASSOL!!!
17'
•
1ºTEMPO
Noriega chuta de fora da área e manda por cima do gol.
16'
•
1ºTEMPO
WAAALTER! Amuzu vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro para o meio da área mandante. Carlos Vinícius pega de primeira e Walter faz uma defesa sensacional.
15'
•
1ºTEMPO
Bola pra Tetê na ponta direita de ataque. Reinaldo chega junto e corta pra linha lateral.
14'
•
1ºTEMPO
Villasanti erra passe no ataque e João Victor manda um bico pra frente.
13'
•
1ºTEMPO
Mais um contra ataque rápido do Mirassol. Eduardo dá belo passe de calcanhar e Fernandinho chuta de fora da área. Weverton faz a defesa. Bandeira aponta impedimento no início do lance.
12'
•
1ºTEMPO
Imortal tenta se reorganizar em campo e começa a frequentar mais o campo de ataque.
11'
•
1ºTEMPO
Amuzu tenta o chute de fora da área, pega mal demais na bola e joga direto perla linha de fundo.
10'
•
1ºTEMPO
Igor Formiga cruza pela direita de ataque. Wallace corta e manda pra linha lateral.
9'
•
1ºTEMPO
Leão Caipira começa a controlar as ações da partida nesse momento. Grêmio recua.
8'
•
1ºTEMPO
Fernandinho arrisca de fora da área e manda longe do gol de Weverton.
7'
•
1ºTEMPO
Contra ataque do Mirassol. Eduardo vai ao fundo pela esquerda, dentro da área visitante. Ele tenta cruzar e Wallace corta pra escanteio.
6'
•
1ºTEMPO
Bruno Santos vem buscar jogo no meio de campo e perde a bola. Grêmio fica com escanteio na sequência da jogada.
5'
•
1ºTEMPO
Torcida da casa empurra a equipe nas arquibancadas e jogadores respondem em campo, partindo pra cima do adversário.
4'
•
1ºTEMPO
Amuzu recebe no ataque pela esquerda, invade a área mandante e cruza. Walter fica com ela.
3'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe do Mirassol.
2'
•
1ºTEMPO
Tetê recebe na direita de ataque e cruza. Direto nas mãos de Walter.
1'
•
1ºTEMPO
O Mirassol joga todo de amarelo. O Grêmio vem a campo de camisas listradas em branco, azul e preto, calções pretos e meiões azuis.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Maião.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executados nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).
PRÉ-JOGO
Grêmio definido por Luís Castro: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
PRÉ-JOGO
Mirassol escalado por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Aldo Filho e Negueba, lesionados. Os visitantes não contarão com Kannemann, suspenso. Willian, que negocia rescisão com o clube, também é ausência confirmada.
PRÉ-JOGO
Pelo lado gaúcho, o momento é de crise. O time está na zona de rebaixamento da Série-A e foi eliminado em plena Arena para o Bolívar, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. Com 3 vitórias e 1 empate após a parada da Copa, o foco total é em mandar o péssimo momento embora, conquistando um bom resultado.
PRÉ-JOGO
Os mirassolenses voltaram bem após a pausa da Copa do Mundo. Foram feitas 3 partidas pelo Brasileirão, com 2 vitórias e 1 empate. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra conseguir um bom resultado nesse jogo de ida.
PRÉ-JOGO
Na fase anterior da competição, o Leão Caipira despachou o Red Bull Bragantino. Empate em Bragança Paulista em 1x1 e vitória por 2x1 em casa. O Imortal eliminou o Confiança com duas vitórias: 2x0 em casa e 3x0 fora.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Mirassol venceu todos os embates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Mirassol e Grêmio, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 18h.
Rafael Guanaes
TECNICO
Walter
Goleiro
Igor Formiga
Defesa
João Victor
Defesa
Gabriel Knesowitsch
Defesa
Reinaldo
Defesa
Neto Moura
Meio-Campo
Denilson
Meio-Campo
Eduardo
Meio-Campo
Fernandinho
Atacante
Edson Carioca
Atacante
Bruno Santos
Atacante
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Diego Caito
Defesa
Gustavo Martins
Defesa
Wallace
Defesa
Marlon
Defesa
Erick Noriega
Meio-Campo
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Juan Nardoni
Meio-Campo
Tetê
Atacante
Francis Amuzu
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Savio Pereira Sampaio (DF)
ÁRBITRO
Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)
ASSISTENTE
Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
ASSISTENTE
Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
QUARTO ÁRBITRO