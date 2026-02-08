Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Domingo, 02/08•19h30
Minuto a Minuto: Internacional X Corinthians - 02/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Beira-Rio! Inter larga na frente no duelo contra o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
52'
•
2ºTEMPO
Matheuzinho cobra falta para a confusão na área. Maripán prevalece pelo alto.
51'
•
2ºTEMPO
Dois minutos adicionados ao tempo de jogo.
50'
•
2ºTEMPO
Raniele antecipa os marcadores para desviar escanteio na primeira trave. Matheus Cunha espalma para novo escanteio.
49'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira fica com rebote da falta batida por Bidu, chuta firme de direita e Maripán bloqueia de carrinho.
48'
•
2ºTEMPO
Matheus Bidu chama falta na intermediária e é atendido por Paulinho.
47'
•
2ºTEMPO
Calebe bate escanteio curto. Alerrandro tenta ganhar alguns segundos com a bola parada no fundo do campo.
46'
•
2ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Bernabei.
45'
•
2ºTEMPO
Seis minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Depós de mais um passe errado do Corinthians, Bernabei dispara em contragolpe até a área, onde é desarmado por Gabriel Paulista.
43'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Pedro Raul por reclamação.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fernando Diniz por reclamação.
41'
•
2ºTEMPO
Acionado na segunda trave, Matheus Bidu cai reclamando de um puxão de Bruno Gomes. Árbitro deixa seguir.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Vitinho sai, entra Juninho.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Inter: Alan Patrick sai, entra Calebe...
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Corinthians: Garro sai, entra André Carrillo.
37'
•
2ºTEMPO
Corinthians se lança ao ataque e vai para o abafa no Beira-Rio.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Inter: Bruno Henrique sai, entra Paulinho.
35'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Alerrandro pela confusão com Allan.
34'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Antes de batida de escanteio, Allan recebe amarelo por confusão com Alerrandro.
33'
•
2ºTEMPO
Bernabei domina passe longo na área, ergue a cabeça para observar o goleiro e Allan desarma o atacante do Inter.
32'
•
2ºTEMPO
Em jogada ensaiada, Bernabei cruza por baixo para a pequena área. A zaga do Corinthians afasta o perigo.
31'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Inter 33% x 67% Corinthians.
30'
•
2ºTEMPO
Bruno Gomes tabela com Alan Patrick deslocado pela esquerda.
29'
•
2ºTEMPO
Com a saída de Gustavo Henrique, Raniele é recuado para formar a dupla de zaga com Gabriel Paulista.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Gui Negão deixa o campo para a entrada de Pedro Raul.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gustavo Henrique sai, entra Matheus Pereira...
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca tripla do Corinthians: Breno Bidon sai, entra Allan.
25'
•
2ºTEMPO
Garro cobra falta na medida, Gustavo Henrique sobe no segundo andar e cabeceia à direita do alvo.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Inter: Carbonero sai, entra Alerrandro.
23'
•
2ºTEMPO
Os dois times estão preparando substituições.
22'
•
2ºTEMPO
Carbonero põe na frente em lance individual e só é parado com carrinho de Gui Negão.
21'
•
2ºTEMPO
GOOLLLL DO INTER!!!! Alan Patrick converte a batida com chute no canto esquerdo baixo. Colorado amplia a vantagem.
19'
•
2ºTEMPO
Após revisão, VAR orienta o árbitro a manter decisão de campo.
18'
•
2ºTEMPO
Pênalti para o Inter: Bruno Gomes invade a área tabelando com Vitinho, força o contato com Gustavo Henrique e o árbitro marca um pisão do zagueiro.
17'
•
2ºTEMPO
Carbonero busca espaços dentro da área, não acha e bate travado por Matheuzinho.
16'
•
2ºTEMPO
Garro bate escanteio fechado. Quem sobe para cortar é Alan Patrick.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO INTER!!!!! Matheus Bahia ganha rebote de escanteio na frente de Kaio César e emenda um chute de direita no cantinho de Hugo Souza.
14'
•
2ºTEMPO
Bernabei recebe passe em contragolpe, escapa de Gustavo Henrique e é travado em seguida por Gabriel Paulista.
13'
•
2ºTEMPO
Lançado pela direita, Kaio César deixa escapar no domínio e a bola fica com o goleiro do Inter.
12'
•
2ºTEMPO
Carbonero recebe passe no comando de ataque, busca a linha de fundo diante de Gustavo Henrique e cruza nas mãos de Hugo Souza.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Corinthians: André sai, entra Jesse Lingard.
10'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick bate escanteio curto, recebe a devolução e estica passe muito longo para a segunda trave. Vitinho não pega em cheio na bola.
9'
•
2ºTEMPO
Corinthians sai jogando errado novamente, agora com Hugo Souza. Inter não aproveita, como nas outras ocasiões.
8'
•
2ºTEMPO
Após errar passe simples, André gesticula para o banco.
6'
•
2ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a André, que levou a pior em disputa com Alan Patrick.
5'
•
2ºTEMPO
Matheus Bidu estica na área pela esquerda, Gui Negão recebe entre os zagueiros, mas cabeceia por cima.
4'
•
2ºTEMPO
No apoio pela direita, Matheuzinho cruza para a segunda trave. Melhor para o corte da defesa.
3'
•
2ºTEMPO
Alan Patrick tenta de fora da área, mas acaba bloqueado por Gustavo Henrique.
2'
•
2ºTEMPO
Kaio César recebe inversão de jogo pela direita. Meia-atacante chama tabela com Garro, recebe a devolução e chuta pela linha de fundo.
1'
•
2ºTEMPO
Etapa complementar começa truncada, parando a todo instante com faltas.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o jogo!
46'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo no Beira-Rio! Inter e Corinthians estão empatando pela Copa do Brasil.
45'
•
1ºTEMPO
Um minuto de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Inter quase abre o placar após erro de Bidon na saída de jogo. Na definição, Villagra recebe na meia-lua e chuta por cima.
42'
•
1ºTEMPO
Em disputa pelo alto, Bernabei comete falta em Gabriel Paulista.
41'
•
1ºTEMPO
Mercado bloqueia cruzamento de Garro na linha de fundo.
40'
•
1ºTEMPO
Kaio César tenta avançar em espaço curto, mas é desarmado por Matheus Bahia.
37'
•
1ºTEMPO
Lançamento de Bruno Henrique acha Carbonero completamente impedido. O assistente demora tanto tempo para marcar que nem o colombiano acredita no lance.
36'
•
1ºTEMPO
Gabriel Paulista sai jogando nos pés de Carbonero. O colombiano do Inter avança até a entrada da área e chuta cruzado para defesa de Hugo Souza.
35'
•
1ºTEMPO
Após falta cobrada por Alan Patrick, árbitro marca falta de ataque cometida por Maripán.
34'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Raniele chega por trás em Bruno Henrique. Árbitro dá a vantagem e, assim que a bola sai, mostra amarelo para o volante do Corinthians.
33'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Gabriel Mercado pela falta em Kaio César.
32'
•
1ºTEMPO
Kaio César arranca em contragolpe pela direita, leva um toque de Maripán e para após trombada com Mercado.
31'
•
1ºTEMPO
Árbitro não marca nem falta de ataque, nem pênalti.
30'
•
1ºTEMPO
Bernabei tenta dominar na área, Matheuzinho ergue os braços para reclamar de um toque no braço - e, sem querer, toca a mão na bola.
29'
•
1ºTEMPO
Inter sobe as linhas para pressionar a saída de jogo do Corinthians.
28'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Inter 5x6 Corinthians.
27'
•
1ºTEMPO
Garro força passe nas costas da zaga para acionar Gui Negão. Maripán se estica para interceptar a bola.
26'
•
1ºTEMPO
Raniele sobe na área para receber cruzamento de Kaio César e desvia de cabeça sobre o travessão.
25'
•
1ºTEMPO
Lançamento entre a dupla de zaga para a corrida de Gui Negão é afastado por Maripán.
24'
•
1ºTEMPO
Cruzamento de Breno Bidon pela ponta direita passa por cima de Gui Negão, que não alcança.
23'
•
1ºTEMPO
A bola escapa de Garro dentro da área e a defesa do Inter aproveita para despachá-la para longe.
22'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Kaio César por conduta antiesportiva.
21'
•
1ºTEMPO
Lançamento de Bruno Gomes é longo demais. Vitinho não alcança na ponta direita.
20'
•
1ºTEMPO
Em andamento pela Copa do Brasil: Mirassol 1x1 Grêmio.
19'
•
1ºTEMPO
Corinthians avança em bloco e troca passes a partir do meio-campo.
18'
•
1ºTEMPO
Garro ajeita atrás e Matheus Bidu chuta em cima da marcação do Inter.
17'
•
1ºTEMPO
Cruzamento por baixo de Carbonero fica nos pés de Gustavo Henrique.
14'
•
1ºTEMPO
Kaio César é lançado pela esquerda, tenta invadir a área e é desarmado por Matheus Bahia.
13'
•
1ºTEMPO
Bruno Gomes chega atrasado e atinge Garro.
12'
•
1ºTEMPO
Allan Patrick cobra a falta da direita para o miolo da área. Quem afasta de cabeça é Gustavo Henrique.
11'
•
1ºTEMPO
Falta agora de André em Villagra. Jogadores do Inter cercam o árbitro para pedir o cartão amarelo.
10'
•
1ºTEMPO
Duelo fica truncado com disputas por cada centímetro no meio-campo.
9'
•
1ºTEMPO
Passe errado de Garro. Carbonero tenta escapar pela direita e acaba enganado pelo quique da bola no campo.
8'
•
1ºTEMPO
Garro corta da esquerda por dentro e sofre falta cometida por Bruno Henrique.
7'
•
1ºTEMPO
Carbonero clareia contra-ataque com passe para infiltração de Bernabei. O hoje atacante do Inter chuta forte, mas por cima do alvo.
6'
•
1ºTEMPO
Após cobrança de falta por Allan Patrick, Bruno Gomes ganha rebote e chuta contra as pernas de Gabriel Paulista.
5'
•
1ºTEMPO
Carbonero rouba a bola de André e arranca até a intermediária, onde é cercado por quatro marcadores do Corinthians.
4'
•
1ºTEMPO
Bidon tenta sair em contragolpe, mas é derrubado por Villagra assim que pisa no círculo central.
3'
•
1ºTEMPO
Corinthians assume o controle da bola nestes primeiros movimentos.
2'
•
1ºTEMPO
Garro bate escanteio pela direita na cabeça de Gustavo Henrique, mas o zagueiro não aproveita.
1'
•
1ºTEMPO
Breno Bidon aproveira sobra da defesa para chutar da entrada da área. Matheus Cunha se estica para espalmar no cantinho.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo!
PRÉ-JOGO
No único confronto em 2026, Inter venceu o Corinthians pelo placar de 1x0 na Neo Química Arena.
PRÉ-JOGO
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bahia; Raniele, André e Breno Bidon; Garro, Kaio César e Gui Negão.
PRÉ-JOGO
INTER: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Allan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero.
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Paulo Pezzolano (Inter) e Fernando Diniz (Corinthians).
PRÉ-JOGO
Na fase anterior, o Inter despachou o Athletic. Já o Corinthians eliminou o Barra.
PRÉ-JOGO
Inter e Corinthians deixam o Brasileirão de lado pelo menos por alguns dias para sonhar com a classificação na Copa do Brasil.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Internacional e Corinthians abrem as oitavas de final da Copa do Brasil. Siga tudo sobre o jogo.
Paulo Pezzolano
TECNICO
Matheus Cunha
Goleiro
Bruno Gomes
Meio-Campo
Gabriel Mercado
Defesa
Guillermo Maripán
Defesa
Matheus Bahia
Defesa
Rodrigo Villagra
Meio-Campo
Bruno Henrique
Meio-Campo
Alan Patrick
Meio-Campo
Vitinho
Atacante
Alexandro Bernabei
Defesa
Johan Carbonero
Atacante
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Gabriel Paulista
Defesa
Matheus Bidu
Defesa
Raniele
Meio-Campo
André
Meio-Campo
Breno Bidon
Meio-Campo
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Kaio César
Atacante
Gui Negão
Atacante
Alex Gomes Stefano (RJ)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
ASSISTENTE