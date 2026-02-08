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encerrado
Beira-Rio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Internacional Internacional
2 × 0
Corinthians Corinthians

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Domingo, 02/0819h30

Minuto a Minuto: Internacional X Corinthians - 02/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Beira-Rio! Inter larga na frente no duelo contra o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

bola

52'

2ºTEMPO

Matheuzinho cobra falta para a confusão na área. Maripán prevalece pelo alto.

bola

51'

2ºTEMPO

Dois minutos adicionados ao tempo de jogo.

bola

50'

2ºTEMPO

Raniele antecipa os marcadores para desviar escanteio na primeira trave. Matheus Cunha espalma para novo escanteio.

bola

49'

2ºTEMPO

Matheus Pereira fica com rebote da falta batida por Bidu, chuta firme de direita e Maripán bloqueia de carrinho.

bola

48'

2ºTEMPO

Matheus Bidu chama falta na intermediária e é atendido por Paulinho.

bola

47'

2ºTEMPO

Calebe bate escanteio curto. Alerrandro tenta ganhar alguns segundos com a bola parada no fundo do campo.

bola

46'

2ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Bernabei.

bola

45'

2ºTEMPO

Seis minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Depós de mais um passe errado do Corinthians, Bernabei dispara em contragolpe até a área, onde é desarmado por Gabriel Paulista.

amarelo

43'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Pedro Raul por reclamação.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Fernando Diniz por reclamação.

bola

41'

2ºTEMPO

Acionado na segunda trave, Matheus Bidu cai reclamando de um puxão de Bruno Gomes. Árbitro deixa seguir.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Vitinho sai, entra Juninho.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Inter: Alan Patrick sai, entra Calebe...

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Corinthians: Garro sai, entra André Carrillo.

bola

37'

2ºTEMPO

Corinthians se lança ao ataque e vai para o abafa no Beira-Rio.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Inter: Bruno Henrique sai, entra Paulinho.

amarelo

35'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Alerrandro pela confusão com Allan.

amarelo

34'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Antes de batida de escanteio, Allan recebe amarelo por confusão com Alerrandro.

bola

33'

2ºTEMPO

Bernabei domina passe longo na área, ergue a cabeça para observar o goleiro e Allan desarma o atacante do Inter.

bola

32'

2ºTEMPO

Em jogada ensaiada, Bernabei cruza por baixo para a pequena área. A zaga do Corinthians afasta o perigo.

bola

31'

2ºTEMPO

Posse de bola: Inter 33% x 67% Corinthians.

bola

30'

2ºTEMPO

Bruno Gomes tabela com Alan Patrick deslocado pela esquerda.

bola

29'

2ºTEMPO

Com a saída de Gustavo Henrique, Raniele é recuado para formar a dupla de zaga com Gabriel Paulista.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Gui Negão deixa o campo para a entrada de Pedro Raul.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gustavo Henrique sai, entra Matheus Pereira...

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca tripla do Corinthians: Breno Bidon sai, entra Allan.

bola

25'

2ºTEMPO

Garro cobra falta na medida, Gustavo Henrique sobe no segundo andar e cabeceia à direita do alvo.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Inter: Carbonero sai, entra Alerrandro.

bola

23'

2ºTEMPO

Os dois times estão preparando substituições.

bola

22'

2ºTEMPO

Carbonero põe na frente em lance individual e só é parado com carrinho de Gui Negão.

bola_goal

21'

2ºTEMPO

GOOLLLL DO INTER!!!! Alan Patrick converte a batida com chute no canto esquerdo baixo. Colorado amplia a vantagem.

bola

19'

2ºTEMPO

Após revisão, VAR orienta o árbitro a manter decisão de campo.

bola

18'

2ºTEMPO

Pênalti para o Inter: Bruno Gomes invade a área tabelando com Vitinho, força o contato com Gustavo Henrique e o árbitro marca um pisão do zagueiro.

bola

17'

2ºTEMPO

Carbonero busca espaços dentro da área, não acha e bate travado por Matheuzinho.

bola

16'

2ºTEMPO

Garro bate escanteio fechado. Quem sobe para cortar é Alan Patrick.

gol

15'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO INTER!!!!! Matheus Bahia ganha rebote de escanteio na frente de Kaio César e emenda um chute de direita no cantinho de Hugo Souza.

bola

14'

2ºTEMPO

Bernabei recebe passe em contragolpe, escapa de Gustavo Henrique e é travado em seguida por Gabriel Paulista.

bola

13'

2ºTEMPO

Lançado pela direita, Kaio César deixa escapar no domínio e a bola fica com o goleiro do Inter.

bola

12'

2ºTEMPO

Carbonero recebe passe no comando de ataque, busca a linha de fundo diante de Gustavo Henrique e cruza nas mãos de Hugo Souza.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Corinthians: André sai, entra Jesse Lingard.

bola

10'

2ºTEMPO

Alan Patrick bate escanteio curto, recebe a devolução e estica passe muito longo para a segunda trave. Vitinho não pega em cheio na bola.

bola

9'

2ºTEMPO

Corinthians sai jogando errado novamente, agora com Hugo Souza. Inter não aproveita, como nas outras ocasiões.

bola

8'

2ºTEMPO

Após errar passe simples, André gesticula para o banco.

bola

6'

2ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a André, que levou a pior em disputa com Alan Patrick.

bola

5'

2ºTEMPO

Matheus Bidu estica na área pela esquerda, Gui Negão recebe entre os zagueiros, mas cabeceia por cima.

bola

4'

2ºTEMPO

No apoio pela direita, Matheuzinho cruza para a segunda trave. Melhor para o corte da defesa.

bola

3'

2ºTEMPO

Alan Patrick tenta de fora da área, mas acaba bloqueado por Gustavo Henrique.

bola

2'

2ºTEMPO

Kaio César recebe inversão de jogo pela direita. Meia-atacante chama tabela com Garro, recebe a devolução e chuta pela linha de fundo.

bola

1'

2ºTEMPO

Etapa complementar começa truncada, parando a todo instante com faltas.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o jogo!

fim

46'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo no Beira-Rio! Inter e Corinthians estão empatando pela Copa do Brasil.

bola

45'

1ºTEMPO

Um minuto de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Inter quase abre o placar após erro de Bidon na saída de jogo. Na definição, Villagra recebe na meia-lua e chuta por cima.

bola

42'

1ºTEMPO

Em disputa pelo alto, Bernabei comete falta em Gabriel Paulista.

bola

41'

1ºTEMPO

Mercado bloqueia cruzamento de Garro na linha de fundo.

bola

40'

1ºTEMPO

Kaio César tenta avançar em espaço curto, mas é desarmado por Matheus Bahia.

bola

37'

1ºTEMPO

Lançamento de Bruno Henrique acha Carbonero completamente impedido. O assistente demora tanto tempo para marcar que nem o colombiano acredita no lance.

bola

36'

1ºTEMPO

Gabriel Paulista sai jogando nos pés de Carbonero. O colombiano do Inter avança até a entrada da área e chuta cruzado para defesa de Hugo Souza.

bola

35'

1ºTEMPO

Após falta cobrada por Alan Patrick, árbitro marca falta de ataque cometida por Maripán.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Raniele chega por trás em Bruno Henrique. Árbitro dá a vantagem e, assim que a bola sai, mostra amarelo para o volante do Corinthians.

amarelo

33'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Gabriel Mercado pela falta em Kaio César.

bola

32'

1ºTEMPO

Kaio César arranca em contragolpe pela direita, leva um toque de Maripán e para após trombada com Mercado.

bola

31'

1ºTEMPO

Árbitro não marca nem falta de ataque, nem pênalti.

bola

30'

1ºTEMPO

Bernabei tenta dominar na área, Matheuzinho ergue os braços para reclamar de um toque no braço - e, sem querer, toca a mão na bola.

bola

29'

1ºTEMPO

Inter sobe as linhas para pressionar a saída de jogo do Corinthians.

bola

28'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Inter 5x6 Corinthians.

bola

27'

1ºTEMPO

Garro força passe nas costas da zaga para acionar Gui Negão. Maripán se estica para interceptar a bola.

bola

26'

1ºTEMPO

Raniele sobe na área para receber cruzamento de Kaio César e desvia de cabeça sobre o travessão.

bola

25'

1ºTEMPO

Lançamento entre a dupla de zaga para a corrida de Gui Negão é afastado por Maripán.

bola

24'

1ºTEMPO

Cruzamento de Breno Bidon pela ponta direita passa por cima de Gui Negão, que não alcança.

bola

23'

1ºTEMPO

A bola escapa de Garro dentro da área e a defesa do Inter aproveita para despachá-la para longe.

amarelo

22'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Kaio César por conduta antiesportiva.

bola

21'

1ºTEMPO

Lançamento de Bruno Gomes é longo demais. Vitinho não alcança na ponta direita.

bola

20'

1ºTEMPO

Em andamento pela Copa do Brasil: Mirassol 1x1 Grêmio.

bola

19'

1ºTEMPO

Corinthians avança em bloco e troca passes a partir do meio-campo.

bola

18'

1ºTEMPO

Garro ajeita atrás e Matheus Bidu chuta em cima da marcação do Inter.

bola

17'

1ºTEMPO

Cruzamento por baixo de Carbonero fica nos pés de Gustavo Henrique.

bola

14'

1ºTEMPO

Kaio César é lançado pela esquerda, tenta invadir a área e é desarmado por Matheus Bahia.

bola

13'

1ºTEMPO

Bruno Gomes chega atrasado e atinge Garro.

bola

12'

1ºTEMPO

Allan Patrick cobra a falta da direita para o miolo da área. Quem afasta de cabeça é Gustavo Henrique.

bola

11'

1ºTEMPO

Falta agora de André em Villagra. Jogadores do Inter cercam o árbitro para pedir o cartão amarelo.

bola

10'

1ºTEMPO

Duelo fica truncado com disputas por cada centímetro no meio-campo.

bola

9'

1ºTEMPO

Passe errado de Garro. Carbonero tenta escapar pela direita e acaba enganado pelo quique da bola no campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Garro corta da esquerda por dentro e sofre falta cometida por Bruno Henrique.

bola

7'

1ºTEMPO

Carbonero clareia contra-ataque com passe para infiltração de Bernabei. O hoje atacante do Inter chuta forte, mas por cima do alvo.

bola

6'

1ºTEMPO

Após cobrança de falta por Allan Patrick, Bruno Gomes ganha rebote e chuta contra as pernas de Gabriel Paulista.

bola

5'

1ºTEMPO

Carbonero rouba a bola de André e arranca até a intermediária, onde é cercado por quatro marcadores do Corinthians.

bola

4'

1ºTEMPO

Bidon tenta sair em contragolpe, mas é derrubado por Villagra assim que pisa no círculo central.

bola

3'

1ºTEMPO

Corinthians assume o controle da bola nestes primeiros movimentos.

bola

2'

1ºTEMPO

Garro bate escanteio pela direita na cabeça de Gustavo Henrique, mas o zagueiro não aproveita.

bola

1'

1ºTEMPO

Breno Bidon aproveira sobra da defesa para chutar da entrada da área. Matheus Cunha se estica para espalmar no cantinho.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No único confronto em 2026, Inter venceu o Corinthians pelo placar de 1x0 na Neo Química Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bahia; Raniele, André e Breno Bidon; Garro, Kaio César e Gui Negão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

INTER: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Allan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Paulo Pezzolano (Inter) e Fernando Diniz (Corinthians).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na fase anterior, o Inter despachou o Athletic. Já o Corinthians eliminou o Barra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Inter e Corinthians deixam o Brasileirão de lado pelo menos por alguns dias para sonhar com a classificação na Copa do Brasil.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Internacional e Corinthians abrem as oitavas de final da Copa do Brasil. Siga tudo sobre o jogo.

Internacional INT

  • Paulo Pezzolano

    TECNICO

  • Matheus Cunha

    Goleiro

  • Bruno Gomes

    Meio-Campo

  • Gabriel Mercado

    Defesa

  • Guillermo Maripán

    Defesa

  • Matheus Bahia

    Defesa

  • Rodrigo Villagra

    Meio-Campo

  • Bruno Henrique

    Meio-Campo

  • Alan Patrick

    Meio-Campo

  • Vitinho

    Atacante

  • Alexandro Bernabei

    Defesa

  • Johan Carbonero

    Atacante

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo Souza

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Gabriel Paulista

    Defesa

  • Matheus Bidu

    Defesa

  • Raniele

    Meio-Campo

  • André

    Meio-Campo

  • Breno Bidon

    Meio-Campo

  • Rodrigo Garro

    Meio-Campo

  • Kaio César

    Atacante

  • Gui Negão

    Atacante

  • Alex Gomes Stefano (RJ)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

    ASSISTENTE

Internacional INT
Corinthians COR

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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