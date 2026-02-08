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encerrado
Arena Condá Chapecó, Santa Catarina
Chapecoense Chapecoense
0 × 0
Cruzeiro Cruzeiro

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Domingo, 02/0818h30

Minuto a Minuto: Chapecoense X Cruzeiro - 02/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Placar em branco e tudo aberto para o jogo de volta no Mineirão.

bola

48'

2ºTEMPO

Claus não mostrou nenhum cartão até aqui na partida.

bola

47'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta já na quarta-feira, dia 05, em Belo Horizonte.

bola

46'

2ºTEMPO

Já tem torcedor deixando o estádio.

bola

45'

2ºTEMPO

Quatro de acréscimo.

bola

43'

2ºTEMPO

Público: 10.328 torcedores.

bola

42'

2ºTEMPO

Em andamento: Internacional 0x0 Corinthians.

bola

41'

2ºTEMPO

Todas as mudanças já realizadas pelos dois treinadores.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Rubens substitui Marcinho.

bola

39'

2ºTEMPO

AANDERSON!!! Felipe Morais cruza da meia esquerda para pequena área, Arroyo se joga desviando de carrinho e dá trabalho ao goleiro da casa.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
William vem para o lugar de Fagner.

bola

37'

2ºTEMPO

Arroyo domina sobra na meia direita, levanta na área e Anderson tira de soco.

bola

36'

2ºTEMPO

Rojas tenta cruzamento rasteiro da esquerda e carimba Tubarão.

bola

35'

2ºTEMPO

Encerrados: Palmeiras 3x0 Fortaleza e Mirassol 1x1 Grêmio.

bola

34'

2ºTEMPO

Segundo tempo morno em Chapecó.

bola

33'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta já na quarta-feira, dia 05, em Belo Horizonte.

bola

32'

2ºTEMPO

Enio cruza da ponta esquerda para segunda trave e Jonathan Jesus tira de cabeça.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bruno Mathias entra na Chape, sai Max.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Matheus Henrique vai Gerson.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Felipe Morais no lugar de Kenji.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Cruzeiro, Rojas na vaga de Villalba.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Giovanni Augusto para entrada de Enio.

bola

27'

2ºTEMPO

Arroyo bate com a canhota da entrada da área e manda por cima.

bola

26'

2ºTEMPO

Posse de bola: Chapecoense 41% x 59% Cruzeiro.

bola

25'

2ºTEMPO

Impedimento de Giovanni Augusto pela lateral esquerda do ataque.

bola

24'

2ºTEMPO

Encerrado: Mirassol 1x1 Grêmio.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Matheus Pereira para entrada de Bruno Rodrigues.

bola

22'

2ºTEMPO

Kaio Jorge caído com a mão na cabeça após choque com Doma.

bola

21'

2ºTEMPO

Marcinho cruza da ponta esquerda por baixo e Fabrício Bruno rebate.

bola

20'

2ºTEMPO

Giovanni Augusto bate escanteio da direita aberto, Doma ajeita de cabeça e Romero alivia.

bola

19'

2ºTEMPO

UUHH!!! Escanteio cobrado da esquerda para segunda trave, Fabrício Bruno escora de cabeça para entrada da área e Romero bate pertinho da trave.

bola

18'

2ºTEMPO

Em andamento: Mirassol 1x1 Grêmio e Internacional 0x0 Corinthians.

bola

17'

2ºTEMPO

Copa do Brasil - jogos encerrados: Vasco 0x0 Fluminense, Atlético-MG 0x0 Juventude, Santos 0x0 Remo e Palmeiras 3x0 Fortaleza.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda a Chape: David no lugar de Fernando.

bola

15'

2ºTEMPO

Matheus Pereira alça da meia direita para esquerda da área e Bruno Tubarão corta de cabeça.

bola

14'

2ºTEMPO

Cruzeiro ainda não conseguiu finalizar certo contra a meta de Anderson.

bola

13'

2ºTEMPO

Max fecha bem na marcação pelo meio do campo defensivo e consegue o desarme para cima de Matheus Pereira.

bola

12'

2ºTEMPO

UUHH! Arroyo domina sobra de bola na direita da área, bate cruzado com a destra e ela passa no vazio sem desvio.

bola

11'

2ºTEMPO

Já de pé o goleiro da casa.

bola

10'

2ºTEMPO

Anderson caído na área.

bola

9'

2ºTEMPO

Cruzeiro começa o segundo tempo com mais posse de bola no ataque, mas ainda sem conseguir levar perigo.

bola

8'

2ºTEMPO

Movimentação no banco dos mandantes.

bola

7'

2ºTEMPO

Arroyo força jogada individual na ponta direita, Bruno Pacheco protege e ganha tiro de meta.

bola

6'

2ºTEMPO

PRA FOORA! Bruno Pacheco intercepta passe na esquerda da defesa e acha ótimo lançamento para Giovanni Augusto nas costas de Jonathan. O camisa 10 bate com a chapa tentando de cobertura e manda à direita.

bola

5'

2ºTEMPO

ANOTE AÍ! Jogo de volta já na quarta-feira, dia 05, em Belo Horizonte.

bola

4'

2ºTEMPO

Matheus Pereira cava da meia central para área e Thyere tira de cabeça.

bola

3'

2ºTEMPO

Em andamento: Mirassol 1x1 Grêmio e Internacional 0x0 Corinthians.

bola

2'

2ºTEMPO

Cada time que avançar de fase embolsará quatro milhões como premiação.

bola

1'

2ºTEMPO

O Cruzeiro é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Machucado, Bolasie não volta, entra Neto Pessoa.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

46'

1ºTEMPO

QUE BOLINHA! Lucas Romero tenta lançamento do meio campo para lateral direita, bate muito torto e ela sai.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 47.

bola

44'

1ºTEMPO

Otávio sente dores no pé e recebe atendimento médico.

bola

43'

1ºTEMPO

Max alça da ala direita para segunda trave, Otávio sai atento e fica com ela.

bola

42'

1ºTEMPO

Ritmo mais lento nos últimos minutos.

bola

41'

1ºTEMPO

Bolasie carrega da ponta esquerda para o fundo da área, tenta cruzamento de canhota e Fabrício Bruno trava.

bola

40'

1ºTEMPO

Em andamento: Mirassol 1x0 Grêmio.

bola

38'

1ºTEMPO

Jogo equilibrado até aqui em Chapecó.

bola

36'

1ºTEMPO

Faltas cometidas: Chapecoense 5x4 Cruzeiro.

bola

35'

1ºTEMPO

Fabrício Bruno fecha bem na cobertura pela esquerda da grande área e trava cruzamento de Giovanni Augusto.

bola

34'

1ºTEMPO

Arroyo bate de fora da área sem pé calibrado e manda longe.

bola

33'

1ºTEMPO

Rafael Thyere sobe bem de cabeça no meio da área e corta cruzamento da direita.

bola

32'

1ºTEMPO

Fernando bate escanteio da direita no meio da área, Bruno Pacheco cabeceia para o chão e Otávio sai de soco para afastar.

bola

31'

1ºTEMPO

Bruno Tubarão tenta chegar na linha de fundo pela direita, chuta em cima de Villalba e ganha o canto.

bola

30'

1ºTEMPO

Fagner adianta muito a bola na ponta direita e sai com ela toda.

bola

29'

1ºTEMPO

Matheus Pereira bate falta da meia esquerda alçando na área e Marcinho corta.

bola

28'

1ºTEMPO

Villalba carrega na meia esquerda, corta para dentro e sofre falta de Bolasie.

bola

27'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco recebe mais uma escorada de Bolasie na entrada da área e finaliza em cima da defesa.

bola

26'

1ºTEMPO

Torcedor da Chapecoense faz barulho com sua bandinha.

bola

25'

1ºTEMPO

Villalba tenta cruzamento da ala esquerda e carimba Bruno Tubarão.

bola

24'

1ºTEMPO

Fernando fica com a sobra de bola na meia-lua, bate torto de canhota e manda à esquerda da meta.

bola

23'

1ºTEMPO

FORA! Bolasie recebe lançamento dentro da área pela esquerda, ajeita curto para trás e Bruno Pacheco finaliza com desvio de Fabrício Bruno.

bola

22'

1ºTEMPO

Lateral esquerdo de origem, Fernando joga na função de meio campo.

bola

21'

1ºTEMPO

Jogo de volta já na quarta-feira, em Belo Horizonte.

bola

20'

1ºTEMPO

Fernando recebe passe curto na meia central, abre espaço com a canhota e chuta para defesa de Otávio no centro da meta.

bola

19'

1ºTEMPO

Fernando domina na lateral esquerda do ataque e Fagner corta.

bola

18'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto experimenta chute de fora da área e erra o alvo por muito.

bola

17'

1ºTEMPO

Em andamento: Mirassol 1x0 Grêmio.

bola

16'

1ºTEMPO

Bolasie puxa contra-ataque pelo meio, leva para meia esquerda e bate sem muita força nas mãos de Otávio.

bola

16'

1ºTEMPO

Fagner cruza da direita e Rafael Thyere tira de cabeça.

bola

15'

1ºTEMPO

Vale lembrar que não temos a tecnologia do semiautomático nesta fase da Copa do Brasil.

bola

14'

1ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine traça as linhas e confirma impedimento.

bola

13'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Matheus Pereira bate escanteio da esquerda na segunda trave, Fabrício Bruno ajeita de cabeça para pequena área e Kenji completa de cabeça. O bandeira pega impedimento.

bola

12'

1ºTEMPO

Kenji força drible em cima da linha de fundo pela esquerda e Max recupera usando o corpo.

bola

11'

1ºTEMPO

Tudo bem com o camisa 7 da Chape.

bola

10'

1ºTEMPO

Marcinho caído do lado de fora do campo após lance com Villalba.

bola

9'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto domina de costas no campo defensivo e sofre falta de Jonathan Jesus.

bola

8'

1ºTEMPO

Bom público na Arena Condá, mas não temos casa cheia.

bola

7'

1ºTEMPO

Cruzeiro gira a bola no campo de ataque.

bola

6'

1ºTEMPO

O árbitro da partida é Raphael Claus.

bola

5'

1ºTEMPO

Jogos de ida encerrados: Vasco 0x0 Fluminense, Atlético-MG 0x0 Juventude, Santos 0x0 Remo e Palmeiras 3x0 Fortaleza.

bola

4'

1ºTEMPO

UUHH! Arroyo tabela curto com Gerson na entrada da área, bate de canhota meio mascado e manda à esquerda da meta.

bola

4'

1ºTEMPO

Arroyo recebe de Fagner pela direita da área, gira com a canhota e carimba a defesa.

bola

3'

1ºTEMPO

Em andamento: Mirassol 1x0 Grêmio.

bola

2'

1ºTEMPO

UUHH!!! Bruno Tubarão cruza da direita para segunda trave, Otávio corta de soco, Fernando fica com ela de frente e bate rasante com muito perigo.

bola

1'

1ºTEMPO

Chapecoense veste verde e branco, Cruzeiro todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena Condá!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hinos executados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chapecoense vem de empate fora de casa diante do Santos por 2x2 pelo Brasileirão. Cruzeiro bateu o Coritiba, também fora, por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogo de ida encerrado - hoje: Palmeiras 3x0 Fortaleza.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entraram na competição na fase anterior. O Verdão do Oeste eliminou o Botafogo enquanto a Raposa despachou o Goiás.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Chape é a lanterna do Brasileirão com apenas 10 pontos em 20 jogos. O Cruzeiro é o sétimo com 30 pontos em 21 partidas jogadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Início de noite com 21°C em Chapecó.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! A partir das 18h30 a bola rola para Chapecoense x Cruzeiro no joga de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Anderson

    Goleiro

  • Bruno Tubarão

    Defesa

  • Eduardo Doma

    Defesa

  • Rafael Thyere

    Defesa

  • Bruno Pacheco

    Defesa

  • Camilo

    Meio-Campo

  • Fernando

    Defesa

  • Max Alves

    Atacante

  • Giovanni Augusto

    Meio-Campo

  • Marcinho

    Atacante

  • Yannick Bolasie

    Atacante

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • Fagner

    Defesa

  • Fabrício Bruno

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Lucas Villalba

    Defesa

  • Lucas Romero

    Meio-Campo

  • Gerson

    Meio-Campo

  • Matheus Pereira

    Meio-Campo

  • Kenji

    Atacante

  • Keny Arroyo

    Atacante

  • Kaio Jorge

    Atacante

  • Raphael Claus (SP)

    ÁRBITRO

  • Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

    ASSISTENTE

  • Alex Sandro Quadros Thome (RR)

    ASSISTENTE

Chapecoense CHA
Cruzeiro CRU

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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