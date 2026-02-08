Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Domingo, 02/08•18h30
Minuto a Minuto: Chapecoense X Cruzeiro - 02/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Placar em branco e tudo aberto para o jogo de volta no Mineirão.
48'
•
2ºTEMPO
Claus não mostrou nenhum cartão até aqui na partida.
47'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta já na quarta-feira, dia 05, em Belo Horizonte.
46'
•
2ºTEMPO
Já tem torcedor deixando o estádio.
45'
•
2ºTEMPO
Quatro de acréscimo.
43'
•
2ºTEMPO
Público: 10.328 torcedores.
42'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Internacional 0x0 Corinthians.
41'
•
2ºTEMPO
Todas as mudanças já realizadas pelos dois treinadores.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Rubens substitui Marcinho.
39'
•
2ºTEMPO
AANDERSON!!! Felipe Morais cruza da meia esquerda para pequena área, Arroyo se joga desviando de carrinho e dá trabalho ao goleiro da casa.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO William vem para o lugar de Fagner.
37'
•
2ºTEMPO
Arroyo domina sobra na meia direita, levanta na área e Anderson tira de soco.
36'
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2ºTEMPO
Rojas tenta cruzamento rasteiro da esquerda e carimba Tubarão.
35'
•
2ºTEMPO
Encerrados: Palmeiras 3x0 Fortaleza e Mirassol 1x1 Grêmio.
34'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo morno em Chapecó.
33'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta já na quarta-feira, dia 05, em Belo Horizonte.
32'
•
2ºTEMPO
Enio cruza da ponta esquerda para segunda trave e Jonathan Jesus tira de cabeça.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bruno Mathias entra na Chape, sai Max.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Matheus Henrique vai Gerson.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Felipe Morais no lugar de Kenji.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Cruzeiro, Rojas na vaga de Villalba.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Giovanni Augusto para entrada de Enio.
27'
•
2ºTEMPO
Arroyo bate com a canhota da entrada da área e manda por cima.
26'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Chapecoense 41% x 59% Cruzeiro.
25'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Giovanni Augusto pela lateral esquerda do ataque.
24'
•
2ºTEMPO
Encerrado: Mirassol 1x1 Grêmio.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Matheus Pereira para entrada de Bruno Rodrigues.
22'
•
2ºTEMPO
Kaio Jorge caído com a mão na cabeça após choque com Doma.
21'
•
2ºTEMPO
Marcinho cruza da ponta esquerda por baixo e Fabrício Bruno rebate.
20'
•
2ºTEMPO
Giovanni Augusto bate escanteio da direita aberto, Doma ajeita de cabeça e Romero alivia.
19'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Escanteio cobrado da esquerda para segunda trave, Fabrício Bruno escora de cabeça para entrada da área e Romero bate pertinho da trave.
18'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Mirassol 1x1 Grêmio e Internacional 0x0 Corinthians.
17'
•
2ºTEMPO
Copa do Brasil - jogos encerrados: Vasco 0x0 Fluminense, Atlético-MG 0x0 Juventude, Santos 0x0 Remo e Palmeiras 3x0 Fortaleza.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda a Chape: David no lugar de Fernando.
15'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira alça da meia direita para esquerda da área e Bruno Tubarão corta de cabeça.
14'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro ainda não conseguiu finalizar certo contra a meta de Anderson.
13'
•
2ºTEMPO
Max fecha bem na marcação pelo meio do campo defensivo e consegue o desarme para cima de Matheus Pereira.
12'
•
2ºTEMPO
UUHH! Arroyo domina sobra de bola na direita da área, bate cruzado com a destra e ela passa no vazio sem desvio.
11'
•
2ºTEMPO
Já de pé o goleiro da casa.
10'
•
2ºTEMPO
Anderson caído na área.
9'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro começa o segundo tempo com mais posse de bola no ataque, mas ainda sem conseguir levar perigo.
8'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco dos mandantes.
7'
•
2ºTEMPO
Arroyo força jogada individual na ponta direita, Bruno Pacheco protege e ganha tiro de meta.
6'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA! Bruno Pacheco intercepta passe na esquerda da defesa e acha ótimo lançamento para Giovanni Augusto nas costas de Jonathan. O camisa 10 bate com a chapa tentando de cobertura e manda à direita.
5'
•
2ºTEMPO
ANOTE AÍ! Jogo de volta já na quarta-feira, dia 05, em Belo Horizonte.
4'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira cava da meia central para área e Thyere tira de cabeça.
3'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Mirassol 1x1 Grêmio e Internacional 0x0 Corinthians.
2'
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2ºTEMPO
Cada time que avançar de fase embolsará quatro milhões como premiação.
1'
•
2ºTEMPO
O Cruzeiro é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Machucado, Bolasie não volta, entra Neto Pessoa.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
46'
•
1ºTEMPO
QUE BOLINHA! Lucas Romero tenta lançamento do meio campo para lateral direita, bate muito torto e ela sai.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 47.
44'
•
1ºTEMPO
Otávio sente dores no pé e recebe atendimento médico.
43'
•
1ºTEMPO
Max alça da ala direita para segunda trave, Otávio sai atento e fica com ela.
42'
•
1ºTEMPO
Ritmo mais lento nos últimos minutos.
41'
•
1ºTEMPO
Bolasie carrega da ponta esquerda para o fundo da área, tenta cruzamento de canhota e Fabrício Bruno trava.
40'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Mirassol 1x0 Grêmio.
38'
•
1ºTEMPO
Jogo equilibrado até aqui em Chapecó.
36'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Chapecoense 5x4 Cruzeiro.
35'
•
1ºTEMPO
Fabrício Bruno fecha bem na cobertura pela esquerda da grande área e trava cruzamento de Giovanni Augusto.
34'
•
1ºTEMPO
Arroyo bate de fora da área sem pé calibrado e manda longe.
33'
•
1ºTEMPO
Rafael Thyere sobe bem de cabeça no meio da área e corta cruzamento da direita.
32'
•
1ºTEMPO
Fernando bate escanteio da direita no meio da área, Bruno Pacheco cabeceia para o chão e Otávio sai de soco para afastar.
31'
•
1ºTEMPO
Bruno Tubarão tenta chegar na linha de fundo pela direita, chuta em cima de Villalba e ganha o canto.
30'
•
1ºTEMPO
Fagner adianta muito a bola na ponta direita e sai com ela toda.
29'
•
1ºTEMPO
Matheus Pereira bate falta da meia esquerda alçando na área e Marcinho corta.
28'
•
1ºTEMPO
Villalba carrega na meia esquerda, corta para dentro e sofre falta de Bolasie.
27'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco recebe mais uma escorada de Bolasie na entrada da área e finaliza em cima da defesa.
26'
•
1ºTEMPO
Torcedor da Chapecoense faz barulho com sua bandinha.
25'
•
1ºTEMPO
Villalba tenta cruzamento da ala esquerda e carimba Bruno Tubarão.
24'
•
1ºTEMPO
Fernando fica com a sobra de bola na meia-lua, bate torto de canhota e manda à esquerda da meta.
23'
•
1ºTEMPO
FORA! Bolasie recebe lançamento dentro da área pela esquerda, ajeita curto para trás e Bruno Pacheco finaliza com desvio de Fabrício Bruno.
22'
•
1ºTEMPO
Lateral esquerdo de origem, Fernando joga na função de meio campo.
21'
•
1ºTEMPO
Jogo de volta já na quarta-feira, em Belo Horizonte.
20'
•
1ºTEMPO
Fernando recebe passe curto na meia central, abre espaço com a canhota e chuta para defesa de Otávio no centro da meta.
19'
•
1ºTEMPO
Fernando domina na lateral esquerda do ataque e Fagner corta.
18'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto experimenta chute de fora da área e erra o alvo por muito.
17'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Mirassol 1x0 Grêmio.
16'
•
1ºTEMPO
Bolasie puxa contra-ataque pelo meio, leva para meia esquerda e bate sem muita força nas mãos de Otávio.
16'
•
1ºTEMPO
Fagner cruza da direita e Rafael Thyere tira de cabeça.
15'
•
1ºTEMPO
Vale lembrar que não temos a tecnologia do semiautomático nesta fase da Copa do Brasil.
14'
•
1ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine traça as linhas e confirma impedimento.
13'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Matheus Pereira bate escanteio da esquerda na segunda trave, Fabrício Bruno ajeita de cabeça para pequena área e Kenji completa de cabeça. O bandeira pega impedimento.
12'
•
1ºTEMPO
Kenji força drible em cima da linha de fundo pela esquerda e Max recupera usando o corpo.
11'
•
1ºTEMPO
Tudo bem com o camisa 7 da Chape.
10'
•
1ºTEMPO
Marcinho caído do lado de fora do campo após lance com Villalba.
9'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto domina de costas no campo defensivo e sofre falta de Jonathan Jesus.
8'
•
1ºTEMPO
Bom público na Arena Condá, mas não temos casa cheia.
7'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro gira a bola no campo de ataque.
6'
•
1ºTEMPO
O árbitro da partida é Raphael Claus.
5'
•
1ºTEMPO
Jogos de ida encerrados: Vasco 0x0 Fluminense, Atlético-MG 0x0 Juventude, Santos 0x0 Remo e Palmeiras 3x0 Fortaleza.
4'
•
1ºTEMPO
UUHH! Arroyo tabela curto com Gerson na entrada da área, bate de canhota meio mascado e manda à esquerda da meta.
4'
•
1ºTEMPO
Arroyo recebe de Fagner pela direita da área, gira com a canhota e carimba a defesa.
3'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Mirassol 1x0 Grêmio.
2'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Bruno Tubarão cruza da direita para segunda trave, Otávio corta de soco, Fernando fica com ela de frente e bate rasante com muito perigo.
1'
•
1ºTEMPO
Chapecoense veste verde e branco, Cruzeiro todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena Condá!
PRÉ-JOGO
Hinos executados.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Chapecoense vem de empate fora de casa diante do Santos por 2x2 pelo Brasileirão. Cruzeiro bateu o Coritiba, também fora, por 1x0.
PRÉ-JOGO
Jogo de ida encerrado - hoje: Palmeiras 3x0 Fortaleza.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entraram na competição na fase anterior. O Verdão do Oeste eliminou o Botafogo enquanto a Raposa despachou o Goiás.
PRÉ-JOGO
A Chape é a lanterna do Brasileirão com apenas 10 pontos em 20 jogos. O Cruzeiro é o sétimo com 30 pontos em 21 partidas jogadas.
PRÉ-JOGO
Início de noite com 21°C em Chapecó.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! A partir das 18h30 a bola rola para Chapecoense x Cruzeiro no joga de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Rafael Lacerda
TECNICO
Anderson
Goleiro
Bruno Tubarão
Defesa
Eduardo Doma
Defesa
Rafael Thyere
Defesa
Bruno Pacheco
Defesa
Camilo
Meio-Campo
Fernando
Defesa
Max Alves
Atacante
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Marcinho
Atacante
Yannick Bolasie
Atacante
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Lucas Villalba
Defesa
Lucas Romero
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Kenji
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Raphael Claus (SP)
ÁRBITRO
Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
ASSISTENTE
Alex Sandro Quadros Thome (RR)
ASSISTENTE